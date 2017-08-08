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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/06/2017 - 25/06/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:30:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 20.4
2 21.06.2017 Вечерние новости Среда 18:50:22 18:58:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 21.8
3 19.06.2017 Местное время Понедельник 20:44:50 21:00:03 РОССИЯ1 5.1 16.1
4 19.06.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:09 20:44:50 РОССИЯ1 4.2 14.4
5 24.06.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:04:20 РОССИЯ1 3.1 12.3
6 19.06.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:43:31 НТВ 2.8 10.6
7 24.06.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:19:44 РОССИЯ1 2.3 14.5
8 19.06.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:09 17:19:42 РОССИЯ1 2.2 12.3
9 19.06.2017 Вести. (07:00) Понедельник 07:00:23 07:07:16 РОССИЯ1 2.1 25.3
10 23.06.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:36 15:15:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 14.1

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:12 РОССИЯ1 4.5 15.1
2 25.06.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:33 НТВ 3.5 12.8
3 25.06.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:34:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.2
4 25.06.2017 Известия. Главное Воскресенье 18:00:05 19:39:20 1.7 6.8
5 24.06.2017 Постскриптум Суббота 21:00:26 22:12:37 1.4 5.5
6 25.06.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:11 00:13:50 1.1 5.6
7 23.06.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:31:00 20:42:00 0.8 3.3
8 25.06.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:34:32 0.8 3.3
9 25.06.2017 Новости недели с Юрием Подкопаевым Воскресенье 09:00:07 09:29:44 0.6 5.3
10 25.06.2017 Московская неделя Воскресенье 14:30:07 15:03:50 0.6 3.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Поздние цветы Воскресенье 14:19:36 18:00:08 РОССИЯ1 3.2 15.4
2 24.06.2017 Отцовский инстинкт Суббота 14:19:44 17:58:54 РОССИЯ1 2.4 13.6
3 21.06.2017 Механик: Воскрешение Среда 21:00:19 22:55:39 СТС 2.3 7.2
4 23.06.2017 Мой белый и пушистый Пятница 23:27:38 01:31:50 РОССИЯ1 2.2 16.4
5 25.06.2017 XXX - три икса-2. Новый уровень Воскресенье 21:00:53 22:57:57 СТС 1.9 6.5
6 19.06.2017 Бросок кобры Понедельник 21:00:52 23:16:24 СТС 1.7 5.6
7 20.06.2017 Бросок кобры-2 Вторник 21:00:34 23:02:25 СТС 1.7 5.5
8 23.06.2017 Глубоководный горизонт Пятница 21:00:33 23:00:19 СТС 1.6 6.1
9 24.06.2017 Можно, я буду звать тебя мамой? Суббота 22:32:35 00:27:13 НТВ 1.6 8.1
10 24.06.2017 Полосатый рейс Суббота 16:04:49 17:47:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 8.8

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 Мажор 2 Понедельник 22:36:16 23:35:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 20.0
2 22.06.2017 Плюс Любовь Четверг 22:07:19 23:14:19 РОССИЯ1 4.5 15.9
3 19.06.2017 Майор Соколов. Игра без правил Понедельник 20:42:39 21:39:14 НТВ 3.4 10.6
4 24.06.2017 Чужая милая Суббота 21:04:20 00:52:44 РОССИЯ1 3.2 14.7
5 23.06.2017 След Пятница 21:08:17 22:00:07 2.6 9.2
6 23.06.2017 Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь Пятница 21:36:42 22:35:24 НТВ 2.6 9.5
7 23.06.2017 Бородач. Понять и простить Пятница 22:31:30 23:00:35 ТНТ 2.0 8.0
8 19.06.2017 Тайны следствия - 9 Понедельник 15:57:23 16:58:53 РОССИЯ1 1.8 10.8
9 19.06.2017 Акватория Понедельник 23:13:16 00:03:40 1.7 8.5
10 21.06.2017 Свидетели Среда 17:31:25 18:27:20 НТВ 1.7 7.9

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 12:00:01 13:58:17 РОССИЯ1 2.0 11.4
2 24.06.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:14 13:58:31 РОССИЯ1 2.0 12.9
3 25.06.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:01 22:00:18 ТНТ 1.9 6.2
4 25.06.2017 Stand up Воскресенье 22:00:18 23:00:12 ТНТ 1.8 6.3
5 23.06.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:32 22:02:28 ТНТ 1.7 5.9
6 23.06.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:21 21:00:33 СТС 1.5 6.0
7 24.06.2017 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Суббота 21:57:13 23:00:19 ТНТ 1.5 5.9
8 21.06.2017 Уральские пельмени. Зе BAD Среда 22:55:39 00:18:48 СТС 1.4 6.9
9 24.06.2017 Вокруг смеха Суббота 14:03:19 16:04:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 8.1

