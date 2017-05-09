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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.03.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:28:19 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.7 22.9
2 23.03.2017 Время Четверг 21:00:13 21:42:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 19.6
3 24.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:32:38 23:17:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 21.2
4 23.03.2017 Пусть говорят Четверг 20:03:08 21:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.2
5 20.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:34:55 23:24:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 20.7
6 26.03.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:34:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.5
7 26.03.2017 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Воскресенье 17:55:28 19:28:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 17.5
8 24.03.2017 60 минут Пятница 18:47:38 19:59:54 РОССИЯ1 5.5 18.0
9 26.03.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:30:15 РОССИЯ1 5.2 14.2
10 22.03.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:03 РОССИЯ1 5.0 14.6
11 22.03.2017 Местное время Среда 20:44:03 21:00:18 РОССИЯ1 5.0 13.8
12 23.03.2017 Круговорот Четверг 22:26:51 23:27:50 РОССИЯ1 4.7 17.2
13 25.03.2017 Акушерка Суббота 21:03:48 01:22:10 РОССИЯ1 4.5 16.7
14 26.03.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:20 НТВ 4.3 11.9
15 20.03.2017 Свидетели Понедельник 20:39:32 21:37:46 НТВ 4.2 11.6
16 25.03.2017 Сегодня вечером Суббота 21:22:44 23:01:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.4
17 24.03.2017 Юморина Пятница 20:59:05 23:21:03 РОССИЯ1 4.2 12.8
18 26.03.2017 Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение Воскресенье 18:02:01 18:58:48 НТВ 4.1 12.7
19 26.03.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:34:37 00:44:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 17.8
20 23.03.2017 Прямой эфир Четверг 17:39:15 18:46:28 РОССИЯ1 4.1 16.7
21 25.03.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:03:48 РОССИЯ1 4.0 11.2
22 26.03.2017 Городская рапсодия Воскресенье 14:19:08 17:48:52 РОССИЯ1 3.9 14.8
23 26.03.2017 Танцуют все! Воскресенье 17:48:52 19:58:46 РОССИЯ1 3.9 11.6
24 23.03.2017 Вечерние новости Четверг 19:46:20 20:03:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 11.6
25 25.03.2017 Медовая любовь Суббота 14:19:50 17:55:07 РОССИЯ1 3.7 15.2
26 26.03.2017 "Кавказская пленница". Рождение легенды Воскресенье 16:52:53 17:55:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 12.6
27 25.03.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:23 НТВ 3.7 11.4
28 25.03.2017 Минута славы Суббота 19:10:33 20:59:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 10.5
29 26.03.2017 Риддик Воскресенье 21:00:22 23:23:37 СТС 3.4 10.4
30 25.03.2017 Ты супер! Суббота 20:02:23 22:43:00 НТВ 3.4 9.8
31 26.03.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:42 10:17:31 РОССИЯ1 3.4 17.6
32 24.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Пятница 18:56:44 20:55:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.6
33 25.03.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:01:54 23:43:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.7
34 26.03.2017 Романовы Воскресенье 15:49:47 16:52:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.4
35 23.03.2017 След Четверг 21:16:57 22:00:07 3.4 9.8
36 25.03.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:55:07 20:00:00 РОССИЯ1 3.3 10.9
37 26.03.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:15 01:39:41 РОССИЯ1 3.3 17.0
38 23.03.2017 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:07 22:26:18 3.3 10.3
39 25.03.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:19:50 РОССИЯ1 3.3 15.0
40 25.03.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:18 19:10:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.8
41 26.03.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:20:59 18:02:01 НТВ 3.2 11.1
42 26.03.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:30 13:12:50 РОССИЯ1 3.2 13.6
43 20.03.2017 Первая студия Понедельник 18:26:18 19:45:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.9
44 26.03.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:37 НТВ 3.2 13.3
45 23.03.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:27:50 01:25:25 РОССИЯ1 3.2 21.9
46 21.03.2017 Чрезвычайное происшествие Вторник 18:33:14 18:58:47 НТВ 3.1 11.7
47 22.03.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:07 19:39:35 НТВ 3.1 10.6
48 25.03.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:46 13:59:58 РОССИЯ1 3.0 13.7
49 25.03.2017 Секрет на миллион Суббота 17:01:06 18:58:50 НТВ 3.0 10.6
50 24.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:49 22:02:13 ТНТ 2.9 8.3
51 23.03.2017 Мужское/женское Четверг 16:02:33 16:59:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 14.9
52 26.03.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:37 14:10:27 НТВ 2.8 12.0
53 24.03.2017 Вести. (17:00) Пятница 17:00:07 17:19:30 РОССИЯ1 2.8 13.4
54 20.03.2017 Детективы Понедельник 20:00:03 20:25:28 2.8 8.0
55 20.03.2017 Вечерний Ургант Понедельник 23:24:33 23:56:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 14.4
56 26.03.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:30 РОССИЯ1 2.7 12.0
57 26.03.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:40:31 2.7 8.1
58 21.03.2017 Говорим и показываем Вторник 17:30:00 18:33:14 НТВ 2.7 11.3
59 26.03.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:29 12:00:14 НТВ 2.7 11.6
60 26.03.2017 Молодой Воскресенье 20:15:53 22:17:52 НТВ 2.7 7.1
61 25.03.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:08 21:30:17 ТНТ 2.6 7.4
62 26.03.2017 Теория заговора Воскресенье 13:52:00 14:48:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.0
63 26.03.2017 Семейный альбом Воскресенье 13:12:50 13:59:55 РОССИЯ1 2.6 11.2
64 26.03.2017 Пока все дома Воскресенье 10:34:56 11:23:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.6
65 24.03.2017 Новости. (12:00) Пятница 12:00:14 12:16:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 17.1
66 25.03.2017 Ведьмина гора Суббота 20:59:50 22:55:57 СТС 2.5 7.4
67 26.03.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:27 11:05:29 НТВ 2.5 11.6
68 25.03.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:43:00 23:41:25 НТВ 2.5 8.9
69 26.03.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:17 22:00:48 ТНТ 2.5 6.8
70 26.03.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:49 15:59:56 НТВ 2.5 9.8
71 21.03.2017 Реальные пацаны Вторник 20:32:50 21:02:33 ТНТ 2.5 7.1
72 20.03.2017 Воронины Понедельник 19:29:36 20:00:41 СТС 2.5 7.8
73 26.03.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:18:55 НТВ 2.5 9.3
74 20.03.2017 Давай поженимся! Понедельник 17:01:40 17:58:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.2
75 24.03.2017 Жди меня Пятница 17:00:26 17:58:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.4
76 26.03.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:45 09:30:42 РОССИЯ1 2.5 15.5
77 20.03.2017 Тайны следствия - 10 Понедельник 15:58:51 16:58:50 РОССИЯ1 2.5 12.6
78 26.03.2017 Фазенда Воскресенье 11:23:39 12:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 10.4
79 23.03.2017 Майор и магия Четверг 22:26:18 23:15:10 2.4 8.6
80 22.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:28:07 02:14:13 РОССИЯ1 2.4 21.1
81 25.03.2017 Холостяк Суббота 21:30:17 23:01:27 ТНТ 2.4 7.1
82 25.03.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:27 12:00:38 НТВ 2.4 11.5
83 25.03.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:01 19:00:43 2.4 8.3
84 25.03.2017 Квартирный вопрос Суббота 12:00:38 13:06:15 НТВ 2.3 10.6
85 23.03.2017 Молодежка-4 Четверг 20:00:50 21:00:39 СТС 2.3 6.5
86 24.03.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:27 15:19:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 14.1
87 26.03.2017 Поедем, поедим! Воскресенье 14:10:27 15:05:49 НТВ 2.3 9.6
88 26.03.2017 Хроники Риддика Воскресенье 18:45:26 21:00:22 СТС 2.3 6.2
89 25.03.2017 Постскриптум Суббота 21:00:07 22:13:16 2.3 6.5
90 26.03.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:12 12:17:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.7
91 25.03.2017 Пятеро на одного Суббота 10:10:01 10:59:54 РОССИЯ1 2.3 11.2
92 25.03.2017 Военная тайна Суббота 16:35:44 17:03:01 2.2 8.9
93 24.03.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:15 21:00:16 СТС 2.2 6.7
94 26.03.2017 Stand up Воскресенье 22:00:48 23:02:24 ТНТ 2.2 7.1
95 25.03.2017 Смак Суббота 11:17:39 11:58:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.6
96 23.03.2017 Новости. (09:00) Четверг 08:59:11 09:19:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 17.8
97 24.03.2017 По секрету всему свету Пятница 23:21:03 01:23:28 РОССИЯ1 2.2 13.2
98 26.03.2017 Спецназ-2 Воскресенье 17:32:06 18:00:10 2.2 7.2
99 25.03.2017 На 10 лет моложе Суббота 13:18:46 14:09:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 9.7
100 26.03.2017 Спецназ Воскресенье 16:32:37 17:32:06 2.2 7.5
TNS Россия
Advertology.Ru

10.05.2017

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