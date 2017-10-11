ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:57:59
|19:58:51
|5.3
|17.0
|2
|13.09.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:04
|20:43:55
|5.0
|15.4
|3
|17.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:14:41
|5.0
|14.3
|4
|12.09.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:21
|20:59:45
|5.0
|15.2
|5
|13.09.2017
|60 минут
|Среда
|19:00:07
|19:58:58
|4.5
|16.7
|6
|14.09.2017
|Черная кровь
|Четверг
|22:03:12
|23:16:43
|4.2
|13.7
|7
|15.09.2017
|Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
|Пятница
|20:58:06
|01:03:41
|3.8
|13.8
|8
|17.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:14:41
|01:32:30
|3.4
|16.2
|9
|13.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Среда
|17:54:06
|19:00:07
|3.3
|15.2
|10
|16.09.2017
|Хочу быть счастливой
|Суббота
|21:02:20
|00:30:33
|3.2
|11.9
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:08
|22:09:56
|3.1
|10.0
|2
|16.09.2017
|События
|Суббота
|23:25:59
|23:36:44
|2.6
|10.3
|3
|16.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:09:56
|23:25:59
|2.4
|8.5
|4
|11.09.2017
|События. (22:00)
|Понедельник
|22:00:05
|22:34:04
|1.6
|4.9
|5
|17.09.2017
|Вероника не хочет умирать
|Воскресенье
|21:10:06
|22:06:44
|1.6
|4.8
|6
|13.09.2017
|Право голоса
|Среда
|20:21:42
|21:59:15
|1.5
|4.4
|7
|13.09.2017
|Петровка, 38
|Среда
|20:04:02
|20:21:42
|1.5
|4.5
|8
|17.09.2017
|Кубанские казаки
|Воскресенье
|11:48:29
|13:55:36
|1.4
|7.0
|9
|17.09.2017
|Осколки счастья
|Воскресенье
|20:16:55
|21:10:06
|1.3
|3.8
|10
|17.09.2017
|Прощание
|Воскресенье
|16:42:31
|17:30:07
|1.3
|4.9
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-3
|Воскресенье
|16:31:19
|17:59:38
|2.0
|7.4
|2
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-2
|Воскресенье
|15:09:12
|16:31:19
|1.9
|8.2
|3
|13.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Среда
|17:59:48
|19:00:14
|1.8
|8.3
|4
|16.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:01
|20:57:03
|1.8
|6.3
|5
|17.09.2017
|Железный человек 3
|Воскресенье
|20:38:06
|22:59:57
|1.8
|5.3
|6
|16.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:25
|19:00:01
|1.7
|7.7
|7
|11.09.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:29:53
|1.7
|6.7
|8
|11.09.2017
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:06
|19:59:57
|1.7
|5.8
|9
|17.09.2017
|Мстители
|Воскресенье
|17:59:38
|20:38:06
|1.7
|5.1
|10
|13.09.2017
|Тайны Чапман
|Среда
|16:59:25
|17:59:48
|1.7
|8.5
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:29:18
|20:58:21
|2.9
|8.8
|2
|16.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:59:23
|21:29:06
|2.9
|9.3
|3
|16.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:06
|23:29:05
|2.8
|9.5
|4
|17.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:18
|23:01:49
|2.5
|8.1
|5
|17.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:48
|22:01:18
|2.5
|7.3
|6
|11.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:00:02
|20:29:18
|2.4
|7.6
|7
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:17
|22:00:31
|2.2
|6.7
|8
|16.09.2017
|Люси
|Суббота
|16:03:19
|17:57:33
|2.1
|10.1
|9
|14.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:10
|22:00:21
|2.0
|6.0
|10
|17.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:05
|20:58:48
|1.9
|5.4
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:03:06
|18:34:13
|2.0
|9.4
|2
|11.09.2017
|Знаки судьбы
|Понедельник
|17:03:34
|17:34:11
|1.5
|8.3
|3
|13.09.2017
|Гадалка
|Среда
|16:32:06
