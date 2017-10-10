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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/08/2017 - 27/08/2017

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.08.2017 Воронины Понедельник 20:28:16 20:59:22 СТС 1.9 6.4
2 27.08.2017 Жажда скорости Воскресенье 21:00:23 23:32:44 СТС 1.7 6.2
3 21.08.2017 Человек-паук Понедельник 20:59:22 23:21:28 СТС 1.6 5.9
4 23.08.2017 Воронины (повтор) Среда 19:59:34 20:28:53 СТС 1.6 5.6
5 22.08.2017 Человек-паук-2 Вторник 21:00:31 23:29:07 СТС 1.6 5.6
6 25.08.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:19 20:59:54 СТС 1.5 5.5
7 27.08.2017 Черепашки-ниндзя Воскресенье 19:03:22 21:00:23 СТС 1.4 4.7
8 26.08.2017 Призрачный гонщик Суббота 21:00:20 23:04:42 СТС 1.4 5.5
9 23.08.2017 Человек-паук-3. Враг в отражении Среда 20:59:48 23:39:46 СТС 1.2 4.5
10 24.08.2017 Трон. Наследие Четверг 21:00:15 23:24:05 СТС 1.2 4.3

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.08.2017 Женский доктор Четверг 19:56:21 20:51:43 1.0 3.4
2 25.08.2017 Лжесвидетельница Пятница 21:00:29 21:56:59 0.9 3.3
3 26.08.2017 Процесс Суббота 16:57:19 17:59:11 0.9 4.6
4 27.08.2017 Лекарство для бабушки Воскресенье 19:00:51 22:34:33 0.9 2.9
5 22.08.2017 Подкидыши Вторник 21:51:25 22:50:24 0.8 2.8
6 24.08.2017 Давай разведемся! Четверг 13:31:22 14:30:48 0.8 5.6
7 26.08.2017 Любить и ненавидеть Суббота 10:09:26 13:55:35 0.7 4.8
8 26.08.2017 Сестренка Суббота 08:14:19 10:09:26 0.7 6.1
9 21.08.2017 Тест на отцовство Понедельник 14:30:13 15:29:56 0.7 4.9
10 26.08.2017 Любка Суббота 19:01:01 22:30:50 0.7 2.7

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Танцы Суббота 21:29:29 23:30:23 ТНТ 2.5 10.3
2 26.08.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:02:24 21:29:29 ТНТ 2.2 8.3
3 27.08.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:05 21:00:41 ТНТ 2.1 6.7
4 27.08.2017 Однажды в России Воскресенье 21:00:41 21:59:50 ТНТ 2.1 6.8
5 25.08.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:52 22:04:04 ТНТ 2.0 7.3
6 24.08.2017 Студия Союз Четверг 20:58:10 22:00:00 ТНТ 1.9 6.1
7 27.08.2017 Stand up Воскресенье 21:59:50 23:01:10 ТНТ 1.8 6.9
8 24.08.2017 СашаТаня Четверг 20:28:42 20:58:10 ТНТ 1.8 5.9
9 25.08.2017 Открытый микрофон Пятница 22:04:04 23:04:25 ТНТ 1.7 6.7
10 24.08.2017 Импровизация Четверг 22:00:00 23:01:07 ТНТ 1.7 6.0

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.08.2017 Слепая Четверг 18:00:22 18:31:40 1.1 5.1
2 25.08.2017 Гадалка Пятница 16:32:45 17:04:08 0.9 5.4
3 23.08.2017 Менталист Среда 21:18:01 22:11:21 0.8 2.8
4 24.08.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Четверг 18:31:40 19:32:48 0.8 3.3
5 25.08.2017 Темный мир: Равновесие Пятница 22:03:32 23:58:26 0.8 3.5
6 27.08.2017 Ворон Воскресенье 18:59:57 20:57:44 0.8 2.5
7 23.08.2017 Напарницы Среда 20:27:58 21:18:01 0.8 2.6
8 25.08.2017 Человек-невидимка Пятница 19:00:14 20:01:22 0.7 2.8
9 27.08.2017 Избави нас от лукавого Воскресенье 20:57:44 23:18:00 0.7 2.4
10 26.08.2017 Шерлок Холмс. Игра теней Суббота 18:59:18 21:34:42 0.6 2.5

