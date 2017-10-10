ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (21/08/2017 - 27/08/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/08/2017 - 27/08/2017
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.08.2017
|Воронины
|Понедельник
|20:28:16
|20:59:22
|1.9
|6.4
|2
|27.08.2017
|Жажда скорости
|Воскресенье
|21:00:23
|23:32:44
|1.7
|6.2
|3
|21.08.2017
|Человек-паук
|Понедельник
|20:59:22
|23:21:28
|1.6
|5.9
|4
|23.08.2017
|Воронины (повтор)
|Среда
|19:59:34
|20:28:53
|1.6
|5.6
|5
|22.08.2017
|Человек-паук-2
|Вторник
|21:00:31
|23:29:07
|1.6
|5.6
|6
|25.08.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:19
|20:59:54
|1.5
|5.5
|7
|27.08.2017
|Черепашки-ниндзя
|Воскресенье
|19:03:22
|21:00:23
|1.4
|4.7
|8
|26.08.2017
|Призрачный гонщик
|Суббота
|21:00:20
|23:04:42
|1.4
|5.5
|9
|23.08.2017
|Человек-паук-3. Враг в отражении
|Среда
|20:59:48
|23:39:46
|1.2
|4.5
|10
|24.08.2017
|Трон. Наследие
|Четверг
|21:00:15
|23:24:05
|1.2
|4.3
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.08.2017
|Женский доктор
|Четверг
|19:56:21
|20:51:43
|1.0
|3.4
|2
|25.08.2017
|Лжесвидетельница
|Пятница
|21:00:29
|21:56:59
|0.9
|3.3
|3
|26.08.2017
|Процесс
|Суббота
|16:57:19
|17:59:11
|0.9
|4.6
|4
|27.08.2017
|Лекарство для бабушки
|Воскресенье
|19:00:51
|22:34:33
|0.9
|2.9
|5
|22.08.2017
|Подкидыши
|Вторник
|21:51:25
|22:50:24
|0.8
|2.8
|6
|24.08.2017
|Давай разведемся!
|Четверг
|13:31:22
|14:30:48
|0.8
|5.6
|7
|26.08.2017
|Любить и ненавидеть
|Суббота
|10:09:26
|13:55:35
|0.7
|4.8
|8
|26.08.2017
|Сестренка
|Суббота
|08:14:19
|10:09:26
|0.7
|6.1
|9
|21.08.2017
|Тест на отцовство
|Понедельник
|14:30:13
|15:29:56
|0.7
|4.9
|10
|26.08.2017
|Любка
|Суббота
|19:01:01
|22:30:50
|0.7
|2.7
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:29
|23:30:23
|2.5
|10.3
|2
|26.08.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:24
|21:29:29
|2.2
|8.3
|3
|27.08.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:05
|21:00:41
|2.1
|6.7
|4
|27.08.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:41
|21:59:50
|2.1
|6.8
|5
|25.08.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:52
|22:04:04
|2.0
|7.3
|6
|24.08.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:58:10
|22:00:00
|1.9
|6.1
|7
|27.08.2017
|Stand up
|Воскресенье
|21:59:50
|23:01:10
|1.8
|6.9
|8
|24.08.2017
|СашаТаня
|Четверг
|20:28:42
|20:58:10
|1.8
|5.9
|9
|25.08.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:04:04
|23:04:25
|1.7
|6.7
|10
|24.08.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:00
|23:01:07
|1.7
|6.0
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.08.2017
|Слепая
|Четверг
|18:00:22
|18:31:40
|1.1
|5.1
|2
|25.08.2017
|Гадалка
|Пятница
|16:32:45
|17:04:08
|0.9
|5.4
|3
|23.08.2017
|Менталист
|Среда
|21:18:01
|22:11:21
|0.8
|2.8
|4
|24.08.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Четверг
|18:31:40
|19:32:48
|0.8
|3.3
|5
|25.08.2017
|Темный мир: Равновесие
|Пятница
|22:03:32
|23:58:26
|0.8
|3.5
|6
|27.08.2017
|Ворон
|Воскресенье
|18:59:57
|20:57:44
|0.8
|2.5
|7
|23.08.2017
|Напарницы
|Среда
|20:27:58
|21:18:01
|0.8
|2.6
|8
|25.08.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:14
|20:01:22
|0.7
|2.8
|9
|27.08.2017
|Избави нас от лукавого
|Воскресенье
|20:57:44
|23:18:00
|0.7
|2.4
|10
|26.08.2017
|Шерлок Холмс. Игра теней
|Суббота
|18:59:18
|21:34:42
|0.6
|2.5
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:58:52
|20:57:02
|1.9
|7.6
|2
|26.08.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:01:36
|18:58:52
|1.5
|7.3
|3
|26.08.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:13
|16:35:13
|1.4
|7.8
|4
|25.08.2017
|НЛО против военных!
|Пятница
|20:55:33
|22:52:36
|1.4
|5.3
|5
|26.08.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:13
|17:01:36
|1.4
|7.5
|6
|22.08.2017
|Пуленепробиваемый монах
|Вторник
|19:59:48
|21:55:34
|1.4
|4.6
|7
|22.08.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:07
|19:00:13
|1.4
|6.5
|8
|25.08.2017
|Новости. (19:30)
|Пятница
|19:30:13
|19:53:25
|1.3
|5.2
|9
|21.08.2017
|Новости. (23:00)
|Понедельник
|23:00:12
|23:24:14
|1.2
|5.3
|10
|25.08.2017
|Русские не сдаются! Особенности национального отдыха
|Пятница
|19:53:25
|20:55:33
|1.2
|4.4
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Засеки Звезду
|Воскресенье
|14:20:35
|14:29:20
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.8
|2
|27.08.2017
|PROобзор
|Воскресенье
|14:29:20
|15:00:33
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|3
|24.08.2017
|PROновости
|Четверг
|13:42:16
|13:55:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.7
|4
|27.08.2017
|"Руки вверх! 20 лет". Юбилейный концерт
|Воскресенье
|12:27:29
|14:20:35
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|5
|24.08.2017
|10 самых
|Четверг
|19:58:24
|20:25:41
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|6
|26.08.2017
|Europa Plus топ-чарт
|Суббота
|09:59:55
|10:59:31
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|7
|26.08.2017
|100% летний хит
|Суббота
|08:59:26
|09:59:55
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.4
|8
|27.08.2017
|Караокинг. Топ 100 лучших песен
|Воскресенье
|15:00:33
|23:12:16
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|9
|25.08.2017
|Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017. Лучшие моменты шоу!
|Пятница
|19:58:46
|21:40:53
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|10
|27.08.2017
|Русский чарт
|Воскресенье
|11:00:30
|12:00:08
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.0
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:22:19
|21:09:29
|0.9
|2.9
|2
|27.08.2017
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|19:30:59
|20:22:19
|0.9
|3.1
|3
|27.08.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:07
|13:13:47
|0.8
|4.4
|4
|23.08.2017
|Специальный репортаж
|Среда
|20:20:01
|20:44:24
|0.7
|2.5
|5
|22.08.2017
|Теория заговора
|Вторник
|20:20:35
|20:45:28
|0.7
|2.4
|6
|23.08.2017
|Секретная папка
|Среда
|20:44:24
|21:35:11
|0.7
|2.3
|7
|23.08.2017
|Последний день
|Среда
|19:33:33
|20:20:01
|0.7
|2.4
|8
|25.08.2017
|Пламя
|Пятница
|21:23:30
|22:59:53
|0.7
|2.5
|9
|27.08.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:03
|0.7
|2.6
|10
|27.08.2017
|Политический детектив
|Воскресенье
|10:48:20
|11:08:42
|0.6
|3.7
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.08.2017
|Симпсоны
|Четверг
|22:22:56
|22:43:19
|0.3
|1.0
|2
|24.08.2017
|Футурама
|Четверг
|17:07:13
|17:27:29
|0.2
|1.3
|3
|24.08.2017
|Гриффины
|Четверг
|21:28:53
|21:49:54
|0.2
|0.7
|4
|23.08.2017
|Южный парк
|Среда
|01:05:37
|01:27:24
|0.2
|2.5
|5
|27.08.2017
|Клиника
|Воскресенье
|02:04:32
|02:25:09
|0.2
|3.7
|6
|22.08.2017
|Домашние коты
|Вторник
|14:57:32
|15:19:52
|0.2
|1.2
|7
|22.08.2017
|Аватар. Легенда о Корре
|Вторник
|14:00:14
|14:26:27
|0.2
|1.3
|8
|21.08.2017
|Осторожно, земляне!
|Понедельник
|23:04:22
|23:19:22
|0.2
|0.7
|9
|27.08.2017
|Американский папаша
|Воскресенье
|21:56:36
|22:19:44
|0.2
|0.6
|10
|27.08.2017
|Все о Кливленде
|Воскресенье
|23:16:54
|23:37:57
|0.2
|0.8
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Рататуй
|Суббота
|19:29:03
|21:42:23
|0.9
|3.3
|2
|27.08.2017
|Герои в масках
|Воскресенье
|10:30:46
|10:53:53
|0.6
|3.7
|3
|25.08.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|21:09:39
|21:30:56
|0.6
|2.0
|4
|25.08.2017
|Король Лев 3: Акуна Матата
|Пятница
|19:30:40
|21:03:03
|0.5
|2.0
|5
|27.08.2017
|Новаторы
|Воскресенье
|11:55:50
|12:08:49
|0.5
|2.7
|6
|27.08.2017
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|11:27:45
|11:49:20
|0.5
|2.8
|7
|27.08.2017
|Тимон и Пумба
|Воскресенье
|12:15:40
|12:37:24
|0.5
|2.6
|8
|27.08.2017
|Диномама
|Воскресенье
|19:27:56
|21:05:17
|0.4
|1.4
|9
|27.08.2017
|Елена - принцесса Авалора
|Воскресенье
|09:32:31
|09:53:44
|0.4
|2.9
|10
|26.08.2017
|Король Лев 2: Гордость Симбы
|Суббота
|17:59:19
|19:28:48
|0.4
|1.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.08.2017
|Секрет Тропиканки
|Понедельник
|20:31:47
|21:32:13
|0.4
|1.5
|2
|26.08.2017
|Клон
|Суббота
|21:59:49
|22:56:53
|0.3
|1.3
|3
|27.08.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|13:19:06
|15:58:25
|0.3
|1.6
|4
|24.08.2017
|Цветок Карибского моря
|Четверг
|21:32:27
|22:30:07
|0.3
|1.0
|5
|26.08.2017
|Свадьба вслепую
|Суббота
|15:47:23
|17:04:23
|0.3
|1.6
|6
|24.08.2017
|Моя вторая мама
|Четверг
|22:30:07
|22:56:46
|0.3
|1.0
|7
|25.08.2017
|Центральная больница
|Пятница
|18:32:05
|19:28:02
|0.3
|1.1
|8
|27.08.2017
|Миллионер из трущоб
|Воскресенье
|21:41:02
|23:57:00
|0.2
|0.9
|9
|25.08.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|23:54:42
|01:37:48
|0.2
|1.4
|10
|26.08.2017
|Мыслить, как преступник
|Суббота
|22:56:53
|23:45:54
|0.1
|0.7
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.08.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|20:03:57
|20:14:38
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.2
|2
|23.08.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:30:34
|20:43:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.4
|3
|27.08.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|21:07:40
|21:30:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.9
|4
|23.08.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Среда
|20:43:48
|20:54:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.0
|5
|27.08.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:16:56
|20:27:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.7
|6
|23.08.2017
|Ми-ми-мишки
|Среда
|20:04:39
|20:15:59
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.0
|7
|26.08.2017
|Барбоскины
|Суббота
|18:43:18
|18:53:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.6
|8
|24.08.2017
|Чуддики
|Четверг
|19:30:23
|19:37:58
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.7
|9
|25.08.2017
|Смешарики. Пинкод
|Пятница
|20:41:53
|20:54:53
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.3
|10
|27.08.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|09:15:49
|09:29:45
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|6.5
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Супермикс недели
|Суббота
|12:59:51
|14:56:01
|RU.TV
|0.1
|0.6
|2
|26.08.2017
|100пудовый хит
|Суббота
|16:00:21
|16:56:40
|RU.TV
|0.1
|0.5
|3
|26.08.2017
|Лето микс
|Суббота
|11:59:50
|12:55:53
|RU.TV
|0.1
|0.5
|4
|26.08.2017
|Super 20
|Суббота
|09:01:04
|10:51:28
|RU.TV
|0.1
|0.5
|5
