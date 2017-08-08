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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/06/2017 - 25/06/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 Путин Понедельник 21:30:32 22:35:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.3 28.9
2 21.06.2017 Футбол. Кубок конфедераций 2017 Среда 18:58:38 19:57:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 25.5
3 19.06.2017 Время Понедельник 21:00:13 21:30:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 20.4
4 21.06.2017 Вечерние новости Среда 18:50:22 18:58:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 21.8
5 22.06.2017 Пусть говорят Четверг 19:54:40 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 17.9
6 19.06.2017 Мажор 2 Понедельник 22:36:16 23:35:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 20.0
7 23.06.2017 Поле чудес Пятница 19:53:17 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.1
8 23.06.2017 Человек и закон Пятница 18:48:50 19:53:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 17.6
9 25.06.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:34:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.2
10 25.06.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:34:15 23:50:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 13.5

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 Местное время Понедельник 20:44:50 21:00:03 РОССИЯ1 5.1 16.1
2 25.06.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:12 РОССИЯ1 4.5 15.1
3 22.06.2017 Плюс Любовь Четверг 22:07:19 23:14:19 РОССИЯ1 4.5 15.9
4 19.06.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:09 20:44:50 РОССИЯ1 4.2 14.4
5 19.06.2017 60 минут Понедельник 18:47:12 19:58:56 РОССИЯ1 4.2 16.0
6 23.06.2017 Юморина 2016 Пятница 21:00:13 23:27:38 РОССИЯ1 4.0 15.3
7 19.06.2017 Прямой эфир Понедельник 17:39:24 18:46:12 РОССИЯ1 3.5 16.2
8 25.06.2017 Концерт "N один" Воскресенье 18:00:08 19:58:48 РОССИЯ1 3.3 12.8
9 24.06.2017 Чужая милая Суббота 21:04:20 00:52:44 РОССИЯ1 3.2 14.7
10 25.06.2017 Поздние цветы Воскресенье 14:19:36 18:00:08 РОССИЯ1 3.2 15.4

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.06.2017 Вести сейчас Суббота 08:59:24 09:09:35 РОССИЯ 24 0.6 5.2
2 20.06.2017 Вести. Большой информационный вечер Вторник 22:51:11 23:02:34 РОССИЯ 24 0.6 2.1
3 24.06.2017 Вести. Наезд на толерантность Суббота 08:47:46 08:57:29 РОССИЯ 24 0.6 5.3
4 21.06.2017 Вести. Дежурная часть Среда 17:28:06 17:53:44 РОССИЯ 24 0.5 2.8
5 24.06.2017 Вести в субботу Суббота 22:59:57 00:00:37 РОССИЯ 24 0.5 2.7
6 20.06.2017 Вести. Факты Вторник 18:31:17 18:57:16 РОССИЯ 24 0.5 2.4
7 24.06.2017 Проект "Украина" Суббота 21:10:26 21:57:20 РОССИЯ 24 0.5 1.9
8 19.06.2017 Вести. Ласкаво НЕ просимо! Понедельник 19:47:41 19:54:48 РОССИЯ 24 0.5 1.8
9 24.06.2017 Вести. Спорт Суббота 09:10:14 09:15:56 РОССИЯ 24 0.5 4.4
10 24.06.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:21:23 08:44:50 РОССИЯ 24 0.5 4.9

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Коммуналка Воскресенье 19:43:50 20:42:35 1.5 5.3
2 24.06.2017 Постскриптум Суббота 21:00:26 22:12:37 1.4 5.5
3 25.06.2017 Взгляд из прошлого Воскресенье 20:42:35 21:39:01 1.3 4.1
4 24.06.2017 Вторая жизнь Суббота 20:06:42 21:00:26 1.0 4.0
5 21.06.2017 Право голоса Среда 20:22:12 22:00:01 0.9 3.0
6 23.06.2017 События. (22:00) Пятница 22:00:08 22:35:39 0.9 3.4
7 24.06.2017 Право знать! Суббота 22:12:37 23:57:55 0.9 4.0
8 23.06.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:31:00 20:42:00 0.8 3.3
9 24.06.2017 События Суббота 23:57:55 00:08:22 0.8 5.0
10 22.06.2017 Подземный полк Четверг 22:34:39 23:08:12 0.8 2.8

