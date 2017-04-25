ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/03/2017 - 12/03/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:13
|21:00:07
|8.7
|22.7
|2
|08.03.2017
|Москва слезам не верит
|Среда
|19:55:31
|21:00:00
|6.8
|18.5
|3
|06.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:23
|21:00:02
|6.0
|16.9
|4
|09.03.2017
|Мурка
|Четверг
|21:34:56
|23:36:50
|5.9
|19.5
|5
|08.03.2017
|Время
|Среда
|21:00:14
|21:21:53
|5.9
|15.8
|6
|12.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:28:49
|5.7
|16.2
|7
|08.03.2017
|Красотка
|Среда
|17:41:50
|19:55:31
|5.5
|16.9
|8
|11.03.2017
|Голос. Дети
|Суббота
|21:20:16
|23:03:22
|5.5
|15.8
|9
|10.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:40
|21:00:06
|5.1
|15.0
|10
|06.03.2017
|Штрафник
|Понедельник
|21:33:59
|23:37:03
|4.6
|15.3
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.03.2017
|Екатерина. Взлет
|Вторник
|22:02:22
|23:06:30
|6.4
|19.9
|2
|08.03.2017
|Любовь и голуби
|Среда
|20:56:27
|23:01:04
|6.3
|17.9
|3
|08.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:56:27
|5.4
|14.5
|4
|07.03.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:52
|21:00:17
|5.3
|15.0
|5
|12.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:35:05
|5.0
|13.7
|6
|08.03.2017
|Петросян и женщины
|Среда
|17:26:55
|19:58:43
|4.8
|14.8
|7
|12.03.2017
|Вера
|Воскресенье
|16:14:35
|19:58:45
|4.6
|14.2
|8
|11.03.2017
|Брачные игры
|Суббота
|21:03:02
|00:58:51
|4.3
|15.1
|9
|10.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:49:07
|19:58:49
|4.3
|14.3
|10
|11.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:02
|4.1
|11.6
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|12:11:20
|12:56:17
|0.9
|3.6
|2
|11.03.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|08:59:43
|09:16:49
|0.7
|4.8
|3
|12.03.2017
|Вести. ГЕО экономика
|Воскресенье
|09:35:40
|09:55:55
|0.7
|3.4
|4
|08.03.2017
|Вести. Экономика
|Среда
|10:30:15
|10:36:12
|0.7
|2.7
|5
|07.03.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Вторник
|21:59:42
|22:33:24
|0.7
|2.0
|6
|11.03.2017
|Свой - чужой
|Суббота
|22:26:13
|22:52:20
|0.6
|1.9
|7
|11.03.2017
|Вести. ЛАЭС 2.0
|Суббота
|17:16:46
|17:26:20
|0.6
|2.4
|8
|11.03.2017
|Вести в субботу
|Суббота
|23:00:13
|00:02:12
|0.6
|2.4
|9
|08.03.2017
|Вести. Властные дамы. Старый Свет
|Среда
|10:40:31
|10:53:20
|0.6
|2.6
|10
|11.03.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:35:20
|08:57:29
|0.6
|4.6
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:57
|22:10:24
|2.0
|5.5
|2
|11.03.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:10:24
|23:43:26
|1.6
|5.1
|3
|11.03.2017
|Дело судьи Карелиной
|Суббота
|20:02:33
|20:59:57
|1.6
|4.5
|4
|12.03.2017
