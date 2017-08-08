ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (19/06/2017 - 25/06/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/06/2017 - 25/06/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|Путин
|Понедельник
|21:30:32
|22:35:47
|9.3
|28.9
|2
|21.06.2017
|Футбол. Кубок конфедераций 2017
|Среда
|18:58:38
|19:57:02
|7.0
|25.5
|3
|19.06.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:30:32
|6.6
|20.4
|4
|21.06.2017
|Вечерние новости
|Среда
|18:50:22
|18:58:38
|5.5
|21.8
|5
|22.06.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:54:40
|21:00:06
|5.2
|17.9
|6
|19.06.2017
|Мажор 2
|Понедельник
|22:36:16
|23:35:12
|5.1
|20.0
|7
|23.06.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:17
|21:00:03
|4.0
|15.1
|8
|23.06.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:50
|19:53:17
|4.0
|17.6
|9
|25.06.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:34:15
|3.4
|11.2
|10
|25.06.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:34:15
|23:50:41
|3.2
|13.5
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:50
|21:00:03
|5.1
|16.1
|2
|25.06.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:12
|4.5
|15.1
|3
|22.06.2017
|Плюс Любовь
|Четверг
|22:07:19
|23:14:19
|4.5
|15.9
|4
|19.06.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:09
|20:44:50
|4.2
|14.4
|5
|19.06.2017
|60 минут
|Понедельник
|18:47:12
|19:58:56
|4.2
|16.0
|6
|23.06.2017
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:13
|23:27:38
|4.0
|15.3
|7
|19.06.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:39:24
|18:46:12
|3.5
|16.2
|8
|25.06.2017
|Концерт "N один"
|Воскресенье
|18:00:08
|19:58:48
|3.3
|12.8
|9
|24.06.2017
|Чужая милая
|Суббота
|21:04:20
|00:52:44
|3.2
|14.7
|10
|25.06.2017
|Поздние цветы
|Воскресенье
|14:19:36
|18:00:08
|3.2
|15.4
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.06.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|08:59:24
|09:09:35
|0.6
|5.2
|2
|20.06.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Вторник
|22:51:11
|23:02:34
|0.6
|2.1
|3
|24.06.2017
|Вести. Наезд на толерантность
|Суббота
|08:47:46
|08:57:29
|0.6
|5.3
|4
|21.06.2017
|Вести. Дежурная часть
|Среда
|17:28:06
|17:53:44
|0.5
|2.8
|5
|24.06.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|22:59:57
|00:00:37
|0.5
|2.7
|6
|20.06.2017
|Вести. Факты
|Вторник
|18:31:17
|18:57:16
|0.5
|2.4
|7
|24.06.2017
|Проект "Украина"
|Суббота
|21:10:26
|21:57:20
|0.5
|1.9
|8
|19.06.2017
|Вести. Ласкаво НЕ просимо!
