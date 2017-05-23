ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (03/04/2017 - 09/04/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Новые русские сенсации. Сеанс невероятного исцеления
|Воскресенье
|18:01:43
|18:59:54
|4.4
|14.2
|2
|03.04.2017
|Первая студия
|Понедельник
|20:02:19
|20:18:23
|4.4
|12.5
|3
|05.04.2017
|60 минут
|Среда
|18:46:10
|19:58:54
|4.2
|14.4
|4
|08.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:05:23
|3.5
|11.0
|5
|09.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:38:55
|01:37:48
|3.3
|19.3
|6
|09.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:01
|18:01:43
|3.2
|11.4
|7
|07.04.2017
|Первая студия. Спецвыпуск
|Пятница
|18:37:00
|19:47:45
|2.7
|10.1
|8
|05.04.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:15:09
|02:05:23
|2.4
|18.7
|9
|09.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:17
|14:10:18
|2.3
|10.2
|10
|07.04.2017
|Место встречи
|Пятница
|19:42:17
|21:24:23
|2.1
|6.6
Advertology.Ru
24.05.2017
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