ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (24/04/2017 - 30/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 24/04/2017 - 30/04/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:30:13
|00:01:20
|6.5
|20.3
|2
|26.04.2017
|Пусть говорят
|Среда
|20:03:14
|20:59:51
|5.4
|15.2
|3
|24.04.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:34:35
|5.2
|14.3
|4
|30.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:39:10
|4.5
|15.1
|5
|30.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:39:10
|23:56:10
|4.1
|15.8
|6
|26.04.2017
|Великая
|Среда
|21:39:49
|23:37:52
|4.0
|13.2
|7
|24.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:07
|20:03:11
|3.8
|12.4
|8
|27.04.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:26:29
|19:45:14
|3.6
|14.0
|9
|29.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:24:25
|23:04:59
|3.3
|11.1
|10
|28.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:59
|20:59:56
|3.3
|10.2
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.04.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:14
|20:59:47
|4.8
|13.8
|2
|27.04.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:14
|4.6
|13.9
|3
|26.04.2017
|60 минут
|Среда
|18:46:58
|19:58:40
|4.4
|15.3
|4
|24.04.2017
|Оптимисты
|Понедельник
|20:59:39
|22:28:24
|4.3
|12.0
|5
|30.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:32:03
|10:17:42
|4.2
|25.2
|6
|30.04.2017
|Жених для дурочки
|Воскресенье
|21:50:10
|01:37:00
|3.8
|16.6
|7
|29.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|20:59:12
|3.6
|13.3
|8
|24.04.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:39:02
|18:45:05
|3.5
|15.4
|9
|29.04.2017
|Калейдоскоп судьбы
|Суббота
|20:59:12
|00:54:20
|3.3
|12.8
|10
|29.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:47
|19:59:51
|3.2
|13.8
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.04.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|20:12:24
|22:01:14
|3.9
|13.2
|2
|26.04.2017
|Наше счастливое завтра
|Среда
|21:42:00
|22:44:50
|3.2
|9.7
|3
|27.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Четверг
|17:33:10
|18:29:12
|3.0
|13.8
|4
|27.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|15:59:52
|16:31:21
|2.9
|15.9
|5
|24.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:06
|19:41:23
|2.9
|10.3
|6
|30.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:24
|2.7
|10.6
|7
|27.04.2017
|Место встречи
|Четверг
|13:58:57
|15:59:52
|2.7
|15.7
|8
|30.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:19
|18:02:46
|2.6
|13.1
|9
|29.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:05
|20:04:37
|2.6
|10.9
|10
|27.04.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Четверг
|18:29:12
|18:58:44
|2.5
|10.7
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.04.2017
|Стражи Галактики
|Суббота
|21:00:11
|23:20:58
|3.0
|10.3
|2
|28.04.2017
|Пятый элемент
|Пятница
|21:01:00
|23:29:03
|2.5
|7.7
|3
|30.04.2017
|Элизиум
|Воскресенье
|20:58:38
|23:02:39
|2.2
|7.5
|4
|24.04.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:28
|21:00:12
|2.1
|6.2
|5
|24.04.2017
|Ван Хельсинг
|Понедельник
|21:00:12
|23:29:24
|2.1
|6.3
|6
|27.04.2017
|Стартрек: Возмездие
|Четверг
|21:00:41
|23:31:06
|1.9
|5.7
|7
|26.04.2017
|Звездный путь
|Среда
|21:00:14
|23:24:26
|1.8
|5.5
|8
|30.04.2017
|Семейка Крудс
|Воскресенье
|19:05:24
|20:58:38
|1.8
|6.7
|9
|28.04.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:55
|21:01:00
|1.7
|5.4
|10
|24.04.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:00:05
|19:29:39
|1.7
|6.2
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:11:19
|3.1
|10.5
