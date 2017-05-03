100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:36
|21:00:01
|7.4
|19.6
|2
|04.04.2017
|Время
|Вторник
|21:00:07
|21:54:31
|6.2
|16.3
|3
|07.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:42:31
|23:30:08
|5.8
|16.6
|4
|05.04.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:41
|21:01:23
|5.6
|14.8
|5
|03.04.2017
|Первая студия
|Понедельник
|20:02:13
|20:18:17
|5.6
|15.0
|6
|09.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:38:55
|5.3
|13.5
|7
|05.04.2017
|Свидетельство о рождении
|Среда
|22:06:58
|23:15:09
|5.3
|15.7
|8
|09.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:39:23
|5.2
|13.4
|9
|05.04.2017
|Пусть говорят
|Среда
|20:03:29
|21:00:00
|5.2
|14.4
|10
|03.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:12
|20:02:13
|5.1
|14.3
|11
|05.04.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:45:41
|5.0
|14.2
|12
|09.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:38:55
|01:37:48
|4.7
|20.4
|13
|06.04.2017
|Консультант
|Четверг
|21:34:20
|23:34:47
|4.7
|13.9
|14
|09.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:39:23
|23:40:22
|4.6
|14.2
|15
|09.04.2017
|Новые русские сенсации. Сеанс невероятного исцеления
|Воскресенье
|18:01:43
|18:59:54
|4.5
|15.1
|16
|05.04.2017
|60 минут
|Среда
|18:46:10
|19:58:54
|4.5
|15.6
|17
|04.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|20:40:08
|21:37:13
|4.5
|11.9
|18
|05.04.2017
|След
|Среда
|21:16:07
|22:00:03
|4.2
|10.9
|19
|09.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:32:58
|10:18:27
|4.2
|21.8
|20
|07.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:48
|20:59:57
|4.1
|12.3
|21
|09.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:01
|18:01:43
|3.9
|14.4
|22
|08.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:06:28
|3.9
|10.7
|23
|09.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:10
|13:05:17
|3.9
|17.0
|24
|09.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:05
|3.8
|10.9
|25
|07.04.2017
|Первая студия. Спецвыпуск
|Пятница
|18:36:54
|19:47:39
|3.8
|13.6
|26
|05.04.2017
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:36
|18:45:06
|3.7
|16.1
|27
|07.04.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:57
|23:49:06
|3.7
|10.6
|28
|03.04.2017
|Сейчас. Экстренный выпуск
|Понедельник
|22:00:10
|22:29:45
|3.7
|9.7
|29
|08.04.2017
|Прости
|Суббота
|21:06:28
|01:18:56
|3.6
|12.3
|30
|08.04.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:20:53
|3.6
|15.5
|31
|04.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:11
|22:25:06
|3.5
|9.8
|32
|07.04.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:30:08
|00:22:47
|3.4
|13.5
|33
|08.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:05
|22:11:59
|3.4
|9.3
|34
|09.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:08
|11:19:29
|3.4
|15.2
|35
|03.04.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:08
|17:51:03
|3.4
|14.3
|36
|09.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:29
|13:12:51
|3.4
|15.0
|37
|05.04.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:15:09
|02:05:23
|3.4
|19.8
|38
|08.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:24:31
|23:04:06
|3.4
|9.4
|39
|03.04.2017
|Волчье солнце
|Понедельник
|21:47:46
|22:48:15
|3.3
|8.9
|40
|09.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:58
|15:59:46
|3.3
|13.4
|41
|09.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:08
|16:18:57
|3.3
|12.6
|42
|08.04.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:20
|19:11:16
|3.2
|10.5
|43
|03.04.2017
|Время покажет
|Понедельник
|15:23:53
|16:03:41
|3.2
|16.4
|44
|08.04.2017
|Нагиев - это моя работа
|Суббота
|10:16:18
|11:18:03
|3.1
|15.0
|45
|03.04.2017
|Новости. Специальный выпуск
|Понедельник
|16:59:01
|17:13:55
|3.1
|13.3
|46
|06.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Четверг
|19:00:06
|19:40:51
|3.0
|11.3
|47
|09.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:17
|14:10:18
|3.0
|12.9
|48
|08.04.2017
|Золото нации
|Суббота
|16:19:25
|17:52:21
|3.0
|11.3
|49
|08.04.2017
|Елена Прекрасная
|Суббота
|14:20:53
|16:19:25
|3.0
|12.2
|50
|04.04.2017
|Тайны следствия - 11
|Вторник
|14:58:49
|16:58:48
|3.0
|16.6
|51
|08.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:05:22
