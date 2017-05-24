100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (24/04/2017 - 30/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 24/04/2017 - 30/04/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:30:13
|00:01:20
|6.5
|20.3
|2
|26.04.2017
|Пусть говорят
|Среда
|20:03:14
|20:59:51
|5.4
|15.2
|3
|24.04.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:34:35
|5.2
|14.3
|4
|25.04.2017
|След
|Вторник
|21:15:50
|22:00:02
|5.1
|14.6
|5
|27.04.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:14
|20:59:47
|4.8
|13.8
|6
|25.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:25:19
|4.7
|13.8
|7
|27.04.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:14
|4.6
|13.9
|8
|30.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:39:10
|4.5
|15.1
|9
|26.04.2017
|60 минут
|Среда
|18:46:58
|19:58:40
|4.4
|15.3
|10
|24.04.2017
|Оптимисты
|Понедельник
|20:59:39
|22:28:24
|4.3
|12.0
|11
|30.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:32:03
|10:17:42
|4.2
|25.2
|12
|30.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:39:10
|23:56:10
|4.1
|15.8
|13
|26.04.2017
|Великая
|Среда
|21:39:49
|23:37:52
|4.0
|13.2
|14
|30.04.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|20:12:24
|22:01:14
|3.9
|13.2
|15
|24.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:07
|20:03:11
|3.8
|12.4
|16
|30.04.2017
|Жених для дурочки
|Воскресенье
|21:50:10
|01:37:00
|3.8
|16.6
|17
|27.04.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:26:29
|19:45:14
|3.6
|14.0
|18
|29.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|20:59:12
|3.6
|13.3
|19
|24.04.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:39:02
|18:45:05
|3.5
|15.4
|20
|29.04.2017
|Калейдоскоп судьбы
|Суббота
|20:59:12
|00:54:20
|3.3
|12.8
|21
|29.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:24:25
|23:04:59
|3.3
|11.1
|22
|25.04.2017
|Следствие любви
|Вторник
|22:25:19
|23:12:06
|3.3
|10.7
|23
|28.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:59
|20:59:56
|3.3
|10.2
|24
|30.04.2017
|"Я". Филипп Киркоров
|Воскресенье
|17:45:02
|20:59:59
|3.3
|13.0
|25
|28.04.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:13
|19:50:59
|3.3
|11.8
|26
|26.04.2017
|Наше счастливое завтра
|Среда
|21:42:00
|22:44:50
|3.2
|9.7
|27
|29.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:47
|19:59:51
|3.2
|13.8
|28
|29.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:11:19
|3.1
|10.5
|29
|29.04.2017
|Стражи Галактики
|Суббота
|21:00:11
|23:20:58
|3.0
|10.3
|30
|29.04.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:04:59
|23:41:14
|3.0
|11.5
|31
|24.04.2017
|Тайны следствия - 13
|Понедельник
|14:56:39
|16:59:13
|3.0
|17.4
|32
|27.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Четверг
|17:33:10
|18:29:12
|3.0
|13.8
|33
|30.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|17:02:45
|19:19:38
|МАТЧ ТВ
|3.0
|13.1
|34
|27.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|15:59:52
|16:31:21
|2.9
|15.9
|35
|24.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:06
|19:41:23
|2.9
|10.3
|36
|27.04.2017
|Мужское/женское
|Четверг
|16:03:25
|17:00:11
|2.7
|14.8
|37
|25.04.2017
|Новости. (07:30)
|Вторник
|07:30:11
|07:36:06
|2.7
|24.4
|38
|28.04.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:00:54
|17:59:39
|2.7
|12.1
|39
|30.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:24
|2.7
|10.6
|40
|27.04.2017
|Место встречи
|Четверг
|13:58:57
|15:59:52
|2.7
|15.7
|41
|30.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:19
|18:02:46
|2.6
|13.1
|42
|26.04.2017
|Новости. (08:30)
|Среда
|08:30:08
|08:36:09
|2.6
|22.6
|43
|29.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:05
|20:04:37
|2.6
|10.9
|44
|27.04.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|00:14:35
|02:14:02
|2.6
|21.4
|45
|29.04.2017
|Евгений Моргунов. Это вам не лезгинка
|Суббота
|10:16:31
|11:19:46
|2.6
|14.5
|46
|25.04.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:31
|19:00:12
|2.6
|12.2
|47
|28.04.2017
|Вести. (17:00)
|Пятница
|17:00:07
|17:19:24
|2.6
|11.8
|48
|24.04.2017
|Время покажет
|Понедельник
|15:18:37
|16:03:28
|2.6
|14.9
|49
|27.04.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Четверг
|18:29:12
|18:58:44
|2.5
|10.7
|50
|28.04.2017
|Пятый элемент
|Пятница
|21:01:00
|23:29:03
|2.5
|7.7
|51
|30.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:47
|15:59:52
|2.5
|13.9
|52
|29.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:04:37
|22:32:39
|2.5
|8.6
|53
|25.04.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Вторник
|07:36:06
|08:00:05
|2.5
|22.4
|54
|25.04.2017
|Новости. (08:00)
|Вторник
|08:00:05
|08:06:05
|2.5
|22.8
|55
|28.04.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|00:01:20
|00:51:08
|2.5
|12.1
|56
|28.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:31
|22:00:22
|2.5
|7.5
|57
|26.04.2017
|Давай поженимся!
