ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|Время
|Четверг
|21:00:13
|21:42:15
|6.9
|19.6
|2
|22.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:03
|5.0
|14.6
|3
|22.03.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:03
|21:00:18
|5.0
|13.8
|4
|25.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:03:48
|4.0
|11.2
|5
|23.03.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|19:46:20
|20:03:08
|3.7
|11.6
|6
|23.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:07
|22:26:18
|3.3
|10.3
|7
|25.03.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:19:50
|3.3
|15.0
|8
|22.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:07
|19:39:35
|3.1
|10.6
|9
|24.03.2017
|Вести. (17:00)
|Пятница
|17:00:07
|17:19:30
|2.8
|13.4
|10
|26.03.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:30
|2.7
|12.0
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:34:37
|5.9
|16.5
|2
|26.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:15
|5.2
|14.2
|3
|26.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:20
|4.3
|11.9
|4
|26.03.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:40:31
|2.7
|8.1
|5
|25.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:07
|22:13:16
|2.3
|6.5
|6
|26.03.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:12
|00:14:41
|1.2
|5.3
|7
|24.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:13
|20:42:02
|1.2
|3.5
|8
|25.03.2017
|Задело!
|Суббота
|18:11:32
|18:21:10
|0.9
|3.2
|9
|26.03.2017
|Новости недели с Юрием Подкопаевым
|Воскресенье
|09:00:07
|09:46:35
|0.8
|4.8
|10
|26.03.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:14
|0.7
|2.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Воскресенье
|17:55:28
|19:28:19
|5.8
|17.5
|2
|25.03.2017
|Акушерка
|Суббота
|21:03:48
|01:22:10
|4.5
|16.7
|3
|26.03.2017
|Городская рапсодия
|Воскресенье
|14:19:08
|17:48:52
|3.9
|14.8
|4
|25.03.2017
|Медовая любовь
|Суббота
|14:19:50
|17:55:07
|3.7
|15.2
|5
|26.03.2017
|Риддик
|Воскресенье
|21:00:22
|23:23:37
|3.4
|10.4
|6
|26.03.2017
|Молодой
|Воскресенье
|20:15:53
|22:17:52
|2.7
|7.1
|7
|25.03.2017
|Ведьмина гора
|Суббота
|20:59:50
|22:55:57
|2.5
|7.4
|8
|26.03.2017
|Хроники Риддика
|Воскресенье
|18:45:26
|21:00:22
|2.3
|6.2
|9
|24.03.2017
|По секрету всему свету
|Пятница
|23:21:03
|01:23:28
|2.2
|13.2
|10
|21.03.2017
|Ограбление по итальянски
|Вторник
|21:00:55
|23:06:47
|2.1
|6.5
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:34:55
|23:24:33
|6.1
|20.7
|2
|23.03.2017
|Круговорот
|Четверг
|22:26:51
|23:27:50
|4.7
|17.2
|3
|20.03.2017
|Свидетели
|Понедельник
|20:39:32
|21:37:46
|4.2
|11.6
|4
|23.03.2017
|След
|Четверг
|21:16:57
|22:00:07
|3.4
|9.8
|5
|20.03.2017
|Детективы
|Понедельник
|20:00:03
|20:25:28
|2.8
|8.0
|6
|21.03.2017
|Реальные пацаны
|Вторник
|20:32:50
|21:02:33
|2.5
|7.1
|7
|20.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:36
|20:00:41
|2.5
|7.8
|8
|20.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:58:51
|16:58:50
|2.5
|12.6
|9
|23.03.2017
|Майор и магия
|Четверг
|22:26:18
|23:15:10
|2.4
|8.6
|10
|23.03.2017
|Молодежка-4
|Четверг
|20:00:50
|21:00:39
|2.3
|6.5
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:01:54
|23:43:48
|3.4
|12.7
|2
|26.03.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:30
|13:12:50
|3.2
|13.6
|3
|25.03.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:46
|13:59:58
|3.0
|13.7
|4
|24.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:49
|22:02:13
|2.9
|8.3
|5
|26.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:17
|22:00:48
|2.5
|6.8
|6
|24.03.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:15
|21:00:16
|2.2
|6.7
|7
|26.03.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:48
|23:02:24
|2.2
|7.1
|8
|24.03.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:02:13
|23:04:18
|2.2
|6.8
|9
|24.03.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:18
|21:00:49
|2.0
|5.8
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:55:07
|20:00:00
|3.3
|10.9
|2
|26.03.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:45
|09:30:42
|2.5
|15.5
|3
|25.03.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|08:00:46
|08:44:02
|0.8
|6.2
|4
|25.03.2017
|Романтика романса
|Суббота
|18:18:30
|19:12:41
|0.8
|2.5
|5
|26.03.2017
|Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце
|Воскресенье
|19:44:07
|20:55:46
|0.5
|1.4
|6
|26.03.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:11
|10:31:48
|0.5
|2.4
|7
|25.03.2017
|Руки вверх. Юбилейный концерт
|Суббота
|16:59:06
|18:52:56
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.3
|8
|25.03.2017
|Золотая лихорадка
|Суббота
|09:36:04
|10:30:13
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.6
|9
|25.03.2017
|Концерт Элтона Джона. Студия ВВС RADIO 2
|Суббота
|21:32:50
|22:30:05
|0.3
|0.9
|10
|25.03.2017
|Europa Plus топ-чарт
|Суббота
|11:01:43
|12:01:29
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:29
|12:00:14
|2.7
|11.6
|2
|26.03.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:27
|11:05:29
|2.5
|11.6
|3
|25.03.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:01
|19:00:43
|2.4
|8.3
|4
|26.03.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:49
|10:33:50
|2.1
|9.8
|5
|25.03.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:18
|11:02:27
|2.0
|9.8
|6
|24.03.2017
|Жить здорово. Спецвыпуск
|Пятница
|09:52:54
|10:55:47
|1.8
|12.7
|7
|20.03.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:01
|10:59:02
|1.8
|12.6
|8
|23.03.2017
|Контрольная закупка
|Четверг
|09:19:29
|09:49:43
|1.7
|13.4
|9
|23.03.2017
|Жить здорово
|Четверг
|09:52:51
|10:56:30
|1.5
|10.7
|10
|26.03.2017
|Здоровье
|Воскресенье
|08:55:40
|09:59:11
|1.2
|6.7
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:38
|19:59:54
|5.5
|18.0
|2
|26.03.2017
|Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение
|Воскресенье
|18:02:01
|18:58:48
|4.1
|12.7
|3
|25.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:23
|3.7
|11.4
|4
|26.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:15
|01:39:41
|3.3
|17.0
|5
|26.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:59
|18:02:01
|3.2
|11.1
|6
|20.03.2017
|Первая студия
|Понедельник
|18:26:18
|19:45:27
|3.2
|10.9
|7
|23.03.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:27:50
|01:25:25
|3.2
|21.9
|8
|26.03.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:37
|14:10:27
|2.8
|12.0
|9
|22.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:28:07
|02:14:13
|2.4
|21.1
|10
|25.03.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:44
|17:03:01
|2.2
|8.9
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Пятница
|18:56:44
|20:55:41
|3.4
|10.6
|2
|26.03.2017
|Керлинг. Чемпионат мира 2017. Женщины
|Воскресенье
|10:00:27
|12:45:56
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.1
|3
|26.03.2017
|Школа Аркадия Паровозова
|Воскресенье
|09:24:39
|09:51:22
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|3.7
|4
|23.03.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Четверг
|18:59:52
|22:52:45
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.0
|5
|25.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Суббота
|20:58:45
|21:59:29
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|6
|25.03.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Спринт
|Суббота
|11:52:11
|13:11:47
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.7
|7
|26.03.2017
|10!
|Воскресенье
|12:46:46
|13:02:26
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.3
|8
|26.03.2017
|#новости
|Воскресенье
|16:31:33
|16:36:37
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
|9
|24.03.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Пятница
|22:39:31
|23:36:35
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
|10
|22.03.2017
|Голы, которых не было
|Среда
|21:19:59
|21:50:29
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.3
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:28:19
|21:00:07
|8.7
|22.9
|2
|24.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:32:38
|23:17:55
|6.8
|21.2
|3
|23.03.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|20:03:08
|21:00:06
|6.1
|17.2
|4
|25.03.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:22:44
|23:01:54
|4.2
|12.4
|5
|24.03.2017
|Юморина
|Пятница
|20:59:05
|23:21:03
|4.2
|12.8
|6
|26.03.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:34:37
|00:44:31
|4.1
|17.8
|7
|23.03.2017
|Прямой эфир
|Четверг
|17:39:15
|18:46:28
|4.1
|16.7
|8
|26.03.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:48:52
|19:58:46
|3.9
|11.6
|9
|25.03.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:10:33
|20:59:19
|3.6
|10.5
|10
|25.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:02:23
|22:43:00
|3.4
|9.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Рапунцель: счастлива навсегда
|Суббота
|21:29:07
|21:35:09
|1.4
|3.8
|2
|26.03.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|20:00:05
|20:13:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|3
|26.03.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:15:18
|16:25:28
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.4
|4
|25.03.2017
|Рапунцель: Запутанная история
|Суббота
|19:29:16
|21:29:07
|1.2
|3.3
|5
|25.03.2017
|Фока - на все руки дока
|Суббота
|08:41:25
|08:59:59
|1.1
|8.4
|6
|21.03.2017
|Барбоскины
|Вторник
|21:38:04
|21:52:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|7
|26.03.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:23:17
|20:28:47
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|8
|26.03.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|16:26:36
|16:43:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.8
|9
|24.03.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|19:02:26
|19:13:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.5
|10
|23.03.2017
|Поезд динозавров
|Четверг
|19:37:45
|20:03:32
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
Advertology.Ru
10.05.2017
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