|Женщина его мечты
|Воскресенье
|19:57:48
|20:56:34
|1.3
|3.4
|5
|08.03.2017
|Моя любимая свекровь
|Среда
|19:25:19
|20:30:04
|1.2
|3.4
|6
|12.03.2017
|След тигра
|Воскресенье
|15:03:26
|16:58:51
|1.1
|4.2
|7
|07.03.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:20:39
|21:58:56
|1.1
|3.1
|8
|07.03.2017
|События. (22:00)
|Вторник
|22:00:01
|22:34:43
|1.1
|3.3
|9
|12.03.2017
|Расплата
|Воскресенье
|20:56:34
|21:56:44
|1.0
|2.8
|10
|10.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:49
|20:43:12
|1.0
|3.1
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.03.2017
|Пес-2
|Четверг
|20:41:54
|21:43:11
|5.2
|14.3
|2
|10.03.2017
|Пес
|Пятница
|20:48:36
|21:47:38
|4.7
|13.3
|3
|11.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:03:47
|4.0
|12.0
|4
|09.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Четверг
|18:33:14
|18:58:46
|3.7
|13.6
|5
|11.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:47
|22:36:46
|3.7
|10.4
|6
|12.03.2017
|Новые русские сенсации. Главный экстрасенс Кремля
|Воскресенье
|18:03:29
|18:58:52
|3.7
|11.1
|7
|09.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:10
|19:39:54
|3.7
|12.2
|8
|12.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:14
|20:12:28
|3.5
|9.3
|9
|12.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:07
|18:03:29
|3.4
|11.4
|10
|11.03.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:41
|18:58:56
|3.3
|11.9
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|Романтика романса и ее друзья
|Среда
|18:11:49
|20:15:52
|1.0
|2.9
|2
|11.03.2017
|Ищите женщину
|Суббота
|21:16:18
|22:26:06
|0.8
|2.4
|3
|08.03.2017
|Божественная Гликерия
|Среда
|11:39:11
|12:17:57
|0.7
|2.8
|4
|12.03.2017
|Дневной поезд
|Воскресенье
|20:02:13
|21:36:14
|0.7
|1.8
|5
|08.03.2017
|Весенние истории
|Среда
|12:20:07
|13:12:17
|0.7
|2.6
|6
|11.03.2017
|Романтика романса
|Суббота
|19:02:56
|19:55:25
|0.6
|1.9
|7
|10.03.2017
|Старая, старая сказка
|Пятница
|20:59:52
|22:29:47
|0.6
|1.7
|8
|12.03.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:56
|10:33:07
|0.6
|2.8
|9
|10.03.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:46:04
|20:12:04
|0.6
|1.7
|10
|06.03.2017
|Валентина Терешкова. "Чайка" и "Ястреб"
|Понедельник
|20:03:51
|20:49:20
|0.6
|1.6
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Всегда говори "всегда"
|Суббота
|19:04:41
|19:59:48
|МИР
|0.5
|1.4
|2
|07.03.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Вторник
|18:04:25
|18:58:39
|МИР
|0.4
|1.8
|3
|07.03.2017
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Вторник
|19:18:57
|22:13:22
|МИР
|0.4
|1.3
|4
|09.03.2017
|Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
|Четверг
|21:13:14
|22:09:50
|МИР
|0.4
|1.1
|5
|08.03.2017
|Зита и Гита
|Среда
|16:45:36
|19:34:44
|МИР
|0.4
|1.2
|6
|11.03.2017
|Не может быть!
