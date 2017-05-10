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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/04/2017 - 16/04/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:23:42 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 16.1
2 14.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:36:30 23:24:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 18.1
3 12.04.2017 Время Среда 21:00:07 21:42:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 16.5
4 13.04.2017 Местное время Четверг 20:44:33 21:00:07 РОССИЯ1 5.8 15.1
5 13.04.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:33 РОССИЯ1 5.6 15.7
6 16.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:33:44 РОССИЯ1 5.5 13.8
7 10.04.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:17 20:58:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.1
8 16.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:59 НТВ 5.0 13.4
9 10.04.2017 Торгсин Понедельник 20:59:34 22:02:37 РОССИЯ1 4.9 12.8
10 14.04.2017 60 минут Пятница 18:47:06 19:59:47 РОССИЯ1 4.9 16.4
11 10.04.2017 Налет Понедельник 21:30:23 23:29:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 13.9
12 16.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:35:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.0
13 15.04.2017 Схождение благодатного огня Суббота 13:14:54 14:30:26 НТВ 4.6 19.4
14 14.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:53 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.7
15 11.04.2017 След Вторник 21:15:43 22:00:01 4.3 12.0
16 13.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Четверг 20:40:23 21:38:14 НТВ 4.2 11.3
17 15.04.2017 Сто к одному Суббота 09:22:36 10:09:46 РОССИЯ1 4.2 21.6
18 16.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:33:44 01:49:13 РОССИЯ1 4.1 20.1
19 15.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:13:25 РОССИЯ1 4.1 11.6
20 15.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:03:52 НТВ 4.0 13.0
21 10.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:27 20:03:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.6
22 16.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:22:03 18:03:32 НТВ 4.0 13.6
23 16.04.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:35:18 00:47:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 16.0
24 14.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Пятница 20:39:45 21:36:42 НТВ 3.9 10.9
25 15.04.2017 Постскриптум Суббота 20:59:37 22:15:36 3.8 10.5
26 16.04.2017 Новые русские сенсации. Покаяние перед императрицей Воскресенье 18:03:32 18:59:55 НТВ 3.8 11.6
27 14.04.2017 Человек и закон Пятница 18:47:08 19:50:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.9
28 11.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:09 22:27:24 3.7 10.9
29 16.04.2017 Запах лаванды Воскресенье 14:19:16 17:51:46 РОССИЯ1 3.7 13.3
30 13.04.2017 Первая студия Четверг 18:28:08 19:45:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.9
31 15.04.2017 Секрет на миллион Суббота 17:00:30 18:58:44 НТВ 3.6 13.2
32 15.04.2017 Ты супер! Суббота 20:03:52 22:37:56 НТВ 3.5 9.7
33 14.04.2017 Юморина Пятница 21:02:45 23:19:00 РОССИЯ1 3.5 10.1
34 15.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:37:56 23:39:22 НТВ 3.4 10.9
35 15.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:30:10 23:30:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 9.8
36 15.04.2017 Поедем, поедим! Суббота 14:30:26 15:06:00 НТВ 3.3 13.8
37 16.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:16 РОССИЯ1 3.3 14.0
38 14.04.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:24:38 00:15:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.3
39 16.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:16 13:12:34 РОССИЯ1 3.2 13.2
40 13.04.2017 Вести. (17:00) Четверг 17:00:07 17:19:12 РОССИЯ1 3.2 16.1
41 16.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 18:59:57 21:57:16 МАТЧ ТВ 3.2 8.2
42 15.04.2017 Золото нации Суббота 16:17:53 17:54:32 РОССИЯ1 3.2 12.6
43 16.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:06 16:19:55 НТВ 3.2 11.9
44 16.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:36 15:59:53 НТВ 3.2 12.0
45 13.04.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 23:14:42 02:08:40 РОССИЯ1 3.2 18.7
46 12.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:06 19:41:11 НТВ 3.1 11.1
47 15.04.2017 Дом на краю леса Суббота 19:56:02 20:59:37 3.1 9.0
48 10.04.2017 Прямой эфир Понедельник 17:38:55 18:47:16 РОССИЯ1 3.1 13.8
49 16.04.2017 ДОстояние РЕспублики Воскресенье 16:35:40 18:27:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.2
