ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.03.2017
|Две жизни
|Четверг
|20:58:57
|21:49:04
|5.0
|14.2
|2
|28.03.2017
|Мата Хари
|Вторник
|21:25:02
|23:16:49
|4.4
|14.1
|3
|29.03.2017
|Волчье солнце
|Среда
|21:36:38
|23:38:59
|3.9
|13.1
|4
|28.03.2017
|Свидетели
|Вторник
|20:40:49
|21:37:26
|3.6
|10.1
|5
|28.03.2017
|След
|Вторник
|21:15:36
|22:00:10
|3.4
|9.7
|6
|31.03.2017
|Выжить любой ценой
|Пятница
|22:43:55
|23:45:13
|3.1
|11.3
|7
|27.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:47
|19:59:34
|2.4
|7.4
|8
|28.03.2017
|Молодежка-4
|Вторник
|19:59:43
|21:01:22
|2.4
|6.7
|9
|28.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Вторник
|15:58:05
|16:59:27
|2.3
|11.8
|10
|29.03.2017
|Реальные пацаны
|Среда
|20:28:39
|21:01:45
|2.3
|6.3
Advertology.Ru
17.05.2017
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