|2
|29.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:11:19
|23:35:37
|2.3
|8.1
|3
|28.04.2017
|Свадебное платье
|Пятница
|18:32:32
|19:32:10
|1.9
|7.3
|4
|30.04.2017
|Коготь из Мавритании
|Воскресенье
|21:54:47
|22:49:58
|1.9
|6.5
|5
|29.04.2017
|Суфлер
|Суббота
|18:11:12
|19:07:12
|1.8
|8.2
|6
|27.04.2017
|События. (22:00)
|Четверг
|22:00:06
|22:35:38
|1.6
|4.8
|7
|30.04.2017
|Все сначала
|Воскресенье
|19:57:35
|20:58:40
|1.6
|5.7
|8
|25.04.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:22:05
|21:59:44
|1.5
|4.4
|9
|27.04.2017
|Трагедии советских кинозвезд
|Четверг
|23:09:24
|23:59:11
|1.5
|5.6
|10
|25.04.2017
|Удар властью
|Вторник
|23:08:42
|23:59:00
|1.4
|5.7
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.04.2017
|"Мосфильм" на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца
|Пятница
|20:15:42
|22:33:15
|1.2
|3.6
|2
|28.04.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:47:24
|20:13:22
|1.1
|3.5
|3
|29.04.2017
|Мифы Древней Греции
|Суббота
|14:26:56
|14:53:09
|1.0
|5.7
|4
|28.04.2017
|Линия жизни
|Пятница
|22:35:33
|23:27:36
|1.0
|3.2
|5
|29.04.2017
|Хождение за три моря
|Суббота
|22:31:15
|23:43:00
|0.9
|3.3
|6
|30.04.2017
|Господин 420
|Воскресенье
|20:53:24
|22:17:48
|0.8
|2.8
|7
|25.04.2017
|Искусственный отбор
|Вторник
|20:05:46
|20:45:11
|0.8
|2.4
|8
|26.04.2017
|Зона молчания
|Среда
|21:17:38
|22:01:45
|0.7
|1.9
|9
|29.04.2017
|Дом на пароходе
|Суббота
|20:04:41
|21:49:47
|0.7
|2.5
|10
|25.04.2017
|По следам тайны
|Вторник
|21:58:08
|22:41:55
|0.7
|2.1
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.04.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:31
|19:00:12
|2.6
|12.2
|2
|29.04.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:58:09
|20:58:59
|2.4
|9.5
|3
|28.04.2017
|Новости. (19:30)
|Пятница
|19:30:06
|19:46:17
|2.1
|7.2
|4
|29.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|16:58:41
|18:58:09
|2.1
|9.9
|5
|28.04.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Пятница
|19:00:07
|19:29:55
|2.1
|7.6
|6
|27.04.2017
|Новости. (23:00)
|Четверг
|23:00:08
|23:25:12
|1.8
|6.3
|7
|28.04.2017
|Либ$ралам - черным налом
|Пятница
|19:46:17
|22:43:18
|1.8
|5.4
|8
|29.04.2017
|Военная тайна
|Суббота
|12:28:01
|16:58:41
|1.8
|9.9
|9
|27.04.2017
|Смотреть всем!
|Четверг
|21:29:14
|22:59:59
|1.8
|5.2
|10
|30.04.2017
|"Задорнов. Мемуары" концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|19:50:22
|21:36:42
|1.8
|6.3
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:31
|22:00:22
|2.5
|7.5
|2
|28.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:22
|22:59:56
|2.0
|5.9
|3
|28.04.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:54
|21:01:31
|1.8
|5.6
|4
|27.04.2017
|Филфак
|Четверг
|21:26:10
|21:57:43
|1.8
|5.1
|5
|28.04.2017
|Дом - 2. Город Любви. После заката
|Пятница
|00:02:45
|01:02:33
|1.7
|8.8
|6
|27.04.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Четверг
|23:00:11
|00:02:11
|1.7
|6.4
|7
|30.04.2017
|Иван Абрамов. Stand Up концерт для фортепиано с гитарой
|Воскресенье
|22:01:24
|23:01:32
|1.6
|5.5
|8
|27.04.2017
|Интерны
|Четверг
|19:30:12
|20:01:27
|1.6
|5.1
|9
|29.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:59:26
|21:30:07
|1.5
|5.5
|10
|24.04.2017
|Дом - 2. Остров Любви
|Понедельник
|23:00:31
|00:30:06
|1.4
|6.5
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.04.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:08:20
|18:38:52
|1.9
|8.2
|2
|27.04.2017
|Гадалка
|Четверг
|17:04:05
|17:37:40
|1.5
|7.5
|3
|24.04.2017
|Обмани меня
|Понедельник
|22:14:39
|23:05:01
|1.5
|4.6
|4
