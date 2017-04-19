ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)

Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

Coca Cola, Google, Mars, Nestle и Procter & Gamble используют нейромаркетинг, чтобы понять эмоции потребителей при просмотре рекламы и увеличить продажи. Об опыте нейромаркетинговых исследований в России и специфике работы с данными рассказывает Влад Иванов, директор по стратегическому планированию медийного агентства Total View.

Времена, когда покупатели жилья обращали внимание исключительно на количество квадратных метров, уже в прошлом. Сегодня застройщики соревнуются друг с другом не только по качеству строительства и удобству планировок, но и по инфраструктурному наполнению ЖК, в том числе наличию спортивных объектов в пешей доступности от дома.

Комитет по исследованиям IAB Russia оценил объем рынка интерактивной рекламы России по итогам 2016 года в 136 млрд. рублей, что на 21% больше, чем в предыдущем году.