|Понедельник
|19:47:41
|19:54:48
|0.5
|1.8
|9
|24.06.2017
|Вести. Спорт
|Суббота
|09:10:14
|09:15:56
|0.5
|4.4
|10
|24.06.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:21:23
|08:44:50
|0.5
|4.9
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Коммуналка
|Воскресенье
|19:43:50
|20:42:35
|1.5
|5.3
|2
|24.06.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:26
|22:12:37
|1.4
|5.5
|3
|25.06.2017
|Взгляд из прошлого
|Воскресенье
|20:42:35
|21:39:01
|1.3
|4.1
|4
|24.06.2017
|Вторая жизнь
|Суббота
|20:06:42
|21:00:26
|1.0
|4.0
|5
|21.06.2017
|Право голоса
|Среда
|20:22:12
|22:00:01
|0.9
|3.0
|6
|23.06.2017
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:08
|22:35:39
|0.9
|3.4
|7
|24.06.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:12:37
|23:57:55
|0.9
|4.0
|8
|23.06.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:31:00
|20:42:00
|0.8
|3.3
|9
|24.06.2017
|События
|Суббота
|23:57:55
|00:08:22
|0.8
|5.0
|10
|22.06.2017
|Подземный полк
|Четверг
|22:34:39
|23:08:12
|0.8
|2.8
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:33
|3.5
|12.8
|2
|25.06.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:12:18
|22:59:54
|3.5
|11.9
|3
|19.06.2017
|Майор Соколов. Игра без правил
|Понедельник
|20:42:39
|21:39:14
|3.4
|10.6
|4
|25.06.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:33
|21:12:18
|3.3
|10.8
|5
|25.06.2017
|Новые русские сенсации. Водитель для Насти. Ответный удар
|Воскресенье
|18:01:18
|18:59:55
|3.3
|13.4
|6
|24.06.2017
|Ты супер! До и после
|Суббота
|20:03:02
|22:32:35
|3.0
|11.7
|7
|24.06.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:03:02
|2.9
|12.1
|8
|19.06.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:43:31
|2.8
|10.6
|9
|23.06.2017
|Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь
|Пятница
|21:36:42
|22:35:24
|2.6
|9.5
|10
|25.06.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:22:07
|18:01:18
|2.4
|10.9
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.06.2017
|Поздняя встреча
|Пятница
|21:10:55
|22:29:34
|0.6
|2.3
|2
|19.06.2017
|Линия жизни
|Понедельник
|20:52:55
|21:44:49
|0.6
|1.8
|3
|19.06.2017
|Летят журавли
|Понедельник
|21:44:49
|23:17:03
|0.6
|2.0
|4
|24.06.2017
|О бедном гусаре замолвите слово
|Суббота
|19:37:47
|20:59:17
|0.5
|2.2
|5
|21.06.2017
|Коломбо
|Среда
|21:37:39
|23:11:36
|0.5
|1.8
|6
|25.06.2017
|Звезда пленительного счастья
|Воскресенье
|19:21:14
|20:42:16
|0.5
|1.8
|7
|22.06.2017
|Равная величайшим битвам
|Четверг
|20:42:52
|21:33:46
|0.5
|1.5
|8
|25.06.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|17:44:47
|18:35:52
|0.5
|1.9
|9
|24.06.2017
|Живая природа Индокитая
|Суббота
|12:25:25
|13:17:24
|0.4
|2.9
|10
|25.06.2017
|Друг мой, Колька!
|Воскресенье
|10:35:13
|11:58:02
|0.4
|2.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.06.2017
|Крутые берега
|Суббота
|20:39:17
|21:28:41
|МИР
|0.5
|1.9
|2
|20.06.2017
|Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
|Вторник
|22:08:21
|23:07:15
|МИР
|0.3
|1.0
|3
|19.06.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Понедельник
|18:05:10
|18:58:39
|МИР
|0.3
|1.2
|4
|22.06.2017
|Семнадцать мгновений весны
|Четверг
|13:48:32
|15:05:35
|МИР
|0.3
|1.9
|5
|22.06.2017
|Новости
|Четверг
|12:59:01
|13:14:21
|МИР
|0.3
|2.0
|6
|25.06.2017
|Одна тень на двоих
|Воскресенье
|20:03:31
|20:45:01
|МИР
|0.3
|0.9
|7
|21.06.2017
|Страшная красавица
|Среда
|23:10:19
|01:05:07
|МИР
|0.3
|1.6
|8
|25.06.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|20:45:01
|21:45:37
|МИР
|0.2
|0.8
|9
|25.06.2017
|Медовый месяц
|Воскресенье
|12:06:42
|13:04:31
|МИР
|0.2
|1.4
|10
|19.06.2017
|Маша и медведь
|Понедельник
|06:37:19
|06:58:32
|МИР
|0.2
|3.1