|17:02:57
|1.4
|7.4
|4
|15.09.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:08
|20:01:30
|1.3
|5.0
|5
|11.09.2017
|Менталист
|Понедельник
|22:09:48
|23:00:02
|1.1
|3.4
|6
|15.09.2017
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|20:01:30
|22:06:07
|1.0
|3.2
|7
|14.09.2017
|Мистические истории
|Четверг
|15:04:01
|16:02:57
|0.9
|5.8
|8
|17.09.2017
|Знакомьтесь Джо Блэк
|Воскресенье
|20:57:44
|00:32:43
|0.9
|3.0
|9
|15.09.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:57:53
|19:00:08
|0.8
|3.7
|10
|12.09.2017
|Напарницы
|Вторник
|20:28:24
|21:18:11
|0.8
|2.4
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Вторник
|08:32:39
|09:00:02
|0.3
|2.6
|2
|17.09.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:37:12
|10:00:12
|0.2
|1.4
|3
|17.09.2017
|Новости EuroNews (10:00)
|Воскресенье
|10:00:12
|10:30:02
|0.2
|1.2
|4
|12.09.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|07:58:54
|08:32:39
|0.2
|1.6
|5
|15.09.2017
|Новости EuroNews (21:00)
|Пятница
|21:00:15
|21:37:38
|0.2
|0.5
|6
|13.09.2017
|Новости EuroNews (20:30)
|Среда
|20:37:39
|21:00:08
|0.2
|0.4
|7
|16.09.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:21
|09:29:33
|0.1
|1.0
|8
|16.09.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:35:20
|07:00:04
|0.1
|2.6
|9
|13.09.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Среда
|02:36:16
|03:00:04
|0.1
|2.6
|10
|12.09.2017
|Новости EuroNews (18:30)
|Вторник
|18:30:37
|19:00:05
|0.1
|0.6
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Отдел 44
|Среда
|21:20:45
|22:12:57
|МИР
|0.8
|2.3
|2
|11.09.2017
|Любовь из прошлого
|Понедельник
|23:09:43
|00:53:49
|МИР
|0.5
|2.4
|3
|14.09.2017
|Новости
|Четверг
|18:59:07
|19:23:45
|МИР
|0.4
|1.6
|4
|13.09.2017
|Бабоньки
|Среда
|23:09:13
|00:58:49
|МИР
|0.4
|1.7
|5
|15.09.2017
|Тамарка
|Пятница
|21:27:00
|22:32:42
|МИР
|0.3
|1.0
|6
|17.09.2017
|Марьина роща-2
|Воскресенье
|22:47:38
|23:42:36
|МИР
|0.3
|1.1
|7
|12.09.2017
|Запрет
|Вторник
|23:10:28
|00:59:37
|МИР
|0.2
|1.2
|8
|16.09.2017
|А зори здесь тихие
|Суббота
|22:07:07
|01:45:40
|МИР
|0.2
|1.1
|9
|11.09.2017
|Возвращение Мухтара
|Понедельник
|17:08:53
|18:03:55
|МИР
|0.2
|1.2
|10
|16.09.2017
|Офицерские жены
|Суббота
|20:19:18
|21:14:53
|МИР
|0.2
|0.7
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Мыслить, как преступник
|Суббота
|01:49:40
|02:38:13
|0.4
|5.2
|2
|14.09.2017
|Секрет Тропиканки
|Четверг
|20:30:07
|21:33:08
|0.4
|1.2
|3
|16.09.2017
|В теме. Лучшее
|Суббота
|02:38:13
|03:05:02
|0.4
|6.7
|4
|16.09.2017
|Соблазны
|Суббота
|03:05:02
|04:02:37
|0.4
|7.6
|5
|16.09.2017
|Starbook. Отдых с размахом
|Суббота
|04:02:37
|05:00:00
|0.3
|7.2
|6
|17.09.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|16:26:03
|18:20:42
|0.3
|0.9
|7
|12.09.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Вторник
|22:29:05
|00:07:20
|0.2
|0.9
|8
|13.09.2017
|Топ-модель по-американски
|Среда
|10:07:03
|12:42:08
|0.2
|2.0
|9
|14.09.2017
|В теме
|Четверг
|23:13:04
|23:41:36
|0.2
|0.9
|10
|16.09.2017
|Популярная правда. Праздник непослушания
|Суббота
|08:51:52
|09:22:49
|0.2
|1.6
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|22:42:11
|23:42:58
|МАТЧ ТВ
|3.4
|11.5
|2
|14.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|20:54:29
|21:54:49
|МАТЧ ТВ
|2.2
|6.7
|3
|13.09.2017
|#всенаматч
|Среда
|23:42:58
|00:13:55
|МАТЧ ТВ
|1.7
|7.7
|4
|17.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|13:58:09
|14:52:43
|МАТЧ ТВ
|1.7
|8.3
|5
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018. Обзор
|Среда
|20:52:31
|21:37:12
