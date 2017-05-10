ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/04/2017 - 16/04/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.04.2017
|Время
|Среда
|21:00:07
|21:42:02
|6.0
|16.5
|2
|13.04.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:33
|21:00:07
|5.8
|15.1
|3
|13.04.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:33
|5.6
|15.7
|4
|15.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:13:25
|4.1
|11.6
|5
|10.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:27
|20:03:17
|4.0
|12.6
|6
|11.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:27:24
|3.7
|10.9
|7
|16.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:16
|3.3
|14.0
|8
|13.04.2017
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:07
|17:19:12
|3.2
|16.1
|9
|16.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:06
|16:19:55
|3.2
|11.9
|10
|12.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:06
|19:41:11
|3.1
|11.1
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:33:44
|5.5
|13.8
|2
|16.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:59
|5.0
|13.4
|3
|16.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:35:18
|4.6
|12.0
|4
|15.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:37
|22:15:36
|3.8
|10.5
|5
|16.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:39:23
|2.0
|5.8
|6
|16.04.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:16:56
|1.9
|7.5
|7
|16.04.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:03
|18:35:45
|1.6
|4.9
|8
|15.04.2017
|Задело!
|Суббота
|18:12:00
|18:21:23
|1.4
|5.1
|9
|14.04.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:31:05
|20:44:19
|1.3
|3.8
|10
|15.04.2017
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|09:19:40
|09:29:32
|1.0
|5.7
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Запах лаванды
|Воскресенье
|14:19:16
|17:51:46
|3.7
|13.3
|2
|15.04.2017
|Сердечная недостаточность
|Суббота
|14:20:48
|16:17:53
|3.0
|12.1
|3
|16.04.2017
|Коллектор
|Воскресенье
|20:14:33
|21:42:21
|2.6
|6.3
|4
|13.04.2017
|Защитник
|Четверг
|20:00:06
|21:45:17
|2.4
|6.6
|5
|15.04.2017
|Рай
|Суббота
|21:13:25
|23:19:43
|2.1
|5.9
|6
|15.04.2017
|Отпуск по обмену
|Суббота
|23:04:59
|01:45:30
|2.0
|9.2
|7
|10.04.2017
|Миссия невыполнима
|Понедельник
|21:00:34
|23:11:32
|2.0
|5.5
|8
|14.04.2017
|Будущее совершенное
|Пятница
|23:19:00
|01:18:43
|1.9
|9.2
|9
|15.04.2017
|Ученик чародея
|Суббота
|21:00:32
|23:04:59
|1.9
|5.2
|10
|14.04.2017
|Невероятный Халк
|Пятница
|20:59:09
|23:05:45
|1.8
|5.3
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.04.2017
|Торгсин
|Понедельник
|20:59:34
|22:02:37
|4.9
|12.8
|2
|10.04.2017
|Налет
|Понедельник
|21:30:23
|23:29:17
|4.7
|13.9
|3
|11.04.2017
|След
|Вторник
|21:15:43
|22:00:01
|4.3
|12.0
|4
|13.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Четверг
|20:40:23
|21:38:14
|4.2
|11.3
|5
|14.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Пятница
|20:39:45
|21:36:42
|3.9
|10.9
|6
|15.04.2017
|Дом на краю леса
|Суббота
|19:56:02
|20:59:37
|3.1
|9.0
|7
|11.04.2017
|Следствие любви
|Вторник
|23:14:53
|00:04:17
|2.9
|11.0
|8
|10.04.2017
|Мертв на 99%
|Понедельник
|21:29:43
|23:29:52
|2.8
|8.3
|9
|14.04.2017
|Тайны следствия - 13
|Пятница
|14:57:31
|16:58:28
|2.8
|15.1
|10
|13.04.2017
|Тайны следствия - 12
|Четверг
|14:56:04
|16:58:24
|2.8
|15.8
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:16
|13:12:34
|3.2
|13.2
|2
|16.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:32
|23:00:18
|3.0
|8.7
|3
|16.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:27
|22:00:32
|2.9
|7.3
|4
|15.04.2017
|"Измайловский парк" юмористический концерт
|Суббота
|11:39:43
|13:59:48
|2.8
|12.3
|5
|14.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:02:27
|23:03:29
|2.6
|7.8
|6
|14.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:09
|22:02:27
|2.5
|6.9
|7
|14.04.2017
|"Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова
|Пятница
|22:45:03
|00:48:17
|2.3
|9.1
|8
|15.04.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|23:39:22
|00:31:26
|2.1
|8.7
|9
|14.04.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:15
|20:59:09
|2.0
|6.0
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|ДОстояние РЕспублики
|Воскресенье
|16:35:40
|18:27:40
|3.1
|10.2
|2
|16.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:52:03
|09:32:37
|2.8
|18.1
|3
|15.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:32
|19:59:56
|2.3
|7.8
|4
|16.04.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|18:51:54
|19:51:56
|1.1
|3.1
|5
|15.04.2017
|Олег Погудин. Песни любви
|Суббота
|17:33:43
|18:23:43
|0.6
|2.2
|6
|15.04.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:42
|08:43:22
|0.5
|4.1
|7
|16.04.2017
|До звезды
|Воскресенье
|17:33:28
|17:54:19
|0.4
|1.4
|8
|12.04.2017
|Оркестр будущего
|Среда
|18:33:42
|19:13:08
|0.3
|1.0
|9
|12.04.2017
|Музыка на канале СТС
|Среда
|05:46:03
|05:58:41
|0.3
|7.2
|10
|10.04.2017
|Великое славословие. Русская духовная музыка. Художественный руководитель Владимир Минин
|Понедельник
|17:45:11
|18:28:45
