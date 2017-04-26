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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Местное время Вторник 20:44:08 20:59:38 РОССИЯ1 6.9 17.9
2 28.03.2017 Вести. (20:00) Вторник 20:00:09 20:44:08 РОССИЯ1 6.3 17.1
3 31.03.2017 Время Пятница 21:00:07 21:35:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.7
4 29.03.2017 Вечерние новости Среда 19:45:09 20:03:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.0
5 01.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:25 РОССИЯ1 4.0 11.6
6 02.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:18:59 НТВ 3.9 13.2
7 27.03.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:07 22:26:00 3.8 10.8
8 01.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:20:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.9
9 02.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:09 11:19:51 РОССИЯ1 3.0 12.0
10 02.04.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:08 14:19:44 РОССИЯ1 3.0 10.6

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:09:56 РОССИЯ1 5.8 14.2
2 02.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:31:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 12.3
3 02.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:12:56 НТВ 4.9 12.7
4 01.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:17 22:12:19 3.2 9.0
5 02.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:42:17 2.1 5.9
6 02.04.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:12:42 1.6 5.9
7 31.03.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:42 20:41:55 1.6 4.8
8 02.04.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:51 0.9 2.8
9 01.04.2017 Задело! Суббота 18:09:14 18:20:21 0.9 3.3
10 31.03.2017 Международное обозрение Пятница 23:00:05 23:54:06 РОССИЯ 24 0.9 3.0

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 Второе дыхание Суббота 21:03:25 00:59:34 РОССИЯ1 4.3 14.0
2 02.04.2017 Ледокол Воскресенье 20:14:38 22:41:16 НТВ 3.9 9.5
3 02.04.2017 Ищу мужчину Воскресенье 14:19:44 17:56:36 РОССИЯ1 3.7 12.3
4 01.04.2017 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Суббота 14:19:32 16:18:16 РОССИЯ1 3.7 15.4
5 02.04.2017 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Воскресенье 20:59:49 23:36:09 СТС 3.5 9.3
6 29.03.2017 Джек Ричер Среда 20:59:31 23:34:31 СТС 3.1 8.7
7 27.03.2017 Паркер Понедельник 21:00:02 23:17:55 СТС 2.4 6.9
8 30.03.2017 Макс Пэйн Четверг 21:00:28 22:55:13 СТС 2.2 6.0
9 01.04.2017 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Суббота 20:59:28 23:15:38 СТС 2.0 5.8
10 01.04.2017 Как стать принцессой Суббота 16:43:35 18:59:56 СТС 1.9 7.3

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Две жизни Вторник 22:52:08 23:46:25 РОССИЯ1 5.3 18.3
2 29.03.2017 След Среда 21:16:16 22:00:10 4.5 11.7
3 27.03.2017 Мата Хари Понедельник 21:36:07 23:31:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.7
4 29.03.2017 Волчье солнце Среда 21:36:32 23:38:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.8
5 28.03.2017 Свидетели Вторник 20:40:49 21:37:26 НТВ 3.9 10.4
6 27.03.2017 Майор и магия Понедельник 22:26:00 23:13:51 3.8 11.9
7 28.03.2017 Тайны следствия - 10 Вторник 15:58:05 16:59:27 РОССИЯ1 3.3 16.6
8 31.03.2017 Тайны следствия - 11 Пятница 14:57:56 16:58:27 РОССИЯ1 2.9 15.0
9 27.03.2017 Выжить любой ценой Понедельник 21:36:03 22:36:01 НТВ 2.8 7.9
10 27.03.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-14 Понедельник 16:30:56 17:29:32 НТВ 2.8 13.4

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.03.2017 Петросян-шоу Пятница 20:59:26 23:01:01 РОССИЯ1 3.6 10.1
2 01.04.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:15:50 14:00:00 РОССИЯ1 3.3 14.1
3 01.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Суббота 10:11:38 10:59:56 РОССИЯ1 3.2 14.3
4 02.04.2017 Однажды в России Воскресенье 21:02:03 22:02:46 ТНТ 2.8 6.9
5 01.04.2017 Вокруг смеха Суббота 11:28:37 11:59:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.1
6 02.04.2017 Stand up Воскресенье 22:02:46 23:02:58 ТНТ 2.4 6.4
7 02.04.2017 "Дежурный по стране" М. Жванецкий Воскресенье 00:12:52 01:11:59 РОССИЯ1 2.4 14.6
8 31.03.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:15 22:03:39 ТНТ 2.0 5.5
9 01.04.2017 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 23:39:53 00:30:25 НТВ 2.0 7.8

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:53:41 19:59:52 РОССИЯ1 3.1 10.5
2 02.04.2017 День войск национальной гвардии Российской Федерации Воскресенье 17:10:31 19:26:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.0
3 02.04.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:08 09:30:31 РОССИЯ1 2.3 14.6
4 01.04.2017 Романтика романса Суббота 18:53:07 19:45:07 РОССИЯ К 0.7 2.3
5 02.04.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:49 10:31:54 РОССИЯ К 0.7 3.1
6 27.03.2017 VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Торжественное открытие Понедельник 21:25:38 23:20:43 РОССИЯ К 0.6 1.7
7 01.04.2017 Играй, гармонь! Суббота 08:00:14 08:42:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.5 4.5
8 28.03.2017 Арам Хачатурян. Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром Вторник 17:38:11 18:26:19 РОССИЯ К 0.3 1.3
9 02.04.2017 Музыка на канале СТС Воскресенье 05:34:45 05:58:45 СТС 0.3 8.1
10 02.04.2017 "Татьяна" балет Джона Ноймайера Воскресенье 23:04:41 01:18:32 РОССИЯ К 0.3 1.3