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:33 НТВ 3.5 12.8
2 25.06.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:12:18 22:59:54 НТВ 3.5 11.9
3 19.06.2017 Майор Соколов. Игра без правил Понедельник 20:42:39 21:39:14 НТВ 3.4 10.6
4 25.06.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:33 21:12:18 НТВ 3.3 10.8
5 25.06.2017 Новые русские сенсации. Водитель для Насти. Ответный удар Воскресенье 18:01:18 18:59:55 НТВ 3.3 13.4
6 24.06.2017 Ты супер! До и после Суббота 20:03:02 22:32:35 НТВ 3.0 11.7
7 24.06.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:03:02 НТВ 2.9 12.1
8 19.06.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:43:31 НТВ 2.8 10.6
9 23.06.2017 Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь Пятница 21:36:42 22:35:24 НТВ 2.6 9.5
10 25.06.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:22:07 18:01:18 НТВ 2.4 10.9

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.06.2017 Поздняя встреча Пятница 21:10:55 22:29:34 РОССИЯ К 0.6 2.3
2 19.06.2017 Линия жизни Понедельник 20:52:55 21:44:49 РОССИЯ К 0.6 1.8
3 19.06.2017 Летят журавли Понедельник 21:44:49 23:17:03 РОССИЯ К 0.6 2.0
4 24.06.2017 О бедном гусаре замолвите слово Суббота 19:37:47 20:59:17 РОССИЯ К 0.5 2.2
5 21.06.2017 Коломбо Среда 21:37:39 23:11:36 РОССИЯ К 0.5 1.8
6 25.06.2017 Звезда пленительного счастья Воскресенье 19:21:14 20:42:16 РОССИЯ К 0.5 1.8
7 22.06.2017 Равная величайшим битвам Четверг 20:42:52 21:33:46 РОССИЯ К 0.5 1.5
8 25.06.2017 Романтика романса Воскресенье 17:44:47 18:35:52 РОССИЯ К 0.5 1.9
9 24.06.2017 Живая природа Индокитая Суббота 12:25:25 13:17:24 РОССИЯ К 0.4 2.9
10 25.06.2017 Друг мой, Колька! Воскресенье 10:35:13 11:58:02 РОССИЯ К 0.4 2.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.06.2017 Крутые берега Суббота 20:39:17 21:28:41 МИР 0.5 1.9
2 20.06.2017 Закон & порядок. Отдел оперативных расследований Вторник 22:08:21 23:07:15 МИР 0.3 1.0
3 19.06.2017 Возвращение Мухтара - 2 Понедельник 18:05:10 18:58:39 МИР 0.3 1.2
4 22.06.2017 Семнадцать мгновений весны Четверг 13:48:32 15:05:35 МИР 0.3 1.9
5 22.06.2017 Новости Четверг 12:59:01 13:14:21 МИР 0.3 2.0
6 25.06.2017 Одна тень на двоих Воскресенье 20:03:31 20:45:01 МИР 0.3 0.9
7 21.06.2017 Страшная красавица Среда 23:10:19 01:05:07 МИР 0.3 1.6
8 25.06.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 20:45:01 21:45:37 МИР 0.2 0.8
9 25.06.2017 Медовый месяц Воскресенье 12:06:42 13:04:31 МИР 0.2 1.4
10 19.06.2017 Маша и медведь Понедельник 06:37:19 06:58:32 МИР 0.2 3.1

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.06.2017 Футбол. Кубок конфедераций 2017 Суббота 18:57:05 19:57:08 МАТЧ ТВ 1.9 8.0
2 24.06.2017 #всенафутбол Суббота 19:57:38 20:34:41 МАТЧ ТВ 0.9 3.6
3 21.06.2017 #всенаматч Среда 23:08:19 23:47:59 МАТЧ ТВ 0.7 3.0
4 19.06.2017 Федор Емельяненко. Путь "Императора" Понедельник 20:59:17 22:31:09 МАТЧ ТВ 0.4 1.4
5 24.06.2017 Мой бой. Емельяненко - Митрион Суббота 22:32:26 23:00:08 МАТЧ ТВ 0.4 1.8
6 20.06.2017 Тотальный разбор с Валерием Карпиным Вторник 20:15:07 21:19:07 МАТЧ ТВ 0.4 1.4
7 25.06.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Азербайджана Воскресенье 15:40:28 18:09:08 МАТЧ ТВ 0.4 1.9
8 19.06.2017 #новости Понедельник 20:52:11 20:59:17 МАТЧ ТВ 0.4 1.2
9 25.06.2017 Футбол. Кубок Конфедераций 2017. Обзор Воскресенье 20:33:52 21:30:34 МАТЧ ТВ 0.4 1.2
10 19.06.2017 Кубок Конфедераций. Live Понедельник 18:00:41 18:20:06 МАТЧ ТВ 0.3 1.6