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.8
|6
|15.09.2017
|Баскетбол. Чемпионат Европы 2017
|Пятница
|22:27:14
|23:28:37
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.7
|7
|17.09.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Сингапура
|Воскресенье
|14:52:43
|17:09:17
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.8
|8
|17.09.2017
|#новости
|Воскресенье
|19:55:20
|20:00:59
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.7
|9
|17.09.2017
|Неймар в ПСЖ: трансфер века
|Воскресенье
|21:02:43
|21:21:08
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.7
|10
|17.09.2017
|#всенафутбол
|Воскресенье
|21:21:08
|21:53:10
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.6
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Маша и медведь
|Среда
|19:27:03
|19:42:35
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|5.7
|2
|13.09.2017
|Дружба - это чудо
|Среда
|19:44:26
|20:05:59
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.7
|3
|13.09.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:30:47
|20:43:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.6
|4
|16.09.2017
|Три кота
|Суббота
|11:15:22
|11:26:14
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|5.7
|5
|17.09.2017
|Тима и Тома
|Воскресенье
|18:59:14
|19:19:14
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.1
|6
|15.09.2017
|Четверо в кубе
|Пятница
|19:30:27
|19:42:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.7
|7
|13.09.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Среда
|20:44:31
|20:55:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|8
|15.09.2017
|Мир Винкс
|Пятница
|17:49:34
|18:13:15
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|4.3
|9
|16.09.2017
|Пожарный Сэм
|Суббота
|10:40:19
|10:50:03
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|4.8
|10
|16.09.2017
|Малышарики
|Суббота
|20:17:21
|20:27:36
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.4
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Женский доктор 3
|Четверг
|19:58:53
|20:56:11
|1.8
|5.7
|2
|15.09.2017
|В полдень на пристани
|Пятница
|19:01:47
|22:37:34
|1.1
|3.8
|3
|17.09.2017
|Дом на холодном ключе
|Воскресенье
|20:01:09
|20:57:21
|1.1
|3.1
|4
|14.09.2017
|Подкидыши
|Четверг
|20:56:11
|21:55:50
|1.1
|3.3
|5
|16.09.2017
|Лучшее лето нашей жизни
|Суббота
|10:05:18
|11:05:15
|1.0
|5.9
|6
|17.09.2017
|Когда мы были счастливы
|Воскресенье
|10:19:31
|14:19:26
|0.9
|4.8
|7
|11.09.2017
|Давай разведемся!
|Понедельник
|12:28:52
|13:28:25
|0.9
|6.8
|8
|11.09.2017
|Тест на отцовство
|Понедельник
|13:28:25
|14:28:37
|0.8
|5.8
|9
|16.09.2017
|Закон обратного волшебства
|Суббота
|14:14:30
|17:58:05
|0.8
|4.2
|10
|12.09.2017
|По делам несовершеннолетних
|Вторник
|08:30:29
|09:29:56
|0.8
|6.9
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:34:40
|20:21:20
|1.3
|3.7
|2
|17.09.2017
|Война в Корее
|Воскресенье
|16:03:33
|16:52:12
|1.0
|4.2
|3
|17.09.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|17:00:01
|17:05:06
|1.0
|4.0
|4
|17.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:04
|18:40:50
|1.0
|3.5
|5
|11.09.2017
|Особая статья
|Понедельник
|21:34:12
|22:59:22
|0.9
|2.7
|6
|17.09.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:21:20
|21:08:30
|0.9
|2.4
|7
|13.09.2017
|Процесс
|Среда
|21:33:51
|22:58:51
|0.8
|2.4
|8
|11.09.2017
|Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается
|Понедельник
|17:03:10
|17:59:27
|0.8
|4.1
|9
|16.09.2017
|Человек с бульвара Капуцинов
|Суббота
|15:02:52
|15:20:45
|0.7
|4.2
|10
|12.09.2017
|Теория заговора
|Вторник
|20:20:06
