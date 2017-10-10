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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/08/2017 - 27/08/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.08.2017 Местное время Среда 20:44:36 20:59:47 РОССИЯ1 4.9 16.3
2 21.08.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:36:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.8
3 27.08.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:07 22:17:10 РОССИЯ1 4.6 14.8
4 24.08.2017 Вечерние новости Четверг 18:00:18 18:48:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 14.6
5 27.08.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:30:00 РОССИЯ1 2.7 14.7
6 24.08.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:08 19:42:45 НТВ 2.5 9.7
7 23.08.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:11 22:30:40 2.3 7.9
8 25.08.2017 Вести. (17:00) Пятница 17:00:07 17:39:00 РОССИЯ1 2.2 12.6
9 25.08.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:20 15:15:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 14.4
10 27.08.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:28:51 РОССИЯ1 2.1 12.2

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:09:56 НТВ 3.3 11.4
2 27.08.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:03 0.7 2.6
3 27.08.2017 Новости недели с Юрием Подкопаевым Воскресенье 09:00:07 09:28:16 0.5 4.1
4 26.08.2017 Задело! Суббота 18:10:38 18:20:21 0.5 2.6
5 26.08.2017 Вести. Агитпроп Суббота 09:14:50 09:22:53 РОССИЯ 24 0.5 4.1
6 27.08.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 08:27:26 08:39:40 РОССИЯ 24 0.5 4.2
7 27.08.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 18:57:01 19:59:09 МИР 0.2 0.9

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Счастливая жизнь Ксении Суббота 20:55:08 01:05:08 РОССИЯ1 3.7 16.8
2 26.08.2017 Вдовец Суббота 14:20:28 18:10:39 РОССИЯ1 2.3 12.8
3 27.08.2017 Жажда скорости Воскресенье 21:00:23 23:32:44 СТС 1.7 6.2
4 21.08.2017 Человек-паук Понедельник 20:59:22 23:21:28 СТС 1.6 5.9
5 22.08.2017 Человек-паук-2 Вторник 21:00:31 23:29:07 СТС 1.6 5.6
6 27.08.2017 Черепашки-ниндзя Воскресенье 19:03:22 21:00:23 СТС 1.4 4.7
7 21.08.2017 SuperАлиби Понедельник 21:00:26 22:51:35 ТНТ 1.4 5.0
8 26.08.2017 Призрачный гонщик Суббота 21:00:20 23:04:42 СТС 1.4 5.5
9 25.08.2017 Лучший друг семьи Пятница 23:01:23 03:16:19 РОССИЯ1 1.4 12.7
10 22.08.2017 Пуленепробиваемый монах Вторник 19:59:48 21:55:34 1.4 4.6

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:10:39 19:59:50 РОССИЯ1 2.9 12.6
2 25.08.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Пятница 21:30:53 23:51:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.4
3 27.08.2017 Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага России Воскресенье 16:49:13 19:01:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.7
4 27.08.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:50:47 09:32:25 РОССИЯ1 1.9 14.6
5 26.08.2017 "Шансон года-2017". Церемония вручения премии Суббота 15:09:54 18:00:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 9.4
6 26.08.2017 Играй, гармонь любимая! Суббота 08:56:36 09:44:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 5.6
7 26.08.2017 Романтика романса Суббота 21:13:12 22:07:23 РОССИЯ К 0.7 2.6
8 27.08.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:44 10:32:58 РОССИЯ К 0.4 2.4
9 27.08.2017 Людмила Гурченко на все времена Воскресенье 16:27:57 18:00:33 РОССИЯ К 0.4 1.6
10 25.08.2017 Большая опера Пятница 19:47:38 21:41:45 РОССИЯ К 0.3 1.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:01:36 18:58:52 1.5 7.3
2 27.08.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:03:01 11:57:28 НТВ 1.5 8.6
3 27.08.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:06 11:03:01 НТВ 1.4 8.3
4 25.08.2017 О самом главном Пятница 09:56:24 10:59:31 РОССИЯ1 1.3 11.0
5 27.08.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:17:49 10:38:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 7.8
6 26.08.2017 Главная дорога Суббота 10:20:51 10:56:37 НТВ 1.2 7.9
7 22.08.2017 Контрольная закупка Вторник 09:18:49 09:49:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 10.9
8 24.08.2017 Жить здорово Четверг 09:52:39 10:56:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.1 8.7
9 26.08.2017 Самая полезная программа Суббота 10:45:06 11:39:44 0.7 4.7
10 23.08.2017 Последний день Среда 19:33:33 20:20:01 0.7 2.4