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.06.2017
|Футбол. Кубок конфедераций 2017
|Суббота
|18:57:05
|19:57:08
|МАТЧ ТВ
|1.9
|8.0
|2
|24.06.2017
|#всенафутбол
|Суббота
|19:57:38
|20:34:41
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.6
|3
|21.06.2017
|#всенаматч
|Среда
|23:08:19
|23:47:59
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.0
|4
|19.06.2017
|Федор Емельяненко. Путь "Императора"
|Понедельник
|20:59:17
|22:31:09
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.4
|5
|24.06.2017
|Мой бой. Емельяненко - Митрион
|Суббота
|22:32:26
|23:00:08
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.8
|6
|20.06.2017
|Тотальный разбор с Валерием Карпиным
|Вторник
|20:15:07
|21:19:07
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.4
|7
|25.06.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Азербайджана
|Воскресенье
|15:40:28
|18:09:08
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.9
|8
|19.06.2017
|#новости
|Понедельник
|20:52:11
|20:59:17
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
|9
|25.06.2017
|Футбол. Кубок Конфедераций 2017. Обзор
|Воскресенье
|20:33:52
|21:30:34
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
|10
|19.06.2017
|Кубок Конфедераций. Live
|Понедельник
|18:00:41
|18:20:06
|МАТЧ ТВ
|0.3
|1.6
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.06.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:00
|09:33:59
|0.2
|2.0
|2
|24.06.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:28:24
|09:00:00
|0.2
|2.3
|3
|24.06.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:36:13
|08:00:01
|0.2
|2.9
|4
|21.06.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Среда
|09:29:49
|10:00:08
|0.2
|1.6
|5
|24.06.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:01
|08:28:24
|0.2
|2.0
|6
|22.06.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Четверг
|06:59:30
|07:31:18
|0.1
|1.6
|7
|25.06.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Воскресенье
|06:30:10
|07:00:00
|0.1
|2.3
|8
|24.06.2017
|Новости EuroNews (05:30)
|Суббота
|05:30:57
|06:00:02
|0.1
|2.5
|9
|24.06.2017
|Новости EuroNews (03:30)
|Суббота
|03:30:28
|04:00:01
|0.1
|1.8
|10
|21.06.2017
|Новости EuroNews (04:30)
|Среда
|04:28:31
|05:00:00
|0.1
|1.7
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.06.2017
|Механик: Воскрешение
|Среда
|21:00:19
|22:55:39
|2.3
|7.2
|2
|25.06.2017
|Angry Birds в кино
|Воскресенье
|19:10:51
|21:00:53
|2.1
|7.3
|3
|25.06.2017
|XXX - три икса-2. Новый уровень
|Воскресенье
|21:00:53
|22:57:57
|1.9
|6.5
|4
|19.06.2017
|Бросок кобры
|Понедельник
|21:00:52
|23:16:24
|1.7
|5.6
|5
|20.06.2017
|Бросок кобры-2
|Вторник
|21:00:34
|23:02:25
|1.7
|5.5
|6
|23.06.2017
|Глубоководный горизонт
|Пятница
|21:00:33
|23:00:19
|1.6
|6.1
|7
|19.06.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:13
|19:59:58
|1.6
|5.8
|8
|23.06.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:21
|21:00:33
|1.5
|6.0
|9
|21.06.2017
|Отель "Элеон"
|Среда
|20:29:34
|21:00:19
|1.5
|4.9
|10
|21.06.2017
|Уральские пельмени. Зе BAD
|Среда
|22:55:39
|00:18:48
|1.4
|6.9
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Судьба по имени любовь
|Воскресенье
|21:49:40
|22:51:15
|1.5
|5.1
|2
|25.06.2017
|Мой личный враг
|Воскресенье
|10:06:45
|14:15:10
|1.0
|6.0
|3
|24.06.2017
|Моя новая жизнь
|Суббота
|21:45:24
|22:42:00
|0.9
|3.5
|4
|19.06.2017
|Фамильные ценности
|Понедельник
|19:57:08
|20:52:58
|0.9
|3.0
|5
|24.06.2017
|Билет на двоих
|Суббота
|13:14:05
|14:10:31
|0.9
|5.7
|6
|25.06.2017
|Замуж za рубеж
|Воскресенье
|22:51:20
|23:52:21
|0.9
|3.8
|7
|23.06.2017
|Два Ивана
|Пятница
|19:00:51
|22:48:22
|0.8
|3.2
|8
|21.06.2017
|И все-таки я люблю...
