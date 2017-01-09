Курганский мясокомбинат "Стандарт" запустил новый технологичный сайт

Интернет-ресурс kurganmk.ru стал специализированным, он ориентирован на b2b-сегмент и удобен для просмотра с любых устройств.

Продукцию мясокомбинат поставляет практически во все регионы России, страны СНГ, Ближнего Востока и даже в Африку, создал широкую дистрибьюторскую сеть. Новый сайт будет рабочим инструментом, который поможет расширению сбыта. Целевая аудитория сайта — дистрибьюторы, руководители и категорийные менеджеры торговых сетей и розничных магазинов.

Сайт является удобным каталогом продукции мясокомбината. Посетитель может легко найти нужный товар и ознакомиться с его описанием, составом, характеристиками. Текстовый и визуальный контент для нового сайта был полностью переделан. Размещено около 150 позиций товаров в едином стиле. Для обработки фотографий продукции использовались 3D-технологии. При этом сайт адаптивный. Он подстраивается под просмотр с компьютера, планшета и смартфона, сохраняя полный функционал. Разработан сайт коммуникационной группой «БункерМедиа».

— Наш сайт стал красивым, информативным и полезным ресурсом. Он соответствует высокой деловой репутации и опыту предприятия. Сайт поможет поддерживать партнерские отношения с дистрибьюторами и привлекать новых заказчиков, — говорит директор мясокомбината Александр Засыпкин.