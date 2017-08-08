ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/06/2017 - 25/06/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:30:32
|6.6
|20.4
|2
|21.06.2017
|Вечерние новости
|Среда
|18:50:22
|18:58:38
|5.5
|21.8
|3
|19.06.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:50
|21:00:03
|5.1
|16.1
|4
|19.06.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:09
|20:44:50
|4.2
|14.4
|5
|24.06.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:04:20
|3.1
|12.3
|6
|19.06.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:43:31
|2.8
|10.6
|7
|24.06.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:19:44
|2.3
|14.5
|8
|19.06.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:09
|17:19:42
|2.2
|12.3
|9
|19.06.2017
|Вести. (07:00)
|Понедельник
|07:00:23
|07:07:16
|2.1
|25.3
|10
|23.06.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:36
|15:15:50
|2.0
|14.1
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:12
|4.5
|15.1
|2
|25.06.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:33
|3.5
|12.8
|3
|25.06.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:34:15
|3.4
|11.2
|4
|25.06.2017
|Известия. Главное
|Воскресенье
|18:00:05
|19:39:20
|1.7
|6.8
|5
|24.06.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:26
|22:12:37
|1.4
|5.5
|6
|25.06.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:11
|00:13:50
|1.1
|5.6
|7
|23.06.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:31:00
|20:42:00
|0.8
|3.3
|8
|25.06.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:34:32
|0.8
|3.3
|9
|25.06.2017
|Новости недели с Юрием Подкопаевым
|Воскресенье
|09:00:07
|09:29:44
|0.6
|5.3
|10
|25.06.2017
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:07
|15:03:50
|0.6
|3.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Поздние цветы
|Воскресенье
|14:19:36
|18:00:08
|3.2
|15.4
|2
|24.06.2017
|Отцовский инстинкт
|Суббота
|14:19:44
|17:58:54
|2.4
|13.6
|3
|21.06.2017
|Механик: Воскрешение
|Среда
|21:00:19
|22:55:39
|2.3
|7.2
|4
|23.06.2017
|Мой белый и пушистый
|Пятница
|23:27:38
|01:31:50
|2.2
|16.4
|5
|25.06.2017
|XXX - три икса-2. Новый уровень
|Воскресенье
|21:00:53
|22:57:57
|1.9
|6.5
|6
|19.06.2017
|Бросок кобры
|Понедельник
|21:00:52
|23:16:24
|1.7
|5.6
|7
|20.06.2017
|Бросок кобры-2
|Вторник
|21:00:34
|23:02:25
|1.7
|5.5
|8
|23.06.2017
|Глубоководный горизонт
|Пятница
|21:00:33
|23:00:19
|1.6
|6.1
|9
|24.06.2017
|Можно, я буду звать тебя мамой?
|Суббота
|22:32:35
|00:27:13
|1.6
|8.1
|10
|24.06.2017
|Полосатый рейс
|Суббота
|16:04:49
|17:47:43
|1.6
|8.8
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|Мажор 2
|Понедельник
|22:36:16
|23:35:12
|5.1
|20.0
|2
|22.06.2017
|Плюс Любовь
|Четверг
|22:07:19
|23:14:19
|4.5
|15.9
|3
|19.06.2017
|Майор Соколов. Игра без правил
|Понедельник
|20:42:39
|21:39:14
|3.4
|10.6
|4
|24.06.2017
|Чужая милая
|Суббота
|21:04:20
|00:52:44
|3.2
|14.7
|5
|23.06.2017
|След
|Пятница
|21:08:17
|22:00:07
|2.6
|9.2
|6
|23.06.2017
|Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь
|Пятница
|21:36:42
|22:35:24
|2.6
|9.5
|7
|23.06.2017
|Бородач. Понять и простить
|Пятница
|22:31:30
|23:00:35
|2.0
|8.0
|8
|19.06.2017
|Тайны следствия - 9
|Понедельник
|15:57:23
|16:58:53
|1.8
|10.8
|9
|19.06.2017
|Акватория
|Понедельник
|23:13:16
|00:03:40
|1.7
|8.5
|10
|21.06.2017
|Свидетели
|Среда
|17:31:25
|18:27:20
|1.7
|7.9
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|12:00:01
|13:58:17
|2.0
|11.4
|2
|24.06.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:14
|13:58:31
|2.0
|12.9
|3
|25.06.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:01
|22:00:18
|1.9
|6.2
|4
|25.06.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:18
|23:00:12
|1.8
|6.3
|5
|23.06.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:32
|22:02:28
|1.7
|5.9
|6
|23.06.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:21
|21:00:33
|1.5
|6.0
|7
|24.06.2017
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Суббота
|21:57:13
|23:00:19
|1.5
|5.9
|8
|21.06.2017
|Уральские пельмени. Зе BAD
|Среда
|22:55:39
|00:18:48
|1.4
|6.9
|9
|24.06.2017
|Вокруг смеха
|Суббота
|14:03:19
|16:04:49
|1.3
|8.1
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Концерт "N один"
|Воскресенье
|18:00:08
|19:58:48
|3.3
|12.8
|2
|24.06.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|17:58:54
|19:59:54
|2.3
|9.8
|3
|25.06.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:19:54
|09:00:07
|1.4
|14.3
|4
|24.06.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|08:58:50
|09:44:25
|0.7
|5.6
|5
|25.06.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|17:44:47
|18:35:52
|0.5
|1.9
|6
|25.06.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:55
|10:32:49
|0.3
|2.1
|7
|22.06.2017
|Мелодии и песни войны. Евгений Кунгуров и оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации
|Четверг
|18:06:09
|19:09:08
|0.3
|1.3
|8
|24.06.2017
|Детская утренняя почта
|Суббота
|08:02:45
|08:28:56
|КАРУСЕЛЬ
|0.3
|2.9
|9
|24.06.2017
|Желаю тебе, концерт Игоря Саруханова
|Суббота
|02:36:15
|04:20:45
|0.2
|5.4
|10
|23.06.2017
|Хору Минина - 45 лет. Гала-концерт
|Пятница
|17:33:25
|19:27:55
|0.2
|1.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:08
|12:01:10
|1.9
|11.2
|2
|24.06.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:27
|19:00:40
|1.6
|7.7
|3
|25.06.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:51
|11:05:08
|1.5
|9.5
|4
|24.06.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:09
|11:02:21
|1.5
|9.7
|5
|19.06.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:13
|10:58:43
|1.4
|11.2
|6
|21.06.2017
|Контрольная закупка
|Среда
|09:20:01
|09:52:36
|1.3
|11.6
|7
|25.06.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:18
|10:32:51
|1.3
|8.9
|8
|20.06.2017
|Жить здорово
|Вторник
|09:52:17
|10:54:47
|1.3
|11.5
|9
|24.06.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Суббота
|13:05:04
|14:07:10
|1.3
|8.1
|10
|22.06.2017
|Жить здорово. Спецвыпуск
|Четверг
|09:52:37
|10:55:42
|1.1
|9.0
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|60 минут
|Понедельник
|18:47:12
|19:58:56
|4.2
|16.0
|2
|23.06.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:50
|19:53:17
|4.0
|17.6
|3
|25.06.2017
|Новые русские сенсации. Водитель для Насти. Ответный удар
|Воскресенье
|18:01:18
|18:59:55
|3.3
|13.4
|4
|24.06.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:03:02
|2.9
|12.1
|5
|25.06.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:12
|01:52:33
|2.7
|16.2
|6
|22.06.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:14:19
|01:12:22
|2.5
|16.2
|7
|20.06.2017
|Первая студия
|Вторник
|18:41:51
|19:55:19
|2.5
|10.8
|8
|25.06.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:22:07
|18:01:18
|2.4
|10.9
|9
|19.06.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым (спецвыпуск)
|Понедельник
|22:54:06
|02:05:16
|2.3
|16.5
|10
|20.06.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:12:58
|01:57:58
|2.1
|16.2
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.06.2017
|Футбол. Кубок конфедераций 2017
|Среда
|18:58:38
|19:57:02
|7.0
|25.5
|2
|24.06.2017
|Футбол. Кубок конфедераций 2017
|Суббота
|18:57:05
|19:57:08
|МАТЧ ТВ
|1.9
|8.0
|3
|24.06.2017
|#всенафутбол
|Суббота
|19:57:38
|20:34:41
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.6
|4
|21.06.2017
|#всенаматч
|Среда
|23:08:19
|23:47:59
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.0
|5
|24.06.2017
|Вести. Спорт
|Суббота
|09:10:14
|09:15:56
|0.5
|4.4
|6
|20.06.2017
|Тотальный разбор с Валерием Карпиным
|Вторник
|20:15:07
|21:19:07
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.4
|7
|25.06.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Азербайджана
|Воскресенье
|15:40:28
|18:09:08
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.9
|8
|19.06.2017
|#новости
|Понедельник
|20:52:11
|20:59:17
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
|9
|25.06.2017
|Школа Аркадия Паровозова
|Воскресенье
|09:32:33
|09:58:49
|КАРУСЕЛЬ
|0.4
|2.9
|10
|25.06.2017
|Футбол. Кубок Конфедераций 2017. Обзор
|Воскресенье
|20:33:52
|21:30:34
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.06.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:54:40
|21:00:06
|5.2
|17.9
|2
|23.06.2017
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:13
|23:27:38
|4.0
|15.3
|3
|23.06.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:17
|21:00:03
|4.0
|15.1
|4
|19.06.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:39:24
|18:46:12
|3.5
|16.2
|5
|25.06.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:12:18
|22:59:54
|3.5
|11.9
|6
|25.06.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:33
|21:12:18
|3.3
|10.8
|7
|25.06.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:34:15
|23:50:41
|3.2
|13.5
|8
|24.06.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:32:10
|23:10:02
|3.1
|12.3
|9
|19.06.2017
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:04:26
|17:01:00
|2.7
|16.4
|10
|20.06.2017
|Давай поженимся!
|Вторник
|17:01:45
|17:59:37
|2.7
|14.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Angry Birds в кино
|Воскресенье
|19:10:51
|21:00:53
|2.1
|7.3
|2
|24.06.2017
|Лунтик и его друзья
|Суббота
|21:04:39
|21:22:54
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.0
|3
|19.06.2017
|Барбоскины
|Понедельник
|18:35:27
|18:55:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.2
|4
|19.06.2017
|Чуддики
|Понедельник
|19:06:04
|19:13:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|5
|25.06.2017
|Смешарики
|Воскресенье
|10:32:33
|10:52:03
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|5.8
|6
|24.06.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|20:18:39
|20:29:14
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.8
|7
|24.06.2017
|Три кота
|Суббота
|10:47:06
|11:02:09
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|6.1
|8
|25.06.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|18:56:41
|19:14:51
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.6
|9
|19.06.2017
|Смурфики
|Понедельник
|19:13:56
|19:38:07
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.5
|10
|25.06.2017
|Бумажки
|Воскресенье
|20:18:42
|20:29:44
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.8
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09.08.2017
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