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.06.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:00 09:33:59 EURONEWS 0.2 2.0
2 24.06.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:28:24 09:00:00 EURONEWS 0.2 2.3
3 24.06.2017 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:36:13 08:00:01 EURONEWS 0.2 2.9
4 21.06.2017 Новости EuroNews (09:30) Среда 09:29:49 10:00:08 EURONEWS 0.2 1.6
5 24.06.2017 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:01 08:28:24 EURONEWS 0.2 2.0
6 22.06.2017 Новости EuroNews (07:00) Четверг 06:59:30 07:31:18 EURONEWS 0.1 1.6
7 25.06.2017 Новости EuroNews (06:30) Воскресенье 06:30:10 07:00:00 EURONEWS 0.1 2.3
8 24.06.2017 Новости EuroNews (05:30) Суббота 05:30:57 06:00:02 EURONEWS 0.1 2.5
9 24.06.2017 Новости EuroNews (03:30) Суббота 03:30:28 04:00:01 EURONEWS 0.1 1.8
10 21.06.2017 Новости EuroNews (04:30) Среда 04:28:31 05:00:00 EURONEWS 0.1 1.7

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.06.2017 Механик: Воскрешение Среда 21:00:19 22:55:39 СТС 2.3 7.2
2 25.06.2017 Angry Birds в кино Воскресенье 19:10:51 21:00:53 СТС 2.1 7.3
3 25.06.2017 XXX - три икса-2. Новый уровень Воскресенье 21:00:53 22:57:57 СТС 1.9 6.5
4 19.06.2017 Бросок кобры Понедельник 21:00:52 23:16:24 СТС 1.7 5.6
5 20.06.2017 Бросок кобры-2 Вторник 21:00:34 23:02:25 СТС 1.7 5.5
6 23.06.2017 Глубоководный горизонт Пятница 21:00:33 23:00:19 СТС 1.6 6.1
7 19.06.2017 Воронины Понедельник 19:29:13 19:59:58 СТС 1.6 5.8
8 23.06.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:21 21:00:33 СТС 1.5 6.0
9 21.06.2017 Отель "Элеон" Среда 20:29:34 21:00:19 СТС 1.5 4.9
10 21.06.2017 Уральские пельмени. Зе BAD Среда 22:55:39 00:18:48 СТС 1.4 6.9

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Судьба по имени любовь Воскресенье 21:49:40 22:51:15 1.5 5.1
2 25.06.2017 Мой личный враг Воскресенье 10:06:45 14:15:10 1.0 6.0
3 24.06.2017 Моя новая жизнь Суббота 21:45:24 22:42:00 0.9 3.5
4 19.06.2017 Фамильные ценности Понедельник 19:57:08 20:52:58 0.9 3.0
5 24.06.2017 Билет на двоих Суббота 13:14:05 14:10:31 0.9 5.7
6 25.06.2017 Замуж za рубеж Воскресенье 22:51:20 23:52:21 0.9 3.8
7 23.06.2017 Два Ивана Пятница 19:00:51 22:48:22 0.8 3.2
8 21.06.2017 И все-таки я люблю... Среда 20:53:09 22:54:16 0.8 2.6
9 25.06.2017 За бортом Воскресенье 07:56:09 10:06:45 0.8 7.0
10 22.06.2017 Тест на отцовство Четверг 13:44:33 14:45:04 0.8 5.5

