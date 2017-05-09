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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:28:19 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.9
2 23.03.2017 Время Четверг 21:00:13 21:42:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 19.6
3 24.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:32:38 23:17:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 21.2
4 23.03.2017 Пусть говорят Четверг 20:03:08 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.2
5 20.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:34:55 23:24:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 20.7
6 26.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:34:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.5
7 26.03.2017 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Воскресенье 17:55:28 19:28:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 17.5
8 25.03.2017 Сегодня вечером Суббота 21:22:44 23:01:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.4
9 26.03.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:34:37 00:44:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 17.8
10 23.03.2017 Вечерние новости Четверг 19:46:20 20:03:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.6

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 60 минут Пятница 18:47:38 19:59:54 РОССИЯ1 5.5 18.0
2 26.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:15 РОССИЯ1 5.2 14.2
3 22.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:03 РОССИЯ1 5.0 14.6
4 22.03.2017 Местное время Среда 20:44:03 21:00:18 РОССИЯ1 5.0 13.8
5 23.03.2017 Круговорот Четверг 22:26:51 23:27:50 РОССИЯ1 4.7 17.2
6 25.03.2017 Акушерка Суббота 21:03:48 01:22:10 РОССИЯ1 4.5 16.7
7 24.03.2017 Юморина Пятница 20:59:05 23:21:03 РОССИЯ1 4.2 12.8
8 23.03.2017 Прямой эфир Четверг 17:39:15 18:46:28 РОССИЯ1 4.1 16.7
9 25.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:03:48 РОССИЯ1 4.0 11.2
10 26.03.2017 Городская рапсодия Воскресенье 14:19:08 17:48:52 РОССИЯ1 3.9 14.8

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 Вести. Большой информационный вечер Четверг 22:00:00 22:34:59 РОССИЯ 24 0.9 2.7
2 23.03.2017 Вести в 23:00 Четверг 22:59:50 23:58:17 РОССИЯ 24 0.7 3.2
3 26.03.2017 Вести сейчас Воскресенье 08:58:52 09:18:02 РОССИЯ 24 0.7 4.2
4 20.03.2017 Вести. Дежурная часть Понедельник 17:30:03 17:56:10 РОССИЯ 24 0.7 2.9
5 22.03.2017 Вести. Факты Среда 18:00:17 18:28:30 РОССИЯ 24 0.6 2.5
6 25.03.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:32:50 08:56:08 РОССИЯ 24 0.6 4.5
7 21.03.2017 Вести. Опасная роскошь Вторник 22:35:26 22:45:50 РОССИЯ 24 0.6 2.0
8 25.03.2017 Международное обозрение Суббота 09:03:52 09:57:59 РОССИЯ 24 0.5 3.2
9 23.03.2017 Вести. Мобильный репортер Четверг 12:50:35 12:56:33 РОССИЯ 24 0.5 3.7
10 22.03.2017 Вести. Срочно Среда 18:28:30 20:45:26 РОССИЯ 24 0.5 1.7

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Постскриптум Суббота 21:00:07 22:13:16 2.3 6.5
2 25.03.2017 Парфюмерша 3 Суббота 20:04:01 21:00:07 1.7 4.8
3 25.03.2017 Право знать! Суббота 22:13:16 23:38:21 1.5 5.1
4 26.03.2017 Выйти замуж любой ценой Воскресенье 22:28:56 23:19:29 1.3 4.3
5 21.03.2017 Право голоса Вторник 20:21:51 21:59:07 1.2 3.5
6 26.03.2017 Жемчужная свадьба Воскресенье 19:40:34 20:37:26 1.2 3.1
7 24.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:13 20:42:02 1.2 3.5
8 22.03.2017 События. (22:00) Среда 22:00:06 22:34:12 1.1 3.6
9 20.03.2017 Украина. Руины будущего Понедельник 22:34:19 23:07:15 1.0 3.7
10 23.03.2017 10 самых.... Четверг 22:35:39 23:09:01 0.9 3.3

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:20 НТВ 4.3 11.9
2 20.03.2017 Свидетели Понедельник 20:39:32 21:37:46 НТВ 4.2 11.6
3 26.03.2017 Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение Воскресенье 18:02:01 18:58:48 НТВ 4.1 12.7
4 25.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:23 НТВ 3.7 11.4
5 25.03.2017 Ты супер! Суббота 20:02:23 22:43:00 НТВ 3.4 9.8
6 26.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:59 18:02:01 НТВ 3.2 11.1
7 26.03.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:37 НТВ 3.2 13.3
8 21.03.2017 Чрезвычайное происшествие Вторник 18:33:14 18:58:47 НТВ 3.1 11.7
9 22.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:07 19:39:35 НТВ 3.1 10.6
10 25.03.2017 Секрет на миллион Суббота 17:01:06 18:58:50 НТВ 3.0 10.6

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Романтика романса Суббота 18:18:30 19:12:41 РОССИЯ К 0.8 2.5
2 25.03.2017 Мифы Древней Греции Суббота 14:36:56 15:03:10 РОССИЯ К 0.7 3.1
3 22.03.2017 Ступени цивилизации. Александр Великий. Человек-легенда Среда 22:05:43 22:58:43 РОССИЯ К 0.7 2.3
4 26.03.2017 Легенды кино Воскресенье 12:12:45 12:38:41 РОССИЯ К 0.6 2.7
5 25.03.2017 Инна Ульянова... Инезилья Суббота 19:15:01 19:53:44 РОССИЯ К 0.6 1.9
6 24.03.2017 Смехоностальгия Пятница 19:48:44 20:14:07 РОССИЯ К 0.6 1.7
7 26.03.2017 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце Воскресенье 19:44:07 20:55:46 РОССИЯ К 0.5 1.4
8 24.03.2017 Искатели Пятница 20:17:28 21:01:05 РОССИЯ К 0.5 1.5
9 26.03.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:11 10:31:48 РОССИЯ К 0.5 2.4
10 25.03.2017 К кому залетел певчий кенар Суббота 19:54:39 21:26:37 РОССИЯ К 0.5 1.3

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Всегда говори "всегда" - 2 Суббота 19:15:27 20:11:43 МИР 0.5 1.5
2 23.03.2017 Закон & порядок. Отдел оперативных расследований Четверг 21:18:49 22:10:03 МИР 0.4 1.3
3 21.03.2017 Возвращение Мухтара - 2 Вторник 18:04:26 18:58:45 МИР 0.4 1.6
4 26.03.2017 Варвара-краса, длинная коса Воскресенье 12:36:50 14:11:00 МИР 0.4 1.6
5 25.03.2017 Всегда говори "всегда" - 3 Суббота 20:11:43 21:08:17 МИР 0.4 1.0
6 26.03.2017 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы Воскресенье 20:06:09 20:59:38 МИР 0.3 0.7
7 21.03.2017 Новости Вторник 18:59:01 19:24:30 МИР 0.2 0.9
8 24.03.2017 Другое лицо Пятница 21:27:23 23:21:24 МИР 0.2 0.8
9 26.03.2017 Вместе Воскресенье 21:00:02 21:57:09 МИР 0.2 0.7
10 26.03.2017 Человек с бульвара Капуцинов Воскресенье 18:07:47 20:06:09 МИР 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Керлинг. Чемпионат мира 2017. Женщины Воскресенье 10:00:27 12:45:56 МАТЧ ТВ 0.7 3.1
2 23.03.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Четверг 18:59:52 22:52:45 МАТЧ ТВ 0.7 2.0
3 25.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Суббота 20:58:45 21:59:29 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
4 25.03.2017 Биатлон. Чемпионат России. Спринт Суббота 11:52:11 13:11:47 МАТЧ ТВ 0.6 2.7
5 26.03.2017 10! Воскресенье 12:46:46 13:02:26 МАТЧ ТВ 0.5 2.3
6 26.03.2017 #новости Воскресенье 16:31:33 16:36:37 МАТЧ ТВ 0.5 1.9
7 24.03.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Пятница 22:39:31 23:36:35 МАТЧ ТВ 0.5 1.9
8 21.03.2017 Костолом Вторник 21:02:08 22:58:10 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
9 22.03.2017 Голы, которых не было Среда 21:19:59 21:50:29 МАТЧ ТВ 0.4 1.3
10 24.03.2017 #всенафутбол Пятница 21:56:14 22:38:22 МАТЧ ТВ 0.4 1.3

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:25:48 09:00:02 EURONEWS 0.2 1.7
2 23.03.2017 Новости EuroNews (07:30) Четверг 07:44:32 07:59:55 EURONEWS 0.2 2.1
3 26.03.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:35:26 10:00:05 EURONEWS 0.2 1.1
4 26.03.2017 Новости EuroNews (07:00) Воскресенье 07:00:01 07:30:33 EURONEWS 0.2 2.7
5 26.03.2017 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 09:00:24 09:35:26 EURONEWS 0.2 1.2
6 26.03.2017 Новости EuroNews (06:30) Воскресенье 06:28:35 07:00:01 EURONEWS 0.2 2.8
7 25.03.2017 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:07 08:25:48 EURONEWS 0.2 1.5
8 25.03.2017 Новости EuroNews (04:30) Суббота 04:20:45 05:00:00 EURONEWS 0.1 2.1
9 25.03.2017 Новости EuroNews (05:00) Суббота 05:00:26 05:26:46 EURONEWS 0.1 1.8
10 25.03.2017 Новости EuroNews (02:30) Суббота 02:27:10 03:00:09 EURONEWS 0.1 1.1

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Риддик Воскресенье 21:00:22 23:23:37 СТС 3.4 10.4
2 25.03.2017 Ведьмина гора Суббота 20:59:50 22:55:57 СТС 2.5 7.4
3 20.03.2017 Воронины Понедельник 19:29:36 20:00:41 СТС 2.5 7.8
4 23.03.2017 Молодежка-4 Четверг 20:00:50 21:00:39 СТС 2.3 6.5
5 26.03.2017 Хроники Риддика Воскресенье 18:45:26 21:00:22 СТС 2.3 6.2
6 24.03.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:15 21:00:16 СТС 2.2 6.7
7 23.03.2017 Воронины (повтор) Четверг 19:00:09 19:30:11 СТС 2.1 7.3
8 21.03.2017 Ограбление по итальянски Вторник 21:00:55 23:06:47 СТС 2.1 6.5
9 24.03.2017 Рыцарь дня Пятница 21:00:16 23:05:57 СТС 2.0 5.9
10 20.03.2017 Смокинг Понедельник 21:01:09 22:56:39 СТС 1.7 5.2

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 Еще один шанс Пятница 19:00:51 22:33:31 1.5 4.6
2 25.03.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:00:51 23:02:51 1.4 4.1
3 23.03.2017 Женский доктор 2 Четверг 20:04:26 21:00:14 1.2 3.5
4 25.03.2017 Нахалка Суббота 12:31:49 13:30:32 1.1 4.9
5 26.03.2017 Белый налив Воскресенье 19:01:01 22:40:37 1.0 2.7
6 26.03.2017 Пять шагов по облакам Воскресенье 10:31:31 14:30:18 0.9 3.7
7 26.03.2017 Героини нашего времени Воскресенье 22:40:42 23:40:52 0.9 3.2
8 24.03.2017 Самая красивая-2 Пятница 14:25:11 17:59:21 0.8 4.3
9 22.03.2017 6 кадров Среда 19:01:11 19:08:34 0.8 2.9
10 24.03.2017 По делам несовершеннолетних Пятница 09:55:03 10:55:12 0.8 5.4

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:49 22:02:13 ТНТ 2.9 8.3
2 25.03.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:08 21:30:17 ТНТ 2.6 7.4
3 26.03.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:17 22:00:48 ТНТ 2.5 6.8
4 21.03.2017 Реальные пацаны Вторник 20:32:50 21:02:33 ТНТ 2.5 7.1
5 25.03.2017 Холостяк Суббота 21:30:17 23:01:27 ТНТ 2.4 7.1
6 26.03.2017 Stand up Воскресенье 22:00:48 23:02:24 ТНТ 2.2 7.1
7 24.03.2017 Открытый микрофон Пятница 22:02:13 23:04:18 ТНТ 2.2 6.8
8 26.03.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:19 20:59:17 ТНТ 2.0 5.1
9 20.03.2017 ZКД-2. Закон каменных джунглей Понедельник 22:02:31 23:01:38 ТНТ 2.0 6.8
10 24.03.2017 Импровизация Пятница 19:59:18 21:00:49 ТНТ 2.0 5.8

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.03.2017 Человек-невидимка Пятница 18:56:55 19:59:45 1.5 4.8
2 20.03.2017 Слепая Понедельник 18:10:22 18:42:53 1.4 5.3
3 25.03.2017 Парк юрского периода-3 Суббота 19:02:16 20:43:03 1.2 3.6
4 21.03.2017 Гадалка Вторник 17:03:52 17:37:37 1.1 5.1
5 25.03.2017 Стиратель Суббота 20:43:03 22:57:15 1.1 3.2
6 22.03.2017 Кости Среда 22:12:25 23:02:34 1.0 3.6
7 24.03.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:58:05 18:56:55 1.0 3.9
8 20.03.2017 Помнить все Понедельник 19:34:32 20:26:03 0.9 2.7
9 26.03.2017 Стелс Воскресенье 18:59:31 21:17:05 0.8 2.2
10 20.03.2017 Мистические истории Понедельник 15:03:52 16:03:36 0.8 4.7

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:01 19:00:43 2.4 8.3
2 25.03.2017 Военная тайна Суббота 16:35:44 17:03:01 2.2 8.9
3 25.03.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:11 16:35:44 2.1 8.4
4 21.03.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:41 19:00:18 2.1 8.1
5 25.03.2017 Засекреченные списки Суббота 19:00:43 20:57:35 2.0 6.1
6 26.03.2017 Глухарь Воскресенье 20:08:06 21:05:42 2.0 5.1
7 21.03.2017 Новости. (19:30) Вторник 19:30:10 19:59:45 1.9 6.2
8 24.03.2017 Морской бой: последний рубеж Пятница 19:53:58 21:50:23 1.9 5.5
9 21.03.2017 Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона Вторник 19:59:45 21:48:13 1.7 4.9
10 23.03.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Четверг 19:00:12 19:30:00 1.7 5.8

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Руки вверх. Юбилейный концерт Суббота 16:59:06 18:52:56 МУЗ ТВ 0.4 1.3
2 25.03.2017 Золотая лихорадка Суббота 09:36:04 10:30:13 МУЗ ТВ 0.3 1.6
3 25.03.2017 Europa Plus топ-чарт Суббота 11:01:43 12:01:29 МУЗ ТВ 0.3 1.4
4 25.03.2017 10 самых Суббота 20:00:12 20:31:40 МУЗ ТВ 0.3 0.8
5 25.03.2017 Золото Суббота 18:52:56 20:00:12 МУЗ ТВ 0.3 0.9
6 26.03.2017 Русский чарт Воскресенье 11:01:38 12:01:02 МУЗ ТВ 0.3 1.1
7 25.03.2017 PROобзор Суббота 13:00:09 13:27:59 МУЗ ТВ 0.3 1.1
8 25.03.2017 PROновости Суббота 09:14:27 09:31:56 МУЗ ТВ 0.2 1.5
9 25.03.2017 Top 30. Русский крутяк недели Суббота 14:26:52 16:59:06 МУЗ ТВ 0.2 1.0
10 25.03.2017 Check in Суббота 12:01:29 13:00:09 МУЗ ТВ 0.2 1.1

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Цель вижу Воскресенье 14:02:52 14:11:16 1.3 5.6
2 26.03.2017 Новости дня Воскресенье 13:00:07 13:13:05 1.2 5.1
3 26.03.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 21:09:22 21:59:57 1.2 3.2
4 26.03.2017 Прорыв Воскресенье 14:11:31 14:59:52 1.2 4.9
5 25.03.2017 Конец операции "резидент" Суббота 20:26:57 21:59:53 1.0 2.8
6 20.03.2017 Специальный репортаж Понедельник 20:20:05 20:43:38 1.0 2.8
7 25.03.2017 Не бойся, я с тобой Суббота 17:03:45 17:21:03 0.9 3.5
8 20.03.2017 Гаишники Понедельник 17:03:34 17:59:32 0.9 4.1
9 25.03.2017 Задело! Суббота 18:11:32 18:21:10 0.9 3.2
10 20.03.2017 Загадки века Понедельник 20:43:38 21:35:04 0.9 2.5

