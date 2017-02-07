ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|18:21:18
|21:00:07
|7.4
|19.2
|2
|19.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:34:48
|6.9
|18.7
|3
|20.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:02
|20:58:39
|6.7
|18.4
|4
|23.12.2016
|Голос
|Пятница
|22:00:28
|00:00:25
|6.0
|19.8
|5
|25.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|23:05:18
|5.9
|16.9
|6
|25.12.2016
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:13
|18:21:18
|5.5
|15.5
|7
|19.12.2016
|Выйти замуж за Пушкина
|Понедельник
|21:34:48
|23:33:56
|5.4
|17.1
|8
|24.12.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Суббота
|21:21:59
|23:42:13
|5.4
|15.3
|9
|23.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:54:11
|20:59:06
|4.9
|14.6
|10
|23.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:52:20
|19:53:58
|4.5
|15.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:15
|22:54:09
|5.9
|17.5
|2
|25.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|16:32:14
|19:58:45
|5.9
|16.6
|3
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:28:28
|5.8
|15.4
|4
|19.12.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:47:20
|20:59:12
|5.6
|14.7
|5
|20.12.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:06
|20:43:53
|5.2
|14.1
|6
|20.12.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:10
|19:58:55
|4.8
|14.8
|7
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:07
|15:54:11
|4.8
|23.9
|8
|20.12.2016
|Вести. Специальный выпуск
|Вторник
|22:55:07
|23:06:21
|4.5
|15.8
|9
|23.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:04:27
|23:29:09
|4.4
|13.5
|10
|24.12.2016
|Холодное сердце
|Суббота
|21:02:46
|01:00:24
|4.1
|13.2
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Вести. Срочно
|Воскресенье
|10:00:02
|10:10:39
|1.1
|5.6
|2
|25.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|09:46:09
|09:57:46
|1.1
|5.8
|3
|25.12.2016
|Вести сейчас
|Воскресенье
|09:39:35
|09:46:09
|1.1
|6.0
|4
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:56
|15:54:14
|1.0
|4.9
|5
|20.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Вторник
|17:30:17
|17:56:25
|0.8
|3.4
|6
|24.12.2016
|Вести. Мертвая вода
|Суббота
|11:51:28
|11:57:05
|0.8
|3.5
|7
|24.12.2016
|Вести. Бесогон TV
|Суббота
|19:14:14
|19:53:05
|0.7
|2.1
|8
|20.12.2016
|Вести. 50 оттенков белого
|Вторник
|10:45:30
|10:54:53
|0.7
|4.8
|9
|21.12.2016
|Вести. Большой информационный вечер
|Среда
|21:59:43
|22:58:21
|0.7
|2.1
|10
|23.12.2016
|Вести. Факты
|Пятница
|17:48:44
|17:58:34
|0.7
|2.6
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:01
|22:11:06
|2.2
|5.7
|2
|24.12.2016
|Колодец забытых желаний
|Суббота
|20:03:23
|20:59:41
|2.1
|5.4
|3
|25.12.2016
|Чужие и близкие
|Воскресенье
|19:59:14
|20:57:21
|1.7
|4.2
|4
|24.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:11:06
|23:44:02
|1.6
|4.8
|5
|25.12.2016
|Тот, кто рядом
|Воскресенье
|21:55:13
|22:54:09
|1.5
|4.5
|6
|22.12.2016
|Петровка, 38
|Четверг
|21:44:46
|21:59:49
|1.3
|3.8
|7
|24.12.2016
|События
|Суббота
|23:44:02
|23:54:27
|1.2
|4.7
|8
|24.12.2016
|Юрочка
|Суббота
|16:19:34
|17:18:59
|1.2
|4.5
|9
|24.12.2016
|События. (14:30)
|Суббота
|14:30:01
|14:48:10
|1.2
|5.2
|10
|23.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:01
|20:42:50
|1.2
|3.5
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:04
|18:58:51
|4.2
|15.0
|2
|24.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:04:57
|4.2
|11.9
|3
|24.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:49
|22:01:27
|3.9
|10.0
|4
|25.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:11
|20:07:08
|3.7
|9.7
|5
|19.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|20:41:17
|21:38:27
|3.6
|9.7
|6
|24.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:21
|18:59:52
|3.6
|11.6
|7
|24.12.2016
|Новые русские сенсации. Мы лучше всех!