|Суббота
|10:45:48
|12:39:16
|МИР
|0.4
|1.7
|7
|12.03.2017
|Неподкупный
|Воскресенье
|19:48:43
|20:44:27
|МИР
|0.3
|0.8
|8
|10.03.2017
|Финист - Ясный Сокол
|Пятница
|23:00:05
|00:17:10
|МИР
|0.3
|1.2
|9
|07.03.2017
|Новости
|Вторник
|18:59:03
|19:18:57
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|06.03.2017
|Папа напрокат
|Понедельник
|22:09:15
|00:01:41
|МИР
|0.3
|1.1
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.03.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|20:29:25
|22:57:47
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.5
|2
|12.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|18:29:00
|19:28:19
|МАТЧ ТВ
|1.9
|5.4
|3
|12.03.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|17:27:18
|18:28:54
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.3
|4
|12.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
|Воскресенье
|15:29:25
|16:16:06
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.6
|5
|08.03.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|23:45:54
|00:51:36
|МАТЧ ТВ
|1.5
|8.6
|6
|11.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|17:08:19
|17:55:35
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.1
|7
|12.03.2017
|#новости
|Воскресенье
|16:16:06
|16:25:26
|МАТЧ ТВ
|1.3
|4.9
|8
|11.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:50:21
|14:39:17
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.9
|9
|10.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|16:20:47
|17:51:39
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.8
|10
|11.03.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт
|Суббота
|14:39:17
|17:06:29
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.9
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Воскресенье
|08:30:00
|09:00:02
|0.3
|2.4
|2
|12.03.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|09:00:02
|09:30:13
|0.3
|1.7
|3
|08.03.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Среда
|09:29:59
|10:00:02
|0.3
|1.3
|4
|12.03.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Воскресенье
|07:30:20
|08:00:00
|0.2
|2.7
|5
|12.03.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Воскресенье
|08:00:00
|08:30:00
|0.2
|2.0
|6
|09.03.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Четверг
|07:00:00
|07:29:59
|0.1
|1.5
|7
|08.03.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Среда
|06:29:59
|07:00:01
|0.1
|2.2
|8
|08.03.2017
|Новости EuroNews (05:00)
|Среда
|05:00:00
|05:30:04
|0.1
|2.6
|9
|08.03.2017
|Новости EuroNews (05:30)
|Среда
|05:30:04
|05:59:59
|0.1
|2.2
|10
|07.03.2017
|Новости EuroNews (23:30)
|Вторник
|23:30:07
|00:00:01
|0.1
|0.3
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Мстители: Эра Альтрона
|Воскресенье
|21:01:01
|23:42:27
|3.5
|11.1
|2
|08.03.2017
|Холодное сердце
|Среда
|19:05:42
|21:02:30
|2.5
|6.8
|3
|09.03.2017
|Уральские пельмени
|Четверг
|19:29:34
|21:02:52
|2.4
|7.1
|4
|08.03.2017
|Золушка
|Среда
|21:02:30
|23:05:20
|2.2
|6.4
|5
|12.03.2017
|Кунг-фу Панда 2
|Воскресенье
|19:20:59
|21:01:01
|2.2
|5.7
|6
|06.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:30:19
|20:00:41
|2.2
|6.8
|7
|11.03.2017
|Мстители
|Суббота
|21:00:14
|23:47:39
|2.1
|6.5
|8
|07.03.2017
|Малефисента
|Вторник
|21:02:59
|22:54:57
|1.9
|5.6
|9
|08.03.2017
|Привидение
|Среда
|09:30:08
|12:00:13
|1.8
|7.7
|10
|10.03.2017
|Алиса в стране чудес
|Пятница
|21:00:47
