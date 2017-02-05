Анализ состояния и перспектив рынка DMR в России

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка профессиональной радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). После почти двукратного снижения в 2015 году в прошедшем году этот рынок показал первые признаки оздоровления, хотя и еще не вышел на докризисные показатели.

Крупнейшие потребители систем DMR в России

В России профессиональная цифровая радиосвязь стандарта DMR широко используется как в государственном, так и в частном секторе. Крупнейшими потребителями таких систем являются силовые структуры, банки, аэропорты, предприятия ЖКХ и энергетики, железнодорожного транспорта, нефтегазового сектора и др.:

Практически во всех отраслях оборудование стандарта DMR используется наряду с системами других цифровых (TETRA, APCO P25 и др.) и аналоговых стандартов как российского, так и зарубежного производства. Например, на предприятиях, входящих в ПАО «Газпром», используется оборудование DMR производства компаний Motorola Solutions и Hytera, а также радиостанции условно российского производства («Ермак», «Эрика», «Такт» и др.).

Крупнейшие проекты DMR в России

К крупнейшим проектам в сегменте профессиональной радиосвязи стандарта DMR, реализованным в 2011–2016 гг. в России, относятся:

закупка средств радиосвязи для нужд МЧС России в 2011–2013 гг.;

поставки радиостанций для нужд МВД России;

строительство сети для службы инкассации Сбербанка во всех регионах России;

поставка средств спецсвязи военной полиции ВС РФ для нужд Минобороны РФ;

создание системы радиосвязи в аэропортах Шереметьево и Пулково;

поставка радиостанций в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и в АО «Мосводоканал»;

поставка локомотивных радиостанций для РЖД и абонентских радиостанций для московского «Аэроэкспресса»;

реконструкция сети радиосвязи ЮЭС МОЭСК;

модернизация систем транкинговой радиосвязи служб безопасности АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Основные вендоры

В России представлено более десятка производителей базового и абонентского оборудования стандарта DMR, как зарубежных, так и российских. Основные поставки радиостанций приходились в 2015–2016 гг. на несколько основных вендоров – Motorola Solutions, «Уральские радиостанции» («Эрика»), «Т-Хелпер» («Такт»), «Беркут», Hytera и «Сага» («Ермак»).

В России в основном производится локализация производства DMR-оборудования зарубежных производителей, которая, например, может охватывать следующие области: монтаж печатных плат; изготовление корпусных изделий; выпуск вспомогательных устройств, фильтров, блоков питания, настройка и приемка, разработка программного обеспечения.

Стоимость оборудования и политика импортозамещения являются наиболее существенными факторами, влияющими на рынок в условиях экономического кризиса и международных санкций.

В сегменте оборудования DMR доля зарубежных производителей в проектах (в основном это Motorola и Hytera), по предварительной оценке J'son & Partners Consulting, по итогам 2015–2016 гг. не превышает 43 %. Тенденция снижения доли иностранных поставщиков особенно заметна в последние годы: с 2014 г. поставки зарубежных систем существенно снижались. Так, по предварительным данным за 2016 г., количество импортируемых радиостанций в проектах насчитывает менее 1000 штук, то есть примерно в 2,5 раза меньше по сравнению с 2015 годом. При этом в 2016 году существенно выросли поставки систем условно российского производства («Такт», «Эрика» и др.), которые используют элементную базу (а в некоторых случаях – и корпуса) китайских моделей Hytera, несмотря на практически двукратный рост цен по сравнению с ценами 2013 года.

Основные драйверы и сдерживающие факторы

По экспертным оценкам, до 85 % пользователей в России используют аналоговую УКВ-радиосвязь, и поэтому переход на системы цифровой связи продолжит оставаться ключевым драйвером роста рынка систем DMR в краткосрочной и среднесрочной перспективе. С другой стороны, ограничение бюджетного финансирования в госсекторе и сокращение затрат в коммерческом секторе остаются существенными сдерживающими факторами «цифровизации» систем профессиональной радиосвязи. К барьерам рынка DMR также следует отнести политику импортозамещения, которая потребует определенного времени для адаптации производственных и сбытовых процессов в существующих рыночных условиях. Кроме того, в целом даже у крупных потенциальных потребителей оборудования DMR в России нет четко сформулированной стратегии по переходу на определенный цифровой стандарт или технологию профессиональной радиосвязи. В лучшем случае обозначены общие планы по цифровизации в разбивке по годам или дана оценка среднегодовой потребности в оборудовании DMR.

Объем рынка и его динамика

В целом к концу 3-го кв. 2016 г. совокупный объем поставок радиостанций стандарта DMR в Россию, по оценке J'son & Partners Consulting, основанной на анализе реализованных проектов в России, составил около 70 тыс. штук. При этом поставки базовых станций, ретрансляторов и другой инфраструктуры составили не менее 1,5 тыс. штук.

По данным ФАИС, число установленных базовых станций DMR и других стандартов транкинговых сетей, отличных от TETRA, за 3 последних года практически не изменилось и составляет немногим менее 3,7 тыс. штук. При этом по отношению к середине 2015 г. рост этого показателя в 3-м кв. 2016 г. составил 7,2 %, а поставки радиостанций DMR в количественном выражении, по предварительной оценке J'son & Partners Consulting, в 2016 году увеличились на 68 % по сравнению с 2015 годом. Эти факты свидетельствуют о некотором оздоровлении рынка DMR в России после значительного снижения в 2015 году.

В целом ежегодный объем рынка систем DMR в штучном выражении (количество радиостанций всех типов) в период кризиса (2014–2016 гг.) сократился почти в два раза по сравнению с показателями в докризисный период (2011–2013 гг.):