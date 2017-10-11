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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:57:59 19:58:51 РОССИЯ1 5.3 17.0
2 13.09.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:04 20:43:55 РОССИЯ1 5.0 15.4
3 17.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:14:41 РОССИЯ1 5.0 14.3
4 12.09.2017 Местное время Вторник 20:44:21 20:59:45 РОССИЯ1 5.0 15.2
5 13.09.2017 60 минут Среда 19:00:07 19:58:58 РОССИЯ1 4.5 16.7
6 14.09.2017 Черная кровь Четверг 22:03:12 23:16:43 РОССИЯ1 4.2 13.7
7 15.09.2017 Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова Пятница 20:58:06 01:03:41 РОССИЯ1 3.8 13.8
8 17.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:14:41 01:32:30 РОССИЯ1 3.4 16.2
9 13.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Среда 17:54:06 19:00:07 РОССИЯ1 3.3 15.2
10 16.09.2017 Хочу быть счастливой Суббота 21:02:20 00:30:33 РОССИЯ1 3.2 11.9

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Постскриптум Суббота 21:00:08 22:09:56 3.1 10.0
2 16.09.2017 События Суббота 23:25:59 23:36:44 2.6 10.3
3 16.09.2017 Право знать! Суббота 22:09:56 23:25:59 2.4 8.5
4 11.09.2017 События. (22:00) Понедельник 22:00:05 22:34:04 1.6 4.9
5 17.09.2017 Вероника не хочет умирать Воскресенье 21:10:06 22:06:44 1.6 4.8
6 13.09.2017 Право голоса Среда 20:21:42 21:59:15 1.5 4.4
7 13.09.2017 Петровка, 38 Среда 20:04:02 20:21:42 1.5 4.5
8 17.09.2017 Кубанские казаки Воскресенье 11:48:29 13:55:36 1.4 7.0
9 17.09.2017 Осколки счастья Воскресенье 20:16:55 21:10:06 1.3 3.8
10 17.09.2017 Прощание Воскресенье 16:42:31 17:30:07 1.3 4.9

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-3 Воскресенье 16:31:19 17:59:38 2.0 7.4
2 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-2 Воскресенье 15:09:12 16:31:19 1.9 8.2
3 13.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Среда 17:59:48 19:00:14 1.8 8.3
4 16.09.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:01 20:57:03 1.8 6.3
5 17.09.2017 Железный человек 3 Воскресенье 20:38:06 22:59:57 1.8 5.3
6 16.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:25 19:00:01 1.7 7.7
7 11.09.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:07 19:29:53 1.7 6.7
8 11.09.2017 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:06 19:59:57 1.7 5.8
9 17.09.2017 Мстители Воскресенье 17:59:38 20:38:06 1.7 5.1
10 13.09.2017 Тайны Чапман Среда 16:59:25 17:59:48 1.7 8.5

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Ольга Понедельник 20:29:18 20:58:21 ТНТ 2.9 8.8
2 16.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:59:23 21:29:06 ТНТ 2.9 9.3
3 16.09.2017 Танцы Суббота 21:29:06 23:29:05 ТНТ 2.8 9.5
4 17.09.2017 Stand up Воскресенье 22:01:18 23:01:49 ТНТ 2.5 8.1
5 17.09.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:48 22:01:18 ТНТ 2.5 7.3
6 11.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:00:02 20:29:18 ТНТ 2.4 7.6
7 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:17 22:00:31 ТНТ 2.2 6.7
8 16.09.2017 Люси Суббота 16:03:19 17:57:33 ТНТ 2.1 10.1
9 14.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:10 22:00:21 ТНТ 2.0 6.0
10 17.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:05 20:58:48 ТНТ 1.9 5.4

