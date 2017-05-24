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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (24/04/2017 - 30/04/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (24/04/2017 - 30/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 24/04/2017 - 30/04/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:30:13 00:01:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 20.3
2 26.04.2017 Пусть говорят Среда 20:03:14 20:59:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.2
3 24.04.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:34:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.3
4 30.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:39:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 15.1
5 30.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:39:10 23:56:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.8
6 26.04.2017 Великая Среда 21:39:49 23:37:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.2
7 24.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:07 20:03:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.4
8 27.04.2017 Первая студия Четверг 18:26:29 19:45:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 14.0
9 29.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:24:25 23:04:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.1
10 28.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:59 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 10.2

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.04.2017 Местное время Четверг 20:44:14 20:59:47 РОССИЯ1 4.8 13.8
2 27.04.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:14 РОССИЯ1 4.6 13.9
3 26.04.2017 60 минут Среда 18:46:58 19:58:40 РОССИЯ1 4.4 15.3
4 24.04.2017 Оптимисты Понедельник 20:59:39 22:28:24 РОССИЯ1 4.3 12.0
5 30.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:32:03 10:17:42 РОССИЯ1 4.2 25.2
6 30.04.2017 Жених для дурочки Воскресенье 21:50:10 01:37:00 РОССИЯ1 3.8 16.6
7 29.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 20:59:12 РОССИЯ1 3.6 13.3
8 24.04.2017 Прямой эфир Понедельник 17:39:02 18:45:05 РОССИЯ1 3.5 15.4
9 29.04.2017 Калейдоскоп судьбы Суббота 20:59:12 00:54:20 РОССИЯ1 3.3 12.8
10 29.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:47 19:59:51 РОССИЯ1 3.2 13.8

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.04.2017 Звезды сошлись Воскресенье 20:12:24 22:01:14 НТВ 3.9 13.2
2 26.04.2017 Наше счастливое завтра Среда 21:42:00 22:44:50 НТВ 3.2 9.7
3 27.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Четверг 17:33:10 18:29:12 НТВ 3.0 13.8
4 27.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 15:59:52 16:31:21 НТВ 2.9 15.9
5 24.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:06 19:41:23 НТВ 2.9 10.3
6 30.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:24 НТВ 2.7 10.6
7 27.04.2017 Место встречи Четверг 13:58:57 15:59:52 НТВ 2.7 15.7
8 30.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:19 18:02:46 НТВ 2.6 13.1
9 29.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:04:37 НТВ 2.6 10.9
10 27.04.2017 Чрезвычайное происшествие Четверг 18:29:12 18:58:44 НТВ 2.5 10.7

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.04.2017 Стражи Галактики Суббота 21:00:11 23:20:58 СТС 3.0 10.3
2 28.04.2017 Пятый элемент Пятница 21:01:00 23:29:03 СТС 2.5 7.7
3 30.04.2017 Элизиум Воскресенье 20:58:38 23:02:39 СТС 2.2 7.5
4 24.04.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:28 21:00:12 СТС 2.1 6.2
5 24.04.2017 Ван Хельсинг Понедельник 21:00:12 23:29:24 СТС 2.1 6.3
6 27.04.2017 Стартрек: Возмездие Четверг 21:00:41 23:31:06 СТС 1.9 5.7
7 26.04.2017 Звездный путь Среда 21:00:14 23:24:26 СТС 1.8 5.5
8 30.04.2017 Семейка Крудс Воскресенье 19:05:24 20:58:38 СТС 1.8 6.7
9 28.04.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:55 21:01:00 СТС 1.7 5.4
10 24.04.2017 Воронины Понедельник 19:00:05 19:29:39 СТС 1.7 6.2

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:11:19 3.1 10.5
2 29.04.2017 Право знать! Суббота 22:11:19 23:35:37 2.3 8.1
3 28.04.2017 Свадебное платье Пятница 18:32:32 19:32:10 1.9 7.3
4 30.04.2017 Коготь из Мавритании Воскресенье 21:54:47 22:49:58 1.9 6.5
5 29.04.2017 Суфлер Суббота 18:11:12 19:07:12 1.8 8.2
6 27.04.2017 События. (22:00) Четверг 22:00:06 22:35:38 1.6 4.8
7 30.04.2017 Все сначала Воскресенье 19:57:35 20:58:40 1.6 5.7
8 25.04.2017 Право голоса Вторник 20:22:05 21:59:44 1.5 4.4
9 27.04.2017 Трагедии советских кинозвезд Четверг 23:09:24 23:59:11 1.5 5.6
10 25.04.2017 Удар властью Вторник 23:08:42 23:59:00 1.4 5.7

