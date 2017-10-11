Измерения

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.09.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:04 20:43:55 РОССИЯ1 5.0 15.4
2 12.09.2017 Местное время Вторник 20:44:21 20:59:45 РОССИЯ1 5.0 15.2
3 15.09.2017 Время Пятница 21:00:08 21:31:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.7
4 12.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:09 22:25:35 3.8 11.7
5 16.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:20 РОССИЯ1 3.0 9.7
6 14.09.2017 Вечерние новости Четверг 18:00:27 18:49:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.9
7 15.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Пятница 16:00:06 16:31:15 НТВ 2.9 16.9
8 16.09.2017 События Суббота 23:25:59 23:36:44 2.6 10.3
9 16.09.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:08 14:21:01 РОССИЯ1 2.6 14.6
10 17.09.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:08 12:15:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 12.0

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Пассажиры Воскресенье 21:00:01 23:09:21 СТС 3.3 10.1
2 16.09.2017 Хочу быть счастливой Суббота 21:02:20 00:30:33 РОССИЯ1 3.2 11.9
3 17.09.2017 Хороший мальчик Воскресенье 17:30:22 19:22:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 8.9
4 17.09.2017 Злая судьба Воскресенье 14:19:53 17:57:59 РОССИЯ1 2.6 10.6
5 14.09.2017 Морской бой Четверг 21:00:18 23:30:39 СТС 2.2 7.2
6 16.09.2017 Шпион Суббота 21:00:40 23:20:57 СТС 2.2 7.4
7 15.09.2017 Прибытие Пятница 20:59:24 23:15:23 СТС 2.2 6.8
8 16.09.2017 Люси Суббота 16:03:19 17:57:33 ТНТ 2.1 10.1
9 16.09.2017 Моя мама против Суббота 14:21:01 18:16:54 РОССИЯ1 1.9 9.7
10 11.09.2017 Поймай толстуху, если сможешь Понедельник 20:58:21 23:06:43 ТНТ 1.8 5.6

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.09.2017 Отчий берег Понедельник 21:37:08 23:42:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.9
2 12.09.2017 След Вторник 21:12:35 22:00:02 4.2 12.7
3 14.09.2017 Черная кровь Четверг 22:03:12 23:16:43 РОССИЯ1 4.2 13.7
4 11.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Понедельник 20:46:38 21:47:10 НТВ 3.9 11.5
5 11.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Понедельник 21:47:10 23:48:48 НТВ 3.1 10.4
6 11.09.2017 Ольга Понедельник 20:29:18 20:58:21 ТНТ 2.9 8.8
7 14.09.2017 Тайны следствия - 10 Четверг 14:53:58 15:57:32 РОССИЯ1 2.7 18.0
8 15.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Пятница 21:47:08 22:46:23 НТВ 2.7 8.0
9 11.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:00:02 20:29:18 ТНТ 2.4 7.6
10 17.09.2017 Спецназ-2 Воскресенье 20:43:36 21:42:05 2.3 6.6

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Stand up Воскресенье 22:01:18 23:01:49 ТНТ 2.5 8.1
2 17.09.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:48 22:01:18 ТНТ 2.5 7.3
3 16.09.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:01 13:58:41 РОССИЯ1 2.4 13.3
4 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:17 22:00:31 ТНТ 2.2 6.7
5 14.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:10 22:00:21 ТНТ 2.0 6.0
6 15.09.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:31 23:01:02 ТНТ 1.7 5.2
7 15.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:30:19 20:59:24 СТС 1.6 5.5
8 15.09.2017 Love is... Пятница 20:31:31 21:02:17 ТНТ 1.5 5.0
9 14.09.2017 Импровизация Четверг 22:00:21 23:01:36 ТНТ 1.5 4.7
10 15.09.2017 Love is... (повтор) Пятница 20:00:36 20:31:31 ТНТ 1.4 5.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:41 12:01:41 НТВ 1.8 9.1
2 16.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:25 19:00:01 1.7 7.7
3 17.09.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:43 10:31:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 9.6
4 11.09.2017 Знаки судьбы Понедельник 17:03:34 17:34:11 1.5 8.3
5 11.09.2017 О самом главном Понедельник 09:56:09 10:59:14 РОССИЯ1 1.5 11.7
6 17.09.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:41 11:05:41 НТВ 1.5 8.3
7 12.09.2017 Жить здорово Вторник 09:53:35 10:55:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 11.6
8 12.09.2017 Контрольная закупка Вторник 09:19:06 09:51:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 10.8
9 16.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:53 11:03:04 НТВ 1.2 7.6
10 11.09.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 21:11:22 21:50:36 РОССИЯ К 1.2 3.4
TNS Россия
Advertology.Ru

12.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.
Трудный лекарственный выборТрудный лекарственный выбор
Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.
Санкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналовСанкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналов (1)
Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».   
Прокуратура попросила Burger King объяснить выпуск...Прокуратура попросила Burger King объяснить выпуск... (2)
Ранее сотрудников LavkaLavka вызвали в прокуратуру из-за приема биткойнов.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

12.10.2017 - 10:44
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация