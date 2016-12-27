Россиянки подвели итоги уходящего года.

Большинство россиянок в уходящем году встретили свою «вторую половинку» (70%), реализовали все свои сексуальные фантазии (68%) и улучшили финансовое положение (52%), причем удачнее всего год прошел у женщин, ведущих активную сексуальную жизнь (57%). Международная сеть «Тренинг-центр СЕКС.РФ» представила результаты опроса жительниц крупных российских городов об итогах 2016-го года.

По результатам опроса большинство женщин (77%) остались довольны уходящим годом: 56% назвали его в целом позитивным, а 21% - очень удачным. Для 12% женщин год был не слишком успешным, а 3% и вовсе посчитали его отвратительным. Примечательно, что чаще всего называли хорошим год женщины, имеющие интенсивную сексуальную жизнь (57%).

Больше всего успехов в 2016-ом россиянки добились в любви. Абсолютное большинство женщин (61%) сказали, что в уходящем году в них влюблялись мужчины, 57% - что они влюблялись сами, а 70% опрошенных заявили, что прошедший год был крайне плодотворным в плане отношений с постоянным партнером.

Интимная жизнь соотечественниц также била ключом. 71% женщин сказали, что год принес им много приятных открытий в сексе, а 68% - что за эти 12 месяцев они реализовали все свои сексуальные фантазии (причем 24% из них - неудачно). Тем не менее, большинству опрошенных дам в сексе не хватило регулярности (26%) и разнообразия (21%), а еще 17% не устроило количество оргазмов. 7% пожаловались на отсутствие понимания со стороны партнера и столько же вообще остались недовольны своей сексуальной жизнью. Полностью удовлетворённых «прошлогодним» интимом россиянок оказалось всего 13%.

«Совершенно неудивительно, что сексуально активные женщины ощущали себя в уходящем году успешнее своих соотечественниц. Все дело в том, что регулярная половая жизнь способствует выработке «гормонов счастья» - эндорфина и окситоцина, повышает работоспособность и выносливость организма, укрепляет иммунитет, снижает риск возникновения сезонной депрессии. Кроме того, женщина, регулярно занимающаяся сексом, постоянно ощущает себя желанной, востребованной и привлекательной, что положительно сказывается на ее самооценке. Вот почему так важно начать новый год именно с восстановления своего сексуального «баланса», попробовать новые техники, обновить ощущения с помощью эротических костюмов, новых гаджетов и необычных масел и смазок. Именно по этой причине мы не закрываем тренинг-центр на праздники – поток желающих попасть на занятия просто огромный», - прокомментировала психолог и тренер международной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Виктория-Екатерина Франк.

Кстати, инициаторами сексуальных отношений в 2016 году все же чаще выступали мужчины. Только 18% опрошенных женщин сами соблазняли кавалера, остальные либо проявляли инициативу на равных (57%), либо ждали первого шага от поклонника (25%). Примечательно, что чем старше были респондентки, тем больше среди них было «соблазнительниц».

А вот к одноразовым связям в уходящем году женщины оказались более чем равнодушны. 59% вообще не имели подобного опыта, 8% - имели, но остались нацелены на долгосрочные отношения, а 33% признались, что знают о подобных сексуальных приключениях не понаслышке.

Помимо личной жизни, позитивные изменения также коснулись финансового положения россиянок и их карьерного роста. Больше половины дам (52%) улучшили свое материальное положение по сравнению с предыдущим годом, у 33% уровень дохода остался без изменений, и только у 15% – уменьшился. Что касается работы и учебы, то большинство россиянок оценивает свои результаты в 2016-ом как высокие (45%) и средние (51%), и только 4% остались не удовлетворены своими успехами в этом направлении.

В новом 2017 году большинство женщин хотели бы найти вторую половинку и реализоваться в личных и сексуальных отношениях (41%), достичь профессиональных успехов и улучшить материальное положение (23%), а также отправиться в длительное путешествие (11%) и перестать переживать из-за пустяков (10%). По 7% дам решили в наступающем году попробовать что-нибудь новое, например, выучить иностранный язык, и заняться своим здоровьем и фигурой.

Исследование проводилось с 1 декабря по 20 декабря 2016 г. в формате анкетирования посетительниц сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В опросе приняли участие 837 респонденток – женщин старше 18 лет, ведущих половую жизнь.