|Среда
|20:53:09
|22:54:16
|0.8
|2.6
|9
|25.06.2017
|За бортом
|Воскресенье
|07:56:09
|10:06:45
|0.8
|7.0
|10
|22.06.2017
|Тест на отцовство
|Четверг
|13:44:33
|14:45:04
|0.8
|5.5
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.06.2017
|Бородач. Понять и простить
|Пятница
|22:31:30
|23:00:35
|2.0
|8.0
|2
|25.06.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:01
|22:00:18
|1.9
|6.2
|3
|25.06.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:18
|23:00:12
|1.8
|6.3
|4
|22.06.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Четверг
|21:27:28
|23:02:09
|1.8
|5.8
|5
|23.06.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:32
|22:02:28
|1.7
|5.9
|6
|25.06.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:36
|21:01:01
|1.6
|5.5
|7
|24.06.2017
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Суббота
|21:57:13
|23:00:19
|1.5
|5.9
|8
|21.06.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Среда
|23:04:20
|00:28:03
|1.3
|6.9
|9
|23.06.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:58
|21:01:32
|1.3
|4.8
|10
|19.06.2017
|Физрук
|Понедельник
|20:30:04
|21:01:07
|1.2
|4.0
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.06.2017
|Слепая
|Среда
|17:41:53
|18:10:28
|1.0
|4.9
|2
|23.06.2017
|Пирамида
|Пятница
|22:11:45
|23:55:00
|1.0
|4.4
|3
|21.06.2017
|Гадалка
|Среда
|17:06:36
|17:40:53
|1.0
|5.4
|4
|25.06.2017
|Багровые реки
|Воскресенье
|21:17:35
|23:21:35
|0.9
|3.3
|5
|21.06.2017
|Нейродетектив
|Среда
|20:27:55
|21:17:28
|0.8
|2.6
|6
|23.06.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:02:16
|20:00:37
|0.7
|3.2
|7
|21.06.2017
|Мистические истории. Начало
|Среда
|15:05:32
|16:02:20
|0.6
|4.2
|8
|25.06.2017
|13 друзей Оушена
|Воскресенье
|18:55:34
|21:17:35
|0.6
|2.1
|9
|23.06.2017
|Блэйд-3. Троица
|Пятница
|20:00:37
|22:11:45
|0.6
|2.1
|10
|22.06.2017
|Пляжный коп. Солнечно, возможны убийства
|Четверг
|21:18:42
|22:13:15
|0.6
|1.9
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Игра престолов
|Воскресенье
|19:52:30
|20:57:18
|1.6
|5.5
|2
|24.06.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:40
|20:58:21
|1.6
|6.7
|3
|24.06.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:27
|19:00:40
|1.6
|7.7
|4
|19.06.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:58:49
|19:00:11
|1.6
|6.8
|5
|19.06.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:11
|19:29:56
|1.5
|5.9
|6
|19.06.2017
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:11
|20:00:14
|1.5
|5.4
|7
|24.06.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:52
|17:02:27
|1.4
|8.0
|8
|24.06.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:10
|16:35:52
|1.3
|7.7
|9
|19.06.2017
|Телохранитель
|Понедельник
|20:00:14
|22:28:23
|1.2
|3.9
|10
|20.06.2017
|Новости. (23:00)
|Вторник
|23:00:13
|23:26:55
|1.2
|5.0
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Big Love Show 2017
|Воскресенье
|15:56:56
|19:57:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|2
|24.06.2017
|Выпускной бал в Кремле 2017
|Суббота
|12:27:43
|15:28:52
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|3
|24.06.2017
|10 самых
