ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/08/2017 - 27/08/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.08.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:36
|20:59:47
|4.9
|16.3
|2
|21.08.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:36:03
|4.7
|15.8
|3
|27.08.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:07
|22:17:10
|4.6
|14.8
|4
|24.08.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:18
|18:48:12
|3.2
|14.6
|5
|27.08.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:30:00
|2.7
|14.7
|6
|24.08.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:08
|19:42:45
|2.5
|9.7
|7
|23.08.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:11
|22:30:40
|2.3
|7.9
|8
|25.08.2017
|Вести. (17:00)
|Пятница
|17:00:07
|17:39:00
|2.2
|12.6
|9
|25.08.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:20
|15:15:30
|2.1
|14.4
|10
|27.08.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:28:51
|2.1
|12.2
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:09:56
|3.3
|11.4
|2
|27.08.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:03
|0.7
|2.6
|3
|27.08.2017
|Новости недели с Юрием Подкопаевым
|Воскресенье
|09:00:07
|09:28:16
|0.5
|4.1
|4
|26.08.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:38
|18:20:21
|0.5
|2.6
|5
|26.08.2017
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|09:14:50
|09:22:53
|0.5
|4.1
|6
|27.08.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|08:27:26
|08:39:40
|0.5
|4.2
|7
|27.08.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|18:57:01
|19:59:09
|МИР
|0.2
|0.9
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Счастливая жизнь Ксении
|Суббота
|20:55:08
|01:05:08
|3.7
|16.8
|2
|26.08.2017
|Вдовец
|Суббота
|14:20:28
|18:10:39
|2.3
|12.8
|3
|27.08.2017
|Жажда скорости
|Воскресенье
|21:00:23
|23:32:44
|1.7
|6.2
|4
|21.08.2017
|Человек-паук
|Понедельник
|20:59:22
|23:21:28
|1.6
|5.9
|5
|22.08.2017
|Человек-паук-2
|Вторник
|21:00:31
|23:29:07
|1.6
|5.6
|6
|27.08.2017
|Черепашки-ниндзя
|Воскресенье
|19:03:22
|21:00:23
|1.4
|4.7
|7
|21.08.2017
|SuperАлиби
|Понедельник
|21:00:26
|22:51:35
|1.4
|5.0
|8
|26.08.2017
|Призрачный гонщик
|Суббота
|21:00:20
|23:04:42
|1.4
|5.5
|9
|25.08.2017
|Лучший друг семьи
|Пятница
|23:01:23
|03:16:19
|1.4
|12.7
|10
|22.08.2017
|Пуленепробиваемый монах
|Вторник
|19:59:48
|21:55:34
|1.4
|4.6
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:10:39
|19:59:50
|2.9
|12.6
|2
|25.08.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Пятница
|21:30:53
|23:51:24
|2.5
|10.4
|3
|27.08.2017
|Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага России
|Воскресенье
|16:49:13
|19:01:52
|2.3
|9.7
|4
|27.08.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:50:47
|09:32:25
|1.9
|14.6
|5
|26.08.2017
|"Шансон года-2017". Церемония вручения премии
|Суббота
|15:09:54
|18:00:08
|1.7
|9.4
|6
|26.08.2017
|Играй, гармонь любимая!
