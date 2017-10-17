ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/08/2017 - 03/09/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:36:02
|23:37:05
|6.5
|24.6
|2
|28.08.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:36:59
|4.6
|14.2
|3
|29.08.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:54:39
|21:00:01
|4.3
|13.8
|4
|31.08.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:48:09
|19:53:30
|4.0
|15.4
|5
|28.08.2017
|Безопасность
|Понедельник
|21:36:59
|22:39:16
|4.0
|13.2
|6
|01.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|21:00:04
|3.9
|14.0
|7
|03.09.2017
|Три аккорда
|Воскресенье
|18:58:11
|21:00:05
|3.7
|11.9
|8
|02.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:28:05
|23:09:49
|3.7
|13.3
|9
|03.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:28:31
|3.4
|11.1
|10
|01.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:37:05
|00:35:05
|3.2
|20.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.08.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:34
|20:59:37
|5.7
|17.5
|2
|03.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:50:02
|20:00:00
|5.7
|20.2
|3
|28.08.2017
|Нити судьбы
|Понедельник
|20:59:37
|22:01:22
|5.3
|16.4
|4
|03.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:15:15
|5.0
|15.8
|5
|28.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:01
|19:00:15
|5.0
|21.4
|6
|28.08.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:06
|20:44:34
|4.8
|15.2
|7
|28.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск
|Понедельник
|23:01:12
|23:22:06
|4.5
|18.5
|8
|28.08.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:15
|19:58:57
|4.1
|14.8
|9
|02.09.2017
|Провинциальная Мадонна
|Суббота
|21:07:46
|01:02:50
|3.9
|16.8
|10
|03.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:15
|00:22:56
|3.5
|16.2
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Честный детектив
|Воскресенье
|12:28:54
|12:56:02
|0.7
|3.7
|2
|28.08.2017
|Вести. Афганский капкан
|Понедельник
|22:32:17
|22:43:05
|0.6
|2.2
|3
|01.09.2017
|Вести сейчас
|Пятница
|09:58:36
|10:05:48
|0.6
|4.8
|4
|03.09.2017
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|11:09:32
|11:55:29
|0.5
|2.9
|5
|31.08.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Четверг
|22:00:00
|22:33:49
|0.5
|1.8
|6
|02.09.2017
|Всемирный потоп как предчувствие
|Суббота
|13:10:45
|13:57:55
|0.5
|3.2
|7
|02.09.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:13:22
|08:38:48
|0.5
|4.9
|8
|01.09.2017
|Вести. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со студентами и преподавателями МГИМО
|Пятница
|10:05:48
|11:25:41
|0.5
|4.0
|9
|02.09.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Суббота
|16:39:00
|16:57:00
|0.5
|2.6
|10
|03.09.2017
|Управление климатом. Оружие будущего
|Воскресенье
|16:09:38
|16:57:21
|0.5
|2.1
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Домохозяин
|Суббота
|20:02:02
|20:59:38
|1.7
|6.1
|2
|03.09.2017
|Из Сибири с любовью
|Воскресенье
|19:03:30
|19:58:37
|1.2
|3.8
|3
|02.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|21:18:39
|22:46:01
|1.1
|3.7
|4
|01.09.2017
|Дедушка
|Пятница
|17:29:38
|19:39:55
|1.0
|4.6
|5
|29.08.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:16:14
|21:59:30
|1.0
|3.1
|6
|02.09.2017
|События
|Суббота
|21:00:08
|21:18:39
|1.0
|3.3
|7
|02.09.2017
|Полосатый рейс
|Суббота
|11:49:08
|13:04:03
|0.9
|5.8
|8
|30.08.2017
|События. (22:00)
|Среда
|22:00:08
|22:32:59
|0.9
|3.2
|9
|02.09.2017
|Варвара-краса, длинная коса
|Суббота
|09:40:41
|11:04:01
|0.9
|5.7
|10
|03.09.2017
|Советские мафии
|Воскресенье
|15:37:13
|16:24:47
|0.9
|4.2
