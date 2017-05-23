Измерения

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (03/04/2017 - 09/04/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (03/04/2017 - 09/04/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Новые русские сенсации. Сеанс невероятного исцеления Воскресенье 18:01:43 18:59:54 НТВ 4.4 14.2
2 03.04.2017 Первая студия Понедельник 20:02:19 20:18:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.5
3 05.04.2017 60 минут Среда 18:46:10 19:58:54 РОССИЯ1 4.2 14.4
4 08.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:05:23 НТВ 3.5 11.0
5 09.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:38:55 01:37:48 РОССИЯ1 3.3 19.3
6 09.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:01 18:01:43 НТВ 3.2 11.4
7 07.04.2017 Первая студия. Спецвыпуск Пятница 18:37:00 19:47:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.1
8 05.04.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:15:09 02:05:23 РОССИЯ1 2.4 18.7
9 09.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:17 14:10:18 НТВ 2.3 10.2
10 07.04.2017 Место встречи Пятница 19:42:17 21:24:23 НТВ 2.1 6.6
TNS Россия
Advertology.Ru

24.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.
6 майских тезисов о креативности в рекламе6 майских тезисов о креативности в рекламе
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.05.2017 - 10:31
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация