Рейтинг самых цитируемых СМИ за 2016 год

Топ-5 самых цитируемых информационных агентств

№ Перемещение СМИ ИЦ 1 0 ТАСС 169 837,03 2 0 РИА Новости 152 789,91 3 0 Интерфакс 94 125,16 4 new Rambler News Service 5 298,01 5 new НСН 3 580,21

В 2016 году в рейтинге информационных агентств лидируют ТАСС, РИА Новости и Интерфакс.

Топ-10 самых цитируемых газет

№ Перемещение СМИ ИЦ 1 0 КоммерсантЪ 34 168,08 2 0 Известия 21 751,76 3 0 Ведомости 20 338,76 4 0 Российская газета 13 697,33 5 0 Комсомольская правда 4 466,01 6 +1 Новая газета 3 713,68 7 -1 Московский комсомолец 3 316,96 8 0 Аргументы и факты 968,80 9 0 Независимая газета 872,21 10 0 Газета РБК 603,91

В 2016 году в рейтинге газет лидируют КоммерсантЪ, Известия и Ведомости.

Топ-10 самых цитируемых журналов

№ Перемещение СМИ ИЦ 1 0 Forbes 7 573,81 2 0 Star Hit 630,21 3 +3 The New Times 435,19 4 new Ъ-Власть 214,33 5 -2 Сноб 204,36 6 new HELLO! 166,41 7 +2 Ъ-Деньги 160,48 8 0 Tatler 159,20 9 -2 Огонек 142,46 10 -6 Профиль 138,07

В 2016 году в рейтинге журналов лидирует Forbes. "Новичками" (new) рейтинга стали КоммерсантЪ-Власть и HELLO!. КоммерсантЪ-Власть опубликовал авторскую статью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. HELLO! сообщал о разводе Федора и Светланы Бондарчук.Самое заметное перемещение у издания TheNewTimes(+3). TheNewTimesопубликовал интервью с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, а также отрывок из доклада оппозиционера Ильи Яшина, посвященного Рамзану Кадырову.

Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов

№ Перемещение СМИ ИЦ 1 +1 Россия 24 8 920,16 2 +2 Первый канал 5 226,19 3 0 НТВ 4 096,58 4 +2 РЕН ТВ 3 615,41 5 +3 RT 3 538,10 6 -1 Россия 1 3 513,91 7 0 Дождь 2 281,20 8 +1 Звезда 1 545,11 9 +1 ТВ Центр 960,86 10 new EuroNews 814,59

В 2016 году в рейтинге телеканалов лидирует Россия 24. Самое заметное перемещение у телеканала RT(+3). RT сообщал, что зарплата российских чиновников вырастет в среднем на 38% с января 2019 года. Помимо этого, президент Сирии Башар Асад дал интервью телеканалу RT. "Новичком" рейтинга стал телеканал EuroNews, который освещал события, связанные с терактом в Брюсселе. Также телеканалу дал интервью глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Топ-8 самых цитируемых радиостанций

№ Перемещение СМИ ИЦ 1 +1 Говорит Москва 4 529,56 2 +1 Эхо Москвы 2 843,90 3 +2 Радио Свобода 1 392,70 4 +2 Вести FM 979,44 5 new Радио "Комсомольская правда" 791,61 6 +1 Business FM 622,19 7 -3 Коммерсантъ FM 585,52 8 0 Радио Маяк 353,47

В 2016 году в рейтинге лидирует Говорит Москва. "Новичком" рейтинга стала радиостанция Комсомольская правда. В эфире выступали спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, глава МИД РФ Сергей Лавров, депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов

№ Перемещение СМИ ИЦ 1 +7 Life.ru 24 638,43 2 -1 Rbc.ru 20 409,41 3 0 Gazeta.ru 18 084,89 4 -2 Lenta.ru 17 670,63 5 -1 Fontanka.ru 6 251,03 6 +4 Kp.ru 3 438,01 7 +4 Dni.ru 2 895,59 8 -2 Vesti.ru 2 659,59 9 +6 Meduza.io 1 852,47 10 new Mosregtoday.ru 1 678,91 11 -6 Newsru.com 1 596,92 12 -5 M24.ru 1 509,11 13 +5 Rusplt.ru 1 399,74 14 -2 Znak.com 1 173,60 15 -2 Business-gazeta.ru 1 094,93 16 +14 Svpressa.ru 977,89 17 new Izvestia.ru 841,24 18 new 63.ru 817,07 19 +4 Ntv.ru 797,27 20 +4 Zona.media 771,42 21 new Bbc.com/russia 758,09 22 -6 Kavkaz-uzel.eu 729,77 23 +5 47news.ru 695,89 24 -5 Kommersant.ru 671,48 25 -8 Republic.ru 656,75 26 -6 Rg.ru 605,66 27 new Utro.ru 565,43 28 new Tjournal.ru 504,86 29 new Ridus.ru 464,25 30 new 66.ru 452,47

В 2016 году в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Life.ru. Life.ru сообщил, что футболисты сборной России Кокорин и Мамаев потратили €250 тысяч на шампанское в Монако, угощая посетителей ночного клуба Twiga. Также ресурс сообщал о трагедии на озере Сямозеро в Карелии, о катастрофе Ту-154 над Черным морем.

Самые заметные перемещения уSvpressa.ru(+14) и Meduza.io (+6). Svpressa.ru сообщал, что музыкант Сергей Трофимов был задержан в аэропорту Домодедово из-за того, что вез с собой 2,5 килограмма черной икры. А также об открытиях ученых о продолжительности жизни организма. Meduza.ioсообщала, что Ильдар Дадин заявил о пытках в карельской колонии. Также Meduza.ioосвещала президентские выборы в США и рассказывала о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой.

"Новичками" рейтинга в топ-20 стали Mosregtoday.ru, Izvestia.ru и 63.ru. Mosregtoday.ru сообщал, что гепард станет талисманом комплекса "Готов к труду и обороне" в Московской области. Также о том, что в Подмосковье ребенок умер от гриппа.

Сайт газеты "Известия" сообщал о задержании ее корреспондента в Лилле. Izvestia.ruопубликовали статью спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Ресурс 63.ru сообщал об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи.

Методика

В медиарейтинги вошли российские СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие). Основа для построения рейтингов – Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Период исследования: январь-декабрь 2016 года. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 500 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

______________________________________

Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.