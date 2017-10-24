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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 04/09/2017 - 10/09/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Время Пятница 21:00:12 21:33:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.5
2 06.09.2017 Местное время Среда 20:44:04 20:59:31 РОССИЯ1 4.6 14.0
3 04.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:07 20:44:15 РОССИЯ1 4.3 13.2
4 09.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:02:42 РОССИЯ1 3.6 12.3
5 04.09.2017 Вечерние новости Понедельник 18:00:28 18:48:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.6
6 04.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:16 НТВ 2.4 9.0
7 10.09.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:26 РОССИЯ1 2.4 12.1
8 10.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:19:30 НТВ 2.3 10.4
9 07.09.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:10 22:31:14 2.3 7.7
10 05.09.2017 Новости. (12:00) Вторник 12:00:13 12:15:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 16.4

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:10:03 РОССИЯ1 4.7 14.3
2 10.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:29:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.6
3 10.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:16 20:11:48 НТВ 3.3 10.5
4 09.09.2017 Постскриптум Суббота 22:00:28 22:57:26 1.4 5.2
5 09.09.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:08 00:54:56 1.0 7.6
6 10.09.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:13 00:19:19 1.0 5.4
7 08.09.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:31:10 20:36:32 0.9 3.2
8 09.09.2017 Задело! Суббота 18:10:54 18:21:12 0.9 3.9
9 10.09.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:40:05 0.7 2.8
10 10.09.2017 Вести. Неделя в городе Воскресенье 14:11:44 14:47:29 РОССИЯ 24 0.6 3.3

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.09.2017 Дэдпул Понедельник 21:00:19 23:03:47 ТНТ 2.8 9.3
2 10.09.2017 Расплата за счастье Воскресенье 14:20:26 17:53:31 РОССИЯ1 2.7 12.4
3 06.09.2017 Люди в черном-3 Среда 20:59:53 23:00:01 СТС 2.2 7.3
4 05.09.2017 Эдди "Орел" Вторник 20:58:04 23:03:01 ТНТ 2.2 7.3
5 05.09.2017 Люди в черном-2 Вторник 20:59:57 22:38:29 СТС 2.2 7.1
6 07.09.2017 После нашей эры Четверг 20:59:30 22:55:02 СТС 2.0 6.5
7 06.09.2017 Чак и Ларри: пожарная свадьба Среда 20:58:22 23:11:40 ТНТ 1.9 6.5
8 10.09.2017 Сокровище нации: книга тайн Воскресенье 21:01:40 23:27:26 СТС 1.9 6.6
9 10.09.2017 Тор Воскресенье 18:38:46 20:42:07 1.7 5.4
10 10.09.2017 Первый мститель Воскресенье 20:42:07 23:00:01 1.6 5.4

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.09.2017 Черная кровь Понедельник 20:59:26 22:02:28 РОССИЯ1 4.5 13.9
2 04.09.2017 Комиссарша Понедельник 21:33:44 23:37:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 16.1
3 07.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Четверг 20:44:38 21:49:16 НТВ 4.0 12.5
4 05.09.2017 Ольга Вторник 20:29:08 20:58:04 ТНТ 3.6 10.9
5 09.09.2017 Домработница Суббота 14:23:09 18:10:25 РОССИЯ1 3.3 16.9
6 07.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Четверг 21:49:16 23:49:54 НТВ 3.2 12.3
7 07.09.2017 След Четверг 21:14:12 22:00:02 2.8 8.9
8 08.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 21:47:27 22:46:41 НТВ 2.8 9.4
9 06.09.2017 Ольга (повтор) Среда 20:00:16 20:30:09 ТНТ 2.7 8.3
10 04.09.2017 Жена полицейского Понедельник 21:42:25 22:52:24 НТВ 2.2 7.5

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:21 21:59:25 ТНТ 2.6 8.1
2 10.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:01 22:00:37 ТНТ 2.3 7.3
3 08.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:03 22:02:26 ТНТ 2.2 7.1
4 10.09.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:24:10 13:58:56 РОССИЯ1 2.2 11.3
5 08.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:33:03 21:01:01 СТС 2.0 6.9
6 07.09.2017 Импровизация Четверг 21:59:25 23:02:47 ТНТ 1.9 6.6
7 10.09.2017 Stand up Воскресенье 22:00:37 23:02:45 ТНТ 1.9 7.0
8 08.09.2017 Love is... Пятница 20:29:42 21:01:03 ТНТ 1.8 5.9
9 09.09.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:06 13:59:54 РОССИЯ1 1.8 10.4

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 16:50:21 19:19:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.3
2 09.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:10:25 19:59:48 РОССИЯ1 3.3 13.3
3 09.09.2017 Новая волна 2017 Суббота 21:02:42 00:00:51 РОССИЯ1 2.8 11.0
4 10.09.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:00:45 08:43:53 РОССИЯ1 1.4 13.7
5 09.09.2017 Праздничный концерт (Трансляция с Поклонной горы) Суббота 20:00:07 22:00:28 0.7 2.5
6 10.09.2017 Романтика романса Воскресенье 20:10:15 21:03:59 РОССИЯ К 0.5 1.6
7 09.09.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:42:39 01:40:55 НТВ 0.5 3.8
8 09.09.2017 ТНТ MUSIC Суббота 08:30:08 09:00:10 ТНТ 0.4 3.8
9 10.09.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 09:41:24 10:07:00 РОССИЯ К 0.4 2.4
10 09.09.2017 Детская утренняя почта Суббота 07:53:09 08:19:05 КАРУСЕЛЬ 0.4 4.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:21 11:02:13 НТВ 1.9 11.7
2 10.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:03:45 11:59:20 НТВ 1.8 9.6
3 10.09.2017 Первая передача Воскресенье 10:19:55 11:03:45 НТВ 1.7 9.2
4 10.09.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:17 10:31:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 9.3
5 04.09.2017 Жить здорово Понедельник 09:54:09 10:55:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 12.7
6 10.09.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 13:05:28 14:07:33 НТВ 1.4 7.3
7 04.09.2017 Контрольная закупка Понедельник 09:19:29 09:52:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 12.1
8 09.09.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:01:35 18:59:48 1.4 6.2
9 08.09.2017 О самом главном Пятница 09:56:10 10:59:31 РОССИЯ1 1.3 10.2
10 08.09.2017 Знаки судьбы Пятница 16:58:17 17:29:57 1.0 5.2

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.09.2017 60 минут Четверг 19:00:06 19:59:54 РОССИЯ1 3.8 14.2
2 08.09.2017 Человек и закон Пятница 18:48:50 19:53:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.4
3 10.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:10:03 23:56:00 РОССИЯ1 3.1 13.2
4 09.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:04 НТВ 3.0 11.3
5 10.09.2017 Новые русские сенсации. Целитель. Новые испытания Воскресенье 18:01:10 18:59:50 НТВ 2.9 11.0
6 10.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:34 18:01:10 НТВ 2.7 11.2
7 04.09.2017 Время покажет Понедельник 16:59:16 18:00:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 13.8
8 07.09.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:14:14 01:12:07 РОССИЯ1 2.1 14.4
9 08.09.2017 Место встречи Пятница 16:31:20 17:31:08 НТВ 1.8 10.0
10 06.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:15:11 02:11:27 РОССИЯ1 1.7 14.6

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Суббота 18:55:31 20:59:11 МАТЧ ТВ 1.1 4.0
2 05.09.2017 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир Вторник 19:58:30 20:58:12 МАТЧ ТВ 0.7 2.3
3 10.09.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 21:01:40 21:22:26 МАТЧ ТВ 0.7 2.0
4 04.09.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Понедельник 22:41:49 23:40:58 МАТЧ ТВ 0.6 2.9
5 08.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Пятница 18:26:52 19:27:01 МАТЧ ТВ 0.6 2.5
6 09.09.2017 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 17:55:45 18:55:16 МАТЧ ТВ 0.6 2.5
7 10.09.2017 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 Воскресенье 21:22:26 22:29:18 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
8 04.09.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Понедельник 21:08:02 21:47:18 МАТЧ ТВ 0.6 1.7
9 06.09.2017 #новости Среда 21:54:31 21:59:40 МАТЧ ТВ 0.5 1.8
10 10.09.2017 #всенаматч Воскресенье 16:20:19 16:59:17 МАТЧ ТВ 0.5 2.0

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Голос Пятница 21:33:10 23:31:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 22.2
2 10.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:19:33 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 17.9
3 10.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:53:31 19:59:53 РОССИЯ1 4.8 16.9
4 06.09.2017 Пусть говорят Среда 19:56:05 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 14.5
5 08.09.2017 Поле чудес Пятница 19:53:35 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.2
6 06.09.2017 На самом деле Среда 18:49:27 19:56:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.8
7 08.09.2017 Юморина Пятница 20:58:50 00:14:52 РОССИЯ1 3.9 14.6
8 10.09.2017 КВН - 2017. Летний кубок Воскресенье 22:29:25 01:09:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 19.9
9 04.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:09 19:00:06 РОССИЯ1 3.4 15.2
10 09.09.2017 Сегодня вечером Суббота 19:50:12 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.3

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.09.2017 Три богатыря и Морской царь Воскресенье 17:10:17 18:38:46 2.1 8.2
2 10.09.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 15:47:13 17:10:17 1.9 8.3
3 10.09.2017 Балерина Воскресенье 19:19:53 21:01:40 СТС 1.7 5.1
4 10.09.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 14:28:35 15:47:13 1.4 7.1
5 09.09.2017 Город героев Суббота 19:05:11 21:00:26 СТС 1.4 5.0
6 07.09.2017 Маша и медведь Четверг 19:29:20 19:44:43 КАРУСЕЛЬ 1.4 4.9
7 10.09.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Воскресенье 13:02:12 14:28:35 1.3 6.9
8 10.09.2017 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Воскресенье 11:45:31 13:02:12 1.3 6.6
9 10.09.2017 Илья Муромец и Соловей разбойник Воскресенье 10:17:08 11:45:31 1.2 6.7
10 07.09.2017 Дружба - это чудо Четверг 20:09:43 20:31:16 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.9
TNS Россия
Advertology.Ru

25.10.2017

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