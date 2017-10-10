ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.

Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».

Ранее сотрудников LavkaLavka вызвали в прокуратуру из-за приема биткойнов.