100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:35:40
|23:23:57
|7.3
|21.2
|2
|02.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:39
|20:59:58
|7.0
|17.4
|3
|28.03.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:08
|20:59:38
|6.9
|17.9
|4
|28.03.2017
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:09
|20:44:08
|6.3
|17.1
|5
|02.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:09:56
|5.8
|14.2
|6
|28.03.2017
|60 минут
|Вторник
|18:46:40
|19:59:02
|5.7
|18.5
|7
|31.03.2017
|Время
|Пятница
|21:00:07
|21:35:40
|5.7
|15.7
|8
|02.04.2017
|Новые русские сенсации. Они кричали за родину
|Воскресенье
|18:01:45
|18:59:53
|5.7
|16.5
|9
|02.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:09:56
|00:12:52
|5.5
|17.4
|10
|28.03.2017
|Две жизни
|Вторник
|22:52:08
|23:46:25
|5.3
|18.3
|11
|02.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:31:54
|5.0
|12.3
|12
|27.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:42
|21:00:00
|4.9
|13.4
|13
|02.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:12:56
|4.9
|12.7
|14
|02.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:31
|10:17:42
|4.8
|22.8
|15
|02.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:05
|18:01:45
|4.6
|14.9
|16
|29.03.2017
|Вечерние новости
|Среда
|19:45:09
|20:03:24
|4.6
|14.0
|17
|29.03.2017
|След
|Среда
|21:16:16
|22:00:10
|4.5
|11.7
|18
|27.03.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:51
|18:45:44
|4.4
|17.7
|19
|01.04.2017
|Второе дыхание
|Суббота
|21:03:25
|00:59:34
|4.3
|14.0
|20
|27.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:36:07
|23:31:01
|4.2
|12.7
|21
|02.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:53
|4.2
|15.9
|22
|01.04.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:05:11
|23:40:37
|4.1
|13.5
|23
|01.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:20
|4.1
|12.7
|24
|29.03.2017
|Волчье солнце
|Среда
|21:36:32
|23:38:53
|4.1
|11.8
|25
|01.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:25
|4.0
|11.6
|26
|02.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:16
|15:59:54
|4.0
|13.5
|27
|28.03.2017
|Свидетели
|Вторник
|20:40:49
|21:37:26
|3.9
|10.4
|28
|01.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:26:56
|23:05:11
|3.9
|11.1
|29
|28.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|18:57:01
|20:52:04
|3.9
|11.5
|30
|02.04.2017
|Ледокол
|Воскресенье
|20:14:38
|22:41:16
|3.9
|9.5
|31
|02.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:18:59
|3.9
|13.2
|32
|27.03.2017
|Майор и магия
|Понедельник
|22:26:00
|23:13:51
|3.8
|11.9
|33
|31.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:17
|21:00:00
|3.8
|11.1
|34
|27.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:07
|22:26:00
|3.8
|10.8
|35
|30.03.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:26:22
|19:45:21
|3.7
|13.5
|36
|02.04.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:29
|11:58:29
|3.7
|14.3
|37
|02.04.2017
|Ищу мужчину
|Воскресенье
|14:19:44
|17:56:36
|3.7
|12.3
|38
|01.04.2017
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Суббота
|14:19:32
|16:18:16
|3.7
|15.4
|39
|31.03.2017
|Петросян-шоу
|Пятница
|20:59:26
|23:01:01
|3.6
|10.1
|40
|02.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:31:54
|23:33:57
|3.5
|10.4
|41
|02.04.2017
|Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
|Воскресенье
|20:59:49
|23:36:09
|3.5
|9.3
|42
|31.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:01
|19:52:17
|3.5
|11.9
|43
|02.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:53
|14:10:39
|3.5
|12.4
|44
|31.03.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:23:57
|00:20:50
|3.4
|13.7
|45
|01.04.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:15:50
|14:00:00
|3.3
|14.1
|46
|28.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Вторник
|15:58:05
|16:59:27
|3.3
|16.6
|47
|01.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:17
|22:12:19
|3.2
|9.0
|48
|28.03.2017
|Мужское/женское
|Вторник
|16:02:40
|16:59:20
|3.2
|16.1
|49
|01.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Суббота
|10:11:38
|10:59:56
|3.2
|14.3
|50
|01.04.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:51
|12:00:33
|3.2
|13.8
|51
|29.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:45:23
|02:38:31
|3.1
|22.3
|52
|02.04.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:32:27
|11:23:29
|3.1
|12.7
|53
|29.03.2017
|Джек Ричер
|Среда
|20:59:31
|23:34:31
|3.1
|8.7
|54
|01.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:53:41
|19:59:52
|3.1
|10.5
|55
|01.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:04:20
|22:37:39
|3.1
|8.8
|56
|01.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:20:11
|3.0
|12.9
|57
|02.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:09
|11:19:51
|3.0
|12.0
|58
|30.03.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:44:29
|01:42:32
|3.0
|18.3
|59
|02.04.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:08
|14:19:44
|3.0
|10.6
|60
|27.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:41:37
|2.9
|10.0
|61
|02.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:21
|12:00:14
|2.9
|11.4
|62
|29.03.2017
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:06
|17:18:59
|2.9
|13.7
|63
|31.03.2017
|Тайны следствия - 11
|Пятница
|14:57:56
|16:58:27
|2.9
|15.0
|64
|02.04.2017
|Семейный альбом
|Воскресенье
|13:12:45
|13:59:49
|2.9
|10.3
|65
|28.03.2017
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:17
|15:14:28
|2.9
|17.2
|66
|01.04.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:32
|11:02:51
|2.9
|12.7
|67
|02.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:03
|22:02:46
|2.8
|6.9
|68
|28.03.2017
|Время покажет
|Вторник
|15:14:28
|16:02:40
|2.8
|16.2
|69
|01.04.2017
|Золото нации
|Суббота
|16:18:16
|17:53:41
|2.8
|10.9
|70
|27.03.2017
|Выжить любой ценой
|Понедельник
|21:36:03
|22:36:01
|2.8
|7.9
|71
|30.03.2017
|Место встречи
|Четверг
|13:59:43
|16:00:09
|2.8
|16.4
|72
|31.03.2017
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:06
|12:17:47
|2.8
|18.0
|73
|01.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:12:19
|23:44:13
|2.8
|8.5
|74
|01.04.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:14:35
|19:11:10
|2.8
|9.7
|75
|27.03.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-14
|Понедельник
|16:30:56
|17:29:32
|2.8
|13.4
|76
|02.04.2017
|Глухарь
|Воскресенье
|21:05:04
|22:02:26
|2.7
|6.6
|77
|02.04.2017
|День войск национальной гвардии Российской Федерации
|Воскресенье
|17:10:31
|19:26:39
|2.7
|8.0
|78
|02.04.2017
|Поедем, поедим!
|Воскресенье
|14:10:39
|15:06:16
|2.7
|9.7
|79
|02.04.2017
|Романовы
|Воскресенье
|14:58:59
|17:10:31
|2.7
|9.1
|80
|01.04.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:11:10
|20:59:55
|2.6
|7.9
|81
|02.04.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:56:36
|19:59:57
|2.6
|7.3
|82
|01.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:37:39
|23:39:53
|2.6
|8.2
|83
|31.03.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Пятница
|16:31:05
|17:29:54
|2.6
|12.3
|84
|01.04.2017
|Вокруг смеха
|Суббота
|11:28:37
|11:59:50
|2.5
|11.1
|85
|01.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:01:57
|21:30:56
|2.5
|7.3
|86
|02.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:15
|21:02:03
|2.5
|6.2
|87
|02.04.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:20
|11:05:21
|2.5
|10.5
|88
|01.04.2017
|Мата Хари. Шпионка, которую предали
|Суббота
|10:18:11
|11:28:37
|2.5
|11.0
|89
|02.04.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:51:52
|14:58:59
|2.5
|8.9
|90
|01.04.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:33
|13:05:44
|2.5
|10.7
|91
|30.03.2017
|Говорим и показываем
|Четверг
|17:29:02
|18:33:10
|2.5
|10.7
|92
|31.03.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Пятница
|17:59:27
|19:00:06
|2.4
|9.5
|93
|01.04.2017
|Забытая женщина
|Суббота
|20:04:50
|21:00:17
|2.4
|7.0
|94
|02.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:46
|23:02:58
|2.4
|6.4
|95
|27.03.2017
|Паркер
|Понедельник
|21:00:02
|23:17:55
|2.4
|6.9
|96
|27.03.2017
|Специальный корреспондент
|Понедельник
|23:45:10
|02:15:09
|2.4
|18.0
|97
|02.04.2017
|"Дежурный по стране" М. Жванецкий
|Воскресенье
|00:12:52
|01:11:59
|2.4
|14.6
|98
|27.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:43
|19:59:30
|2.3
|7.4
|99
|02.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:08
|09:30:31
|2.3
|14.6
|100
|30.03.2017
|События. (22:00)
|Четверг
|22:00:06
|22:35:48
|2.3
|6.3
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27.04.2017
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