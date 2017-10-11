ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.09.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:04
|20:43:55
|5.0
|15.4
|2
|12.09.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:21
|20:59:45
|5.0
|15.2
|3
|15.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:08
|21:31:14
|4.6
|14.7
|4
|12.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:25:35
|3.8
|11.7
|5
|16.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:20
|3.0
|9.7
|6
|14.09.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:27
|18:49:19
|3.0
|13.9
|7
|15.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Пятница
|16:00:06
|16:31:15
|2.9
|16.9
|8
|16.09.2017
|События
|Суббота
|23:25:59
|23:36:44
|2.6
|10.3
|9
|16.09.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:08
|14:21:01
|2.6
|14.6
|10
|17.09.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:08
|12:15:05
|2.3
|12.0
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Пассажиры
|Воскресенье
|21:00:01
|23:09:21
|3.3
|10.1
|2
|16.09.2017
|Хочу быть счастливой
|Суббота
|21:02:20
|00:30:33
|3.2
|11.9
|3
|17.09.2017
|Хороший мальчик
|Воскресенье
|17:30:22
|19:22:54
|2.6
|8.9
|4
|17.09.2017
|Злая судьба
|Воскресенье
|14:19:53
|17:57:59
|2.6
|10.6
|5
|14.09.2017
|Морской бой
|Четверг
|21:00:18
|23:30:39
|2.2
|7.2
|6
|16.09.2017
|Шпион
|Суббота
|21:00:40
|23:20:57
|2.2
|7.4
|7
|15.09.2017
|Прибытие
|Пятница
|20:59:24
|23:15:23
|2.2
|6.8
|8
|16.09.2017
|Люси
|Суббота
|16:03:19
|17:57:33
|2.1
|10.1
|9
|16.09.2017
|Моя мама против
|Суббота
|14:21:01
|18:16:54
|1.9
|9.7
|10
|11.09.2017
|Поймай толстуху, если сможешь
|Понедельник
|20:58:21
|23:06:43
|1.8
|5.6
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.09.2017
|Отчий берег
|Понедельник
|21:37:08
|23:42:26
|4.3
|13.9
|2
|12.09.2017
|След
|Вторник
|21:12:35
|22:00:02
|4.2
|12.7
|3
|14.09.2017
|Черная кровь
|Четверг
|22:03:12
|23:16:43
|4.2
|13.7
|4
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Понедельник
|20:46:38
|21:47:10
|3.9
|11.5
|5
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Понедельник
|21:47:10
|23:48:48
|3.1
|10.4
|6
|11.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:29:18
|20:58:21
|2.9
|8.8
|7
|14.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Четверг
|14:53:58
|15:57:32
|2.7
|18.0
|8
|15.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Пятница
|21:47:08
|22:46:23
|2.7
|8.0
|9
|11.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:00:02
|20:29:18
|2.4
|7.6
|10
|17.09.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|20:43:36
|21:42:05
|2.3
|6.6
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:18
|23:01:49
|2.5
|8.1
|2
|17.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:48
|22:01:18
|2.5
|7.3
|3
|16.09.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:01
|13:58:41
|2.4
|13.3
|4
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:17
|22:00:31
|2.2
|6.7
|5
|14.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:10
|22:00:21
|2.0
|6.0
|6
|15.09.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:31
|23:01:02
|1.7
|5.2
|7
|15.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:19
|20:59:24
|1.6
|5.5
|8
|15.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:31:31
|21:02:17
|1.5
|5.0
|9
|14.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:21
|23:01:36
|1.5
|4.7
|10
|15.09.2017
|Love is... (повтор)
|Пятница
|20:00:36
|20:31:31
|1.4
|5.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:41
|12:01:41
|1.8
|9.1
|2
|16.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:25
|19:00:01
|1.7
|7.7
|3
|17.09.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:43
|10:31:52
|1.6
|9.6
|4
|11.09.2017
|Знаки судьбы
|Понедельник
|17:03:34
|17:34:11
|1.5
|8.3
|5
|11.09.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:09
|10:59:14
|1.5
|11.7
|6
|17.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:41
|11:05:41
|1.5
|8.3
|7
|12.09.2017
|Жить здорово
|Вторник
|09:53:35
|10:55:34
|1.4
|11.6
|8
|12.09.2017
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:19:06
|09:51:31
|1.3
|10.8
|9
|16.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:53
|11:03:04
|1.2
|7.6
|10
|11.09.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|21:11:22
|21:50:36
|1.2
|3.4
Advertology.Ru
12.10.2017
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