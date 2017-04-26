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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:35:40 23:23:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 21.2
2 02.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:39 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 17.4
3 28.03.2017 Местное время Вторник 20:44:08 20:59:38 РОССИЯ1 6.9 17.9
4 28.03.2017 Вести. (20:00) Вторник 20:00:09 20:44:08 РОССИЯ1 6.3 17.1
5 02.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:09:56 РОССИЯ1 5.8 14.2
6 28.03.2017 60 минут Вторник 18:46:40 19:59:02 РОССИЯ1 5.7 18.5
7 31.03.2017 Время Пятница 21:00:07 21:35:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.7
8 02.04.2017 Новые русские сенсации. Они кричали за родину Воскресенье 18:01:45 18:59:53 НТВ 5.7 16.5
9 02.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:09:56 00:12:52 РОССИЯ1 5.5 17.4
10 28.03.2017 Две жизни Вторник 22:52:08 23:46:25 РОССИЯ1 5.3 18.3
11 02.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:31:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 12.3
12 27.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:42 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 13.4
13 02.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:12:56 НТВ 4.9 12.7
14 02.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:31 10:17:42 РОССИЯ1 4.8 22.8
15 02.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:05 18:01:45 НТВ 4.6 14.9
16 29.03.2017 Вечерние новости Среда 19:45:09 20:03:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.0
17 29.03.2017 След Среда 21:16:16 22:00:10 4.5 11.7
18 27.03.2017 Прямой эфир Понедельник 17:38:51 18:45:44 РОССИЯ1 4.4 17.7
19 01.04.2017 Второе дыхание Суббота 21:03:25 00:59:34 РОССИЯ1 4.3 14.0
20 27.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:36:07 23:31:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.7
21 02.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:53 НТВ 4.2 15.9
22 01.04.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:05:11 23:40:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.5
23 01.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:20 НТВ 4.1 12.7
24 29.03.2017 Волчье солнце Среда 21:36:32 23:38:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.8
25 01.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:25 РОССИЯ1 4.0 11.6
26 02.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:16 15:59:54 НТВ 4.0 13.5
27 28.03.2017 Свидетели Вторник 20:40:49 21:37:26 НТВ 3.9 10.4
28 01.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:26:56 23:05:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.1
29 28.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 18:57:01 20:52:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.5
30 02.04.2017 Ледокол Воскресенье 20:14:38 22:41:16 НТВ 3.9 9.5
31 02.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:18:59 НТВ 3.9 13.2
32 27.03.2017 Майор и магия Понедельник 22:26:00 23:13:51 3.8 11.9
33 31.03.2017 Поле чудес Пятница 19:52:17 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.1
34 27.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:07 22:26:00 3.8 10.8
35 30.03.2017 Первая студия Четверг 18:26:22 19:45:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.5
36 02.04.2017 Фазенда Воскресенье 11:23:29 11:58:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.3
37 02.04.2017 Ищу мужчину Воскресенье 14:19:44 17:56:36 РОССИЯ1 3.7 12.3
38 01.04.2017 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Суббота 14:19:32 16:18:16 РОССИЯ1 3.7 15.4
39 31.03.2017 Петросян-шоу Пятница 20:59:26 23:01:01 РОССИЯ1 3.6 10.1
40 02.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:31:54 23:33:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 10.4
41 02.04.2017 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Воскресенье 20:59:49 23:36:09 СТС 3.5 9.3
42 31.03.2017 Человек и закон Пятница 18:48:01 19:52:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 11.9
43 02.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:53 14:10:39 НТВ 3.5 12.4
44 31.03.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:23:57 00:20:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 13.7
45 01.04.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:15:50 14:00:00 РОССИЯ1 3.3 14.1
46 28.03.2017 Тайны следствия - 10 Вторник 15:58:05 16:59:27 РОССИЯ1 3.3 16.6
47 01.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:17 22:12:19 3.2 9.0
48 28.03.2017 Мужское/женское Вторник 16:02:40 16:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 16.1
