Измерения

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:45 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.1 20.9
2 31.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:35:46 23:24:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 21.4
3 27.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:49 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.5
4 31.03.2017 Время Пятница 21:00:13 21:35:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 17.8
5 02.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:32:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.7
6 31.03.2017 Поле чудес Пятница 19:52:23 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.6
7 31.03.2017 Человек и закон Пятница 18:48:07 19:52:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 15.6
8 01.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:27:02 23:05:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.5
9 28.03.2017 Мата Хари Вторник 21:25:02 23:16:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.1
10 27.03.2017 Вечерние новости Понедельник 19:48:26 20:03:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.8

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Из Сибири с любовью Воскресенье 19:30:47 20:21:43 2.0 5.3
2 02.04.2017 Я знаю твои секреты Воскресенье 21:19:39 22:10:35 2.0 5.5
3 01.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:19 22:12:20 2.0 5.7
4 01.04.2017 Забытая женщина Суббота 20:04:52 21:00:19 1.7 5.1
5 01.04.2017 Право знать! Суббота 22:12:20 23:44:14 1.6 5.6
6 27.03.2017 Право голоса Понедельник 20:21:56 21:59:03 1.1 3.2
7 27.03.2017 События. (22:00) Понедельник 22:00:07 22:33:12 1.1 3.6
8 01.04.2017 От первого до последнего слова Суббота 16:34:25 17:25:21 1.1 4.3
9 31.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:43 20:41:55 1.0 3.0
10 27.03.2017 Бухгалтерия дружбы Понедельник 22:33:47 23:07:30 1.0 3.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 Всегда говори "всегда" - 3 Суббота 20:09:01 21:05:58 МИР 0.5 1.4
2 01.04.2017 Всегда говори "всегда" - 4 Суббота 21:05:58 22:02:41 МИР 0.4 1.3
3 28.03.2017 Возвращение Мухтара - 2 Вторник 18:04:26 18:58:37 МИР 0.4 1.5
4 02.04.2017 Любимые актеры Воскресенье 09:31:10 09:58:36 МИР 0.4 1.9
5 31.03.2017 Возвращение Мухтара Пятница 18:04:48 18:58:37 МИР 0.4 1.4
6 28.03.2017 Закон & порядок. Преступный умысел Вторник 21:18:18 22:15:43 МИР 0.4 1.0
7 31.03.2017 Белая ночь, нежная ночь... Пятница 19:29:45 21:30:08 МИР 0.3 0.9
8 31.03.2017 Сделка Пятница 21:30:08 23:33:18 МИР 0.3 0.9
9 02.04.2017 Временщик Воскресенье 22:16:24 23:56:56 МИР 0.3 1.0
10 02.04.2017 Двенадцать стульев Воскресенье 12:47:09 15:58:34 МИР 0.3 1.0

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 09:00:19 09:29:21 EURONEWS 0.3 1.6
2 02.04.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:29:21 10:00:22 EURONEWS 0.3 1.3
3 28.03.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 08:00:02 08:26:46 EURONEWS 0.3 2.5
4 28.03.2017 Новости EuroNews (08:30) Вторник 08:26:46 09:00:00 EURONEWS 0.2 2.0
5 02.04.2017 Новости EuroNews (07:30) Воскресенье 07:25:28 08:00:09 EURONEWS 0.2 2.3
6 01.04.2017 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:02 07:34:36 EURONEWS 0.2 2.3
7 01.04.2017 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:31:19 07:00:02 EURONEWS 0.1 2.3
8 31.03.2017 Новости EuroNews (04:30) Пятница 04:31:47 05:00:00 EURONEWS 0.1 2.4
9 02.04.2017 Новости EuroNews (05:30) Воскресенье 05:28:11 06:00:00 EURONEWS 0.1 2.0
10 01.04.2017 Новости EuroNews (05:00) Суббота 05:00:22 05:29:23 EURONEWS 0.1 1.6

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:02:01 21:31:00 ТНТ 2.8 8.2
2 02.04.2017 Однажды в России Воскресенье 21:02:08 22:02:51 ТНТ 2.8 7.5
3 02.04.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:20 21:02:08 ТНТ 2.7 6.7
4 31.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:20 22:03:45 ТНТ 2.6 7.5
5 29.03.2017 Реальные пацаны Среда 20:28:39 21:01:45 ТНТ 2.3 6.3
6 01.04.2017 Холостяк Суббота 21:31:00 23:03:40 ТНТ 2.3 7.0
7 02.04.2017 Stand up Воскресенье 22:02:51 23:03:03 ТНТ 2.1 6.5
8 28.03.2017 Комеди Клаб. The best of Вторник 20:59:26 22:01:08 ТНТ 2.1 5.9
9 31.03.2017 Открытый микрофон Пятница 22:03:45 23:05:12 ТНТ 2.0 6.2
10 30.03.2017 ZКД-2. Закон каменных джунглей Четверг 22:01:48 23:00:13 ТНТ 1.9 6.3

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Клон Вторник 21:09:59 22:04:13 0.6 1.7
2 02.04.2017 Папа попал Воскресенье 17:59:43 20:27:54 0.4 1.1
3 28.03.2017 Я стесняюсь своего тела Вторник 22:04:13 23:57:25 0.4 1.5
4 02.04.2017 Замерзшая из Майами Воскресенье 22:28:03 00:15:17 0.3 1.3
5 31.03.2017 Спасите моего ребенка Пятница 20:20:21 21:52:22 0.3 0.8
6 02.04.2017 Борщ-шоу Воскресенье 10:28:51 10:58:37 0.3 1.1
7 01.04.2017 Королек - птичка певчая Суббота 16:22:12 17:15:02 0.2 0.9
8 29.03.2017 Супермодель по-украински Среда 16:58:04 19:21:14 0.2 0.9
9 28.03.2017 В теме Вторник 23:57:25 00:24:10 0.2 1.3
10 02.04.2017 Диета для бюджета Воскресенье 10:58:37 11:27:51 0.2 0.8
TNS Россия
Advertology.Ru

17.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Более 70% активного Рунет-сообщества готовы платить за легальный...Более 70% активного Рунет-сообщества готовы платить за легальный...
Вопреки мнению о неготовности пользователей платить за легальный контент, исследование РОЦИТ показало, что активное интернет-сообщество готово на законных основаниях приобретать контент у правообладателей.
Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет (1)
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту? (1)
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

17.05.2017 - 08:55
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация