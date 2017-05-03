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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:25:36 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.6
2 04.04.2017 Время Вторник 21:00:07 21:54:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 16.3
3 07.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:42:31 23:30:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 16.6
4 05.04.2017 Местное время Среда 20:45:41 21:01:23 РОССИЯ1 5.6 14.8
5 03.04.2017 Первая студия Понедельник 20:02:13 20:18:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.0
6 09.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:38:55 РОССИЯ1 5.3 13.5
7 05.04.2017 Свидетельство о рождении Среда 22:06:58 23:15:09 РОССИЯ1 5.3 15.7
8 09.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:39:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.4
9 05.04.2017 Пусть говорят Среда 20:03:29 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.4
10 03.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:12 20:02:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.3
11 05.04.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:45:41 РОССИЯ1 5.0 14.2
12 09.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:38:55 01:37:48 РОССИЯ1 4.7 20.4
13 06.04.2017 Консультант Четверг 21:34:20 23:34:47 НТВ 4.7 13.9
14 09.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:39:23 23:40:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.2
15 09.04.2017 Новые русские сенсации. Сеанс невероятного исцеления Воскресенье 18:01:43 18:59:54 НТВ 4.5 15.1
16 05.04.2017 60 минут Среда 18:46:10 19:58:54 РОССИЯ1 4.5 15.6
17 04.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 20:40:08 21:37:13 НТВ 4.5 11.9
18 05.04.2017 След Среда 21:16:07 22:00:03 4.2 10.9
19 09.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:32:58 10:18:27 РОССИЯ1 4.2 21.8
20 07.04.2017 Поле чудес Пятница 19:52:48 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 12.3
21 09.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:01 18:01:43 НТВ 3.9 14.4
22 08.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:06:28 РОССИЯ1 3.9 10.7
23 09.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:10 13:05:17 НТВ 3.9 17.0
24 09.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:05 НТВ 3.8 10.9
25 07.04.2017 Первая студия. Спецвыпуск Пятница 18:36:54 19:47:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 13.6
26 05.04.2017 Прямой эфир Среда 17:39:36 18:45:06 РОССИЯ1 3.7 16.1
27 07.04.2017 Аншлаг и Компания Пятница 21:00:57 23:49:06 РОССИЯ1 3.7 10.6
28 03.04.2017 Сейчас. Экстренный выпуск Понедельник 22:00:10 22:29:45 3.7 9.7
29 08.04.2017 Прости Суббота 21:06:28 01:18:56 РОССИЯ1 3.6 12.3
30 08.04.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:20:53 РОССИЯ1 3.6 15.5
31 04.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:11 22:25:06 3.5 9.8
32 07.04.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:30:08 00:22:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 13.5
33 08.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:05 22:11:59 3.4 9.3
34 09.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:08 11:19:29 РОССИЯ1 3.4 15.2
35 03.04.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:08 17:51:03 РОССИЯ1 3.4 14.3
36 09.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:29 13:12:51 РОССИЯ1 3.4 15.0
37 05.04.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:15:09 02:05:23 РОССИЯ1 3.4 19.8
38 08.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:24:31 23:04:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 9.4
39 03.04.2017 Волчье солнце Понедельник 21:47:46 22:48:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 8.9
40 09.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:58 15:59:46 НТВ 3.3 13.4
41 09.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:08 16:18:57 НТВ 3.3 12.6
42 08.04.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:20 19:11:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.5
43 03.04.2017 Время покажет Понедельник 15:23:53 16:03:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 16.4
44 08.04.2017 Нагиев - это моя работа Суббота 10:16:18 11:18:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 15.0
45 03.04.2017 Новости. Специальный выпуск Понедельник 16:59:01 17:13:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 13.3
46 06.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Четверг 19:00:06 19:40:51 НТВ 3.0 11.3
47 09.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:17 14:10:18 НТВ 3.0 12.9
