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РЕН ТВ стал лидером роста аудитории в 2016 году

РЕН ТВ стал лидером роста аудитории в 2016 году

Рост доли телеканала по итогам 2016 года составил 21%.

По сравнению с прошлым годом РЕН ТВ вырос на 21% в своей целевой аудитории (Все 25-54), это самый динамичный рост на телерынке. Более того, РЕН ТВ установил рекордную долю по году за последние 10 лет - 6,1% (Все 25-54). Телеканал переместился на одну строчку вверх по сравнению с 2015 годом и занял 6 место среди всех телеканалов в аудитории «Все 25-54».

В 2016 году на РЕН ТВ были запущены новые программы - имиджевые, потребительские и документальные, созданы новые проекты на основе проверенных временем хитов и новые линейки с уникальным контентом.

Серьезный прирост аудитории показали информационные выпуски "Новостей" и прайм-тайм (19:00 - 24:00) - рост на 22%. По итогам 2016 года РЕН ТВ - в четверке каналов с наиболее востребованным информационным вещанием, а аудитория «Новостей» - самая молодая среди конкурентов. Популярны новости телеканала и в сети. Сегодня сайт РЕН ТВ - это до 2 000 000 уникальных посетителей в сутки (данные LiveInternet).

В прайм-тайме запущено 2 новых линейки с  голливудскими блокбастерами и популярными сериалами - 100%-кино и "Бессонные ночи". 

Среди самых рейтинговых в 2016 году документально-публицистические линейки РЕН ТВ: новые программы Игоря Прокопенко, Анны Чапман и специальные документальные проекты телеканала по пятницам - все они показали рост доли. Одной из самых ярких премьер года стал показ фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" (доля 12,2%, Россия, все 25-54).

По субботам был запущен утренний блок потребительских программ - "Минтранс", "Ремонт по-честному" и "Самая полезная программа". Все они показали рост доли аудитории.

В 2016 году на РЕН ТВ стартовал новый сезон имиджевого авторского проекта Захара Прилепина "СОЛЬ". Кроме российских звёзд (Баста, Город 322, 25/17, Олег Митяев, Валерия, Князь, Федор Чистяков и другие) гостями программы становятся и мировые легенды. Осенью студию "СОЛЬ" посетили Дидье Маруани и Эмир Кустурица.

23.01.2017

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