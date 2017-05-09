ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:28:19
|21:00:07
|8.7
|22.9
|2
|23.03.2017
|Время
|Четверг
|21:00:13
|21:42:15
|6.9
|19.6
|3
|24.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:32:38
|23:17:55
|6.8
|21.2
|4
|23.03.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|20:03:08
|21:00:06
|6.1
|17.2
|5
|20.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:34:55
|23:24:33
|6.1
|20.7
|6
|26.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:34:37
|5.9
|16.5
|7
|26.03.2017
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Воскресенье
|17:55:28
|19:28:19
|5.8
|17.5
|8
|25.03.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:22:44
|23:01:54
|4.2
|12.4
|9
|26.03.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:34:37
|00:44:31
|4.1
|17.8
|10
|23.03.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|19:46:20
|20:03:08
|3.7
|11.6
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:38
|19:59:54
|5.5
|18.0
|2
|26.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:15
|5.2
|14.2
|3
|22.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:03
|5.0
|14.6
|4
|22.03.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:03
|21:00:18
|5.0
|13.8
|5
|23.03.2017
|Круговорот
|Четверг
|22:26:51
|23:27:50
|4.7
|17.2
|6
|25.03.2017
|Акушерка
|Суббота
|21:03:48
|01:22:10
|4.5
|16.7
|7
|24.03.2017
|Юморина
|Пятница
|20:59:05
|23:21:03
|4.2
|12.8
|8
|23.03.2017
|Прямой эфир
|Четверг
|17:39:15
|18:46:28
|4.1
|16.7
|9
|25.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:03:48
|4.0
|11.2
|10
|26.03.2017
|Городская рапсодия
|Воскресенье
|14:19:08
|17:48:52
|3.9
|14.8
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Четверг
|22:00:00
|22:34:59
|0.9
|2.7
|2
|23.03.2017
|Вести в 23:00
|Четверг
|22:59:50
|23:58:17
|0.7
|3.2
|3
|26.03.2017
|Вести сейчас
|Воскресенье
|08:58:52
|09:18:02
|0.7
|4.2
|4
|20.03.2017
|Вести. Дежурная часть
|Понедельник
|17:30:03
|17:56:10
|0.7
|2.9
|5
|22.03.2017
|Вести. Факты
|Среда
|18:00:17
|18:28:30
|0.6
|2.5
|6
|25.03.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:32:50
|08:56:08
|0.6
|4.5
|7
|21.03.2017
|Вести. Опасная роскошь
|Вторник
|22:35:26
|22:45:50
|0.6
|2.0
|8
|25.03.2017
|Международное обозрение
|Суббота
|09:03:52
|09:57:59
|0.5
|3.2
|9
|23.03.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Четверг
|12:50:35
|12:56:33
|0.5
|3.7
|10
|22.03.2017
|Вести. Срочно
|Среда
|18:28:30
|20:45:26
|0.5
|1.7
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:07
|22:13:16
|2.3
|6.5
|2
|25.03.2017
|Парфюмерша 3
|Суббота
|20:04:01
|21:00:07
|1.7
|4.8
|3
|25.03.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:13:16
|23:38:21
|1.5
|5.1
|4
|26.03.2017
|Выйти замуж любой ценой
|Воскресенье
|22:28:56
|23:19:29
|1.3
|4.3
|5
|21.03.2017
|Право голоса
|Вторник
|20:21:51
|21:59:07
|1.2
|3.5
|6
|26.03.2017
|Жемчужная свадьба
|Воскресенье
|19:40:34
|20:37:26
|1.2
|3.1
|7
|24.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:13
|20:42:02
|1.2
|3.5
|8
|22.03.2017
|События. (22:00)
|Среда
|22:00:06
|22:34:12
|1.1
|3.6
|9
|20.03.2017
|Украина. Руины будущего
|Понедельник
|22:34:19
|23:07:15
|1.0
|3.7
|10
|23.03.2017
|10 самых....