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Засекреченные списки Суббота 18:58:52 20:57:02 1.9 7.6
2 26.08.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:01:36 18:58:52 1.5 7.3
3 26.08.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:13 16:35:13 1.4 7.8
4 25.08.2017 НЛО против военных! Пятница 20:55:33 22:52:36 1.4 5.3
5 26.08.2017 Военная тайна Суббота 16:35:13 17:01:36 1.4 7.5
6 22.08.2017 Пуленепробиваемый монах Вторник 19:59:48 21:55:34 1.4 4.6
7 22.08.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:07 19:00:13 1.4 6.5
8 25.08.2017 Новости. (19:30) Пятница 19:30:13 19:53:25 1.3 5.2
9 21.08.2017 Новости. (23:00) Понедельник 23:00:12 23:24:14 1.2 5.3
10 25.08.2017 Русские не сдаются! Особенности национального отдыха Пятница 19:53:25 20:55:33 1.2 4.4

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Засеки Звезду Воскресенье 14:20:35 14:29:20 МУЗ ТВ 0.3 1.8
2 27.08.2017 PROобзор Воскресенье 14:29:20 15:00:33 МУЗ ТВ 0.2 1.3
3 24.08.2017 PROновости Четверг 13:42:16 13:55:18 МУЗ ТВ 0.2 1.7
4 27.08.2017 "Руки вверх! 20 лет". Юбилейный концерт Воскресенье 12:27:29 14:20:35 МУЗ ТВ 0.2 1.2
5 24.08.2017 10 самых Четверг 19:58:24 20:25:41 МУЗ ТВ 0.2 0.7
6 26.08.2017 Europa Plus топ-чарт Суббота 09:59:55 10:59:31 МУЗ ТВ 0.2 1.2
7 26.08.2017 100% летний хит Суббота 08:59:26 09:59:55 МУЗ ТВ 0.2 1.4
8 27.08.2017 Караокинг. Топ 100 лучших песен Воскресенье 15:00:33 23:12:16 МУЗ ТВ 0.2 0.7
9 25.08.2017 Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017. Лучшие моменты шоу! Пятница 19:58:46 21:40:53 МУЗ ТВ 0.2 0.6
10 27.08.2017 Русский чарт Воскресенье 11:00:30 12:00:08 МУЗ ТВ 0.2 1.0

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Незримый бой Воскресенье 20:22:19 21:09:29 0.9 2.9
2 27.08.2017 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 19:30:59 20:22:19 0.9 3.1
3 27.08.2017 Новости дня Воскресенье 13:00:07 13:13:47 0.8 4.4
4 23.08.2017 Специальный репортаж Среда 20:20:01 20:44:24 0.7 2.5
5 22.08.2017 Теория заговора Вторник 20:20:35 20:45:28 0.7 2.4
6 23.08.2017 Секретная папка Среда 20:44:24 21:35:11 0.7 2.3
7 23.08.2017 Последний день Среда 19:33:33 20:20:01 0.7 2.4
8 25.08.2017 Пламя Пятница 21:23:30 22:59:53 0.7 2.5
9 27.08.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:03 0.7 2.6
10 27.08.2017 Политический детектив Воскресенье 10:48:20 11:08:42 0.6 3.7

