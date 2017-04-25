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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/03/2017 - 12/03/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:13 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.7
2 08.03.2017 Москва слезам не верит Среда 19:55:31 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 18.5
3 06.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:23 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 16.9
4 09.03.2017 Мурка Четверг 21:34:56 23:36:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 19.5
5 08.03.2017 Время Среда 21:00:14 21:21:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 15.8
6 12.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:28:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.2
7 08.03.2017 Красотка Среда 17:41:50 19:55:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.9
8 11.03.2017 Голос. Дети Суббота 21:20:16 23:03:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.8
9 10.03.2017 Поле чудес Пятница 19:51:40 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 15.0
10 06.03.2017 Штрафник Понедельник 21:33:59 23:37:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 15.3

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.03.2017 Екатерина. Взлет Вторник 22:02:22 23:06:30 РОССИЯ1 6.4 19.9
2 08.03.2017 Любовь и голуби Среда 20:56:27 23:01:04 РОССИЯ1 6.3 17.9
3 08.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:56:27 РОССИЯ1 5.4 14.5
4 07.03.2017 Местное время Вторник 20:44:52 21:00:17 РОССИЯ1 5.3 15.0
5 12.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:35:05 РОССИЯ1 5.0 13.7
6 08.03.2017 Петросян и женщины Среда 17:26:55 19:58:43 РОССИЯ1 4.8 14.8
7 12.03.2017 Вера Воскресенье 16:14:35 19:58:45 РОССИЯ1 4.6 14.2
8 11.03.2017 Брачные игры Суббота 21:03:02 00:58:51 РОССИЯ1 4.3 15.1
9 10.03.2017 60 минут Пятница 18:49:07 19:58:49 РОССИЯ1 4.3 14.3
10 11.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:02 РОССИЯ1 4.1 11.6

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Вести. Дежурная часть Воскресенье 12:11:20 12:56:17 РОССИЯ 24 0.9 3.6
2 11.03.2017 Вести сейчас Суббота 08:59:43 09:16:49 РОССИЯ 24 0.7 4.8
3 12.03.2017 Вести. ГЕО экономика Воскресенье 09:35:40 09:55:55 РОССИЯ 24 0.7 3.4
4 08.03.2017 Вести. Экономика Среда 10:30:15 10:36:12 РОССИЯ 24 0.7 2.7
5 07.03.2017 Вести. Большой информационный вечер Вторник 21:59:42 22:33:24 РОССИЯ 24 0.7 2.0
6 11.03.2017 Свой - чужой Суббота 22:26:13 22:52:20 РОССИЯ 24 0.6 1.9
7 11.03.2017 Вести. ЛАЭС 2.0 Суббота 17:16:46 17:26:20 РОССИЯ 24 0.6 2.4
8 11.03.2017 Вести в субботу Суббота 23:00:13 00:02:12 РОССИЯ 24 0.6 2.4
9 08.03.2017 Вести. Властные дамы. Старый Свет Среда 10:40:31 10:53:20 РОССИЯ 24 0.6 2.6
10 11.03.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:35:20 08:57:29 РОССИЯ 24 0.6 4.6

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Постскриптум Суббота 20:59:57 22:10:24 2.0 5.5
2 11.03.2017 Право знать! Суббота 22:10:24 23:43:26 1.6 5.1
3 11.03.2017 Дело судьи Карелиной Суббота 20:02:33 20:59:57 1.6 4.5
4 12.03.2017 Женщина его мечты Воскресенье 19:57:48 20:56:34 1.3 3.4
5 08.03.2017 Моя любимая свекровь Среда 19:25:19 20:30:04 1.2 3.4
6 12.03.2017 След тигра Воскресенье 15:03:26 16:58:51 1.1 4.2
7 07.03.2017 Право голоса Вторник 20:20:39 21:58:56 1.1 3.1
8 07.03.2017 События. (22:00) Вторник 22:00:01 22:34:43 1.1 3.3
9 12.03.2017 Расплата Воскресенье 20:56:34 21:56:44 1.0 2.8
10 10.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:49 20:43:12 1.0 3.1