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 След Четверг 21:16:57 22:00:07 3.4 9.8
2 23.03.2017 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:07 22:26:18 3.3 10.3
3 20.03.2017 Детективы Понедельник 20:00:03 20:25:28 2.8 8.0
4 26.03.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:40:31 2.7 8.1
5 23.03.2017 Майор и магия Четверг 22:26:18 23:15:10 2.4 8.6
6 26.03.2017 Спецназ-2 Воскресенье 17:32:06 18:00:10 2.2 7.2
7 26.03.2017 Спецназ Воскресенье 16:32:37 17:32:06 2.2 7.5
8 26.03.2017 Иван Бровкин на целине Воскресенье 12:47:04 14:40:23 1.7 7.2
9 24.03.2017 Под ливнем пуль Пятница 17:25:49 18:30:01 1.5 6.6
10 25.03.2017 Сейчас (09:00) Суббота 09:00:11 09:15:31 1.4 9.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.03.2017 Симпсоны Вторник 20:33:23 20:56:01 2X2 0.3 0.9
2 22.03.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 14:08:08 14:18:37 2X2 0.3 1.7
3 25.03.2017 Пингвины из Мадагаскара Суббота 14:12:26 14:23:26 2X2 0.2 1.1
4 20.03.2017 Футурама Понедельник 16:37:34 17:02:07 2X2 0.2 1.2
5 21.03.2017 Американский папаша Вторник 21:27:59 21:49:24 2X2 0.2 0.7
6 21.03.2017 Аватар. Легенда об Аанге Вторник 13:52:12 14:18:10 2X2 0.2 1.3
7 24.03.2017 Южный парк Пятница 00:34:23 01:00:22 2X2 0.2 1.4
8 20.03.2017 Гриффины Понедельник 18:22:59 18:44:38 2X2 0.2 0.7
9 25.03.2017 Нереалити шоу. Сделано в Японии Суббота 13:07:06 13:27:11 2X2 0.2 0.8
10 21.03.2017 Смотрящий Вторник 22:47:17 23:14:12 2X2 0.1 0.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Рапунцель: счастлива навсегда Суббота 21:29:07 21:35:09 1.4 3.8
2 25.03.2017 Рапунцель: Запутанная история Суббота 19:29:16 21:29:07 1.2 3.3
3 26.03.2017 Анастасия Воскресенье 19:32:02 21:24:07 0.8 2.1
4 22.03.2017 Аладдин Среда 19:29:47 21:17:01 0.8 2.3
5 25.03.2017 Возвращение Джафара Суббота 18:07:33 19:29:01 0.7 2.4
6 23.03.2017 Леди Баг и Супер-Кот Четверг 19:07:15 19:28:52 0.7 2.5
7 23.03.2017 Микки Маус Четверг 20:57:10 21:03:55 0.7 1.9
8 24.03.2017 Аладдин и король разбойников Пятница 19:28:48 21:06:21 0.7 2.0
9 24.03.2017 Хранитель луны Пятница 17:53:07 19:28:31 0.7 2.4
10 24.03.2017 Луна Пятница 17:46:48 17:52:52 0.6 2.8

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 Клон Четверг 21:15:19 22:11:55 0.5 1.6
2 26.03.2017 Папа попал Воскресенье 21:10:34 23:00:24 0.3 0.9
3 22.03.2017 Я стесняюсь своего тела Среда 22:06:00 23:58:19 0.3 1.2
4 24.03.2017 Спасите моего ребенка Пятница 20:20:07 21:52:14 0.3 0.8
5 25.03.2017 Супермодель по-украински Суббота 20:57:23 23:30:20 0.2 0.7
6 22.03.2017 В теме Среда 23:58:19 00:29:06 0.2 1.4
7 25.03.2017 Борщ-шоу Суббота 08:52:40 09:20:28 0.2 1.2
8 26.03.2017 Тельма и Луиза Воскресенье 23:00:24 01:33:10 0.1 0.8
9 26.03.2017 Диета для бюджета Воскресенье 11:00:33 11:28:18 0.1 0.6
10 23.03.2017 Цвета страсти Четверг 12:24:49 12:53:56 0.1 0.9