|23:05:10
|1.7
|5.1
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.03.2017
|Прошу поверить мне на слово
|Пятница
|19:03:11
|23:12:08
|1.4
|4.2
|2
|12.03.2017
|Мой личный враг
|Воскресенье
|09:51:31
|13:59:44
|1.4
|6.0
|3
|11.03.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:02:51
|22:57:50
|1.3
|3.8
|4
|06.03.2017
|Женский доктор 2
|Понедельник
|20:04:28
|21:00:12
|1.1
|3.1
|5
|12.03.2017
|Любка
|Воскресенье
|19:03:01
|22:30:53
|1.0
|2.8
|6
|11.03.2017
|Моя вторая половинка
|Суббота
|12:31:53
|13:26:16
|1.0
|4.6
|7
|12.03.2017
|Школа для толстушек
|Воскресенье
|13:59:49
|17:57:21
|0.9
|3.4
|8
|08.03.2017
|Не могу сказать прощай
|Среда
|08:51:07
|10:35:07
|0.9
|4.3
|9
|09.03.2017
|Двойная сплошная II
|Четверг
|21:04:03
|22:02:56
|0.8
|2.3
|10
|09.03.2017
|По делам несовершеннолетних
|Четверг
|10:20:00
|11:19:36
|0.7
|5.0
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:23
|21:29:34
|3.4
|9.6
|2
|11.03.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:29:34
|23:03:51
|3.0
|8.6
|3
|10.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:51
|22:01:35
|2.3
|6.5
|4
|07.03.2017
|1 + 1
|Вторник
|20:59:15
|23:12:21
|2.2
|6.7
|5
|12.03.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:31
|21:01:23
|2.2
|5.7
|6
|11.03.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:03:51
|00:23:42
|2.0
|8.3
|7
|12.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:23
|22:00:25
|2.0
|5.5
|8
|07.03.2017
|Адаптация
|Вторник
|20:27:08
|20:59:15
|2.0
|5.7
|9
|12.03.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:25
|23:01:58
|1.9
|6.1
|10
|10.03.2017
|Импровизация
|Пятница
|20:00:07
|21:01:51
|1.8
|5.3
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.03.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:09:51
|18:42:26
|1.5
|5.8
|2
|10.03.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:49
|20:01:24
|1.2
|3.9
|3
|07.03.2017
|Гадалка
|Вторник
|17:05:46
|17:39:52
|1.1
|5.1
|4
|11.03.2017
|Парк юрского периода
|Суббота
|19:04:52
|21:34:07
|1.0
|2.9
|5
|12.03.2017
|Конан-варвар
|Воскресенье
|21:01:00
|23:04:11
|1.0
|2.9
|6
|06.03.2017
|Кости
|Понедельник
|21:20:01
|22:14:42
|0.9
|2.7
|7
|07.03.2017
|Следствие по телу
|Вторник
|19:34:26
|20:27:57
|0.9
|2.8
|8
|10.03.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:58:31
|18:59:49
|0.9
|3.4
|9
|10.03.2017
|Женщина-кошка
|Пятница
|20:01:24
|22:03:10
|0.8
|2.2
|10
|12.03.2017
|10 000 лет до нашей эры
|Воскресенье
|19:00:50
|21:01:00
|0.8
|2.0
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Среда
|21:25:22
|22:49:22
|3.8
|10.7
|2
|08.03.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Среда
|19:58:10
|21:25:22
|3.0
|8.1
|3
|08.03.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Среда
|18:39:03
|19:58:10
|2.4
|7.2
|4
|11.03.2017
|Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО
|Суббота
|19:00:21
|20:58:38
|2.3
|6.7
|5
|08.03.2017
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Среда
|15:57:05
|17:13:21
|2.3
|8.4
|6
|08.03.2017
|Илья Муромец и Соловей разбойник
|Среда
|14:25:27
|15:57:05
|2.2
|8.6
|7
|08.03.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Среда
|17:13:21
|18:39:03
|2.1
|7.2
|8
|10.03.2017
|День предсказаний
|Пятница
|18:00:05
|19:00:04
|2.1
|8.2
|9
|11.03.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:17
|19:00:21
|2.1
|7.3
|10
|09.03.2017
|Тайны Чапман
|Четверг
|16:59:45
|19:00:03
|2.0
|8.3
