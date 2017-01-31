Рейтинги

Рейтинг самых цитируемых СМИ за 2016 год

Рейтинг самых цитируемых СМИ за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2016 год.

Топ-5 самых цитируемых    информационных агентств

Перемещение

СМИ

ИЦ

1

0

ТАСС

169 837,03

2

0

РИА Новости

152 789,91

3

0

Интерфакс

94   125,16

4

new

Rambler News Service

5   298,01

5

new

НСН

3   580,21

В 2016 году в рейтинге информационных агентств лидируют ТАСС, РИА Новости и Интерфакс.

Топ-10 самых цитируемых газет

Перемещение

СМИ

ИЦ

1

0

КоммерсантЪ

34   168,08

2

0

Известия

21   751,76

3

0

Ведомости

20   338,76

4

0

Российская газета

13   697,33

5

0

Комсомольская правда

4   466,01

6

+1

Новая газета

3   713,68

7

-1

Московский комсомолец  

3   316,96

8

0

Аргументы и факты

968,80

9

0

Независимая газета

872,21

10

0

Газета РБК

603,91

В 2016 году в рейтинге газет лидируют КоммерсантЪ, Известия и Ведомости.

Топ-10 самых цитируемых журналов

Перемещение

СМИ

ИЦ

1

0

Forbes

7 573,81

2

0

Star Hit

630,21

3

+3

The New Times

435,19

4

new

Ъ-Власть

214,33

5

-2

Сноб

204,36

6

new

HELLO!

166,41

7

+2

Ъ-Деньги

160,48

8

0

Tatler

159,20

9

-2

Огонек

142,46

10

-6

Профиль

138,07

В 2016 году в рейтинге журналов лидирует Forbes. "Новичками" (new) рейтинга стали КоммерсантЪ-Власть и HELLO!. КоммерсантЪ-Власть опубликовал авторскую статью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. HELLO! сообщал о разводе Федора и Светланы Бондарчук.Самое заметное перемещение у издания TheNewTimes(+3). TheNewTimesопубликовал интервью с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, а также отрывок из доклада оппозиционера Ильи Яшина, посвященного Рамзану Кадырову.

Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов

Перемещение

СМИ

ИЦ

1

+1

Россия 24

8   920,16

2

+2

Первый канал

5   226,19

3

0

НТВ

4   096,58

4

+2

РЕН ТВ

3   615,41

5

+3

RT

3   538,10

6

-1

Россия 1

3   513,91

7

0

Дождь

2   281,20

8

+1

Звезда

1   545,11

9

+1

ТВ Центр

960,86

10

new

EuroNews

814,59

В 2016 году в рейтинге телеканалов лидирует Россия 24. Самое заметное перемещение у телеканала RT(+3). RT сообщал, что зарплата российских чиновников вырастет в среднем на 38% с января 2019 года. Помимо этого, президент Сирии Башар Асад дал интервью телеканалу RT. "Новичком" рейтинга стал телеканал EuroNews, который освещал события, связанные с терактом в Брюсселе. Также телеканалу дал интервью глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Топ-8 самых цитируемых радиостанций

Перемещение

СМИ

ИЦ

1

+1

Говорит Москва

4 529,56

2

+1

Эхо Москвы

2 843,90

3

+2

Радио Свобода

1 392,70

4

+2

Вести FM

979,44

5

new

Радио "Комсомольская правда"

791,61

6

+1

Business FM

622,19

7

-3

Коммерсантъ FM

585,52

8

0

Радио Маяк

353,47

В 2016 году в рейтинге лидирует Говорит Москва. "Новичком" рейтинга стала радиостанция Комсомольская правда. В эфире выступали спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, глава МИД РФ Сергей Лавров, депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов

Перемещение

СМИ

ИЦ

1

+7

Life.ru

24   638,43

2

-1

Rbc.ru

20   409,41

3

0

Gazeta.ru

18   084,89

4

-2

Lenta.ru

17   670,63

5

-1

Fontanka.ru

6   251,03

6

+4

Kp.ru

3   438,01

7

+4

Dni.ru

2   895,59

8

-2

Vesti.ru

2   659,59

9

+6

Meduza.io

1   852,47

10

new

Mosregtoday.ru

1   678,91

11

-6

Newsru.com

1   596,92

12

-5

M24.ru

1   509,11

13

+5

Rusplt.ru

1   399,74

14

-2

Znak.com

1   173,60

15

-2

Business-gazeta.ru

1   094,93

16

+14

Svpressa.ru

977,89

17

new

Izvestia.ru

841,24

18

new

63.ru

817,07

19

+4

Ntv.ru

797,27

20

+4

Zona.media

771,42

21

new

Bbc.com/russia

758,09

22

-6

Kavkaz-uzel.eu

729,77

23

+5

47news.ru

695,89

24

-5

Kommersant.ru

671,48

25

-8

Republic.ru

656,75

26

-6

Rg.ru

605,66

27

new

Utro.ru

565,43

28

new

Tjournal.ru

504,86

29

new

Ridus.ru

464,25

30

new

66.ru

452,47

В 2016 году в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Life.ru. Life.ru сообщил, что футболисты сборной России Кокорин и Мамаев потратили €250 тысяч на шампанское в Монако, угощая посетителей ночного клуба Twiga. Также ресурс сообщал о трагедии на озере Сямозеро в Карелии, о катастрофе Ту-154 над Черным морем.

Самые заметные перемещения уSvpressa.ru(+14) и Meduza.io (+6). Svpressa.ru сообщал, что музыкант Сергей Трофимов был задержан в аэропорту Домодедово из-за того, что вез с собой 2,5 килограмма черной икры. А также об открытиях ученых о продолжительности жизни организма. Meduza.ioсообщала, что Ильдар Дадин заявил о пытках в карельской колонии. Также Meduza.ioосвещала президентские выборы в США и рассказывала о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой.

"Новичками" рейтинга в топ-20 стали Mosregtoday.ru, Izvestia.ru и 63.ru. Mosregtoday.ru сообщал, что гепард станет талисманом комплекса "Готов к труду и обороне" в Московской области. Также о том, что в Подмосковье ребенок умер от гриппа.

Сайт газеты "Известия" сообщал о задержании ее корреспондента в Лилле. Izvestia.ruопубликовали статью спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Ресурс 63.ru сообщал об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи.

Методика           

  1. В медиарейтинги вошли российские СМИ.
  2. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).
  3. Основа для построения рейтингов – Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  4. Период исследования: январь-декабрь 2016 года.
  5. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 500 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

______________________________________

Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.

01.02.2017

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