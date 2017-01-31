Рейтинг самых цитируемых СМИ за 2016 год
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2016 год.
Топ-5 самых цитируемых информационных агентств
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
ИЦ
|
1
|
0
|
ТАСС
|
169 837,03
|
2
|
0
|
РИА Новости
|
152 789,91
|
3
|
0
|
Интерфакс
|
94 125,16
|
4
|
new
|
Rambler News Service
|
5 298,01
|
5
|
new
|
НСН
|
3 580,21
В 2016 году в рейтинге информационных агентств лидируют ТАСС, РИА Новости и Интерфакс.
Топ-10 самых цитируемых газет
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
ИЦ
|
1
|
0
|
КоммерсантЪ
|
34 168,08
|
2
|
0
|
Известия
|
21 751,76
|
3
|
0
|
Ведомости
|
20 338,76
|
4
|
0
|
Российская газета
|
13 697,33
|
5
|
0
|
Комсомольская правда
|
4 466,01
|
6
|
+1
|
Новая газета
|
3 713,68
|
7
|
-1
|
Московский комсомолец
|
3 316,96
|
8
|
0
|
Аргументы и факты
|
968,80
|
9
|
0
|
Независимая газета
|
872,21
|
10
|
0
|
Газета РБК
|
603,91
В 2016 году в рейтинге газет лидируют КоммерсантЪ, Известия и Ведомости.
Топ-10 самых цитируемых журналов
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
ИЦ
|
1
|
0
|
Forbes
|
7 573,81
|
2
|
0
|
Star Hit
|
630,21
|
3
|
+3
|
The New Times
|
435,19
|
4
|
new
|
Ъ-Власть
|
214,33
|
5
|
-2
|
Сноб
|
204,36
|
6
|
new
|
HELLO!
|
166,41
|
7
|
+2
|
Ъ-Деньги
|
160,48
|
8
|
0
|
Tatler
|
159,20
|
9
|
-2
|
Огонек
|
142,46
|
10
|
-6
|
Профиль
|
138,07
В 2016 году в рейтинге журналов лидирует Forbes. "Новичками" (new) рейтинга стали КоммерсантЪ-Власть и HELLO!. КоммерсантЪ-Власть опубликовал авторскую статью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. HELLO! сообщал о разводе Федора и Светланы Бондарчук.Самое заметное перемещение у издания TheNewTimes(+3). TheNewTimesопубликовал интервью с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, а также отрывок из доклада оппозиционера Ильи Яшина, посвященного Рамзану Кадырову.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
Россия 24
|
8 920,16
|
2
|
+2
|
Первый канал
|
5 226,19
|
3
|
0
|
НТВ
|
4 096,58
|
4
|
+2
|
РЕН ТВ
|
3 615,41
|
5
|
+3
|
RT
|
3 538,10
|
6
|
-1
|
Россия 1
|
3 513,91
|
7
|
0
|
Дождь
|
2 281,20
|
8
|
+1
|
Звезда
|
1 545,11
|
9
|
+1
|
ТВ Центр
|
960,86
|
10
|
new
|
EuroNews
|
814,59
В 2016 году в рейтинге телеканалов лидирует Россия 24. Самое заметное перемещение у телеканала RT(+3). RT сообщал, что зарплата российских чиновников вырастет в среднем на 38% с января 2019 года. Помимо этого, президент Сирии Башар Асад дал интервью телеканалу RT. "Новичком" рейтинга стал телеканал EuroNews, который освещал события, связанные с терактом в Брюсселе. Также телеканалу дал интервью глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
Говорит Москва
|
4 529,56
|
2
|
+1
|
Эхо Москвы
|
2 843,90
|
3
|
+2
|
Радио Свобода
|
1 392,70
|
4
|
+2
|
Вести FM
|
979,44
|
5
|
new
|
Радио "Комсомольская правда"
|
791,61
|
6
|
+1
|
Business FM
|
622,19
|
7
|
-3
|
Коммерсантъ FM
|
585,52
|
8
|
0
|
Радио Маяк
|
353,47
В 2016 году в рейтинге лидирует Говорит Москва. "Новичком" рейтинга стала радиостанция Комсомольская правда. В эфире выступали спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, глава МИД РФ Сергей Лавров, депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
ИЦ
|
1
|
+7
|
Life.ru
|
24 638,43
|
2
|
-1
|
Rbc.ru
|
20 409,41
|
3
|
0
|
Gazeta.ru
|
18 084,89
|
4
|
-2
|
Lenta.ru
|
17 670,63
|
5
|
-1
|
Fontanka.ru
|
6 251,03
|
6
|
+4
|
Kp.ru
|
3 438,01
|
7
|
+4
|
Dni.ru
|
2 895,59
|
8
|
-2
|
Vesti.ru
|
2 659,59
|
9
|
+6
|
Meduza.io
|
1 852,47
|
10
|
new
|
Mosregtoday.ru
|
1 678,91
|
11
|
-6
|
Newsru.com
|
1 596,92
|
12
|
-5
|
M24.ru
|
1 509,11
|
13
|
+5
|
Rusplt.ru
|
1 399,74
|
14
|
-2
|
Znak.com
|
1 173,60
|
15
|
-2
|
Business-gazeta.ru
|
1 094,93
|
16
|
+14
|
Svpressa.ru
|
977,89
|
17
|
new
|
Izvestia.ru
|
841,24
|
18
|
new
|
63.ru
|
817,07
|
19
|
+4
|
Ntv.ru
|
797,27
|
20
|
+4
|
Zona.media
|
771,42
|
21
|
new
|
Bbc.com/russia
|
758,09
|
22
|
-6
|
Kavkaz-uzel.eu
|
729,77
|
23
|
+5
|
47news.ru
|
695,89
|
24
|
-5
|
Kommersant.ru
|
671,48
|
25
|
-8
|
Republic.ru
|
656,75
|
26
|
-6
|
Rg.ru
|
605,66
|
27
|
new
|
Utro.ru
|
565,43
|
28
|
new
|
Tjournal.ru
|
504,86
|
29
|
new
|
Ridus.ru
|
464,25
|
30
|
new
|
66.ru
|
452,47
В 2016 году в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Life.ru. Life.ru сообщил, что футболисты сборной России Кокорин и Мамаев потратили €250 тысяч на шампанское в Монако, угощая посетителей ночного клуба Twiga. Также ресурс сообщал о трагедии на озере Сямозеро в Карелии, о катастрофе Ту-154 над Черным морем.
Самые заметные перемещения уSvpressa.ru(+14) и Meduza.io (+6). Svpressa.ru сообщал, что музыкант Сергей Трофимов был задержан в аэропорту Домодедово из-за того, что вез с собой 2,5 килограмма черной икры. А также об открытиях ученых о продолжительности жизни организма. Meduza.ioсообщала, что Ильдар Дадин заявил о пытках в карельской колонии. Также Meduza.ioосвещала президентские выборы в США и рассказывала о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой.
"Новичками" рейтинга в топ-20 стали Mosregtoday.ru, Izvestia.ru и 63.ru. Mosregtoday.ru сообщал, что гепард станет талисманом комплекса "Готов к труду и обороне" в Московской области. Также о том, что в Подмосковье ребенок умер от гриппа.
Сайт газеты "Известия" сообщал о задержании ее корреспондента в Лилле. Izvestia.ruопубликовали статью спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Ресурс 63.ru сообщал об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи.
Методика
- В медиарейтинги вошли российские СМИ.
- При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).
- Основа для построения рейтингов – Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Период исследования: январь-декабрь 2016 года.
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 500 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
______________________________________
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
01.02.2017
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