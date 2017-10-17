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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/08/2017 - 03/09/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.09.2017 Голос Пятница 21:36:02 23:37:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 24.6
2 28.08.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:36:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.2
3 29.08.2017 Пусть говорят Вторник 19:54:39 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8
4 31.08.2017 На самом деле Четверг 18:48:09 19:53:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.4
5 28.08.2017 Безопасность Понедельник 21:36:59 22:39:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.2
6 01.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:27 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.0
7 03.09.2017 Три аккорда Воскресенье 18:58:11 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.9
8 02.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:28:05 23:09:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.3
9 03.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:28:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.1
10 01.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:37:05 00:35:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 20.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.08.2017 Местное время Понедельник 20:44:34 20:59:37 РОССИЯ1 5.7 17.5
2 03.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:50:02 20:00:00 РОССИЯ1 5.7 20.2
3 28.08.2017 Нити судьбы Понедельник 20:59:37 22:01:22 РОССИЯ1 5.3 16.4
4 03.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:15:15 РОССИЯ1 5.0 15.8
5 28.08.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:01 19:00:15 РОССИЯ1 5.0 21.4
6 28.08.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:06 20:44:34 РОССИЯ1 4.8 15.2
7 28.08.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск Понедельник 23:01:12 23:22:06 РОССИЯ1 4.5 18.5
8 28.08.2017 60 минут Понедельник 19:00:15 19:58:57 РОССИЯ1 4.1 14.8
9 02.09.2017 Провинциальная Мадонна Суббота 21:07:46 01:02:50 РОССИЯ1 3.9 16.8
10 03.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:15:15 00:22:56 РОССИЯ1 3.5 16.2

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Честный детектив Воскресенье 12:28:54 12:56:02 РОССИЯ 24 0.7 3.7
2 28.08.2017 Вести. Афганский капкан Понедельник 22:32:17 22:43:05 РОССИЯ 24 0.6 2.2
3 01.09.2017 Вести сейчас Пятница 09:58:36 10:05:48 РОССИЯ 24 0.6 4.8
4 03.09.2017 Вести. Дежурная часть Воскресенье 11:09:32 11:55:29 РОССИЯ 24 0.5 2.9
5 31.08.2017 Вести. Большой информационный вечер Четверг 22:00:00 22:33:49 РОССИЯ 24 0.5 1.8
6 02.09.2017 Всемирный потоп как предчувствие Суббота 13:10:45 13:57:55 РОССИЯ 24 0.5 3.2
7 02.09.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:13:22 08:38:48 РОССИЯ 24 0.5 4.9
8 01.09.2017 Вести. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со студентами и преподавателями МГИМО Пятница 10:05:48 11:25:41 РОССИЯ 24 0.5 4.0
9 02.09.2017 Вести. Мобильный репортер Суббота 16:39:00 16:57:00 РОССИЯ 24 0.5 2.6
10 03.09.2017 Управление климатом. Оружие будущего Воскресенье 16:09:38 16:57:21 РОССИЯ 24 0.5 2.1

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Домохозяин Суббота 20:02:02 20:59:38 1.7 6.1
2 03.09.2017 Из Сибири с любовью Воскресенье 19:03:30 19:58:37 1.2 3.8
3 02.09.2017 Право знать! Суббота 21:18:39 22:46:01 1.1 3.7
4 01.09.2017 Дедушка Пятница 17:29:38 19:39:55 1.0 4.6
5 29.08.2017 Право голоса Вторник 20:16:14 21:59:30 1.0 3.1
6 02.09.2017 События Суббота 21:00:08 21:18:39 1.0 3.3
7 02.09.2017 Полосатый рейс Суббота 11:49:08 13:04:03 0.9 5.8
8 30.08.2017 События. (22:00) Среда 22:00:08 22:32:59 0.9 3.2
9 02.09.2017 Варвара-краса, длинная коса Суббота 09:40:41 11:04:01 0.9 5.7
10 03.09.2017 Советские мафии Воскресенье 15:37:13 16:24:47 0.9 4.2

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.08.2017 Морские дьяволы. Смерч-3 Четверг 20:43:15 21:41:43 НТВ 3.9 11.8
2 03.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:10:23 21:10:04 НТВ 3.1 9.5
3 03.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:08 20:10:23 НТВ 2.9 9.6
4 03.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:07 18:01:37 НТВ 2.8 12.2
5 02.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:14 НТВ 2.6 10.3
6 02.09.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:04:14 22:46:54 НТВ 2.5 8.9
7 03.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:04 23:01:51 НТВ 2.5 8.5
8 28.08.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:51 НТВ 2.5 9.1
9 03.09.2017 Новые русские сенсации. Русская жена украинского маньяка Воскресенье 18:01:37 18:59:50 НТВ 2.3 8.6
10 29.08.2017 Итоги дня Вторник 23:40:08 00:11:47 НТВ 2.2 12.1

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.08.2017 Коломбо Вторник 21:57:49 23:26:09 РОССИЯ К 0.7 2.6
2 02.09.2017 Тайна двух океанов Суббота 19:15:57 20:20:02 РОССИЯ К 0.7 2.6
3 28.08.2017 Встреча на вершине Понедельник 21:24:52 21:50:38 РОССИЯ К 0.5 1.7
4 03.09.2017 Романтика романса Воскресенье 20:15:35 21:08:21 РОССИЯ К 0.5 1.6
5 30.08.2017 Ступени цивилизации. Медичи. Крестные отцы Ренессанса Среда 20:29:07 21:24:21 РОССИЯ К 0.5 1.6
6 28.08.2017 Адъютант его превосходительства Понедельник 17:21:10 18:32:36 РОССИЯ К 0.5 2.3
7 03.09.2017 Лоуренс Аравийский Воскресенье 21:10:51 00:38:54 РОССИЯ К 0.5 1.9
8 02.09.2017 По следам тайны Суббота 15:45:16 16:29:44 РОССИЯ К 0.4 2.4
9 03.09.2017 Прощание славянки Воскресенье 17:41:42 19:00:32 РОССИЯ К 0.4 1.7
10 02.09.2017 Там, где рыбы умеют ходить Суббота 12:26:04 13:18:15 РОССИЯ К 0.4 2.6

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.08.2017 Шаповалов Четверг 20:25:19 21:21:51 МИР 0.4 1.3
2 03.09.2017 Марьина роща Воскресенье 21:56:55 22:48:05 МИР 0.3 1.1
3 03.09.2017 Барышня-крестьянка Воскресенье 13:56:26 15:58:42 МИР 0.3 1.3
4 30.08.2017 Возвращение Мухтара - 2 Среда 18:03:29 18:58:34 МИР 0.3 1.2
5 01.09.2017 Новости Пятница 15:59:01 16:13:30 МИР 0.2 1.5
6 01.09.2017 Жестокий романс Пятница 19:19:33 22:08:37 МИР 0.2 0.8
7 02.09.2017 Я приду сама Суббота 21:05:26 22:01:04 МИР 0.2 0.8
8 02.09.2017 Синдром Феникса Суббота 23:00:23 23:57:59 МИР 0.2 1.1
9 29.08.2017 Отдел С.С.С.Р Вторник 13:25:54 14:25:01 МИР 0.2 1.6
10 03.09.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 18:50:01 19:51:44 МИР 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Футбол. Товарищеский матч Воскресенье 18:28:03 19:29:25 МАТЧ ТВ 1.1 3.9
2 02.09.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Суббота 21:39:13 22:38:21 МАТЧ ТВ 0.9 3.3
3 03.09.2017 #новости Воскресенье 18:22:49 18:28:03 МАТЧ ТВ 0.9 3.5
4 03.09.2017 Волейбол. Чемпионат Европы 2017 Воскресенье 21:34:51 00:24:38 МАТЧ ТВ 0.8 3.6
5 31.08.2017 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир Четверг 19:59:20 20:58:31 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
6 03.09.2017 Художественная гимнастика. Чемпионат мира Воскресенье 19:58:45 20:54:22 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
7 03.09.2017 О чем говорят тренеры Воскресенье 20:54:22 21:24:42 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
8 02.09.2017 #всенаматч Суббота 20:57:30 21:39:13 МАТЧ ТВ 0.5 1.8
9 03.09.2017 Вся правда про... Воскресенье 21:26:12 21:34:51 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
10 03.09.2017 Нефутбольная страна Воскресенье 19:29:25 19:58:45 МАТЧ ТВ 0.5 1.6

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:31 09:33:51 EURONEWS 0.3 2.2
2 02.09.2017 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:33:51 10:00:35 EURONEWS 0.3 1.9
3 02.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:43 09:00:31 EURONEWS 0.3 2.2
4 28.08.2017 Новости EuroNews (08:00) Понедельник 07:59:56 08:35:08 EURONEWS 0.2 2.0
5 02.09.2017 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:31:33 08:00:07 EURONEWS 0.2 2.0
6 02.09.2017 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:31:58 07:00:00 EURONEWS 0.1 2.1
7 02.09.2017 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:00 07:31:33 EURONEWS 0.1 1.7
8 02.09.2017 Новости EuroNews (05:30) Суббота 05:32:50 05:59:58 EURONEWS 0.1 1.8
9 30.08.2017 Новости EuroNews (04:00) Среда 04:00:13 04:30:43 EURONEWS 0.1 2.0
10 01.09.2017 Новости EuroNews (04:30) Пятница 04:27:05 05:00:00 EURONEWS 0.1 1.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Малефисента Воскресенье 20:59:55 22:49:52 СТС 2.5 8.5
2 28.08.2017 Кухня. Последняя битва Понедельник 20:59:24 23:15:32 СТС 2.3 7.8
3 02.09.2017 Принц Персии: пески времени Суббота 21:00:50 23:14:24 СТС 2.2 7.9
4 01.09.2017 Золушка Пятница 20:59:39 23:01:14 СТС 2.1 7.3
5 03.09.2017 Головоломка Воскресенье 19:11:52 20:59:55 СТС 2.0 6.5
6 01.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:18 20:59:39 СТС 2.0 7.2
7 31.08.2017 Везучий случай! Четверг 20:59:29 22:51:40 СТС 1.9 6.3
8 31.08.2017 Воронины Четверг 20:28:19 20:59:29 СТС 1.8 5.5
9 30.08.2017 СуперБобровы Среда 20:59:31 22:53:54 СТС 1.7 5.8
10 31.08.2017 Воронины (повтор) Четверг 19:59:20 20:28:19 СТС 1.7 5.6

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.08.2017 Женский доктор 3 Четверг 19:59:35 20:55:29 1.6 5.0
2 03.09.2017 Мой Воскресенье 19:00:52 22:56:55 0.9 3.0
3 31.08.2017 Подкидыши Четверг 20:55:29 21:56:03 0.8 2.4
4 01.09.2017 Дом без выхода Пятница 19:00:50 22:46:14 0.8 2.8
5 31.08.2017 Тест на отцовство Четверг 14:29:12 15:28:56 0.8 5.1
6 03.09.2017 Если наступит завтра Воскресенье 17:09:00 17:59:21 0.7 2.8
7 01.09.2017 Предлагаемые обстоятельства Пятница 14:48:20 15:53:06 0.7 4.6
8 31.08.2017 Давай разведемся! Четверг 13:29:39 14:29:12 0.7 4.7
9 02.09.2017 Салями Суббота 19:01:00 22:35:23 0.6 2.2
10 03.09.2017 Благословите женщину Воскресенье 07:41:14 11:48:01 0.6 4.1

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Танцы Суббота 21:30:34 23:32:56 ТНТ 2.9 10.9
2 03.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:03:55 22:03:21 ТНТ 2.4 7.4
3 02.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:02:06 21:30:34 ТНТ 2.3 8.1
4 03.09.2017 Где логика? Воскресенье 20:00:17 21:03:55 ТНТ 2.2 6.8
5 01.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:43 22:00:47 ТНТ 2.0 6.9
6 31.08.2017 Импровизация Четверг 22:03:17 23:02:49 ТНТ 2.0 7.0
7 29.08.2017 СашаТаня Вторник 20:30:34 20:59:14 ТНТ 1.9 5.8
8 03.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:21 23:04:01 ТНТ 1.8 6.6
9 31.08.2017 Студия Союз Четверг 21:00:05 22:03:17 ТНТ 1.7 5.4
10 01.09.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:47 23:03:18 ТНТ 1.7 6.0

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.08.2017 Слепая Четверг 18:02:40 18:33:34 1.1 5.3
2 03.09.2017 Сквозные ранения Воскресенье 18:59:37 20:54:47 0.9 3.0
3 31.08.2017 Знаки судьбы Четверг 17:02:51 17:36:28 0.9 5.2
4 29.08.2017 Менталист Вторник 22:11:28 23:01:38 0.9 3.1
5 29.08.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Вторник 18:33:31 19:34:11 0.8 3.3
6 31.08.2017 Напарницы Четверг 20:28:16 21:17:58 0.8 2.5
7 29.08.2017 Гадалка Вторник 16:32:42 17:01:46 0.8 4.3
8 01.09.2017 Человек-невидимка Пятница 18:58:49 19:58:44 0.8 3.1
9 01.09.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 18:01:19 18:58:49 0.8 3.6
10 30.08.2017 Не ври мне Среда 12:31:18 13:30:42 0.7 5.3