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.04.2017 "Мосфильм" на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца Пятница 20:15:42 22:33:15 РОССИЯ К 1.2 3.6
2 28.04.2017 Смехоностальгия Пятница 19:47:24 20:13:22 РОССИЯ К 1.1 3.5
3 29.04.2017 Мифы Древней Греции Суббота 14:26:56 14:53:09 РОССИЯ К 1.0 5.7
4 28.04.2017 Линия жизни Пятница 22:35:33 23:27:36 РОССИЯ К 1.0 3.2
5 29.04.2017 Хождение за три моря Суббота 22:31:15 23:43:00 РОССИЯ К 0.9 3.3
6 30.04.2017 Господин 420 Воскресенье 20:53:24 22:17:48 РОССИЯ К 0.8 2.8
7 25.04.2017 Искусственный отбор Вторник 20:05:46 20:45:11 РОССИЯ К 0.8 2.4
8 26.04.2017 Зона молчания Среда 21:17:38 22:01:45 РОССИЯ К 0.7 1.9
9 29.04.2017 Дом на пароходе Суббота 20:04:41 21:49:47 РОССИЯ К 0.7 2.5
10 25.04.2017 По следам тайны Вторник 21:58:08 22:41:55 РОССИЯ К 0.7 2.1

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.04.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:31 19:00:12 2.6 12.2
2 29.04.2017 Засекреченные списки Суббота 18:58:09 20:58:59 2.4 9.5
3 28.04.2017 Новости. (19:30) Пятница 19:30:06 19:46:17 2.1 7.2
4 29.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 16:58:41 18:58:09 2.1 9.9
5 28.04.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Пятница 19:00:07 19:29:55 2.1 7.6
6 27.04.2017 Новости. (23:00) Четверг 23:00:08 23:25:12 1.8 6.3
7 28.04.2017 Либ$ралам - черным налом Пятница 19:46:17 22:43:18 1.8 5.4
8 29.04.2017 Военная тайна Суббота 12:28:01 16:58:41 1.8 9.9
9 27.04.2017 Смотреть всем! Четверг 21:29:14 22:59:59 1.8 5.2
10 30.04.2017 "Задорнов. Мемуары" концерт Михаила Задорнова Воскресенье 19:50:22 21:36:42 1.8 6.3

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:31 22:00:22 ТНТ 2.5 7.5
2 28.04.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:22 22:59:56 ТНТ 2.0 5.9
3 28.04.2017 Импровизация Пятница 19:59:54 21:01:31 ТНТ 1.8 5.6
4 27.04.2017 Филфак Четверг 21:26:10 21:57:43 ТНТ 1.8 5.1
5 28.04.2017 Дом - 2. Город Любви. После заката Пятница 00:02:45 01:02:33 ТНТ 1.7 8.8
6 27.04.2017 Дом - 2. Город Любви Четверг 23:00:11 00:02:11 ТНТ 1.7 6.4
7 30.04.2017 Иван Абрамов. Stand Up концерт для фортепиано с гитарой Воскресенье 22:01:24 23:01:32 ТНТ 1.6 5.5
8 27.04.2017 Интерны Четверг 19:30:12 20:01:27 ТНТ 1.6 5.1
9 29.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:59:26 21:30:07 ТНТ 1.5 5.5
10 24.04.2017 Дом - 2. Остров Любви Понедельник 23:00:31 00:30:06 ТНТ 1.4 6.5

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.04.2017 Слепая Понедельник 18:08:20 18:38:52 1.9 8.2
2 27.04.2017 Гадалка Четверг 17:04:05 17:37:40 1.5 7.5
3 24.04.2017 Обмани меня Понедельник 22:14:39 23:05:01 1.5 4.6
4 28.04.2017 Человек-невидимка Пятница 18:55:34 19:57:45 1.4 4.8
5 28.04.2017 Библиотекарь Пятница 19:57:45 21:46:59 1.2 3.5
6 24.04.2017 Пришествие Дьявола Понедельник 23:05:01 00:45:33 1.2 5.6
7 30.04.2017 Константин Воскресенье 19:41:06 22:00:28 1.1 3.8
8 27.04.2017 Помнить все Четверг 20:27:17 21:17:54 1.0 2.9
9 26.04.2017 Мистические истории Среда 15:03:48 16:01:38 1.0 6.1
10 28.04.2017 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:56:12 18:55:34 0.9 3.9

