ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (13/03/2017 - 19/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 13/03/2017 - 19/03/2017
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.03.2017
|Отдел С.С.С.Р
|Воскресенье
|18:59:21
|19:55:04
|МИР
|0.6
|1.7
|2
|17.03.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Пятница
|18:05:12
|18:58:44
|МИР
|0.4
|1.7
|3
|18.03.2017
|Всегда говори "всегда" - 2
|Суббота
|19:05:23
|20:01:47
|МИР
|0.4
|1.2
|4
|16.03.2017
|Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
|Четверг
|21:11:04
|22:07:34
|МИР
|0.3
|1.0
|5
|19.03.2017
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:03
|22:00:35
|МИР
|0.3
|0.9
|6
|18.03.2017
|Игра в четыре руки
|Суббота
|14:04:42
|15:58:28
|МИР
|0.3
|1.3
|7
|17.03.2017
|Новости
|Пятница
|18:59:01
|19:19:34
|МИР
|0.3
|1.0
|8
|14.03.2017
|Дочка
|Вторник
|22:11:05
|00:00:34
|МИР
|0.3
|1.1
|9
|16.03.2017
|От тюрьмы и от сумы...
|Четверг
|22:07:34
|23:56:52
|МИР
|0.3
|1.0
|10
|17.03.2017
|Маша и медведь
|Пятница
|07:11:39
|07:18:37
|МИР
|0.3
|2.5
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|15:21:17
|16:25:21
|МАТЧ ТВ
|2.2
|8.0
|2
|16.03.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|22:59:58
|23:56:57
|МАТЧ ТВ
|1.9
|8.0
|3
|18.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|18:57:28
|19:50:01
|МАТЧ ТВ
|1.6
|5.2
|4
|18.03.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Суббота
|15:43:34
|18:30:32
|МАТЧ ТВ
|1.6
|6.2
|5
|19.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
|Воскресенье
|13:08:51
|14:15:15
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.9
|6
|18.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|14:35:15
|15:24:55
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.8
|7
|18.03.2017
|#новости
|Суббота
|19:50:31
|19:55:57
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.7
|8
|17.03.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|18:35:05
|20:08:42
|МАТЧ ТВ
|1.2
|4.0
|9
|18.03.2017
|#всенаматч
|Суббота
|15:25:05
|15:43:34
|МАТЧ ТВ
|0.8
|3.4
|10
|14.03.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|22:38:35
|23:38:16
|МАТЧ ТВ
|0.8
|3.1
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.03.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:36:04
|09:59:59
|0.3
|1.6
|2
|18.03.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:06
|09:36:04
|0.3
|1.6
|3
|19.03.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Воскресенье
|08:00:08
|08:34:12
|0.2
|1.9
|4
|15.03.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:30:30
|08:00:07
|0.2
|1.7
|5
|19.03.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Воскресенье
|08:34:12
|09:00:04
|0.2
|1.2
|6
|18.03.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:00
|07:27:38
|0.2
|1.9
|7
|19.03.2017
|Новости EuroNews (05:30)
|Воскресенье
|05:33:09
|05:59:53
|0.1
|2.2
|8
|19.03.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Воскресенье
|06:29:42
|06:59:57
|0.1
|1.6
|9
|18.03.2017
|Новости EuroNews (05:00)
|Суббота
|05:00:00
|05:29:31
|0.1
|2.3
|10
|18.03.2017
|Новости EuroNews (03:30)
|Суббота
|03:30:19
|03:59:56
|0.1
|1.7
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.03.2017
|Моя прекрасная няня
|Среда
|20:30:11
|21:01:22
|СТС LOVE
|0.2
|0.7
|2
|18.03.2017
|Папины дочки
|Суббота
|19:03:41
|19:32:35
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|3
|19.03.2017
|Смешарики
|Воскресенье
|08:51:40
|08:58:10
|СТС LOVE
|0.2
|1.2
|4
|16.03.2017
|Сердца за любовь
|Четверг
|12:35:13
|13:35:08
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|5
|16.03.2017
|Страшная Любовь
|Четверг
|13:35:08
|14:05:10
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|6
|16.03.2017
|Кремлевские курсанты
|Четверг
|14:05:10
|16:03:07
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|7
|15.03.2017
|Луна
|Среда
|21:01:22
|22:58:47
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|8
|16.03.2017
|Кадетство
|Четверг
|03:30:22
|05:00:00
|СТС LOVE
|0.1
|2.0
|9
|18.03.2017
|Смешарики. Азбука здоровья
|Суббота
|06:26:06
|06:39:06
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
|10
|16.03.2017
|Ранетки
|Четверг
|01:30:11
|03:30:12
|СТС LOVE
|0.0
|0.8
Advertology.Ru
03.05.2017
Комментарии
Написать комментарий