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.06.2017 Бородач. Понять и простить Пятница 22:31:30 23:00:35 ТНТ 2.0 8.0
2 25.06.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:01 22:00:18 ТНТ 1.9 6.2
3 25.06.2017 Stand up Воскресенье 22:00:18 23:00:12 ТНТ 1.8 6.3
4 22.06.2017 Экстрасенсы ведут расследование Четверг 21:27:28 23:02:09 ТНТ 1.8 5.8
5 23.06.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:32 22:02:28 ТНТ 1.7 5.9
6 25.06.2017 Где логика? Воскресенье 20:00:36 21:01:01 ТНТ 1.6 5.5
7 24.06.2017 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Суббота 21:57:13 23:00:19 ТНТ 1.5 5.9
8 21.06.2017 Дом - 2. Город Любви Среда 23:04:20 00:28:03 ТНТ 1.3 6.9
9 23.06.2017 Импровизация Пятница 19:59:58 21:01:32 ТНТ 1.3 4.8
10 19.06.2017 Физрук Понедельник 20:30:04 21:01:07 ТНТ 1.2 4.0

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.06.2017 Слепая Среда 17:41:53 18:10:28 1.0 4.9
2 23.06.2017 Пирамида Пятница 22:11:45 23:55:00 1.0 4.4
3 21.06.2017 Гадалка Среда 17:06:36 17:40:53 1.0 5.4
4 25.06.2017 Багровые реки Воскресенье 21:17:35 23:21:35 0.9 3.3
5 21.06.2017 Нейродетектив Среда 20:27:55 21:17:28 0.8 2.6
6 23.06.2017 Человек-невидимка Пятница 19:02:16 20:00:37 0.7 3.2
7 21.06.2017 Мистические истории. Начало Среда 15:05:32 16:02:20 0.6 4.2
8 25.06.2017 13 друзей Оушена Воскресенье 18:55:34 21:17:35 0.6 2.1
9 23.06.2017 Блэйд-3. Троица Пятница 20:00:37 22:11:45 0.6 2.1
10 22.06.2017 Пляжный коп. Солнечно, возможны убийства Четверг 21:18:42 22:13:15 0.6 1.9

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Игра престолов Воскресенье 19:52:30 20:57:18 1.6 5.5
2 24.06.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:40 20:58:21 1.6 6.7
3 24.06.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:27 19:00:40 1.6 7.7
4 19.06.2017 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:58:49 19:00:11 1.6 6.8
5 19.06.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:11 19:29:56 1.5 5.9
6 19.06.2017 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:11 20:00:14 1.5 5.4
7 24.06.2017 Военная тайна Суббота 16:35:52 17:02:27 1.4 8.0
8 24.06.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:10 16:35:52 1.3 7.7
9 19.06.2017 Телохранитель Понедельник 20:00:14 22:28:23 1.2 3.9
10 20.06.2017 Новости. (23:00) Вторник 23:00:13 23:26:55 1.2 5.0

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Big Love Show 2017 Воскресенье 15:56:56 19:57:18 МУЗ ТВ 0.2 0.9
2 24.06.2017 Выпускной бал в Кремле 2017 Суббота 12:27:43 15:28:52 МУЗ ТВ 0.2 1.3
3 24.06.2017 10 самых Суббота 22:40:02 23:11:22 МУЗ ТВ 0.2 0.8
4 22.06.2017 Europa Plus топ-чарт Четверг 19:00:12 19:59:46 МУЗ ТВ 0.2 0.7
5 20.06.2017 10 самых горячих клипов дня Вторник 17:09:54 18:00:04 МУЗ ТВ 0.2 0.9
6 23.06.2017 PROновости Пятница 18:00:08 18:16:03 МУЗ ТВ 0.2 0.9
7 20.06.2017 Fan Club Вторник 16:03:20 17:04:42 МУЗ ТВ 0.2 1.0
8 23.06.2017 Ждите ответа Пятница 19:59:43 20:58:27 МУЗ ТВ 0.2 0.6
9 20.06.2017 Засеки Звезду Вторник 18:51:29 18:58:46 МУЗ ТВ 0.2 0.7
10 23.06.2017 Теледискотека "Партийная зона" Пятница 20:58:27 23:37:53 МУЗ ТВ 0.2 0.6

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Незримый бой Воскресенье 20:16:40 21:02:51 1.1 3.6
2 25.06.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:27:11 20:16:40 1.0 3.6
3 20.06.2017 Смерть шпионам! Вторник 17:03:09 17:59:44 0.8 4.6
4 23.06.2017 Контрудар Пятница 22:07:00 22:59:58 0.8 3.2
5 24.06.2017 Случай в квадрате 36-80 Суббота 20:11:06 21:38:25 0.8 3.1
6 21.06.2017 Последний день Среда 19:35:26 20:20:57 0.8 2.8
7 23.06.2017 Новости дня Пятница 23:00:07 23:13:00 0.8 3.5
8 25.06.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:34:32 0.8 3.3
9 24.06.2017 Инспектор ГАИ Суббота 21:38:25 21:59:57 0.8 2.9
10 22.06.2017 Не ФАКТ! Четверг 21:15:14 21:39:39 0.8 2.5