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.08.2017
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Четверг
|20:43:15
|21:41:43
|3.9
|11.8
|2
|03.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:10:23
|21:10:04
|3.1
|9.5
|3
|03.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:08
|20:10:23
|2.9
|9.6
|4
|03.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:07
|18:01:37
|2.8
|12.2
|5
|02.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:14
|2.6
|10.3
|6
|02.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:04:14
|22:46:54
|2.5
|8.9
|7
|03.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:04
|23:01:51
|2.5
|8.5
|8
|28.08.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:51
|2.5
|9.1
|9
|03.09.2017
|Новые русские сенсации. Русская жена украинского маньяка
|Воскресенье
|18:01:37
|18:59:50
|2.3
|8.6
|10
|29.08.2017
|Итоги дня
|Вторник
|23:40:08
|00:11:47
|2.2
|12.1
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.08.2017
|Коломбо
|Вторник
|21:57:49
|23:26:09
|0.7
|2.6
|2
|02.09.2017
|Тайна двух океанов
|Суббота
|19:15:57
|20:20:02
|0.7
|2.6
|3
|28.08.2017
|Встреча на вершине
|Понедельник
|21:24:52
|21:50:38
|0.5
|1.7
|4
|03.09.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:15:35
|21:08:21
|0.5
|1.6
|5
|30.08.2017
|Ступени цивилизации. Медичи. Крестные отцы Ренессанса
|Среда
|20:29:07
|21:24:21
|0.5
|1.6
|6
|28.08.2017
|Адъютант его превосходительства
|Понедельник
|17:21:10
|18:32:36
|0.5
|2.3
|7
|03.09.2017
|Лоуренс Аравийский
|Воскресенье
|21:10:51
|00:38:54
|0.5
|1.9
|8
|02.09.2017
|По следам тайны
|Суббота
|15:45:16
|16:29:44
|0.4
|2.4
|9
|03.09.2017
|Прощание славянки
|Воскресенье
|17:41:42
|19:00:32
|0.4
|1.7
|10
|02.09.2017
|Там, где рыбы умеют ходить
|Суббота
|12:26:04
|13:18:15
|0.4
|2.6
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.08.2017
|Шаповалов
|Четверг
|20:25:19
|21:21:51
|МИР
|0.4
|1.3
|2
|03.09.2017
|Марьина роща
|Воскресенье
|21:56:55
|22:48:05
|МИР
|0.3
|1.1
|3
|03.09.2017
|Барышня-крестьянка
|Воскресенье
|13:56:26
|15:58:42
|МИР
|0.3
|1.3
|4
|30.08.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Среда
|18:03:29
|18:58:34
|МИР
|0.3
|1.2
|5
|01.09.2017
|Новости
|Пятница
|15:59:01
|16:13:30
|МИР
|0.2
|1.5
|6
|01.09.2017
|Жестокий романс
|Пятница
|19:19:33
|22:08:37
|МИР
|0.2
|0.8
|7
|02.09.2017
|Я приду сама
|Суббота
|21:05:26
|22:01:04
|МИР
|0.2
|0.8
|8
|02.09.2017
|Синдром Феникса
|Суббота
|23:00:23
|23:57:59
|МИР
|0.2
|1.1
|9
|29.08.2017
|Отдел С.С.С.Р
|Вторник
|13:25:54
|14:25:01
|МИР
|0.2
|1.6
|10
|03.09.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|18:50:01
|19:51:44
|МИР
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Воскресенье
|18:28:03
|19:29:25
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.9
|2
|02.09.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Суббота
|21:39:13
|22:38:21
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.3
|3
|03.09.2017
|#новости
|Воскресенье
|18:22:49
|18:28:03
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.5
|4
|03.09.2017
|Волейбол. Чемпионат Европы 2017
|Воскресенье
|21:34:51
|00:24:38
|МАТЧ ТВ
|0.8
|3.6
|5
|31.08.2017
|Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир
|Четверг
|19:59:20
|20:58:31
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|6
|03.09.2017
|Художественная гимнастика. Чемпионат мира
|Воскресенье
|19:58:45
|20:54:22
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|7
|03.09.2017
|О чем говорят тренеры
|Воскресенье
|20:54:22
|21:24:42
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|8
|02.09.2017
|#всенаматч
|Суббота
|20:57:30
|21:39:13
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.8
|9
|03.09.2017
|Вся правда про...
