100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/04/2017 - 16/04/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:23:42
|20:59:58
|6.4
|16.1
|2
|14.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:36:30
|23:24:38
|6.0
|18.1
|3
|12.04.2017
|Время
|Среда
|21:00:07
|21:42:02
|6.0
|16.5
|4
|13.04.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:33
|21:00:07
|5.8
|15.1
|5
|13.04.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:33
|5.6
|15.7
|6
|16.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:33:44
|5.5
|13.8
|7
|10.04.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:17
|20:58:55
|5.0
|14.1
|8
|16.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:59
|5.0
|13.4
|9
|10.04.2017
|Торгсин
|Понедельник
|20:59:34
|22:02:37
|4.9
|12.8
|10
|14.04.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:06
|19:59:47
|4.9
|16.4
|11
|10.04.2017
|Налет
|Понедельник
|21:30:23
|23:29:17
|4.7
|13.9
|12
|16.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:35:18
|4.6
|12.0
|13
|15.04.2017
|Схождение благодатного огня
|Суббота
|13:14:54
|14:30:26
|4.6
|19.4
|14
|14.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:53
|20:59:58
|4.4
|12.7
|15
|11.04.2017
|След
|Вторник
|21:15:43
|22:00:01
|4.3
|12.0
|16
|13.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Четверг
|20:40:23
|21:38:14
|4.2
|11.3
|17
|15.04.2017
|Сто к одному
|Суббота
|09:22:36
|10:09:46
|4.2
|21.6
|18
|16.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:33:44
|01:49:13
|4.1
|20.1
|19
|15.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:13:25
|4.1
|11.6
|20
|15.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:03:52
|4.0
|13.0
|21
|10.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:27
|20:03:17
|4.0
|12.6
|22
|16.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:22:03
|18:03:32
|4.0
|13.6
|23
|16.04.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:35:18
|00:47:07
|3.9
|16.0
|24
|14.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Пятница
|20:39:45
|21:36:42
|3.9
|10.9
|25
|15.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:37
|22:15:36
|3.8
|10.5
|26
|16.04.2017
|Новые русские сенсации. Покаяние перед императрицей
|Воскресенье
|18:03:32
|18:59:55
|3.8
|11.6
|27
|14.04.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:08
|19:50:53
|3.8
|12.9
|28
|11.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:27:24
|3.7
|10.9
|29
|16.04.2017
|Запах лаванды
|Воскресенье
|14:19:16
|17:51:46
|3.7
|13.3
|30
|13.04.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:28:08
|19:45:24
|3.6
|12.9
|31
|15.04.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:30
|18:58:44
|3.6
|13.2
|32
|15.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:52
|22:37:56
|3.5
|9.7
|33
|14.04.2017
|Юморина
|Пятница
|21:02:45
|23:19:00
|3.5
|10.1
|34
|15.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:37:56
|23:39:22
|3.4
|10.9
|35
|15.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:30:10
|23:30:07
|3.4
|9.8
|36
|15.04.2017
|Поедем, поедим!
|Суббота
|14:30:26
|15:06:00
|3.3
|13.8
|37
|16.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:16
|3.3
|14.0
|38
|14.04.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:24:38
|00:15:02
|3.3
|13.3
|39
|16.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:16
|13:12:34
|3.2
|13.2
|40
|13.04.2017
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:07
|17:19:12
|3.2
|16.1
|41
|16.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|18:59:57
|21:57:16
|МАТЧ ТВ
|3.2
|8.2
|42
|15.04.2017
|Золото нации
|Суббота
|16:17:53
|17:54:32
|3.2
|12.6
|43
|16.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:06
|16:19:55
|3.2
|11.9
|44
|16.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:36
|15:59:53
|3.2
|12.0
|45
|13.04.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:14:42
|02:08:40
|3.2
|18.7
|46
|12.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:06
|19:41:11
|3.1
|11.1
|47
|15.04.2017
|Дом на краю леса
|Суббота
|19:56:02
|20:59:37
|3.1
|9.0
|48
|10.04.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:55
|18:47:16
|3.1
|13.8
|49
|16.04.2017
|ДОстояние РЕспублики
|Воскресенье
|16:35:40
|18:27:40
|3.1
|10.2
|50
|15.04.2017
|Пятеро на одного
|Суббота
|10:10:56
|10:59:55
|3.0
|14.1
|51
|16.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:32
|23:00:18
|3.0
|8.7
|52
|15.04.2017
|Сердечная недостаточность
|Суббота
|14:20:48
|16:17:53
|3.0
|12.1
|53
|16.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:34
|13:06:41
|3.0
|12.0
|54
|15.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:15:36
|23:40:45
|3.0
|9.1
|55
|15.04.2017
|Сегодня днем. (13:00)
|Суббота
|13:00:05
|13:14:54
|3.0
|12.9
|56
|16.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:27
|22:00:32
|2.9
|7.3
|57
|10.04.2017
|Специальный корреспондент
|Понедельник
|23:15:15
|01:52:29
|2.9
|17.6
|58
|11.04.2017
|Следствие любви
|Вторник
|23:14:53
|00:04:17
|2.9
|11.0
|59
|13.04.2017
|Место встречи
|Четверг
|13:59:48
|16:00:02
|2.8
|16.9
|60
|10.04.2017
|Мертв на 99%
|Понедельник
|21:29:43
|23:29:52
|2.8
|8.3
|61
|15.04.2017
|"Измайловский парк" юмористический концерт
|Суббота
|11:39:43
|13:59:48
|2.8
|12.3
|62
|16.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:52:03
|09:32:37
|2.8
|18.1
|63
|16.04.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:37:27
|14:28:15
|2.8
|11.3
|64
|14.04.2017
|Тайны следствия - 13
|Пятница
|14:57:31
|16:58:28
|2.8
|15.1
|65
|13.04.2017
|Тайны следствия - 12
|Четверг
|14:56:04
|16:58:24
|2.8
|15.8
|66
|14.04.2017
|Доказательства Бога
|Пятница
|20:49:56
|22:45:03
|2.7
|7.8
|67
|14.04.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:00:27
|17:58:41
|2.7
|12.5
|68
|15.04.2017
|Прямая трансляция Пасхального Богослужения из храма Христа Спасителя
|Суббота
|23:30:07
|02:14:30
|2.7
|14.4
|69
|13.04.2017
|Новости. (12:00)
|Четверг
|12:00:07
|12:18:24
|2.7
|17.1
|70
|15.04.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:18
|19:11:47
|2.7
|9.2
|71
|12.04.2017
|Мужское/женское
|Среда
|16:03:35
|17:01:31
|2.7
|15.1
|72
|15.04.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:19:54
|2.7
|11.1
|73
|16.04.2017
|Семейный альбом
|Воскресенье
|13:12:34
|13:59:59
|2.6
|10.7
|74
|16.04.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:35:11
|11:24:29
|2.6
|11.3
|75
|12.04.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Среда
|18:33:08
|18:58:45
|2.6
|10.5
|76
|16.04.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:51:46
|19:58:45
|2.6
|7.6
|77
|14.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:02:27
|23:03:29
|2.6
|7.8
|78
|16.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:06:41
|14:10:44
|2.6
|10.5
|79
|16.04.2017
|Коллектор
|Воскресенье
|20:14:33
|21:42:21
|2.6
|6.3
|80
|15.04.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:11:47
|20:58:38
|2.6
|7.7
|81
|15.04.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:56:08
|12:59:56
|2.6
|11.3
|82
|15.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:15:41
|2.6
|11.6
|83
|15.04.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:07
|16:35:43
|2.5
|9.9
|84
|14.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:09
|22:02:27
|2.5
|6.9
|85
|16.04.2017
|Смерш. Лисья нора
|Воскресенье
|17:04:57
|17:59:37
|2.5
|8.0
|86
|16.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:08
|12:00:34
|2.4
|10.1
|87
|15.04.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|10:59:23
|11:56:08
|2.4
|10.8
|88
|14.04.2017
|Время покажет
|Пятница
|15:15:03
|16:03:49
|2.4
|13.5
|89
|13.04.2017
|Защитник
|Четверг
|20:00:06
|21:45:17
|2.4
|6.6
|90
|12.04.2017
|Новости. (15:00)
|Среда
|15:00:14
|15:18:10
|2.4
|14.6
|91
|15.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:29:41
|23:03:50
|2.4
|6.8
|92
|15.04.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:43
|17:02:39
|2.4
|9.5
|93
|10.04.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:25
|21:00:34
|2.4
|6.7
|94
|15.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:39
|18:58:33
|2.4
|8.8
|95
|10.04.2017
|Давай поженимся!
|Понедельник
|17:01:31
|17:59:15
|2.3
|11.8
|96
|15.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:32
|19:59:56
|2.3
|7.8
|97
|14.04.2017
|"Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова
|Пятница
|22:45:03
|00:48:17
|2.3
|9.1
|98
|11.04.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|21:38:49
|23:43:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|7.2
|99
|10.04.2017
|Итоги дня
|Понедельник
|23:30:07
|00:00:03
|2.3
|10.0
|100
|15.04.2017
|Новости. (10:00 сб, вск)
|Суббота
|09:59:05
|10:15:06
|2.3
|10.7
Advertology.Ru
11.05.2017
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