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|PROновости
|Среда
|13:03:19
|13:15:19
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.4
|2
|07.03.2017
|Муз-ТВ чарт
|Вторник
|18:59:20
|19:59:09
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|3
|08.03.2017
|Валерий и Константин Меладзе. Полста
|Среда
|15:00:14
|17:14:13
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|4
|11.03.2017
|10 самых
|Суббота
|10:30:12
|11:01:19
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
|5
|08.03.2017
|8 женщин
|Среда
|11:58:14
|12:03:33
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|6
|08.03.2017
|Русские хиты. Чемпионы среды
|Среда
|09:56:51
|10:54:08
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|7
|08.03.2017
|Золотая лихорадка
|Среда
|17:14:13
|18:25:32
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.9
|8
|07.03.2017
|Лайк
|Вторник
|18:16:14
|18:55:14
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|9
|08.03.2017
|Check in
|Среда
|12:03:33
|13:03:19
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|10
|08.03.2017
|Золото
|Среда
|13:25:06
|14:55:26
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Ноль-седьмой меняет курс
|Воскресенье
|13:15:21
|13:27:36
|1.5
|6.2
|2
|12.03.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:07
|13:12:17
|1.4
|6.0
|3
|12.03.2017
|Спасти или уничтожить
|Воскресенье
|16:55:00
|17:00:05
|1.2
|4.2
|4
|12.03.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:09:42
|22:00:06
|1.2
|3.3
|5
|08.03.2017
|Место встречи изменить нельзя
|Среда
|18:18:50
|20:56:48
|1.2
|3.4
|6
|11.03.2017
|Дело "пестрых"
|Суббота
|18:23:52
|19:55:06
|1.1
|3.3
|7
|11.03.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:54
|18:20:46
|1.0
|3.5
|8
|12.03.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:35:17
|0.9
|2.8
|9
|11.03.2017
|Два капитана
|Суббота
|19:55:06
|21:59:56
|0.9
|2.5
|10
|11.03.2017
|Улика из прошлого
|Суббота
|11:49:53
|12:35:42
|0.9
|4.1
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.03.2017
|След
|Вторник
|21:13:25
|22:00:04
|3.2
|9.2
|2
|06.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:10
|22:26:06
|3.0
|9.0
|3
|09.03.2017
|Детективы
|Четверг
|19:43:14
|20:23:29
|2.7
|8.1
|4
|06.03.2017
|Майор и магия
|Понедельник
|22:26:06
|23:14:11
|2.2
|7.7
|5
|12.03.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:11
|20:05:55
|2.0
|5.6
|6
|12.03.2017
|Мужики
|Воскресенье
|16:02:24
|18:00:11
|1.9
|6.4
|7
|09.03.2017
|Господа офицеры
|Четверг
|17:37:51
|18:29:59
|1.8
|7.2
|8
|08.03.2017
|Сейчас (18.30)
|Среда
|18:30:11
|18:40:22
|1.7
|5.5
|9
|08.03.2017
|Спортлото-82
|Среда
|18:40:22
|20:27:22
|1.5
|4.4
|10
|08.03.2017
|Морозко
|Среда
|22:21:08
|23:56:51
|1.5
|5.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.03.2017
|Симпсоны
|Четверг
|20:10:54
|20:32:15
|0.3
|0.9
|2
|10.03.2017
|Американский папаша
|Пятница
|15:46:12
|16:06:34
|0.2
|1.3
|3
|08.03.2017
|Ходячий замок
|Среда
|15:56:31
|18:10:18
|0.2
|0.7
|4
|07.03.2017
|Кит ступид шоу
|Вторник
|22:48:13
|23:12:38
|0.2
|0.7
|5
|11.03.2017
|Футурама
|Суббота
|21:29:34
|21:51:14
|0.2
|0.5
|6
|08.03.2017
|Принцесса Мононоке
|Среда
|18:17:23
|20:50:32
|0.2
|0.5
|7
|07.03.2017
|Южный парк
|Вторник
|00:35:01
|01:01:24
|0.2
|1.2
|8
|10.03.2017
|Level up show
|Пятница
|22:49:35
|23:10:35
|0.2
|0.6
|9
|07.03.2017
|Рик и Морти
|Вторник
|23:48:03
|00:09:02
|0.2
|0.8
|10
|07.03.2017
|Подозрительная Сова
|Вторник
|23:16:48
|23:27:48
|0.2
|0.6
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Храбрая сердцем
|Суббота
|19:31:52
|21:22:12
|1.3
|3.7
|2
|12.03.2017
|Принцесса и лягушка
|Воскресенье
|19:30:53
|21:25:30
|1.0
|2.5
|3
|11.03.2017
|Белоснежка и семь гномов
|Суббота
|17:54:29
|19:31:37
|0.9
|3.1
|4
|07.03.2017
|Микки Маус
|Вторник
|20:58:37
|21:05:38
|0.9
|2.5
|5
|07.03.2017
|Русалочка-2. Возвращение в море
|Вторник
|19:27:36
|20:58:37
|0.8
|2.5
|6
|11.03.2017
|Зачарованная
|Суббота
|21:22:12
|23:24:07
|0.8
|2.4
|7
|06.03.2017
|Русалочка
|Понедельник
|19:31:09
|21:10:28
|0.8
|2.3
|8
|07.03.2017
|Звездная принцесса и силы зла
|Вторник
|21:11:48
|21:32:57
|0.8
|2.2
|9
|12.03.2017
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:27:51
|10:49:28
|0.8
|3.5
|10
|06.03.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Понедельник
|18:42:58
|19:04:14
|0.8
|2.8
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|20:56:58
|22:41:49
|0.5
|1.3
|2
|07.03.2017
|Клон
|Вторник
|21:07:00
|22:03:24
|0.5
|1.3
|3
|09.03.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|21:58:59
|23:55:03
|0.3
|1.2
|4
|10.03.2017
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|20:01:51
|21:26:51
|0.2
|0.7
|5
|11.03.2017
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|12:22:37
|14:20:40
|0.2
|1.0
|6
|07.03.2017
|Фактор страха
|Вторник
|06:40:23
|07:26:47
|0.2
|2.1
|7
|12.03.2017
|Диета для бюджета
|Воскресенье
|10:59:49
|11:27:45
|0.2
|0.8
|8
|11.03.2017
|Жиголо
|Суббота
|23:59:15
|00:24:23
|0.2
|0.9
|9
|11.03.2017
|Каникулы стриптизера
|Суббота
|00:24:23
|00:29:23
|0.2
|0.9
|10
|07.03.2017
|В теме
|Вторник
|23:44:24
|00:13:50
|0.2
|0.8
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|20:10:18
|20:23:55
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.5
|2
|12.03.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:24:10
|20:29:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.4
|3
|12.03.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Воскресенье
|20:30:53
|20:42:30
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.0
|4
|11.03.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Суббота
|19:41:24
|19:52:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|5
|08.03.2017
|Снежная королева 2. Перезаморозка
|Среда
|12:56:56
|13:07:54
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.4
|6
|06.03.2017
|Поезд динозавров
|Понедельник
|19:36:40
|20:02:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.4
|7
|08.03.2017
|Барбоскины
|Среда
|19:24:05
|19:33:11
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|8
|12.03.2017
|Щенячий патруль
|Воскресенье
|21:08:52
|21:32:01
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|9
|08.03.2017
|Карлсон вернулся
|Среда
|09:44:26
|10:03:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.8
|10
|07.03.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Вторник
|19:03:02
|19:13:26
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.6
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Хит за хитом
|Суббота
|10:47:21
|10:55:32
|RU.TV
|0.1
|0.6
|2
|11.03.2017
|Super 20
|Суббота
|08:59:53
|10:47:21
|RU.TV
|0.1
|0.7
|3
|07.03.2017
|Незабудки
|Вторник
|17:00:01
|17:55:59
|RU.TV
|0.1
|0.5
|4
|07.03.2017
|RU новости
|Вторник
|19:00:28
|19:06:46
|RU.TV
|0.1
|0.4
|5
|07.03.2017
|Супермикс дня
|Вторник
|19:06:46
|19:56:40
|RU.TV