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.08.2017 Симпсоны Четверг 22:22:56 22:43:19 2X2 0.3 1.0
2 24.08.2017 Футурама Четверг 17:07:13 17:27:29 2X2 0.2 1.3
3 24.08.2017 Гриффины Четверг 21:28:53 21:49:54 2X2 0.2 0.7
4 23.08.2017 Южный парк Среда 01:05:37 01:27:24 2X2 0.2 2.5
5 27.08.2017 Клиника Воскресенье 02:04:32 02:25:09 2X2 0.2 3.7
6 22.08.2017 Домашние коты Вторник 14:57:32 15:19:52 2X2 0.2 1.2
7 22.08.2017 Аватар. Легенда о Корре Вторник 14:00:14 14:26:27 2X2 0.2 1.3
8 21.08.2017 Осторожно, земляне! Понедельник 23:04:22 23:19:22 2X2 0.2 0.7
9 27.08.2017 Американский папаша Воскресенье 21:56:36 22:19:44 2X2 0.2 0.6
10 27.08.2017 Все о Кливленде Воскресенье 23:16:54 23:37:57 2X2 0.2 0.8

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Рататуй Суббота 19:29:03 21:42:23 0.9 3.3
2 27.08.2017 Герои в масках Воскресенье 10:30:46 10:53:53 0.6 3.7
3 25.08.2017 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 21:09:39 21:30:56 0.6 2.0
4 25.08.2017 Король Лев 3: Акуна Матата Пятница 19:30:40 21:03:03 0.5 2.0
5 27.08.2017 Новаторы Воскресенье 11:55:50 12:08:49 0.5 2.7
6 27.08.2017 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 11:27:45 11:49:20 0.5 2.8
7 27.08.2017 Тимон и Пумба Воскресенье 12:15:40 12:37:24 0.5 2.6
8 27.08.2017 Диномама Воскресенье 19:27:56 21:05:17 0.4 1.4
9 27.08.2017 Елена - принцесса Авалора Воскресенье 09:32:31 09:53:44 0.4 2.9
10 26.08.2017 Король Лев 2: Гордость Симбы Суббота 17:59:19 19:28:48 0.4 1.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.08.2017 Секрет Тропиканки Понедельник 20:31:47 21:32:13 0.4 1.5
2 26.08.2017 Клон Суббота 21:59:49 22:56:53 0.3 1.3
3 27.08.2017 Папа попал Воскресенье 13:19:06 15:58:25 0.3 1.6
4 24.08.2017 Цветок Карибского моря Четверг 21:32:27 22:30:07 0.3 1.0
5 26.08.2017 Свадьба вслепую Суббота 15:47:23 17:04:23 0.3 1.6
6 24.08.2017 Моя вторая мама Четверг 22:30:07 22:56:46 0.3 1.0
7 25.08.2017 Центральная больница Пятница 18:32:05 19:28:02 0.3 1.1
8 27.08.2017 Миллионер из трущоб Воскресенье 21:41:02 23:57:00 0.2 0.9
9 25.08.2017 Я стесняюсь своего тела Пятница 23:54:42 01:37:48 0.2 1.4
10 26.08.2017 Мыслить, как преступник Суббота 22:56:53 23:45:54 0.1 0.7

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.08.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 20:03:57 20:14:38 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.2
2 23.08.2017 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:30:34 20:43:43 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.4
3 27.08.2017 Щенячий патруль Воскресенье 21:07:40 21:30:43 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.9
4 23.08.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Среда 20:43:48 20:54:50 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.0
5 27.08.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:16:56 20:27:56 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.7
6 23.08.2017 Ми-ми-мишки Среда 20:04:39 20:15:59 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.0
7 26.08.2017 Барбоскины Суббота 18:43:18 18:53:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.6
8 24.08.2017 Чуддики Четверг 19:30:23 19:37:58 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.7
9 25.08.2017 Смешарики. Пинкод Пятница 20:41:53 20:54:53 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.3
10 27.08.2017 Маша и медведь Воскресенье 09:15:49 09:29:45 КАРУСЕЛЬ 0.9 6.5