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:21 12:00:14 НТВ 2.9 11.4
2 01.04.2017 Главная дорога Суббота 10:20:32 11:02:51 НТВ 2.9 12.7
3 02.04.2017 Первая передача Воскресенье 10:21:20 11:05:21 НТВ 2.5 10.5
4 02.04.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:32 10:31:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.8
5 27.03.2017 О самом главном Понедельник 09:56:21 10:59:14 РОССИЯ1 2.0 13.2
6 28.03.2017 Контрольная закупка Вторник 09:19:25 09:49:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 15.1
7 28.03.2017 Жить здорово Вторник 09:52:46 10:54:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 12.9
8 01.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:57 18:59:32 1.6 6.0
9 27.03.2017 Жить здорово. Спецвыпуск Понедельник 09:53:15 10:56:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.2 7.7
10 27.03.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 20:02:52 20:59:37 ПЯТНИЦА 1.1 2.9

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 60 минут Вторник 18:46:40 19:59:02 РОССИЯ1 5.7 18.5
2 02.04.2017 Новые русские сенсации. Они кричали за родину Воскресенье 18:01:45 18:59:53 НТВ 5.7 16.5
3 02.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:09:56 00:12:52 РОССИЯ1 5.5 17.4
4 02.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:05 18:01:45 НТВ 4.6 14.9
5 01.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:20 НТВ 4.1 12.7
6 30.03.2017 Первая студия Четверг 18:26:22 19:45:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 13.5
7 31.03.2017 Человек и закон Пятница 18:48:01 19:52:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 11.9
8 02.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:53 14:10:39 НТВ 3.5 12.4
9 29.03.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:45:23 02:38:31 РОССИЯ1 3.1 22.3
10 30.03.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:44:29 01:42:32 РОССИЯ1 3.0 18.3

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 18:57:01 20:52:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.5
2 02.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 13:54:09 15:57:19 МАТЧ ТВ 1.4 5.0
3 28.03.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 22:45:15 23:45:41 МАТЧ ТВ 1.2 4.2
4 02.04.2017 Футбол. Чемпионат Англии Воскресенье 18:57:30 19:55:39 МАТЧ ТВ 1.2 3.2
5 01.04.2017 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета Суббота 11:49:36 13:29:31 МАТЧ ТВ 1.2 5.0
6 02.04.2017 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт Воскресенье 12:50:57 13:48:39 МАТЧ ТВ 1.1 3.9
7 31.03.2017 Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Женщины Пятница 20:09:21 22:10:12 МАТЧ ТВ 1.1 3.0
8 02.04.2017 Футбол. Чемпионат Италии Воскресенье 21:41:16 22:39:27 МАТЧ ТВ 1.0 2.6
9 29.03.2017 10! Среда 22:52:37 23:08:11 МАТЧ ТВ 1.0 3.0
10 02.04.2017 #новости Воскресенье 15:57:34 16:02:39 МАТЧ ТВ 0.9 2.9

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.03.2017 Голос. Дети Пятница 21:35:40 23:23:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 21.2
2 02.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:26:39 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 17.4
3 27.03.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:42 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 13.4
4 02.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:30:31 10:17:42 РОССИЯ1 4.8 22.8
5 27.03.2017 Прямой эфир Понедельник 17:38:51 18:45:44 РОССИЯ1 4.4 17.7
6 02.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:14 13:05:53 НТВ 4.2 15.9
7 01.04.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:05:11 23:40:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.5
8 02.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:16 15:59:54 НТВ 4.0 13.5
9 01.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:26:56 23:05:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.1
10 31.03.2017 Поле чудес Пятница 19:52:17 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 11.1

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.03.2017 Барбоскины Понедельник 21:22:52 21:40:56 КАРУСЕЛЬ 1.6 4.3
2 02.04.2017 Маша и медведь Воскресенье 09:22:57 09:35:16 1.4 7.7
3 31.03.2017 Маша и медведь Пятница 16:59:58 17:14:10 КАРУСЕЛЬ 1.2 5.7
4 02.04.2017 Мулан-2 Воскресенье 17:58:10 19:26:39 1.1 3.2
5 02.04.2017 Дорога на Эльдорадо Воскресенье 19:26:54 21:15:11 1.1 2.7
6 31.03.2017 Поезд динозавров Пятница 19:37:47 20:03:23 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
7 31.03.2017 Ми-ми-мишки Пятница 19:14:49 19:31:19 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.7
8 01.04.2017 Эпик Суббота 11:27:46 13:23:14 СТС 1.1 4.6
9 02.04.2017 Фиксики Воскресенье 09:07:21 09:25:27 КАРУСЕЛЬ 1.0 6.3
10 31.03.2017 Томас и его друзья Пятница 20:18:17 20:29:09 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
TNS Россия
Advertology.Ru

27.04.2017

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