|Воскресенье
|21:26:12
|21:34:51
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|10
|03.09.2017
|Нефутбольная страна
|Воскресенье
|19:29:25
|19:58:45
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:31
|09:33:51
|0.3
|2.2
|2
|02.09.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:33:51
|10:00:35
|0.3
|1.9
|3
|02.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:43
|09:00:31
|0.3
|2.2
|4
|28.08.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Понедельник
|07:59:56
|08:35:08
|0.2
|2.0
|5
|02.09.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:31:33
|08:00:07
|0.2
|2.0
|6
|02.09.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:31:58
|07:00:00
|0.1
|2.1
|7
|02.09.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:00
|07:31:33
|0.1
|1.7
|8
|02.09.2017
|Новости EuroNews (05:30)
|Суббота
|05:32:50
|05:59:58
|0.1
|1.8
|9
|30.08.2017
|Новости EuroNews (04:00)
|Среда
|04:00:13
|04:30:43
|0.1
|2.0
|10
|01.09.2017
|Новости EuroNews (04:30)
|Пятница
|04:27:05
|05:00:00
|0.1
|1.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Малефисента
|Воскресенье
|20:59:55
|22:49:52
|2.5
|8.5
|2
|28.08.2017
|Кухня. Последняя битва
|Понедельник
|20:59:24
|23:15:32
|2.3
|7.8
|3
|02.09.2017
|Принц Персии: пески времени
|Суббота
|21:00:50
|23:14:24
|2.2
|7.9
|4
|01.09.2017
|Золушка
|Пятница
|20:59:39
|23:01:14
|2.1
|7.3
|5
|03.09.2017
|Головоломка
|Воскресенье
|19:11:52
|20:59:55
|2.0
|6.5
|6
|01.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:18
|20:59:39
|2.0
|7.2
|7
|31.08.2017
|Везучий случай!
|Четверг
|20:59:29
|22:51:40
|1.9
|6.3
|8
|31.08.2017
|Воронины
|Четверг
|20:28:19
|20:59:29
|1.8
|5.5
|9
|30.08.2017
|СуперБобровы
|Среда
|20:59:31
|22:53:54
|1.7
|5.8
|10
|31.08.2017
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:59:20
|20:28:19
|1.7
|5.6
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.08.2017
|Женский доктор 3
|Четверг
|19:59:35
|20:55:29
|1.6
|5.0
|2
|03.09.2017
|Мой
|Воскресенье
|19:00:52
|22:56:55
|0.9
|3.0
|3
|31.08.2017
|Подкидыши
|Четверг
|20:55:29
|21:56:03
|0.8
|2.4
|4
|01.09.2017
|Дом без выхода
|Пятница
|19:00:50
|22:46:14
|0.8
|2.8
|5
|31.08.2017
|Тест на отцовство
|Четверг
|14:29:12
|15:28:56
|0.8
|5.1
|6
|03.09.2017
|Если наступит завтра
|Воскресенье
|17:09:00
|17:59:21
|0.7
|2.8
|7
|01.09.2017
|Предлагаемые обстоятельства
|Пятница
|14:48:20
|15:53:06
|0.7
|4.6
|8
|31.08.2017
|Давай разведемся!
|Четверг
|13:29:39
|14:29:12
|0.7
|4.7
|9
|02.09.2017
|Салями
|Суббота
|19:01:00
|22:35:23
|0.6
|2.2
|10
|03.09.2017
|Благословите женщину
|Воскресенье
|07:41:14
|11:48:01
|0.6
|4.1
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:34
|23:32:56
|2.9
|10.9
|2
|03.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:03:55
|22:03:21
|2.4
|7.4
|3
|02.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:06
|21:30:34
|2.3
|8.1
|4
|03.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:17
|21:03:55
|2.2
|6.8
|5
|01.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:43
|22:00:47
|2.0
|6.9
|6
|31.08.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:03:17
|23:02:49
|2.0
|7.0
|7
|29.08.2017
|СашаТаня
|Вторник
|20:30:34
|20:59:14
|1.9
|5.8
|8
|03.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:21
|23:04:01
|1.8
|6.6
|9
|31.08.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:05
|22:03:17
|1.7
|5.4
|10
|01.09.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:47
|23:03:18
|1.7
|6.0
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.08.2017
|Слепая
|Четверг
|18:02:40
|18:33:34
|1.1
|5.3
|2
|03.09.2017
|Сквозные ранения
|Воскресенье
|18:59:37
|20:54:47
|0.9
|3.0
|3
|31.08.2017
|Знаки судьбы
|Четверг
|17:02:51
|17:36:28
|0.9
|5.2
|4
|29.08.2017
|Менталист
|Вторник
|22:11:28
|23:01:38
|0.9
|3.1
|5
|29.08.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Вторник
|18:33:31
|19:34:11
|0.8
|3.3
|6
|31.08.2017
|Напарницы
|Четверг
|20:28:16
|21:17:58
|0.8
|2.5
|7
|29.08.2017
|Гадалка
|Вторник
|16:32:42
|17:01:46
|0.8
|4.3
|8
|01.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:58:49
|19:58:44
|0.8
|3.1
|9
|01.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|18:01:19
|18:58:49
|0.8
|3.6
|10
|30.08.2017
|Не ври мне
|Среда
|12:31:18
|13:30:42
|0.7
|5.3
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.08.2017
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:13
|19:58:59
|1.7
|5.8
|2
|03.09.2017
|Железный человек-2
|Воскресенье
|20:40:38
|23:00:07
|1.7
|5.5
|3
|03.09.2017
|Илья Муромец и Соловей разбойник
|Воскресенье
|15:36:54
|17:05:17
|1.6
|7.4
|4
|03.09.2017
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Воскресенье
|17:05:17
|18:22:05
|1.6
|6.5
|5
|01.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Пятница
|17:58:24
|19:00:20
|1.5
|7.2
|6
|03.09.2017
|Железный человек
|Воскресенье
|18:22:05
|20:40:38
|1.5
|4.9
|7
|01.09.2017
|Одержимые: доказательства дьявола
|Пятница
|19:53:51
|20:55:18
|1.4
|5.1
|8
|29.08.2017
|Мерцающий
|Вторник
|19:58:59
|21:45:23
|1.4
|4.5
|9
|29.08.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Вторник
|19:00:13
|19:30:08
|1.4
|5.4
|10
|28.08.2017
|Беглец
|Понедельник
|19:59:37
|22:28:50
|1.4
|4.5
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Суббота
|18:00:05
|20:04:14
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
|2
|02.09.2017
|Засеки Звезду
|Суббота
|15:32:12
|15:39:23
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.4
|3
|02.09.2017
|PROновости
|Суббота
|07:39:41
|07:51:43
|МУЗ ТВ
|0.2
|2.7
|4
|01.09.2017
|10 самых
|Пятница
|18:59:48
|19:31:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|5
|01.09.2017
|Золотая дюжина
|Пятница
|19:31:18
|20:30:48
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|6
|02.09.2017
|Сделано в 90-х
|Суббота
|07:56:04
|09:24:45
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.8
|7
|29.08.2017
|Michael Jackson - Поп-Икона №1
|Вторник
|16:16:26
|16:47:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
|8
|03.09.2017
|PROобзор
|Воскресенье
|15:04:20
|15:31:55
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|9
|29.08.2017
|ЯНАМУЗТВ
|Вторник
|14:08:14
|15:00:02
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|10
|02.09.2017
|Караокинг
|Суббота
|20:04:14
|20:59:51
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.08.2017
|Легенды армии
|Вторник
|19:33:49
|20:18:54
|1.0
|3.5
|2
|29.08.2017
|Теория заговора
|Вторник
|20:18:54
|20:43:41
|0.9
|2.9
|3
|29.08.2017
|Военные миссии особого назначения
|Вторник
|18:42:59
|19:32:49
|0.9
|3.5
|4
|03.09.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|21:11:02
|22:00:32
|0.9
|2.7
|5
|02.09.2017
|Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
|Суббота
|18:24:02
|21:38:25
|0.9
|3.2
|6
|28.08.2017
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:20:15
|20:44:23
|0.8
|2.6
|7
|03.09.2017
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|19:31:36
|20:24:03
|0.8
|2.6
|8
|29.08.2017
|Особая статья
|Вторник
|21:34:59
|22:58:55
|0.8
|2.7
|9
|02.09.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:08
|18:20:47
|0.8
|3.6
|10
|31.08.2017
|Легенды кино
|Четверг
|19:33:45
|20:20:22
|0.8
|2.6
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.08.2017
|След
|Четверг
|21:12:39
|22:00:02
|3.0
|9.2
|2
|31.08.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:11
|22:31:19
|2.4
|8.1
|3
|03.09.2017
|Балабол
|Воскресенье
|21:39:35
|22:36:42
|1.9
|6.5
|4
|28.08.2017
|Детективы
|Понедельник
|17:32:38
|18:05:45
|1.3
|6.2
|5
|29.08.2017
|При загадочных обстоятельствах
|Вторник
|14:05:59
|15:01:01
|1.1
|7.6
|6
|30.08.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Среда
|00:03:17
|00:34:07
|1.1
|8.5
|7
|02.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:04
|00:55:30
|1.0
|6.7
|8
|28.08.2017
|В июне 41-го
|Понедельник
|15:59:21
|16:53:16
|1.0
|5.6
|9
|30.08.2017
|Гетеры майора Соколова
|Среда
|15:52:43
|16:43:33
|1.0
|5.9
|10
|31.08.2017
|Смерш. Ударная волна
|Четверг
|15:55:38
|16:46:07
|1.0
|5.9
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.08.2017
|Симпсоны
|Вторник
|20:34:29
|20:55:49
|0.2
|0.7
|2
|30.08.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|14:24:02
|14:35:15
|0.2
|1.6
|3
|31.08.2017
|Футурама
|Четверг
|20:35:25
|20:56:35
|0.2
|0.5
|4
|03.09.2017
|Все о Кливленде
|Воскресенье
|20:33:05
|20:53:53
|0.2
|0.5
|5
|29.08.2017
|МульТВ
|Вторник
|22:58:47
|23:09:52
|0.2
|0.6
|6
|30.08.2017
|Гриффины
|Среда
|21:29:09
|21:50:06
|0.2
|0.5
|7
|29.08.2017
|Южный парк
|Вторник
|23:48:17
|00:11:43
|0.1
|0.8
|8
|02.09.2017
|Кунг-фу Панда. Захватывающие легенды
|Суббота
|14:00:21
|14:24:53
|0.1
|0.8
|9
|31.08.2017
|Американский папаша
|Четверг
|21:01:10
|21:25:22
|0.1
|0.4
|10
|31.08.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:50:09
|23:16:53
|0.1
|0.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Университет монстров
|Суббота
|19:29:06
|21:34:33
|0.8
|2.9
|2
|29.08.2017
|Гравити Фолз
|Вторник
|21:36:47
|22:04:34
|0.6
|1.9
|3
|28.08.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Понедельник
|18:13:56
|18:35:07
|0.6
|2.5
|4
|30.08.2017
|Лило и Стич
|Среда
|19:28:26
|21:08:30
|0.6
|1.9
|5
|02.09.2017
|В поисках Немо
|Суббота
|17:35:08
|19:28:49
|0.6
|2.4
|6
|31.08.2017
|Финес и Ферб: Звездные Войны
|Четверг
|20:56:24
|21:46:59
|0.5
|1.6
|7
|29.08.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Вторник
|21:09:39
|21:30:32
|0.5
|1.6
|8
|31.08.2017
|Финес и Ферб
|Четверг
|17:07:35
|17:19:12
|0.5
|3.0
|9
|30.08.2017
|Лило и Стич-2
|Среда
|21:08:53
|22:26:27
|0.5
|1.7
|10
|28.08.2017
|Елена - принцесса Авалора
|Понедельник
|11:00:09
|11:21:46
|0.5
|3.7
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.08.2017
|Секрет Тропиканки
|Понедельник
|20:32:09
|21:32:11
|0.4
|1.2
|2
|03.09.2017
|Новая фабрика звезд
|Воскресенье
|22:00:07
|00:03:06
|0.3
|1.3
|3
|03.09.2017
|Клон
|Воскресенье
|21:03:20
|22:00:07
|0.3
|0.8
|4
|02.09.2017
|Свадьба вслепую
|Суббота
|16:01:59
|17:16:03
|0.3
|1.3
|5
|30.08.2017
|Моя вторая мама
|Среда
|22:56:47
|23:23:56
|0.2
|1.0
|6
|03.09.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|15:57:11
|18:19:02
|0.2
|1.0
|7
|30.08.2017
|Цветок Карибского моря
|Среда
|21:32:15
|22:28:16
|0.2
|0.7
|8
|28.08.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Понедельник
|23:56:33
|01:44:06
|0.2
|2.0
|9
|03.09.2017
|В джазе только девушки
|Воскресенье
|00:03:06
|02:30:02
|0.2
|2.1
|10
|28.08.2017
|Центральная больница
|Понедельник
|18:34:15
|19:30:05
|0.2
|0.7
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.08.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:31:35
|20:43:46
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.2
|2
|31.08.2017
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|20:18:30
|20:30:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.2
|3
|29.08.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Вторник
|20:42:13
|20:53:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.0
|4
|03.09.2017
|Четверо в кубе
|Воскресенье
|20:21:43
|20:32:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.2
|5
|01.09.2017
|Дружба - это чудо
|Пятница
|19:45:45
|20:07:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|6
|28.08.2017
|Чуддики
|Понедельник
|19:26:32
|19:34:08
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.7
|7
|30.08.2017
|Смешарики. Пинкод
|Среда
|19:12:54
|19:26:25
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|8
|03.09.2017
|Барбоскины
|Воскресенье
|10:59:54
|11:19:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|5.3
|9
|01.09.2017
|Три кота
|Пятница
|19:20:56
|19:26:33
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.9
|10
|03.09.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|20:45:54
|21:09:15
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.8
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.09.2017
|Хит за хитом
|Суббота
|09:50:03
|09:57:19
|RU.TV
|0.1
|0.9
|2
|30.08.2017
|RU новости
|Среда
|12:01:07
|12:09:19
|RU.TV
|0.1
|0.8
|3
|02.09.2017
|Чат-тайм
|Суббота
|11:59:51
|13:56:19
|RU.TV
|0.1
|0.6
|4
|02.09.2017
|100пудовый хит
|Суббота
|10:02:30
|10:56:34
|RU.TV
|0.1
|0.6
|5
|02.09.2017
|Краски осени
|Суббота
|19:03:32
|19:57:42
|RU.TV
|0.1
|0.3
|6
|02.09.2017
|Север. Непридуманные истории
|Суббота
|17:59:55
|18:57:44
|RU.TV
|0.1
|0.3
|7
|02.09.2017
|Super 20
|Суббота
|07:59:56
|09:50:03
|RU.TV
|0.1
|0.6
|8
|02.09.2017
|Супермикс недели
|Суббота
|16:02:29
|17:55:19
|RU.TV
|0.1
|0.4
|9
|29.08.2017
|Тема
|Вторник
|15:59:47
|17:56:57
|RU.TV
|0.1
|0.4
|10
|31.08.2017
|Лето микс
|Четверг
|06:59:31
|07:58:05
|RU.TV
|0.1
|0.7
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.08.2017