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Супермикс недели Суббота 12:59:51 14:56:01 RU.TV 0.1 0.6
2 26.08.2017 100пудовый хит Суббота 16:00:21 16:56:40 RU.TV 0.1 0.5
3 26.08.2017 Лето микс Суббота 11:59:50 12:55:53 RU.TV 0.1 0.5
4 26.08.2017 Super 20 Суббота 09:01:04 10:51:28 RU.TV 0.1 0.5
5 26.08.2017 Личный кабинет Суббота 10:59:52 11:56:28 RU.TV 0.1 0.5
6 26.08.2017 Север. Непридуманные истории Суббота 14:59:56 15:57:21 RU.TV 0.1 0.4
7 27.08.2017 Незабудки Воскресенье 09:01:12 09:57:22 RU.TV 0.1 0.5
8 25.08.2017 Энергетик Пятница 23:00:02 01:00:33 RU.TV 0.0 0.3
9 27.08.2017 Караоке RU.TV Воскресенье 19:00:05 19:57:03 RU.TV 0.0 0.1
10 26.08.2017 Мегамикс Суббота 05:00:00 06:19:27 RU.TV 0.0 1.0

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.08.2017 Пацанки 2 Четверг 19:00:07 20:49:36 ПЯТНИЦА 0.9 3.0
2 22.08.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 21:02:35 21:59:43 ПЯТНИЦА 0.7 2.2
3 24.08.2017 Орел & решка. Рай и ад Четверг 20:49:46 21:52:19 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
4 22.08.2017 Зачарованные Вторник 16:06:30 16:59:48 ПЯТНИЦА 0.6 3.5
5 22.08.2017 Орел & решка. Перезагрузка (повтор) Вторник 20:01:54 21:02:35 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
6 23.08.2017 Орел & решка. Юбилейный Среда 20:58:59 21:58:11 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
7 26.08.2017 Охотник за головами Суббота 18:02:18 20:10:37 ПЯТНИЦА 0.4 1.9
8 26.08.2017 Мы - Миллеры Суббота 15:55:17 18:02:18 ПЯТНИЦА 0.4 2.3
9 23.08.2017 Зачарованные (повтор) Среда 13:28:31 14:15:26 ПЯТНИЦА 0.4 2.9
10 25.08.2017 Орел & решка. Кругосветка (повтор) Пятница 21:59:32 23:00:24 ПЯТНИЦА 0.4 1.6

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.08.2017 Папины дочки Суббота 10:24:40 10:53:54 СТС LOVE 0.3 1.8
2 24.08.2017 Моя прекрасная няня Четверг 19:02:37 19:30:38 СТС LOVE 0.2 0.9
3 26.08.2017 Фиксики Суббота 08:39:05 08:51:08 СТС LOVE 0.2 1.9
4 21.08.2017 Боб и Бобек Понедельник 08:44:48 08:51:46 СТС LOVE 0.1 1.5
5 21.08.2017 Галилео Понедельник 09:01:31 10:00:05 СТС LOVE 0.1 1.2
6 23.08.2017 Не родись красивой Среда 19:58:10 22:30:12 СТС LOVE 0.1 0.4
7 26.08.2017 Страшная Любовь Суббота 22:00:10 23:00:30 СТС LOVE 0.1 0.4
8 23.08.2017 Семейный бизнес Среда 15:10:28 15:40:36 СТС LOVE 0.1 0.6
9 24.08.2017 Маргоша Четверг 22:31:22 00:26:39 СТС LOVE 0.1 0.4
10 26.08.2017 Хайди Суббота 09:01:13 09:55:18 СТС LOVE 0.1 0.6