|0.1
|0.3
|6
|07.03.2017
|Стол заказов
|Вторник
|13:59:46
|16:57:28
|RU.TV
|0.1
|0.4
|7
|11.03.2017
|100пудовый хит
|Суббота
|15:57:36
|16:55:12
|RU.TV
|0.1
|0.3
|8
|11.03.2017
|Личный кабинет
|Суббота
|10:59:52
|11:57:33
|RU.TV
|0.1
|0.3
|9
|11.03.2017
|Супермикс недели
|Суббота
|12:59:50
|14:57:09
|RU.TV
|0.1
|0.3
|10
|07.03.2017
|Мартовские коты
|Вторник
|00:00:06
|00:10:45
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Властелин колец: возвращение короля
|Суббота
|18:00:20
|21:57:36
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.8
|2
|06.03.2017
|Орел & решка. Рай и ад (повтор)
|Понедельник
|20:00:27
|21:00:05
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.5
|3
|06.03.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|18:58:54
|20:00:27
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.4
|4
|10.03.2017
|На ножах (повтор)
|Пятница
|18:57:36
|19:57:47
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.1
|5
|12.03.2017
|Властелин колец: две крепости
|Воскресенье
|12:33:34
|15:58:50
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.5
|6
|06.03.2017
|Аферисты в сетях
|Понедельник
|22:12:46
|23:23:01
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.1
|7
|06.03.2017
|Инстаграмщицы
|Понедельник
|21:00:05
|22:12:46
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.7
|8
|08.03.2017
|На ножах
|Среда
|19:59:04
|21:00:27
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.4
|9
|07.03.2017
|Орел & решка. Кругосветка
|Вторник
|18:59:34
|20:00:12
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|10
|10.03.2017
|Еда, я люблю тебя! (повтор)
|Пятница
|19:57:47
|21:02:16
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.03.2017
|Не родись красивой
|Понедельник
|21:19:12
|23:00:33
|СТС LOVE
|0.3
|0.9
|2
|07.03.2017
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:53:34
|21:19:23
|СТС LOVE
|0.3
|0.7
|3
|10.03.2017
|Папины дочки
|Пятница
|14:51:28
|15:17:07
|СТС LOVE
|0.2
|1.4
|4
|06.03.2017
|Страшная Любовь
|Понедельник
|23:00:33
|23:30:28
|СТС LOVE
|0.2
|0.8
|5
|11.03.2017
|Смешарики
|Суббота
|07:54:41
|08:01:11
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|6
|06.03.2017
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|23:30:28
|01:29:58
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|7
|12.03.2017
|Сердца за любовь
|Воскресенье
|21:00:10
|23:00:22
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|8
|10.03.2017
|Смешарики. Правила хорошего тона
|Пятница
|08:51:58
|09:04:59
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|9
|07.03.2017
|Смешарики. Пинкод
|Вторник
|07:39:02
|07:52:02
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|10
|06.03.2017
|Кремлевские курсанты
|Понедельник
|14:40:26
|16:35:22
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.03.2017
|Джеймс Бонд - агент 007. Умри, но не сейчас
|Суббота
|22:00:08
|00:33:42
|ЧЕ
|0.5
|1.9
|2
|11.03.2017
|Джеймс Бонд - агент 007. И целого мира мало
|Суббота
|19:28:05
|22:00:08
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|3
|10.03.2017
|Джеймс Бонд - агент 007. Золотой глаз
|Пятница
|19:30:16
|22:04:20
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|4
|10.03.2017
|Джеймс Бонд - агент 007. Завтра не умрет никогда
|Пятница
|22:04:20
|00:27:31
|ЧЕ
|0.5
|1.8
|5
|12.03.2017
|Быстрый и мертвый
|Воскресенье
|11:18:14
|13:30:06
|ЧЕ
|0.4
|1.9
|6
|12.03.2017
|Ну, погоди!
