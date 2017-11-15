Статьи

10 советов для пиарщиков опытных и начинающих

10 советов для пиарщиков опытных и начинающих

Во всех учебниках и на продвинутых тренингах нас, пиарщиков, убеждают, что эффективный PR-мейкер всегда должен быть немного впереди целевой аудитории, предвосхищать ее интерес или сам формировать его, доносить до общественности ценности своей компании и делать их неотъемлемой частью повседневности людей. Это воистину так, но действительность зачастую гораздо скучнее. Пиарщик ходит вокруг кабинета директора или отделов маркетинга и продаж в ожидании инфоповодов, задач и вдохновения. Как выйти из этого положения и перейти к реальной PR-деятельности, рассказывает Ирины Кенюхова, директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций биотехнологической компании BIOCAD.

1. Ищите сами

Хорошо, когда компания куда-то инвестирует, открывает, начинает строить или получает грант. Если это случается, то у пиарщика праздник - такой инфоповод продвигать легко и приятно, ему все рады и все на него откликаются. Но такие события случаются не каждый месяц и даже не каждый год. Постоянно анализируйте текучку – открытую информацию, ситуацию на рынке, позвоните журналисту и спросите наконец, а что бы ему было бы интересно получить сейчас от вашей компании. На самом деле инфоповодов много, но чтобы их «отыграть», нужен креатив.

2. Вливайтесь в коллектив

Статистика и аналитика хорошо, а общение с журналистами еще лучше, но самое интересное всегда происходит внутри компании. Но мало кто из коллег сам прибежит и принесет суперновость. Будьте в курсе того, что происходит в соседних отделах и департаментах. Дружите с разработчиками и продажниками: вдруг первым удалось как-то особенно систематизировать информацию, а у вторых "спящий" сегмент покупателей неожиданно активизировался. Настоящие кладези инфоповодов юристы и «кадровики». Первые знают тонкие места законодательства, а вторые расскажут истории, из которых вы сделаете тренды.

3. Постоянно двигайтесь

Иногда пара хороших инфоповодов и несколько хороших публикаций успокаивают. Но останавливаться нельзя: медиа-листы надо обновлять, пул лояльных журналистов поддерживать, информационный рынок изучать. Следить за рейтингами и СМИ: кто где открылся или закрылся, кто кого купил, кто куда перешел, кто поменял поле деятельности.

4. Расширяйте профессиональное сознание

Корпоративный пиарщик должен прежде всего уметь думать, а уж потом доходчиво писать, рисовать суперпрезентации или классно общаться по телефону. Мало сгенерировать инфоповод, красиво его обработать и «продать» в СМИ – нужно еще понимать, зачем это делаешь, что из этого получится и, главное, каков будет следующий ход. В книгах и учебниках много рассуждают о 10, 50, 100 инфоповодах – чисто технически в этом никакой сложности нет, а вот надо ли слепо следовать всем теориям?  Можно генерить эти самые 100 инфоповодов в месяц и выпускать по 5 сообщений в день – но если эти материалы нигде не выйдут, то это означает, что затраты на их создание не окупаются. Лучше меньше, да лучше – оптимальным в B2B пиаре является 2 «крепких» релиз в неделю, максимум – 8 в месяц.   

5. Перфекционизму нет

Совершенство недостижимо, а информационный рынок быстр и подвижен. Если доводить каждый релиз или пост до идеала, то можно упустить время, пока ваша новость интересна и актуальна. Установите себе какие-то критерии качества, чтобы выпускать все-таки конкурентный продукт, но не переусердствуйте. Лучше привлечь стороннего профессионала, который быстро что-то напишет или разместит, и «попасть» в новостное поле и сейчас, чем сделать самому, но завтра. Ведь даже идеальный релиз – это не статья, а лишь основа для журналистского материала.

6. Считаем до «10»

Крайности везде плохи. Если вы в спешке отправите релиз, содержащий фактические, да и грамматические ошибки, Вы получите жирный минус к своему рейтингу от журналистов. Но кроме конкретных ошибок релиз важно отправить вовремя, в нужный адрес и в нужном контексте. Поэтому прежде чем отправлять, посмотрите, что сегодня публикуют, кто как вашу тему освещает и подумайте, а нужно ли ваше присутствие именно в этом СМИ.

7. Обязательный питч

Грамотная упаковка вашего сообщения значительно повысит шансы на то, что его вообще кто-то прочитает. Самый простой и эффективный способ – питч-письма. В коротеньком питче постарайтесь максимально сжато доказать журналисту, что ваша новость интересна именно для него, потому что…. Питч – основа основ, что доказывают результаты исследования маркетингового и PR-агентства Fractl. По их данным, 80% журналистов топовых СМИ видят пользу в питчах от пиарщиков, а у пишущих на СМИ второго плана этот показатель еще больше – 85%. 

8. План – наше кредо...

Вы быстро реагируете и выдаете замечательные экспромты – вы молодец. Но пиар-деятельность это прежде всего четкая тактика и жесткий план. Планирование информационных выходов хотя бы раз в месяц позволит вам держать руку на пульсе инфополя, составить карту своих действий, очертить локальную зону интересов и не пропустить важные события.  При этом задним мозгом помним, что план необходим, однако от него надо вовремя уметь отступать.  Подвижное информационное поле будет вносить коррективы в ваш замечательный план хоть каждую неделю. Нужно быть готовым от чего-то отказаться, а что-то, наоборот, взять в разработку.

9. Измеряйте результат

Уверенность в том, что пиар – наука тонкая и материя загадочная, а потому неизмеримая, не имеет под собой никаких оснований. Эффективность пиара можно определить так же четко, как и понять, выполняет ли план отдел продаж. Для начала составьте список KPI, и чем больше показателей и критериев туда войдет, тем лучше для вас же. Так вы в каждый момент времени будет понимать, приносят ли ваши действия результат и куда вы вообще идете.

10. Начните с начала

Ну и самое главное. Прежде, чем встать на капитанский мостик и вести на корабле пиара свою компанию в светлое будущее, подумайте, о каком вообще будущем идет речь. Что вы должны продвигать? Строить репутацию, популяризовывать продукт, привлекать инвестиции или увеличивать капитализацию? Цель вашей деятельности должна коррелировать с долгосрочными стратегическими целями компании. Ведь пиар в конечном итоге не цель, а лишь средство для ее достижения.

16.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Интервью

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

16.11.2017 - 11:12
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация