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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (06/03/2017 - 12/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/03/2017 - 12/03/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:13 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.7
2 08.03.2017 Москва слезам не верит Среда 19:55:31 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 18.5
3 07.03.2017 Екатерина. Взлет Вторник 22:02:22 23:06:30 РОССИЯ1 6.4 19.9
4 08.03.2017 Любовь и голуби Среда 20:56:27 23:01:04 РОССИЯ1 6.3 17.9
5 06.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:23 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 16.9
6 09.03.2017 Мурка Четверг 21:34:56 23:36:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 19.5
7 08.03.2017 Время Среда 21:00:14 21:21:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 15.8
8 12.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:28:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 16.2
9 08.03.2017 Красотка Среда 17:41:50 19:55:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 16.9
10 11.03.2017 Голос. Дети Суббота 21:20:16 23:03:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.8
11 08.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:56:27 РОССИЯ1 5.4 14.5
12 07.03.2017 Местное время Вторник 20:44:52 21:00:17 РОССИЯ1 5.3 15.0
13 09.03.2017 Пес-2 Четверг 20:41:54 21:43:11 НТВ 5.2 14.3
14 10.03.2017 Поле чудес Пятница 19:51:40 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 15.0
15 12.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:35:05 РОССИЯ1 5.0 13.7
16 08.03.2017 Петросян и женщины Среда 17:26:55 19:58:43 РОССИЯ1 4.8 14.8
17 10.03.2017 Пес Пятница 20:48:36 21:47:38 НТВ 4.7 13.3
18 12.03.2017 Вера Воскресенье 16:14:35 19:58:45 РОССИЯ1 4.6 14.2
19 06.03.2017 Штрафник Понедельник 21:33:59 23:37:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 15.3
20 12.03.2017 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой Воскресенье 16:19:53 19:26:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.7
21 10.03.2017 Человек и закон Пятница 18:47:56 19:51:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.6
22 11.03.2017 Брачные игры Суббота 21:03:02 00:58:51 РОССИЯ1 4.3 15.1
23 10.03.2017 60 минут Пятница 18:49:07 19:58:49 РОССИЯ1 4.3 14.3
24 11.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:02 РОССИЯ1 4.1 11.6
25 11.03.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:03:22 23:42:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.3
26 11.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:03:47 НТВ 4.0 12.0
27 12.03.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:28:49 00:41:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 17.3
28 10.03.2017 Чужое счастье Пятница 23:48:56 00:50:37 РОССИЯ1 3.9 21.2
29 08.03.2017 Три богатыря и Морской царь Среда 21:25:22 22:49:22 3.8 10.7
30 09.03.2017 Чрезвычайное происшествие Четверг 18:33:14 18:58:46 НТВ 3.7 13.6
31 11.03.2017 Ты супер! Суббота 20:03:47 22:36:46 НТВ 3.7 10.4
32 12.03.2017 Новые русские сенсации. Главный экстрасенс Кремля Воскресенье 18:03:29 18:58:52 НТВ 3.7 11.1
33 11.03.2017 Минута славы Суббота 19:03:16 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 10.8
34 09.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:10 19:39:54 НТВ 3.7 12.2
35 08.03.2017 О чем поют мужчины Среда 15:38:53 17:41:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 13.4
36 12.03.2017 Сто к одному Воскресенье 09:29:27 10:17:45 РОССИЯ1 3.6 18.0
37 10.03.2017 Прямой эфир Пятница 17:38:15 18:48:01 РОССИЯ1 3.6 14.8
38 12.03.2017 Мстители: Эра Альтрона Воскресенье 21:01:01 23:42:27 СТС 3.5 11.1
39 12.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:14 20:12:28 НТВ 3.5 9.3
40 11.03.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:23 21:29:34 ТНТ 3.4 9.6
41 12.03.2017 Любовь, которой не было Воскресенье 14:19:14 16:14:35 РОССИЯ1 3.4 13.6
42 12.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:07 18:03:29 НТВ 3.4 11.4
43 08.03.2017 Королева бензоколонки Среда 12:14:48 13:43:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.2
44 11.03.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:41 18:58:56 НТВ 3.3 11.9
45 08.03.2017 Вести. (14:00) Среда 14:00:07 14:22:17 РОССИЯ1 3.3 13.1
46 08.03.2017 Вечерний Ургант Среда 23:06:27 23:44:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.4
47 06.03.2017 Специальный корреспондент Понедельник 23:08:33 01:38:47 РОССИЯ1 3.3 21.3
48 09.03.2017 Вечерние новости Четверг 19:46:18 20:03:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 10.1
49 07.03.2017 След Вторник 21:13:25 22:00:04 3.2 9.2
