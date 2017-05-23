ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (03/04/2017 - 09/04/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.04.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:41
|21:01:23
|5.3
|14.5
|2
|05.04.2017
|Свидетельство о рождении
|Среда
|21:01:23
|22:06:58
|5.1
|14.6
|3
|03.04.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:44:34
|5.1
|14.3
|4
|09.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:38:55
|4.8
|13.4
|5
|05.04.2017
|60 минут
|Среда
|18:46:10
|19:58:54
|4.2
|14.4
|6
|07.04.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:57
|23:49:06
|4.0
|13.3
|7
|08.04.2017
|Прости
|Суббота
|21:06:28
|01:18:56
|3.9
|15.4
|8
|08.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:06:28
|3.9
|11.1
|9
|09.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:32:57
|10:18:26
|3.6
|18.8
|10
|09.04.2017
|Печенье с предсказанием
|Воскресенье
|14:19:39
|17:51:20
|3.5
|13.5
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:08:48
|21:59:53
|1.3
|3.5
|2
|09.04.2017
|Автомобили в погонах
|Воскресенье
|18:35:51
|18:41:11
|1.3
|4.0
|3
|09.04.2017
|Смерш. Скрытый враг
|Воскресенье
|16:50:07
|17:00:04
|1.2
|4.5
|4
|08.04.2017
|Государственная граница.
|Суббота
|20:23:53
|21:51:17
|1.2
|3.3
|5
|08.04.2017
|Задело!
|Суббота
|18:11:18
|18:21:29
|1.1
|4.5
|6
|09.04.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:08
|18:35:51
|1.0
|3.4
|7
|09.04.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|17:00:04
|17:05:34
|1.0
|3.8
|8
|09.04.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:03:08
|12:50:02
|0.9
|4.2
|9
|07.04.2017
|Акция
|Пятница
|18:42:46
|20:31:04
|0.9
|3.1
|10
|07.04.2017
|Пять минут страха
|Пятница
|20:31:04
|22:22:57
|0.9
|2.7
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.04.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|19:46:03
|19:56:22
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.9
|2
|08.04.2017
|Волшебный фонарь
|Суббота
|20:28:30
|20:34:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.4
|3
|08.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|21:36:15
|21:57:08
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.4
|4
|08.04.2017
|Карлсон вернулся
|Суббота
|09:32:34
|09:51:10
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|6.5
|5
|07.04.2017
|Семейка бегемотов
|Пятница
|19:57:10
|20:02:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.6
|6
|08.04.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Суббота
|20:36:44
|20:49:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|7
|09.04.2017
|Вспыш и чудо-машинки
|Воскресенье
|17:04:35
|17:27:21
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.8
|8
|08.04.2017
|Барбоскины
|Суббота
|15:34:26
|15:54:18
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.6
|9
|08.04.2017
|Лунтик и его друзья
|Суббота
|12:15:56
|12:35:30
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|5.2
|10
|08.04.2017
|Смешарики
|Суббота
|19:27:11
|19:40:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.2
Advertology.Ru
24.05.2017
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