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.08.2017 Решала Среда 18:30:11 19:28:45 ЧЕ 0.4 1.7
2 23.08.2017 Фантом Среда 19:30:11 21:12:54 ЧЕ 0.4 1.3
3 21.08.2017 Вспомнить все Понедельник 21:25:19 23:31:03 ЧЕ 0.3 1.2
4 21.08.2017 Дикая штучка Понедельник 19:30:11 21:25:19 ЧЕ 0.3 1.1
5 27.08.2017 Солдаты - 14 Воскресенье 15:27:54 16:23:04 ЧЕ 0.3 1.4
6 25.08.2017 Миссия невыполнима - 4 Пятница 19:30:10 22:07:03 ЧЕ 0.3 1.1
7 27.08.2017 Путь Баженова: напролом Воскресенье 22:00:11 23:01:54 ЧЕ 0.3 1.1
8 27.08.2017 1812 Воскресенье 10:30:35 11:35:11 ЧЕ 0.3 1.6
9 23.08.2017 Шестой день Среда 21:12:54 23:31:01 ЧЕ 0.3 1.0
10 25.08.2017 Соучастник Пятница 22:07:03 00:28:22 ЧЕ 0.3 1.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.08.2017 Комеди Клаб. Золотая коллекция Вторник 21:58:55 22:58:51 ТНТ 4 0.4 1.3
2 22.08.2017 Наша Russia Вторник 21:29:42 21:58:44 ТНТ 4 0.3 1.1
3 22.08.2017 Комеди Клаб Вторник 22:59:37 00:00:03 ТНТ 4 0.3 1.5
4 22.08.2017 Comedy Баттл. Лучшее Вторник 20:30:23 21:00:06 ТНТ 4 0.3 0.9
5 24.08.2017 Деньги или позор Четверг 23:00:08 23:31:13 ТНТ 4 0.2 1.0
6 24.08.2017 Комеди Клаб. Exclusive Четверг 18:00:22 18:30:11 ТНТ 4 0.2 0.9
7 24.08.2017 Вжух Четверг 13:33:23 14:00:40 ТНТ 4 0.2 1.3
8 25.08.2017 Универ Пятница 17:59:55 18:30:10 ТНТ 4 0.2 0.8
9 25.08.2017 Не спать Пятница 01:00:04 02:00:10 ТНТ 4 0.2 2.1
10 26.08.2017 Comedy Woman Суббота 09:57:59 10:58:34 ТНТ 4 0.2 1.1

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.08.2017 Битвы за контейнеры Четверг 18:03:33 18:28:40 DISCOVERY CHANNEL 0.2 1.0
2 22.08.2017 Махинаторы Вторник 20:32:12 20:59:38 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 22.08.2017 Охотники за реликвиями Вторник 21:00:48 21:25:44 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 22.08.2017 Как это работает Вторник 19:31:16 19:57:41 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
5 22.08.2017 Охотники за складами Вторник 21:30:39 21:57:58 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
6 24.08.2017 Выжить любой ценой Четверг 22:00:28 22:59:14 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
7 26.08.2017 Багажные войны Суббота 15:32:03 15:57:18 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.9
8 24.08.2017 Пищевая фабрика Четверг 19:02:28 19:27:45 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
9 24.08.2017 Дилетант против эксперта Четверг 23:01:08 23:59:36 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
10 27.08.2017 Загадки планеты Земля Воскресенье 09:00:52 09:57:55 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.08.2017 Сваты-3 Пятница 21:07:40 22:00:16 ДОМ КИНО 0.8 2.7
2 23.08.2017 Сваты-6 Среда 15:35:09 16:40:28 ДОМ КИНО 0.6 3.8
3 22.08.2017 Тайны следствия - 4 Вторник 19:19:01 20:10:04 ДОМ КИНО 0.5 2.1
4 24.08.2017 Сваты Четверг 15:15:53 16:38:40 ДОМ КИНО 0.5 3.3
5 23.08.2017 Тайны следствия - 5 Среда 20:09:28 21:04:09 ДОМ КИНО 0.5 1.7
6 25.08.2017 Невероятные приключения итальянцев в России Пятница 22:00:16 23:59:51 ДОМ КИНО 0.5 2.2
7 25.08.2017 Сваты-2 Пятница 15:25:12 16:30:12 ДОМ КИНО 0.4 2.5
8 23.08.2017 Спортлото-82 Среда 22:00:10 23:48:04 ДОМ КИНО 0.3 1.4
9 24.08.2017 Девушка без адреса Четверг 22:00:05 23:41:10 ДОМ КИНО 0.3 1.3
10 21.08.2017 Дайте жалобную книгу Понедельник 22:00:16 23:43:33 ДОМ КИНО 0.3 1.2
TNS Россия
Advertology.Ru

11.10.2017

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