|Четверг
|22:35:39
|23:09:01
|0.9
|3.3
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:20
|4.3
|11.9
|2
|20.03.2017
|Свидетели
|Понедельник
|20:39:32
|21:37:46
|4.2
|11.6
|3
|26.03.2017
|Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение
|Воскресенье
|18:02:01
|18:58:48
|4.1
|12.7
|4
|25.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:23
|3.7
|11.4
|5
|25.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:02:23
|22:43:00
|3.4
|9.8
|6
|26.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:59
|18:02:01
|3.2
|11.1
|7
|26.03.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:37
|3.2
|13.3
|8
|21.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Вторник
|18:33:14
|18:58:47
|3.1
|11.7
|9
|22.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:07
|19:39:35
|3.1
|10.6
|10
|25.03.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:01:06
|18:58:50
|3.0
|10.6
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Романтика романса
|Суббота
|18:18:30
|19:12:41
|0.8
|2.5
|2
|25.03.2017
|Мифы Древней Греции
|Суббота
|14:36:56
|15:03:10
|0.7
|3.1
|3
|22.03.2017
|Ступени цивилизации. Александр Великий. Человек-легенда
|Среда
|22:05:43
|22:58:43
|0.7
|2.3
|4
|26.03.2017
|Легенды кино
|Воскресенье
|12:12:45
|12:38:41
|0.6
|2.7
|5
|25.03.2017
|Инна Ульянова... Инезилья
|Суббота
|19:15:01
|19:53:44
|0.6
|1.9
|6
|24.03.2017
|Смехоностальгия
|Пятница
|19:48:44
|20:14:07
|0.6
|1.7
|7
|26.03.2017
|Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце
|Воскресенье
|19:44:07
|20:55:46
|0.5
|1.4
|8
|24.03.2017
|Искатели
|Пятница
|20:17:28
|21:01:05
|0.5
|1.5
|9
|26.03.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:11
|10:31:48
|0.5
|2.4
|10
|25.03.2017
|К кому залетел певчий кенар
|Суббота
|19:54:39
|21:26:37
|0.5
|1.3
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Всегда говори "всегда" - 2
|Суббота
|19:15:27
|20:11:43
|МИР
|0.5
|1.5
|2
|23.03.2017
|Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
|Четверг
|21:18:49
|22:10:03
|МИР
|0.4
|1.3
|3
|21.03.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Вторник
|18:04:26
|18:58:45
|МИР
|0.4
|1.6
|4
|26.03.2017
|Варвара-краса, длинная коса
|Воскресенье
|12:36:50
|14:11:00
|МИР
|0.4
|1.6
|5
|25.03.2017
|Всегда говори "всегда" - 3
|Суббота
|20:11:43
|21:08:17
|МИР
|0.4
|1.0
|6
|26.03.2017
|Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы
|Воскресенье
|20:06:09
|20:59:38
|МИР
|0.3
|0.7
|7
|21.03.2017
|Новости
|Вторник
|18:59:01
|19:24:30
|МИР
|0.2
|0.9
|8
|24.03.2017
|Другое лицо
|Пятница
|21:27:23
|23:21:24
|МИР
|0.2
|0.8
|9
|26.03.2017
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:02
|21:57:09
|МИР
|0.2
|0.7
|10
|26.03.2017
|Человек с бульвара Капуцинов
|Воскресенье
|18:07:47
|20:06:09
|МИР
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Керлинг. Чемпионат мира 2017. Женщины
|Воскресенье
|10:00:27
|12:45:56
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.1
|2
|23.03.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Четверг
|18:59:52
|22:52:45
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.0
|3
|25.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Суббота
|20:58:45
|21:59:29
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|4
|25.03.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Спринт
|Суббота
|11:52:11
|13:11:47
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.7
|5
|26.03.2017
|10!
