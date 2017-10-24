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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (04/09/2017 - 10/09/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 04/09/2017 - 10/09/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.09.2017 Голос Пятница 21:33:10 23:31:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 22.2
2 10.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:19:33 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 17.9
3 08.09.2017 Время Пятница 21:00:12 21:33:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.5
4 10.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:53:31 19:59:53 РОССИЯ1 4.8 16.9
5 06.09.2017 Пусть говорят Среда 19:56:05 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 14.5
6 10.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:10:03 РОССИЯ1 4.7 14.3
7 06.09.2017 Местное время Среда 20:44:04 20:59:31 РОССИЯ1 4.6 14.0
8 10.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:29:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.6
9 04.09.2017 Черная кровь Понедельник 20:59:26 22:02:28 РОССИЯ1 4.5 13.9
10 04.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:07 20:44:15 РОССИЯ1 4.3 13.2
11 04.09.2017 Комиссарша Понедельник 21:33:44 23:37:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 16.1
12 08.09.2017 Поле чудес Пятница 19:53:35 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.2
13 07.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Четверг 20:44:38 21:49:16 НТВ 4.0 12.5
14 06.09.2017 На самом деле Среда 18:49:27 19:56:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.8
15 08.09.2017 Юморина Пятница 20:58:50 00:14:52 РОССИЯ1 3.9 14.6
16 07.09.2017 60 минут Четверг 19:00:06 19:59:54 РОССИЯ1 3.8 14.2
17 08.09.2017 Человек и закон Пятница 18:48:50 19:53:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.4
18 10.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 16:50:21 19:19:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 14.3
19 09.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:02:42 РОССИЯ1 3.6 12.3
20 10.09.2017 КВН - 2017. Летний кубок Воскресенье 22:29:25 01:09:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 19.9
21 05.09.2017 Ольга Вторник 20:29:08 20:58:04 ТНТ 3.6 10.9
22 04.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:09 19:00:06 РОССИЯ1 3.4 15.2
23 09.09.2017 Домработница Суббота 14:23:09 18:10:25 РОССИЯ1 3.3 16.9
24 09.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:10:25 19:59:48 РОССИЯ1 3.3 13.3
25 09.09.2017 Сегодня вечером Суббота 19:50:12 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.3
26 10.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:16 20:11:48 НТВ 3.3 10.5
27 07.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Четверг 21:49:16 23:49:54 НТВ 3.2 12.3
28 10.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:10:03 23:56:00 РОССИЯ1 3.1 13.2
29 10.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:08:20 22:59:03 НТВ 3.0 10.3
30 04.09.2017 Вечерние новости Понедельник 18:00:28 18:48:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.6
31 09.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:04 НТВ 3.0 11.3
32 10.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:48 21:08:20 НТВ 3.0 8.6
33 10.09.2017 Новые русские сенсации. Целитель. Новые испытания Воскресенье 18:01:10 18:59:50 НТВ 2.9 11.0
34 09.09.2017 Танцы Суббота 21:30:16 23:30:09 ТНТ 2.9 11.2
35 07.09.2017 Мужское/женское Четверг 16:02:25 16:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 17.5
36 09.09.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:18:43 19:50:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 11.7
37 10.09.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:10:55 11:00:28 РОССИЯ1 2.9 16.0
38 07.09.2017 След Четверг 21:14:12 22:00:02 2.8 8.9
39 09.09.2017 Новая волна 2017 Суббота 21:02:42 00:00:51 РОССИЯ1 2.8 11.0
40 08.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 21:47:27 22:46:41 НТВ 2.8 9.4
41 04.09.2017 Дэдпул Понедельник 21:00:19 23:03:47 ТНТ 2.8 9.3
42 10.09.2017 Расплата за счастье Воскресенье 14:20:26 17:53:31 РОССИЯ1 2.7 12.4
43 06.09.2017 Ольга (повтор) Среда 20:00:16 20:30:09 ТНТ 2.7 8.3
44 10.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:34 18:01:10 НТВ 2.7 11.2
45 08.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:31:29 00:31:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 15.1
46 07.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:21 21:59:25 ТНТ 2.6 8.1
47 04.09.2017 Время покажет Понедельник 16:59:16 18:00:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 13.8
48 10.09.2017 Алла Пугачева. "А знаешь, все еще будет..." Воскресенье 15:47:40 16:50:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.4