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.06.2017 След Пятница 21:08:17 22:00:07 2.6 9.2
2 21.06.2017 Известия (22:00) Среда 22:00:08 22:24:38 2.0 6.2
3 25.06.2017 Известия. Главное Воскресенье 18:00:05 19:39:20 1.7 6.8
4 19.06.2017 Акватория Понедельник 23:13:16 00:03:40 1.7 8.5
5 25.06.2017 Неподкупный Воскресенье 22:18:27 23:08:40 1.6 5.8
6 23.06.2017 Алые паруса-2017 Пятница 22:00:07 01:05:19 1.4 6.9
7 19.06.2017 Убойная сила Понедельник 17:07:27 18:03:26 1.1 5.9
8 20.06.2017 Убойная сила-4 Вторник 17:03:57 18:00:04 1.1 6.1
9 24.06.2017 Известия. Итоговый выпуск Суббота 00:00:10 00:30:10 1.1 7.0
10 21.06.2017 Убойная сила-5 Среда 17:09:51 18:03:10 1.1 5.6

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.06.2017 Аватар. Легенда о Корре Пятница 14:44:29 15:06:32 2X2 0.3 2.1
2 23.06.2017 Симпсоны Пятница 22:19:40 22:40:00 2X2 0.3 1.1
3 21.06.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 15:35:57 15:46:30 2X2 0.2 1.6
4 21.06.2017 Гриффины Среда 20:59:51 21:22:56 2X2 0.2 0.7
5 24.06.2017 Американский папаша Суббота 22:48:21 23:10:55 2X2 0.2 0.8
6 23.06.2017 Level up show Пятница 22:45:50 23:06:36 2X2 0.2 0.7
7 20.06.2017 Аватар. Легенда об Аанге Вторник 13:03:46 13:25:43 2X2 0.2 1.2
8 20.06.2017 Все о Кливленде Вторник 12:36:06 13:00:41 2X2 0.1 1.0
9 23.06.2017 Кит ступид шоу Пятница 23:12:46 23:34:56 2X2 0.1 0.6
10 22.06.2017 Южный парк Четверг 01:04:40 01:26:25 2X2 0.1 1.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.06.2017 Тарзан Четверг 19:31:36 21:12:39 0.6 2.0
2 23.06.2017 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 21:34:31 21:56:14 0.6 2.0
3 23.06.2017 Великий человек-паук Пятница 22:01:20 22:22:14 0.5 1.9
4 25.06.2017 Гравити Фолз Воскресенье 15:14:27 15:40:23 0.5 2.6
5 21.06.2017 Книга джунглей-2 Среда 19:29:49 20:54:57 0.5 1.6
6 25.06.2017 Тарзан-2 Воскресенье 18:08:30 19:27:43 0.4 1.8
7 21.06.2017 Звездная принцесса и силы зла Среда 21:24:14 21:44:53 0.4 1.4
8 22.06.2017 Новая школа императора Четверг 17:45:53 18:07:28 0.4 2.3
9 25.06.2017 Доктор Дулиттл. Ребята на миллион долларов Воскресенье 21:04:50 22:49:57 0.4 1.5
10 21.06.2017 ЗипЗип Среда 15:20:15 15:43:19 0.4 2.8

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.06.2017 Клон Вторник 20:21:19 21:17:11 0.6 1.9
2 20.06.2017 Цветок Карибского моря Вторник 21:17:11 22:18:12 0.3 0.9
3 25.06.2017 Папа попал Воскресенье 16:16:24 18:00:19 0.3 1.2
4 20.06.2017 Моя вторая мама Вторник 22:18:12 22:47:38 0.2 0.7
5 25.06.2017 Выпускной бал в Кремле 2017 Воскресенье 18:00:19 21:02:09 0.2 0.7
6 22.06.2017 Обмен женами Четверг 18:12:57 19:26:03 0.2 0.9
7 21.06.2017 Фактор страха Среда 05:00:00 05:31:06 0.1 3.4
8 22.06.2017 Научи жену рулить Четверг 17:13:03 18:12:57 0.1 0.7
9 22.06.2017 Помешанные на чистоте Четверг 12:52:01 14:20:53 0.1 0.9
10 20.06.2017 Спасите моего ребенка Вторник 23:46:50 01:14:13 0.1 0.9