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.03.2017 Пес-2 Четверг 20:41:54 21:43:11 НТВ 5.2 14.3
2 10.03.2017 Пес Пятница 20:48:36 21:47:38 НТВ 4.7 13.3
3 11.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:03:47 НТВ 4.0 12.0
4 09.03.2017 Чрезвычайное происшествие Четверг 18:33:14 18:58:46 НТВ 3.7 13.6
5 11.03.2017 Ты супер! Суббота 20:03:47 22:36:46 НТВ 3.7 10.4
6 12.03.2017 Новые русские сенсации. Главный экстрасенс Кремля Воскресенье 18:03:29 18:58:52 НТВ 3.7 11.1
7 09.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:10 19:39:54 НТВ 3.7 12.2
8 12.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:14 20:12:28 НТВ 3.5 9.3
9 12.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:07 18:03:29 НТВ 3.4 11.4
10 11.03.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:41 18:58:56 НТВ 3.3 11.9

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 Романтика романса и ее друзья Среда 18:11:49 20:15:52 РОССИЯ К 1.0 2.9
2 11.03.2017 Ищите женщину Суббота 21:16:18 22:26:06 РОССИЯ К 0.8 2.4
3 08.03.2017 Божественная Гликерия Среда 11:39:11 12:17:57 РОССИЯ К 0.7 2.8
4 12.03.2017 Дневной поезд Воскресенье 20:02:13 21:36:14 РОССИЯ К 0.7 1.8
5 08.03.2017 Весенние истории Среда 12:20:07 13:12:17 РОССИЯ К 0.7 2.6
6 11.03.2017 Романтика романса Суббота 19:02:56 19:55:25 РОССИЯ К 0.6 1.9
7 10.03.2017 Старая, старая сказка Пятница 20:59:52 22:29:47 РОССИЯ К 0.6 1.7
8 12.03.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:56 10:33:07 РОССИЯ К 0.6 2.8
9 10.03.2017 Смехоностальгия Пятница 19:46:04 20:12:04 РОССИЯ К 0.6 1.7
10 06.03.2017 Валентина Терешкова. "Чайка" и "Ястреб" Понедельник 20:03:51 20:49:20 РОССИЯ К 0.6 1.6

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Всегда говори "всегда" Суббота 19:04:41 19:59:48 МИР 0.5 1.4
2 07.03.2017 Возвращение Мухтара - 2 Вторник 18:04:25 18:58:39 МИР 0.4 1.8
3 07.03.2017 Авторадио. Дискотека 80-х Вторник 19:18:57 22:13:22 МИР 0.4 1.3
4 09.03.2017 Закон & порядок. Отдел оперативных расследований Четверг 21:13:14 22:09:50 МИР 0.4 1.1
5 08.03.2017 Зита и Гита Среда 16:45:36 19:34:44 МИР 0.4 1.2
6 11.03.2017 Не может быть! Суббота 10:45:48 12:39:16 МИР 0.4 1.7
7 12.03.2017 Неподкупный Воскресенье 19:48:43 20:44:27 МИР 0.3 0.8
8 10.03.2017 Финист - Ясный Сокол Пятница 23:00:05 00:17:10 МИР 0.3 1.2
9 07.03.2017 Новости Вторник 18:59:03 19:18:57 МИР 0.3 1.0
10 06.03.2017 Папа напрокат Понедельник 22:09:15 00:01:41 МИР 0.3 1.1

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.03.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 20:29:25 22:57:47 МАТЧ ТВ 2.6 7.5
2 12.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 18:29:00 19:28:19 МАТЧ ТВ 1.9 5.4
3 12.03.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 17:27:18 18:28:54 МАТЧ ТВ 1.7 5.3
4 12.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета Воскресенье 15:29:25 16:16:06 МАТЧ ТВ 1.5 5.6
5 08.03.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 23:45:54 00:51:36 МАТЧ ТВ 1.5 8.6
6 11.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 17:08:19 17:55:35 МАТЧ ТВ 1.4 5.1
7 12.03.2017 #новости Воскресенье 16:16:06 16:25:26 МАТЧ ТВ 1.3 4.9
8 11.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:50:21 14:39:17 МАТЧ ТВ 1.3 5.9
9 10.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 16:20:47 17:51:39 МАТЧ ТВ 1.2 5.8
10 11.03.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт Суббота 14:39:17 17:06:29 МАТЧ ТВ 0.9 3.9

