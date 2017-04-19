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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (20/03/2017 - 26/03/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Воскресенье 17:55:22 19:28:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 17.2
2 25.03.2017 Акушерка Суббота 21:03:48 01:22:10 РОССИЯ1 4.6 15.4
3 26.03.2017 Городская рапсодия Воскресенье 14:19:08 17:48:52 РОССИЯ1 3.7 13.6
4 26.03.2017 Риддик Воскресенье 21:00:17 23:23:32 СТС 3.6 9.6
5 24.03.2017 Рыцарь дня Пятница 21:00:12 23:05:53 СТС 2.5 6.9
6 26.03.2017 Молодой Воскресенье 20:15:53 22:17:52 НТВ 2.4 6.1
7 26.03.2017 Хроники Риддика Воскресенье 18:45:22 21:00:17 СТС 2.4 6.2
8 25.03.2017 Ведьмина гора Суббота 20:59:46 22:55:53 СТС 2.3 6.3
9 21.03.2017 Ограбление по итальянски Вторник 21:00:51 23:06:42 СТС 2.2 6.5
10 26.03.2017 Иван Бровкин на целине Воскресенье 12:47:04 14:40:23 1.8 7.6

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 60 минут Пятница 18:47:39 19:59:54 РОССИЯ1 6.1 19.8
2 26.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:15 01:39:41 РОССИЯ1 4.6 18.6
3 23.03.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:27:51 01:25:25 РОССИЯ1 4.2 23.0
4 26.03.2017 Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение Воскресенье 18:02:00 18:58:48 НТВ 4.2 12.2
5 23.03.2017 Первая студия Четверг 18:27:32 19:46:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.4
6 21.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:30:11 02:13:31 РОССИЯ1 3.5 21.6
7 25.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:22 НТВ 3.5 11.0
8 26.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:59 18:02:00 НТВ 3.5 11.7
9 26.03.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:37 14:10:27 НТВ 2.9 12.0
10 21.03.2017 Место встречи Вторник 13:59:27 16:00:06 НТВ 2.8 17.0
TNS Россия
Advertology.Ru

20.04.2017

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