49 04.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:16 НТВ 2.4 9.0
50 09.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:02:17 21:30:16 ТНТ 2.4 8.2
51 10.09.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:53 10:10:55 РОССИЯ1 2.4 15.0
52 09.09.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:04:04 22:48:25 НТВ 2.4 8.4
53 10.09.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:26 РОССИЯ1 2.4 12.1
54 10.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:01 22:00:37 ТНТ 2.3 7.3
55 10.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:19:30 НТВ 2.3 10.4
56 07.09.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:10 22:31:14 2.3 7.7
57 10.09.2017 Дачный ответ Воскресенье 11:59:20 13:05:28 НТВ 2.2 11.7
58 10.09.2017 Честное слово с Юрием Николаевым Воскресенье 10:32:44 11:24:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 11.9
59 09.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:58:33 18:58:56 НТВ 2.2 10.1
60 08.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:03 22:02:26 ТНТ 2.2 7.1
61 04.09.2017 Чрезвычайное происшествие Понедельник 18:28:51 18:59:47 НТВ 2.2 9.4
62 05.09.2017 Новости. (12:00) Вторник 12:00:13 12:15:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 16.4
63 08.09.2017 Вести. (07:00) Пятница 07:00:32 07:07:11 РОССИЯ1 2.2 23.5
64 06.09.2017 Люди в черном-3 Среда 20:59:53 23:00:01 СТС 2.2 7.3
65 04.09.2017 Жена полицейского Понедельник 21:42:25 22:52:24 НТВ 2.2 7.5
66 05.09.2017 Эдди "Орел" Вторник 20:58:04 23:03:01 ТНТ 2.2 7.3
67 05.09.2017 Люди в черном-2 Вторник 20:59:57 22:38:29 СТС 2.2 7.1
68 10.09.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:24:10 13:58:56 РОССИЯ1 2.2 11.3
69 07.09.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:14:14 01:12:07 РОССИЯ1 2.1 14.4
70 08.09.2017 Это касается каждого Пятница 16:58:44 18:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 11.1
71 09.09.2017 Новости Суббота 13:12:12 13:23:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 12.1
72 04.09.2017 Воронины Понедельник 19:29:18 19:59:41 СТС 2.1 7.1
73 10.09.2017 Три богатыря и Морской царь Воскресенье 17:10:17 18:38:46 2.1 8.2
74 06.09.2017 Утро России Среда 07:10:40 07:30:25 РОССИЯ1 2.1 20.9
75 08.09.2017 Вести. (17:00) Пятница 17:00:06 17:39:20 РОССИЯ1 2.1 10.9
76 08.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:33:03 21:01:01 СТС 2.0 6.9
77 10.09.2017 Балабол Воскресенье 20:52:48 21:51:17 2.0 6.1
78 10.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:59 21:01:01 ТНТ 2.0 5.9
79 09.09.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:13 11:58:58 НТВ 2.0 12.1
80 10.09.2017 Теория заговора Воскресенье 13:05:02 13:54:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 10.1
81 07.09.2017 После нашей эры Четверг 20:59:30 22:55:02 СТС 2.0 6.5
82 07.09.2017 Вести. (07:30) Четверг 07:30:05 07:35:26 РОССИЯ1 2.0 19.3
83 06.09.2017 Молодежка-5 Среда 19:59:46 20:59:53 СТС 2.0 6.0
84 04.09.2017 Телеканал "Доброе утро" Понедельник 07:06:13 07:30:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 19.6
85 06.09.2017 Чак и Ларри: пожарная свадьба Среда 20:58:22 23:11:40 ТНТ 1.9 6.5
86 04.09.2017 Новости. (07:00) Понедельник 07:00:13 07:06:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 20.7
87 10.09.2017 Фазенда Воскресенье 11:25:06 12:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 10.2
88 10.09.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:41 15:59:56 НТВ 1.9 9.2
89 08.09.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:18 15:15:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 13.1
90 09.09.2017 "Москва: День города". Торжественная церемония открытия Суббота 12:12:50 13:12:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 11.0
91 09.09.2017 Квартирный вопрос Суббота 11:58:58 13:03:58 НТВ 1.9 11.0
92 09.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:21 11:02:13 НТВ 1.9 11.7
93 07.09.2017 Импровизация Четверг 21:59:25 23:02:47 ТНТ 1.9 6.6
94 10.09.2017 Stand up Воскресенье 22:00:37 23:02:45 ТНТ 1.9 7.0
95 10.09.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:28 11:24:10 РОССИЯ1 1.9 9.9
96 09.09.2017 КВН - 2017. Премьер-лига Суббота 23:23:47 01:08:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 12.3
97 10.09.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:12 15:16:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 9.2
98 10.09.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 15:47:13 17:10:17 1.9 8.3
99 10.09.2017 Сокровище нации: книга тайн Воскресенье 21:01:40 23:27:26 СТС 1.9 6.6
100 04.09.2017 Новости. (07:30) Понедельник 07:30:12 07:36:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 18.4
TNS Россия
Advertology.Ru

25.10.2017

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