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.08.2017 Новости. (19:30) Вторник 19:30:13 19:58:59 1.7 5.8
2 03.09.2017 Железный человек-2 Воскресенье 20:40:38 23:00:07 1.7 5.5
3 03.09.2017 Илья Муромец и Соловей разбойник Воскресенье 15:36:54 17:05:17 1.6 7.4
4 03.09.2017 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Воскресенье 17:05:17 18:22:05 1.6 6.5
5 01.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Пятница 17:58:24 19:00:20 1.5 7.2
6 03.09.2017 Железный человек Воскресенье 18:22:05 20:40:38 1.5 4.9
7 01.09.2017 Одержимые: доказательства дьявола Пятница 19:53:51 20:55:18 1.4 5.1
8 29.08.2017 Мерцающий Вторник 19:58:59 21:45:23 1.4 4.5
9 29.08.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Вторник 19:00:13 19:30:08 1.4 5.4
10 28.08.2017 Беглец Понедельник 19:59:37 22:28:50 1.4 4.5

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Новая фабрика звезд Суббота 18:00:05 20:04:14 МУЗ ТВ 0.3 1.4
2 02.09.2017 Засеки Звезду Суббота 15:32:12 15:39:23 МУЗ ТВ 0.2 1.4
3 02.09.2017 PROновости Суббота 07:39:41 07:51:43 МУЗ ТВ 0.2 2.7
4 01.09.2017 10 самых Пятница 18:59:48 19:31:18 МУЗ ТВ 0.2 0.9
5 01.09.2017 Золотая дюжина Пятница 19:31:18 20:30:48 МУЗ ТВ 0.2 0.7
6 02.09.2017 Сделано в 90-х Суббота 07:56:04 09:24:45 МУЗ ТВ 0.2 1.8
7 29.08.2017 Michael Jackson - Поп-Икона №1 Вторник 16:16:26 16:47:56 МУЗ ТВ 0.2 1.1
8 03.09.2017 PROобзор Воскресенье 15:04:20 15:31:55 МУЗ ТВ 0.2 0.9
9 29.08.2017 ЯНАМУЗТВ Вторник 14:08:14 15:00:02 МУЗ ТВ 0.2 1.3
10 02.09.2017 Караокинг Суббота 20:04:14 20:59:51 МУЗ ТВ 0.2 0.6

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.08.2017 Легенды армии Вторник 19:33:49 20:18:54 1.0 3.5
2 29.08.2017 Теория заговора Вторник 20:18:54 20:43:41 0.9 2.9
3 29.08.2017 Военные миссии особого назначения Вторник 18:42:59 19:32:49 0.9 3.5
4 03.09.2017 Незримый бой Воскресенье 21:11:02 22:00:32 0.9 2.7
5 02.09.2017 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона Суббота 18:24:02 21:38:25 0.9 3.2
6 28.08.2017 Специальный репортаж Понедельник 20:20:15 20:44:23 0.8 2.6
7 03.09.2017 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 19:31:36 20:24:03 0.8 2.6
8 29.08.2017 Особая статья Вторник 21:34:59 22:58:55 0.8 2.7
9 02.09.2017 Задело! Суббота 18:10:08 18:20:47 0.8 3.6
10 31.08.2017 Легенды кино Четверг 19:33:45 20:20:22 0.8 2.6

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.08.2017 След Четверг 21:12:39 22:00:02 3.0 9.2
2 31.08.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:11 22:31:19 2.4 8.1
3 03.09.2017 Балабол Воскресенье 21:39:35 22:36:42 1.9 6.5
4 28.08.2017 Детективы Понедельник 17:32:38 18:05:45 1.3 6.2
5 29.08.2017 При загадочных обстоятельствах Вторник 14:05:59 15:01:01 1.1 7.6
6 30.08.2017 Известия. Итоговый выпуск Среда 00:03:17 00:34:07 1.1 8.5
7 02.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:04 00:55:30 1.0 6.7
8 28.08.2017 В июне 41-го Понедельник 15:59:21 16:53:16 1.0 5.6
9 30.08.2017 Гетеры майора Соколова Среда 15:52:43 16:43:33 1.0 5.9
10 31.08.2017 Смерш. Ударная волна Четверг 15:55:38 16:46:07 1.0 5.9