|Суббота
|22:40:02
|23:11:22
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|4
|22.06.2017
|Europa Plus топ-чарт
|Четверг
|19:00:12
|19:59:46
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|5
|20.06.2017
|10 самых горячих клипов дня
|Вторник
|17:09:54
|18:00:04
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|6
|23.06.2017
|PROновости
|Пятница
|18:00:08
|18:16:03
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|7
|20.06.2017
|Fan Club
|Вторник
|16:03:20
|17:04:42
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.0
|8
|23.06.2017
|Ждите ответа
|Пятница
|19:59:43
|20:58:27
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|9
|20.06.2017
|Засеки Звезду
|Вторник
|18:51:29
|18:58:46
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|10
|23.06.2017
|Теледискотека "Партийная зона"
|Пятница
|20:58:27
|23:37:53
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:16:40
|21:02:51
|1.1
|3.6
|2
|25.06.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:27:11
|20:16:40
|1.0
|3.6
|3
|20.06.2017
|Смерть шпионам!
|Вторник
|17:03:09
|17:59:44
|0.8
|4.6
|4
|23.06.2017
|Контрудар
|Пятница
|22:07:00
|22:59:58
|0.8
|3.2
|5
|24.06.2017
|Случай в квадрате 36-80
|Суббота
|20:11:06
|21:38:25
|0.8
|3.1
|6
|21.06.2017
|Последний день
|Среда
|19:35:26
|20:20:57
|0.8
|2.8
|7
|23.06.2017
|Новости дня
|Пятница
|23:00:07
|23:13:00
|0.8
|3.5
|8
|25.06.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:34:32
|0.8
|3.3
|9
|24.06.2017
|Инспектор ГАИ
|Суббота
|21:38:25
|21:59:57
|0.8
|2.9
|10
|22.06.2017
|Не ФАКТ!
|Четверг
|21:15:14
|21:39:39
|0.8
|2.5
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.06.2017
|След
|Пятница
|21:08:17
|22:00:07
|2.6
|9.2
|2
|21.06.2017
|Известия (22:00)
|Среда
|22:00:08
|22:24:38
|2.0
|6.2
|3
|25.06.2017
|Известия. Главное
|Воскресенье
|18:00:05
|19:39:20
|1.7
|6.8
|4
|19.06.2017
|Акватория
|Понедельник
|23:13:16
|00:03:40
|1.7
|8.5
|5
|25.06.2017
|Неподкупный
|Воскресенье
|22:18:27
|23:08:40
|1.6
|5.8
|6
|23.06.2017
|Алые паруса-2017
|Пятница
|22:00:07
|01:05:19
|1.4
|6.9
|7
|19.06.2017
|Убойная сила
|Понедельник
|17:07:27
|18:03:26
|1.1
|5.9
|8
|20.06.2017
|Убойная сила-4
|Вторник
|17:03:57
|18:00:04
|1.1
|6.1
|9
|24.06.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Суббота
|00:00:10
|00:30:10
|1.1
|7.0
|10
|21.06.2017
|Убойная сила-5
|Среда
|17:09:51
|18:03:10
|1.1
|5.6
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.06.2017
|Аватар. Легенда о Корре
|Пятница
|14:44:29
|15:06:32
|0.3
|2.1
|2
|23.06.2017
|Симпсоны
|Пятница
|22:19:40
|22:40:00
|0.3
|1.1
|3
|21.06.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|15:35:57
|15:46:30
|0.2
|1.6
|4
|21.06.2017
|Гриффины
|Среда
|20:59:51
|21:22:56
|0.2
|0.7
|5
|24.06.2017
|Американский папаша
|Суббота
|22:48:21
|23:10:55
|0.2
|0.8
|6
|23.06.2017
|Level up show
|Пятница
|22:45:50
|23:06:36
|0.2
|0.7
|7
|20.06.2017
|Аватар. Легенда об Аанге
|Вторник
|13:03:46
|13:25:43
|0.2
|1.2
|8
|20.06.2017
|Все о Кливленде
|Вторник
|12:36:06
|13:00:41
|0.1
|1.0
|9
|23.06.2017
|Кит ступид шоу
|Пятница
|23:12:46
|23:34:56
|0.1
|0.6
|10
|22.06.2017
|Южный парк
|Четверг
|01:04:40
|01:26:25
|0.1
|1.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.06.2017
|Тарзан
|Четверг
|19:31:36
|21:12:39
|0.6
|2.0
|2
|23.06.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|21:34:31
|21:56:14
|0.6
|2.0
|3
|23.06.2017
|Великий человек-паук
|Пятница
|22:01:20
|22:22:14
|0.5
|1.9
|4
|25.06.2017
|Гравити Фолз
|Воскресенье
|15:14:27
|15:40:23
|0.5
|2.6
|5
|21.06.2017
|Книга джунглей-2
|Среда
|19:29:49
|20:54:57
|0.5
|1.6
|6
|25.06.2017
|Тарзан-2
|Воскресенье
|18:08:30
|19:27:43
|0.4
|1.8
|7
|21.06.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Среда
|21:24:14
|21:44:53
|0.4
|1.4
|8
|22.06.2017
|Новая школа императора
|Четверг
|17:45:53
|18:07:28
|0.4
|2.3
|9
|25.06.2017
|Доктор Дулиттл. Ребята на миллион долларов
|Воскресенье
|21:04:50
|22:49:57
|0.4
|1.5
|10
|21.06.2017
|ЗипЗип
|Среда
|15:20:15
|15:43:19
|0.4
|2.8
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.06.2017
|Клон
|Вторник
|20:21:19
|21:17:11
|0.6
|1.9
|2
|20.06.2017
|Цветок Карибского моря
|Вторник
|21:17:11
|22:18:12
|0.3
|0.9
|3
|25.06.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|16:16:24
|18:00:19
|0.3
|1.2
|4
|20.06.2017
|Моя вторая мама
|Вторник
|22:18:12
|22:47:38
|0.2
|0.7
|5
|25.06.2017
|Выпускной бал в Кремле 2017
|Воскресенье
|18:00:19
|21:02:09
|0.2
|0.7
|6
|22.06.2017
|Обмен женами
|Четверг
|18:12:57
|19:26:03
|0.2
|0.9
|7
|21.06.2017
|Фактор страха
|Среда
|05:00:00
|05:31:06
|0.1
|3.4
|8
|22.06.2017
|Научи жену рулить
|Четверг
|17:13:03
|18:12:57
|0.1
|0.7
|9
|22.06.2017
|Помешанные на чистоте
|Четверг
|12:52:01
|14:20:53
|0.1
|0.9
|10
|20.06.2017
|Спасите моего ребенка
|Вторник
|23:46:50
|01:14:13
|0.1
|0.9
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.06.2017
|Лунтик и его друзья
|Суббота
|21:04:39
|21:22:54
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.0
|2
|21.06.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:30:23
|20:43:03
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.4
|3
|19.06.2017
|Барбоскины
|Понедельник
|18:35:27
|18:55:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.2
|4
|19.06.2017
|Чуддики
|Понедельник
|19:06:04
|19:13:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.8
|5
|25.06.2017
|Смешарики
|Воскресенье
|10:32:33
|10:52:03
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|5.8
|6
|24.06.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|20:18:39
|20:29:14
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.8
|7
|24.06.2017
|Три кота
|Суббота
|10:47:06
|11:02:09
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|6.1
|8
|25.06.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|18:56:41
|19:14:51
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.6
|9
|19.06.2017
|Смурфики
|Понедельник
|19:13:56
|19:38:07
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.5
|10
|25.06.2017
|Бумажки
|Воскресенье
|20:18:42
|20:29:44
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.8
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.06.2017
|Караоке RU.TV
|Пятница
|20:25:46
|20:56:14
|RU.TV
|0.1
|0.3
|2
|23.06.2017
|RU новости
|Пятница
