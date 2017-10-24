ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 04/09/2017 - 10/09/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:12
|21:33:10
|4.9
|15.5
|2
|06.09.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:04
|20:59:31
|4.6
|14.0
|3
|04.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:44:15
|4.3
|13.2
|4
|09.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:02:42
|3.6
|12.3
|5
|04.09.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:28
|18:48:50
|3.0
|13.6
|6
|04.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:16
|2.4
|9.0
|7
|10.09.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:26
|2.4
|12.1
|8
|10.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:19:30
|2.3
|10.4
|9
|07.09.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:10
|22:31:14
|2.3
|7.7
|10
|05.09.2017
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:13
|12:15:28
|2.2
|16.4
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:10:03
|4.7
|14.3
|2
|10.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:29:25
|4.5
|14.6
|3
|10.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:16
|20:11:48
|3.3
|10.5
|4
|09.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|22:00:28
|22:57:26
|1.4
|5.2
|5
|09.09.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:08
|00:54:56
|1.0
|7.6
|6
|10.09.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:13
|00:19:19
|1.0
|5.4
|7
|08.09.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:31:10
|20:36:32
|0.9
|3.2
|8
|09.09.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:54
|18:21:12
|0.9
|3.9
|9
|10.09.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:40:05
|0.7
|2.8
|10
|10.09.2017
|Вести. Неделя в городе
|Воскресенье
|14:11:44
|14:47:29
|0.6
|3.3
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.09.2017
|Дэдпул
|Понедельник
|21:00:19
|23:03:47
|2.8
|9.3
|2
|10.09.2017
|Расплата за счастье
|Воскресенье
|14:20:26
|17:53:31
|2.7
|12.4
|3
|06.09.2017
|Люди в черном-3
|Среда
|20:59:53
|23:00:01
|2.2
|7.3
|4
|05.09.2017
|Эдди "Орел"
|Вторник
|20:58:04
|23:03:01
|2.2
|7.3
|5
|05.09.2017
|Люди в черном-2
|Вторник
|20:59:57
|22:38:29
|2.2
|7.1
|6
|07.09.2017
|После нашей эры
|Четверг
|20:59:30
|22:55:02
|2.0
|6.5
|7
|06.09.2017
|Чак и Ларри: пожарная свадьба
|Среда
|20:58:22
|23:11:40
|1.9
|6.5
|8
|10.09.2017
|Сокровище нации: книга тайн
|Воскресенье
|21:01:40
|23:27:26
|1.9
|6.6
|9
|10.09.2017
|Тор
|Воскресенье
|18:38:46
|20:42:07
|1.7
|5.4
|10
|10.09.2017
|Первый мститель
|Воскресенье
|20:42:07
|23:00:01
|1.6
|5.4
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.09.2017
|Черная кровь
|Понедельник
|20:59:26
|22:02:28
|4.5
|13.9
|2
|04.09.2017
|Комиссарша
|Понедельник
|21:33:44
|23:37:31
|4.3
|16.1
|3
|07.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Четверг
|20:44:38
|21:49:16
|4.0
|12.5
|4
|05.09.2017
|Ольга
|Вторник
|20:29:08
|20:58:04
|3.6
|10.9
|5
|09.09.2017
|Домработница
|Суббота
|14:23:09
|18:10:25
|3.3
|16.9
|6
|07.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Четверг
|21:49:16
|23:49:54
|3.2
|12.3
|7
|07.09.2017
|След
|Четверг
|21:14:12
|22:00:02
|2.8
|8.9
|8
|08.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|21:47:27
|22:46:41
|2.8
|9.4
|9
|06.09.2017
|Ольга (повтор)
|Среда
|20:00:16
|20:30:09
|2.7
|8.3
|10
|04.09.2017
|Жена полицейского
|Понедельник
|21:42:25
|22:52:24
|2.2
|7.5
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:21
|21:59:25
|2.6
|8.1
|2
|10.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:01
|22:00:37
|2.3
|7.3
|3
|08.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:03
|22:02:26
|2.2
|7.1
|4
|10.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:24:10
|13:58:56
|2.2
|11.3
|5
|08.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:33:03
|21:01:01
|2.0
|6.9
|6
|07.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|21:59:25
|23:02:47
|1.9
|6.6
|7
|10.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:37
|23:02:45
|1.9
|7.0
|8
|08.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:29:42
|21:01:03
|1.8
|5.9
|9
|09.09.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:06
|13:59:54
|1.8
|10.4
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|16:50:21
|19:19:33
|3.7
|14.3
|2
|09.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:10:25
|19:59:48
|3.3
|13.3
|3
|09.09.2017
|Новая волна 2017
|Суббота
|21:02:42
|00:00:51
|2.8
|11.0
|4
|10.09.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:00:45
|08:43:53
|1.4
|13.7
|5
|09.09.2017
|Праздничный концерт (Трансляция с Поклонной горы)
|Суббота
|20:00:07
|22:00:28
|0.7
|2.5
|6
|10.09.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:10:15
|21:03:59
|0.5
|1.6
|7
|09.09.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:42:39
|01:40:55
|0.5
|3.8
|8
|09.09.2017
|ТНТ MUSIC
|Суббота
|08:30:08
|09:00:10
|0.4
|3.8
|9
|10.09.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|09:41:24
|10:07:00
|0.4
|2.4
|10
|09.09.2017
|Детская утренняя почта
