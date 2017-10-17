100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (28/08/2017 - 03/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/08/2017 - 03/09/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:36:02
|23:37:05
|6.5
|24.6
|2
|28.08.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:34
|20:59:37
|5.7
|17.5
|3
|03.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:50:02
|20:00:00
|5.7
|20.2
|4
|28.08.2017
|Нити судьбы
|Понедельник
|20:59:37
|22:01:22
|5.3
|16.4
|5
|03.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:15:15
|5.0
|15.8
|6
|28.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:01
|19:00:15
|5.0
|21.4
|7
|28.08.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:06
|20:44:34
|4.8
|15.2
|8
|28.08.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:36:59
|4.6
|14.2
|9
|28.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск
|Понедельник
|23:01:12
|23:22:06
|4.5
|18.5
|10
|29.08.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:54:39
|21:00:01
|4.3
|13.8
|11
|28.08.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:15
|19:58:57
|4.1
|14.8
|12
|31.08.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:48:09
|19:53:30
|4.0
|15.4
|13
|28.08.2017
|Безопасность
|Понедельник
|21:36:59
|22:39:16
|4.0
|13.2
|14
|01.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|21:00:04
|3.9
|14.0
|15
|31.08.2017
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Четверг
|20:43:15
|21:41:43
|3.9
|11.8
|16
|02.09.2017
|Провинциальная Мадонна
|Суббота
|21:07:46
|01:02:50
|3.9
|16.8
|17
|03.09.2017
|Три аккорда
|Воскресенье
|18:58:11
|21:00:05
|3.7
|11.9
|18
|02.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:28:05
|23:09:49
|3.7
|13.3
|19
|03.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:15
|00:22:56
|3.5
|16.2
|20
|28.08.2017
|Диана. История ее словами
|Понедельник
|23:22:06
|00:28:16
|3.4
|19.9
|21
|03.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:28:31
|3.4
|11.1
|22
|03.09.2017
|Заклятые подруги
|Воскресенье
|14:18:56
|17:50:02
|3.4
|15.6
|23
|02.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:07:46
|3.2
|11.5
|24
|01.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:37:05
|00:35:05
|3.2
|20.1
|25
|01.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:59
|19:52:27
|3.2
|12.9
|26
|01.09.2017
|Петросян-шоу
|Пятница
|21:10:54
|23:46:48
|3.1
|11.8
|27
|03.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:10:23
|21:10:04
|3.1
|9.5
|28
|31.08.2017
|След
|Четверг
|21:12:39
|22:00:02
|3.0
|9.2
|29
|02.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:55
|19:59:55
|2.9
|12.2
|30
|02.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:34
|23:32:56
|2.9
|10.9
|31
|29.08.2017
|Мужское/женское
|Вторник
|16:01:12
|16:59:06
|2.9
|16.2
|32
|03.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:08
|20:10:23
|2.9
|9.6
|33
|02.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:18:05
|19:54:58
|2.9
|12.0
|34
|03.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:07
|18:01:37
|2.8
|12.2
|35
|03.09.2017
|КВН - 55!
|Воскресенье
|22:28:31
|00:51:09
|2.8
|14.7
|36
|31.08.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:11
|18:48:09
|2.8
|13.5
|37
|02.09.2017
|Снег растает в сентябре
|Суббота
|14:20:23
|18:11:55
|2.7
|14.8
|38
|02.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:14
|2.6
|10.3
|39
|02.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:04:14
|22:46:54
|2.5
|8.9
|40
|28.08.2017
|Время покажет
|Понедельник
|16:59:00
|18:00:18
|2.5
|13.2
|41
|03.09.2017
|Малефисента
|Воскресенье
|20:59:55
|22:49:52
|2.5
|8.5
|42
|03.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|16:27:11
|18:58:11
|2.5
|10.3
|43
|03.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:04
|23:01:51
|2.5
|8.5
|44
|28.08.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:51
|2.5
|9.1
|45
|31.08.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:11
|22:31:19
|2.4
|8.1
|46
|28.08.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:38:47
|2.4
|12.8
|47
|03.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:03:55
|22:03:21
|2.4
|7.4
|48
|03.09.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:15:12
|14:20:09
|2.3
|12.7
|49
|28.08.2017
|Кухня. Последняя битва
|Понедельник
|20:59:24