48 08.04.2017 Золото нации Суббота 16:19:25 17:52:21 РОССИЯ1 3.0 11.3
49 08.04.2017 Елена Прекрасная Суббота 14:20:53 16:19:25 РОССИЯ1 3.0 12.2
50 04.04.2017 Тайны следствия - 11 Вторник 14:58:49 16:58:48 РОССИЯ1 3.0 16.6
51 08.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:05:22 НТВ 3.0 8.8
52 08.04.2017 Улыбка лиса Суббота 20:03:32 21:00:05 3.0 8.2
53 09.04.2017 Печенье с предсказанием Воскресенье 14:19:40 17:51:20 РОССИЯ1 3.0 11.6
54 03.04.2017 Следствие любви Понедельник 23:17:57 00:08:21 2.9 11.4
55 09.04.2017 Семейный альбом Воскресенье 13:12:51 13:59:56 РОССИЯ1 2.9 12.4
56 04.04.2017 Новости. (15:00) Вторник 15:00:26 15:17:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 17.1
57 09.04.2017 Дуэлянт Воскресенье 20:15:34 22:22:52 НТВ 2.8 7.2
58 06.04.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:15:48 01:15:54 РОССИЯ1 2.8 14.4
59 08.04.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:38 13:59:14 РОССИЯ1 2.8 13.5
60 09.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:39 12:00:10 НТВ 2.8 12.7
61 08.04.2017 Ты супер! Суббота 20:05:22 22:40:22 НТВ 2.8 7.8
62 03.04.2017 Новости. (07:30) Понедельник 07:30:05 07:36:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 24.7
63 09.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:07 12:11:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.6
64 08.04.2017 Право знать! Суббота 22:11:59 23:42:24 2.8 8.4
65 04.04.2017 Мужское/женское Вторник 16:03:26 17:01:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 14.9
66 06.04.2017 Тайны следствия - 12 Четверг 14:57:08 16:58:30 РОССИЯ1 2.8 17.6
67 05.04.2017 Чрезвычайное происшествие Среда 18:33:09 18:58:47 НТВ 2.7 10.9
68 03.04.2017 Телеканал "Доброе утро" Понедельник 07:36:07 08:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 22.9
69 04.04.2017 Новости. (12:00) Вторник 12:00:07 12:21:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 17.5
70 05.04.2017 Место встречи Среда 13:59:53 16:00:17 НТВ 2.7 16.1
71 08.04.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:33 20:59:19 2.7 7.7
72 09.04.2017 Stand up Воскресенье 22:01:14 22:59:34 ТНТ 2.7 7.2
73 04.04.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:19 19:00:06 2.7 11.3
74 09.04.2017 Хоббит: битва пяти воинств Воскресенье 20:59:29 23:40:47 СТС 2.7 7.3
75 03.04.2017 Воронины Понедельник 19:29:47 20:00:30 СТС 2.7 7.7
76 08.04.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:01:59 12:00:16 НТВ 2.6 12.8
77 04.04.2017 Говорим и показываем Вторник 17:30:45 18:33:09 НТВ 2.6 11.8
78 04.04.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Вторник 19:00:06 19:29:58 2.6 9.3
79 08.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:40:22 23:42:50 НТВ 2.6 8.2
80 03.04.2017 Итоги дня Понедельник 23:35:08 00:05:22 НТВ 2.6 10.6
81 03.04.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:30 21:00:22 СТС 2.6 6.8
82 09.04.2017 Поедем, поедим! Воскресенье 14:10:18 15:05:58 НТВ 2.6 11.0
83 08.04.2017 Минута славы Суббота 19:11:16 20:58:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 7.5
84 09.04.2017 Пока все дома Воскресенье 10:34:48 11:23:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.7
85 09.04.2017 Каменская Воскресенье 22:42:19 23:41:19 2.6 8.0
86 03.04.2017 Ночные новости Понедельник 23:49:17 00:16:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.5
87 04.04.2017 Давай поженимся! Вторник 17:01:47 17:58:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 12.2
88 05.04.2017 Новости. (09:00) Среда 08:59:05 09:19:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 20.9
89 08.04.2017 Холостяк Суббота 21:29:52 23:00:28 ТНТ 2.5 7.0
90 09.04.2017 Романовы Воскресенье 15:32:03 16:34:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.6
91 08.04.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:06 16:35:33 2.5 9.7
92 09.04.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:56 10:33:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.3
93 08.04.2017 Квартирный вопрос Суббота 12:00:16 13:06:31 НТВ 2.4 11.6
94 08.04.2017 5-ая волна Суббота 21:01:48 23:13:38 2.4 6.8
95 04.04.2017 Новости. (19:30) Вторник 19:30:06 19:59:55 2.4 7.4
96 06.04.2017 Обзор Четверг 13:25:15 13:58:58 НТВ 2.4 15.6
97 08.04.2017 Военная тайна Суббота 16:35:33 17:02:47 2.4 9.3
98 03.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Понедельник 20:28:39 21:32:34 МАТЧ ТВ 2.3 6.0
99 07.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:09 21:58:24 ТНТ 2.3 6.4
100 08.04.2017 Идеальный ремонт Суббота 12:21:11 13:18:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.1
TNS Россия
Advertology.Ru

04.05.2017

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