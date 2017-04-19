ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Воскресенье
|17:55:22
|19:28:13
|6.0
|17.2
|2
|25.03.2017
|Акушерка
|Суббота
|21:03:48
|01:22:10
|4.6
|15.4
|3
|26.03.2017
|Городская рапсодия
|Воскресенье
|14:19:08
|17:48:52
|3.7
|13.6
|4
|26.03.2017
|Риддик
|Воскресенье
|21:00:17
|23:23:32
|3.6
|9.6
|5
|24.03.2017
|Рыцарь дня
|Пятница
|21:00:12
|23:05:53
|2.5
|6.9
|6
|26.03.2017
|Молодой
|Воскресенье
|20:15:53
|22:17:52
|2.4
|6.1
|7
|26.03.2017
|Хроники Риддика
|Воскресенье
|18:45:22
|21:00:17
|2.4
|6.2
|8
|25.03.2017
|Ведьмина гора
|Суббота
|20:59:46
|22:55:53
|2.3
|6.3
|9
|21.03.2017
|Ограбление по итальянски
|Вторник
|21:00:51
|23:06:42
|2.2
|6.5
|10
|26.03.2017
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|12:47:04
|14:40:23
|1.8
|7.6
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:39
|19:59:54
|6.1
|19.8
|2
|26.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:15
|01:39:41
|4.6
|18.6
|3
|23.03.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:27:51
|01:25:25
|4.2
|23.0
|4
|26.03.2017
|Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение
|Воскресенье
|18:02:00
|18:58:48
|4.2
|12.2
|5
|23.03.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:27:32
|19:46:13
|3.9
|14.4
|6
|21.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:30:11
|02:13:31
|3.5
|21.6
|7
|25.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:22
|3.5
|11.0
|8
|26.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:59
|18:02:00
|3.5
|11.7
|9
|26.03.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:37
|14:10:27
|2.9
|12.0
|10
|21.03.2017
|Место встречи
|Вторник
|13:59:27
|16:00:06
|2.8
|17.0
Advertology.Ru
20.04.2017
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