|Мумия: гробница императора драконов
|Среда
|18:58:45
|21:00:04
|ПЯТНИЦА
|1.1
|4.0
|2
|29.08.2017
|Мумия возвращается
|Вторник
|18:32:37
|21:01:00
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.7
|3
|28.08.2017
|Любимцы
|Понедельник
|19:46:54
|20:12:22
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.2
|4
|31.08.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|18:56:57
|21:00:10
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.1
|5
|28.08.2017
|Мумия
|Понедельник
|17:00:18
|19:19:09
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.8
|6
|29.08.2017
|Зачарованные
|Вторник
|14:31:45
|15:20:05
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.6
|7
|29.08.2017
|Любовь в большом городе-2
|Вторник
|22:00:16
|23:52:32
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|8
|03.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Воскресенье
|17:55:51
|18:58:23
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|9
|03.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Воскресенье
|18:58:23
|19:58:34
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.4
|10
|03.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка. Неизданное (повтор)
|Воскресенье
|19:58:34
|20:58:07
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.3
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.09.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|18:36:33
|19:05:46
|СТС LOVE
|0.3
|1.1
|2
|29.08.2017
|Галилео
|Вторник
|09:02:48
|10:02:12
|СТС LOVE
|0.2
|1.4
|3
|29.08.2017
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|17:31:25
|18:00:34
|СТС LOVE
|0.2
|0.8
|4
|29.08.2017
|Боб и Бобек
|Вторник
|08:55:42
|09:02:43
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|5
|29.08.2017
|Не родись красивой
|Вторник
|19:55:28
|22:27:12
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|6
|03.09.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|08:44:38
|08:50:35
|СТС LOVE
|0.1
|1.0
|7
|30.08.2017
|Маргоша
|Среда
|22:28:32
|00:25:13
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|8
|28.08.2017
|Бесподобная
|Понедельник
|18:00:09
|19:50:08
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|9
|29.08.2017
|Смешарики
|Вторник
|06:39:28
|06:52:29
|СТС LOVE
|0.1
|1.0
|10
|30.08.2017
|Ранетки
|Среда
|00:25:13
|02:19:21
|СТС LOVE
|0.1
|0.9
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.09.2017
|Джек Ричер
|Пятница
|21:38:00
|00:03:48
|ЧЕ
|0.4
|1.7
|2
|01.09.2017
|Рыцарь дня
|Пятница
|19:30:10
|21:38:00
|ЧЕ
|0.3
|1.2
|3
|30.08.2017
|Неудержимый
|Среда
|19:30:11
|21:22:10
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|4
|02.09.2017
|Топ Ган
|Суббота
|16:24:33
|18:27:19
|ЧЕ
|0.3
|1.4
|5
|29.08.2017
|Решала
|Вторник
|18:30:11
|19:28:50
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|6
|28.08.2017
|Человек ноября
|Понедельник
|21:16:24
|23:24:15
|ЧЕ
|0.2
|0.8
|7
|28.08.2017
|Черный пес
|Понедельник
|19:30:11
|21:16:24
|ЧЕ
|0.2
|0.7
|8
|29.08.2017
|Улетное видео
|Вторник
|11:34:01
|11:42:54
|ЧЕ
|0.2
|1.4
|9
|03.09.2017
|Путь Баженова: напролом
|Воскресенье
|21:59:44
|23:00:56
|ЧЕ
|0.2
|0.7
|10
|02.09.2017
|Универсальный солдат
|Суббота
|23:02:00
|00:58:37
|ЧЕ
|0.2
|1.0
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.08.2017
|Комеди Клаб. Золотая коллекция
|Среда
|22:00:06
|22:59:22
|ТНТ 4
|0.5
|1.8
|2
|30.08.2017
|Комеди Клаб
|Среда
|23:00:06
|00:00:34
|ТНТ 4