49 01.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Суббота 10:11:38 10:59:56 РОССИЯ1 3.2 14.3
50 01.04.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:51 12:00:33 НТВ 3.2 13.8
51 29.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:45:23 02:38:31 РОССИЯ1 3.1 22.3
52 02.04.2017 Пока все дома Воскресенье 10:32:27 11:23:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.7
53 29.03.2017 Джек Ричер Среда 20:59:31 23:34:31 СТС 3.1 8.7
54 01.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:53:41 19:59:52 РОССИЯ1 3.1 10.5
55 01.04.2017 Ты супер! Суббота 20:04:20 22:37:39 НТВ 3.1 8.8
56 01.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:20:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.9
57 02.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:09 11:19:51 РОССИЯ1 3.0 12.0
58 30.03.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:44:29 01:42:32 РОССИЯ1 3.0 18.3
59 02.04.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:08 14:19:44 РОССИЯ1 3.0 10.6
60 27.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:41:37 НТВ 2.9 10.0
61 02.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:21 12:00:14 НТВ 2.9 11.4
62 29.03.2017 Вести. (17:00) Среда 17:00:06 17:18:59 РОССИЯ1 2.9 13.7
63 31.03.2017 Тайны следствия - 11 Пятница 14:57:56 16:58:27 РОССИЯ1 2.9 15.0
64 02.04.2017 Семейный альбом Воскресенье 13:12:45 13:59:49 РОССИЯ1 2.9 10.3
65 28.03.2017 Новости. (15:00) Вторник 15:00:17 15:14:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 17.2
66 01.04.2017 Главная дорога Суббота 10:20:32 11:02:51 НТВ 2.9 12.7
67 02.04.2017 Однажды в России Воскресенье 21:02:03 22:02:46 ТНТ 2.8 6.9
68 28.03.2017 Время покажет Вторник 15:14:28 16:02:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 16.2
69 01.04.2017 Золото нации Суббота 16:18:16 17:53:41 РОССИЯ1 2.8 10.9
70 27.03.2017 Выжить любой ценой Понедельник 21:36:03 22:36:01 НТВ 2.8 7.9
71 30.03.2017 Место встречи Четверг 13:59:43 16:00:09 НТВ 2.8 16.4
72 31.03.2017 Новости. (12:00) Пятница 12:00:06 12:17:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 18.0
73 01.04.2017 Право знать! Суббота 22:12:19 23:44:13 2.8 8.5
74 01.04.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:14:35 19:11:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 9.7
75 27.03.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-14 Понедельник 16:30:56 17:29:32 НТВ 2.8 13.4
76 02.04.2017 Глухарь Воскресенье 21:05:04 22:02:26 2.7 6.6
77 02.04.2017 День войск национальной гвардии Российской Федерации Воскресенье 17:10:31 19:26:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.0
78 02.04.2017 Поедем, поедим! Воскресенье 14:10:39 15:06:16 НТВ 2.7 9.7
79 02.04.2017 Романовы Воскресенье 14:58:59 17:10:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.1
80 01.04.2017 Минута славы Суббота 19:11:10 20:59:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 7.9
81 02.04.2017 Танцуют все! Воскресенье 17:56:36 19:59:57 РОССИЯ1 2.6 7.3
82 01.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:37:39 23:39:53 НТВ 2.6 8.2
83 31.03.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Пятница 16:31:05 17:29:54 НТВ 2.6 12.3
84 01.04.2017 Вокруг смеха Суббота 11:28:37 11:59:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.1
85 01.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:01:57 21:30:56 ТНТ 2.5 7.3
86 02.04.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:15 21:02:03 ТНТ 2.5 6.2
87 02.04.2017 Первая передача Воскресенье 10:21:20 11:05:21 НТВ 2.5 10.5
88 01.04.2017 Мата Хари. Шпионка, которую предали Суббота 10:18:11 11:28:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.0
89 02.04.2017 Теория заговора Воскресенье 13:51:52 14:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.9
90 01.04.2017 Квартирный вопрос Суббота 12:00:33 13:05:44 НТВ 2.5 10.7
91 30.03.2017 Говорим и показываем Четверг 17:29:02 18:33:10 НТВ 2.5 10.7
92 31.03.2017 Самые шокирующие гипотезы Пятница 17:59:27 19:00:06 2.4 9.5
93 01.04.2017 Забытая женщина Суббота 20:04:50 21:00:17 2.4 7.0
94 02.04.2017 Stand up Воскресенье 22:02:46 23:02:58 ТНТ 2.4 6.4
95 27.03.2017 Паркер Понедельник 21:00:02 23:17:55 СТС 2.4 6.9
96 27.03.2017 Специальный корреспондент Понедельник 23:45:10 02:15:09 РОССИЯ1 2.4 18.0
97 02.04.2017 "Дежурный по стране" М. Жванецкий Воскресенье 00:12:52 01:11:59 РОССИЯ1 2.4 14.6
98 27.03.2017 Воронины Понедельник 19:28:43 19:59:30 СТС 2.3 7.4
99 02.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:08 09:30:31 РОССИЯ1 2.3 14.6
100 30.03.2017 События. (22:00) Четверг 22:00:06 22:35:48 2.3 6.3
TNS Россия
Advertology.Ru

27.04.2017

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