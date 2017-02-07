Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Джош Кауфман

Сам себе MBA. Самообразование на 100 %

The Personal MBA: Master the Art of Business

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-610-7
Книгопечатная продукция
Объем: 464 стр.

Обучение по программе МВА - дорогостоящее удовольствие и не всегда оправданное вложение средств. Даже самые престижные бизнес-школы, вроде Гарвардской или Уортонской, предлагают устаревшие, шаблонные программы, которые научат вас скорее мастерству создания слайдов в PowerPoint и бесполезным финансовым моделям, чем работающим методам управления бизнесом.
Джош Кауфман уверен: вы добьетесь больших результатов (и сэкономите сотни и даже тысячи долларов), если займетесь самообразованием. В своей книге он излагает основы предпринимательства, маркетинга, продаж, финансового менеджмента, объясняет ключевые понятия в области проектирования систем и личностной психологии.
Из многочисленных теорий и концепций автор отбирает наиболее ценные идеи и подает их в форме простых и запоминающихся ментальных моделей, которые могут быть применены для решения любых бизнес-задач.
6-е издание.

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