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Новости EuroNews (08:30) Воскресенье 08:30:00 09:00:02 EURONEWS 0.3 2.4
2 12.03.2017 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 09:00:02 09:30:13 EURONEWS 0.3 1.7
3 08.03.2017 Новости EuroNews (09:30) Среда 09:29:59 10:00:02 EURONEWS 0.3 1.3
4 12.03.2017 Новости EuroNews (07:30) Воскресенье 07:30:20 08:00:00 EURONEWS 0.2 2.7
5 12.03.2017 Новости EuroNews (08:00) Воскресенье 08:00:00 08:30:00 EURONEWS 0.2 2.0
6 09.03.2017 Новости EuroNews (07:00) Четверг 07:00:00 07:29:59 EURONEWS 0.1 1.5
7 08.03.2017 Новости EuroNews (06:30) Среда 06:29:59 07:00:01 EURONEWS 0.1 2.2
8 08.03.2017 Новости EuroNews (05:00) Среда 05:00:00 05:30:04 EURONEWS 0.1 2.6
9 08.03.2017 Новости EuroNews (05:30) Среда 05:30:04 05:59:59 EURONEWS 0.1 2.2
10 07.03.2017 Новости EuroNews (23:30) Вторник 23:30:07 00:00:01 EURONEWS 0.1 0.3

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Мстители: Эра Альтрона Воскресенье 21:01:01 23:42:27 СТС 3.5 11.1
2 08.03.2017 Холодное сердце Среда 19:05:42 21:02:30 СТС 2.5 6.8
3 09.03.2017 Уральские пельмени Четверг 19:29:34 21:02:52 СТС 2.4 7.1
4 08.03.2017 Золушка Среда 21:02:30 23:05:20 СТС 2.2 6.4
5 12.03.2017 Кунг-фу Панда 2 Воскресенье 19:20:59 21:01:01 СТС 2.2 5.7
6 06.03.2017 Воронины Понедельник 19:30:19 20:00:41 СТС 2.2 6.8
7 11.03.2017 Мстители Суббота 21:00:14 23:47:39 СТС 2.1 6.5
8 07.03.2017 Малефисента Вторник 21:02:59 22:54:57 СТС 1.9 5.6
9 08.03.2017 Привидение Среда 09:30:08 12:00:13 СТС 1.8 7.7
10 10.03.2017 Алиса в стране чудес Пятница 21:00:47 23:05:10 СТС 1.7 5.1

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.03.2017 Прошу поверить мне на слово Пятница 19:03:11 23:12:08 1.4 4.2
2 12.03.2017 Мой личный враг Воскресенье 09:51:31 13:59:44 1.4 6.0
3 11.03.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:02:51 22:57:50 1.3 3.8
4 06.03.2017 Женский доктор 2 Понедельник 20:04:28 21:00:12 1.1 3.1
5 12.03.2017 Любка Воскресенье 19:03:01 22:30:53 1.0 2.8
6 11.03.2017 Моя вторая половинка Суббота 12:31:53 13:26:16 1.0 4.6
7 12.03.2017 Школа для толстушек Воскресенье 13:59:49 17:57:21 0.9 3.4
8 08.03.2017 Не могу сказать прощай Среда 08:51:07 10:35:07 0.9 4.3
9 09.03.2017 Двойная сплошная II Четверг 21:04:03 22:02:56 0.8 2.3
10 09.03.2017 По делам несовершеннолетних Четверг 10:20:00 11:19:36 0.7 5.0

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:23 21:29:34 ТНТ 3.4 9.6
2 11.03.2017 Холостяк Суббота 21:29:34 23:03:51 ТНТ 3.0 8.6
3 10.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:51 22:01:35 ТНТ 2.3 6.5
4 07.03.2017 1 + 1 Вторник 20:59:15 23:12:21 ТНТ 2.2 6.7
5 12.03.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:31 21:01:23 ТНТ 2.2 5.7
6 11.03.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:03:51 00:23:42 ТНТ 2.0 8.3
7 12.03.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:23 22:00:25 ТНТ 2.0 5.5
8 07.03.2017 Адаптация Вторник 20:27:08 20:59:15 ТНТ 2.0 5.7
9 12.03.2017 Stand up Воскресенье 22:00:25 23:01:58 ТНТ 1.9 6.1
10 10.03.2017 Импровизация Пятница 20:00:07 21:01:51 ТНТ 1.8 5.3

