ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (16/10/2017 - 22/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/10/2017 - 22/10/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.10.2017
|Время
|Среда
|21:00:07
|21:39:15
|6.4
|18.2
|2
|17.10.2017
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:08
|20:45:31
|5.2
|15.6
|3
|16.10.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:44:50
|21:00:06
|4.7
|13.0
|4
|16.10.2017
|Итоги дня
|Понедельник
|23:51:06
|00:21:05
|3.6
|17.0
|5
|17.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Вторник
|16:00:18
|16:30:25
|3.6
|21.0
|6
|21.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:01:34
|3.3
|9.8
|7
|17.10.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:31:30
|3.2
|8.9
|8
|20.10.2017
|Вечерние новости
|Пятница
|18:00:10
|18:41:47
|2.8
|12.6
|9
|16.10.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:43:25
|2.8
|9.2
|10
|16.10.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:09
|17:39:03
|2.5
|13.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.10.2017
|Марсианин
|Воскресенье
|20:59:32
|23:47:58
|3.2
|9.1
|2
|21.10.2017
|Ошибка молодости
|Суббота
|21:01:34
|00:46:26
|3.0
|10.7
|3
|18.10.2017
|Люди Икс. Начало. Росомаха
|Среда
|21:00:30
|23:04:54
|2.9
|8.2
|4
|16.10.2017
|Люди икс
|Понедельник
|20:59:48
|22:57:22
|2.8
|7.9
|5
|19.10.2017
|Люди икс. Дни минувшего будущего
|Четверг
|21:00:56
|23:31:16
|2.7
|8.0
|6
|21.10.2017
|Блюз для сентября
|Суббота
|17:58:53
|19:58:48
|2.7
|9.9
|7
|22.10.2017
|Неуправляемый
|Воскресенье
|19:03:32
|20:59:32
|2.4
|6.5
|8
|20.10.2017
|Ведьмина гора
|Пятница
|20:59:26
|22:55:58
|2.4
|7.0
|9
|22.10.2017
|Не говорите мне о нем
|Воскресенье
|14:23:45
|16:26:12
|2.2
|8.6
|10
|17.10.2017
|Люди икс 2
|Вторник
|21:00:36
|23:34:48
|2.2
|6.2
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.10.2017
|Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева
|Воскресенье
|15:04:24
|17:00:49
|3.2
|12.1
|2
|22.10.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:12:53
|21:05:02
|1.4
|3.6
|3
|22.10.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|07:58:27
|08:43:52
|1.2
|14.1
|4
|16.10.2017
|Концерт Дмитрия Хворостовского и Рене Флеминг
|Понедельник
|20:04:43
|21:36:55
|0.9
|2.6
|5
|22.10.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:31:05
|09:57:11
|0.6
|3.2
|6
|21.10.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:47:55
|01:16:05
|0.5
|2.8
|7
|20.10.2017
|Д. Хворостовский и Национальный академический оркестр русских народных инструментов России
|Пятница
|15:10:51
|15:58:28
|0.5
|3.0
|8
|21.10.2017
|Музыка на канале СТС
|Суббота
|05:45:09
|05:58:35
|0.4
|10.8
|9
|22.10.2017
|До звезды
|Воскресенье
|07:16:37
|07:27:39
|0.4
|7.7
|10
|21.10.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:39
|08:43:47
|0.3
|3.5
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.10.2017
|Гадкий Я 2
|Суббота
|19:05:34
|20:59:33
|2.2
|6.9
|2
|22.10.2017
|Гадкий Я
|Воскресенье
|10:21:21
|12:04:51
|1.9
|9.0
|3
|19.10.2017
|Барбоскины
|Четверг
|19:45:46
|20:05:15
|1.2
|3.7
|4
|22.10.2017
|История игрушек: Большой побег
|Воскресенье
|19:31:10
|21:35:12
|1.1
|3.1
|5
|17.10.2017
|Машины сказки
|Вторник
|20:02:33
|20:08:08
|1.0
|3.2
|6
|16.10.2017
|Три кота
|Понедельник
|21:02:44
|21:18:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|7
|22.10.2017
|Смешарики. Пинкод
|Воскресенье
|21:56:42
|22:09:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|8
|22.10.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|15:57:41
|16:15:55
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.6
|9
|22.10.2017
|Лео и Тиг
|Воскресенье
|16:31:05
|16:43:27
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.4
|10
|16.10.2017
|Томас и его друзья
|Понедельник
|20:17:40
|20:28:52
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
Advertology.Ru
16.11.2017
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