|20:45:09
|0.7
|2.3
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Симпсоны
|Вторник
|22:23:12
|22:45:16
|0.7
|2.2
|2
|14.09.2017
|Футурама
|Четверг
|21:28:40
|21:51:44
|0.5
|1.5
|3
|12.09.2017
|МульТВ
|Вторник
|22:49:12
|23:04:11
|0.5
|1.6
|4
|12.09.2017
|Подозрительная Сова
|Вторник
|23:28:52
|23:43:51
|0.5
|1.8
|5
|14.09.2017
|Гриффины
|Четверг
|21:00:22
|21:23:20
|0.4
|1.3
|6
|13.09.2017
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:49:39
|23:14:23
|0.4
|1.1
|7
|14.09.2017
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:50:25
|23:16:50
|0.3
|1.2
|8
|14.09.2017
|Южный парк
|Четверг
|00:37:06
|01:03:06
|0.3
|2.7
|9
|13.09.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|15:51:52
|16:12:36
|0.3
|1.8
|10
|16.09.2017
|Американский папаша
|Суббота
|20:59:13
|21:22:37
|0.3
|0.8
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Вести. Дежурная часть
|Четверг
|17:29:49
|17:55:40
|0.9
|4.5
|2
|15.09.2017
|Вести. Право на память
|Пятница
|22:30:56
|22:40:24
|0.9
|2.7
|3
|15.09.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Пятница
|21:59:47
|22:27:54
|0.8
|2.3
|4
|17.09.2017
|Волынь - 43. Геноцид во "Славу Украине"
|Воскресенье
|19:02:47
|19:54:51
|0.8
|2.3
|5
|17.09.2017
|Вести. Погода 24
|Воскресенье
|16:35:02
|16:57:12
|0.8
|3.0
|6
|16.09.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|22:00:06
|22:10:48
|0.7
|2.3
|7
|13.09.2017
|Вести. Факты
|Среда
|17:59:45
|18:57:33
|0.7
|3.2
|8
|17.09.2017
|Трагедия Галицкой Руси
|Воскресенье
|17:09:46
|17:56:20
|0.7
|2.5
|9
|16.09.2017
|Вести. Документальный фильм
|Суббота
|21:10:03
|21:56:37
|0.7
|2.2
|10
|17.09.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|16:13:26
|16:31:26
|0.6
|2.6
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.09.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:02:38
|20:55:04
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.1
|2
|17.09.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Воскресенье
|20:03:53
|21:00:10
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.5
|3
|16.09.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Суббота
|19:00:06
|19:58:45
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.0
|4
|16.09.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2
|Суббота
|19:58:55
|21:00:34
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.6
|5
|13.09.2017
|Любимцы (повтор)
|Среда
|21:00:56
|21:32:36
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|6
|13.09.2017
|Любимцы
|Среда
|21:32:36
|22:01:31
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|13.09.2017
|На ножах
|Среда
|20:01:04
|21:00:56
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.7
|8
|11.09.2017
|Зачарованные
|Понедельник
|16:08:34
|17:01:57
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.2
|9
|11.09.2017
|Любовь-Морковь
|Понедельник
|22:01:19
|00:07:04
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|10
|15.09.2017
|Орел & решка. Кругосветка
|Пятница
|18:00:28
|19:01:23
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.9
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Моя прекрасная няня
|Суббота
|12:55:34
|13:26:06
|СТС LOVE
|0.6
|3.3
|2
|13.09.2017
|Не родись красивой
|Среда
|19:51:39
|21:27:16
|СТС LOVE
|0.5
|1.7
|3
|17.09.2017
|Папины дочки
|Воскресенье
|15:57:00
|16:24:50
|СТС LOVE
|0.4
|1.7
|4
|13.09.2017
|Бесподобная
|Среда
|18:00:56
|18:56:40
|СТС LOVE
|0.4
|1.7
|5
|16.09.2017
|Страшная Любовь
|Суббота
|22:00:07
|23:00:05
|СТС LOVE
|0.3
|1.1
|6
|16.09.2017
|Боб и Бобек
|Суббота
|08:23:33
|08:38:07
|СТС LOVE
|0.3
|2.4
|7
|15.09.2017