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.03.2017 Слепая Понедельник 18:09:51 18:42:26 1.5 5.8
2 10.03.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:49 20:01:24 1.2 3.9
3 07.03.2017 Гадалка Вторник 17:05:46 17:39:52 1.1 5.1
4 11.03.2017 Парк юрского периода Суббота 19:04:52 21:34:07 1.0 2.9
5 12.03.2017 Конан-варвар Воскресенье 21:01:00 23:04:11 1.0 2.9
6 06.03.2017 Кости Понедельник 21:20:01 22:14:42 0.9 2.7
7 07.03.2017 Следствие по телу Вторник 19:34:26 20:27:57 0.9 2.8
8 10.03.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:58:31 18:59:49 0.9 3.4
9 10.03.2017 Женщина-кошка Пятница 20:01:24 22:03:10 0.8 2.2
10 12.03.2017 10 000 лет до нашей эры Воскресенье 19:00:50 21:01:00 0.8 2.0

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 Три богатыря и Морской царь Среда 21:25:22 22:49:22 3.8 10.7
2 08.03.2017 Три богатыря. Ход конем Среда 19:58:10 21:25:22 3.0 8.1
3 08.03.2017 Три богатыря на дальних берегах Среда 18:39:03 19:58:10 2.4 7.2
4 11.03.2017 Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО Суббота 19:00:21 20:58:38 2.3 6.7
5 08.03.2017 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Среда 15:57:05 17:13:21 2.3 8.4
6 08.03.2017 Илья Муромец и Соловей разбойник Среда 14:25:27 15:57:05 2.2 8.6
7 08.03.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Среда 17:13:21 18:39:03 2.1 7.2
8 10.03.2017 День предсказаний Пятница 18:00:05 19:00:04 2.1 8.2
9 11.03.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:17 19:00:21 2.1 7.3
10 09.03.2017 Тайны Чапман Четверг 16:59:45 19:00:03 2.0 8.3

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 PROновости Среда 13:03:19 13:15:19 МУЗ ТВ 0.4 1.4
2 07.03.2017 Муз-ТВ чарт Вторник 18:59:20 19:59:09 МУЗ ТВ 0.3 1.1
3 08.03.2017 Валерий и Константин Меладзе. Полста Среда 15:00:14 17:14:13 МУЗ ТВ 0.3 1.1
4 11.03.2017 10 самых Суббота 10:30:12 11:01:19 МУЗ ТВ 0.3 1.4
5 08.03.2017 8 женщин Среда 11:58:14 12:03:33 МУЗ ТВ 0.3 1.1
6 08.03.2017 Русские хиты. Чемпионы среды Среда 09:56:51 10:54:08 МУЗ ТВ 0.3 1.1
7 08.03.2017 Золотая лихорадка Среда 17:14:13 18:25:32 МУЗ ТВ 0.3 0.9
8 07.03.2017 Лайк Вторник 18:16:14 18:55:14 МУЗ ТВ 0.2 0.9
9 08.03.2017 Check in Среда 12:03:33 13:03:19 МУЗ ТВ 0.2 0.8
10 08.03.2017 Золото Среда 13:25:06 14:55:26 МУЗ ТВ 0.2 0.8

