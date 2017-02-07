ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:34:48
|6.9
|18.7
|2
|19.12.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:47:20
|20:59:12
|5.6
|14.7
|3
|25.12.2016
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:13
|18:21:18
|5.5
|15.5
|4
|20.12.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:06
|20:43:53
|5.2
|14.1
|5
|20.12.2016
|Вести. Специальный выпуск
|Вторник
|22:55:07
|23:06:21
|4.5
|15.8
|6
|24.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:46
|4.1
|10.7
|7
|25.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:13
|15:23:06
|4.1
|15.0
|8
|23.12.2016
|Новости
|Пятница
|15:54:18
|16:12:46
|3.8
|17.7
|9
|25.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:33:16
|3.6
|13.8
|10
|21.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:18
|3.4
|10.5
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|23:05:18
|5.9
|16.9
|2
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:28:28
|5.8
|15.4
|3
|25.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:11
|20:07:08
|3.7
|9.7
|4
|25.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:07:08
|21:10:15
|2.9
|7.3
|5
|24.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:01
|22:11:06
|2.2
|5.7
|6
|25.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|17:59:53
|20:15:14
|2.0
|5.3
|7
|25.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:04
|00:23:25
|1.3
|5.2
|8
|25.12.2016
|Новости. Специальный выпуск
|Воскресенье
|10:55:04
|11:11:42
|1.2
|5.3
|9
|23.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:01
|20:42:50
|1.2
|3.5
|10
|25.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|09:46:09
|09:57:46
|1.1
|5.8
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Холодное сердце
|Суббота
|21:02:46
|01:00:24
|4.1
|13.2
|2
|25.12.2016
|Офицеры
|Воскресенье
|16:20:27
|18:00:03
|4.0
|12.3
|3
|24.12.2016
|Жребий судьбы
|Суббота
|14:20:00
|17:25:19
|3.5
|13.8
|4
|24.12.2016
|Хоббит: битва пяти воинств
|Суббота
|21:00:32
|23:43:09
|3.5
|9.8
|5
|25.12.2016
|Чужие дети
|Воскресенье
|14:33:16
|16:32:14
|3.5
|12.4
|6
|23.12.2016
|Опять замуж
|Пятница
|23:29:09
|01:22:28
|3.1
|15.8
|7
|25.12.2016
|Золушка
|Воскресенье
|13:23:56
|15:00:07
|3.1
|11.6
|8
|25.12.2016
|Поцелуев мост
|Воскресенье
|11:37:28
|13:58:12
|2.7
|10.5
|9
|25.12.2016
|А зори здесь тихие...
|Воскресенье
|23:05:18
|00:51:08
|2.5
|11.1
|10
|23.12.2016
|Джон Картер
|Пятница
|21:00:18
|23:35:07
|2.5
|7.6
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:15
|22:54:09
|5.9
|17.5
|2
|19.12.2016
|Выйти замуж за Пушкина
|Понедельник
|21:34:48
|23:33:56
|5.4
|17.1
|3
|19.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|20:41:17
|21:38:27
|3.6
|9.7
|4
|22.12.2016
|След
|Четверг
|21:14:26
|22:00:08
|3.3
|9.4
|5
|21.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:56:53
|20:23:53
|3.1
|8.7
|6
|25.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:01:24
|23:51:25
|3.0
|11.2
|7
|22.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Четверг
|15:58:17
|16:58:24
|3.0
|15.0
|8
|19.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Понедельник
|15:57:38
|16:58:59
|2.9
|14.4
|9
|21.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Среда
|17:15:24
|18:03:04
|2.8
|11.7
|10
|19.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:25
|21:01:45
|2.8
|7.5
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:30
|22:04:58
|3.5
|9.3
|2
|24.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:04
|13:59:18
|3.1
|13.6
|3
|23.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:48
|21:00:18
|2.9
|9.0
|4
|25.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:04:58
|23:05:01
|2.7
|8.4
|5
|20.12.2016
|Комеди Клаб
|Вторник
|20:58:24
|22:00:04
|2.6
|7.2
|6
|25.12.2016
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Воскресенье
|19:59:52
|21:02:30
|2.6
|6.5
|7
|23.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:08
|21:00:31
|2.5
|7.3
|8
|24.12.2016
|Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы"
|Суббота
|19:00:56
|20:58:30
|1.9
|5.3
|9
|24.12.2016
|"Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:58:30
|22:53:23
|1.9
|5.2
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|"Игра". Концерт Николая Баскова
|Суббота
|17:25:19
|19:59:57
|3.7
|11.3
|2
|24.12.2016
|Праздничный концерт к Дню спасателя
|Суббота
|15:16:53
|16:49:06
|2.2
|8.5
|3
|20.12.2016
|Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ
|Вторник
|23:06:21
|01:32:17
|2.0
|11.9
|4
|24.12.2016
|Высшая лига
|Суббота
|22:01:27
|23:56:32
|1.8
|5.5
|5
|25.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:33:05
|09:15:26
|1.8
|14.7
|6
|24.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:57:31
|08:42:24
|0.8
|8.3
|7
|25.12.2016
|Александровская песня. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова
|Воскресенье
|01:32:38
|02:37:09
|0.8
|10.2
|8
|24.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:21:15
|19:14:00
|0.7
|2.1
|9
|24.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Суббота
|10:06:04
|10:32:13
|0.5
|2.9
|10
|24.12.2016