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Маша и медведь Воскресенье 20:00:05 20:13:56 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
2 26.03.2017 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:15:18 16:25:28 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.4
3 20.03.2017 Спокойной ночи, малыши! Понедельник 20:31:52 20:44:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.1
4 21.03.2017 Барбоскины Вторник 21:38:04 21:52:37 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
5 26.03.2017 Волшебный фонарь Воскресенье 20:23:17 20:28:47 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
6 26.03.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 16:26:36 16:43:06 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.8
7 24.03.2017 Смешарики. Новые приключения Пятница 19:02:26 19:13:00 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.5
8 23.03.2017 Поезд динозавров Четверг 19:37:45 20:03:32 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
9 26.03.2017 Фиксики Воскресенье 11:24:59 11:43:39 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.1
10 23.03.2017 Томас и его друзья Четверг 20:18:39 20:29:31 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Супермикс недели Суббота 12:59:50 14:55:32 RU.TV 0.1 0.6
2 20.03.2017 Super 20 Понедельник 11:00:09 12:50:56 RU.TV 0.1 0.8
3 20.03.2017 Хит за хитом Понедельник 12:50:56 12:58:15 RU.TV 0.1 0.7
4 22.03.2017 RU новости Среда 19:00:55 19:07:04 RU.TV 0.1 0.4
5 20.03.2017 Незабудки Понедельник 17:00:04 17:56:18 RU.TV 0.1 0.4
6 24.03.2017 100пудовый хит Пятница 10:05:24 10:54:21 RU.TV 0.1 0.5
7 25.03.2017 Личный кабинет Суббота 10:59:50 11:58:02 RU.TV 0.1 0.3
8 22.03.2017 Супермикс дня Среда 19:07:04 19:55:10 RU.TV 0.1 0.2
9 25.03.2017 Караоке RU.TV Суббота 19:07:17 19:52:04 RU.TV 0.1 0.2
10 20.03.2017 Стол заказов Понедельник 13:59:49 16:56:12 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Гарри Поттер и принц-полукровка Суббота 18:41:18 21:36:40 ПЯТНИЦА 1.3 4.0
2 25.03.2017 Гарри Поттер и орден Феникса Суббота 16:06:21 18:41:18 ПЯТНИЦА 1.0 3.7
3 20.03.2017 Орел & решка. Кругосветка Понедельник 20:00:29 21:00:01 ПЯТНИЦА 0.9 2.5
4 20.03.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 18:57:36 20:00:29 ПЯТНИЦА 0.9 2.8
5 20.03.2017 На ножах Понедельник 21:00:01 22:01:50 ПЯТНИЦА 0.7 1.9
6 26.03.2017 Генеральная уборка Воскресенье 13:00:06 13:25:37 ПЯТНИЦА 0.6 2.7
7 21.03.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 19:02:06 19:58:40 ПЯТНИЦА 0.6 2.1
8 26.03.2017 Орел & решка. Рай и ад (повтор) Воскресенье 11:56:47 13:00:06 ПЯТНИЦА 0.6 2.5
9 24.03.2017 На ножах (повтор) Пятница 19:00:28 19:58:58 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
10 25.03.2017 Аферисты в сетях Суббота 21:36:40 22:59:42 ПЯТНИЦА 0.6 1.7

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.03.2017 Папины дочки Суббота 17:05:12 17:31:48 СТС LOVE 0.3 1.1
2 22.03.2017 Моя прекрасная няня Среда 20:32:01 21:00:38 СТС LOVE 0.3 0.8
3 26.03.2017 Смешарики Воскресенье 08:58:23 09:11:24 СТС LOVE 0.2 1.0
4 25.03.2017 Страшная Любовь Суббота 21:00:07 23:00:33 СТС LOVE 0.1 0.3
5 20.03.2017 Сердца за любовь Понедельник 12:30:23 13:30:31 СТС LOVE 0.1 0.7
6 21.03.2017 Смешарики. Правила хорошего тона Вторник 06:00:41 06:07:15 СТС LOVE 0.1 1.3
7 20.03.2017 Кремлевские курсанты Понедельник 14:00:48 15:58:06 СТС LOVE 0.1 0.4
8 20.03.2017 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 23:30:16 01:30:21 СТС LOVE 0.0 0.4
9 21.03.2017 Луна Вторник 21:01:12 22:59:45 СТС LOVE 0.0 0.1
10 23.03.2017 Кадетство Четверг 03:26:34 05:00:00 СТС LOVE 0.0 1.1