|Воскресенье
|12:46:46
|13:02:26
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.3
|6
|26.03.2017
|#новости
|Воскресенье
|16:31:33
|16:36:37
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
|7
|24.03.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Пятница
|22:39:31
|23:36:35
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
|8
|21.03.2017
|Костолом
|Вторник
|21:02:08
|22:58:10
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|9
|22.03.2017
|Голы, которых не было
|Среда
|21:19:59
|21:50:29
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.3
|10
|24.03.2017
|#всенафутбол
|Пятница
|21:56:14
|22:38:22
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.3
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:25:48
|09:00:02
|0.2
|1.7
|2
|23.03.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Четверг
|07:44:32
|07:59:55
|0.2
|2.1
|3
|26.03.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:35:26
|10:00:05
|0.2
|1.1
|4
|26.03.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Воскресенье
|07:00:01
|07:30:33
|0.2
|2.7
|5
|26.03.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|09:00:24
|09:35:26
|0.2
|1.2
|6
|26.03.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Воскресенье
|06:28:35
|07:00:01
|0.2
|2.8
|7
|25.03.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:07
|08:25:48
|0.2
|1.5
|8
|25.03.2017
|Новости EuroNews (04:30)
|Суббота
|04:20:45
|05:00:00
|0.1
|2.1
|9
|25.03.2017
|Новости EuroNews (05:00)
|Суббота
|05:00:26
|05:26:46
|0.1
|1.8
|10
|25.03.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Суббота
|02:27:10
|03:00:09
|0.1
|1.1
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Риддик
|Воскресенье
|21:00:22
|23:23:37
|3.4
|10.4
|2
|25.03.2017
|Ведьмина гора
|Суббота
|20:59:50
|22:55:57
|2.5
|7.4
|3
|20.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:36
|20:00:41
|2.5
|7.8
|4
|23.03.2017
|Молодежка-4
|Четверг
|20:00:50
|21:00:39
|2.3
|6.5
|5
|26.03.2017
|Хроники Риддика
|Воскресенье
|18:45:26
|21:00:22
|2.3
|6.2
|6
|24.03.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:15
|21:00:16
|2.2
|6.7
|7
|23.03.2017
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:09
|19:30:11
|2.1
|7.3
|8
|21.03.2017
|Ограбление по итальянски
|Вторник
|21:00:55
|23:06:47
|2.1
|6.5
|9
|24.03.2017
|Рыцарь дня
|Пятница
|21:00:16
|23:05:57
|2.0
|5.9
|10
|20.03.2017
|Смокинг
|Понедельник
|21:01:09
|22:56:39
|1.7
|5.2
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|Еще один шанс
|Пятница
|19:00:51
|22:33:31
|1.5
|4.6
|2
|25.03.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:00:51
|23:02:51
|1.4
|4.1
|3
|23.03.2017
|Женский доктор 2
|Четверг
|20:04:26
|21:00:14
|1.2
|3.5
|4
|25.03.2017
|Нахалка
|Суббота
|12:31:49
|13:30:32
|1.1
|4.9
|5
|26.03.2017
|Белый налив
|Воскресенье
|19:01:01
|22:40:37
|1.0
|2.7
|6
|26.03.2017
|Пять шагов по облакам
|Воскресенье
|10:31:31
|14:30:18
|0.9
|3.7
|7
|26.03.2017
|Героини нашего времени
|Воскресенье
|22:40:42
|23:40:52
|0.9
|3.2
|8
|24.03.2017
|Самая красивая-2
|Пятница
|14:25:11
|17:59:21
|0.8
|4.3
|9
|22.03.2017
|6 кадров
|Среда
|19:01:11
|19:08:34
|0.8
|2.9
|10
|24.03.2017
|По делам несовершеннолетних
|Пятница
|09:55:03
|10:55:12
|0.8
|5.4
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:49
|22:02:13
|2.9
|8.3
|2
|25.03.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:08
|21:30:17
|2.6
|7.4
|3
|26.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:17
|22:00:48
|2.5
|6.8
|4
|21.03.2017
|Реальные пацаны
|Вторник
|20:32:50
|21:02:33
|2.5
|7.1
|5
|25.03.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:30:17
|23:01:27
|2.4
|7.1
|6
|26.03.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:48
|23:02:24
|2.2
|7.1
|7
|24.03.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:02:13
|23:04:18
|2.2
|6.8
|8
