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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (24/04/2017 - 30/04/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (24/04/2017 - 30/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 24/04/2017 - 30/04/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:30:13 00:01:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 20.3
2 26.04.2017 Пусть говорят Среда 20:03:14 20:59:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.2
3 24.04.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:34:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.3
4 25.04.2017 След Вторник 21:15:50 22:00:02 5.1 14.6
5 27.04.2017 Местное время Четверг 20:44:14 20:59:47 РОССИЯ1 4.8 13.8
6 25.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:25:19 4.7 13.8
7 27.04.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:14 РОССИЯ1 4.6 13.9
8 30.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:39:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 15.1
9 26.04.2017 60 минут Среда 18:46:58 19:58:40 РОССИЯ1 4.4 15.3
10 24.04.2017 Оптимисты Понедельник 20:59:39 22:28:24 РОССИЯ1 4.3 12.0
11 30.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:32:03 10:17:42 РОССИЯ1 4.2 25.2
12 30.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:39:10 23:56:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.8
13 26.04.2017 Великая Среда 21:39:49 23:37:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.2
14 30.04.2017 Звезды сошлись Воскресенье 20:12:24 22:01:14 НТВ 3.9 13.2
15 24.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:07 20:03:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.4
16 30.04.2017 Жених для дурочки Воскресенье 21:50:10 01:37:00 РОССИЯ1 3.8 16.6
17 27.04.2017 Первая студия Четверг 18:26:29 19:45:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 14.0
18 29.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 20:59:12 РОССИЯ1 3.6 13.3
19 24.04.2017 Прямой эфир Понедельник 17:39:02 18:45:05 РОССИЯ1 3.5 15.4
20 29.04.2017 Калейдоскоп судьбы Суббота 20:59:12 00:54:20 РОССИЯ1 3.3 12.8
21 29.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:24:25 23:04:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.1
22 25.04.2017 Следствие любви Вторник 22:25:19 23:12:06 3.3 10.7
23 28.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:59 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 10.2
24 30.04.2017 "Я". Филипп Киркоров Воскресенье 17:45:02 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.0
25 28.04.2017 Человек и закон Пятница 18:47:13 19:50:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 11.8
26 26.04.2017 Наше счастливое завтра Среда 21:42:00 22:44:50 НТВ 3.2 9.7
27 29.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:47 19:59:51 РОССИЯ1 3.2 13.8
28 29.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:11:19 3.1 10.5
29 29.04.2017 Стражи Галактики Суббота 21:00:11 23:20:58 СТС 3.0 10.3
30 29.04.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:04:59 23:41:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 11.5
31 24.04.2017 Тайны следствия - 13 Понедельник 14:56:39 16:59:13 РОССИЯ1 3.0 17.4
32 27.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Четверг 17:33:10 18:29:12 НТВ 3.0 13.8
33 30.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 17:02:45 19:19:38 МАТЧ ТВ 3.0 13.1
34 27.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 15:59:52 16:31:21 НТВ 2.9 15.9
35 24.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:06 19:41:23 НТВ 2.9 10.3
36 27.04.2017 Мужское/женское Четверг 16:03:25 17:00:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 14.8
37 25.04.2017 Новости. (07:30) Вторник 07:30:11 07:36:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 24.4
38 28.04.2017 Жди меня Пятница 17:00:54 17:59:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.1
39 30.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:24 НТВ 2.7 10.6
40 27.04.2017 Место встречи Четверг 13:58:57 15:59:52 НТВ 2.7 15.7
41 30.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:19 18:02:46 НТВ 2.6 13.1
42 26.04.2017 Новости. (08:30) Среда 08:30:08 08:36:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 22.6
43 29.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:04:37 НТВ 2.6 10.9
44 27.04.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 00:14:35 02:14:02 РОССИЯ1 2.6 21.4
45 29.04.2017 Евгений Моргунов. Это вам не лезгинка Суббота 10:16:31 11:19:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.5
46 25.04.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:31 19:00:12 2.6 12.2
47 28.04.2017 Вести. (17:00) Пятница 17:00:07 17:19:24 РОССИЯ1 2.6 11.8
48 24.04.2017 Время покажет Понедельник 15:18:37 16:03:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.9
49 27.04.2017 Чрезвычайное происшествие Четверг 18:29:12 18:58:44 НТВ 2.5 10.7
50 28.04.2017 Пятый элемент Пятница 21:01:00 23:29:03 СТС 2.5 7.7
51 30.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:47 15:59:52 НТВ 2.5 13.9
52 29.04.2017 Ты супер! Суббота 20:04:37 22:32:39 НТВ 2.5 8.6
53 25.04.2017 Телеканал "Доброе утро" Вторник 07:36:06 08:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 22.4
54 25.04.2017 Новости. (08:00) Вторник 08:00:05 08:06:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 22.8
55 28.04.2017 Вечерний Ургант Пятница 00:01:20 00:51:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 12.1
56 28.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:31 22:00:22 ТНТ 2.5 7.5
57 26.04.2017 Давай поженимся! Среда 17:00:08 17:58:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 12.2
58 29.04.2017 Невезучая Суббота 14:20:23 16:17:54 РОССИЯ1 2.5 13.3
59 24.04.2017 Новости. (15:00) Понедельник 15:00:16 15:18:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 14.9
60 29.04.2017 Засекреченные списки Суббота 18:58:09 20:58:59 2.4 9.5
61 25.04.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 00:14:03 03:02:41 РОССИЯ1 2.4 23.6
62 30.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:15 РОССИЯ1 2.4 13.3
63 29.04.2017 Право знать! Суббота 22:11:19 23:35:37 2.3 8.1
64 30.04.2017 Новые русские сенсации. Примадонна и два дона Воскресенье 18:02:46 18:59:59 НТВ 2.3 9.9
65 24.04.2017 Новости. (12:00) Понедельник 12:00:07 12:16:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 16.4
66 28.04.2017 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 18:30:26 18:59:54 НТВ 2.3 9.1
67 30.04.2017 Элизиум Воскресенье 20:58:38 23:02:39 СТС 2.2 7.5
68 29.04.2017 Золото нации Суббота 16:17:54 17:54:47 РОССИЯ1 2.2 11.2
69 27.04.2017 Итоги дня Четверг 22:45:07 23:16:22 НТВ 2.2 7.3
70 24.04.2017 Обзор Понедельник 13:24:37 13:59:52 НТВ 2.2 14.5
71 30.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:15 13:59:19 РОССИЯ1 2.2 12.2
72 30.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:07 12:17:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 11.6
73 29.04.2017 "Измайловский парк" юмористический концерт Суббота 11:40:08 13:59:55 РОССИЯ1 2.1 12.2
74 27.04.2017 Новости. (09:00) Четверг 08:59:05 09:18:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 17.1
75 29.04.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:07 14:20:23 РОССИЯ1 2.1 12.0
76 28.04.2017 Новости. (19:30) Пятница 19:30:06 19:46:17 2.1 7.2
77 29.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 16:58:41 18:58:09 2.1 9.9
78 24.04.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:28 21:00:12 СТС 2.1 6.2
79 24.04.2017 Ван Хельсинг Понедельник 21:00:12 23:29:24 СТС 2.1 6.3
80 30.04.2017 Проще пареной репы Воскресенье 14:18:50 17:59:41 РОССИЯ1 2.1 11.1
81 27.04.2017 Детективы Четверг 18:27:04 18:56:09 2.1 8.8
82 24.04.2017 Специальный корреспондент Понедельник 23:40:25 02:22:10 РОССИЯ1 2.1 15.5
83 28.04.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Пятница 19:00:07 19:29:55 2.1 7.6
84 29.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:32:39 23:34:47 НТВ 2.0 7.2
85 30.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:52:39 09:32:03 РОССИЯ1 2.0 15.3
86 27.04.2017 Утро России Четверг 07:41:03 07:59:59 РОССИЯ1 2.0 18.1
87 27.04.2017 Вести. (08:00) Четверг 07:59:59 08:07:26 РОССИЯ1 2.0 18.0
88 28.04.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:22 22:59:56 ТНТ 2.0 5.9
89 28.04.2017 Вести. (07:30) Пятница 07:30:13 07:35:17 РОССИЯ1 1.9 19.5
90 24.04.2017 Слепая Понедельник 18:08:20 18:38:52 1.9 8.2
91 30.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:50 14:10:54 НТВ 1.9 11.1
92 28.04.2017 Свадебное платье Пятница 18:32:32 19:32:10 1.9 7.3
93 27.04.2017 Склифосовский 3 Четверг 11:55:22 13:58:43 РОССИЯ1 1.9 12.9
94 27.04.2017 Стартрек: Возмездие Четверг 21:00:41 23:31:06 СТС 1.9 5.7
95 27.04.2017 Сегодня утром. (10:00) Четверг 10:00:07 10:19:46 НТВ 1.9 14.9
96 29.04.2017 Минута славы Суббота 19:11:00 20:59:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 7.4
97 30.04.2017 Коготь из Мавритании Воскресенье 21:54:47 22:49:58 1.9 6.5
98 25.04.2017 Новости. (07:00) Вторник 07:00:06 07:06:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 22.1
99 28.04.2017 Сегодня днем. (13:00) Пятница 13:00:07 13:24:25 НТВ 1.9 12.2
100 30.04.2017 Филипп Киркоров. Король и шут Воскресенье 15:52:29 17:45:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 9.8
TNS Россия
Advertology.Ru

25.05.2017

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