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.03.2017 Голый пистолет Понедельник 21:42:20 23:25:13 ЧЕ 0.5 1.8
2 21.03.2017 Голый пистолет-2 1/2. Запах страха Вторник 21:44:35 23:25:12 ЧЕ 0.4 1.5
3 25.03.2017 Крестный отец-2 Суббота 18:03:31 22:06:16 ЧЕ 0.4 1.3
4 20.03.2017 Тюряга Понедельник 19:30:11 21:42:20 ЧЕ 0.4 1.2
5 21.03.2017 КВН. Бенефис Вторник 19:30:11 20:01:52 ЧЕ 0.4 1.2
6 26.03.2017 Операция "Тушенка" Воскресенье 11:21:44 13:30:10 ЧЕ 0.4 1.5
7 26.03.2017 Как это снято Воскресенье 13:30:10 13:36:25 ЧЕ 0.4 1.5
8 24.03.2017 Крестный отец Пятница 19:30:16 23:04:19 ЧЕ 0.3 1.0
9 23.03.2017 На расстоянии удара Четверг 21:30:31 23:31:09 ЧЕ 0.3 0.9
10 26.03.2017 Солдаты - 8 Воскресенье 21:04:29 22:01:16 ЧЕ 0.3 0.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 Comedy Woman Четверг 21:58:39 22:59:28 ТНТ 4 0.3 1.1
2 26.03.2017 Наша Russia Воскресенье 22:29:21 22:58:27 ТНТ 4 0.3 1.1
3 26.03.2017 Комеди Клаб Воскресенье 22:59:36 23:59:41 ТНТ 4 0.3 1.2
4 21.03.2017 Comedy Woman. Лучшее Вторник 22:52:02 22:59:07 ТНТ 4 0.2 0.9
5 23.03.2017 Универ Четверг 13:00:56 13:31:41 ТНТ 4 0.2 1.4
6 25.03.2017 Комеди Клаб. Exclusive Суббота 18:00:43 18:30:04 ТНТ 4 0.2 0.7
7 23.03.2017 Не спать Четверг 01:00:08 02:00:10 ТНТ 4 0.2 2.5
8 23.03.2017 Комеди Клаб. Лучшее Четверг 17:54:01 17:59:59 ТНТ 4 0.2 0.8
9 24.03.2017 Маверик Пятница 19:00:26 21:29:37 ТНТ 4 0.2 0.5
10 25.03.2017 Такое кино Суббота 01:00:09 01:31:24 ТНТ 4 0.2 1.3

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.03.2017 Махинаторы Среда 20:32:32 21:00:23 DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.8
2 22.03.2017 Как это работает Среда 19:30:34 19:58:41 DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.9
3 24.03.2017 Битва за недвижимость Пятница 21:32:13 21:59:36 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
4 22.03.2017 Из чего это сделано ? Среда 19:02:13 19:27:56 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
5 24.03.2017 Склады. Битва в Канаде Пятница 21:00:53 21:27:43 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
6 22.03.2017 Выжить любой ценой Среда 22:01:28 23:00:04 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
7 24.03.2017 Великий махинатор Пятница 20:00:36 20:59:33 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
8 26.03.2017 Лучший моделист Воскресенье 11:01:12 11:58:28 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
9 22.03.2017 Не пытайтесь повторить Среда 23:01:14 00:00:48 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
10 22.03.2017 Молниеносные катастрофы Среда 00:27:48 00:50:23 DISCOVERY CHANNEL 0.1 1.2

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.03.2017 День Д Четверг 20:50:26 22:24:54 ДОМ КИНО 0.7 1.9
2 22.03.2017 Тайны следствия - 10 Среда 18:09:51 19:00:04 ДОМ КИНО 0.6 2.4
3 25.03.2017 Высота Суббота 19:00:12 20:45:42 ДОМ КИНО 0.6 1.8
4 23.03.2017 Ворошиловский стрелок Четверг 19:01:19 20:50:26 ДОМ КИНО 0.6 1.8
5 21.03.2017 Выйти замуж за капитана Вторник 19:00:20 20:40:54 ДОМ КИНО 0.5 1.7
6 25.03.2017 Улица полна неожиданностей Суббота 20:45:42 22:05:03 ДОМ КИНО 0.5 1.4
7 24.03.2017 Тайны следствия - 11 Пятница 18:12:39 19:01:58 ДОМ КИНО 0.5 1.9
8 26.03.2017 Спортлото-82 Воскресенье 17:13:09 18:59:54 ДОМ КИНО 0.5 1.5
9 24.03.2017 Где находится нофелет? Пятница 20:35:48 22:04:51 ДОМ КИНО 0.4 1.2
10 24.03.2017 Самая обаятельная и привлекательная Пятница 19:01:58 20:35:48 ДОМ КИНО 0.4 1.3
TNS Россия
Advertology.Ru

10.05.2017

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Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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10.05.2017 - 08:44
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