|26.03.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:19
|20:59:17
|2.0
|5.1
|9
|20.03.2017
|ZКД-2. Закон каменных джунглей
|Понедельник
|22:02:31
|23:01:38
|2.0
|6.8
|10
|24.03.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:18
|21:00:49
|2.0
|5.8
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.03.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:56:55
|19:59:45
|1.5
|4.8
|2
|20.03.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:10:22
|18:42:53
|1.4
|5.3
|3
|25.03.2017
|Парк юрского периода-3
|Суббота
|19:02:16
|20:43:03
|1.2
|3.6
|4
|21.03.2017
|Гадалка
|Вторник
|17:03:52
|17:37:37
|1.1
|5.1
|5
|25.03.2017
|Стиратель
|Суббота
|20:43:03
|22:57:15
|1.1
|3.2
|6
|22.03.2017
|Кости
|Среда
|22:12:25
|23:02:34
|1.0
|3.6
|7
|24.03.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:58:05
|18:56:55
|1.0
|3.9
|8
|20.03.2017
|Помнить все
|Понедельник
|19:34:32
|20:26:03
|0.9
|2.7
|9
|26.03.2017
|Стелс
|Воскресенье
|18:59:31
|21:17:05
|0.8
|2.2
|10
|20.03.2017
|Мистические истории
|Понедельник
|15:03:52
|16:03:36
|0.8
|4.7
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:01
|19:00:43
|2.4
|8.3
|2
|25.03.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:44
|17:03:01
|2.2
|8.9
|3
|25.03.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:11
|16:35:44
|2.1
|8.4
|4
|21.03.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:41
|19:00:18
|2.1
|8.1
|5
|25.03.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|19:00:43
|20:57:35
|2.0
|6.1
|6
|26.03.2017
|Глухарь
|Воскресенье
|20:08:06
|21:05:42
|2.0
|5.1
|7
|21.03.2017
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:10
|19:59:45
|1.9
|6.2
|8
|24.03.2017
|Морской бой: последний рубеж
|Пятница
|19:53:58
|21:50:23
|1.9
|5.5
|9
|21.03.2017
|Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона
|Вторник
|19:59:45
|21:48:13
|1.7
|4.9
|10
|23.03.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Четверг
|19:00:12
|19:30:00
|1.7
|5.8
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Руки вверх. Юбилейный концерт
|Суббота
|16:59:06
|18:52:56
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.3
|2
|25.03.2017
|Золотая лихорадка
|Суббота
|09:36:04
|10:30:13
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.6
|3
|25.03.2017
|Europa Plus топ-чарт
|Суббота
|11:01:43
|12:01:29
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.4
|4
|25.03.2017
|10 самых
|Суббота
|20:00:12
|20:31:40
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.8
|5
|25.03.2017
|Золото
|Суббота
|18:52:56
|20:00:12
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.9
|6
|26.03.2017
|Русский чарт
|Воскресенье
|11:01:38
|12:01:02
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|7
|25.03.2017
|PROобзор
|Суббота
|13:00:09
|13:27:59
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|8
|25.03.2017
|PROновости
|Суббота
|09:14:27
|09:31:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.5
|9
|25.03.2017
|Top 30. Русский крутяк недели
|Суббота
|14:26:52
|16:59:06
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.0
|10
|25.03.2017
|Check in
|Суббота
|12:01:29
|13:00:09
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Цель вижу
|Воскресенье
|14:02:52
|14:11:16
|1.3
|5.6
|2
|26.03.2017
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:07
|13:13:05
|1.2
|5.1
|3
|26.03.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:09:22
|21:59:57
|1.2
|3.2
|4
|26.03.2017
|Прорыв
|Воскресенье
|14:11:31
|14:59:52
|1.2
|4.9
|5
|25.03.2017
|Конец операции "резидент"
|Суббота
|20:26:57
|21:59:53
|1.0
|2.8
|6
|20.03.2017
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:20:05
|20:43:38
|1.0
|2.8
|7
|25.03.2017
|Не бойся, я с тобой
|Суббота
|17:03:45
|17:21:03
|0.9
|3.5
|8
|20.03.2017
|Гаишники
|Понедельник
|17:03:34
|17:59:32
|0.9
|4.1
|9
|25.03.2017
|Задело!
|Суббота
|18:11:32
|18:21:10
|0.9
|3.2
|10
|20.03.2017
|Загадки века
|Понедельник
|20:43:38
|21:35:04
|0.9
|2.5
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|След
|Четверг
|21:16:57
|22:00:07
|3.4
|9.8
|2
|23.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:07
|22:26:18
|3.3
|10.3
|3
|20.03.2017
|Детективы
|Понедельник
|20:00:03
|20:25:28
|2.8
|8.0
|4
|26.03.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:40:31
|2.7
|8.1
|5
|23.03.2017
|Майор и магия
|Четверг
|22:26:18
|23:15:10
|2.4
|8.6
|6
|26.03.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|17:32:06
|18:00:10
|2.2
|7.2
|7
|26.03.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|16:32:37
|17:32:06
|2.2
|7.5
|8
|26.03.2017
|Иван Бровкин на целине
|Воскресенье
|12:47:04
|14:40:23
|1.7
|7.2
|9
|24.03.2017
|Под ливнем пуль
|Пятница
|17:25:49
|18:30:01
|1.5
|6.6
|10
|25.03.2017
|Сейчас (09:00)
|Суббота
|09:00:11
|09:15:31
|1.4
|9.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.03.2017
|Симпсоны
|Вторник
|20:33:23
|20:56:01
|0.3
|0.9
|2
|22.03.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|14:08:08
|14:18:37
|0.3
|1.7
|3
|25.03.2017
|Пингвины из Мадагаскара
|Суббота
|14:12:26
|14:23:26
|0.2
|1.1
|4
|20.03.2017
|Футурама
|Понедельник
|16:37:34
|17:02:07
|0.2
|1.2
|5
|21.03.2017
|Американский папаша
|Вторник
|21:27:59
|21:49:24
|0.2
|0.7
|6
|21.03.2017
|Аватар. Легенда об Аанге
|Вторник
|13:52:12
|14:18:10
|0.2
|1.3
|7
|24.03.2017
|Южный парк
|Пятница
|00:34:23
|01:00:22
|0.2
|1.4
|8
|20.03.2017
|Гриффины
|Понедельник
|18:22:59
|18:44:38
|0.2
|0.7
|9
|25.03.2017
|Нереалити шоу. Сделано в Японии
|Суббота
|13:07:06
|13:27:11
|0.2
|0.8
|10
|21.03.2017
|Смотрящий
|Вторник
|22:47:17
|23:14:12
|0.1
|0.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Рапунцель: счастлива навсегда
|Суббота
|21:29:07
|21:35:09
|1.4
|3.8
|2
|25.03.2017
|Рапунцель: Запутанная история
|Суббота
|19:29:16
|21:29:07
|1.2
|3.3
|3
|26.03.2017
|Анастасия
|Воскресенье
|19:32:02
|21:24:07
|0.8
|2.1
|4
|22.03.2017
|Аладдин
|Среда
|19:29:47
|21:17:01
|0.8
|2.3
|5
|25.03.2017
|Возвращение Джафара
|Суббота
|18:07:33
|19:29:01
|0.7
|2.4
|6
|23.03.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Четверг
|19:07:15
|19:28:52
|0.7
|2.5
|7
|23.03.2017
|Микки Маус
|Четверг
|20:57:10
|21:03:55
|0.7
|1.9
|8
|24.03.2017
|Аладдин и король разбойников
|Пятница
|19:28:48
|21:06:21
|0.7
|2.0
|9
|24.03.2017
|Хранитель луны
|Пятница
|17:53:07
|19:28:31
|0.7
|2.4
|10
|24.03.2017
|Луна
|Пятница
|17:46:48
|17:52:52
|0.6
|2.8
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|Клон
|Четверг
|21:15:19
|22:11:55
|0.5
|1.6
|2
|26.03.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|21:10:34
|23:00:24
|0.3
|0.9
|3
|22.03.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|22:06:00
|23:58:19
|0.3
|1.2
|4
|24.03.2017
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|20:20:07
|21:52:14
|0.3
|0.8
|5
|25.03.2017
|Супермодель по-украински
|Суббота
|20:57:23
|23:30:20
|0.2
|0.7
|6
|22.03.2017
|В теме
|Среда
|23:58:19
|00:29:06
|0.2
|1.4
|7
|25.03.2017
|Борщ-шоу
|Суббота
|08:52:40
|09:20:28
|0.2
|1.2
|8
|26.03.2017
|Тельма и Луиза
|Воскресенье
|23:00:24
|01:33:10
|0.1
|0.8
|9
|26.03.2017
|Диета для бюджета
|Воскресенье
|11:00:33
|11:28:18
|0.1
|0.6
|10
|23.03.2017
|Цвета страсти
|Четверг
|12:24:49
|12:53:56
|0.1
|0.9
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|20:00:05
|20:13:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|2
|26.03.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:15:18
|16:25:28
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.4
|3
|20.03.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Понедельник
|20:31:52
|20:44:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|4
|21.03.2017
|Барбоскины
|Вторник
|21:38:04
|21:52:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|5
|26.03.2017
|Волшебный фонарь
|Воскресенье
|20:23:17
|20:28:47
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|6
|26.03.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|16:26:36
|16:43:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.8
|7
|24.03.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|19:02:26
|19:13:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.5
|8
|23.03.2017
|Поезд динозавров
|Четверг
|19:37:45
|20:03:32
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|9
|26.03.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|11:24:59
|11:43:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.1
|10
|23.03.2017
|Томас и его друзья
|Четверг
|20:18:39
|20:29:31
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Супермикс недели
|Суббота
|12:59:50
|14:55:32
|RU.TV
|0.1
|0.6
|2
|20.03.2017
|Super 20
|Понедельник
|11:00:09
|12:50:56
|RU.TV
|0.1
|0.8
|3
|20.03.2017
|Хит за хитом
|Понедельник
|12:50:56
|12:58:15
|RU.TV
|0.1
|0.7
|4
|22.03.2017
|RU новости
|Среда
|19:00:55
|19:07:04
|RU.TV
|0.1
|0.4
|5
|20.03.2017
|Незабудки
|Понедельник
|17:00:04
|17:56:18
|RU.TV
|0.1
|0.4
|6
|24.03.2017
|100пудовый хит
|Пятница
|10:05:24
|10:54:21
|RU.TV
|0.1
|0.5
|7
|25.03.2017
|Личный кабинет
|Суббота
|10:59:50
|11:58:02
|RU.TV
|0.1
|0.3
|8
|22.03.2017
|Супермикс дня
|Среда
|19:07:04
|19:55:10
|RU.TV
|0.1
|0.2
|9
|25.03.2017
|Караоке RU.TV
|Суббота
|19:07:17
|19:52:04
|RU.TV
|0.1
|0.2
|10
|20.03.2017
|Стол заказов
|Понедельник
|13:59:49
|16:56:12
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Гарри Поттер и принц-полукровка
|Суббота
|18:41:18
|21:36:40
|ПЯТНИЦА
|1.3
|4.0
|2
|25.03.2017
|Гарри Поттер и орден Феникса
|Суббота
|16:06:21
|18:41:18
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.7
|3
|20.03.2017
|Орел & решка. Кругосветка
|Понедельник
|20:00:29
|21:00:01
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.5
|4
|20.03.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|18:57:36
|20:00:29
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.8
|5
|20.03.2017
|На ножах
|Понедельник
|21:00:01
|22:01:50
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.9
|6
|26.03.2017
|Генеральная уборка
|Воскресенье
|13:00:06
|13:25:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.7
|7
|21.03.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|19:02:06
|19:58:40
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.1
|8
|26.03.2017
|Орел & решка. Рай и ад (повтор)
|Воскресенье
|11:56:47
|13:00:06
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.5
|9
|24.03.2017
|На ножах (повтор)
|Пятница
|19:00:28
|19:58:58
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|10
|25.03.2017
|Аферисты в сетях
|Суббота
|21:36:40
|22:59:42
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.7
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.03.2017
|Папины дочки
|Суббота
|17:05:12
|17:31:48
|СТС LOVE
|0.3
|1.1
|2
|22.03.2017
|Моя прекрасная няня
|Среда
|20:32:01
|21:00:38
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|3
|26.03.2017
|Смешарики
|Воскресенье
|08:58:23
|09:11:24
|СТС LOVE
|0.2
|1.0
|4
|25.03.2017
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:07
|23:00:33
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|5
|20.03.2017
|Сердца за любовь
|Понедельник
|12:30:23
|13:30:31
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|6
|21.03.2017
|Смешарики. Правила хорошего тона
|Вторник
|06:00:41
|06:07:15
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|7
|20.03.2017
|Кремлевские курсанты
|Понедельник
|14:00:48
|15:58:06
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|8
|20.03.2017
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|23:30:16
|01:30:21
|СТС LOVE
|0.0
|0.4
|9
|21.03.2017
|Луна
|Вторник
|21:01:12
|22:59:45
|СТС LOVE
|0.0
|0.1
|10
|23.03.2017
|Кадетство
|Четверг
|03:26:34
|05:00:00
|СТС LOVE
|0.0
|1.1
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.03.2017
|Голый пистолет
|Понедельник
|21:42:20
|23:25:13
|ЧЕ
|0.5
|1.8
|2
|21.03.2017
|Голый пистолет-2 1/2. Запах страха
|Вторник
|21:44:35
|23:25:12
|ЧЕ
|0.4
|1.5
|3
|25.03.2017
|Крестный отец-2
|Суббота
|18:03:31
|22:06:16
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|4
|20.03.2017
|Тюряга
|Понедельник
|19:30:11
|21:42:20
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|5
|21.03.2017
|КВН. Бенефис
|Вторник
|19:30:11
|20:01:52
