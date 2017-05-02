ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 13/03/2017 - 19/03/2017
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.03.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:55
|21:00:04
|8.7
|22.7
|2
|17.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:30:33
|23:15:28
|7.3
|22.8
|3
|14.03.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|20:02:57
|21:00:05
|6.1
|17.3
|4
|17.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:35
|21:00:06
|5.4
|16.1
|5
|18.03.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:33:12
|23:10:15
|4.4
|13.7
|6
|17.03.2017
|Юморина
|Пятница
|20:59:54
|23:20:40
|4.0
|12.4
|7
|19.03.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|17:39:30
|19:58:47
|3.9
|11.4
|8
|19.03.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:31:10
|23:50:49
|3.9
|15.3
|9
|14.03.2017
|Прямой эфир
|Вторник
|17:38:53
|18:47:51
|3.8
|15.8
|10
|18.03.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:40
|22:33:21
|3.6
|10.5
Advertology.Ru
03.05.2017
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