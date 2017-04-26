ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (27/03/2017 - 02/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 27/03/2017 - 02/04/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:08
|20:59:38
|6.9
|17.9
|2
|28.03.2017
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:09
|20:44:08
|6.3
|17.1
|3
|31.03.2017
|Время
|Пятница
|21:00:07
|21:35:40
|5.7
|15.7
|4
|29.03.2017
|Вечерние новости
|Среда
|19:45:09
|20:03:24
|4.6
|14.0
|5
|01.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:25
|4.0
|11.6
|6
|02.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:18:59
|3.9
|13.2
|7
|27.03.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:07
|22:26:00
|3.8
|10.8
|8
|01.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:20:11
|3.0
|12.9
|9
|02.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:09
|11:19:51
|3.0
|12.0
|10
|02.04.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:08
|14:19:44
|3.0
|10.6
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:09:56
|5.8
|14.2
|2
|02.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:31:54
|5.0
|12.3
|3
|02.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:12:56
|4.9
|12.7
|4
|01.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:17
|22:12:19
|3.2
|9.0
|5
|02.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:42:17
|2.1
|5.9
|6
|02.04.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:12:42
|1.6
|5.9
|7
|31.03.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:42
|20:41:55
|1.6
|4.8
|8
|02.04.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:51
|0.9
|2.8
|9
|01.04.2017
|Задело!
|Суббота
|18:09:14
|18:20:21
|0.9
|3.3
|10
|31.03.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|23:00:05
|23:54:06
|0.9
|3.0
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|Второе дыхание
|Суббота
|21:03:25
|00:59:34
|4.3
|14.0
|2
|02.04.2017
|Ледокол
|Воскресенье
|20:14:38
|22:41:16
|3.9
|9.5
|3
|02.04.2017
|Ищу мужчину
|Воскресенье
|14:19:44
|17:56:36
|3.7
|12.3
|4
|01.04.2017
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Суббота
|14:19:32
|16:18:16
|3.7
|15.4
|5
|02.04.2017
|Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
|Воскресенье
|20:59:49
|23:36:09
|3.5
|9.3
|6
|29.03.2017
|Джек Ричер
|Среда
|20:59:31
|23:34:31
|3.1
|8.7
|7
|27.03.2017
|Паркер
|Понедельник
|21:00:02
|23:17:55
|2.4
|6.9
|8
|30.03.2017
|Макс Пэйн
|Четверг
|21:00:28
|22:55:13
|2.2
|6.0
|9
|01.04.2017
|Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
|Суббота
|20:59:28
|23:15:38
|2.0
|5.8
|10
|01.04.2017
|Как стать принцессой
|Суббота
|16:43:35
|18:59:56
|1.9
|7.3
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Две жизни
|Вторник
|22:52:08
|23:46:25
|5.3
|18.3
|2
|29.03.2017
|След
|Среда
|21:16:16
|22:00:10
|4.5
|11.7
|3
|27.03.2017
|Мата Хари
|Понедельник
|21:36:07
|23:31:01
|4.2
|12.7
|4
|29.03.2017
|Волчье солнце
|Среда
|21:36:32
|23:38:53
|4.1
|11.8
|5
|28.03.2017
|Свидетели
|Вторник
|20:40:49
|21:37:26
|3.9
|10.4
|6
|27.03.2017
|Майор и магия
|Понедельник
|22:26:00
|23:13:51
|3.8
|11.9
|7
|28.03.2017
|Тайны следствия - 10
|Вторник
|15:58:05
|16:59:27
|3.3
|16.6
|8
|31.03.2017
|Тайны следствия - 11
|Пятница
|14:57:56
|16:58:27
|2.9
|15.0
|9
|27.03.2017
|Выжить любой ценой
|Понедельник
|21:36:03
|22:36:01
|2.8
|7.9
|10
|27.03.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-14
|Понедельник
|16:30:56
|17:29:32
|2.8
|13.4
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.03.2017
|Петросян-шоу
|Пятница
|20:59:26
|23:01:01
|3.6
|10.1
|2
|01.04.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:15:50
|14:00:00
|3.3
|14.1
|3
|01.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Суббота
|10:11:38
|10:59:56
|3.2
|14.3
|4
|02.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:03
|22:02:46
|2.8
|6.9
|5
|01.04.2017
|Вокруг смеха
|Суббота
|11:28:37
|11:59:50
|2.5
|11.1
|6
|02.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:46
|23:02:58
|2.4
|6.4
|7
|02.04.2017
|"Дежурный по стране" М. Жванецкий
|Воскресенье
|00:12:52
|01:11:59
|2.4
|14.6
|8
|31.03.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:15
|22:03:39
|2.0
|5.5
|9
|01.04.2017
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|23:39:53
|00:30:25
|2.0
|7.8
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:53:41
|19:59:52
|3.1
|10.5
|2
|02.04.2017
|День войск национальной гвардии Российской Федерации
|Воскресенье
|17:10:31
|19:26:39
|2.7
|8.0
|3
|02.04.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:08
|09:30:31
|2.3
|14.6
|4
|01.04.2017
|Романтика романса
|Суббота
|18:53:07
|19:45:07
|0.7
|2.3
|5
|02.04.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:49
|10:31:54
|0.7
|3.1
|6
|27.03.2017
|VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Торжественное открытие
|Понедельник
|21:25:38
|23:20:43
|0.6
|1.7
|7
|01.04.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|08:00:14
|08:42:59
|0.5
|4.5
|8
|28.03.2017
|Арам Хачатурян. Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром
|Вторник
|17:38:11
|18:26:19
|0.3
|1.3
|9
|02.04.2017
|Музыка на канале СТС
|Воскресенье
|05:34:45
|05:58:45
|0.3
|8.1
|10