|26.08.2017
|Личный кабинет
|Суббота
|10:59:52
|11:56:28
|RU.TV
|0.1
|0.5
|6
|26.08.2017
|Север. Непридуманные истории
|Суббота
|14:59:56
|15:57:21
|RU.TV
|0.1
|0.4
|7
|27.08.2017
|Незабудки
|Воскресенье
|09:01:12
|09:57:22
|RU.TV
|0.1
|0.5
|8
|25.08.2017
|Энергетик
|Пятница
|23:00:02
|01:00:33
|RU.TV
|0.0
|0.3
|9
|27.08.2017
|Караоке RU.TV
|Воскресенье
|19:00:05
|19:57:03
|RU.TV
|0.0
|0.1
|10
|26.08.2017
|Мегамикс
|Суббота
|05:00:00
|06:19:27
|RU.TV
|0.0
|1.0
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.08.2017
|Пацанки 2
|Четверг
|19:00:07
|20:49:36
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.0
|2
|22.08.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|21:02:35
|21:59:43
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.2
|3
|24.08.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Четверг
|20:49:46
|21:52:19
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|4
|22.08.2017
|Зачарованные
|Вторник
|16:06:30
|16:59:48
|ПЯТНИЦА
|0.6
|3.5
|5
|22.08.2017
|Орел & решка. Перезагрузка (повтор)
|Вторник
|20:01:54
|21:02:35
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|6
|23.08.2017
|Орел & решка. Юбилейный
|Среда
|20:58:59
|21:58:11
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|7
|26.08.2017
|Охотник за головами
|Суббота
|18:02:18
|20:10:37
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.9
|8
|26.08.2017
|Мы - Миллеры
|Суббота
|15:55:17
|18:02:18
|ПЯТНИЦА
|0.4
|2.3
|9
|23.08.2017
|Зачарованные (повтор)
|Среда
|13:28:31
|14:15:26
|ПЯТНИЦА
|0.4
|2.9
|10
|25.08.2017
|Орел & решка. Кругосветка (повтор)
|Пятница
|21:59:32
|23:00:24
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.6
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.08.2017
|Папины дочки
|Суббота
|10:24:40
|10:53:54
|СТС LOVE
|0.3
|1.8
|2
|24.08.2017
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|19:02:37
|19:30:38
|СТС LOVE
|0.2
|0.9
|3
|26.08.2017
|Фиксики
|Суббота
|08:39:05
|08:51:08
|СТС LOVE
|0.2
|1.9
|4
|21.08.2017
|Боб и Бобек
|Понедельник
|08:44:48
|08:51:46
|СТС LOVE
|0.1
|1.5
|5
|21.08.2017
|Галилео
|Понедельник
|09:01:31
|10:00:05
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|6
|23.08.2017
|Не родись красивой
|Среда
|19:58:10
|22:30:12
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|7
|26.08.2017
|Страшная Любовь
|Суббота
|22:00:10
|23:00:30
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|8
|23.08.2017
|Семейный бизнес
|Среда
|15:10:28
|15:40:36
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|9
|24.08.2017
|Маргоша
|Четверг
|22:31:22
|00:26:39
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|10
|26.08.2017
|Хайди
|Суббота
|09:01:13
|09:55:18
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.08.2017
|Решала
|Среда
|18:30:11
|19:28:45
|ЧЕ
|0.4
|1.7
|2
|23.08.2017
|Фантом
|Среда
|19:30:11
|21:12:54
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|3
|21.08.2017
|Вспомнить все
|Понедельник
|21:25:19
|23:31:03
|ЧЕ
|0.3
|1.2
|4
|21.08.2017
|Дикая штучка
|Понедельник
|19:30:11
|21:25:19
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|5
|27.08.2017
|Солдаты - 14
|Воскресенье
|15:27:54
|16:23:04
|ЧЕ
|0.3
|1.4
|6
|25.08.2017
|Миссия невыполнима - 4
|Пятница
|19:30:10
|22:07:03
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|7
|27.08.2017
|Путь Баженова: напролом
|Воскресенье
|22:00:11
|23:01:54
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|8
|27.08.2017
|1812
|Воскресенье
|10:30:35
|11:35:11
|ЧЕ
|0.3
|1.6
|9
|23.08.2017
|Шестой день
|Среда
|21:12:54
|23:31:01