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Ноль-седьмой меняет курс Воскресенье 13:15:21 13:27:36 1.5 6.2
2 12.03.2017 Новости дня Воскресенье 13:00:07 13:12:17 1.4 6.0
3 12.03.2017 Спасти или уничтожить Воскресенье 16:55:00 17:00:05 1.2 4.2
4 12.03.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 21:09:42 22:00:06 1.2 3.3
5 08.03.2017 Место встречи изменить нельзя Среда 18:18:50 20:56:48 1.2 3.4
6 11.03.2017 Дело "пестрых" Суббота 18:23:52 19:55:06 1.1 3.3
7 11.03.2017 Задело! Суббота 18:10:54 18:20:46 1.0 3.5
8 12.03.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:08 18:35:17 0.9 2.8
9 11.03.2017 Два капитана Суббота 19:55:06 21:59:56 0.9 2.5
10 11.03.2017 Улика из прошлого Суббота 11:49:53 12:35:42 0.9 4.1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.03.2017 След Вторник 21:13:25 22:00:04 3.2 9.2
2 06.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:26:06 3.0 9.0
3 09.03.2017 Детективы Четверг 19:43:14 20:23:29 2.7 8.1
4 06.03.2017 Майор и магия Понедельник 22:26:06 23:14:11 2.2 7.7
5 12.03.2017 Главное Воскресенье 18:00:11 20:05:55 2.0 5.6
6 12.03.2017 Мужики Воскресенье 16:02:24 18:00:11 1.9 6.4
7 09.03.2017 Господа офицеры Четверг 17:37:51 18:29:59 1.8 7.2
8 08.03.2017 Сейчас (18.30) Среда 18:30:11 18:40:22 1.7 5.5
9 08.03.2017 Спортлото-82 Среда 18:40:22 20:27:22 1.5 4.4
10 08.03.2017 Морозко Среда 22:21:08 23:56:51 1.5 5.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.03.2017 Симпсоны Четверг 20:10:54 20:32:15 2X2 0.3 0.9
2 10.03.2017 Американский папаша Пятница 15:46:12 16:06:34 2X2 0.2 1.3
3 08.03.2017 Ходячий замок Среда 15:56:31 18:10:18 2X2 0.2 0.7
4 07.03.2017 Кит ступид шоу Вторник 22:48:13 23:12:38 2X2 0.2 0.7
5 11.03.2017 Футурама Суббота 21:29:34 21:51:14 2X2 0.2 0.5
6 08.03.2017 Принцесса Мононоке Среда 18:17:23 20:50:32 2X2 0.2 0.5
7 07.03.2017 Южный парк Вторник 00:35:01 01:01:24 2X2 0.2 1.2
8 10.03.2017 Level up show Пятница 22:49:35 23:10:35 2X2 0.2 0.6
9 07.03.2017 Рик и Морти Вторник 23:48:03 00:09:02 2X2 0.2 0.8
10 07.03.2017 Подозрительная Сова Вторник 23:16:48 23:27:48 2X2 0.2 0.6

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Храбрая сердцем Суббота 19:31:52 21:22:12 1.3 3.7
2 12.03.2017 Принцесса и лягушка Воскресенье 19:30:53 21:25:30 1.0 2.5
3 11.03.2017 Белоснежка и семь гномов Суббота 17:54:29 19:31:37 0.9 3.1
4 07.03.2017 Микки Маус Вторник 20:58:37 21:05:38 0.9 2.5
5 07.03.2017 Русалочка-2. Возвращение в море Вторник 19:27:36 20:58:37 0.8 2.5
6 11.03.2017 Зачарованная Суббота 21:22:12 23:24:07 0.8 2.4
7 06.03.2017 Русалочка Понедельник 19:31:09 21:10:28 0.8 2.3
8 07.03.2017 Звездная принцесса и силы зла Вторник 21:11:48 21:32:57 0.8 2.2
9 12.03.2017 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:27:51 10:49:28 0.8 3.5
10 06.03.2017 Леди Баг и Супер-Кот Понедельник 18:42:58 19:04:14 0.8 2.8

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Папа попал Воскресенье 20:56:58 22:41:49 0.5 1.3
2 07.03.2017 Клон Вторник 21:07:00 22:03:24 0.5 1.3
3 09.03.2017 Я стесняюсь своего тела Четверг 21:58:59 23:55:03 0.3 1.2
4 10.03.2017 Спасите моего ребенка Пятница 20:01:51 21:26:51 0.2 0.7
5 11.03.2017 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 12:22:37 14:20:40 0.2 1.0
6 07.03.2017 Фактор страха Вторник 06:40:23 07:26:47 0.2 2.1
7 12.03.2017 Диета для бюджета Воскресенье 10:59:49 11:27:45 0.2 0.8
8 11.03.2017 Жиголо Суббота 23:59:15 00:24:23 0.2 0.9
9 11.03.2017 Каникулы стриптизера Суббота 00:24:23 00:29:23 0.2 0.9
10 07.03.2017 В теме Вторник 23:44:24 00:13:50 0.2 0.8

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Маша и медведь Воскресенье 20:10:18 20:23:55 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.5
2 12.03.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:24:10 20:29:40 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.4
3 12.03.2017 Спокойной ночи, малыши! Воскресенье 20:30:53 20:42:30 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.0
4 11.03.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Суббота 19:41:24 19:52:24 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
5 08.03.2017 Снежная королева 2. Перезаморозка Среда 12:56:56 13:07:54 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.4
6 06.03.2017 Поезд динозавров Понедельник 19:36:40 20:02:21 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.4
7 08.03.2017 Барбоскины Среда 19:24:05 19:33:11 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.1
8 12.03.2017 Щенячий патруль Воскресенье 21:08:52 21:32:01 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
9 08.03.2017 Карлсон вернулся Среда 09:44:26 10:03:37 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.8
10 07.03.2017 Смешарики. Новые приключения Вторник 19:03:02 19:13:26 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.6

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Хит за хитом Суббота 10:47:21 10:55:32 RU.TV 0.1 0.6
2 11.03.2017 Super 20 Суббота 08:59:53 10:47:21 RU.TV 0.1 0.7
3 07.03.2017 Незабудки Вторник 17:00:01 17:55:59 RU.TV 0.1 0.5
4 07.03.2017 RU новости Вторник 19:00:28 19:06:46 RU.TV 0.1 0.4
5 07.03.2017 Супермикс дня Вторник 19:06:46 19:56:40 RU.TV 0.1 0.3
6 07.03.2017 Стол заказов Вторник 13:59:46 16:57:28 RU.TV 0.1 0.4
7 11.03.2017 100пудовый хит Суббота 15:57:36 16:55:12 RU.TV 0.1 0.3
8 11.03.2017 Личный кабинет Суббота 10:59:52 11:57:33 RU.TV 0.1 0.3
9 11.03.2017 Супермикс недели Суббота 12:59:50 14:57:09 RU.TV 0.1 0.3
10 07.03.2017 Мартовские коты Вторник 00:00:06 00:10:45 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Властелин колец: возвращение короля Суббота 18:00:20 21:57:36 ПЯТНИЦА 0.9 2.8
2 06.03.2017 Орел & решка. Рай и ад (повтор) Понедельник 20:00:27 21:00:05 ПЯТНИЦА 0.9 2.5
3 06.03.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 18:58:54 20:00:27 ПЯТНИЦА 0.7 2.4
4 10.03.2017 На ножах (повтор) Пятница 18:57:36 19:57:47 ПЯТНИЦА 0.6 2.1
5 12.03.2017 Властелин колец: две крепости Воскресенье 12:33:34 15:58:50 ПЯТНИЦА 0.6 2.5
6 06.03.2017 Аферисты в сетях Понедельник 22:12:46 23:23:01 ПЯТНИЦА 0.6 2.1
7 06.03.2017 Инстаграмщицы Понедельник 21:00:05 22:12:46 ПЯТНИЦА 0.6 1.7
8 08.03.2017 На ножах Среда 19:59:04 21:00:27 ПЯТНИЦА 0.5 1.4
9 07.03.2017 Орел & решка. Кругосветка Вторник 18:59:34 20:00:12 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
10 10.03.2017 Еда, я люблю тебя! (повтор) Пятница 19:57:47 21:02:16 ПЯТНИЦА 0.5 1.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.03.2017 Не родись красивой Понедельник 21:19:12 23:00:33 СТС LOVE 0.3 0.9
2 07.03.2017 Моя прекрасная няня Вторник 20:53:34 21:19:23 СТС LOVE 0.3 0.7
3 10.03.2017 Папины дочки Пятница 14:51:28 15:17:07 СТС LOVE 0.2 1.4
4 06.03.2017 Страшная Любовь Понедельник 23:00:33 23:30:28 СТС LOVE 0.2 0.8
5 11.03.2017 Смешарики Суббота 07:54:41 08:01:11 СТС LOVE 0.1 1.2
6 06.03.2017 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 23:30:28 01:29:58 СТС LOVE 0.1 0.6
7 12.03.2017 Сердца за любовь Воскресенье 21:00:10 23:00:22 СТС LOVE 0.1 0.2
8 10.03.2017 Смешарики. Правила хорошего тона Пятница 08:51:58 09:04:59 СТС LOVE 0.1 0.6
9 07.03.2017 Смешарики. Пинкод Вторник 07:39:02 07:52:02 СТС LOVE 0.1 0.7
10 06.03.2017 Кремлевские курсанты Понедельник 14:40:26 16:35:22 СТС LOVE 0.1 0.4