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.04.2017 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:00 08:31:20 EURONEWS 0.6 6.7
2 29.04.2017 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:30:58 08:00:00 EURONEWS 0.6 7.9
3 26.04.2017 Новости EuroNews (08:30) Среда 08:28:40 09:00:09 EURONEWS 0.5 4.4
4 26.04.2017 Новости EuroNews (09:30) Среда 09:29:50 10:00:12 EURONEWS 0.5 4.0
5 26.04.2017 Новости EuroNews (09:00) Среда 09:00:09 09:29:50 EURONEWS 0.5 3.9
6 29.04.2017 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:04 07:30:58 EURONEWS 0.3 4.9
7 26.04.2017 Новости EuroNews (10:00) Среда 10:00:12 10:29:50 EURONEWS 0.2 1.3
8 27.04.2017 Новости EuroNews (02:00) Четверг 02:00:23 02:27:00 EURONEWS 0.2 2.2
9 27.04.2017 Новости EuroNews (02:30) Четверг 02:27:00 03:00:10 EURONEWS 0.2 2.7
10 29.04.2017 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:32:50 07:00:04 EURONEWS 0.1 2.5

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.04.2017 Легенды о Круге Пятница 22:03:17 22:57:34 МИР 0.5 1.5
2 27.04.2017 Закон & порядок. Преступный умысел Четверг 21:20:10 22:16:08 МИР 0.4 1.2
3 28.04.2017 Возвращение Мухтара - 2 Пятница 18:03:16 18:58:39 МИР 0.4 1.6
4 29.04.2017 Маша и медведь Суббота 08:46:11 08:59:45 МИР 0.4 3.4
5 29.04.2017 Берегись автомобиля Суббота 22:26:08 00:15:08 МИР 0.4 1.4
6 25.04.2017 Здравствуйте Вам! Вторник 22:03:52 23:59:43 МИР 0.3 1.1
7 25.04.2017 Доброе утро, мир! Вторник 08:34:05 08:56:58 МИР 0.3 2.9
8 27.04.2017 Заза Четверг 22:16:08 00:04:19 МИР 0.3 1.0
9 25.04.2017 Новости Вторник 18:59:06 19:19:10 МИР 0.3 1.1
10 29.04.2017 Любимые актеры Суббота 09:28:06 09:58:42 МИР 0.3 1.8

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.04.2017 Губернатор 360 Четверг 00:50:12 02:00:00 360° 0.3 2.4
2 30.04.2017 Все просто Воскресенье 10:52:18 10:59:54 360° 0.2 1.3
3 27.04.2017 Поезд на Юму Четверг 22:45:15 00:50:12 360° 0.2 1.0
4 26.04.2017 Мужчина во мне Среда 13:00:26 14:00:49 360° 0.2 1.7
5 24.04.2017 #самоеяркое Понедельник 03:08:17 04:00:11 360° 0.2 5.4
6 27.04.2017 Большие новости Четверг 12:00:00 13:00:13 360° 0.2 1.4
7 26.04.2017 Знак истинного пути Среда 18:01:00 19:00:04 360° 0.2 0.9
8 29.04.2017 Будни Суббота 07:59:58 09:00:03 360° 0.2 1.9
9 29.04.2017 Шестое чувство Суббота 15:19:52 16:19:38 360° 0.2 1.0
10 25.04.2017 Водоворот чужих желаний Вторник 18:01:08 19:00:03 360° 0.2 0.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.04.2017 Клон Среда 21:18:28 22:15:10 0.6 1.7
2 27.04.2017 Моя вторая мама Четверг 22:15:57 22:44:23 0.4 1.3
3 29.04.2017 Обмен женами Суббота 20:48:55 22:10:10 0.3 1.2
4 28.04.2017 Уловки магазинов Пятница 14:17:44 14:42:50 0.3 1.8
5 28.04.2017 Уловки ресторанов Пятница 13:46:51 14:17:44 0.3 1.9
6 30.04.2017 Гардемарины, вперед! Воскресенье 15:26:26 22:59:04 0.3 1.2
7 27.04.2017 В теме Четверг 23:10:58 23:41:03 0.2 0.8
8 27.04.2017 Давай поговорим о сексе Четверг 23:41:03 01:24:49 0.2 1.2
9 24.04.2017 Мыслить, как преступник Понедельник 01:56:11 02:45:56 0.2 3.0
10 29.04.2017 Борщ-шоу Суббота 08:55:24 09:22:50 0.2 1.3