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|10
|25.08.2017
|Соучастник
|Пятница
|22:07:03
|00:28:22
|ЧЕ
|0.3
|1.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.08.2017
|Комеди Клаб. Золотая коллекция
|Вторник
|21:58:55
|22:58:51
|ТНТ 4
|0.4
|1.3
|2
|22.08.2017
|Наша Russia
|Вторник
|21:29:42
|21:58:44
|ТНТ 4
|0.3
|1.1
|3
|22.08.2017
|Комеди Клаб
|Вторник
|22:59:37
|00:00:03
|ТНТ 4
|0.3
|1.5
|4
|22.08.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Вторник
|20:30:23
|21:00:06
|ТНТ 4
|0.3
|0.9
|5
|24.08.2017
|Деньги или позор
|Четверг
|23:00:08
|23:31:13
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|6
|24.08.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Четверг
|18:00:22
|18:30:11
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|7
|24.08.2017
|Вжух
|Четверг
|13:33:23
|14:00:40
|ТНТ 4
|0.2
|1.3
|8
|25.08.2017
|Универ
|Пятница
|17:59:55
|18:30:10
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|9
|25.08.2017
|Не спать
|Пятница
|01:00:04
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.1
|10
|26.08.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|09:57:59
|10:58:34
|ТНТ 4
|0.2
|1.1
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.08.2017
|Битвы за контейнеры
|Четверг
|18:03:33
|18:28:40
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|1.0
|2
|22.08.2017
|Махинаторы
|Вторник
|20:32:12
|20:59:38
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|22.08.2017
|Охотники за реликвиями
|Вторник
|21:00:48
|21:25:44
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|22.08.2017
|Как это работает
|Вторник
|19:31:16
|19:57:41
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|5
|22.08.2017
|Охотники за складами
|Вторник
|21:30:39
|21:57:58
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|6
|24.08.2017
|Выжить любой ценой
|Четверг
|22:00:28
|22:59:14
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|7
|26.08.2017
|Багажные войны
|Суббота
|15:32:03
|15:57:18
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.9
|8
|24.08.2017
|Пищевая фабрика
|Четверг
|19:02:28
|19:27:45
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|9
|24.08.2017
|Дилетант против эксперта
|Четверг
|23:01:08
|23:59:36
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|10
|27.08.2017
|Загадки планеты Земля
|Воскресенье
|09:00:52
|09:57:55
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.08.2017
|Сваты-3
|Пятница
|21:07:40
|22:00:16
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.7
|2
|23.08.2017
|Сваты-6
|Среда
|15:35:09
|16:40:28
|ДОМ КИНО
|0.6
|3.8
|3
|22.08.2017
|Тайны следствия - 4
|Вторник
|19:19:01
|20:10:04
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.1
|4
|24.08.2017
|Сваты
|Четверг
|15:15:53
|16:38:40
|ДОМ КИНО
|0.5
|3.3
|5
|23.08.2017
|Тайны следствия - 5
|Среда
|20:09:28
|21:04:09
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
|6
|25.08.2017
|Невероятные приключения итальянцев в России
|Пятница
|22:00:16
|23:59:51
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.2
|7
|25.08.2017
|Сваты-2
|Пятница
|15:25:12
|16:30:12
|ДОМ КИНО
|0.4
|2.5
|8
|23.08.2017
|Спортлото-82
|Среда
|22:00:10
|23:48:04
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.4
|9
|24.08.2017
|Девушка без адреса
|Четверг
|22:00:05
|23:41:10
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.3
|10
|21.08.2017
|Дайте жалобную книгу
|Понедельник
|22:00:16
|23:43:33
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.2
Advertology.Ru
11.10.2017
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