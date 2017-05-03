ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (03/04/2017 - 09/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/04/2017 - 09/04/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.04.2017
|Время
|Вторник
|21:00:07
|21:54:31
|6.2
|16.3
|2
|05.04.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:41
|21:01:23
|5.6
|14.8
|3
|03.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:12
|20:02:13
|5.1
|14.3
|4
|05.04.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:08
|20:45:41
|5.0
|14.2
|5
|08.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:06:28
|3.9
|10.7
|6
|03.04.2017
|Сейчас. Экстренный выпуск
|Понедельник
|22:00:10
|22:29:45
|3.7
|9.7
|7
|08.04.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:20:53
|3.6
|15.5
|8
|04.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:11
|22:25:06
|3.5
|9.8
|9
|09.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:08
|11:19:29
|3.4
|15.2
|10
|03.04.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:08
|17:51:03
|3.4
|14.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:38:55
|5.3
|13.5
|2
|09.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:39:23
|5.2
|13.4
|3
|09.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:05
|3.8
|10.9
|4
|08.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:05
|22:11:59
|3.4
|9.3
|5
|03.04.2017
|Новости. Специальный выпуск
|Понедельник
|16:59:01
|17:13:55
|3.1
|13.3
|6
|09.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:09
|19:47:28
|1.7
|5.5
|7
|09.04.2017
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:06
|15:04:20
|1.5
|6.2
|8
|07.04.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:33:54
|20:44:14
|1.4
|4.3
|9
|09.04.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:16:30
|1.3
|4.8
|10
|09.04.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:04
|18:35:47
|1.2
|4.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|08.04.2017
|Прости
|Суббота
|21:06:28
|01:18:56
|3.6
|12.3
|2
|08.04.2017
|Елена Прекрасная
|Суббота
|14:20:53
|16:19:25
|3.0
|12.2
|3
|09.04.2017
|Печенье с предсказанием
|Воскресенье
|14:19:40
|17:51:20
|3.0
|11.6
|4
|09.04.2017
|Дуэлянт
|Воскресенье
|20:15:34
|22:22:52
|2.8
|7.2
|5
|09.04.2017
|Хоббит: битва пяти воинств
|Воскресенье
|20:59:29
|23:40:47
|2.7
|7.3
|6
|08.04.2017
|5-ая волна
|Суббота
|21:01:48
|23:13:38
|2.4
|6.8
|7
|08.04.2017
|Джон Картер
|Суббота
|21:00:21
|23:33:53
|2.3
|6.6
|8
|03.04.2017
|Орудия смерти: Город костей
|Понедельник
|21:00:22
|23:29:06
|2.3
|6.2
|9
|06.04.2017
|Боги Египта
|Четверг
|21:01:05
|23:26:28
|2.2
|6.5
|10
|04.04.2017
|Падение Лондона
|Вторник
|19:59:55
|21:48:59
|2.1
|5.7
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|05.04.2017
|Свидетельство о рождении
|Среда
|22:06:58
|23:15:09
|5.3
|15.7
|2
|06.04.2017
|Консультант
|Четверг
|21:34:20
|23:34:47
|4.7
|13.9
|3
|04.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|20:40:08
|21:37:13
|4.5
|11.9
|4
|05.04.2017
|След
|Среда
|21:16:07
|22:00:03
|4.2
|10.9
|5
|03.04.2017
|Волчье солнце
|Понедельник
|21:47:46
|22:48:15
|3.3
|8.9
|6
|04.04.2017
|Тайны следствия - 11
|Вторник
|14:58:49
|16:58:48
|3.0
|16.6
|7
|08.04.2017
|Улыбка лиса
|Суббота
|20:03:32
|21:00:05
|3.0
|8.2
|8
|03.04.2017
|Следствие любви
|Понедельник
|23:17:57
|00:08:21
|2.9
|11.4
|9
|06.04.2017
|Тайны следствия - 12
|Четверг
|14:57:08
|16:58:30
|2.8
|17.6
|10
|03.04.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:47
|20:00:30
|2.7
|7.7
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:29
|13:12:51
|3.4
|15.0
|2
|08.04.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:38
|13:59:14
|2.8
|13.5
|3
|09.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:14
|22:59:34
|2.7
|7.2
|4
|07.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:09
|21:58:24
|2.3
|6.4
|5
|09.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:47
|22:01:14
|2.3
|5.8
|6
|07.04.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:37
|21:00:31
|2.0
|6.2
|7
|07.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|21:58:24
|23:00:58
|1.9
|5.2
|8
|07.04.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:58:56
|21:00:09
|1.9
|5.6
|9
|08.04.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|23:42:50
|00:28:03
|1.6
|6.3
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:36
|09:32:58
|2.3
|15.8
|2
|08.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:52:21
|19:59:49
|2.3
|7.2
|3
|09.04.2017
|О чем поют мужчины
|Воскресенье
|16:34:19
|18:22:02
|1.8
|6.7
|4
|08.04.2017
|Романтика романса
|Суббота
|18:08:08
|19:00:26
|0.8
|2.5
|5
|09.04.2017
|Шедевры мирового музыкального театра
|Воскресенье
|21:56:29
|22:04:51
|0.7
|1.8
|6
|07.04.2017
|Йонас Кауфман. Моя Италия
|Пятница
|22:36:27
|23:38:30
|0.6
|2.0
|7
|09.04.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:06:02
|10:32:10
|0.5
|2.2
|8
|08.04.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:58:00
|08:42:49
|0.4
|4.0
|9
|09.04.2017
|"Аида" опера
|Воскресенье
|22:04:51
|00:35:30
|0.4
|1.4
|10
|03.04.2017
|А. Вивальди "Времена года". Илья Грингольц и Государственный академический камерный оркестр России
|Понедельник
|18:08:51
|18:47:56
|0.4
|1.4
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.04.2017
|Хороший динозавр
|Воскресенье
|19:12:54
|20:59:29
|2.0
|5.4
|2
|08.04.2017
|Карлсон вернулся
|Суббота
|09:32:30
|09:51:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|8.0
|3
|03.04.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Понедельник
|19:52:30
|20:02:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|3.9
|4
|08.04.2017
|Барбоскины
|Суббота
|15:34:22
|15:54:14
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.1
|5
|08.04.2017
|Ми-ми-мишки
|Суббота
|14:10:17
|14:27:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.5
|6
|08.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|22:39:20
|23:00:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.6
|7
|09.04.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|09:21:15
|09:33:57
|1.2
|7.7
|8
|03.04.2017
|Семейка бегемотов
|Понедельник
|20:03:06
|20:08:26
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.3
|9
|08.04.2017
|Три кота
|Суббота
|11:02:08
|11:33:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|5.5
|10
|04.04.2017
|Меч в камне
|Вторник
|19:28:57
|21:08:08
|1.1
|3.2
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04.05.2017
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