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Новые русские сенсации. Пусть говорит Малахов Воскресенье 18:02:24 18:59:47 НТВ 3.6 14.1
2 21.08.2017 60 минут Понедельник 18:47:04 19:58:59 РОССИЯ1 3.2 13.1
3 27.08.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:19 18:02:24 НТВ 2.8 12.3
4 24.08.2017 Время покажет Четверг 16:59:08 18:00:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.4
5 27.08.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:17:10 01:41:53 РОССИЯ1 2.5 15.1
6 26.08.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:05:08 НТВ 2.4 9.7
7 27.08.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:43 14:09:26 НТВ 2.0 11.2
8 21.08.2017 Место встречи Понедельник 16:30:35 17:30:37 НТВ 1.7 9.6
9 26.08.2017 Военная тайна Суббота 16:35:13 17:01:36 1.4 7.5
10 26.08.2017 Россия. Местное время Суббота 08:21:52 09:22:09 РОССИЯ1 0.9 8.2

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер (США) против Конора МакГрегора (Ирландия) Воскресенье 06:30:12 07:57:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 28.0
2 24.08.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 19:52:52 22:33:01 МАТЧ ТВ 2.1 6.9
3 23.08.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:29:27 23:41:11 МАТЧ ТВ 1.6 6.1
4 27.08.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Воскресенье 19:31:27 22:00:22 МАТЧ ТВ 1.3 4.3
5 24.08.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка Четверг 19:00:16 19:52:27 МАТЧ ТВ 1.1 4.2
6 23.08.2017 #всенаматч Среда 23:41:31 00:14:11 МАТЧ ТВ 0.8 4.4
7 26.08.2017 Футбол. Чемпионат Италии Суббота 21:56:42 22:40:37 МАТЧ ТВ 0.7 2.6
8 27.08.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 22:00:28 22:55:41 МАТЧ ТВ 0.6 2.4
9 21.08.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Понедельник 18:59:59 21:59:22 МАТЧ ТВ 0.5 1.9
10 27.08.2017 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 13:00:22 13:47:23 МАТЧ ТВ 0.5 2.8

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.08.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск Пятница 17:54:35 19:58:29 РОССИЯ1 4.8 21.0
2 24.08.2017 Пусть говорят Четверг 19:55:03 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.9
3 22.08.2017 На самом деле Вторник 18:49:27 19:55:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 16.9
4 27.08.2017 Три аккорда Воскресенье 19:01:52 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.8
5 25.08.2017 Петросян-шоу Пятница 20:59:35 23:01:23 РОССИЯ1 3.8 14.2
6 27.08.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:09:56 21:09:34 НТВ 3.6 11.2
7 26.08.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 19:22:29 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 13.3
8 25.08.2017 Поле чудес Пятница 19:51:33 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.4
9 27.08.2017 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:07:40 00:12:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 14.9
10 27.08.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:09:34 22:59:38 НТВ 3.0 10.7

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 20:03:57 20:14:38 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.2
2 27.08.2017 Щенячий патруль Воскресенье 21:07:40 21:30:43 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.9
3 23.08.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Среда 20:43:48 20:54:50 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.0
4 27.08.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:16:56 20:27:56 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.7
5 23.08.2017 Ми-ми-мишки Среда 20:04:39 20:15:59 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.0
6 26.08.2017 Барбоскины Суббота 18:43:18 18:53:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.6
7 26.08.2017 Кунг-фу Панда Суббота 19:15:18 21:00:20 СТС 1.0 3.8
8 24.08.2017 Чуддики Четверг 19:30:23 19:37:58 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.7
9 25.08.2017 Смешарики. Пинкод Пятница 20:41:53 20:54:53 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.3
10 27.08.2017 Маша и медведь Воскресенье 09:15:49 09:29:45 КАРУСЕЛЬ 0.9 6.5
TNS Россия
Advertology.Ru

11.10.2017

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