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.08.2017 Симпсоны Вторник 20:34:29 20:55:49 2X2 0.2 0.7
2 30.08.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 14:24:02 14:35:15 2X2 0.2 1.6
3 31.08.2017 Футурама Четверг 20:35:25 20:56:35 2X2 0.2 0.5
4 03.09.2017 Все о Кливленде Воскресенье 20:33:05 20:53:53 2X2 0.2 0.5
5 29.08.2017 МульТВ Вторник 22:58:47 23:09:52 2X2 0.2 0.6
6 30.08.2017 Гриффины Среда 21:29:09 21:50:06 2X2 0.2 0.5
7 29.08.2017 Южный парк Вторник 23:48:17 00:11:43 2X2 0.1 0.8
8 02.09.2017 Кунг-фу Панда. Захватывающие легенды Суббота 14:00:21 14:24:53 2X2 0.1 0.8
9 31.08.2017 Американский папаша Четверг 21:01:10 21:25:22 2X2 0.1 0.4
10 31.08.2017 Бессмертное кино Четверг 22:50:09 23:16:53 2X2 0.1 0.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Университет монстров Суббота 19:29:06 21:34:33 0.8 2.9
2 29.08.2017 Гравити Фолз Вторник 21:36:47 22:04:34 0.6 1.9
3 28.08.2017 Леди Баг и Супер-Кот Понедельник 18:13:56 18:35:07 0.6 2.5
4 30.08.2017 Лило и Стич Среда 19:28:26 21:08:30 0.6 1.9
5 02.09.2017 В поисках Немо Суббота 17:35:08 19:28:49 0.6 2.4
6 31.08.2017 Финес и Ферб: Звездные Войны Четверг 20:56:24 21:46:59 0.5 1.6
7 29.08.2017 Звездная принцесса и силы зла Вторник 21:09:39 21:30:32 0.5 1.6
8 31.08.2017 Финес и Ферб Четверг 17:07:35 17:19:12 0.5 3.0
9 30.08.2017 Лило и Стич-2 Среда 21:08:53 22:26:27 0.5 1.7
10 28.08.2017 Елена - принцесса Авалора Понедельник 11:00:09 11:21:46 0.5 3.7

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.08.2017 Секрет Тропиканки Понедельник 20:32:09 21:32:11 0.4 1.2
2 03.09.2017 Новая фабрика звезд Воскресенье 22:00:07 00:03:06 0.3 1.3
3 03.09.2017 Клон Воскресенье 21:03:20 22:00:07 0.3 0.8
4 02.09.2017 Свадьба вслепую Суббота 16:01:59 17:16:03 0.3 1.3
5 30.08.2017 Моя вторая мама Среда 22:56:47 23:23:56 0.2 1.0
6 03.09.2017 Папа попал Воскресенье 15:57:11 18:19:02 0.2 1.0
7 30.08.2017 Цветок Карибского моря Среда 21:32:15 22:28:16 0.2 0.7
8 28.08.2017 Я стесняюсь своего тела Понедельник 23:56:33 01:44:06 0.2 2.0
9 03.09.2017 В джазе только девушки Воскресенье 00:03:06 02:30:02 0.2 2.1
10 28.08.2017 Центральная больница Понедельник 18:34:15 19:30:05 0.2 0.7

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.08.2017 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:31:35 20:43:46 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.2
2 31.08.2017 Ми-ми-мишки Четверг 20:18:30 20:30:06 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.2
3 29.08.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Вторник 20:42:13 20:53:15 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.0
4 03.09.2017 Четверо в кубе Воскресенье 20:21:43 20:32:42 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.2
5 01.09.2017 Дружба - это чудо Пятница 19:45:45 20:07:21 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
6 28.08.2017 Чуддики Понедельник 19:26:32 19:34:08 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.7
7 30.08.2017 Смешарики. Пинкод Среда 19:12:54 19:26:25 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
8 03.09.2017 Барбоскины Воскресенье 10:59:54 11:19:31 КАРУСЕЛЬ 1.0 5.3
9 01.09.2017 Три кота Пятница 19:20:56 19:26:33 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.9
10 03.09.2017 Щенячий патруль Воскресенье 20:45:54 21:09:15 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.8