|Суббота
|08:56:36
|09:44:14
|0.7
|5.6
|7
|26.08.2017
|Романтика романса
|Суббота
|21:13:12
|22:07:23
|0.7
|2.6
|8
|27.08.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:44
|10:32:58
|0.4
|2.4
|9
|27.08.2017
|Людмила Гурченко на все времена
|Воскресенье
|16:27:57
|18:00:33
|0.4
|1.6
|10
|25.08.2017
|Большая опера
|Пятница
|19:47:38
|21:41:45
|0.3
|1.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:01:36
|18:58:52
|1.5
|7.3
|2
|27.08.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:03:01
|11:57:28
|1.5
|8.6
|3
|27.08.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:06
|11:03:01
|1.4
|8.3
|4
|25.08.2017
|О самом главном
|Пятница
|09:56:24
|10:59:31
|1.3
|11.0
|5
|27.08.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:17:49
|10:38:17
|1.3
|7.8
|6
|26.08.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:51
|10:56:37
|1.2
|7.9
|7
|22.08.2017
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:18:49
|09:49:40
|1.2
|10.9
|8
|24.08.2017
|Жить здорово
|Четверг
|09:52:39
|10:56:29
|1.1
|8.7
|9
|26.08.2017
|Самая полезная программа
|Суббота
|10:45:06
|11:39:44
|0.7
|4.7
|10
|23.08.2017
|Последний день
|Среда
|19:33:33
|20:20:01
|0.7
|2.4
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Новые русские сенсации. Пусть говорит Малахов
|Воскресенье
|18:02:24
|18:59:47
|3.6
|14.1
|2
|21.08.2017
|60 минут
|Понедельник
|18:47:04
|19:58:59
|3.2
|13.1
|3
|27.08.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:19
|18:02:24
|2.8
|12.3
|4
|24.08.2017
|Время покажет
|Четверг
|16:59:08
|18:00:18
|2.6
|14.4
|5
|27.08.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:17:10
|01:41:53
|2.5
|15.1
|6
|26.08.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:05:08
|2.4
|9.7
|7
|27.08.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:43
|14:09:26
|2.0
|11.2
|8
|21.08.2017
|Место встречи
|Понедельник
|16:30:35
|17:30:37
|1.7
|9.6
|9
|26.08.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:13
|17:01:36
|1.4
|7.5
|10
|26.08.2017
|Россия. Местное время
|Суббота
|08:21:52
|09:22:09
|0.9
|8.2
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер (США) против Конора МакГрегора (Ирландия)
|Воскресенье
|06:30:12
|07:57:10
|2.1
|28.0
|2
|24.08.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|19:52:52
|22:33:01
|МАТЧ ТВ
|2.1
|6.9
|3
|23.08.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:29:27
|23:41:11
|МАТЧ ТВ
|1.6
|6.1
|4
|27.08.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Воскресенье
|19:31:27
|22:00:22
|МАТЧ ТВ
|1.3
|4.3
|5
|24.08.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка
|Четверг
|19:00:16
|19:52:27
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.2
|6
|23.08.2017
|#всенаматч
|Среда
|23:41:31
|00:14:11
|МАТЧ ТВ
|0.8
|4.4
|7
|26.08.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Суббота
|21:56:42
|22:40:37
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.6
|8
|27.08.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|22:00:28
|22:55:41
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.4
|9
|21.08.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Понедельник
|18:59:59
|21:59:22
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
|10
|27.08.2017
|Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|13:00:22
|13:47:23
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.8
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.08.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск
|Пятница
|17:54:35
|19:58:29
|4.8
|21.0
|2
|24.08.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:55:03
|21:00:06
|4.5
|14.9
|3
|22.08.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:49:27
|19:55:04
|4.1
|16.9
|4
|27.08.2017
|Три аккорда
|Воскресенье
|19:01:52
|21:00:04
|3.9
|12.8
|5
|25.08.2017
|Петросян-шоу
|Пятница
|20:59:35
|23:01:23
|3.8
|14.2
|6
|27.08.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:09:56
|21:09:34
|3.6
|11.2
|7
|26.08.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|19:22:29
|21:00:05
|3.4
|13.3
|8
|25.08.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:33
|21:00:06
|3.4
|12.4
|9
|27.08.2017
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:07:40
|00:12:35
|3.3
|14.9
|10
|27.08.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:09:34
|22:59:38
|3.0
|10.7
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|20:03:57
|20:14:38
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.2
|2
|27.08.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|21:07:40
|21:30:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.9
|3
|23.08.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Среда
|20:43:48
|20:54:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.0
|4
|27.08.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:16:56
|20:27:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.7
|5
|23.08.2017
|Ми-ми-мишки
|Среда
|20:04:39
|20:15:59
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.0
|6
|26.08.2017
|Барбоскины
|Суббота
|18:43:18
|18:53:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.6
|7
|26.08.2017
|Кунг-фу Панда
|Суббота
|19:15:18
|21:00:20
|1.0
|3.8
|8
|24.08.2017
|Чуддики
|Четверг
|19:30:23
|19:37:58
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.7
|9
|25.08.2017
|Смешарики. Пинкод
|Пятница
|20:41:53
|20:54:53
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.3
|10
|27.08.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|09:15:49
|09:29:45
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|6.5
Advertology.Ru
11.10.2017
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