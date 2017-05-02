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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 13/03/2017 - 19/03/2017

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.03.2017 Отдел С.С.С.Р Воскресенье 18:59:21 19:55:04 МИР 0.6 1.7
2 17.03.2017 Возвращение Мухтара - 2 Пятница 18:05:12 18:58:44 МИР 0.4 1.7
3 18.03.2017 Всегда говори "всегда" - 2 Суббота 19:05:23 20:01:47 МИР 0.4 1.2
4 16.03.2017 Закон & порядок. Отдел оперативных расследований Четверг 21:11:04 22:07:34 МИР 0.3 1.0
5 19.03.2017 Вместе Воскресенье 21:00:03 22:00:35 МИР 0.3 0.9
6 18.03.2017 Игра в четыре руки Суббота 14:04:42 15:58:28 МИР 0.3 1.3
7 17.03.2017 Новости Пятница 18:59:01 19:19:34 МИР 0.3 1.0
8 14.03.2017 Дочка Вторник 22:11:05 00:00:34 МИР 0.3 1.1
9 16.03.2017 От тюрьмы и от сумы... Четверг 22:07:34 23:56:52 МИР 0.3 1.0
10 17.03.2017 Маша и медведь Пятница 07:11:39 07:18:37 МИР 0.3 2.5

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 15:21:17 16:25:21 МАТЧ ТВ 2.2 8.0
2 16.03.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 22:59:58 23:56:57 МАТЧ ТВ 1.9 8.0
3 18.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 18:57:28 19:50:01 МАТЧ ТВ 1.6 5.2
4 18.03.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Суббота 15:43:34 18:30:32 МАТЧ ТВ 1.6 6.2
5 19.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Воскресенье 13:08:51 14:15:15 МАТЧ ТВ 1.4 5.9
6 18.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 14:35:15 15:24:55 МАТЧ ТВ 1.3 5.8
7 18.03.2017 #новости Суббота 19:50:31 19:55:57 МАТЧ ТВ 1.2 3.7
8 17.03.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 18:35:05 20:08:42 МАТЧ ТВ 1.2 4.0
9 18.03.2017 #всенаматч Суббота 15:25:05 15:43:34 МАТЧ ТВ 0.8 3.4
10 14.03.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 22:38:35 23:38:16 МАТЧ ТВ 0.8 3.1

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.03.2017 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:36:04 09:59:59 EURONEWS 0.3 1.6
2 18.03.2017 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:06 09:36:04 EURONEWS 0.3 1.6
3 19.03.2017 Новости EuroNews (08:00) Воскресенье 08:00:08 08:34:12 EURONEWS 0.2 1.9
4 15.03.2017 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:30:30 08:00:07 EURONEWS 0.2 1.7
5 19.03.2017 Новости EuroNews (08:30) Воскресенье 08:34:12 09:00:04 EURONEWS 0.2 1.2
6 18.03.2017 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:00 07:27:38 EURONEWS 0.2 1.9
7 19.03.2017 Новости EuroNews (05:30) Воскресенье 05:33:09 05:59:53 EURONEWS 0.1 2.2
8 19.03.2017 Новости EuroNews (06:30) Воскресенье 06:29:42 06:59:57 EURONEWS 0.1 1.6
9 18.03.2017 Новости EuroNews (05:00) Суббота 05:00:00 05:29:31 EURONEWS 0.1 2.3
10 18.03.2017 Новости EuroNews (03:30) Суббота 03:30:19 03:59:56 EURONEWS 0.1 1.7

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.03.2017 Моя прекрасная няня Среда 20:30:11 21:01:22 СТС LOVE 0.2 0.7
2 18.03.2017 Папины дочки Суббота 19:03:41 19:32:35 СТС LOVE 0.2 0.6
3 19.03.2017 Смешарики Воскресенье 08:51:40 08:58:10 СТС LOVE 0.2 1.2
4 16.03.2017 Сердца за любовь Четверг 12:35:13 13:35:08 СТС LOVE 0.1 0.7
5 16.03.2017 Страшная Любовь Четверг 13:35:08 14:05:10 СТС LOVE 0.1 0.7
6 16.03.2017 Кремлевские курсанты Четверг 14:05:10 16:03:07 СТС LOVE 0.1 0.6
7 15.03.2017 Луна Среда 21:01:22 22:58:47 СТС LOVE 0.1 0.3
8 16.03.2017 Кадетство Четверг 03:30:22 05:00:00 СТС LOVE 0.1 2.0
9 18.03.2017 Смешарики. Азбука здоровья Суббота 06:26:06 06:39:06 СТС LOVE 0.1 0.8
10 16.03.2017 Ранетки Четверг 01:30:11 03:30:12 СТС LOVE 0.0 0.8
TNS Россия
Advertology.Ru

03.05.2017

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