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.09.2017 Хит за хитом Суббота 09:50:03 09:57:19 RU.TV 0.1 0.9
2 30.08.2017 RU новости Среда 12:01:07 12:09:19 RU.TV 0.1 0.8
3 02.09.2017 Чат-тайм Суббота 11:59:51 13:56:19 RU.TV 0.1 0.6
4 02.09.2017 100пудовый хит Суббота 10:02:30 10:56:34 RU.TV 0.1 0.6
5 02.09.2017 Краски осени Суббота 19:03:32 19:57:42 RU.TV 0.1 0.3
6 02.09.2017 Север. Непридуманные истории Суббота 17:59:55 18:57:44 RU.TV 0.1 0.3
7 02.09.2017 Super 20 Суббота 07:59:56 09:50:03 RU.TV 0.1 0.6
8 02.09.2017 Супермикс недели Суббота 16:02:29 17:55:19 RU.TV 0.1 0.4
9 29.08.2017 Тема Вторник 15:59:47 17:56:57 RU.TV 0.1 0.4
10 31.08.2017 Лето микс Четверг 06:59:31 07:58:05 RU.TV 0.1 0.7

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.08.2017 Мумия: гробница императора драконов Среда 18:58:45 21:00:04 ПЯТНИЦА 1.1 4.0
2 29.08.2017 Мумия возвращается Вторник 18:32:37 21:01:00 ПЯТНИЦА 1.0 3.7
3 28.08.2017 Любимцы Понедельник 19:46:54 20:12:22 ПЯТНИЦА 1.0 3.2
4 31.08.2017 Пацанки 2 Четверг 18:56:57 21:00:10 ПЯТНИЦА 0.9 3.1
5 28.08.2017 Мумия Понедельник 17:00:18 19:19:09 ПЯТНИЦА 0.8 3.8
6 29.08.2017 Зачарованные Вторник 14:31:45 15:20:05 ПЯТНИЦА 0.5 3.6
7 29.08.2017 Любовь в большом городе-2 Вторник 22:00:16 23:52:32 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
8 03.09.2017 Орел & решка. Рай и ад Воскресенье 17:55:51 18:58:23 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
9 03.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка Воскресенье 18:58:23 19:58:34 ПЯТНИЦА 0.4 1.4
10 03.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка. Неизданное (повтор) Воскресенье 19:58:34 20:58:07 ПЯТНИЦА 0.4 1.3

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.09.2017 Папины дочки Воскресенье 18:36:33 19:05:46 СТС LOVE 0.3 1.1
2 29.08.2017 Галилео Вторник 09:02:48 10:02:12 СТС LOVE 0.2 1.4
3 29.08.2017 Моя прекрасная няня Вторник 17:31:25 18:00:34 СТС LOVE 0.2 0.8
4 29.08.2017 Боб и Бобек Вторник 08:55:42 09:02:43 СТС LOVE 0.1 1.2
5 29.08.2017 Не родись красивой Вторник 19:55:28 22:27:12 СТС LOVE 0.1 0.4
6 03.09.2017 Фиксики Воскресенье 08:44:38 08:50:35 СТС LOVE 0.1 1.0
7 30.08.2017 Маргоша Среда 22:28:32 00:25:13 СТС LOVE 0.1 0.4
8 28.08.2017 Бесподобная Понедельник 18:00:09 19:50:08 СТС LOVE 0.1 0.3
9 29.08.2017 Смешарики Вторник 06:39:28 06:52:29 СТС LOVE 0.1 1.0
10 30.08.2017 Ранетки Среда 00:25:13 02:19:21 СТС LOVE 0.1 0.9