|23:15:32
|2.3
|7.8
|50
|03.09.2017
|Кремль-9
|Воскресенье
|15:24:43
|16:27:11
|2.3
|10.8
|51
|02.09.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:20:23
|2.3
|13.5
|52
|02.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:06
|21:30:34
|2.3
|8.1
|53
|03.09.2017
|Новые русские сенсации. Русская жена украинского маньяка
|Воскресенье
|18:01:37
|18:59:50
|2.3
|8.6
|54
|02.09.2017
|"Измайловский парк". Юмористический концерт
|Суббота
|11:41:51
|13:59:47
|2.3
|13.7
|55
|03.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:17
|21:03:55
|2.2
|6.8
|56
|02.09.2017
|Принц Персии: пески времени
|Суббота
|21:00:50
|23:14:24
|2.2
|7.9
|57
|01.09.2017
|Жди меня
|Пятница
|16:59:04
|18:00:06
|2.2
|12.0
|58
|29.08.2017
|Итоги дня
|Вторник
|23:40:08
|00:11:47
|2.2
|12.1
|59
|03.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:06
|16:19:04
|2.1
|9.8
|60
|01.09.2017
|Новости. (08:00)
|Пятница
|08:00:11
|08:06:14
|2.1
|20.2
|61
|03.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:12
|13:58:54
|2.1
|11.6
|62
|03.09.2017
|Главный котик страны
|Воскресенье
|12:22:31
|13:15:12
|2.1
|11.5
|63
|29.08.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:02:52
|01:54:27
|2.1
|14.8
|64
|30.08.2017
|Новости. (15:00)
|Среда
|15:00:11
|15:16:26
|2.1
|14.0
|65
|01.09.2017
|Золушка
|Пятница
|20:59:39
|23:01:14
|2.1
|7.3
|66
|31.08.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Четверг
|18:27:03
|18:58:45
|2.1
|9.4
|67
|03.09.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:11
|12:21:28
|2.0
|11.1
|68
|03.09.2017
|Головоломка
|Воскресенье
|19:11:52
|20:59:55
|2.0
|6.5
|69
|02.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:29
|18:59:48
|2.0
|9.6
|70
|03.09.2017
|Честное слово с Юрием Николаевым
|Воскресенье
|10:38:08
|11:24:58
|2.0
|11.2
|71
|01.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:43
|22:00:47
|2.0
|6.9
|72
|03.09.2017
|Мифы о России. Вчера, сегодня, завтра
|Воскресенье
|14:20:09
|15:24:43
|2.0
|10.3
|73
|02.09.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:01:32
|11:59:15
|2.0
|12.3
|74
|31.08.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:03:17
|23:02:49
|2.0
|7.0
|75
|01.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:18
|20:59:39
|2.0
|7.2
|76
|31.08.2017
|Везучий случай!
|Четверг
|20:59:29
|22:51:40
|1.9
|6.3
|77
|03.09.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:07:25
|15:59:50
|1.9
|9.4
|78
|01.09.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Пятница
|07:36:15
|08:00:11
|1.9
|18.3
|79
|30.08.2017
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:13
|12:15:02
|1.9
|14.5
|80
|03.09.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:25
|13:07:32
|1.9
|10.4
|81
|01.09.2017
|Вести. (07:00)
|Пятница
|06:59:55
|07:07:07
|1.9
|21.0
|82
|03.09.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:24:58
|12:00:03
|1.9
|10.4
|83
|02.09.2017
|Сто к одному
|Суббота
|09:22:25
|10:09:58
|1.9
|13.0
|84
|29.08.2017
|Утро России
|Вторник
|07:09:59
|07:30:00
|1.9
|21.7
|85
|29.08.2017
|СашаТаня
|Вторник
|20:30:34
|20:59:14
|1.9
|5.8
|86
|03.09.2017
|Балабол
|Воскресенье
|21:39:35
|22:36:42
|1.9
|6.5
|87
|01.09.2017
|Морские дьяволы 5
|Пятница
|23:35:20
|00:34:50
|1.9
|11.6
|88
|28.08.2017
|Вести. (08:00)
|Понедельник
|08:00:04
|08:07:09
|1.8
|20.3
|89
|31.08.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:03:28
|01:03:24
|1.8
|11.7
|90
|02.09.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:59:15
|13:02:59
|1.8
|11.2
|91
|01.09.2017
|Вести. (07:30)
|Пятница
|07:30:02
|07:35:10
|1.8
|17.8
|92
|02.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:19
|11:01:32
|1.8
|11.1
|93
|02.09.2017
|КВН - 2017. Премьер-лига
|Суббота
|23:09:49
|00:37:48
|1.8
|9.5
|94
|31.08.2017
|Воронины
|Четверг
|20:28:19
|20:59:29
|1.8
|5.5
|95
|28.08.2017
|Тайны следствия - 8
|Понедельник
|15:57:42
|16:58:30
|1.8
|10.3
|96
|03.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:21
|23:04:01
|1.8
|6.6
|97
|01.09.2017
|Новости. (08:30)
|Пятница
|08:30:11
|08:36:11
|1.8
|16.6
|98
|03.09.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:20:12
|1.7
|9.6
|99
|31.08.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:05
|22:03:17
|1.7
|5.4
|100
|01.09.2017
|Новости. (09:00)
|Пятница
|08:59:12
|09:17:45
|1.7
|15.8
Advertology.Ru
18.10.2017
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