ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (27/03/2017 - 02/04/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:45
|21:00:04
|8.1
|20.9
|2
|31.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:35:46
|23:24:03
|6.8
|21.4
|3
|27.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:49
|21:00:06
|6.4
|17.5
|4
|31.03.2017
|Время
|Пятница
|21:00:13
|21:35:46
|6.3
|17.8
|5
|02.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:32:00
|5.0
|13.7
|6
|31.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:23
|21:00:06
|4.9
|14.6
|7
|31.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:07
|19:52:23
|4.6
|15.6
|8
|01.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:27:02
|23:05:17
|4.4
|13.5
|9
|28.03.2017
|Мата Хари
|Вторник
|21:25:02
|23:16:49
|4.4
|14.1
|10
|27.03.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:48:26
|20:03:49
|3.9
|11.8
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Из Сибири с любовью
|Воскресенье
|19:30:47
|20:21:43
|2.0
|5.3
|2
|02.04.2017
|Я знаю твои секреты
|Воскресенье
|21:19:39
|22:10:35
|2.0
|5.5
|3
|01.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:19
|22:12:20
|2.0
|5.7
|4
|01.04.2017
|Забытая женщина
|Суббота
|20:04:52
|21:00:19
|1.7
|5.1
|5
|01.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:12:20
|23:44:14
|1.6
|5.6
|6
|27.03.2017
|Право голоса
|Понедельник
|20:21:56
|21:59:03
|1.1
|3.2
|7
|27.03.2017
|События. (22:00)
|Понедельник
|22:00:07
|22:33:12
|1.1
|3.6
|8
|01.04.2017
|От первого до последнего слова
|Суббота
|16:34:25
|17:25:21
|1.1
|4.3
|9
|31.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:43
|20:41:55
|1.0
|3.0
|10
|27.03.2017
|Бухгалтерия дружбы
|Понедельник
|22:33:47
|23:07:30
|1.0
|3.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 3
|Суббота
|20:09:01
|21:05:58
|МИР
|0.5
|1.4
|2
|01.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 4
|Суббота
|21:05:58
|22:02:41
|МИР
|0.4
|1.3
|3
|28.03.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Вторник
|18:04:26
|18:58:37
|МИР
|0.4
|1.5
|4
|02.04.2017
|Любимые актеры
|Воскресенье
|09:31:10
|09:58:36
|МИР
|0.4
|1.9
|5
|31.03.2017
|Возвращение Мухтара
|Пятница
|18:04:48
|18:58:37
|МИР
|0.4
|1.4
|6
|28.03.2017
|Закон & порядок. Преступный умысел
|Вторник
|21:18:18
|22:15:43
|МИР
|0.4
|1.0
|7
|31.03.2017
|Белая ночь, нежная ночь...
|Пятница
|19:29:45
|21:30:08
|МИР
|0.3
|0.9
|8
|31.03.2017
|Сделка
|Пятница
|21:30:08
|23:33:18
|МИР
|0.3
|0.9
|9
|02.04.2017
|Временщик
|Воскресенье
|22:16:24
|23:56:56
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|02.04.2017
|Двенадцать стульев
|Воскресенье
|12:47:09
|15:58:34
|МИР
|0.3
|1.0
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|09:00:19
|09:29:21
|0.3
|1.6
|2
|02.04.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:29:21
|10:00:22
|0.3
|1.3
|3
|28.03.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|08:00:02
|08:26:46
|0.3
|2.5
|4
|28.03.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Вторник
|08:26:46
|09:00:00
|0.2
|2.0
|5
|02.04.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Воскресенье
|07:25:28
|08:00:09
|0.2
|2.3
|6
|01.04.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:02
|07:34:36
|0.2
|2.3
|7
|01.04.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:31:19
|07:00:02
|0.1
|2.3
|8
|31.03.2017
|Новости EuroNews (04:30)
|Пятница
|04:31:47
|05:00:00
|0.1
|2.4
|9
|02.04.2017
|Новости EuroNews (05:30)
|Воскресенье
|05:28:11
|06:00:00
|0.1
|2.0
|10
|01.04.2017
|Новости EuroNews (05:00)
|Суббота
|05:00:22
|05:29:23
|0.1
|1.6
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:01
|21:31:00
|2.8
|8.2
|2
|02.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:08
|22:02:51
|2.8
|7.5
|3
|02.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:20
|21:02:08
|2.7
|6.7
|4
|31.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:20
|22:03:45
|2.6
|7.5
|5
|29.03.2017
|Реальные пацаны
|Среда
|20:28:39
|21:01:45
|2.3
|6.3
|6
|01.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:31:00
|23:03:40
|2.3
|7.0
|7
|02.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:51
|23:03:03
|2.1
|6.5
|8
|28.03.2017
|Комеди Клаб. The best of
|Вторник
|20:59:26
|22:01:08
|2.1
|5.9
|9
|31.03.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:03:45
|23:05:12
|2.0
|6.2
|10
|30.03.2017
|ZКД-2. Закон каменных джунглей
|Четверг
|22:01:48
|23:00:13
|1.9
|6.3
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Клон
|Вторник
|21:09:59
|22:04:13
|0.6
|1.7
|2
|02.04.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|17:59:43
|20:27:54
|0.4
|1.1
|3
|28.03.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Вторник
|22:04:13
|23:57:25
|0.4
|1.5
|4
|02.04.2017
|Замерзшая из Майами
|Воскресенье
|22:28:03
|00:15:17
|0.3
|1.3
|5
|31.03.2017
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|20:20:21
|21:52:22
|0.3
|0.8
|6
|02.04.2017
|Борщ-шоу
|Воскресенье
|10:28:51
|10:58:37
|0.3
|1.1
|7
|01.04.2017
|Королек - птичка певчая
|Суббота
|16:22:12
|17:15:02
|0.2
|0.9
|8
|29.03.2017
|Супермодель по-украински
|Среда
|16:58:04
|19:21:14
|0.2
|0.9
|9
|28.03.2017
|В теме
|Вторник
|23:57:25
|00:24:10
|0.2
|1.3
|10
|02.04.2017
|Диета для бюджета
|Воскресенье
|10:58:37
|11:27:51
|0.2
|0.8
Advertology.Ru
17.05.2017
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