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Концерт "N один" Воскресенье 18:00:08 19:58:48 РОССИЯ1 3.3 12.8
2 24.06.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 17:58:54 19:59:54 РОССИЯ1 2.3 9.8
3 25.06.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:19:54 09:00:07 РОССИЯ1 1.4 14.3
4 24.06.2017 Играй, гармонь! Суббота 08:58:50 09:44:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 5.6
5 25.06.2017 Романтика романса Воскресенье 17:44:47 18:35:52 РОССИЯ К 0.5 1.9
6 25.06.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:55 10:32:49 РОССИЯ К 0.3 2.1
7 22.06.2017 Мелодии и песни войны. Евгений Кунгуров и оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации Четверг 18:06:09 19:09:08 РОССИЯ К 0.3 1.3
8 24.06.2017 Детская утренняя почта Суббота 08:02:45 08:28:56 КАРУСЕЛЬ 0.3 2.9
9 24.06.2017 Желаю тебе, концерт Игоря Саруханова Суббота 02:36:15 04:20:45 НТВ 0.2 5.4
10 23.06.2017 Хору Минина - 45 лет. Гала-концерт Пятница 17:33:25 19:27:55 РОССИЯ К 0.2 1.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:08 12:01:10 НТВ 1.9 11.2
2 24.06.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:27 19:00:40 1.6 7.7
3 25.06.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:51 11:05:08 НТВ 1.5 9.5
4 24.06.2017 Главная дорога Суббота 10:20:09 11:02:21 НТВ 1.5 9.7
5 19.06.2017 О самом главном Понедельник 09:56:13 10:58:43 РОССИЯ1 1.4 11.2
6 21.06.2017 Контрольная закупка Среда 09:20:01 09:52:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 11.6
7 25.06.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:18 10:32:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 8.9
8 20.06.2017 Жить здорово Вторник 09:52:17 10:54:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 11.5
9 24.06.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Суббота 13:05:04 14:07:10 НТВ 1.3 8.1
10 22.06.2017 Жить здорово. Спецвыпуск Четверг 09:52:37 10:55:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.1 9.0

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 60 минут Понедельник 18:47:12 19:58:56 РОССИЯ1 4.2 16.0
2 23.06.2017 Человек и закон Пятница 18:48:50 19:53:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 17.6
3 25.06.2017 Новые русские сенсации. Водитель для Насти. Ответный удар Воскресенье 18:01:18 18:59:55 НТВ 3.3 13.4
4 24.06.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:03:02 НТВ 2.9 12.1
5 25.06.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:12 01:52:33 РОССИЯ1 2.7 16.2
6 22.06.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:14:19 01:12:22 РОССИЯ1 2.5 16.2
7 20.06.2017 Первая студия Вторник 18:41:51 19:55:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.8
8 25.06.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:22:07 18:01:18 НТВ 2.4 10.9
9 19.06.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым (спецвыпуск) Понедельник 22:54:06 02:05:16 РОССИЯ1 2.3 16.5
10 20.06.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:12:58 01:57:58 РОССИЯ1 2.1 16.2

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.06.2017 Футбол. Кубок конфедераций 2017 Среда 18:58:38 19:57:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 25.5
2 24.06.2017 Футбол. Кубок конфедераций 2017 Суббота 18:57:05 19:57:08 МАТЧ ТВ 1.9 8.0
3 24.06.2017 #всенафутбол Суббота 19:57:38 20:34:41 МАТЧ ТВ 0.9 3.6
4 21.06.2017 #всенаматч Среда 23:08:19 23:47:59 МАТЧ ТВ 0.7 3.0
5 24.06.2017 Вести. Спорт Суббота 09:10:14 09:15:56 РОССИЯ 24 0.5 4.4
6 20.06.2017 Тотальный разбор с Валерием Карпиным Вторник 20:15:07 21:19:07 МАТЧ ТВ 0.4 1.4
7 25.06.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Азербайджана Воскресенье 15:40:28 18:09:08 МАТЧ ТВ 0.4 1.9
8 19.06.2017 #новости Понедельник 20:52:11 20:59:17 МАТЧ ТВ 0.4 1.2
9 25.06.2017 Школа Аркадия Паровозова Воскресенье 09:32:33 09:58:49 КАРУСЕЛЬ 0.4 2.9
10 25.06.2017 Футбол. Кубок Конфедераций 2017. Обзор Воскресенье 20:33:52 21:30:34 МАТЧ ТВ 0.4 1.2

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.06.2017 Пусть говорят Четверг 19:54:40 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 17.9
2 23.06.2017 Юморина 2016 Пятница 21:00:13 23:27:38 РОССИЯ1 4.0 15.3
3 23.06.2017 Поле чудес Пятница 19:53:17 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.1
4 19.06.2017 Прямой эфир Понедельник 17:39:24 18:46:12 РОССИЯ1 3.5 16.2
5 25.06.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:12:18 22:59:54 НТВ 3.5 11.9
6 25.06.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:33 21:12:18 НТВ 3.3 10.8
7 25.06.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:34:15 23:50:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 13.5
8 24.06.2017 Сегодня вечером Суббота 21:32:10 23:10:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.3
9 19.06.2017 Мужское/женское Понедельник 16:04:26 17:01:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.4
10 20.06.2017 Давай поженимся! Вторник 17:01:45 17:59:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 14.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Angry Birds в кино Воскресенье 19:10:51 21:00:53 СТС 2.1 7.3
2 24.06.2017 Лунтик и его друзья Суббота 21:04:39 21:22:54 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.0
3 19.06.2017 Барбоскины Понедельник 18:35:27 18:55:52 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.2
4 19.06.2017 Чуддики Понедельник 19:06:04 19:13:41 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
5 25.06.2017 Смешарики Воскресенье 10:32:33 10:52:03 КАРУСЕЛЬ 0.9 5.8
6 24.06.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 20:18:39 20:29:14 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.8
7 24.06.2017 Три кота Суббота 10:47:06 11:02:09 КАРУСЕЛЬ 0.9 6.1
8 25.06.2017 Фиксики Воскресенье 18:56:41 19:14:51 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.6
9 19.06.2017 Смурфики Понедельник 19:13:56 19:38:07 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.5
10 25.06.2017 Бумажки Воскресенье 20:18:42 20:29:44 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.8
TNS Россия
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09.08.2017

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