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.06.2017 Лунтик и его друзья Суббота 21:04:39 21:22:54 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.0
2 21.06.2017 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:30:23 20:43:03 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.4
3 19.06.2017 Барбоскины Понедельник 18:35:27 18:55:52 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.2
4 19.06.2017 Чуддики Понедельник 19:06:04 19:13:41 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.8
5 25.06.2017 Смешарики Воскресенье 10:32:33 10:52:03 КАРУСЕЛЬ 0.9 5.8
6 24.06.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 20:18:39 20:29:14 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.8
7 24.06.2017 Три кота Суббота 10:47:06 11:02:09 КАРУСЕЛЬ 0.9 6.1
8 25.06.2017 Фиксики Воскресенье 18:56:41 19:14:51 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.6
9 19.06.2017 Смурфики Понедельник 19:13:56 19:38:07 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.5
10 25.06.2017 Бумажки Воскресенье 20:18:42 20:29:44 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.8

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.06.2017 Караоке RU.TV Пятница 20:25:46 20:56:14 RU.TV 0.1 0.3
2 23.06.2017 RU новости Пятница 20:03:36 20:21:59 RU.TV 0.1 0.3
3 20.06.2017 Хит за хитом Вторник 12:00:03 12:56:07 RU.TV 0.1 0.5
4 24.06.2017 Супермикс недели Суббота 12:59:51 14:52:08 RU.TV 0.1 0.4
5 23.06.2017 Super 20 Пятница 18:06:47 20:00:31 RU.TV 0.1 0.3
6 20.06.2017 Супермикс дня Вторник 11:00:08 11:57:18 RU.TV 0.1 0.5
7 19.06.2017 100пудовый хит Понедельник 20:10:13 21:57:21 RU.TV 0.1 0.2
8 23.06.2017 Выпускной 2017. #крокусвыпускной Пятница 20:59:59 00:14:40 RU.TV 0.1 0.2
9 23.06.2017 Энергетик Пятница 00:15:30 00:56:13 RU.TV 0.0 0.4
10 24.06.2017 Личный кабинет Суббота 11:01:00 11:58:05 RU.TV 0.0 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.06.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 19:59:36 20:59:28 ПЯТНИЦА 0.7 2.4
2 25.06.2017 8 новых свиданий Воскресенье 17:56:32 19:41:38 ПЯТНИЦА 0.6 2.2
3 20.06.2017 Орел & решка. Перезагрузка (повтор) Вторник 20:00:48 21:03:05 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
4 19.06.2017 Рехаб Понедельник 21:59:48 22:42:22 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
5 24.06.2017 8 лучших свиданий Суббота 17:53:14 19:47:53 ПЯТНИЦА 0.4 1.9
6 21.06.2017 Школа ревизорро Среда 19:01:42 20:36:54 ПЯТНИЦА 0.4 1.5
7 21.06.2017 Стройняшки Среда 20:36:54 21:37:43 ПЯТНИЦА 0.4 1.4
8 19.06.2017 Секс в большом городе Понедельник 23:52:22 00:25:48 ПЯТНИЦА 0.4 2.8
9 23.06.2017 На ножах Пятница 21:03:38 22:03:02 ПЯТНИЦА 0.4 1.5
10 22.06.2017 Кондитер Четверг 19:00:03 20:18:28 ПЯТНИЦА 0.4 1.6