|20:03:36
|20:21:59
|RU.TV
|0.1
|0.3
|3
|20.06.2017
|Хит за хитом
|Вторник
|12:00:03
|12:56:07
|RU.TV
|0.1
|0.5
|4
|24.06.2017
|Супермикс недели
|Суббота
|12:59:51
|14:52:08
|RU.TV
|0.1
|0.4
|5
|23.06.2017
|Super 20
|Пятница
|18:06:47
|20:00:31
|RU.TV
|0.1
|0.3
|6
|20.06.2017
|Супермикс дня
|Вторник
|11:00:08
|11:57:18
|RU.TV
|0.1
|0.5
|7
|19.06.2017
|100пудовый хит
|Понедельник
|20:10:13
|21:57:21
|RU.TV
|0.1
|0.2
|8
|23.06.2017
|Выпускной 2017. #крокусвыпускной
|Пятница
|20:59:59
|00:14:40
|RU.TV
|0.1
|0.2
|9
|23.06.2017
|Энергетик
|Пятница
|00:15:30
|00:56:13
|RU.TV
|0.0
|0.4
|10
|24.06.2017
|Личный кабинет
|Суббота
|11:01:00
|11:58:05
|RU.TV
|0.0
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.06.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|19:59:36
|20:59:28
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.4
|2
|25.06.2017
|8 новых свиданий
|Воскресенье
|17:56:32
|19:41:38
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.2
|3
|20.06.2017
|Орел & решка. Перезагрузка (повтор)
|Вторник
|20:00:48
|21:03:05
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|4
|19.06.2017
|Рехаб
|Понедельник
|21:59:48
|22:42:22
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|5
|24.06.2017
|8 лучших свиданий
|Суббота
|17:53:14
|19:47:53
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.9
|6
|21.06.2017
|Школа ревизорро
|Среда
|19:01:42
|20:36:54
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
|7
|21.06.2017
|Стройняшки
|Среда
|20:36:54
|21:37:43
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.4
|8
|19.06.2017
|Секс в большом городе
|Понедельник
|23:52:22
|00:25:48
|ПЯТНИЦА
|0.4
|2.8
|9
|23.06.2017
|На ножах
|Пятница
|21:03:38
|22:03:02
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
|10
|22.06.2017
|Кондитер
|Четверг
|19:00:03
|20:18:28
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.6
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Великая война
|Воскресенье
|14:30:11
|15:31:58
|ЧЕ
|0.5
|2.9
|2
|23.06.2017
|План побега
|Пятница
|22:15:55
|00:28:41
|ЧЕ
|0.4
|2.0
|3
|23.06.2017
|Терминатор-2: Судный день
|Пятница
|19:30:16
|22:15:55
|ЧЕ
|0.3
|1.3
|4
|25.06.2017
|Дачная поездка сержанта Цыбули
|Воскресенье
|08:43:14
|10:13:13
|ЧЕ
|0.3
|2.7
|5
|24.06.2017
|Вождь "Белое перо"
|Суббота
|11:49:28
|13:30:11
|ЧЕ
|0.3
|2.1
|6
|21.06.2017
|Небо в огне
|Среда
|12:33:50
|13:33:59
|ЧЕ
|0.3
|2.3
|7
|24.06.2017
|Шестой день
|Суббота
|19:15:35
|21:40:43
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|8
|20.06.2017
|Беглецы
|Вторник
|21:28:45
|23:25:04
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|9
|19.06.2017
|КВН на бис
|Понедельник
|18:31:11
|19:00:11
|ЧЕ
|0.3
|1.1
|10
|20.06.2017
|Застава Жилина
|Вторник
|12:46:41
|13:35:51
|ЧЕ
|0.2
|1.9
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.06.2017
|Комеди Клаб. 10 лет
|Воскресенье
|23:56:04
|00:53:13
|ТНТ 4
|0.3
|2.4
|2
|25.06.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|00:53:13
|00:59:57
|ТНТ 4
|0.3
|3.0
|3
|20.06.2017
|Комеди Клаб
|Вторник
|22:59:43
|23:55:02
|ТНТ 4
|0.3
|1.5
|4
|25.06.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|20:31:24