|0.2
|1.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:08
|12:00:34
|2.4
|10.1
|2
|15.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:39
|18:58:33
|2.4
|8.8
|3
|15.04.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:14
|10:59:23
|2.2
|10.3
|4
|16.04.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:11
|11:05:08
|2.1
|9.3
|5
|10.04.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:07
|10:58:50
|2.0
|13.8
|6
|16.04.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:06
|10:34:04
|1.7
|7.8
|7
|10.04.2017
|Контрольная закупка
|Понедельник
|09:18:47
|09:51:12
|1.5
|12.1
|8
|13.04.2017
|Жить здорово
|Четверг
|09:52:05
|10:54:32
|1.5
|10.0
|9
|15.04.2017
|Самая полезная программа
|Суббота
|11:22:36
|12:21:57
|1.3
|6.0
|10
|10.04.2017
|Жить здорово. Спецвыпуск
|Понедельник
|09:53:16
|10:55:39
|1.3
|9.3
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.04.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:06
|19:59:47
|4.9
|16.4
|2
|15.04.2017
|Схождение благодатного огня
|Суббота
|13:14:54
|14:30:26
|4.6
|19.4
|3
|16.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:33:44
|01:49:13
|4.1
|20.1
|4
|15.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:03:52
|4.0
|13.0
|5
|16.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:22:03
|18:03:32
|4.0
|13.6
|6
|16.04.2017
|Новые русские сенсации. Покаяние перед императрицей
|Воскресенье
|18:03:32
|18:59:55
|3.8
|11.6
|7
|14.04.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:08
|19:50:53
|3.8
|12.9
|8
|13.04.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:28:08
|19:45:24
|3.6
|12.9
|9
|13.04.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:14:42
|02:08:40
|3.2
|18.7
|10
|15.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:15:36
|23:40:45
|3.0
|9.1
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|18:59:57
|21:57:16
|МАТЧ ТВ
|3.2
|8.2
|2
|11.04.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|21:38:49
|23:43:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|7.2
|3
|16.04.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|21:57:16
|23:31:02
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.2
|4
|13.04.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|23:01:28
|23:59:35
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.0
|5
|11.04.2017
|#всенаматч
|Вторник
|23:43:45
|23:54:39
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.2
|6
|12.04.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Среда
|19:06:08
|23:17:15
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.7
|7
|16.04.2017
|Футбол двух столиц
|Воскресенье
|18:31:54
|18:59:57
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.2
|8
|16.04.2017
|#новости
|Воскресенье
|18:25:12
|18:31:29
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|9
|15.04.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бахрейна. Квалификация
|Суббота
|17:51:20
|19:11:21
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.5
|10
|13.04.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017. Обзор
|Четверг
|21:25:05
|21:59:45
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.8
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:23:42
|20:59:58
|6.4
|16.1
|2
|14.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:36:30
|23:24:38
|6.0
|18.1
|3
|10.04.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:17
|20:58:55
|5.0
|14.1
|4
|14.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:53
|20:59:58
|4.4
|12.7
|5
|15.04.2017
|Сто к одному
|Суббота
|09:22:36
|10:09:46
|4.2
|21.6
|6
|16.04.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:35:18
|00:47:07
|3.9
|16.0
|7
|15.04.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:30
|18:58:44
|3.6
|13.2
|8
|15.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:52
|22:37:56
|3.5
|9.7
|9
|14.04.2017
|Юморина
|Пятница
|21:02:45
|23:19:00
|3.5
|10.1
|10
|15.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:37:56
|23:39:22
|3.4
|10.9
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Университет монстров
|Воскресенье
|19:02:54
|21:00:10
|2.1
|5.3
|2
|15.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|13:46:13
|14:00:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.3
|3
|13.04.2017
|Привет, я Николя!
|Четверг
|21:09:49
|21:22:01
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|4
|13.04.2017
|Дружба - это чудо
|Четверг
|19:39:49
|20:01:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|5
|16.04.2017
|Турбо
|Воскресенье
|12:27:04
|14:12:14
|1.1
|4.3
|6
|13.04.2017
|Томас и его друзья
|Четверг
|20:15:57
|20:27:08
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|7
|13.04.2017
|Семейка бегемотов
|Четверг
|19:06:09
|19:11:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.5
|8
|15.04.2017
|Валл - И
|Суббота
|19:30:15
|21:28:47
|1.0
|2.8
|9
|14.04.2017
|Барбоскины
|Пятница
|18:51:31
|19:07:09
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.4
|10
|15.04.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|18:21:48
|18:32:40
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.3
Advertology.Ru
11.05.2017
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