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.09.2017 Джек Ричер Пятница 21:38:00 00:03:48 ЧЕ 0.4 1.7
2 01.09.2017 Рыцарь дня Пятница 19:30:10 21:38:00 ЧЕ 0.3 1.2
3 30.08.2017 Неудержимый Среда 19:30:11 21:22:10 ЧЕ 0.3 1.0
4 02.09.2017 Топ Ган Суббота 16:24:33 18:27:19 ЧЕ 0.3 1.4
5 29.08.2017 Решала Вторник 18:30:11 19:28:50 ЧЕ 0.3 1.0
6 28.08.2017 Человек ноября Понедельник 21:16:24 23:24:15 ЧЕ 0.2 0.8
7 28.08.2017 Черный пес Понедельник 19:30:11 21:16:24 ЧЕ 0.2 0.7
8 29.08.2017 Улетное видео Вторник 11:34:01 11:42:54 ЧЕ 0.2 1.4
9 03.09.2017 Путь Баженова: напролом Воскресенье 21:59:44 23:00:56 ЧЕ 0.2 0.7
10 02.09.2017 Универсальный солдат Суббота 23:02:00 00:58:37 ЧЕ 0.2 1.0

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.08.2017 Комеди Клаб. Золотая коллекция Среда 22:00:06 22:59:22 ТНТ 4 0.5 1.8
2 30.08.2017 Комеди Клаб Среда 23:00:06 00:00:34 ТНТ 4 0.5 2.3
3 29.08.2017 Наша Russia Вторник 21:30:22 22:00:43 ТНТ 4 0.4 1.4
4 29.08.2017 Комеди Клаб. Лучшее Вторник 00:54:19 01:00:02 ТНТ 4 0.3 3.1
5 02.09.2017 Comedy Woman Суббота 11:00:07 11:59:56 ТНТ 4 0.2 1.5
6 31.08.2017 Деньги или позор Четверг 23:00:23 23:30:50 ТНТ 4 0.2 1.0
7 31.08.2017 Comedy Баттл. Лучшее Четверг 20:30:38 21:00:00 ТНТ 4 0.2 0.7
8 31.08.2017 Комеди Клаб. Exclusive Четверг 18:30:10 19:00:09 ТНТ 4 0.2 0.9
9 01.09.2017 Не спать Пятница 01:00:35 02:00:10 ТНТ 4 0.2 2.4
10 03.09.2017 Убойная лига Воскресенье 01:00:11 02:00:10 ТНТ 4 0.2 2.4

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.08.2017 Охотники за реликвиями Среда 21:01:03 21:27:12 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 01.09.2017 Махинаторы Пятница 20:01:25 20:59:18 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 29.08.2017 Охотники за складами Вторник 21:30:32 21:58:03 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
4 30.08.2017 Выжить любой ценой Среда 22:01:01 22:59:31 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
5 29.08.2017 Как это работает Вторник 19:30:24 19:57:49 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
6 30.08.2017 Ликвидатор Среда 09:01:12 09:27:13 DISCOVERY CHANNEL 0.1 1.2
7 31.08.2017 Багажные войны Четверг 17:30:32 17:56:12 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.7
8 29.08.2017 Остров с Беаром Гриллсом Вторник 22:00:27 22:59:24 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
9 30.08.2017 Золотая лихорадка. Берингово море Среда 23:01:27 23:59:26 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
10 02.09.2017 Гаражное золото Суббота 16:31:21 16:53:32 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.08.2017 Иван Васильевич меняет профессию Понедельник 22:00:40 23:51:54 ДОМ КИНО 0.5 2.1
2 29.08.2017 Тайны следствия - 7 Вторник 21:08:42 22:03:38 ДОМ КИНО 0.5 1.7
3 28.08.2017 Тайны следствия - 6 Понедельник 21:09:56 22:00:40 ДОМ КИНО 0.4 1.2
4 31.08.2017 Тайны следствия - 8 Четверг 20:14:19 21:06:42 ДОМ КИНО 0.4 1.2
5 30.08.2017 Неподдающиеся Среда 22:01:48 23:35:40 ДОМ КИНО 0.4 1.4
6 29.08.2017 Свадьба в Малиновке Вторник 22:03:38 23:51:36 ДОМ КИНО 0.3 1.3
7 01.09.2017 Ералаш Пятница 12:49:53 13:11:23 ДОМ КИНО 0.3 2.4
8 31.08.2017 Особенности национальной рыбалки Четверг 22:01:27 23:56:14 ДОМ КИНО 0.3 1.2
9 28.08.2017 Между нами девочками Понедельник 15:46:08 16:39:14 ДОМ КИНО 0.3 1.8
10 02.09.2017 Учителя Суббота 11:22:44 12:18:54 ДОМ КИНО 0.3 1.8
TNS Россия
Advertology.Ru

18.10.2017

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Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
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В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.
Трудный лекарственный выборТрудный лекарственный выбор
Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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18.10.2017 - 09:07
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