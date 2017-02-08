ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/01/2017 - 15/01/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.01.2017
|Время
|Вторник
|21:00:08
|21:35:00
|7.6
|20.4
|2
|09.01.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:43:57
|20:59:25
|6.3
|16.6
|3
|09.01.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:07
|20:43:57
|6.1
|16.5
|4
|14.01.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:21
|4.8
|12.9
|5
|15.01.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:07
|16:19:21
|4.1
|13.3
|6
|15.01.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:20:31
|3.8
|16.6
|7
|14.01.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Суббота
|19:00:08
|19:18:24
|3.7
|10.9
|8
|10.01.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:11
|22:26:30
|3.5
|9.6
|9
|11.01.2017
|Вечерние новости
|Среда
|18:00:08
|18:48:10
|3.4
|12.5
|10
|09.01.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:19:15
|3.4
|14.5
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:21:05
|6.0
|14.9
|2
|15.01.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|22:32:18
|4.5
|11.2
|3
|14.01.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:30
|22:13:34
|3.2
|8.2
|4
|15.01.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:06
|2.2
|6.2
|5
|15.01.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:09
|00:14:13
|2.1
|6.7
|6
|13.01.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:48
|20:45:27
|1.9
|5.9
|7
|15.01.2017
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:12
|15:03:20
|1.4
|4.9
|8
|15.01.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:29
|1.1
|3.2
|9
|14.01.2017
|Задело!
|Суббота
|18:11:20
|18:20:46
|0.9
|2.9
|10
|13.01.2017
|Международное обозрение
|Пятница
|22:59:51
|23:52:37
|0.9
|2.7
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|20:59:44
|23:29:59
|5.9
|15.1
|2
|15.01.2017
|Самое главное
|Воскресенье
|18:01:20
|19:59:54
|5.0
|14.2
|3
|14.01.2017
|Подмена
|Суббота
|21:02:21
|00:53:50
|4.8
|14.1
|4
|14.01.2017
|Иллюзия обмана
|Суббота
|20:59:48
|23:10:32
|4.3
|11.5
|5
|15.01.2017
|Любовь и море
|Воскресенье
|14:19:16
|18:01:20
|3.6
|11.8
|6
|14.01.2017
|Королева бензоколонки
|Суббота
|13:16:15
|14:45:36
|3.1
|12.0
|7
|15.01.2017
|Зимний роман
|Воскресенье
|12:14:55
|13:48:48
|2.8
|10.0
|8
|14.01.2017
|Принцесса с севера
|Суббота
|14:22:07
|17:56:25
|2.7
|9.7
|9
|14.01.2017
|Главный
|Суббота
|14:45:36
|16:53:51
|2.5
|9.2
|10
|13.01.2017
|XXX - три икса
|Пятница
|20:59:24
|23:17:26
|2.5
|6.8
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.01.2017
|Гречанка
|Вторник
|21:35:00
|23:16:31
|6.1
|17.1
|2
|15.01.2017
|Ментовские войны-7
|Воскресенье
|17:04:45
|18:02:52
|4.6
|14.2
|3
|11.01.2017
|Склифосовский 4
|Среда
|20:59:31
|21:50:30
|4.6
|12.0
|4
|12.01.2017
|След
|Четверг
|21:12:44
|22:00:03
|4.0
|10.9
|5
|12.01.2017
|Паутина-9
|Четверг
|21:37:57
|22:35:33
|3.9
|10.7
|6
|09.01.2017
|Паутина-8
|Понедельник
|20:42:41
|21:39:54
|3.8
|10.0
|7
|15.01.2017
|Шерлок Холмс
|Воскресенье
|00:01:09
|01:44:07
|3.5
|17.8
|8
|13.01.2017
|Ментовские войны-6
|Пятница
|17:11:11
|18:04:59
|3.4
|14.5
|9
|09.01.2017
|Тайны следствия - 4
|Понедельник
|15:56:31
|16:59:22
|3.3
|15.4
|10
|10.01.2017
|Детективы
|Вторник
|19:44:29
|20:23:07
|3.2
|9.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:21:07
|13:59:21
|3.2
|11.8
|2
|14.01.2017
|Петросян-шоу
|Суббота
|11:40:20
|13:58:54
|2.9
|11.4
|3
|13.01.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:34
|22:00:02
|2.6
|7.1
|4
|15.01.2017
|МаксимМаксим
|Воскресенье
|16:52:59
|19:01:37
|2.5
|7.5
|5
|13.01.2017
|Comedy Баттл. Лучшее
|Пятница
|22:00:02
|22:59:11
|2.3
|6.2
|6
|13.01.2017
|Импровизация
|Пятница
|20:00:18
|21:01:34
|2.1
|6.2
|7
|15.01.2017
|"Дежурный по стране" М. Жванецкий
|Воскресенье
|00:35:53
|01:33:02
|2.1
|11.9
|8
|15.01.2017
|Уральские пельмени
|Воскресенье
|09:59:19
|11:31:18
|1.9
|8.9
|9
|14.01.2017
|Comedy Woman
|Суббота
|15:00:40
|16:01:23
|1.8
|6.7
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Неголубой огонек
|Суббота
|17:56:25
|19:59:50
|4.4
|13.3
|2
|14.01.2017
|Большая игра
|Суббота
|23:01:26
|00:27:48
|2.5
|8.0
|3
|13.01.2017
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Пятница
|23:31:48
|03:27:40
|1.6
|8.8
|4
|13.01.2017
|Группировка "Ленинград" концерт
|Пятница
|23:00:15
|00:28:28
|1.4
|4.2
|5
|15.01.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:51:23
|09:31:13
|1.3
|11.5
|6
|14.01.2017
|Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым
|Суббота
|21:03:44
|22:28:24
|1.1
|2.8
|7
|15.01.2017
|Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017
|Воскресенье
|18:49:07
|20:20:18
|1.1
|2.9
|8
|15.01.2017
|Ночь в Версале. Болеро и другие шедевры Бежара
|Воскресенье
|22:48:15
|00:07:38
|0.9
|2.8
|9
|13.01.2017
|Лучшие песни нашего кино
|Пятница
|00:06:56
|03:23:12
|0.8
|5.2
|10
|13.01.2017
|Большая опера. Финал
|Пятница