50 07.03.2017 Вести. (17:00) Вторник 17:00:07 17:19:33 РОССИЯ1 3.2 14.8
51 12.03.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:40 13:05:57 НТВ 3.2 13.4
52 11.03.2017 Пусть говорят Суббота 17:02:47 17:58:48 РОССИЯ1 3.1 11.6
53 11.03.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:17 19:03:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.5
54 06.03.2017 Первая студия Понедельник 18:25:34 19:45:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.9
55 08.03.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Среда 15:01:51 15:59:59 НТВ 3.1 12.0
56 08.03.2017 Цыганское счастье Среда 10:30:11 13:59:53 РОССИЯ1 3.1 12.2
57 11.03.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:58:48 19:59:58 РОССИЯ1 3.0 9.8
58 09.03.2017 Мужское/женское Четверг 16:03:58 17:01:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 16.0
59 08.03.2017 Весна на Заречной улице Среда 10:10:21 11:59:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.3
60 08.03.2017 Три богатыря. Ход конем Среда 19:58:10 21:25:22 3.0 8.1
61 11.03.2017 Холостяк Суббота 21:29:34 23:03:51 ТНТ 3.0 8.6
62 12.03.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:53 13:58:43 РОССИЯ1 3.0 12.4
63 07.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:06:30 01:54:15 РОССИЯ1 3.0 17.3
64 06.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:26:06 3.0 9.0
65 06.03.2017 Говорим и показываем Понедельник 17:30:36 18:33:42 НТВ 2.9 12.8
66 11.03.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:36:46 23:39:31 НТВ 2.9 9.7
67 08.03.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Среда 12:00:14 12:14:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.7
68 12.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:35:05 01:49:37 РОССИЯ1 2.9 16.0
69 08.03.2017 Приходите завтра Среда 13:43:39 15:38:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.3
70 12.03.2017 Теория заговора Воскресенье 13:42:50 14:38:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.9
71 11.03.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:42 12:00:52 НТВ 2.9 13.5
72 12.03.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:57 11:04:49 НТВ 2.8 12.7
73 08.03.2017 Афоня Среда 17:13:16 18:58:59 НТВ 2.8 9.2
74 12.03.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:53 РОССИЯ1 2.8 12.3
75 12.03.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:57 14:10:03 НТВ 2.8 11.5
76 12.03.2017 Беглец Воскресенье 20:14:03 22:21:21 НТВ 2.7 7.5
77 08.03.2017 Бабы, вперед Среда 07:59:46 10:30:11 РОССИЯ1 2.7 15.5
78 08.03.2017 Праздничное шоу Валентина Юдашкина Среда 23:01:04 01:33:44 РОССИЯ1 2.7 15.3
79 08.03.2017 Сегодня днем. (16:00) Среда 16:00:11 16:19:27 НТВ 2.7 10.3
80 08.03.2017 Морские дьяволы 5 Среда 16:21:33 17:13:16 НТВ 2.7 10.0
81 09.03.2017 Детективы Четверг 19:43:14 20:23:29 2.7 8.1
82 10.03.2017 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 18:33:55 18:58:54 НТВ 2.6 9.9
83 12.03.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:49 12:00:40 НТВ 2.6 11.2
84 09.03.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 20:29:25 22:57:47 МАТЧ ТВ 2.6 7.5
85 09.03.2017 Итоги дня Четверг 23:40:12 00:09:43 НТВ 2.6 13.3
86 11.03.2017 Главная дорога Суббота 10:20:26 11:02:42 НТВ 2.5 12.4
87 11.03.2017 Квартирный вопрос Суббота 12:00:52 13:06:54 НТВ 2.5 11.7
88 09.03.2017 Давай поженимся! Четверг 17:01:15 17:59:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.3
89 11.03.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:40:24 13:59:56 РОССИЯ1 2.5 11.4
90 08.03.2017 Холодное сердце Среда 19:05:42 21:02:30 СТС 2.5 6.8
91 12.03.2017 Пока все дома Воскресенье 10:33:58 11:23:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 10.9
92 08.03.2017 Три богатыря на дальних берегах Среда 18:39:03 19:58:10 2.4 7.2
93 07.03.2017 Тайны следствия - 9 Вторник 15:58:03 16:58:47 РОССИЯ1 2.4 12.4
94 09.03.2017 Уральские пельмени Четверг 19:29:34 21:02:52 СТС 2.4 7.1
95 12.03.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:48 10:32:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.0
96 12.03.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:43 09:29:27 РОССИЯ1 2.4 14.8
97 10.03.2017 Жди меня Пятница 17:01:28 17:59:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 10.7
98 10.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:51 22:01:35 ТНТ 2.3 6.5
99 12.03.2017 Фазенда Воскресенье 11:23:33 11:59:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.7
100 11.03.2017 Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО Суббота 19:00:21 20:58:38 2.3 6.7
TNS Россия
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