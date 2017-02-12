Мария Лапушкина возглавила IMHO
Мария Лапушкина заняла пост генерального директора IMHO - крупнейшего в Рунете медийного интернет-селлера. Прежний его глава Илья Алексеев принял решение покинуть компанию, чтобы заняться новым проектом.
Мария Лапушкина в интернет-рекламе c 1999 г.
По окончании МГАХМ и РАГИС (специализация – маркетинг), работала в первом российском интернет агентстве System.ru менеджером по рекламе. В 2000 г. стала креативным директором агентства, а затем (в 2001 г.) – его генеральным директором. В 2002 г. в результате слияния System.ru стало частью IMHO, в котором Мария работала на руководящих позициях: заместитель гендиректора, вице-президент. До текущего назначения Мария занимала пост коммерческого директора IMHO.
13.02.2017
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