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Великая война Воскресенье 14:30:11 15:31:58 ЧЕ 0.5 2.9
2 23.06.2017 План побега Пятница 22:15:55 00:28:41 ЧЕ 0.4 2.0
3 23.06.2017 Терминатор-2: Судный день Пятница 19:30:16 22:15:55 ЧЕ 0.3 1.3
4 25.06.2017 Дачная поездка сержанта Цыбули Воскресенье 08:43:14 10:13:13 ЧЕ 0.3 2.7
5 24.06.2017 Вождь "Белое перо" Суббота 11:49:28 13:30:11 ЧЕ 0.3 2.1
6 21.06.2017 Небо в огне Среда 12:33:50 13:33:59 ЧЕ 0.3 2.3
7 24.06.2017 Шестой день Суббота 19:15:35 21:40:43 ЧЕ 0.3 1.1
8 20.06.2017 Беглецы Вторник 21:28:45 23:25:04 ЧЕ 0.3 0.9
9 19.06.2017 КВН на бис Понедельник 18:31:11 19:00:11 ЧЕ 0.3 1.1
10 20.06.2017 Застава Жилина Вторник 12:46:41 13:35:51 ЧЕ 0.2 1.9

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.06.2017 Комеди Клаб. 10 лет Воскресенье 23:56:04 00:53:13 ТНТ 4 0.3 2.4
2 25.06.2017 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 00:53:13 00:59:57 ТНТ 4 0.3 3.0
3 20.06.2017 Комеди Клаб Вторник 22:59:43 23:55:02 ТНТ 4 0.3 1.5
4 25.06.2017 Наша Russia Воскресенье 20:31:24 21:00:54 ТНТ 4 0.3 1.0
5 23.06.2017 Вжух Пятница 22:35:38 23:00:46 ТНТ 4 0.3 1.2
6 25.06.2017 Комеди Клаб. Exclusive Воскресенье 18:30:11 19:00:11 ТНТ 4 0.3 1.0
7 22.06.2017 Универ Четверг 21:28:36 21:58:34 ТНТ 4 0.2 0.8
8 25.06.2017 Убойная лига Воскресенье 01:00:08 02:00:11 ТНТ 4 0.2 2.7
9 23.06.2017 Не спать Пятница 01:00:39 02:00:10 ТНТ 4 0.2 2.5
10 21.06.2017 Comedy Баттл. Лучшее Среда 20:32:18 21:01:04 ТНТ 4 0.2 0.6

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.06.2017 Махинаторы Среда 20:01:20 20:59:49 DISCOVERY CHANNEL 0.3 1.0
2 21.06.2017 Охотники за реликвиями Среда 21:01:14 21:26:29 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 22.06.2017 Охотники за складами Четверг 21:31:24 21:58:53 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 20.06.2017 Как это работает Вторник 19:31:43 19:58:33 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
5 19.06.2017 Из чего это сделано ? Понедельник 13:01:14 13:28:46 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.9
6 19.06.2017 Аляска. Семья из леса Понедельник 18:01:38 18:57:12 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
7 19.06.2017 Голые и напуганные Понедельник 17:01:30 17:59:13 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
8 20.06.2017 Выжить любой ценой Вторник 22:02:04 22:59:14 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.3
9 22.06.2017 Битвы роботов (Battlebots) Четверг 11:00:40 11:58:43 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8
10 23.06.2017 Звездные выживания с Беаром Гриллсом Пятница 23:01:46 23:59:03 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.06.2017 Сваты-3 Вторник 15:58:29 16:58:12 ДОМ КИНО 0.7 4.7
2 23.06.2017 Сваты-4 Пятница 16:06:06 17:02:38 ДОМ КИНО 0.7 4.5
3 20.06.2017 Тайны следствия - 10 Вторник 19:32:04 20:22:52 ДОМ КИНО 0.6 2.5
4 22.06.2017 В бой идут одни "старики" Четверг 22:00:59 23:45:05 ДОМ КИНО 0.5 2.1
5 20.06.2017 Тайны следствия - 11 Вторник 20:22:52 21:11:44 ДОМ КИНО 0.5 1.8
6 22.06.2017 Тайны следствия - 12 Четверг 21:11:37 22:00:59 ДОМ КИНО 0.5 1.7
7 19.06.2017 Сваты-2 Понедельник 15:50:58 16:55:34 ДОМ КИНО 0.4 2.7
8 25.06.2017 Призрак Воскресенье 19:01:43 21:12:52 ДОМ КИНО 0.4 1.4
9 19.06.2017 Сваты Понедельник 12:05:33 13:27:27 ДОМ КИНО 0.4 3.0
10 25.06.2017 Подземный переход Воскресенье 16:10:32 17:06:24 ДОМ КИНО 0.4 1.8
TNS Россия
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09.08.2017

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Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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09.08.2017 - 09:53
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