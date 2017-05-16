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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.03.2017 Две жизни Четверг 20:58:57 21:49:04 РОССИЯ1 5.0 14.2
2 28.03.2017 Мата Хари Вторник 21:25:02 23:16:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.1
3 29.03.2017 Волчье солнце Среда 21:36:38 23:38:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 13.1
4 28.03.2017 Свидетели Вторник 20:40:49 21:37:26 НТВ 3.6 10.1
5 28.03.2017 След Вторник 21:15:36 22:00:10 3.4 9.7
6 31.03.2017 Выжить любой ценой Пятница 22:43:55 23:45:13 НТВ 3.1 11.3
7 27.03.2017 Воронины Понедельник 19:28:47 19:59:34 СТС 2.4 7.4
8 28.03.2017 Молодежка-4 Вторник 19:59:43 21:01:22 СТС 2.4 6.7
9 28.03.2017 Тайны следствия - 10 Вторник 15:58:05 16:59:27 РОССИЯ1 2.3 11.8
10 29.03.2017 Реальные пацаны Среда 20:28:39 21:01:45 ТНТ 2.3 6.3
TNS Россия
Advertology.Ru

17.05.2017

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