50 15.04.2017 Пятеро на одного Суббота 10:10:56 10:59:55 РОССИЯ1 3.0 14.1
51 16.04.2017 Stand up Воскресенье 22:00:32 23:00:18 ТНТ 3.0 8.7
52 15.04.2017 Сердечная недостаточность Суббота 14:20:48 16:17:53 РОССИЯ1 3.0 12.1
53 16.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:34 13:06:41 НТВ 3.0 12.0
54 15.04.2017 Право знать! Суббота 22:15:36 23:40:45 3.0 9.1
55 15.04.2017 Сегодня днем. (13:00) Суббота 13:00:05 13:14:54 НТВ 3.0 12.9
56 16.04.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:27 22:00:32 ТНТ 2.9 7.3
57 10.04.2017 Специальный корреспондент Понедельник 23:15:15 01:52:29 РОССИЯ1 2.9 17.6
58 11.04.2017 Следствие любви Вторник 23:14:53 00:04:17 2.9 11.0
59 13.04.2017 Место встречи Четверг 13:59:48 16:00:02 НТВ 2.8 16.9
60 10.04.2017 Мертв на 99% Понедельник 21:29:43 23:29:52 НТВ 2.8 8.3
61 15.04.2017 "Измайловский парк" юмористический концерт Суббота 11:39:43 13:59:48 РОССИЯ1 2.8 12.3
62 16.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:52:03 09:32:37 РОССИЯ1 2.8 18.1
63 16.04.2017 Теория заговора Воскресенье 13:37:27 14:28:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 11.3
64 14.04.2017 Тайны следствия - 13 Пятница 14:57:31 16:58:28 РОССИЯ1 2.8 15.1
65 13.04.2017 Тайны следствия - 12 Четверг 14:56:04 16:58:24 РОССИЯ1 2.8 15.8
66 14.04.2017 Доказательства Бога Пятница 20:49:56 22:45:03 2.7 7.8
67 14.04.2017 Жди меня Пятница 17:00:27 17:58:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.5
68 15.04.2017 Прямая трансляция Пасхального Богослужения из храма Христа Спасителя Суббота 23:30:07 02:14:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 14.4
69 13.04.2017 Новости. (12:00) Четверг 12:00:07 12:18:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 17.1
70 15.04.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:18 19:11:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.2
71 12.04.2017 Мужское/женское Среда 16:03:35 17:01:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.1
72 15.04.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:19:54 РОССИЯ1 2.7 11.1
73 16.04.2017 Семейный альбом Воскресенье 13:12:34 13:59:59 РОССИЯ1 2.6 10.7
74 16.04.2017 Пока все дома Воскресенье 10:35:11 11:24:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.3
75 12.04.2017 Чрезвычайное происшествие Среда 18:33:08 18:58:45 НТВ 2.6 10.5
76 16.04.2017 Танцуют все! Воскресенье 17:51:46 19:58:45 РОССИЯ1 2.6 7.6
77 14.04.2017 Открытый микрофон Пятница 22:02:27 23:03:29 ТНТ 2.6 7.8
78 16.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:06:41 14:10:44 НТВ 2.6 10.5
79 16.04.2017 Коллектор Воскресенье 20:14:33 21:42:21 НТВ 2.6 6.3
80 15.04.2017 Минута славы Суббота 19:11:47 20:58:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 7.7
81 15.04.2017 Квартирный вопрос Суббота 11:56:08 12:59:56 НТВ 2.6 11.3
82 15.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:15:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.6
83 15.04.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:07 16:35:43 2.5 9.9
84 14.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:09 22:02:27 ТНТ 2.5 6.9
85 16.04.2017 Смерш. Лисья нора Воскресенье 17:04:57 17:59:37 2.5 8.0
86 16.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:08 12:00:34 НТВ 2.4 10.1
87 15.04.2017 Еда живая и мертвая Суббота 10:59:23 11:56:08 НТВ 2.4 10.8
88 14.04.2017 Время покажет Пятница 15:15:03 16:03:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 13.5
89 13.04.2017 Защитник Четверг 20:00:06 21:45:17 2.4 6.6
90 12.04.2017 Новости. (15:00) Среда 15:00:14 15:18:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.6
91 15.04.2017 Холостяк Суббота 21:29:41 23:03:50 ТНТ 2.4 6.8
92 15.04.2017 Военная тайна Суббота 16:35:43 17:02:39 2.4 9.5
93 10.04.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:25 21:00:34 СТС 2.4 6.7
94 15.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:39 18:58:33 2.4 8.8
95 10.04.2017 Давай поженимся! Понедельник 17:01:31 17:59:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.8
96 15.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:32 19:59:56 РОССИЯ1 2.3 7.8
97 14.04.2017 "Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова Пятница 22:45:03 00:48:17 2.3 9.1
98 11.04.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 21:38:49 23:43:39 МАТЧ ТВ 2.3 7.2
99 10.04.2017 Итоги дня Понедельник 23:30:07 00:00:03 НТВ 2.3 10.0
100 15.04.2017 Новости. (10:00 сб, вск) Суббота 09:59:05 10:15:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 10.7
TNS Россия
Advertology.Ru

11.05.2017

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