|0.5
|2.3
|3
|29.08.2017
|Наша Russia
|Вторник
|21:30:22
|22:00:43
|ТНТ 4
|0.4
|1.4
|4
|29.08.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Вторник
|00:54:19
|01:00:02
|ТНТ 4
|0.3
|3.1
|5
|02.09.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|11:00:07
|11:59:56
|ТНТ 4
|0.2
|1.5
|6
|31.08.2017
|Деньги или позор
|Четверг
|23:00:23
|23:30:50
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|7
|31.08.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Четверг
|20:30:38
|21:00:00
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|8
|31.08.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Четверг
|18:30:10
|19:00:09
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|9
|01.09.2017
|Не спать
|Пятница
|01:00:35
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.4
|10
|03.09.2017
|Убойная лига
|Воскресенье
|01:00:11
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.4
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.08.2017
|Охотники за реликвиями
|Среда
|21:01:03
|21:27:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|01.09.2017
|Махинаторы
|Пятница
|20:01:25
|20:59:18
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|29.08.2017
|Охотники за складами
|Вторник
|21:30:32
|21:58:03
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|4
|30.08.2017
|Выжить любой ценой
|Среда
|22:01:01
|22:59:31
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|5
|29.08.2017
|Как это работает
|Вторник
|19:30:24
|19:57:49
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|6
|30.08.2017
|Ликвидатор
|Среда
|09:01:12
|09:27:13
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|1.2
|7
|31.08.2017
|Багажные войны
|Четверг
|17:30:32
|17:56:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.7
|8
|29.08.2017
|Остров с Беаром Гриллсом
|Вторник
|22:00:27
|22:59:24
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|9
|30.08.2017
|Золотая лихорадка. Берингово море
|Среда
|23:01:27
|23:59:26
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|10
|02.09.2017
|Гаражное золото
|Суббота
|16:31:21
|16:53:32
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.08.2017
|Иван Васильевич меняет профессию
|Понедельник
|22:00:40
|23:51:54
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.1
|2
|29.08.2017
|Тайны следствия - 7
|Вторник
|21:08:42
|22:03:38
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
|3
|28.08.2017
|Тайны следствия - 6
|Понедельник
|21:09:56
|22:00:40
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.2
|4
|31.08.2017
|Тайны следствия - 8
|Четверг
|20:14:19
|21:06:42
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.2
|5
|30.08.2017
|Неподдающиеся
|Среда
|22:01:48
|23:35:40
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.4
|6
|29.08.2017
|Свадьба в Малиновке
|Вторник
|22:03:38
|23:51:36
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.3
|7
|01.09.2017
|Ералаш
|Пятница
|12:49:53
|13:11:23
|ДОМ КИНО
|0.3
|2.4
|8
|31.08.2017
|Особенности национальной рыбалки
|Четверг
|22:01:27
|23:56:14
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.2
|9
|28.08.2017
|Между нами девочками
|Понедельник
|15:46:08
|16:39:14
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.8
|10
|02.09.2017
|Учителя
|Суббота
|11:22:44
|12:18:54
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.8
Advertology.Ru
18.10.2017
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