|3.0
|8.8
|52
|08.04.2017
|Улыбка лиса
|Суббота
|20:03:32
|21:00:05
|3.0
|8.2
|53
|09.04.2017
|Печенье с предсказанием
|Воскресенье
|14:19:40
|17:51:20
|3.0
|11.6
|54
|03.04.2017
|Следствие любви
|Понедельник
|23:17:57
|00:08:21
|2.9
|11.4
|55
|09.04.2017
|Семейный альбом
|Воскресенье
|13:12:51
|13:59:56
|2.9
|12.4
|56
|04.04.2017
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:26
|15:17:36
|2.9
|17.1
|57
|09.04.2017
|Дуэлянт
|Воскресенье
|20:15:34
|22:22:52
|2.8
|7.2
|58
|06.04.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:15:48
|01:15:54
|2.8
|14.4
|59
|08.04.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:38
|13:59:14
|2.8
|13.5
|60
|09.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:39
|12:00:10
|2.8
|12.7
|61
|08.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:05:22
|22:40:22
|2.8
|7.8
|62
|03.04.2017
|Новости. (07:30)
|Понедельник
|07:30:05
|07:36:07
|2.8
|24.7
|63
|09.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:07
|12:11:22
|2.8
|12.6
|64
|08.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:11:59
|23:42:24
|2.8
|8.4
|65
|04.04.2017
|Мужское/женское
|Вторник
|16:03:26
|17:01:47
|2.8
|14.9
|66
|06.04.2017
|Тайны следствия - 12
|Четверг
|14:57:08
|16:58:30
|2.8
|17.6
|67
|05.04.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Среда
|18:33:09
|18:58:47
|2.7
|10.9
|68
|03.04.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Понедельник
|07:36:07
|08:00:06
|2.7
|22.9
|69
|04.04.2017
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:07
|12:21:09
|2.7
|17.5
|70
|05.04.2017
|Место встречи
|Среда
|13:59:53
|16:00:17
|2.7
|16.1
|71
|08.04.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:33
|20:59:19
|2.7
|7.7
|72
|09.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:14
|22:59:34
|2.7
|7.2
|73
|04.04.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:19
|19:00:06
|2.7
|11.3
|74
|09.04.2017
|Хоббит: битва пяти воинств
|Воскресенье
|20:59:29
|23:40:47
|2.7
|7.3
|75
|03.04.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:47
|20:00:30
|2.7
|7.7
|76
|08.04.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:01:59
|12:00:16
|2.6
|12.8
|77
|04.04.2017
|Говорим и показываем
|Вторник
|17:30:45
|18:33:09
|2.6
|11.8
|78
|04.04.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Вторник
|19:00:06
|19:29:58
|2.6
|9.3
|79
|08.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:40:22
|23:42:50
|2.6
|8.2
|80
|03.04.2017
|Итоги дня
|Понедельник
|23:35:08
|00:05:22
|2.6
|10.6
|81
|03.04.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:30
|21:00:22
|2.6
|6.8
|82
|09.04.2017
|Поедем, поедим!
|Воскресенье
|14:10:18
|15:05:58
|2.6
|11.0
|83
|08.04.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:11:16
|20:58:47
|2.6
|7.5
|84
|09.04.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:34:48
|11:23:47
|2.6
|11.7
|85
|09.04.2017
|Каменская
|Воскресенье
|22:42:19
|23:41:19
|2.6
|8.0
|86
|03.04.2017
|Ночные новости
|Понедельник
|23:49:17
|00:16:26
|2.6
|11.5
|87
|04.04.2017
|Давай поженимся!
|Вторник
|17:01:47
|17:58:54
|2.6
|12.2
|88
|05.04.2017
|Новости. (09:00)
|Среда
|08:59:05
|09:19:38
|2.5
|20.9
|89
|08.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:29:52
|23:00:28
|2.5
|7.0
|90
|09.04.2017
|Романовы
|Воскресенье
|15:32:03
|16:34:19
|2.5
|9.6
|91
|08.04.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:06
|16:35:33
|2.5
|9.7
|92
|09.04.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:56
|10:33:44
|2.4
|11.3
|93
|08.04.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:16
|13:06:31
|2.4
|11.6
|94
|08.04.2017
|5-ая волна
|Суббота
|21:01:48
|23:13:38
|2.4
|6.8
|95
|04.04.2017
|Новости. (19:30)
|Вторник
|19:30:06
|19:59:55
|2.4
|7.4
|96
|06.04.2017
|Обзор
|Четверг
|13:25:15
|13:58:58
|2.4
|15.6
|97
|08.04.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:33
|17:02:47
|2.4
|9.3
|98
|03.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Понедельник
|20:28:39
|21:32:34
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.0
|99
|07.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:09
|21:58:24
|2.3
|6.4
|100
|08.04.2017
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:21:11
|13:18:55
|2.3
|11.1
Advertology.Ru
04.05.2017
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