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.03.2017 Джеймс Бонд - агент 007. Умри, но не сейчас Суббота 22:00:08 00:33:42 ЧЕ 0.5 1.9
2 11.03.2017 Джеймс Бонд - агент 007. И целого мира мало Суббота 19:28:05 22:00:08 ЧЕ 0.5 1.4
3 10.03.2017 Джеймс Бонд - агент 007. Золотой глаз Пятница 19:30:16 22:04:20 ЧЕ 0.5 1.4
4 10.03.2017 Джеймс Бонд - агент 007. Завтра не умрет никогда Пятница 22:04:20 00:27:31 ЧЕ 0.5 1.8
5 12.03.2017 Быстрый и мертвый Воскресенье 11:18:14 13:30:06 ЧЕ 0.4 1.9
6 12.03.2017 Ну, погоди! Воскресенье 08:42:07 08:52:02 ЧЕ 0.4 3.1
7 06.03.2017 КВН. Бенефис Понедельник 19:30:11 21:29:55 ЧЕ 0.4 1.2
8 12.03.2017 Солдаты - 7 Воскресенье 19:11:26 20:06:39 ЧЕ 0.4 1.1
9 07.03.2017 КВН на бис Вторник 20:31:34 21:01:41 ЧЕ 0.4 1.2
10 12.03.2017 Человек с бульвара Капуцинов Воскресенье 09:16:48 11:18:14 ЧЕ 0.3 1.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.03.2017 Комеди Клаб Среда 23:00:07 23:59:06 ТНТ 4 0.4 1.5
2 08.03.2017 Comedy Woman Среда 21:00:10 21:59:58 ТНТ 4 0.3 0.7
3 12.03.2017 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 00:53:22 00:59:58 ТНТ 4 0.3 2.1
4 09.03.2017 Наша Russia Четверг 19:31:21 19:58:32 ТНТ 4 0.2 0.8
5 11.03.2017 Комеди Клаб. Exclusive Суббота 18:00:12 18:30:04 ТНТ 4 0.2 0.9
6 11.03.2017 Самый лучший фильм-2 Суббота 15:00:12 16:43:14 ТНТ 4 0.2 1.0
7 08.03.2017 Универ Среда 14:30:43 14:59:58 ТНТ 4 0.2 0.9
8 12.03.2017 Убойная лига Воскресенье 01:00:08 02:00:11 ТНТ 4 0.2 2.2
9 11.03.2017 Такое кино Суббота 01:00:07 01:32:22 ТНТ 4 0.2 1.5
10 11.03.2017 Зайцев + 1 Суббота 12:01:20 12:32:10 ТНТ 4 0.2 0.8

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.03.2017 Махинаторы Четверг 20:31:14 20:58:24 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
2 09.03.2017 Склады. Битва в Канаде Четверг 21:00:29 21:28:02 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
3 07.03.2017 Как это работает Вторник 19:29:49 19:57:08 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
4 07.03.2017 Из чего это сделано ? Вторник 19:00:45 19:28:00 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
5 06.03.2017 Битва за недвижимость Понедельник 21:30:58 21:58:33 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
6 08.03.2017 Охотники за складами Среда 16:02:34 16:27:40 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
7 07.03.2017 Золотая лихорадка Вторник 22:01:18 22:58:57 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
8 08.03.2017 Молниеносные катастрофы Среда 00:25:52 00:49:58 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8
9 10.03.2017 Чернобыль: жизнь после Пятница 16:02:09 16:58:11 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
10 12.03.2017 Лучший моделист Воскресенье 20:01:00 20:58:35 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.3

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.03.2017 Тайны следствия - 5 Вторник 18:05:19 18:32:29 ДОМ КИНО 0.6 2.4
2 09.03.2017 Дайте жалобную книгу Четверг 19:00:09 20:40:02 ДОМ КИНО 0.6 1.8
3 09.03.2017 Тайны следствия - 6 Четверг 18:10:01 19:00:09 ДОМ КИНО 0.5 1.8
4 10.03.2017 Тайны следствия - 7 Пятница 18:05:50 18:59:53 ДОМ КИНО 0.5 1.8
5 06.03.2017 Тайны следствия - 4 Понедельник 14:41:05 15:31:24 ДОМ КИНО 0.4 2.4
6 12.03.2017 Легенда №17 Воскресенье 19:01:12 21:29:22 ДОМ КИНО 0.4 1.0
7 12.03.2017 Дело было в Пенькове Воскресенье 14:00:57 15:47:47 ДОМ КИНО 0.4 1.5
8 09.03.2017 Девушка с гитарой Четверг 20:40:02 22:21:08 ДОМ КИНО 0.3 1.0
9 07.03.2017 8 первых свиданий Вторник 20:57:47 22:34:37 ДОМ КИНО 0.3 0.9
10 06.03.2017 Шумный день Понедельник 18:59:52 20:50:59 ДОМ КИНО 0.3 1.0
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Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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26.04.2017 - 09:46
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