|28.04.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:55:34
|19:57:45
|1.4
|4.8
|5
|28.04.2017
|Библиотекарь
|Пятница
|19:57:45
|21:46:59
|1.2
|3.5
|6
|24.04.2017
|Пришествие Дьявола
|Понедельник
|23:05:01
|00:45:33
|1.2
|5.6
|7
|30.04.2017
|Константин
|Воскресенье
|19:41:06
|22:00:28
|1.1
|3.8
|8
|27.04.2017
|Помнить все
|Четверг
|20:27:17
|21:17:54
|1.0
|2.9
|9
|26.04.2017
|Мистические истории
|Среда
|15:03:48
|16:01:38
|1.0
|6.1
|10
|28.04.2017
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:56:12
|18:55:34
|0.9
|3.9
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.04.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:00
|08:31:20
|0.6
|6.7
|2
|29.04.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:30:58
|08:00:00
|0.6
|7.9
|3
|26.04.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Среда
|08:28:40
|09:00:09
|0.5
|4.4
|4
|26.04.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Среда
|09:29:50
|10:00:12
|0.5
|4.0
|5
|26.04.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Среда
|09:00:09
|09:29:50
|0.5
|3.9
|6
|29.04.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:04
|07:30:58
|0.3
|4.9
|7
|26.04.2017
|Новости EuroNews (10:00)
|Среда
|10:00:12
|10:29:50
|0.2
|1.3
|8
|27.04.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Четверг
|02:00:23
|02:27:00
|0.2
|2.2
|9
|27.04.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Четверг
|02:27:00
|03:00:10
|0.2
|2.7
|10
|29.04.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:32:50
|07:00:04
|0.1
|2.5
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.04.2017
|Легенды о Круге
|Пятница
|22:03:17
|22:57:34
|МИР
|0.5
|1.5
|2
|27.04.2017
|Закон & порядок. Преступный умысел
|Четверг
|21:20:10
|22:16:08
|МИР
|0.4
|1.2
|3
|28.04.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Пятница
|18:03:16
|18:58:39
|МИР
|0.4
|1.6
|4
|29.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|08:46:11
|08:59:45
|МИР
|0.4
|3.4
|5
|29.04.2017
|Берегись автомобиля
|Суббота
|22:26:08
|00:15:08
|МИР
|0.4
|1.4
|6
|25.04.2017
|Здравствуйте Вам!
|Вторник
|22:03:52
|23:59:43
|МИР
|0.3
|1.1
|7
|25.04.2017
|Доброе утро, мир!
|Вторник
|08:34:05
|08:56:58
|МИР
|0.3
|2.9
|8
|27.04.2017
|Заза
|Четверг
|22:16:08
|00:04:19
|МИР
|0.3
|1.0
|9
|25.04.2017
|Новости
|Вторник
|18:59:06
|19:19:10
|МИР
|0.3
|1.1
|10
|29.04.2017
|Любимые актеры
|Суббота
|09:28:06
|09:58:42
|МИР
|0.3
|1.8
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.04.2017
|Губернатор 360
|Четверг
|00:50:12
|02:00:00
|360°
|0.3
|2.4
|2
|30.04.2017
|Все просто
|Воскресенье
|10:52:18
|10:59:54
|360°
|0.2
|1.3
|3
|27.04.2017
|Поезд на Юму
|Четверг
|22:45:15
|00:50:12
|360°
|0.2
|1.0
|4
|26.04.2017
|Мужчина во мне
|Среда
|13:00:26
|14:00:49
|360°
|0.2
|1.7
|5
|24.04.2017
|#самоеяркое
|Понедельник
|03:08:17
|04:00:11
|360°
|0.2
|5.4
|6
|27.04.2017
|Большие новости
|Четверг
|12:00:00
|13:00:13
|360°
|0.2
|1.4
|7
|26.04.2017
|Знак истинного пути
|Среда
|18:01:00
|19:00:04
|360°
|0.2
|0.9
|8
|29.04.2017
|Будни
|Суббота
|07:59:58
|09:00:03
|360°
|0.2
|1.9
|9
|29.04.2017
|Шестое чувство
|Суббота
|15:19:52
|16:19:38
|360°
|0.2
|1.0
|10
|25.04.2017
|Водоворот чужих желаний
|Вторник
|18:01:08
|19:00:03
|360°
|0.2
|0.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.04.2017
|Клон
|Среда
|21:18:28
|22:15:10
|0.6
|1.7
|2
|27.04.2017
|Моя вторая мама
|Четверг
|22:15:57
|22:44:23
|0.4
|1.3
|3
|29.04.2017
|Обмен женами
|Суббота
|20:48:55
|22:10:10
|0.3
|1.2
|4
|28.04.2017
|Уловки магазинов
|Пятница
|14:17:44
|14:42:50
|0.3
|1.8
|5
|28.04.2017
|Уловки ресторанов
|Пятница
|13:46:51
|14:17:44
|0.3
|1.9
|6
|30.04.2017
|Гардемарины, вперед!