|Воскресенье
|08:42:07
|08:52:02
|ЧЕ
|0.4
|3.1
|7
|06.03.2017
|КВН. Бенефис
|Понедельник
|19:30:11
|21:29:55
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|8
|12.03.2017
|Солдаты - 7
|Воскресенье
|19:11:26
|20:06:39
|ЧЕ
|0.4
|1.1
|9
|07.03.2017
|КВН на бис
|Вторник
|20:31:34
|21:01:41
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|10
|12.03.2017
|Человек с бульвара Капуцинов
|Воскресенье
|09:16:48
|11:18:14
|ЧЕ
|0.3
|1.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.03.2017
|Комеди Клаб
|Среда
|23:00:07
|23:59:06
|ТНТ 4
|0.4
|1.5
|2
|08.03.2017
|Comedy Woman
|Среда
|21:00:10
|21:59:58
|ТНТ 4
|0.3
|0.7
|3
|12.03.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|00:53:22
|00:59:58
|ТНТ 4
|0.3
|2.1
|4
|09.03.2017
|Наша Russia
|Четверг
|19:31:21
|19:58:32
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|5
|11.03.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Суббота
|18:00:12
|18:30:04
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|6
|11.03.2017
|Самый лучший фильм-2
|Суббота
|15:00:12
|16:43:14
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|7
|08.03.2017
|Универ
|Среда
|14:30:43
|14:59:58
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|8
|12.03.2017
|Убойная лига
|Воскресенье
|01:00:08
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.2
|2.2
|9
|11.03.2017
|Такое кино
|Суббота
|01:00:07
|01:32:22
|ТНТ 4
|0.2
|1.5
|10
|11.03.2017
|Зайцев + 1
|Суббота
|12:01:20
|12:32:10
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.03.2017
|Махинаторы
|Четверг
|20:31:14
|20:58:24
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|2
|09.03.2017
|Склады. Битва в Канаде
|Четверг
|21:00:29
|21:28:02
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|3
|07.03.2017
|Как это работает
|Вторник
|19:29:49
|19:57:08
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|4
|07.03.2017
|Из чего это сделано ?
|Вторник
|19:00:45
|19:28:00
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|5
|06.03.2017
|Битва за недвижимость
|Понедельник
|21:30:58
|21:58:33
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|6
|08.03.2017
|Охотники за складами
|Среда
|16:02:34
|16:27:40
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|7
|07.03.2017
|Золотая лихорадка
|Вторник
|22:01:18
|22:58:57
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|8
|08.03.2017
|Молниеносные катастрофы
|Среда
|00:25:52
|00:49:58
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
|9
|10.03.2017
|Чернобыль: жизнь после
|Пятница
|16:02:09
|16:58:11
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|10
|12.03.2017
|Лучший моделист
|Воскресенье
|20:01:00
|20:58:35
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.3
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.03.2017
|Тайны следствия - 5
|Вторник
|18:05:19
|18:32:29
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.4
|2
|09.03.2017
|Дайте жалобную книгу
|Четверг
|19:00:09
|20:40:02
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|3
|09.03.2017
|Тайны следствия - 6
|Четверг
|18:10:01
|19:00:09
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.8
|4
|10.03.2017
|Тайны следствия - 7
|Пятница
|18:05:50
|18:59:53
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.8
|5
|06.03.2017
|Тайны следствия - 4
|Понедельник
|14:41:05
|15:31:24
|ДОМ КИНО
|0.4
|2.4
|6
|12.03.2017
|Легенда №17
|Воскресенье
|19:01:12
|21:29:22
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.0
|7
|12.03.2017
|Дело было в Пенькове
|Воскресенье
|14:00:57
|15:47:47
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.5
|8
|09.03.2017
|Девушка с гитарой
|Четверг
|20:40:02
|22:21:08
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.0
|9
|07.03.2017
|8 первых свиданий
|Вторник
|20:57:47
|22:34:37
|ДОМ КИНО
|0.3
|0.9
|10
|06.03.2017
|Шумный день
|Понедельник
|18:59:52
|20:50:59
|ДОМ КИНО
|0.3
|1.0
Advertology.Ru
26.04.2017
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