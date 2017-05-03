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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.04.2017 Время Вторник 21:00:07 21:54:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 16.3
2 05.04.2017 Местное время Среда 20:45:41 21:01:23 РОССИЯ1 5.6 14.8
3 03.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:12 20:02:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.3
4 05.04.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:08 20:45:41 РОССИЯ1 5.0 14.2
5 08.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:06:28 РОССИЯ1 3.9 10.7
6 03.04.2017 Сейчас. Экстренный выпуск Понедельник 22:00:10 22:29:45 3.7 9.7
7 08.04.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:20:53 РОССИЯ1 3.6 15.5
8 04.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:11 22:25:06 3.5 9.8
9 09.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:08 11:19:29 РОССИЯ1 3.4 15.2
10 03.04.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:08 17:51:03 РОССИЯ1 3.4 14.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:38:55 РОССИЯ1 5.3 13.5
2 09.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:39:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 13.4
3 09.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:05 НТВ 3.8 10.9
4 08.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:05 22:11:59 3.4 9.3
5 03.04.2017 Новости. Специальный выпуск Понедельник 16:59:01 17:13:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 13.3
6 09.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:09 19:47:28 1.7 5.5
7 09.04.2017 Московская неделя Воскресенье 14:30:06 15:04:20 1.5 6.2
8 07.04.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:33:54 20:44:14 1.4 4.3
9 09.04.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:16:30 1.3 4.8
10 09.04.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:04 18:35:47 1.2 4.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 08.04.2017 Прости Суббота 21:06:28 01:18:56 РОССИЯ1 3.6 12.3
2 08.04.2017 Елена Прекрасная Суббота 14:20:53 16:19:25 РОССИЯ1 3.0 12.2
3 09.04.2017 Печенье с предсказанием Воскресенье 14:19:40 17:51:20 РОССИЯ1 3.0 11.6
4 09.04.2017 Дуэлянт Воскресенье 20:15:34 22:22:52 НТВ 2.8 7.2
5 09.04.2017 Хоббит: битва пяти воинств Воскресенье 20:59:29 23:40:47 СТС 2.7 7.3
6 08.04.2017 5-ая волна Суббота 21:01:48 23:13:38 2.4 6.8
7 08.04.2017 Джон Картер Суббота 21:00:21 23:33:53 СТС 2.3 6.6
8 03.04.2017 Орудия смерти: Город костей Понедельник 21:00:22 23:29:06 СТС 2.3 6.2
9 06.04.2017 Боги Египта Четверг 21:01:05 23:26:28 СТС 2.2 6.5
10 04.04.2017 Падение Лондона Вторник 19:59:55 21:48:59 2.1 5.7

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 05.04.2017 Свидетельство о рождении Среда 22:06:58 23:15:09 РОССИЯ1 5.3 15.7
2 06.04.2017 Консультант Четверг 21:34:20 23:34:47 НТВ 4.7 13.9
3 04.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 20:40:08 21:37:13 НТВ 4.5 11.9
4 05.04.2017 След Среда 21:16:07 22:00:03 4.2 10.9
5 03.04.2017 Волчье солнце Понедельник 21:47:46 22:48:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 8.9
6 04.04.2017 Тайны следствия - 11 Вторник 14:58:49 16:58:48 РОССИЯ1 3.0 16.6
7 08.04.2017 Улыбка лиса Суббота 20:03:32 21:00:05 3.0 8.2
8 03.04.2017 Следствие любви Понедельник 23:17:57 00:08:21 2.9 11.4
9 06.04.2017 Тайны следствия - 12 Четверг 14:57:08 16:58:30 РОССИЯ1 2.8 17.6
10 03.04.2017 Воронины Понедельник 19:29:47 20:00:30 СТС 2.7 7.7

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:29 13:12:51 РОССИЯ1 3.4 15.0
2 08.04.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:38 13:59:14 РОССИЯ1 2.8 13.5
3 09.04.2017 Stand up Воскресенье 22:01:14 22:59:34 ТНТ 2.7 7.2
4 07.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:09 21:58:24 ТНТ 2.3 6.4
5 09.04.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:47 22:01:14 ТНТ 2.3 5.8
6 07.04.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:37 21:00:31 СТС 2.0 6.2
7 07.04.2017 Открытый микрофон Пятница 21:58:24 23:00:58 ТНТ 1.9 5.2
8 07.04.2017 Импровизация Пятница 19:58:56 21:00:09 ТНТ 1.9 5.6
9 08.04.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 23:42:50 00:28:03 НТВ 1.6 6.3

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:36 09:32:58 РОССИЯ1 2.3 15.8
2 08.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:52:21 19:59:49 РОССИЯ1 2.3 7.2
3 09.04.2017 О чем поют мужчины Воскресенье 16:34:19 18:22:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 6.7
4 08.04.2017 Романтика романса Суббота 18:08:08 19:00:26 РОССИЯ К 0.8 2.5
5 09.04.2017 Шедевры мирового музыкального театра Воскресенье 21:56:29 22:04:51 РОССИЯ К 0.7 1.8
6 07.04.2017 Йонас Кауфман. Моя Италия Пятница 22:36:27 23:38:30 РОССИЯ К 0.6 2.0
7 09.04.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:06:02 10:32:10 РОССИЯ К 0.5 2.2
8 08.04.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:58:00 08:42:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.4 4.0
9 09.04.2017 "Аида" опера Воскресенье 22:04:51 00:35:30 РОССИЯ К 0.4 1.4
10 03.04.2017 А. Вивальди "Времена года". Илья Грингольц и Государственный академический камерный оркестр России Понедельник 18:08:51 18:47:56 РОССИЯ К 0.4 1.4

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.04.2017 Хороший динозавр Воскресенье 19:12:54 20:59:29 СТС 2.0 5.4
2 08.04.2017 Карлсон вернулся Суббота 09:32:30 09:51:06 КАРУСЕЛЬ 1.4 8.0
3 03.04.2017 Смешарики. Новые приключения Понедельник 19:52:30 20:02:50 КАРУСЕЛЬ 1.4 3.9
4 08.04.2017 Барбоскины Суббота 15:34:22 15:54:14 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.1
5 08.04.2017 Ми-ми-мишки Суббота 14:10:17 14:27:02 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.5
6 08.04.2017 Маша и медведь Суббота 22:39:20 23:00:05 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.6
7 09.04.2017 Маша и медведь Воскресенье 09:21:15 09:33:57 1.2 7.7
8 03.04.2017 Семейка бегемотов Понедельник 20:03:06 20:08:26 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.3
9 08.04.2017 Три кота Суббота 11:02:08 11:33:56 КАРУСЕЛЬ 1.2 5.5
10 04.04.2017 Меч в камне Вторник 19:28:57 21:08:08 1.1 3.2
TNS Россия
Advertology.Ru

04.05.2017

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