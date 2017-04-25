100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/03/2017 - 12/03/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:13
|21:00:07
|8.7
|22.7
|2
|08.03.2017
|Москва слезам не верит
|Среда
|19:55:31
|21:00:00
|6.8
|18.5
|3
|07.03.2017
|Екатерина. Взлет
|Вторник
|22:02:22
|23:06:30
|6.4
|19.9
|4
|08.03.2017
|Любовь и голуби
|Среда
|20:56:27
|23:01:04
|6.3
|17.9
|5
|06.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:23
|21:00:02
|6.0
|16.9
|6
|09.03.2017
|Мурка
|Четверг
|21:34:56
|23:36:50
|5.9
|19.5
|7
|08.03.2017
|Время
|Среда
|21:00:14
|21:21:53
|5.9
|15.8
|8
|12.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:28:49
|5.7
|16.2
|9
|08.03.2017
|Красотка
|Среда
|17:41:50
|19:55:31
|5.5
|16.9
|10
|11.03.2017
|Голос. Дети
|Суббота
|21:20:16
|23:03:22
|5.5
|15.8
|11
|08.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:56:27
|5.4
|14.5
|12
|07.03.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:52
|21:00:17
|5.3
|15.0
|13
|09.03.2017
|Пес-2
|Четверг
|20:41:54
|21:43:11
|5.2
|14.3
|14
|10.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:40
|21:00:06
|5.1
|15.0
|15
|12.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:35:05
|5.0
|13.7
|16
|08.03.2017
|Петросян и женщины
|Среда
|17:26:55
|19:58:43
|4.8
|14.8
|17
|10.03.2017
|Пес
|Пятница
|20:48:36
|21:47:38
|4.7
|13.3
|18
|12.03.2017
|Вера
|Воскресенье
|16:14:35
|19:58:45
|4.6
|14.2
|19
|06.03.2017
|Штрафник
|Понедельник
|21:33:59
|23:37:03
|4.6
|15.3
|20
|12.03.2017
|Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
|Воскресенье
|16:19:53
|19:26:13
|4.4
|13.7
|21
|10.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:56
|19:51:40
|4.3
|14.6
|22
|11.03.2017
|Брачные игры
|Суббота
|21:03:02
|00:58:51
|4.3
|15.1
|23
|10.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:49:07
|19:58:49
|4.3
|14.3
|24
|11.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:02
|4.1
|11.6
|25
|11.03.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:03:22
|23:42:12
|4.0
|14.3
|26
|11.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:03:47
|4.0
|12.0
|27
|12.03.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:28:49
|00:41:04
|3.9
|17.3
|28
|10.03.2017
|Чужое счастье
|Пятница
|23:48:56
|00:50:37
|3.9
|21.2
|29
|08.03.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Среда
|21:25:22
|22:49:22
|3.8
|10.7
|30
|09.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Четверг
|18:33:14
|18:58:46
|3.7
|13.6
|31
|11.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:47
|22:36:46
|3.7
|10.4
|32
|12.03.2017
|Новые русские сенсации. Главный экстрасенс Кремля
|Воскресенье
|18:03:29
|18:58:52
|3.7
|11.1
|33
|11.03.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:03:16
|21:00:04
|3.7
|10.8
|34
|09.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:10
|19:39:54
|3.7
|12.2
|35
|08.03.2017
|О чем поют мужчины
|Среда
|15:38:53
|17:41:27
|3.6
|13.4
|36
|12.03.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:29:27
|10:17:45
|3.6
|18.0
|37
|10.03.2017
|Прямой эфир
|Пятница
|17:38:15
|18:48:01
|3.6
|14.8
|38
|12.03.2017
|Мстители: Эра Альтрона
|Воскресенье
|21:01:01
|23:42:27
|3.5
|11.1
|39
|12.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:14
|20:12:28
|3.5
|9.3
|40
|11.03.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:23
|21:29:34
|3.4
|9.6
|41
|12.03.2017
|Любовь, которой не было
|Воскресенье
|14:19:14
|16:14:35
|3.4
|13.6
|42
|12.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:07
|18:03:29
|3.4
|11.4
|43
|08.03.2017
|Королева бензоколонки
|Среда
|12:14:48
|13:43:39
|3.3
|13.2
|44
|11.03.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:41
|18:58:56
|3.3
|11.9
|45
|08.03.2017
|Вести. (14:00)
|Среда
|14:00:07
|14:22:17
|3.3
|13.1
|46
|08.03.2017
|Вечерний Ургант
|Среда
|23:06:27
|23:44:18
|3.3
|13.4
|47
|06.03.2017
|Специальный корреспондент
|Понедельник
|23:08:33
|01:38:47
|3.3
|21.3
|48
|09.03.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|19:46:18
|20:03:08
|3.3
|10.1
|49
|07.03.2017
|След
|Вторник
|21:13:25
|22:00:04
|3.2
|9.2
|50
|07.03.2017
|Вести. (17:00)
|Вторник
|17:00:07
|17:19:33
|3.2
|14.8
|51
|12.03.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:40
|13:05:57
|3.2
|13.4
|52
|11.03.2017
|Пусть говорят
