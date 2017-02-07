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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.12.2016 Время Понедельник 21:00:13 21:34:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 18.7
2 19.12.2016 Местное время Понедельник 20:47:20 20:59:12 РОССИЯ1 5.6 14.7
3 25.12.2016 Вечерние новости Воскресенье 18:00:13 18:21:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.5
4 20.12.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:06 20:43:53 РОССИЯ1 5.2 14.1
5 20.12.2016 Вести. Специальный выпуск Вторник 22:55:07 23:06:21 РОССИЯ1 4.5 15.8
6 24.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:46 РОССИЯ1 4.1 10.7
7 25.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:13 15:23:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.0
8 23.12.2016 Новости Пятница 15:54:18 16:12:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 17.7
9 25.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:33:16 РОССИЯ1 3.6 13.8
10 21.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:18 НТВ 3.4 10.5

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 23:05:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.9
2 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:28:28 РОССИЯ1 5.8 15.4
3 25.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:11 20:07:08 НТВ 3.7 9.7
4 25.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:07:08 21:10:15 НТВ 2.9 7.3
5 24.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:01 22:11:06 2.2 5.7
6 25.12.2016 Главное Воскресенье 17:59:53 20:15:14 2.0 5.3
7 25.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:04 00:23:25 1.3 5.2
8 25.12.2016 Новости. Специальный выпуск Воскресенье 10:55:04 11:11:42 1.2 5.3
9 23.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:01 20:42:50 1.2 3.5
10 25.12.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 09:46:09 09:57:46 РОССИЯ 24 1.1 5.8

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Холодное сердце Суббота 21:02:46 01:00:24 РОССИЯ1 4.1 13.2
2 25.12.2016 Офицеры Воскресенье 16:20:27 18:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.3
3 24.12.2016 Жребий судьбы Суббота 14:20:00 17:25:19 РОССИЯ1 3.5 13.8
4 24.12.2016 Хоббит: битва пяти воинств Суббота 21:00:32 23:43:09 СТС 3.5 9.8
5 25.12.2016 Чужие дети Воскресенье 14:33:16 16:32:14 РОССИЯ1 3.5 12.4
6 23.12.2016 Опять замуж Пятница 23:29:09 01:22:28 РОССИЯ1 3.1 15.8
7 25.12.2016 Золушка Воскресенье 13:23:56 15:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 11.6
8 25.12.2016 Поцелуев мост Воскресенье 11:37:28 13:58:12 РОССИЯ1 2.7 10.5
9 25.12.2016 А зори здесь тихие... Воскресенье 23:05:18 00:51:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.1
10 23.12.2016 Джон Картер Пятница 21:00:18 23:35:07 СТС 2.5 7.6

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:15 22:54:09 РОССИЯ1 5.9 17.5
2 19.12.2016 Выйти замуж за Пушкина Понедельник 21:34:48 23:33:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 17.1
3 19.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 20:41:17 21:38:27 НТВ 3.6 9.7
4 22.12.2016 След Четверг 21:14:26 22:00:08 3.3 9.4
5 21.12.2016 Детективы Среда 19:56:53 20:23:53 3.1 8.7
6 25.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:01:24 23:51:25 НТВ 3.0 11.2
7 22.12.2016 Тайны следствия - 7 Четверг 15:58:17 16:58:24 РОССИЯ1 3.0 15.0
8 19.12.2016 Тайны следствия - 6 Понедельник 15:57:38 16:58:59 РОССИЯ1 2.9 14.4
9 21.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Среда 17:15:24 18:03:04 НТВ 2.8 11.7
10 19.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:25 21:01:45 СТС 2.8 7.5

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:30 22:04:58 ТНТ 3.5 9.3
2 24.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:04 13:59:18 РОССИЯ1 3.1 13.6
3 23.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:48 21:00:18 СТС 2.9 9.0
4 25.12.2016 Stand up Воскресенье 22:04:58 23:05:01 ТНТ 2.7 8.4
5 20.12.2016 Комеди Клаб Вторник 20:58:24 22:00:04 ТНТ 2.6 7.2
6 25.12.2016 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Воскресенье 19:59:52 21:02:30 ТНТ 2.6 6.5
7 23.12.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:08 21:00:31 ТНТ 2.5 7.3
8 24.12.2016 Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы" Суббота 19:00:56 20:58:30 1.9 5.3
9 24.12.2016 "Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:58:30 22:53:23 1.9 5.2

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 "Игра". Концерт Николая Баскова Суббота 17:25:19 19:59:57 РОССИЯ1 3.7 11.3
2 24.12.2016 Праздничный концерт к Дню спасателя Суббота 15:16:53 16:49:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 8.5
3 20.12.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ Вторник 23:06:21 01:32:17 РОССИЯ1 2.0 11.9
4 24.12.2016 Высшая лига Суббота 22:01:27 23:56:32 НТВ 1.8 5.5
5 25.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:33:05 09:15:26 РОССИЯ1 1.8 14.7
6 24.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:57:31 08:42:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.8 8.3
7 25.12.2016 Александровская песня. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Воскресенье 01:32:38 02:37:09 РОССИЯ1 0.8 10.2
8 24.12.2016 Романтика романса Суббота 18:21:15 19:14:00 РОССИЯ К 0.7 2.1
9 24.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Суббота 10:06:04 10:32:13 РОССИЯ К 0.5 2.9
10 24.12.2016 Три тенора. Рождественский концерт Суббота 14:43:22 16:04:09 РОССИЯ К 0.5 2.0

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:17:10 11:00:07 НТВ 2.7 12.6
2 25.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:01:22 11:56:44 НТВ 2.4 10.1
3 24.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:21 11:01:22 НТВ 2.3 11.9
4 25.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:09:34 10:31:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 9.7
5 19.12.2016 О самом главном Понедельник 09:56:24 10:58:55 РОССИЯ1 1.7 12.7
6 24.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:43 19:00:56 1.7 5.4
7 19.12.2016 Контрольная закупка Понедельник 09:19:28 09:49:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.2
8 19.12.2016 Жить здорово Понедельник 09:53:15 10:55:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 10.6
9 25.12.2016 Здоровье Воскресенье 08:54:50 09:57:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.9 5.8
10 24.12.2016 Улика из прошлого Суббота 11:49:08 12:35:24 0.9 4.0

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.12.2016 60 минут Вторник 18:49:10 19:58:55 РОССИЯ1 4.8 14.8
2 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:07 15:54:11 РОССИЯ1 4.8 23.9
3 23.12.2016 Человек и закон Пятница 18:52:20 19:53:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 15.1
4 24.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:04:57 НТВ 4.2 11.9
5 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:11 15:54:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 20.5
6 25.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:28:28 01:32:38 РОССИЯ1 3.6 16.4
7 24.12.2016 Новые русские сенсации. Мы лучше всех! Суббота 20:04:57 21:01:49 НТВ 3.5 9.1
8 25.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:15 19:00:11 НТВ 3.3 9.1
9 25.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 14:01:34 14:08:59 НТВ 3.2 12.2
10 21.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 22:54:47 01:50:47 РОССИЯ1 2.9 17.5

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины Суббота 17:00:37 18:36:20 МАТЧ ТВ 0.6 2.1
2 23.12.2016 Футбол. Суперкубок Италии Пятница 20:30:30 22:20:12 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
3 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа Суббота 14:37:14 15:19:23 МАТЧ ТВ 0.6 2.4
4 25.12.2016 Профессиональный бокс Воскресенье 16:46:25 17:41:30 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
5 25.12.2016 #всенаматч Воскресенье 16:14:56 16:45:50 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
6 24.12.2016 #новости Суббота 14:26:33 14:37:14 МАТЧ ТВ 0.4 1.9
7 19.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Понедельник 22:53:23 23:52:04 МАТЧ ТВ 0.4 1.7
8 23.12.2016 Вести. Спорт Пятница 07:17:50 07:24:31 РОССИЯ 24 0.4 4.3
9 19.12.2016 Смешанные единоборства. Bellator Понедельник 18:30:49 20:25:09 МАТЧ ТВ 0.4 1.2
10 21.12.2016 Футбол. Чемпионат Германии Среда 21:55:10 22:52:41 МАТЧ ТВ 0.4 1.2

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 18:21:18 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.2
2 24.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:25 21:31:30 ТНТ 6.8 17.7
3 20.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:02 20:58:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.7 18.4
4 23.12.2016 Голос Пятница 22:00:28 00:00:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 19.8
5 25.12.2016 Синяя птица Воскресенье 16:32:14 19:58:45 РОССИЯ1 5.9 16.6
6 24.12.2016 КВН - 2016. Высшая лига Суббота 21:21:59 23:42:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
7 23.12.2016 Поле чудес Пятница 19:54:11 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.6
8 20.12.2016 Давай поженимся! Вторник 18:48:01 19:50:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.1
9 23.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:04:27 23:29:09 РОССИЯ1 4.4 13.5
10 21.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:04 18:58:51 НТВ 4.2 15.0

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Хранители снов Суббота 19:10:21 21:00:32 СТС 2.2 6.0
2 25.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:06:25 16:12:42 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.4
3 25.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:22:10 21:42:54 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.3
4 25.12.2016 Кунг-фу Панда. Секреты неистовой пятерки Воскресенье 16:34:17 16:56:11 СТС 1.3 4.1
5 24.12.2016 Рататуй Суббота 19:29:12 21:46:12 1.2 3.1
6 25.12.2016 Шоу Тома и Джерри Воскресенье 18:24:55 18:47:04 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
7 25.12.2016 Волшебное кольцо Воскресенье 09:41:11 10:00:02 1.2 6.3
8 24.12.2016 Барбоскины Суббота 15:43:23 15:54:42 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.6
9 25.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 17:36:29 17:59:28 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
10 24.12.2016 Даша и друзья Суббота 17:14:03 17:38:37 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.7
TNS Россия
Advertology.Ru

08.02.2017

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