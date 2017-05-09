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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 Время Четверг 21:00:13 21:42:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 19.6
2 22.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:03 РОССИЯ1 5.0 14.6
3 22.03.2017 Местное время Среда 20:44:03 21:00:18 РОССИЯ1 5.0 13.8
4 25.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:03:48 РОССИЯ1 4.0 11.2
5 23.03.2017 Вечерние новости Четверг 19:46:20 20:03:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.6
6 23.03.2017 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:07 22:26:18 3.3 10.3
7 25.03.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:19:50 РОССИЯ1 3.3 15.0
8 22.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:07 19:39:35 НТВ 3.1 10.6
9 24.03.2017 Вести. (17:00) Пятница 17:00:07 17:19:30 РОССИЯ1 2.8 13.4
10 26.03.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:30 РОССИЯ1 2.7 12.0

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:34:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.5
2 26.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:15 РОССИЯ1 5.2 14.2
3 26.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:20 НТВ 4.3 11.9
4 26.03.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:40:31 2.7 8.1
5 25.03.2017 Постскриптум Суббота 21:00:07 22:13:16 2.3 6.5
6 26.03.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:12 00:14:41 1.2 5.3
7 24.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:13 20:42:02 1.2 3.5
8 25.03.2017 Задело! Суббота 18:11:32 18:21:10 0.9 3.2
9 26.03.2017 Новости недели с Юрием Подкопаевым Воскресенье 09:00:07 09:46:35 0.8 4.8
10 26.03.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:14 0.7 2.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Воскресенье 17:55:28 19:28:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 17.5
2 25.03.2017 Акушерка Суббота 21:03:48 01:22:10 РОССИЯ1 4.5 16.7
3 26.03.2017 Городская рапсодия Воскресенье 14:19:08 17:48:52 РОССИЯ1 3.9 14.8
4 25.03.2017 Медовая любовь Суббота 14:19:50 17:55:07 РОССИЯ1 3.7 15.2
5 26.03.2017 Риддик Воскресенье 21:00:22 23:23:37 СТС 3.4 10.4
6 26.03.2017 Молодой Воскресенье 20:15:53 22:17:52 НТВ 2.7 7.1
7 25.03.2017 Ведьмина гора Суббота 20:59:50 22:55:57 СТС 2.5 7.4
8 26.03.2017 Хроники Риддика Воскресенье 18:45:26 21:00:22 СТС 2.3 6.2
9 24.03.2017 По секрету всему свету Пятница 23:21:03 01:23:28 РОССИЯ1 2.2 13.2
10 21.03.2017 Ограбление по итальянски Вторник 21:00:55 23:06:47 СТС 2.1 6.5

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:34:55 23:24:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 20.7
2 23.03.2017 Круговорот Четверг 22:26:51 23:27:50 РОССИЯ1 4.7 17.2
3 20.03.2017 Свидетели Понедельник 20:39:32 21:37:46 НТВ 4.2 11.6
4 23.03.2017 След Четверг 21:16:57 22:00:07 3.4 9.8
5 20.03.2017 Детективы Понедельник 20:00:03 20:25:28 2.8 8.0
6 21.03.2017 Реальные пацаны Вторник 20:32:50 21:02:33 ТНТ 2.5 7.1
7 20.03.2017 Воронины Понедельник 19:29:36 20:00:41 СТС 2.5 7.8
8 20.03.2017 Тайны следствия - 10 Понедельник 15:58:51 16:58:50 РОССИЯ1 2.5 12.6
9 23.03.2017 Майор и магия Четверг 22:26:18 23:15:10 2.4 8.6
10 23.03.2017 Молодежка-4 Четверг 20:00:50 21:00:39 СТС 2.3 6.5

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:01:54 23:43:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.7
2 26.03.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:30 13:12:50 РОССИЯ1 3.2 13.6
3 25.03.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:46 13:59:58 РОССИЯ1 3.0 13.7
4 24.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:49 22:02:13 ТНТ 2.9 8.3
5 26.03.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:17 22:00:48 ТНТ 2.5 6.8
6 24.03.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:15 21:00:16 СТС 2.2 6.7
7 26.03.2017 Stand up Воскресенье 22:00:48 23:02:24 ТНТ 2.2 7.1
8 24.03.2017 Открытый микрофон Пятница 22:02:13 23:04:18 ТНТ 2.2 6.8
9 24.03.2017 Импровизация Пятница 19:59:18 21:00:49 ТНТ 2.0 5.8

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:55:07 20:00:00 РОССИЯ1 3.3 10.9
2 26.03.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:45 09:30:42 РОССИЯ1 2.5 15.5
3 25.03.2017 Играй, гармонь! Суббота 08:00:46 08:44:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.8 6.2
4 25.03.2017 Романтика романса Суббота 18:18:30 19:12:41 РОССИЯ К 0.8 2.5
5 26.03.2017 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце Воскресенье 19:44:07 20:55:46 РОССИЯ К 0.5 1.4
6 26.03.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:11 10:31:48 РОССИЯ К 0.5 2.4
7 25.03.2017 Руки вверх. Юбилейный концерт Суббота 16:59:06 18:52:56 МУЗ ТВ 0.4 1.3
8 25.03.2017 Золотая лихорадка Суббота 09:36:04 10:30:13 МУЗ ТВ 0.3 1.6
9 25.03.2017 Концерт Элтона Джона. Студия ВВС RADIO 2 Суббота 21:32:50 22:30:05 РОССИЯ К 0.3 0.9
10 25.03.2017 Europa Plus топ-чарт Суббота 11:01:43 12:01:29 МУЗ ТВ 0.3 1.4