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Слепая Понедельник 18:03:06 18:34:13 2.0 9.4
2 11.09.2017 Знаки судьбы Понедельник 17:03:34 17:34:11 1.5 8.3
3 13.09.2017 Гадалка Среда 16:32:06 17:02:57 1.4 7.4
4 15.09.2017 Человек-невидимка Пятница 19:00:08 20:01:30 1.3 5.0
5 11.09.2017 Менталист Понедельник 22:09:48 23:00:02 1.1 3.4
6 15.09.2017 Лига выдающихся джентльменов Пятница 20:01:30 22:06:07 1.0 3.2
7 14.09.2017 Мистические истории Четверг 15:04:01 16:02:57 0.9 5.8
8 17.09.2017 Знакомьтесь Джо Блэк Воскресенье 20:57:44 00:32:43 0.9 3.0
9 15.09.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:57:53 19:00:08 0.8 3.7
10 12.09.2017 Напарницы Вторник 20:28:24 21:18:11 0.8 2.4

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Новости EuroNews (08:30) Вторник 08:32:39 09:00:02 EURONEWS 0.3 2.6
2 17.09.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:37:12 10:00:12 EURONEWS 0.2 1.4
3 17.09.2017 Новости EuroNews (10:00) Воскресенье 10:00:12 10:30:02 EURONEWS 0.2 1.2
4 12.09.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 07:58:54 08:32:39 EURONEWS 0.2 1.6
5 15.09.2017 Новости EuroNews (21:00) Пятница 21:00:15 21:37:38 EURONEWS 0.2 0.5
6 13.09.2017 Новости EuroNews (20:30) Среда 20:37:39 21:00:08 EURONEWS 0.2 0.4
7 16.09.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:21 09:29:33 EURONEWS 0.1 1.0
8 16.09.2017 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:35:20 07:00:04 EURONEWS 0.1 2.6
9 13.09.2017 Новости EuroNews (02:30) Среда 02:36:16 03:00:04 EURONEWS 0.1 2.6
10 12.09.2017 Новости EuroNews (18:30) Вторник 18:30:37 19:00:05 EURONEWS 0.1 0.6

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Отдел 44 Среда 21:20:45 22:12:57 МИР 0.8 2.3
2 11.09.2017 Любовь из прошлого Понедельник 23:09:43 00:53:49 МИР 0.5 2.4
3 14.09.2017 Новости Четверг 18:59:07 19:23:45 МИР 0.4 1.6
4 13.09.2017 Бабоньки Среда 23:09:13 00:58:49 МИР 0.4 1.7
5 15.09.2017 Тамарка Пятница 21:27:00 22:32:42 МИР 0.3 1.0
6 17.09.2017 Марьина роща-2 Воскресенье 22:47:38 23:42:36 МИР 0.3 1.1
7 12.09.2017 Запрет Вторник 23:10:28 00:59:37 МИР 0.2 1.2
8 16.09.2017 А зори здесь тихие Суббота 22:07:07 01:45:40 МИР 0.2 1.1
9 11.09.2017 Возвращение Мухтара Понедельник 17:08:53 18:03:55 МИР 0.2 1.2
10 16.09.2017 Офицерские жены Суббота 20:19:18 21:14:53 МИР 0.2 0.7

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Мыслить, как преступник Суббота 01:49:40 02:38:13 0.4 5.2
2 14.09.2017 Секрет Тропиканки Четверг 20:30:07 21:33:08 0.4 1.2
3 16.09.2017 В теме. Лучшее Суббота 02:38:13 03:05:02 0.4 6.7
4 16.09.2017 Соблазны Суббота 03:05:02 04:02:37 0.4 7.6
5 16.09.2017 Starbook. Отдых с размахом Суббота 04:02:37 05:00:00 0.3 7.2
6 17.09.2017 Папа попал Воскресенье 16:26:03 18:20:42 0.3 0.9
7 12.09.2017 Я стесняюсь своего тела Вторник 22:29:05 00:07:20 0.2 0.9
8 13.09.2017 Топ-модель по-американски Среда 10:07:03 12:42:08 0.2 2.0
9 14.09.2017 В теме Четверг 23:13:04 23:41:36 0.2 0.9
10 16.09.2017 Популярная правда. Праздник непослушания Суббота 08:51:52 09:22:49 0.2 1.6

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 22:42:11 23:42:58 МАТЧ ТВ 3.4 11.5
2 14.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 20:54:29 21:54:49 МАТЧ ТВ 2.2 6.7
3 13.09.2017 #всенаматч Среда 23:42:58 00:13:55 МАТЧ ТВ 1.7 7.7
4 17.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 13:58:09 14:52:43 МАТЧ ТВ 1.7 8.3
5 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018. Обзор Среда 20:52:31 21:37:12 МАТЧ ТВ 1.3 3.8
6 15.09.2017 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 Пятница 22:27:14 23:28:37 МАТЧ ТВ 1.2 3.7
7 17.09.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Сингапура Воскресенье 14:52:43 17:09:17 МАТЧ ТВ 1.1 4.8
8 17.09.2017 #новости Воскресенье 19:55:20 20:00:59 МАТЧ ТВ 0.9 2.7
9 17.09.2017 Неймар в ПСЖ: трансфер века Воскресенье 21:02:43 21:21:08 МАТЧ ТВ 0.9 2.7
10 17.09.2017 #всенафутбол Воскресенье 21:21:08 21:53:10 МАТЧ ТВ 0.9 2.6

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Маша и медведь Среда 19:27:03 19:42:35 КАРУСЕЛЬ 1.6 5.7
2 13.09.2017 Дружба - это чудо Среда 19:44:26 20:05:59 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.7
3 13.09.2017 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:30:47 20:43:40 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.6
4 16.09.2017 Три кота Суббота 11:15:22 11:26:14 КАРУСЕЛЬ 1.0 5.7
5 17.09.2017 Тима и Тома Воскресенье 18:59:14 19:19:14 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.1
6 15.09.2017 Четверо в кубе Пятница 19:30:27 19:42:24 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.7
7 13.09.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Среда 20:44:31 20:55:52 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
8 15.09.2017 Мир Винкс Пятница 17:49:34 18:13:15 КАРУСЕЛЬ 0.9 4.3
9 16.09.2017 Пожарный Сэм Суббота 10:40:19 10:50:03 КАРУСЕЛЬ 0.8 4.8
10 16.09.2017 Малышарики Суббота 20:17:21 20:27:36 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.4

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Женский доктор 3 Четверг 19:58:53 20:56:11 1.8 5.7
2 15.09.2017 В полдень на пристани Пятница 19:01:47 22:37:34 1.1 3.8
3 17.09.2017 Дом на холодном ключе Воскресенье 20:01:09 20:57:21 1.1 3.1
4 14.09.2017 Подкидыши Четверг 20:56:11 21:55:50 1.1 3.3
5 16.09.2017 Лучшее лето нашей жизни Суббота 10:05:18 11:05:15 1.0 5.9
6 17.09.2017 Когда мы были счастливы Воскресенье 10:19:31 14:19:26 0.9 4.8
7 11.09.2017 Давай разведемся! Понедельник 12:28:52 13:28:25 0.9 6.8
8 11.09.2017 Тест на отцовство Понедельник 13:28:25 14:28:37 0.8 5.8
9 16.09.2017 Закон обратного волшебства Суббота 14:14:30 17:58:05 0.8 4.2
10 12.09.2017 По делам несовершеннолетних Вторник 08:30:29 09:29:56 0.8 6.9

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:34:40 20:21:20 1.3 3.7
2 17.09.2017 Война в Корее Воскресенье 16:03:33 16:52:12 1.0 4.2
3 17.09.2017 Новости дня Воскресенье 17:00:01 17:05:06 1.0 4.0
4 17.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:04 18:40:50 1.0 3.5
5 11.09.2017 Особая статья Понедельник 21:34:12 22:59:22 0.9 2.7
6 17.09.2017 Незримый бой Воскресенье 20:21:20 21:08:30 0.9 2.4
7 13.09.2017 Процесс Среда 21:33:51 22:58:51 0.8 2.4
8 11.09.2017 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается Понедельник 17:03:10 17:59:27 0.8 4.1
9 16.09.2017 Человек с бульвара Капуцинов Суббота 15:02:52 15:20:45 0.7 4.2
10 12.09.2017 Теория заговора Вторник 20:20:06 20:45:09 0.7 2.3

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Симпсоны Вторник 22:23:12 22:45:16 2X2 0.7 2.2
2 14.09.2017 Футурама Четверг 21:28:40 21:51:44 2X2 0.5 1.5
3 12.09.2017 МульТВ Вторник 22:49:12 23:04:11 2X2 0.5 1.6
4 12.09.2017 Подозрительная Сова Вторник 23:28:52 23:43:51 2X2 0.5 1.8
5 14.09.2017 Гриффины Четверг 21:00:22 21:23:20 2X2 0.4 1.3
6 13.09.2017 Кит ступид шоу Среда 22:49:39 23:14:23 2X2 0.4 1.1
7 14.09.2017 Бессмертное кино Четверг 22:50:25 23:16:50 2X2 0.3 1.2
8 14.09.2017 Южный парк Четверг 00:37:06 01:03:06 2X2 0.3 2.7
9 13.09.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 15:51:52 16:12:36 2X2 0.3 1.8
10 16.09.2017 Американский папаша Суббота 20:59:13 21:22:37 2X2 0.3 0.8

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Вести. Дежурная часть Четверг 17:29:49 17:55:40 РОССИЯ 24 0.9 4.5
2 15.09.2017 Вести. Право на память Пятница 22:30:56 22:40:24 РОССИЯ 24 0.9 2.7
3 15.09.2017 Вести. Большой информационный вечер Пятница 21:59:47 22:27:54 РОССИЯ 24 0.8 2.3
4 17.09.2017 Волынь - 43. Геноцид во "Славу Украине" Воскресенье 19:02:47 19:54:51 РОССИЯ 24 0.8 2.3
5 17.09.2017 Вести. Погода 24 Воскресенье 16:35:02 16:57:12 РОССИЯ 24 0.8 3.0
6 16.09.2017 Вести сейчас Суббота 22:00:06 22:10:48 РОССИЯ 24 0.7 2.3
7 13.09.2017 Вести. Факты Среда 17:59:45 18:57:33 РОССИЯ 24 0.7 3.2
8 17.09.2017 Трагедия Галицкой Руси Воскресенье 17:09:46 17:56:20 РОССИЯ 24 0.7 2.5
9 16.09.2017 Вести. Документальный фильм Суббота 21:10:03 21:56:37 РОССИЯ 24 0.7 2.2
10 17.09.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 16:13:26 16:31:26 РОССИЯ 24 0.6 2.6

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.09.2017 Пацанки 2 Четверг 19:02:38 20:55:04 ПЯТНИЦА 0.9 3.1
2 17.09.2017 Орел & решка. Юбилейный Воскресенье 20:03:53 21:00:10 ПЯТНИЦА 0.9 2.5
3 16.09.2017 Орел & решка. Перезагрузка Суббота 19:00:06 19:58:45 ПЯТНИЦА 0.8 3.0
4 16.09.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 Суббота 19:58:55 21:00:34 ПЯТНИЦА 0.8 2.6
5 13.09.2017 Любимцы (повтор) Среда 21:00:56 21:32:36 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
6 13.09.2017 Любимцы Среда 21:32:36 22:01:31 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 13.09.2017 На ножах Среда 20:01:04 21:00:56 ПЯТНИЦА 0.6 1.7
8 11.09.2017 Зачарованные Понедельник 16:08:34 17:01:57 ПЯТНИЦА 0.5 3.2
9 11.09.2017 Любовь-Морковь Понедельник 22:01:19 00:07:04 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
10 15.09.2017 Орел & решка. Кругосветка Пятница 18:00:28 19:01:23 ПЯТНИЦА 0.4 1.9

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Моя прекрасная няня Суббота 12:55:34 13:26:06 СТС LOVE 0.6 3.3
2 13.09.2017 Не родись красивой Среда 19:51:39 21:27:16 СТС LOVE 0.5 1.7
3 17.09.2017 Папины дочки Воскресенье 15:57:00 16:24:50 СТС LOVE 0.4 1.7
4 13.09.2017 Бесподобная Среда 18:00:56 18:56:40 СТС LOVE 0.4 1.7
5 16.09.2017 Страшная Любовь Суббота 22:00:07 23:00:05 СТС LOVE 0.3 1.1
6 16.09.2017 Боб и Бобек Суббота 08:23:33 08:38:07 СТС LOVE 0.3 2.4
7 15.09.2017 Фиксики Пятница 04:51:43 05:00:00 СТС LOVE 0.3 6.8
8 16.09.2017 Три кота Суббота 07:40:01 07:45:08 СТС LOVE 0.3 3.4
9 16.09.2017 Хайди Суббота 08:59:36 09:54:58 СТС LOVE 0.2 1.5
10 11.09.2017 Маргоша Понедельник 21:30:04 23:25:22 СТС LOVE 0.2 0.6

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.09.2017 Медвежатник Суббота 19:28:52 21:50:01 ЧЕ 0.6 2.1
2 11.09.2017 Решала Понедельник 19:30:03 21:33:56 ЧЕ 0.4 1.3
3 17.09.2017 Мир Дикого Запада Воскресенье 18:53:01 19:58:08 ЧЕ 0.4 1.3
4 16.09.2017 Двойной удар Суббота 13:28:22 15:29:34 ЧЕ 0.4 2.3
5 12.09.2017 Прочная защита Вторник 21:29:42 23:34:57 ЧЕ 0.4 1.3
6 17.09.2017 31 июня Воскресенье 07:46:59 10:30:03 ЧЕ 0.4 3.0
7 16.09.2017 Список контактов Суббота 21:50:01 23:44:34 ЧЕ 0.4 1.3
8 16.09.2017 Быстрее пули Суббота 17:31:52 19:28:52 ЧЕ 0.3 1.5
9 17.09.2017 Утилизатор Воскресенье 10:31:03 11:30:03 ЧЕ 0.3 1.7
10 15.09.2017 Контрабанда Пятница 19:30:03 21:35:26 ЧЕ 0.3 1.1

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Watts zap Вторник 23:32:01 23:59:39 EUROSPORT 1 0.2 0.7
2 15.09.2017 Истории спортсменов Пятница 10:03:49 10:33:54 EUROSPORT 1 0.1 1.1
3 15.09.2017 Настольный теннис. Чемпионат Европы. Женщины Пятница 14:30:06 16:58:30 EUROSPORT 1 0.1 0.6
4 11.09.2017 Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытый чемпионат США Понедельник 15:32:05 16:55:34 EUROSPORT 1 0.1 0.5
5 15.09.2017 Настольный теннис. Чемпионат Европы Пятница 16:58:30 18:22:49 EUROSPORT 1 0.1 0.3
6 15.09.2017 Велоспорт. Обзор Пятница 13:57:15 14:26:48 EUROSPORT 1 0.1 0.5
7 17.09.2017 Велоспорт. Чемпионат Мира. Шоссе Воскресенье 02:26:29 04:00:08 EUROSPORT 1 0.0 0.9
8 15.09.2017 Велоспорт. Гран-при Валлонии Пятница 12:30:04 13:56:41 EUROSPORT 1 0.0 0.3
9 16.09.2017 Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира Суббота 13:26:04 14:28:37 EUROSPORT 1 0.0 0.2
10 13.09.2017 Футбол. Высшая лига Среда 00:59:29 02:25:19 EUROSPORT 1 0.0 0.5

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.09.2017 Комеди Клаб. Лучшее Вторник 00:53:43 00:59:53 ТНТ 4 0.6 5.3
2 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 23:57:58 00:52:15 ТНТ 4 0.6 3.3
3 15.09.2017 Наша Russia Пятница 12:30:08 13:00:07 ТНТ 4 0.5 4.7
4 15.09.2017 Вжух Пятница 13:00:44 13:32:07 ТНТ 4 0.4 3.4
5 12.09.2017 Comedy Woman Вторник 09:00:13 10:00:08 ТНТ 4 0.4 3.3
6 14.09.2017 Комеди Клаб. Золотая коллекция Четверг 22:00:44 23:00:00 ТНТ 4 0.4 1.2
7 16.09.2017 Такое кино Суббота 01:00:06 01:31:35 ТНТ 4 0.3 2.5
8 13.09.2017 Comedy Баттл. Лучшее Среда 19:29:53 19:59:44 ТНТ 4 0.3 0.9
9 16.09.2017 Убойная лига Суббота 01:31:45 02:31:55 ТНТ 4 0.3 2.7
10 12.09.2017 Счастливы вместе Вторник 11:29:37 11:59:19 ТНТ 4 0.3 2.0
TNS Россия
Advertology.Ru

12.10.2017

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Есть мнение ...

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