|20:47:38
|23:24:37
|0.7
|2.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:55
|11:55:35
|2.3
|9.5
|2
|14.01.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:05
|19:00:47
|2.2
|7.2
|3
|14.01.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:39
|11:04:03
|1.8
|9.0
|4
|10.01.2017
|Жить здорово
|Вторник
|09:52:23
|10:56:01
|1.8
|14.0
|5
|13.01.2017
|О самом главном
|Пятница
|09:56:10
|10:58:58
|1.7
|12.3
|6
|11.01.2017
|Контрольная закупка
|Среда
|09:17:28
|09:47:53
|1.6
|14.0
|7
|15.01.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:26
|10:32:00
|1.6
|8.6
|8
|15.01.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:19:40
|11:04:25
|1.5
|7.4
|9
|10.01.2017
|Улика из прошлого
|Вторник
|20:44:42
|21:35:15
|1.2
|3.3
|10
|10.01.2017
|Легенды армии
|Вторник
|19:34:51
|20:20:09
|1.1
|3.1
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.01.2017
|60 минут
|Среда
|18:49:20
|20:00:02
|5.4
|17.2
|2
|15.01.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:05
|00:35:53
|4.9
|15.4
|3
|14.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Суббота
|18:02:24
|18:58:48
|4.3
|13.4
|4
|15.01.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|12:58:32
|13:57:23
|3.6
|12.5
|5
|13.01.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:49
|19:51:05
|3.6
|12.1
|6
|14.01.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:45
|17:03:05
|2.2
|7.4
|7
|14.01.2017
|Двойные стандарты
|Суббота
|13:00:28
|14:01:22
|1.9
|7.2
|8
|14.01.2017
|Донбасс. Новый год
|Суббота
|23:55:21
|00:29:30
|1.9
|6.6
|9
|09.01.2017
|Суд присяжных
|Понедельник
|12:02:18
|12:59:55
|1.8
|10.6
|10
|09.01.2017
|Вести. Ледниковый период
|Понедельник
|22:07:51
|22:17:39
|1.2
|3.0
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|16:19:54
|17:59:13
|МАТЧ ТВ
|2.1
|6.9
|2
|15.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|16:34:43
|17:24:22
|МАТЧ ТВ
|1.8
|5.6
|3
|15.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|13:20:41
|14:11:00
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.2
|4
|11.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Среда
|16:19:47
|18:04:08
|МАТЧ ТВ
|1.4
|6.2
|5
|15.01.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Воскресенье
|19:56:23
|20:56:29
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.2
|6
|12.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Четверг
|16:19:53
|18:00:34
|МАТЧ ТВ
|1.1
|5.0
|7
|15.01.2017
|#новости
|Воскресенье
|16:29:27
|16:34:43
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.2
|8
|13.01.2017
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|16:34:15
|18:17:04
|МАТЧ ТВ
|1.0
|4.3
|9
|15.01.2017
|Высшая лига. Невероятные спортивные моменты
|Воскресенье
|14:11:20
|14:40:00
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.3
|10
|14.01.2017
|Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|18:00:03
|19:59:07
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.3
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.01.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:50:09
|21:00:00
|6.4
|17.6
|2
|13.01.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:34
|00:14:11
|4.7
|13.4
|3
|13.01.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:05
|20:59:56
|4.3
|12.7
|4
|14.01.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|20:03:53
|21:00:00
|4.3
|11.4
|5
|11.01.2017
|Прямой эфир
|Среда
|17:38:48
|18:48:13
|4.3
|15.9
|6
|11.01.2017
|Давай поженимся!
|Среда
|18:48:10
|19:50:56
|4.0
|12.7
|7
|13.01.2017
|Новогодняя ночь на Первом
|Пятница
|21:30:08
|00:57:15
|3.9
|11.9
|8
|15.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|19:01:37
|21:00:02
|3.9
|10.3
|9
|14.01.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:45
|23:01:26
|3.6
|9.5
|10
|15.01.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:55:35
|12:58:32
|3.3
|12.7
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.01.2017
|Конкурс "Кумир тридевятого королевства"
|Воскресенье
|11:33:12
|11:39:50
|2.2
|9.1
|2
|15.01.2017
|Кот в сапогах
|Воскресенье
|11:39:55
|13:18:49
|2.0
|7.5
|3
|14.01.2017
|Рапунцель: Запутанная история
|Суббота
|19:31:16
|21:31:47
|1.4
|3.8
|4
|15.01.2017
|Кот Гром и заколдованный дом
|Воскресенье
|19:30:34
|21:09:53
|1.2
|3.1
|5
|13.01.2017
|Фиксики
|Пятница
|21:52:34
|22:04:32
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.1
|6
|14.01.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|22:23:08
|23:04:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|7
|09.01.2017
|Шоу Тома и Джерри
|Понедельник
|21:09:29
|21:30:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|8
|14.01.2017
|Винни Пух
|Суббота
|13:22:55
|13:43:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.0
|9
|13.01.2017
|Барбоскины
|Пятница
|22:25:34
|22:39:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|10
|13.01.2017
|Лунтик и его друзья
|Пятница
|20:46:59
|21:06:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
Advertology.Ru
09.02.2017
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