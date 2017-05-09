100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (20/03/2017 - 26/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:28:19
|21:00:07
|8.7
|22.9
|2
|23.03.2017
|Время
|Четверг
|21:00:13
|21:42:15
|6.9
|19.6
|3
|24.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:32:38
|23:17:55
|6.8
|21.2
|4
|23.03.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|20:03:08
|21:00:06
|6.1
|17.2
|5
|20.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:34:55
|23:24:33
|6.1
|20.7
|6
|26.03.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:34:37
|5.9
|16.5
|7
|26.03.2017
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Воскресенье
|17:55:28
|19:28:19
|5.8
|17.5
|8
|24.03.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:38
|19:59:54
|5.5
|18.0
|9
|26.03.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:30:15
|5.2
|14.2
|10
|22.03.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:03
|5.0
|14.6
|11
|22.03.2017
|Местное время
|Среда
|20:44:03
|21:00:18
|5.0
|13.8
|12
|23.03.2017
|Круговорот
|Четверг
|22:26:51
|23:27:50
|4.7
|17.2
|13
|25.03.2017
|Акушерка
|Суббота
|21:03:48
|01:22:10
|4.5
|16.7
|14
|26.03.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:20
|4.3
|11.9
|15
|20.03.2017
|Свидетели
|Понедельник
|20:39:32
|21:37:46
|4.2
|11.6
|16
|25.03.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:22:44
|23:01:54
|4.2
|12.4
|17
|24.03.2017
|Юморина
|Пятница
|20:59:05
|23:21:03
|4.2
|12.8
|18
|26.03.2017
|Новые русские сенсации. Человек Путина. Продолжение
|Воскресенье
|18:02:01
|18:58:48
|4.1
|12.7
|19
|26.03.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:34:37
|00:44:31
|4.1
|17.8
|20
|23.03.2017
|Прямой эфир
|Четверг
|17:39:15
|18:46:28
|4.1
|16.7
|21
|25.03.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:03:48
|4.0
|11.2
|22
|26.03.2017
|Городская рапсодия
|Воскресенье
|14:19:08
|17:48:52
|3.9
|14.8
|23
|26.03.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:48:52
|19:58:46
|3.9
|11.6
|24
|23.03.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|19:46:20
|20:03:08
|3.7
|11.6
|25
|25.03.2017
|Медовая любовь
|Суббота
|14:19:50
|17:55:07
|3.7
|15.2
|26
|26.03.2017
|"Кавказская пленница". Рождение легенды
|Воскресенье
|16:52:53
|17:55:28
|3.7
|12.6
|27
|25.03.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:23
|3.7
|11.4
|28
|25.03.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:10:33
|20:59:19
|3.6
|10.5
|29
|26.03.2017
|Риддик
|Воскресенье
|21:00:22
|23:23:37
|3.4
|10.4
|30
|25.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:02:23
|22:43:00
|3.4
|9.8
|31
|26.03.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:42
|10:17:31
|3.4
|17.6
|32
|24.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Пятница
|18:56:44
|20:55:41
|3.4
|10.6
|33
|25.03.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:01:54
|23:43:48
|3.4
|12.7
|34
|26.03.2017
|Романовы
|Воскресенье
|15:49:47
|16:52:53
|3.4
|12.4
|35
|23.03.2017
|След
|Четверг
|21:16:57
|22:00:07
|3.4
|9.8
|36
|25.03.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:55:07
|20:00:00
|3.3
|10.9
|37
|26.03.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:15
|01:39:41
|3.3
|17.0
|38
|23.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:07
|22:26:18
|3.3
|10.3
|39
|25.03.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:19:50
|3.3
|15.0
|40
|25.03.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:18
|19:10:33
|3.2
|10.8
|41
|26.03.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:20:59
|18:02:01
|3.2
|11.1
|42
|26.03.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:30
|13:12:50
|3.2
|13.6
|43
|20.03.2017
|Первая студия
|Понедельник
|18:26:18
|19:45:27
|3.2
|10.9
|44
|26.03.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:37
|3.2
|13.3
|45
|23.03.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:27:50
|01:25:25
|3.2
|21.9
|46
|21.03.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Вторник
|18:33:14
|18:58:47
|3.1
|11.7
|47
|22.03.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:07
|19:39:35
|3.1
|10.6
|48
|25.03.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:46
|13:59:58
|3.0
|13.7
|49
|25.03.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:01:06
|18:58:50
|3.0
|10.6
|50
|24.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:49
|22:02:13
|2.9
|8.3
|51
|23.03.2017
|Мужское/женское
|Четверг
|16:02:33
|16:59:24
|2.8
|14.9
|52
|26.03.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:37
|14:10:27
|2.8
|12.0
|53
|24.03.2017
|Вести. (17:00)
|Пятница
|17:00:07
|17:19:30
|2.8
|13.4
|54
|20.03.2017
|Детективы
|Понедельник
|20:00:03
|20:25:28
|2.8
|8.0
|55
|20.03.2017
|Вечерний Ургант
|Понедельник
|23:24:33
|23:56:08
|2.8
|14.4
|56
|26.03.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:30
|2.7
|12.0
|57
|26.03.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:40:31
|2.7
|8.1
|58
|21.03.2017
|Говорим и показываем
|Вторник
|17:30:00
|18:33:14
|2.7
|11.3
|59
|26.03.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:29
|12:00:14
|2.7
|11.6
|60
|26.03.2017
|Молодой
|Воскресенье
|20:15:53
|22:17:52
|2.7
|7.1
|61
|25.03.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:08
|21:30:17
|2.6
|7.4
|62
|26.03.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:52:00
|14:48:07
|2.6
|11.0
|63
|26.03.2017
|Семейный альбом
|Воскресенье
|13:12:50
|13:59:55
|2.6
|11.2
|64
|26.03.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:34:56
|11:23:39
|2.6
|11.6
|65
|24.03.2017
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:14
|12:16:04
|2.6
|17.1
|66
|25.03.2017
|Ведьмина гора
|Суббота
|20:59:50
|22:55:57
|2.5
|7.4
|67
|26.03.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:27
|11:05:29
|2.5
|11.6
|68
|25.03.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:43:00
|23:41:25
|2.5
|8.9
|69
|26.03.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:17
|22:00:48
|2.5
|6.8
|70
|26.03.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:49
|15:59:56
|2.5
|9.8
|71
|21.03.2017
|Реальные пацаны
|Вторник
|20:32:50
|21:02:33
|2.5
|7.1
|72
|20.03.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:36
|20:00:41
|2.5
|7.8
|73
|26.03.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:18:55
|2.5
|9.3
|74
|20.03.2017
|Давай поженимся!
|Понедельник
|17:01:40
|17:58:45
|2.5
|11.2
|75
|24.03.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:00:26
|17:58:55
|2.5
|11.4
|76
|26.03.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:45
|09:30:42
|2.5
|15.5
|77
|20.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:58:51
|16:58:50
|2.5
|12.6
|78
|26.03.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:39
|12:00:06
|2.4
|10.4
|79
|23.03.2017
|Майор и магия
|Четверг
|22:26:18
|23:15:10
|2.4
|8.6
|80
|22.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:28:07
|02:14:13
|2.4
|21.1
|81
|25.03.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:30:17
|23:01:27
|2.4
|7.1
|82
|25.03.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:27
|12:00:38
|2.4
|11.5
|83
|25.03.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:01
|19:00:43
|2.4
|8.3
|84
|25.03.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:38
|13:06:15
|2.3
|10.6
|85
|23.03.2017
|Молодежка-4
|Четверг
|20:00:50
|21:00:39
|2.3
|6.5
|86
|24.03.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:27
|15:19:19
|2.3
|14.1
|87
|26.03.2017
|Поедем, поедим!
|Воскресенье
|14:10:27
|15:05:49
|2.3
|9.6
|88
|26.03.2017
|Хроники Риддика
|Воскресенье
|18:45:26
|21:00:22
|2.3
|6.2
|89
|25.03.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:07
|22:13:16
|2.3
|6.5
|90
|26.03.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:12
|12:17:36
|2.3
|9.7
|91
|25.03.2017
|Пятеро на одного
|Суббота
|10:10:01
|10:59:54
|2.3
|11.2
|92
|25.03.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:44
|17:03:01
|2.2
|8.9
|93
|24.03.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:15
|21:00:16
|2.2
|6.7
|94
|26.03.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:48
|23:02:24
|2.2
|7.1
|95
|25.03.2017
|Смак
|Суббота
|11:17:39
|11:58:44
|2.2
|10.6
|96
|23.03.2017
|Новости. (09:00)
|Четверг
|08:59:11
|09:19:29
|2.2
|17.8
|97
|24.03.2017
|По секрету всему свету
|Пятница
|23:21:03
|01:23:28
|2.2
|13.2
|98
|26.03.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|17:32:06
|18:00:10
|2.2
|7.2
|99
|25.03.2017
|На 10 лет моложе
|Суббота
|13:18:46
|14:09:09
|2.2
|9.7
|100
|26.03.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|16:32:37
|17:32:06
|2.2
|7.5
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10.05.2017
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