|Три тенора. Рождественский концерт
|Суббота
|14:43:22
|16:04:09
|0.5
|2.0
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:17:10
|11:00:07
|2.7
|12.6
|2
|25.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:01:22
|11:56:44
|2.4
|10.1
|3
|24.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:21
|11:01:22
|2.3
|11.9
|4
|25.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:09:34
|10:31:26
|2.0
|9.7
|5
|19.12.2016
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:24
|10:58:55
|1.7
|12.7
|6
|24.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:43
|19:00:56
|1.7
|5.4
|7
|19.12.2016
|Контрольная закупка
|Понедельник
|09:19:28
|09:49:57
|1.6
|13.2
|8
|19.12.2016
|Жить здорово
|Понедельник
|09:53:15
|10:55:33
|1.4
|10.6
|9
|25.12.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:54:50
|09:57:56
|0.9
|5.8
|10
|24.12.2016
|Улика из прошлого
|Суббота
|11:49:08
|12:35:24
|0.9
|4.0
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.12.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:10
|19:58:55
|4.8
|14.8
|2
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:07
|15:54:11
|4.8
|23.9
|3
|23.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:52:20
|19:53:58
|4.5
|15.1
|4
|24.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:04:57
|4.2
|11.9
|5
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:11
|15:54:18
|4.1
|20.5
|6
|25.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:28:28
|01:32:38
|3.6
|16.4
|7
|24.12.2016
|Новые русские сенсации. Мы лучше всех!
|Суббота
|20:04:57
|21:01:49
|3.5
|9.1
|8
|25.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:15
|19:00:11
|3.3
|9.1
|9
|25.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|14:01:34
|14:08:59
|3.2
|12.2
|10
|21.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|22:54:47
|01:50:47
|2.9
|17.5
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины
|Суббота
|17:00:37
|18:36:20
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.1
|2
|23.12.2016
|Футбол. Суперкубок Италии
|Пятница
|20:30:30
|22:20:12
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|3
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
|Суббота
|14:37:14
|15:19:23
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.4
|4
|25.12.2016
|Профессиональный бокс
|Воскресенье
|16:46:25
|17:41:30
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|5
|25.12.2016
|#всенаматч
|Воскресенье
|16:14:56
|16:45:50
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|6
|24.12.2016
|#новости
|Суббота
|14:26:33
|14:37:14
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.9
|7
|19.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Понедельник
|22:53:23
|23:52:04
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.7
|8
|23.12.2016
|Вести. Спорт
|Пятница
|07:17:50
|07:24:31
|0.4
|4.3
|9
|19.12.2016
|Смешанные единоборства. Bellator
|Понедельник
|18:30:49
|20:25:09
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
|10
|21.12.2016
|Футбол. Чемпионат Германии
|Среда
|21:55:10
|22:52:41
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.2
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|18:21:18
|21:00:07
|7.4
|19.2
|2
|24.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:25
|21:31:30
|6.8
|17.7
|3
|20.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:02
|20:58:39
|6.7
|18.4
|4
|23.12.2016
|Голос
|Пятница
|22:00:28
|00:00:25
|6.0
|19.8
|5
|25.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|16:32:14
|19:58:45
|5.9
|16.6
|6
|24.12.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Суббота
|21:21:59
|23:42:13
|5.4
|15.3
|7
|23.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:54:11
|20:59:06
|4.9
|14.6
|8
|20.12.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:48:01
|19:50:05
|4.5
|14.1
|9
|23.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:04:27
|23:29:09
|4.4
|13.5
|10
|21.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:04
|18:58:51
|4.2
|15.0
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Хранители снов
|Суббота
|19:10:21
|21:00:32
|2.2
|6.0
|2
|25.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:06:25
|16:12:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.4
|3
|25.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:22:10
|21:42:54
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.3
|4
|25.12.2016
|Кунг-фу Панда. Секреты неистовой пятерки
|Воскресенье
|16:34:17
|16:56:11
|1.3
|4.1
|5
|24.12.2016
|Рататуй
|Суббота
|19:29:12
|21:46:12
|1.2
|3.1
|6
|25.12.2016
|Шоу Тома и Джерри
|Воскресенье
|18:24:55
|18:47:04
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|7
|25.12.2016
|Волшебное кольцо
|Воскресенье
|09:41:11
|10:00:02
|1.2
|6.3
|8
|24.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|15:43:23
|15:54:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.6
|9
|25.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|17:36:29
|17:59:28
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|10
|24.12.2016
|Даша и друзья
|Суббота
|17:14:03
|17:38:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.7
Advertology.Ru
08.02.2017
Комментарии
Написать комментарий