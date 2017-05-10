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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/04/2017 - 16/04/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.04.2017 Время Среда 21:00:07 21:42:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 16.5
2 13.04.2017 Местное время Четверг 20:44:33 21:00:07 РОССИЯ1 5.8 15.1
3 13.04.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:33 РОССИЯ1 5.6 15.7
4 15.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:13:25 РОССИЯ1 4.1 11.6
5 10.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:27 20:03:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.6
6 11.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:09 22:27:24 3.7 10.9
7 16.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:16 РОССИЯ1 3.3 14.0
8 13.04.2017 Вести. (17:00) Четверг 17:00:07 17:19:12 РОССИЯ1 3.2 16.1
9 16.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:06 16:19:55 НТВ 3.2 11.9
10 12.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:06 19:41:11 НТВ 3.1 11.1

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:33:44 РОССИЯ1 5.5 13.8
2 16.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:59 НТВ 5.0 13.4
3 16.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:35:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.0
4 15.04.2017 Постскриптум Суббота 20:59:37 22:15:36 3.8 10.5
5 16.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:39:23 2.0 5.8
6 16.04.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:16:56 1.9 7.5
7 16.04.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:03 18:35:45 1.6 4.9
8 15.04.2017 Задело! Суббота 18:12:00 18:21:23 1.4 5.1
9 14.04.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:31:05 20:44:19 1.3 3.8
10 15.04.2017 Вести. Агитпроп Суббота 09:19:40 09:29:32 РОССИЯ 24 1.0 5.7

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Запах лаванды Воскресенье 14:19:16 17:51:46 РОССИЯ1 3.7 13.3
2 15.04.2017 Сердечная недостаточность Суббота 14:20:48 16:17:53 РОССИЯ1 3.0 12.1
3 16.04.2017 Коллектор Воскресенье 20:14:33 21:42:21 НТВ 2.6 6.3
4 13.04.2017 Защитник Четверг 20:00:06 21:45:17 2.4 6.6
5 15.04.2017 Рай Суббота 21:13:25 23:19:43 РОССИЯ1 2.1 5.9
6 15.04.2017 Отпуск по обмену Суббота 23:04:59 01:45:30 СТС 2.0 9.2
7 10.04.2017 Миссия невыполнима Понедельник 21:00:34 23:11:32 СТС 2.0 5.5
8 14.04.2017 Будущее совершенное Пятница 23:19:00 01:18:43 РОССИЯ1 1.9 9.2
9 15.04.2017 Ученик чародея Суббота 21:00:32 23:04:59 СТС 1.9 5.2
10 14.04.2017 Невероятный Халк Пятница 20:59:09 23:05:45 СТС 1.8 5.3

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.04.2017 Торгсин Понедельник 20:59:34 22:02:37 РОССИЯ1 4.9 12.8
2 10.04.2017 Налет Понедельник 21:30:23 23:29:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 13.9
3 11.04.2017 След Вторник 21:15:43 22:00:01 4.3 12.0
4 13.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Четверг 20:40:23 21:38:14 НТВ 4.2 11.3
5 14.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Пятница 20:39:45 21:36:42 НТВ 3.9 10.9
6 15.04.2017 Дом на краю леса Суббота 19:56:02 20:59:37 3.1 9.0
7 11.04.2017 Следствие любви Вторник 23:14:53 00:04:17 2.9 11.0
8 10.04.2017 Мертв на 99% Понедельник 21:29:43 23:29:52 НТВ 2.8 8.3
9 14.04.2017 Тайны следствия - 13 Пятница 14:57:31 16:58:28 РОССИЯ1 2.8 15.1
10 13.04.2017 Тайны следствия - 12 Четверг 14:56:04 16:58:24 РОССИЯ1 2.8 15.8

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:16 13:12:34 РОССИЯ1 3.2 13.2
2 16.04.2017 Stand up Воскресенье 22:00:32 23:00:18 ТНТ 3.0 8.7
3 16.04.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:27 22:00:32 ТНТ 2.9 7.3
4 15.04.2017 "Измайловский парк" юмористический концерт Суббота 11:39:43 13:59:48 РОССИЯ1 2.8 12.3
5 14.04.2017 Открытый микрофон Пятница 22:02:27 23:03:29 ТНТ 2.6 7.8
6 14.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:09 22:02:27 ТНТ 2.5 6.9
7 14.04.2017 "Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова Пятница 22:45:03 00:48:17 2.3 9.1
8 15.04.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 23:39:22 00:31:26 НТВ 2.1 8.7
9 14.04.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:15 20:59:09 СТС 2.0 6.0