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|6
|26.03.2017
|Операция "Тушенка"
|Воскресенье
|11:21:44
|13:30:10
|ЧЕ
|0.4
|1.5
|7
|26.03.2017
|Как это снято
|Воскресенье
|13:30:10
|13:36:25
|ЧЕ
|0.4
|1.5
|8
|24.03.2017
|Крестный отец
|Пятница
|19:30:16
|23:04:19
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|9
|23.03.2017
|На расстоянии удара
|Четверг
|21:30:31
|23:31:09
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|10
|26.03.2017
|Солдаты - 8
|Воскресенье
|21:04:29
|22:01:16
|ЧЕ
|0.3
|0.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|Comedy Woman
|Четверг
|21:58:39
|22:59:28
|ТНТ 4
|0.3
|1.1
|2
|26.03.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|22:29:21
|22:58:27
|ТНТ 4
|0.3
|1.1
|3
|26.03.2017
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|22:59:36
|23:59:41
|ТНТ 4
|0.3
|1.2
|4
|21.03.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Вторник
|22:52:02
|22:59:07
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|5
|23.03.2017
|Универ
|Четверг
|13:00:56
|13:31:41
|ТНТ 4
|0.2
|1.4
|6
|25.03.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Суббота
|18:00:43
|18:30:04
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|7
|23.03.2017
|Не спать
|Четверг
|01:00:08
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.5
|8
|23.03.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Четверг
|17:54:01
|17:59:59
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|9
|24.03.2017
|Маверик
|Пятница
|19:00:26
|21:29:37
|ТНТ 4
|0.2
|0.5
|10
|25.03.2017
|Такое кино
|Суббота
|01:00:09
|01:31:24
|ТНТ 4
|0.2
|1.3
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.03.2017
|Махинаторы
|Среда
|20:32:32
|21:00:23
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|0.8
|2
|22.03.2017
|Как это работает
|Среда
|19:30:34
|19:58:41
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|0.9
|3
|24.03.2017
|Битва за недвижимость
|Пятница
|21:32:13
|21:59:36
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|4
|22.03.2017
|Из чего это сделано ?
|Среда
|19:02:13
|19:27:56
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|5
|24.03.2017
|Склады. Битва в Канаде
|Пятница
|21:00:53
|21:27:43
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|6
|22.03.2017
|Выжить любой ценой
|Среда
|22:01:28
|23:00:04
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|7
|24.03.2017
|Великий махинатор
|Пятница
|20:00:36
|20:59:33
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|8
|26.03.2017
|Лучший моделист
|Воскресенье
|11:01:12
|11:58:28
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|9
|22.03.2017
|Не пытайтесь повторить
|Среда
|23:01:14
|00:00:48
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|10
|22.03.2017
|Молниеносные катастрофы
|Среда
|00:27:48
|00:50:23
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|1.2
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.03.2017
|День Д
|Четверг
|20:50:26
|22:24:54
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.9
|2
|22.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Среда
|18:09:51
|19:00:04
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.4
|3
|25.03.2017
|Высота
|Суббота
|19:00:12
|20:45:42
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|4
|23.03.2017
|Ворошиловский стрелок
|Четверг
|19:01:19
|20:50:26
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|5
|21.03.2017
|Выйти замуж за капитана
|Вторник
|19:00:20
|20:40:54
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
|6
|25.03.2017
|Улица полна неожиданностей
|Суббота
|20:45:42
|22:05:03
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.4
|7
|24.03.2017
|Тайны следствия - 11
|Пятница
|18:12:39
|19:01:58
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.9
|8
|26.03.2017
|Спортлото-82
|Воскресенье
|17:13:09
|18:59:54
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.5
|9
|24.03.2017
|Где находится нофелет?
|Пятница
|20:35:48
|22:04:51
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.2
|10
|24.03.2017
|Самая обаятельная и привлекательная
|Пятница
|19:01:58
|20:35:48
|ДОМ КИНО
|0.4
|1.3
Advertology.Ru
10.05.2017
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