|02.04.2017
|"Татьяна" балет Джона Ноймайера
|Воскресенье
|23:04:41
|01:18:32
|0.3
|1.3
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:21
|12:00:14
|2.9
|11.4
|2
|01.04.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:32
|11:02:51
|2.9
|12.7
|3
|02.04.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:20
|11:05:21
|2.5
|10.5
|4
|02.04.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:32
|10:31:23
|2.3
|9.8
|5
|27.03.2017
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:21
|10:59:14
|2.0
|13.2
|6
|28.03.2017
|Контрольная закупка
|Вторник
|09:19:25
|09:49:41
|2.0
|15.1
|7
|28.03.2017
|Жить здорово
|Вторник
|09:52:46
|10:54:59
|1.9
|12.9
|8
|01.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:57
|18:59:32
|1.6
|6.0
|9
|27.03.2017
|Жить здорово. Спецвыпуск
|Понедельник
|09:53:15
|10:56:24
|1.2
|7.7
|10
|27.03.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|20:02:52
|20:59:37
|ПЯТНИЦА
|1.1
|2.9
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|60 минут
|Вторник
|18:46:40
|19:59:02
|5.7
|18.5
|2
|02.04.2017
|Новые русские сенсации. Они кричали за родину
|Воскресенье
|18:01:45
|18:59:53
|5.7
|16.5
|3
|02.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:09:56
|00:12:52
|5.5
|17.4
|4
|02.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:05
|18:01:45
|4.6
|14.9
|5
|01.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:20
|4.1
|12.7
|6
|30.03.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:26:22
|19:45:21
|3.7
|13.5
|7
|31.03.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:01
|19:52:17
|3.5
|11.9
|8
|02.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:53
|14:10:39
|3.5
|12.4
|9
|29.03.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:45:23
|02:38:31
|3.1
|22.3
|10
|30.03.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:44:29
|01:42:32
|3.0
|18.3
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|18:57:01
|20:52:04
|3.9
|11.5
|2
|02.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|13:54:09
|15:57:19
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.0
|3
|28.03.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|22:45:15
|23:45:41
|МАТЧ ТВ
|1.2
|4.2
|4
|02.04.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Воскресенье
|18:57:30
|19:55:39
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.2
|5
|01.04.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Эстафета
|Суббота
|11:49:36
|13:29:31
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.0
|6
|02.04.2017
|Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт
|Воскресенье
|12:50:57
|13:48:39
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.9
|7
|31.03.2017
|Фигурное катание. Чемпионат Мира. Произвольная программа. Женщины
|Пятница
|20:09:21
|22:10:12
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.0
|8
|02.04.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Воскресенье
|21:41:16
|22:39:27
|МАТЧ ТВ
|1.0
|2.6
|9
|29.03.2017
|10!
|Среда
|22:52:37
|23:08:11
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.0
|10
|02.04.2017
|#новости
|Воскресенье
|15:57:34
|16:02:39
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.9
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.03.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:35:40
|23:23:57
|7.3
|21.2
|2
|02.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:26:39
|20:59:58
|7.0
|17.4
|3
|27.03.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:42
|21:00:00
|4.9
|13.4
|4
|02.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:31
|10:17:42
|4.8
|22.8
|5
|27.03.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:51
|18:45:44
|4.4
|17.7
|6
|02.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:14
|13:05:53
|4.2
|15.9
|7
|01.04.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:05:11
|23:40:37
|4.1
|13.5
|8
|02.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:16
|15:59:54
|4.0
|13.5
|9
|01.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:26:56
|23:05:11
|3.9
|11.1
|10
|31.03.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:17
|21:00:00
|3.8
|11.1
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.03.2017
|Барбоскины
|Понедельник
|21:22:52
|21:40:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.6
|4.3
|2
|02.04.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|09:22:57
|09:35:16
|1.4
|7.7
|3
|31.03.2017
|Маша и медведь
|Пятница
|16:59:58
|17:14:10
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|5.7
|4
|02.04.2017
|Мулан-2
|Воскресенье
|17:58:10
|19:26:39
|1.1
|3.2
|5
|02.04.2017
|Дорога на Эльдорадо
|Воскресенье
|19:26:54
|21:15:11
|1.1
|2.7
|6
|31.03.2017
|Поезд динозавров
|Пятница
|19:37:47
|20:03:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|7
|31.03.2017
|Ми-ми-мишки
|Пятница
|19:14:49
|19:31:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.7
|8
|01.04.2017
|Эпик
|Суббота
|11:27:46
|13:23:14
|1.1
|4.6
|9
|02.04.2017
|Фиксики
|Воскресенье
|09:07:21
|09:25:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|6.3
|10
|31.03.2017
|Томас и его друзья
|Пятница
|20:18:17
|20:29:09
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
Advertology.Ru
27.04.2017
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