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 ДОстояние РЕспублики Воскресенье 16:35:40 18:27:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.2
2 16.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:52:03 09:32:37 РОССИЯ1 2.8 18.1
3 15.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:32 19:59:56 РОССИЯ1 2.3 7.8
4 16.04.2017 Романтика романса Воскресенье 18:51:54 19:51:56 РОССИЯ К 1.1 3.1
5 15.04.2017 Олег Погудин. Песни любви Суббота 17:33:43 18:23:43 РОССИЯ К 0.6 2.2
6 15.04.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:59:42 08:43:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.5 4.1
7 16.04.2017 До звезды Воскресенье 17:33:28 17:54:19 МОСКВА-24 0.4 1.4
8 12.04.2017 Оркестр будущего Среда 18:33:42 19:13:08 РОССИЯ К 0.3 1.0
9 12.04.2017 Музыка на канале СТС Среда 05:46:03 05:58:41 СТС 0.3 7.2
10 10.04.2017 Великое славословие. Русская духовная музыка. Художественный руководитель Владимир Минин Понедельник 17:45:11 18:28:45 РОССИЯ К 0.2 1.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:08 12:00:34 НТВ 2.4 10.1
2 15.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:39 18:58:33 2.4 8.8
3 15.04.2017 Главная дорога Суббота 10:21:14 10:59:23 НТВ 2.2 10.3
4 16.04.2017 Первая передача Воскресенье 10:21:11 11:05:08 НТВ 2.1 9.3
5 10.04.2017 О самом главном Понедельник 09:56:07 10:58:50 РОССИЯ1 2.0 13.8
6 16.04.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:06 10:34:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 7.8
7 10.04.2017 Контрольная закупка Понедельник 09:18:47 09:51:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 12.1
8 13.04.2017 Жить здорово Четверг 09:52:05 10:54:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 10.0
9 15.04.2017 Самая полезная программа Суббота 11:22:36 12:21:57 1.3 6.0
10 10.04.2017 Жить здорово. Спецвыпуск Понедельник 09:53:16 10:55:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 9.3

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.04.2017 60 минут Пятница 18:47:06 19:59:47 РОССИЯ1 4.9 16.4
2 15.04.2017 Схождение благодатного огня Суббота 13:14:54 14:30:26 НТВ 4.6 19.4
3 16.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:33:44 01:49:13 РОССИЯ1 4.1 20.1
4 15.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:03:52 НТВ 4.0 13.0
5 16.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:22:03 18:03:32 НТВ 4.0 13.6
6 16.04.2017 Новые русские сенсации. Покаяние перед императрицей Воскресенье 18:03:32 18:59:55 НТВ 3.8 11.6
7 14.04.2017 Человек и закон Пятница 18:47:08 19:50:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.9
8 13.04.2017 Первая студия Четверг 18:28:08 19:45:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.9
9 13.04.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 23:14:42 02:08:40 РОССИЯ1 3.2 18.7
10 15.04.2017 Право знать! Суббота 22:15:36 23:40:45 3.0 9.1

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 18:59:57 21:57:16 МАТЧ ТВ 3.2 8.2
2 11.04.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 21:38:49 23:43:39 МАТЧ ТВ 2.3 7.2
3 16.04.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 21:57:16 23:31:02 МАТЧ ТВ 1.7 5.2
4 13.04.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 23:01:28 23:59:35 МАТЧ ТВ 1.4 5.0
5 11.04.2017 #всенаматч Вторник 23:43:45 23:54:39 МАТЧ ТВ 1.2 5.2
6 12.04.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Среда 19:06:08 23:17:15 МАТЧ ТВ 1.2 3.7
7 16.04.2017 Футбол двух столиц Воскресенье 18:31:54 18:59:57 МАТЧ ТВ 1.1 3.2
8 16.04.2017 #новости Воскресенье 18:25:12 18:31:29 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
9 15.04.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бахрейна. Квалификация Суббота 17:51:20 19:11:21 МАТЧ ТВ 0.7 2.5
10 13.04.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017. Обзор Четверг 21:25:05 21:59:45 МАТЧ ТВ 0.7 1.8

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:23:42 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 16.1
2 14.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:36:30 23:24:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 18.1
3 10.04.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:17 20:58:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.1
4 14.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:53 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.7
5 15.04.2017 Сто к одному Суббота 09:22:36 10:09:46 РОССИЯ1 4.2 21.6
6 16.04.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:35:18 00:47:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 16.0
7 15.04.2017 Секрет на миллион Суббота 17:00:30 18:58:44 НТВ 3.6 13.2
8 15.04.2017 Ты супер! Суббота 20:03:52 22:37:56 НТВ 3.5 9.7
9 14.04.2017 Юморина Пятница 21:02:45 23:19:00 РОССИЯ1 3.5 10.1
10 15.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:37:56 23:39:22 НТВ 3.4 10.9

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Университет монстров Воскресенье 19:02:54 21:00:10 СТС 2.1 5.3
2 15.04.2017 Маша и медведь Суббота 13:46:13 14:00:06 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.3
3 13.04.2017 Привет, я Николя! Четверг 21:09:49 21:22:01 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
4 13.04.2017 Дружба - это чудо Четверг 19:39:49 20:01:39 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
5 16.04.2017 Турбо Воскресенье 12:27:04 14:12:14 СТС 1.1 4.3
6 13.04.2017 Томас и его друзья Четверг 20:15:57 20:27:08 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
7 13.04.2017 Семейка бегемотов Четверг 19:06:09 19:11:15 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.5
8 15.04.2017 Валл - И Суббота 19:30:15 21:28:47 1.0 2.8
9 14.04.2017 Барбоскины Пятница 18:51:31 19:07:09 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.4
10 15.04.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 18:21:48 18:32:40 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.3
TNS Россия
Advertology.Ru

11.05.2017

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