100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 04/09/2017 - 10/09/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:33:10
|23:31:29
|6.2
|22.2
|2
|10.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:19:33
|20:59:58
|5.9
|17.9
|3
|08.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:12
|21:33:10
|4.9
|15.5
|4
|10.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:53:31
|19:59:53
|4.8
|16.9
|5
|06.09.2017
|Пусть говорят
|Среда
|19:56:05
|21:00:04
|4.7
|14.5
|6
|10.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:10:03
|4.7
|14.3
|7
|06.09.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:04
|20:59:31
|4.6
|14.0
|8
|10.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:29:25
|4.5
|14.6
|9
|04.09.2017
|Черная кровь
|Понедельник
|20:59:26
|22:02:28
|4.5
|13.9
|10
|04.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:44:15
|4.3
|13.2
|11
|04.09.2017
|Комиссарша
|Понедельник
|21:33:44
|23:37:31
|4.3
|16.1
|12
|08.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:35
|21:00:03
|4.3
|14.2
|13
|07.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Четверг
|20:44:38
|21:49:16
|4.0
|12.5
|14
|06.09.2017
|На самом деле
|Среда
|18:49:27
|19:56:05
|4.0
|14.8
|15
|08.09.2017
|Юморина
|Пятница
|20:58:50
|00:14:52
|3.9
|14.6
|16
|07.09.2017
|60 минут
|Четверг
|19:00:06
|19:59:54
|3.8
|14.2
|17
|08.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:50
|19:53:35
|3.7
|14.4
|18
|10.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|16:50:21
|19:19:33
|3.7
|14.3
|19
|09.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:02:42
|3.6
|12.3
|20
|10.09.2017
|КВН - 2017. Летний кубок
|Воскресенье
|22:29:25
|01:09:37
|3.6
|19.9
|21
|05.09.2017
|Ольга
|Вторник
|20:29:08
|20:58:04
|3.6
|10.9
|22
|04.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:09
|19:00:06
|3.4
|15.2
|23
|09.09.2017
|Домработница
|Суббота
|14:23:09
|18:10:25
|3.3
|16.9
|24
|09.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:10:25
|19:59:48
|3.3
|13.3
|25
|09.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:50:12
|21:00:05
|3.3
|11.3
|26
|10.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:16
|20:11:48
|3.3
|10.5
|27
|07.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Четверг
|21:49:16
|23:49:54
|3.2
|12.3
|28
|10.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:10:03
|23:56:00
|3.1
|13.2
|29
|10.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:08:20
|22:59:03
|3.0
|10.3
|30
|04.09.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:28
|18:48:50
|3.0
|13.6
|31
|09.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:04
|3.0
|11.3
|32
|10.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:48
|21:08:20
|3.0
|8.6
|33
|10.09.2017
|Новые русские сенсации. Целитель. Новые испытания
|Воскресенье
|18:01:10
|18:59:50
|2.9
|11.0
|34
|09.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:16
|23:30:09
|2.9
|11.2
|35
|07.09.2017
|Мужское/женское
|Четверг
|16:02:25
|16:59:03
|2.9
|17.5
|36
|09.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:18:43
|19:50:12
|2.9
|11.7
|37
|10.09.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:10:55
|11:00:28
|2.9
|16.0
|38
|07.09.2017
|След
|Четверг
|21:14:12
|22:00:02
|2.8
|8.9
|39
|09.09.2017
|Новая волна 2017
|Суббота
|21:02:42
|00:00:51
|2.8
|11.0
|40
|08.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|21:47:27
|22:46:41
|2.8
|9.4
|41
|04.09.2017
|Дэдпул
|Понедельник
|21:00:19
|23:03:47
|2.8
|9.3
|42
|10.09.2017
|Расплата за счастье
|Воскресенье
|14:20:26
|17:53:31
|2.7
|12.4
|43
|06.09.2017
|Ольга (повтор)
|Среда
|20:00:16
|20:30:09
|2.7
|8.3
|44
|10.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:34
|18:01:10
|2.7
|11.2
|45
|08.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:31:29
|00:31:38
|2.6
|15.1
|46
|07.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:21
|21:59:25
|2.6
|8.1
|47
|04.09.2017
|Время покажет
|Понедельник
|16:59:16
|18:00:28
|2.6
|13.8
|48
|10.09.2017
|Алла Пугачева. "А знаешь, все еще будет..."