|Среда
|17:00:08
|17:58:45
|2.5
|12.2
|58
|29.04.2017
|Невезучая
|Суббота
|14:20:23
|16:17:54
|2.5
|13.3
|59
|24.04.2017
|Новости. (15:00)
|Понедельник
|15:00:16
|15:18:37
|2.5
|14.9
|60
|29.04.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:58:09
|20:58:59
|2.4
|9.5
|61
|25.04.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|00:14:03
|03:02:41
|2.4
|23.6
|62
|30.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:15
|2.4
|13.3
|63
|29.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:11:19
|23:35:37
|2.3
|8.1
|64
|30.04.2017
|Новые русские сенсации. Примадонна и два дона
|Воскресенье
|18:02:46
|18:59:59
|2.3
|9.9
|65
|24.04.2017
|Новости. (12:00)
|Понедельник
|12:00:07
|12:16:41
|2.3
|16.4
|66
|28.04.2017
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|18:30:26
|18:59:54
|2.3
|9.1
|67
|30.04.2017
|Элизиум
|Воскресенье
|20:58:38
|23:02:39
|2.2
|7.5
|68
|29.04.2017
|Золото нации
|Суббота
|16:17:54
|17:54:47
|2.2
|11.2
|69
|27.04.2017
|Итоги дня
|Четверг
|22:45:07
|23:16:22
|2.2
|7.3
|70
|24.04.2017
|Обзор
|Понедельник
|13:24:37
|13:59:52
|2.2
|14.5
|71
|30.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:15
|13:59:19
|2.2
|12.2
|72
|30.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:07
|12:17:53
|2.2
|11.6
|73
|29.04.2017
|"Измайловский парк" юмористический концерт
|Суббота
|11:40:08
|13:59:55
|2.1
|12.2
|74
|27.04.2017
|Новости. (09:00)
|Четверг
|08:59:05
|09:18:54
|2.1
|17.1
|75
|29.04.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:07
|14:20:23
|2.1
|12.0
|76
|28.04.2017
|Новости. (19:30)
|Пятница
|19:30:06
|19:46:17
|2.1
|7.2
|77
|29.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|16:58:41
|18:58:09
|2.1
|9.9
|78
|24.04.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:28
|21:00:12
|2.1
|6.2
|79
|24.04.2017
|Ван Хельсинг
|Понедельник
|21:00:12
|23:29:24
|2.1
|6.3
|80
|30.04.2017
|Проще пареной репы
|Воскресенье
|14:18:50
|17:59:41
|2.1
|11.1
|81
|27.04.2017
|Детективы
|Четверг
|18:27:04
|18:56:09
|2.1
|8.8
|82
|24.04.2017
|Специальный корреспондент
|Понедельник
|23:40:25
|02:22:10
|2.1
|15.5
|83
|28.04.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Пятница
|19:00:07
|19:29:55
|2.1
|7.6
|84
|29.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:32:39
|23:34:47
|2.0
|7.2
|85
|30.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:52:39
|09:32:03
|2.0
|15.3
|86
|27.04.2017
|Утро России
|Четверг
|07:41:03
|07:59:59
|2.0
|18.1
|87
|27.04.2017
|Вести. (08:00)
|Четверг
|07:59:59
|08:07:26
|2.0
|18.0
|88
|28.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:22
|22:59:56
|2.0
|5.9
|89
|28.04.2017
|Вести. (07:30)
|Пятница
|07:30:13
|07:35:17
|1.9
|19.5
|90
|24.04.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:08:20
|18:38:52
|1.9
|8.2
|91
|30.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:50
|14:10:54
|1.9
|11.1
|92
|28.04.2017
|Свадебное платье
|Пятница
|18:32:32
|19:32:10
|1.9
|7.3
|93
|27.04.2017
|Склифосовский 3
|Четверг
|11:55:22
|13:58:43
|1.9
|12.9
|94
|27.04.2017
|Стартрек: Возмездие
|Четверг
|21:00:41
|23:31:06
|1.9
|5.7
|95
|27.04.2017
|Сегодня утром. (10:00)
|Четверг
|10:00:07
|10:19:46
|1.9
|14.9
|96
|29.04.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:11:00
|20:59:17
|1.9
|7.4
|97
|30.04.2017
|Коготь из Мавритании
|Воскресенье
|21:54:47
|22:49:58
|1.9
|6.5
|98
|25.04.2017
|Новости. (07:00)
|Вторник
|07:00:06
|07:06:10
|1.9
|22.1
|99
|28.04.2017
|Сегодня днем. (13:00)
|Пятница
|13:00:07
|13:24:25
|1.9
|12.2
|100
|30.04.2017
|Филипп Киркоров. Король и шут
|Воскресенье
|15:52:29
|17:45:02
|1.9
|9.8
Advertology.Ru
25.05.2017
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