|Суббота
|07:53:09
|08:19:05
|КАРУСЕЛЬ
|0.4
|4.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:21
|11:02:13
|1.9
|11.7
|2
|10.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:03:45
|11:59:20
|1.8
|9.6
|3
|10.09.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:19:55
|11:03:45
|1.7
|9.2
|4
|10.09.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:17
|10:31:40
|1.6
|9.3
|5
|04.09.2017
|Жить здорово
|Понедельник
|09:54:09
|10:55:45
|1.6
|12.7
|6
|10.09.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|13:05:28
|14:07:33
|1.4
|7.3
|7
|04.09.2017
|Контрольная закупка
|Понедельник
|09:19:29
|09:52:05
|1.4
|12.1
|8
|09.09.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:01:35
|18:59:48
|1.4
|6.2
|9
|08.09.2017
|О самом главном
|Пятница
|09:56:10
|10:59:31
|1.3
|10.2
|10
|08.09.2017
|Знаки судьбы
|Пятница
|16:58:17
|17:29:57
|1.0
|5.2
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.09.2017
|60 минут
|Четверг
|19:00:06
|19:59:54
|3.8
|14.2
|2
|08.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:50
|19:53:35
|3.7
|14.4
|3
|10.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:10:03
|23:56:00
|3.1
|13.2
|4
|09.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:04
|3.0
|11.3
|5
|10.09.2017
|Новые русские сенсации. Целитель. Новые испытания
|Воскресенье
|18:01:10
|18:59:50
|2.9
|11.0
|6
|10.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:34
|18:01:10
|2.7
|11.2
|7
|04.09.2017
|Время покажет
|Понедельник
|16:59:16
|18:00:28
|2.6
|13.8
|8
|07.09.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:14:14
|01:12:07
|2.1
|14.4
|9
|08.09.2017
|Место встречи
|Пятница
|16:31:20
|17:31:08
|1.8
|10.0
|10
|06.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:15:11
|02:11:27
|1.7
|14.6
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Суббота
|18:55:31
|20:59:11
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.0
|2
|05.09.2017
|Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир
|Вторник
|19:58:30
|20:58:12
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
|3
|10.09.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|21:01:40
|21:22:26
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.0
|4
|04.09.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Понедельник
|22:41:49
|23:40:58
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.9
|5
|08.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Пятница
|18:26:52
|19:27:01
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.5
|6
|09.09.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|17:55:45
|18:55:16
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.5
|7
|10.09.2017
|Баскетбол. Чемпионат Европы 2017
|Воскресенье
|21:22:26
|22:29:18
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|8
|04.09.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Понедельник
|21:08:02
|21:47:18
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.7
|9
|06.09.2017
|#новости
|Среда
|21:54:31
|21:59:40
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.8
|10
|10.09.2017
|#всенаматч
|Воскресенье
|16:20:19
|16:59:17
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.0
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:33:10
|23:31:29
|6.2
|22.2
|2
|10.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:19:33
|20:59:58
|5.9
|17.9
|3
|10.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:53:31
|19:59:53
|4.8
|16.9
|4
|06.09.2017
|Пусть говорят
|Среда
|19:56:05
|21:00:04
|4.7
|14.5
|5
|08.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:35
|21:00:03
|4.3
|14.2
|6
|06.09.2017
|На самом деле
|Среда
|18:49:27
|19:56:05
|4.0
|14.8
|7
|08.09.2017
|Юморина
|Пятница
|20:58:50
|00:14:52
|3.9
|14.6
|8
|10.09.2017
|КВН - 2017. Летний кубок
|Воскресенье
|22:29:25
|01:09:37
|3.6
|19.9
|9
|04.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:09
|19:00:06
|3.4
|15.2
|10
|09.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:50:12
|21:00:05
|3.3
|11.3
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.09.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Воскресенье
|17:10:17
|18:38:46
|2.1
|8.2
|2
|10.09.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|15:47:13
|17:10:17
|1.9
|8.3
|3
|10.09.2017
|Балерина
|Воскресенье
|19:19:53
|21:01:40
|1.7
|5.1
|4
|10.09.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|14:28:35
|15:47:13
|1.4
|7.1
|5
|09.09.2017
|Город героев
|Суббота
|19:05:11
|21:00:26
|1.4
|5.0
|6
|07.09.2017
|Маша и медведь
|Четверг
|19:29:20
|19:44:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|4.9
|7
|10.09.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Воскресенье
|13:02:12
|14:28:35
|1.3
|6.9
|8
|10.09.2017
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Воскресенье
|11:45:31
|13:02:12
|1.3
|6.6
|9
|10.09.2017
|Илья Муромец и Соловей разбойник
|Воскресенье
|10:17:08
|11:45:31
|1.2
|6.7
|10
|07.09.2017
|Дружба - это чудо
|Четверг
|20:09:43
|20:31:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.9
Advertology.Ru
25.10.2017
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