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:29 12:00:14 НТВ 2.7 11.6
2 26.03.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:27 11:05:29 НТВ 2.5 11.6
3 25.03.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:01 19:00:43 2.4 8.3
4 26.03.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:49 10:33:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 9.8
5 25.03.2017 Главная дорога Суббота 10:20:18 11:02:27 НТВ 2.0 9.8
6 24.03.2017 Жить здорово. Спецвыпуск Пятница 09:52:54 10:55:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 12.7
7 20.03.2017 О самом главном Понедельник 09:56:01 10:59:02 РОССИЯ1 1.8 12.6
8 23.03.2017 Контрольная закупка Четверг 09:19:29 09:49:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 13.4
9 23.03.2017 Жить здорово Четверг 09:52:51 10:56:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 10.7
10 26.03.2017 Здоровье Воскресенье 08:55:40 09:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 6.7

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 60 минут Пятница 18:47:38 19:59:54 РОССИЯ1 5.5 18.0
2 26.03.2017 Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение Воскресенье 18:02:01 18:58:48 НТВ 4.1 12.7
3 25.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:23 НТВ 3.7 11.4
4 26.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:15 01:39:41 РОССИЯ1 3.3 17.0
5 26.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:59 18:02:01 НТВ 3.2 11.1
6 20.03.2017 Первая студия Понедельник 18:26:18 19:45:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.9
7 23.03.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:27:50 01:25:25 РОССИЯ1 3.2 21.9
8 26.03.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:37 14:10:27 НТВ 2.8 12.0
9 22.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:28:07 02:14:13 РОССИЯ1 2.4 21.1
10 25.03.2017 Военная тайна Суббота 16:35:44 17:03:01 2.2 8.9

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Пятница 18:56:44 20:55:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.6
2 26.03.2017 Керлинг. Чемпионат мира 2017. Женщины Воскресенье 10:00:27 12:45:56 МАТЧ ТВ 0.7 3.1
3 26.03.2017 Школа Аркадия Паровозова Воскресенье 09:24:39 09:51:22 КАРУСЕЛЬ 0.7 3.7
4 23.03.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Четверг 18:59:52 22:52:45 МАТЧ ТВ 0.7 2.0
5 25.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Суббота 20:58:45 21:59:29 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
6 25.03.2017 Биатлон. Чемпионат России. Спринт Суббота 11:52:11 13:11:47 МАТЧ ТВ 0.6 2.7
7 26.03.2017 10! Воскресенье 12:46:46 13:02:26 МАТЧ ТВ 0.5 2.3
8 26.03.2017 #новости Воскресенье 16:31:33 16:36:37 МАТЧ ТВ 0.5 1.9
9 24.03.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Пятница 22:39:31 23:36:35 МАТЧ ТВ 0.5 1.9
10 22.03.2017 Голы, которых не было Среда 21:19:59 21:50:29 МАТЧ ТВ 0.4 1.3

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:28:19 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.9
2 24.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:32:38 23:17:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 21.2
3 23.03.2017 Пусть говорят Четверг 20:03:08 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.2
4 25.03.2017 Сегодня вечером Суббота 21:22:44 23:01:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.4
5 24.03.2017 Юморина Пятница 20:59:05 23:21:03 РОССИЯ1 4.2 12.8
6 26.03.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:34:37 00:44:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 17.8
7 23.03.2017 Прямой эфир Четверг 17:39:15 18:46:28 РОССИЯ1 4.1 16.7
8 26.03.2017 Танцуют все! Воскресенье 17:48:52 19:58:46 РОССИЯ1 3.9 11.6
9 25.03.2017 Минута славы Суббота 19:10:33 20:59:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 10.5
10 25.03.2017 Ты супер! Суббота 20:02:23 22:43:00 НТВ 3.4 9.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Рапунцель: счастлива навсегда Суббота 21:29:07 21:35:09 1.4 3.8
2 26.03.2017 Маша и медведь Воскресенье 20:00:05 20:13:56 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
3 26.03.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:15:18 16:25:28 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.4
4 25.03.2017 Рапунцель: Запутанная история Суббота 19:29:16 21:29:07 1.2 3.3
5 25.03.2017 Фока - на все руки дока Суббота 08:41:25 08:59:59 1.1 8.4
6 21.03.2017 Барбоскины Вторник 21:38:04 21:52:37 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
7 26.03.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:23:17 20:28:47 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
8 26.03.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 16:26:36 16:43:06 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.8
9 24.03.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 19:02:26 19:13:00 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.5
10 23.03.2017 Поезд динозавров Четверг 19:37:45 20:03:32 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
TNS Россия
Advertology.Ru

10.05.2017

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