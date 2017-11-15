Измерения

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (16/10/2017 - 22/10/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (16/10/2017 - 22/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/10/2017 - 22/10/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.10.2017 Время Среда 21:00:07 21:39:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 18.2
2 17.10.2017 Вести. (20:00) Вторник 20:00:08 20:45:31 РОССИЯ1 5.2 15.6
3 16.10.2017 Местное время Понедельник 20:44:50 21:00:06 РОССИЯ1 4.7 13.0
4 16.10.2017 Итоги дня Понедельник 23:51:06 00:21:05 НТВ 3.6 17.0
5 17.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Вторник 16:00:18 16:30:25 НТВ 3.6 21.0
6 21.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:01:34 РОССИЯ1 3.3 9.8
7 17.10.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:09 22:31:30 3.2 8.9
8 20.10.2017 Вечерние новости Пятница 18:00:10 18:41:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.6
9 16.10.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:43:25 НТВ 2.8 9.2
10 16.10.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:09 17:39:03 РОССИЯ1 2.5 13.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.10.2017 Марсианин Воскресенье 20:59:32 23:47:58 СТС 3.2 9.1
2 21.10.2017 Ошибка молодости Суббота 21:01:34 00:46:26 РОССИЯ1 3.0 10.7
3 18.10.2017 Люди Икс. Начало. Росомаха Среда 21:00:30 23:04:54 СТС 2.9 8.2
4 16.10.2017 Люди икс Понедельник 20:59:48 22:57:22 СТС 2.8 7.9
5 19.10.2017 Люди икс. Дни минувшего будущего Четверг 21:00:56 23:31:16 СТС 2.7 8.0
6 21.10.2017 Блюз для сентября Суббота 17:58:53 19:58:48 РОССИЯ1 2.7 9.9
7 22.10.2017 Неуправляемый Воскресенье 19:03:32 20:59:32 СТС 2.4 6.5
8 20.10.2017 Ведьмина гора Пятница 20:59:26 22:55:58 СТС 2.4 7.0
9 22.10.2017 Не говорите мне о нем Воскресенье 14:23:45 16:26:12 РОССИЯ1 2.2 8.6
10 17.10.2017 Люди икс 2 Вторник 21:00:36 23:34:48 СТС 2.2 6.2

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.10.2017 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева Воскресенье 15:04:24 17:00:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 12.1
2 22.10.2017 Романтика романса Воскресенье 20:12:53 21:05:02 РОССИЯ К 1.4 3.6
3 22.10.2017 Утренняя почта Воскресенье 07:58:27 08:43:52 РОССИЯ1 1.2 14.1
4 16.10.2017 Концерт Дмитрия Хворостовского и Рене Флеминг Понедельник 20:04:43 21:36:55 РОССИЯ К 0.9 2.6
5 22.10.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:31:05 09:57:11 РОССИЯ К 0.6 3.2
6 21.10.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:47:55 01:16:05 НТВ 0.5 2.8
7 20.10.2017 Д. Хворостовский и Национальный академический оркестр русских народных инструментов России Пятница 15:10:51 15:58:28 РОССИЯ К 0.5 3.0
8 21.10.2017 Музыка на канале СТС Суббота 05:45:09 05:58:35 СТС 0.4 10.8
9 22.10.2017 До звезды Воскресенье 07:16:37 07:27:39 МОСКВА-24 0.4 7.7
10 21.10.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:59:39 08:43:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.3 3.5

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.10.2017 Гадкий Я 2 Суббота 19:05:34 20:59:33 СТС 2.2 6.9
2 22.10.2017 Гадкий Я Воскресенье 10:21:21 12:04:51 СТС 1.9 9.0
3 19.10.2017 Барбоскины Четверг 19:45:46 20:05:15 1.2 3.7
4 22.10.2017 История игрушек: Большой побег Воскресенье 19:31:10 21:35:12 1.1 3.1
5 17.10.2017 Машины сказки Вторник 20:02:33 20:08:08 1.0 3.2
6 16.10.2017 Три кота Понедельник 21:02:44 21:18:13 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
7 22.10.2017 Смешарики. Пинкод Воскресенье 21:56:42 22:09:41 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
8 22.10.2017 Фиксики Воскресенье 15:57:41 16:15:55 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.6
9 22.10.2017 Лео и Тиг Воскресенье 16:31:05 16:43:27 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.4
10 16.10.2017 Томас и его друзья Понедельник 20:17:40 20:28:52 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
TNS Россия
Advertology.Ru

16.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

16.11.2017 - 09:42
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация