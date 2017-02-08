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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (09/01/2017 - 15/01/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/01/2017 - 15/01/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.01.2017 Время Вторник 21:00:08 21:35:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 20.4
2 09.01.2017 Местное время Понедельник 20:43:57 20:59:25 РОССИЯ1 6.3 16.6
3 09.01.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:07 20:43:57 РОССИЯ1 6.1 16.5
4 14.01.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:21 РОССИЯ1 4.8 12.9
5 15.01.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:07 16:19:21 НТВ 4.1 13.3
6 15.01.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:20:31 РОССИЯ1 3.8 16.6
7 14.01.2017 Сегодня вечером. (19:00) Суббота 19:00:08 19:18:24 НТВ 3.7 10.9
8 10.01.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:11 22:26:30 3.5 9.6
9 11.01.2017 Вечерние новости Среда 18:00:08 18:48:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.5
10 09.01.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:19:15 РОССИЯ1 3.4 14.5

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:21:05 РОССИЯ1 6.0 14.9
2 15.01.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:32:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 11.2
3 14.01.2017 Постскриптум Суббота 21:00:30 22:13:34 3.2 8.2
4 15.01.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:06 2.2 6.2
5 15.01.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:09 00:14:13 2.1 6.7
6 13.01.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:48 20:45:27 1.9 5.9
7 15.01.2017 Московская неделя Воскресенье 14:30:12 15:03:20 1.4 4.9
8 15.01.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:29 1.1 3.2
9 14.01.2017 Задело! Суббота 18:11:20 18:20:46 0.9 2.9
10 13.01.2017 Международное обозрение Пятница 22:59:51 23:52:37 РОССИЯ 24 0.9 2.7

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 20:59:44 23:29:59 СТС 5.9 15.1
2 15.01.2017 Самое главное Воскресенье 18:01:20 19:59:54 РОССИЯ1 5.0 14.2
3 14.01.2017 Подмена Суббота 21:02:21 00:53:50 РОССИЯ1 4.8 14.1
4 14.01.2017 Иллюзия обмана Суббота 20:59:48 23:10:32 СТС 4.3 11.5
5 15.01.2017 Любовь и море Воскресенье 14:19:16 18:01:20 РОССИЯ1 3.6 11.8
6 14.01.2017 Королева бензоколонки Суббота 13:16:15 14:45:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.0
7 15.01.2017 Зимний роман Воскресенье 12:14:55 13:48:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 10.0
8 14.01.2017 Принцесса с севера Суббота 14:22:07 17:56:25 РОССИЯ1 2.7 9.7
9 14.01.2017 Главный Суббота 14:45:36 16:53:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.2
10 13.01.2017 XXX - три икса Пятница 20:59:24 23:17:26 СТС 2.5 6.8

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.01.2017 Гречанка Вторник 21:35:00 23:16:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 17.1
2 15.01.2017 Ментовские войны-7 Воскресенье 17:04:45 18:02:52 НТВ 4.6 14.2
3 11.01.2017 Склифосовский 4 Среда 20:59:31 21:50:30 РОССИЯ1 4.6 12.0
4 12.01.2017 След Четверг 21:12:44 22:00:03 4.0 10.9
5 12.01.2017 Паутина-9 Четверг 21:37:57 22:35:33 НТВ 3.9 10.7
6 09.01.2017 Паутина-8 Понедельник 20:42:41 21:39:54 НТВ 3.8 10.0
7 15.01.2017 Шерлок Холмс Воскресенье 00:01:09 01:44:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 17.8
8 13.01.2017 Ментовские войны-6 Пятница 17:11:11 18:04:59 НТВ 3.4 14.5
9 09.01.2017 Тайны следствия - 4 Понедельник 15:56:31 16:59:22 РОССИЯ1 3.3 15.4
10 10.01.2017 Детективы Вторник 19:44:29 20:23:07 3.2 9.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:21:07 13:59:21 РОССИЯ1 3.2 11.8
2 14.01.2017 Петросян-шоу Суббота 11:40:20 13:58:54 РОССИЯ1 2.9 11.4
3 13.01.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:34 22:00:02 ТНТ 2.6 7.1
4 15.01.2017 МаксимМаксим Воскресенье 16:52:59 19:01:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 7.5
5 13.01.2017 Comedy Баттл. Лучшее Пятница 22:00:02 22:59:11 ТНТ 2.3 6.2
6 13.01.2017 Импровизация Пятница 20:00:18 21:01:34 ТНТ 2.1 6.2
7 15.01.2017 "Дежурный по стране" М. Жванецкий Воскресенье 00:35:53 01:33:02 РОССИЯ1 2.1 11.9
8 15.01.2017 Уральские пельмени Воскресенье 09:59:19 11:31:18 СТС 1.9 8.9
9 14.01.2017 Comedy Woman Суббота 15:00:40 16:01:23 ТНТ 1.8 6.7

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Неголубой огонек Суббота 17:56:25 19:59:50 РОССИЯ1 4.4 13.3
2 14.01.2017 Большая игра Суббота 23:01:26 00:27:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.0
3 13.01.2017 Авторадио. Дискотека 80-х Пятница 23:31:48 03:27:40 НТВ 1.6 8.8
4 13.01.2017 Группировка "Ленинград" концерт Пятница 23:00:15 00:28:28 1.4 4.2
5 15.01.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:51:23 09:31:13 РОССИЯ1 1.3 11.5
6 14.01.2017 Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым Суббота 21:03:44 22:28:24 РОССИЯ К 1.1 2.8
7 15.01.2017 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017 Воскресенье 18:49:07 20:20:18 РОССИЯ К 1.1 2.9
8 15.01.2017 Ночь в Версале. Болеро и другие шедевры Бежара Воскресенье 22:48:15 00:07:38 РОССИЯ К 0.9 2.8
9 13.01.2017 Лучшие песни нашего кино Пятница 00:06:56 03:23:12 0.8 5.2
10 13.01.2017 Большая опера. Финал Пятница 20:47:38 23:24:37 РОССИЯ К 0.7 2.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:55 11:55:35 НТВ 2.3 9.5
2 14.01.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:05 19:00:47 2.2 7.2
3 14.01.2017 Главная дорога Суббота 10:20:39 11:04:03 НТВ 1.8 9.0
4 10.01.2017 Жить здорово Вторник 09:52:23 10:56:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.8 14.0
5 13.01.2017 О самом главном Пятница 09:56:10 10:58:58 РОССИЯ1 1.7 12.3
6 11.01.2017 Контрольная закупка Среда 09:17:28 09:47:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 14.0
7 15.01.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:26 10:32:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 8.6
8 15.01.2017 Первая передача Воскресенье 10:19:40 11:04:25 НТВ 1.5 7.4
9 10.01.2017 Улика из прошлого Вторник 20:44:42 21:35:15 1.2 3.3
10 10.01.2017 Легенды армии Вторник 19:34:51 20:20:09 1.1 3.1

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.01.2017 60 минут Среда 18:49:20 20:00:02 РОССИЯ1 5.4 17.2
2 15.01.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:05 00:35:53 РОССИЯ1 4.9 15.4
3 14.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Суббота 18:02:24 18:58:48 НТВ 4.3 13.4
4 15.01.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 12:58:32 13:57:23 НТВ 3.6 12.5
5 13.01.2017 Человек и закон Пятница 18:46:49 19:51:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.1
6 14.01.2017 Военная тайна Суббота 16:35:45 17:03:05 2.2 7.4
7 14.01.2017 Двойные стандарты Суббота 13:00:28 14:01:22 НТВ 1.9 7.2
8 14.01.2017 Донбасс. Новый год Суббота 23:55:21 00:29:30 1.9 6.6
9 09.01.2017 Суд присяжных Понедельник 12:02:18 12:59:55 НТВ 1.8 10.6
10 09.01.2017 Вести. Ледниковый период Понедельник 22:07:51 22:17:39 РОССИЯ 24 1.2 3.0

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 16:19:54 17:59:13 МАТЧ ТВ 2.1 6.9
2 15.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 16:34:43 17:24:22 МАТЧ ТВ 1.8 5.6
3 15.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 13:20:41 14:11:00 МАТЧ ТВ 1.5 5.2
4 11.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Среда 16:19:47 18:04:08 МАТЧ ТВ 1.4 6.2
5 15.01.2017 Футбол. Чемпионат Англии Воскресенье 19:56:23 20:56:29 МАТЧ ТВ 1.3 3.2
6 12.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Четверг 16:19:53 18:00:34 МАТЧ ТВ 1.1 5.0
7 15.01.2017 #новости Воскресенье 16:29:27 16:34:43 МАТЧ ТВ 1.0 3.2
8 13.01.2017 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 16:34:15 18:17:04 МАТЧ ТВ 1.0 4.3
9 15.01.2017 Высшая лига. Невероятные спортивные моменты Воскресенье 14:11:20 14:40:00 МАТЧ ТВ 0.9 3.3
10 14.01.2017 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт Суббота 18:00:03 19:59:07 МАТЧ ТВ 0.8 2.3

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.01.2017 Пусть говорят Вторник 19:50:09 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.6
2 13.01.2017 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:34 00:14:11 РОССИЯ1 4.7 13.4
3 13.01.2017 Поле чудес Пятница 19:51:05 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.7
4 14.01.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 20:03:53 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 11.4
5 11.01.2017 Прямой эфир Среда 17:38:48 18:48:13 РОССИЯ1 4.3 15.9
6 11.01.2017 Давай поженимся! Среда 18:48:10 19:50:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.7
7 13.01.2017 Новогодняя ночь на Первом Пятница 21:30:08 00:57:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.9
8 15.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 19:01:37 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 10.3
9 14.01.2017 Сегодня вечером Суббота 21:23:45 23:01:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 9.5
10 15.01.2017 Дачный ответ Воскресенье 11:55:35 12:58:32 НТВ 3.3 12.7

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.01.2017 Конкурс "Кумир тридевятого королевства" Воскресенье 11:33:12 11:39:50 СТС 2.2 9.1
2 15.01.2017 Кот в сапогах Воскресенье 11:39:55 13:18:49 СТС 2.0 7.5
3 14.01.2017 Рапунцель: Запутанная история Суббота 19:31:16 21:31:47 1.4 3.8
4 15.01.2017 Кот Гром и заколдованный дом Воскресенье 19:30:34 21:09:53 1.2 3.1
5 13.01.2017 Фиксики Пятница 21:52:34 22:04:32 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.1
6 14.01.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 22:23:08 23:04:27 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
7 09.01.2017 Шоу Тома и Джерри Понедельник 21:09:29 21:30:07 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
8 14.01.2017 Винни Пух Суббота 13:22:55 13:43:34 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.0
9 13.01.2017 Барбоскины Пятница 22:25:34 22:39:29 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
10 13.01.2017 Лунтик и его друзья Пятница 20:46:59 21:06:40 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
TNS Россия
Advertology.Ru

09.02.2017

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