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 17:02:45 19:19:38 МАТЧ ТВ 3.0 13.1
2 30.04.2017 #новости Воскресенье 19:19:38 19:27:32 МАТЧ ТВ 1.6 6.7
3 26.04.2017 #всенаматч Среда 21:25:20 21:37:52 МАТЧ ТВ 1.2 3.3
4 27.04.2017 Футбол. Чемпионат Англии Четверг 21:56:15 23:59:11 МАТЧ ТВ 1.2 3.9
5 26.04.2017 Футбол. Кубок Германии Среда 21:38:42 23:45:07 МАТЧ ТВ 0.9 2.9
6 25.04.2017 Лучшая игра с мячом Вторник 21:36:06 21:56:27 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
7 29.04.2017 Профессиональный бокс Суббота 23:45:33 00:55:12 МАТЧ ТВ 0.8 4.2
8 30.04.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 22:24:15 23:27:04 МАТЧ ТВ 0.8 2.8
9 30.04.2017 Волейбол. Лига чемпионов 2016-2017 Воскресенье 19:53:46 22:18:34 МАТЧ ТВ 0.7 2.4
10 30.04.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при России Воскресенье 14:15:12 17:02:35 МАТЧ ТВ 0.6 3.5

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.04.2017 Раскрывая мистические тайны Четверг 21:23:34 22:09:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 2.1
2 27.04.2017 Любовь немолодого человека Четверг 20:00:24 21:22:35 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
3 26.04.2017 За двумя зайцами Среда 20:00:47 21:17:08 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.5
4 28.04.2017 В теме Пятница 22:35:47 23:01:59 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
5 25.04.2017 Ах, водевиль, водевиль... Вторник 20:00:28 21:09:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
6 29.04.2017 Найти и обезвредить Суббота 17:56:53 19:30:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.7
7 30.04.2017 Раскрывая тайны звезд Воскресенье 01:30:26 02:15:26 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 3.6
8 29.04.2017 Защитница Суббота 15:28:52 16:19:21 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.9
9 24.04.2017 Человек в проходном дворе Понедельник 22:35:51 23:44:46 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.2
10 25.04.2017 Частная история Вторник 13:00:05 13:29:16 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 2.2

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.04.2017 Бильярд. Снукер. Чемпионат мира Вторник 20:16:21 00:22:25 EUROSPORT 1 0.5 1.5
2 29.04.2017 Мотоспорт. Супербайк. Чемпионат мира Суббота 00:04:48 00:27:40 EUROSPORT 1 0.2 0.9
3 28.04.2017 Хоккей. НХЛ. Обзор Пятница 16:12:43 16:25:19 EUROSPORT 1 0.2 0.9
4 25.04.2017 Автоспорт. Blancpain GT Series. Обзор Вторник 00:30:13 00:38:57 EUROSPORT 1 0.1 0.8
5 24.04.2017 Футбол. Высшая лига. Обзор Понедельник 01:06:11 01:32:46 EUROSPORT 1 0.1 1.1
6 29.04.2017 Велоспорт. Тур Романдии Суббота 00:31:09 01:57:09 EUROSPORT 1 0.1 0.9
7 24.04.2017 FIFA Football Понедельник 01:34:10 02:01:27 EUROSPORT 1 0.1 1.4
8 24.04.2017 Футбол. Высшая лига Понедельник 03:59:42 04:57:31 EUROSPORT 1 0.1 3.0
9 24.04.2017 Хоккей. НХЛ Понедельник 19:00:57 19:46:07 EUROSPORT 1 0.1 0.3
10 30.04.2017 Автоспорт. Гонка серии WTCC Воскресенье 14:56:28 15:59:12 EUROSPORT 1 0.1 0.4
TNS Россия
Advertology.Ru

25.05.2017

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