|Фиксики
|Пятница
|04:51:43
|05:00:00
|СТС LOVE
|0.3
|6.8
|8
|16.09.2017
|Три кота
|Суббота
|07:40:01
|07:45:08
|СТС LOVE
|0.3
|3.4
|9
|16.09.2017
|Хайди
|Суббота
|08:59:36
|09:54:58
|СТС LOVE
|0.2
|1.5
|10
|11.09.2017
|Маргоша
|Понедельник
|21:30:04
|23:25:22
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.09.2017
|Медвежатник
|Суббота
|19:28:52
|21:50:01
|ЧЕ
|0.6
|2.1
|2
|11.09.2017
|Решала
|Понедельник
|19:30:03
|21:33:56
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|3
|17.09.2017
|Мир Дикого Запада
|Воскресенье
|18:53:01
|19:58:08
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|4
|16.09.2017
|Двойной удар
|Суббота
|13:28:22
|15:29:34
|ЧЕ
|0.4
|2.3
|5
|12.09.2017
|Прочная защита
|Вторник
|21:29:42
|23:34:57
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|6
|17.09.2017
|31 июня
|Воскресенье
|07:46:59
|10:30:03
|ЧЕ
|0.4
|3.0
|7
|16.09.2017
|Список контактов
|Суббота
|21:50:01
|23:44:34
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|8
|16.09.2017
|Быстрее пули
|Суббота
|17:31:52
|19:28:52
|ЧЕ
|0.3
|1.5
|9
|17.09.2017
|Утилизатор
|Воскресенье
|10:31:03
|11:30:03
|ЧЕ
|0.3
|1.7
|10
|15.09.2017
|Контрабанда
|Пятница
|19:30:03
|21:35:26
|ЧЕ
|0.3
|1.1
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Watts zap
|Вторник
|23:32:01
|23:59:39
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.7
|2
|15.09.2017
|Истории спортсменов
|Пятница
|10:03:49
|10:33:54
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.1
|3
|15.09.2017
|Настольный теннис. Чемпионат Европы. Женщины
|Пятница
|14:30:06
|16:58:30
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
|4
|11.09.2017
|Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытый чемпионат США
|Понедельник
|15:32:05
|16:55:34
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|5
|15.09.2017
|Настольный теннис. Чемпионат Европы
|Пятница
|16:58:30
|18:22:49
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|6
|15.09.2017
|Велоспорт. Обзор
|Пятница
|13:57:15
|14:26:48
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|7
|17.09.2017
|Велоспорт. Чемпионат Мира. Шоссе
|Воскресенье
|02:26:29
|04:00:08
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.9
|8
|15.09.2017
|Велоспорт. Гран-при Валлонии
|Пятница
|12:30:04
|13:56:41
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.3
|9
|16.09.2017
|Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира
|Суббота
|13:26:04
|14:28:37
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.2
|10
|13.09.2017
|Футбол. Высшая лига
|Среда
|00:59:29
|02:25:19
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.5
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.09.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Вторник
|00:53:43
|00:59:53
|ТНТ 4
|0.6
|5.3
|2
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|23:57:58
|00:52:15
|ТНТ 4
|0.6
|3.3
|3
|15.09.2017
|Наша Russia
|Пятница
|12:30:08
|13:00:07
|ТНТ 4
|0.5
|4.7
|4
|15.09.2017
|Вжух
|Пятница
|13:00:44
|13:32:07
|ТНТ 4
|0.4
|3.4
|5
|12.09.2017
|Comedy Woman
|Вторник
|09:00:13
|10:00:08
|ТНТ 4
|0.4
|3.3
|6
|14.09.2017
|Комеди Клаб. Золотая коллекция
|Четверг
|22:00:44
|23:00:00
|ТНТ 4
|0.4
|1.2
|7
|16.09.2017
|Такое кино
|Суббота
|01:00:06
|01:31:35
|ТНТ 4
|0.3
|2.5
|8
|13.09.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Среда
|19:29:53
|19:59:44
|ТНТ 4
|0.3
|0.9
|9
|16.09.2017
|Убойная лига
|Суббота
|01:31:45
|02:31:55
|ТНТ 4
|0.3
|2.7
|10
|12.09.2017
|Счастливы вместе
|Вторник
|11:29:37
|11:59:19
|ТНТ 4
|0.3
|2.0
Advertology.Ru
12.10.2017
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