|Воскресенье
|15:26:26
|22:59:04
|0.3
|1.2
|7
|27.04.2017
|В теме
|Четверг
|23:10:58
|23:41:03
|0.2
|0.8
|8
|27.04.2017
|Давай поговорим о сексе
|Четверг
|23:41:03
|01:24:49
|0.2
|1.2
|9
|24.04.2017
|Мыслить, как преступник
|Понедельник
|01:56:11
|02:45:56
|0.2
|3.0
|10
|29.04.2017
|Борщ-шоу
|Суббота
|08:55:24
|09:22:50
|0.2
|1.3
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|17:02:45
|19:19:38
|МАТЧ ТВ
|3.0
|13.1
|2
|30.04.2017
|#новости
|Воскресенье
|19:19:38
|19:27:32
|МАТЧ ТВ
|1.6
|6.7
|3
|26.04.2017
|#всенаматч
|Среда
|21:25:20
|21:37:52
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.3
|4
|27.04.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Четверг
|21:56:15
|23:59:11
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.9
|5
|26.04.2017
|Футбол. Кубок Германии
|Среда
|21:38:42
|23:45:07
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.9
|6
|25.04.2017
|Лучшая игра с мячом
|Вторник
|21:36:06
|21:56:27
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|7
|29.04.2017
|Профессиональный бокс
|Суббота
|23:45:33
|00:55:12
|МАТЧ ТВ
|0.8
|4.2
|8
|30.04.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|22:24:15
|23:27:04
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.8
|9
|30.04.2017
|Волейбол. Лига чемпионов 2016-2017
|Воскресенье
|19:53:46
|22:18:34
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.4
|10
|30.04.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при России
|Воскресенье
|14:15:12
|17:02:35
|МАТЧ ТВ
|0.6
|3.5
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.04.2017
|Раскрывая мистические тайны
|Четверг
|21:23:34
|22:09:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|2.1
|2
|27.04.2017
|Любовь немолодого человека
|Четверг
|20:00:24
|21:22:35
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|3
|26.04.2017
|За двумя зайцами
|Среда
|20:00:47
|21:17:08
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.5
|4
|28.04.2017
|В теме
|Пятница
|22:35:47
|23:01:59
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|5
|25.04.2017
|Ах, водевиль, водевиль...
|Вторник
|20:00:28
|21:09:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|6
|29.04.2017
|Найти и обезвредить
|Суббота
|17:56:53
|19:30:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.7
|7
|30.04.2017
|Раскрывая тайны звезд
|Воскресенье
|01:30:26
|02:15:26
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|3.6
|8
|29.04.2017
|Защитница
|Суббота
|15:28:52
|16:19:21
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.9
|9
|24.04.2017
|Человек в проходном дворе
|Понедельник
|22:35:51
|23:44:46
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.2
|10
|25.04.2017
|Частная история
|Вторник
|13:00:05
|13:29:16
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|2.2
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.04.2017
|Бильярд. Снукер. Чемпионат мира
|Вторник
|20:16:21
|00:22:25
|EUROSPORT 1
|0.5
|1.5
|2
|29.04.2017
|Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира
|Суббота
|00:04:48
|00:27:40
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.9
|3
|28.04.2017
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Пятница
|16:12:43
|16:25:19
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.9
|4
|25.04.2017
|Автоспорт. Blancpain GT Series. Обзор
|Вторник
|00:30:13
|00:38:57
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.8
|5
|24.04.2017
|Футбол. Высшая лига. Обзор
|Понедельник
|01:06:11
|01:32:46
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.1
|6
|29.04.2017
|Велоспорт. Тур Романдии
|Суббота
|00:31:09
|01:57:09
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.9
|7
|24.04.2017
|FIFA Football
|Понедельник
|01:34:10
|02:01:27
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.4
|8
|24.04.2017
|Футбол. Высшая лига
|Понедельник
|03:59:42
|04:57:31
|EUROSPORT 1
|0.1
|3.0
|9
|24.04.2017
|Хоккей. НХЛ
|Понедельник
|19:00:57
|19:46:07
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|10
|30.04.2017
|Автоспорт. Гонка серии WTCC
|Воскресенье
|14:56:28
|15:59:12
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
Advertology.Ru
25.05.2017
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