|Суббота
|17:02:47
|17:58:48
|3.1
|11.6
|53
|11.03.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:17
|19:03:16
|3.1
|10.5
|54
|06.03.2017
|Первая студия
|Понедельник
|18:25:34
|19:45:21
|3.1
|10.9
|55
|08.03.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Среда
|15:01:51
|15:59:59
|3.1
|12.0
|56
|08.03.2017
|Цыганское счастье
|Среда
|10:30:11
|13:59:53
|3.1
|12.2
|57
|11.03.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:58:48
|19:59:58
|3.0
|9.8
|58
|09.03.2017
|Мужское/женское
|Четверг
|16:03:58
|17:01:15
|3.0
|16.0
|59
|08.03.2017
|Весна на Заречной улице
|Среда
|10:10:21
|11:59:22
|3.0
|12.3
|60
|08.03.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Среда
|19:58:10
|21:25:22
|3.0
|8.1
|61
|11.03.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:29:34
|23:03:51
|3.0
|8.6
|62
|12.03.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:53
|13:58:43
|3.0
|12.4
|63
|07.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:06:30
|01:54:15
|3.0
|17.3
|64
|06.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:10
|22:26:06
|3.0
|9.0
|65
|06.03.2017
|Говорим и показываем
|Понедельник
|17:30:36
|18:33:42
|2.9
|12.8
|66
|11.03.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:36:46
|23:39:31
|2.9
|9.7
|67
|08.03.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Среда
|12:00:14
|12:14:48
|2.9
|11.7
|68
|12.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:35:05
|01:49:37
|2.9
|16.0
|69
|08.03.2017
|Приходите завтра
|Среда
|13:43:39
|15:38:33
|2.9
|11.3
|70
|12.03.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:42:50
|14:38:53
|2.9
|11.9
|71
|11.03.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:42
|12:00:52
|2.9
|13.5
|72
|12.03.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:57
|11:04:49
|2.8
|12.7
|73
|08.03.2017
|Афоня
|Среда
|17:13:16
|18:58:59
|2.8
|9.2
|74
|12.03.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:53
|2.8
|12.3
|75
|12.03.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:57
|14:10:03
|2.8
|11.5
|76
|12.03.2017
|Беглец
|Воскресенье
|20:14:03
|22:21:21
|2.7
|7.5
|77
|08.03.2017
|Бабы, вперед
|Среда
|07:59:46
|10:30:11
|2.7
|15.5
|78
|08.03.2017
|Праздничное шоу Валентина Юдашкина
|Среда
|23:01:04
|01:33:44
|2.7
|15.3
|79
|08.03.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Среда
|16:00:11
|16:19:27
|2.7
|10.3
|80
|08.03.2017
|Морские дьяволы 5
|Среда
|16:21:33
|17:13:16
|2.7
|10.0
|81
|09.03.2017
|Детективы
|Четверг
|19:43:14
|20:23:29
|2.7
|8.1
|82
|10.03.2017
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|18:33:55
|18:58:54
|2.6
|9.9
|83
|12.03.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:49
|12:00:40
|2.6
|11.2
|84
|09.03.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|20:29:25
|22:57:47
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.5
|85
|09.03.2017
|Итоги дня
|Четверг
|23:40:12
|00:09:43
|2.6
|13.3
|86
|11.03.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:26
|11:02:42
|2.5
|12.4
|87
|11.03.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:52
|13:06:54
|2.5
|11.7
|88
|09.03.2017
|Давай поженимся!
|Четверг
|17:01:15
|17:59:31
|2.5
|11.3
|89
|11.03.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:40:24
|13:59:56
|2.5
|11.4
|90
|08.03.2017
|Холодное сердце
|Среда
|19:05:42
|21:02:30
|2.5
|6.8
|91
|12.03.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:58
|11:23:33
|2.4
|10.9
|92
|08.03.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Среда
|18:39:03
|19:58:10
|2.4
|7.2
|93
|07.03.2017
|Тайны следствия - 9
|Вторник
|15:58:03
|16:58:47
|2.4
|12.4
|94
|09.03.2017
|Уральские пельмени
|Четверг
|19:29:34
|21:02:52
|2.4
|7.1
|95
|12.03.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:48
|10:32:53
|2.4
|11.0
|96
|12.03.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:43
|09:29:27
|2.4
|14.8
|97
|10.03.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:01:28
|17:59:24
|2.3
|10.7
|98
|10.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:51
|22:01:35
|2.3
|6.5
|99
|12.03.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:33
|11:59:19
|2.3
|9.7
|100
|11.03.2017
|Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО
|Суббота
|19:00:21
|20:58:38
|2.3
|6.7
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26.04.2017
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