|21:00:54
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|5
|23.06.2017
|Вжух
|Пятница
|22:35:38
|23:00:46
|ТНТ 4
|0.3
|1.2
|6
|25.06.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Воскресенье
|18:30:11
|19:00:11
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|7
|22.06.2017
|Универ
|Четверг
|21:28:36
|21:58:34
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|8
|25.06.2017
|Убойная лига
|Воскресенье
|01:00:08
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.2
|2.7
|9
|23.06.2017
|Не спать
|Пятница
|01:00:39
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.5
|10
|21.06.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Среда
|20:32:18
|21:01:04
|ТНТ 4
|0.2
|0.6
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.06.2017
|Махинаторы
|Среда
|20:01:20
|20:59:49
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|1.0
|2
|21.06.2017
|Охотники за реликвиями
|Среда
|21:01:14
|21:26:29
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|22.06.2017
|Охотники за складами
|Четверг
|21:31:24
|21:58:53
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|20.06.2017
|Как это работает
|Вторник
|19:31:43
|19:58:33
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|5
|19.06.2017
|Из чего это сделано ?
|Понедельник
|13:01:14
|13:28:46
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.9
|6
|19.06.2017
|Аляска. Семья из леса
|Понедельник
|18:01:38
|18:57:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|7
|19.06.2017
|Голые и напуганные
|Понедельник
|17:01:30
|17:59:13
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|8
|20.06.2017
|Выжить любой ценой
|Вторник
|22:02:04
|22:59:14
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.3
|9
|22.06.2017
|Битвы роботов (Battlebots)
|Четверг
|11:00:40
|11:58:43
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
|10
|23.06.2017
|Звездные выживания с Беаром Гриллсом
|Пятница
|23:01:46
|23:59:03
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.06.2017
|Сваты-3
|Вторник
|15:58:29
|16:58:12
|ДОМ КИНО
|0.7
|4.7
|2
|23.06.2017
|Сваты-4
|Пятница
|16:06:06
|17:02:38
|ДОМ КИНО
|0.7
|4.5
|3
|20.06.2017
|Тайны следствия - 10
|Вторник
|19:32:04
|20:22:52
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.5
|4
|22.06.2017
|В бой идут одни "старики"
|Четверг
|22:00:59
|23:45:05
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.1
|5
|20.06.2017
|Тайны следствия - 11
|Вторник
|20:22:52
|21:11:44
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.8
|6
|22.06.2017
|Тайны следствия - 12
|Четверг
|21:11:37
|22:00:59
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
|7
|19.06.2017
|Сваты-2
|Понедельник
|15:50:58
|16:55:34
|ДОМ КИНО
|0.4
|2.7
|8
|25.06.2017
|Призрак
|Воскресенье
|19:01:43
|21:12:52
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.4
|9
|19.06.2017
|Сваты
|Понедельник
|12:05:33
|13:27:27
|ДОМ КИНО
|0.4
|3.0
|10
|25.06.2017
|Подземный переход
|Воскресенье
|16:10:32
|17:06:24
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.8
Advertology.Ru
09.08.2017
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