|Воскресенье
|15:47:40
|16:50:21
|2.5
|11.4
|49
|04.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:16
|2.4
|9.0
|50
|09.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:02:17
|21:30:16
|2.4
|8.2
|51
|10.09.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:53
|10:10:55
|2.4
|15.0
|52
|09.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:04:04
|22:48:25
|2.4
|8.4
|53
|10.09.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:26
|2.4
|12.1
|54
|10.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:01
|22:00:37
|2.3
|7.3
|55
|10.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:19:30
|2.3
|10.4
|56
|07.09.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:10
|22:31:14
|2.3
|7.7
|57
|10.09.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:20
|13:05:28
|2.2
|11.7
|58
|10.09.2017
|Честное слово с Юрием Николаевым
|Воскресенье
|10:32:44
|11:24:56
|2.2
|11.9
|59
|09.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:58:33
|18:58:56
|2.2
|10.1
|60
|08.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:03
|22:02:26
|2.2
|7.1
|61
|04.09.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Понедельник
|18:28:51
|18:59:47
|2.2
|9.4
|62
|05.09.2017
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:13
|12:15:28
|2.2
|16.4
|63
|08.09.2017
|Вести. (07:00)
|Пятница
|07:00:32
|07:07:11
|2.2
|23.5
|64
|06.09.2017
|Люди в черном-3
|Среда
|20:59:53
|23:00:01
|2.2
|7.3
|65
|04.09.2017
|Жена полицейского
|Понедельник
|21:42:25
|22:52:24
|2.2
|7.5
|66
|05.09.2017
|Эдди "Орел"
|Вторник
|20:58:04
|23:03:01
|2.2
|7.3
|67
|05.09.2017
|Люди в черном-2
|Вторник
|20:59:57
|22:38:29
|2.2
|7.1
|68
|10.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:24:10
|13:58:56
|2.2
|11.3
|69
|07.09.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:14:14
|01:12:07
|2.1
|14.4
|70
|08.09.2017
|Это касается каждого
|Пятница
|16:58:44
|18:00:05
|2.1
|11.1
|71
|09.09.2017
|Новости
|Суббота
|13:12:12
|13:23:29
|2.1
|12.1
|72
|04.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:18
|19:59:41
|2.1
|7.1
|73
|10.09.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Воскресенье
|17:10:17
|18:38:46
|2.1
|8.2
|74
|06.09.2017
|Утро России
|Среда
|07:10:40
|07:30:25
|2.1
|20.9
|75
|08.09.2017
|Вести. (17:00)
|Пятница
|17:00:06
|17:39:20
|2.1
|10.9
|76
|08.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:33:03
|21:01:01
|2.0
|6.9
|77
|10.09.2017
|Балабол
|Воскресенье
|20:52:48
|21:51:17
|2.0
|6.1
|78
|10.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:59
|21:01:01
|2.0
|5.9
|79
|09.09.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:13
|11:58:58
|2.0
|12.1
|80
|10.09.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:05:02
|13:54:39
|2.0
|10.1
|81
|07.09.2017
|После нашей эры
|Четверг
|20:59:30
|22:55:02
|2.0
|6.5
|82
|07.09.2017
|Вести. (07:30)
|Четверг
|07:30:05
|07:35:26
|2.0
|19.3
|83
|06.09.2017
|Молодежка-5
|Среда
|19:59:46
|20:59:53
|2.0
|6.0
|84
|04.09.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Понедельник
|07:06:13
|07:30:12
|2.0
|19.6
|85
|06.09.2017
|Чак и Ларри: пожарная свадьба
|Среда
|20:58:22
|23:11:40
|1.9
|6.5
|86
|04.09.2017
|Новости. (07:00)
|Понедельник
|07:00:13
|07:06:13
|1.9
|20.7
|87
|10.09.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:25:06
|12:00:02
|1.9
|10.2
|88
|10.09.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:41
|15:59:56
|1.9
|9.2
|89
|08.09.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:18
|15:15:59
|1.9
|13.1
|90
|09.09.2017
|"Москва: День города". Торжественная церемония открытия
|Суббота
|12:12:50
|13:12:12
|1.9
|11.0
|91
|09.09.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:58:58
|13:03:58
|1.9
|11.0
|92
|09.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:21
|11:02:13
|1.9
|11.7
|93
|07.09.2017
|Импровизация
|Четверг
|21:59:25
|23:02:47
|1.9
|6.6
|94
|10.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:37
|23:02:45
|1.9
|7.0
|95
|10.09.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:28
|11:24:10
|1.9
|9.9
|96
|09.09.2017
|КВН - 2017. Премьер-лига
|Суббота
|23:23:47
|01:08:08
|1.9
|12.3
|97
|10.09.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:12
|15:16:34
|1.9
|9.2
|98
|10.09.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|15:47:13
|17:10:17
|1.9
|8.3
|99
|10.09.2017
|Сокровище нации: книга тайн
|Воскресенье
|21:01:40
|23:27:26
|1.9
|6.6
|100
|04.09.2017
|Новости. (07:30)
|Понедельник
|07:30:12
|07:36:13
|1.8
|18.4
Advertology.Ru
25.10.2017
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