|Суббота
|20:04:57
|21:01:49
|3.5
|9.1
|8
|21.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:18
|3.4
|10.5
|9
|25.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:15
|19:00:11
|3.3
|9.1
|10
|25.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|14:01:34
|14:08:59
|3.2
|12.2
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Про Федота-стрельца, удалого молодца
|Суббота
|20:37:07
|21:32:23
|1.4
|3.6
|2
|25.12.2016
|Приключения капитана Врунгеля
|Воскресенье
|16:32:07
|18:29:38
|0.8
|2.4
|3
|23.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:46:35
|21:45:26
|0.8
|2.3
|4
|24.12.2016
|Острова
|Суббота
|21:32:48
|22:11:30
|0.8
|2.1
|5
|24.12.2016
|Семь стариков и одна девушка
|Суббота
|19:16:42
|20:34:37
|0.7
|2.0
|6
|24.12.2016
|Генерал Кинжал. Звездные часы Константина Рокоссовского
|Суббота
|17:32:17
|18:16:19
|0.7
|2.3
|7
|24.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:21:15
|19:14:00
|0.7
|2.1
|8
|25.12.2016
|Танцы дикой природы. Танец любви
|Воскресенье
|14:38:22
|15:28:34
|0.7
|2.5
|9
|25.12.2016
|Трезини. Родом из Тичино
|Воскресенье
|15:29:34
|16:08:30
|0.6
|2.0
|10
|25.12.2016
|Библиотека приключений
|Воскресенье
|16:16:45
|16:32:07
|0.6
|1.9
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Гаишники. Продолжение
|Четверг
|21:07:13
|22:02:33
|МИР
|0.5
|1.5
|2
|20.12.2016
|Гаишники
|Вторник
|21:08:48
|22:02:34
|МИР
|0.4
|1.1
|3
|20.12.2016
|Президент и его внучка
|Вторник
|22:02:34
|23:53:44
|МИР
|0.4
|1.3
|4
|24.12.2016
|Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
|Суббота
|14:35:05
|15:58:31
|МИР
|0.3
|1.4
|5
|21.12.2016
|Мужчина в моей голове
|Среда
|22:51:17
|01:04:47
|МИР
|0.3
|1.6
|6
|25.12.2016
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:02
|22:00:16
|МИР
|0.3
|0.8
|7
|24.12.2016
|Девять месяцев
|Суббота
|19:00:16
|19:56:02
|МИР
|0.3
|0.8
|8
|25.12.2016
|Водоворот чужих желаний
|Воскресенье
|13:27:06
|14:21:17
|МИР
|0.3
|1.1
|9
|24.12.2016
|Огонь, вода и... медные трубы
|Суббота
|12:53:55
|14:16:54
|МИР
|0.3
|1.3
|10
|24.12.2016
|Тариф "Новогодний"
|Суббота
|23:37:12
|01:05:19
|МИР
|0.3
|1.3
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины
|Суббота
|17:00:37
|18:36:20
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.1
|2
|23.12.2016
|Футбол. Суперкубок Италии
|Пятница
|20:30:30
|22:20:12
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|3
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
|Суббота
|14:37:14
|15:19:23
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.4
|4
|25.12.2016
|Онг Бак: Тайский воин
|Воскресенье
|21:01:33
|22:37:44
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|5
|25.12.2016
|Профессиональный бокс
|Воскресенье
|16:46:25
|17:41:30
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|6
|24.12.2016
|Не отступать и не сдаваться
|Суббота
|19:06:33
|21:04:05
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.3
|7
|25.12.2016
|#всенаматч
|Воскресенье
|16:14:56
|16:45:50
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|8
|24.12.2016
|#новости
|Суббота
|14:26:33
|14:37:14
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.9
|9
|19.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Понедельник
|22:53:23
|23:52:04
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.7
|10
|21.12.2016
|Бой с тенью-2. Реванш
|Среда
|18:24:52
|21:00:05
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.3
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:29:49
|07:59:59
|0.2
|2.8
|2
|24.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:06
|09:59:54
|0.2
|1.4
|3
|25.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Воскресенье
|08:29:53
|09:00:19
|0.2
|1.7
|4
|24.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:07
|09:30:06
|0.2
|1.4
|5
|24.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:01
|07:29:49
|0.2
|2.5
|6
|22.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Четверг
|08:00:01
|08:30:02
|0.2
|1.7
|7
|25.12.2016
|Новости EuroNews (05:00)
|Воскресенье
|05:00:37
|05:30:07
|0.2
|3.7
|8
|24.12.2016
|Новости EuroNews (05:30)
|Суббота
|05:30:00
|05:59:48
|0.1
|2.7
|9
|24.12.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:30:00
|07:00:01
|0.1
|2.0
|10
|23.12.2016
|Новости EuroNews (04:30)
|Пятница
|04:30:04
|05:00:00
|0.1
|2.0
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Хоббит: битва пяти воинств
|Суббота
|21:00:32
|23:43:09
|3.5
|9.8
|2
|23.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:48
|21:00:18
|2.9
|9.0
|3
|19.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:25
|21:01:45
|2.8
|7.5
|4
|23.12.2016
|Джон Картер
|Пятница
|21:00:18
|23:35:07
|2.5
|7.6
|5
|19.12.2016
|Воронины
|Понедельник
|19:29:15
|20:00:31
|2.4
|6.9
|6
|19.12.2016
|Поездка в Америку
|Понедельник
|21:01:45
|23:16:28
|2.4
|7.1
|7
|20.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Вторник
|20:00:51
|20:30:57
|2.3
|6.2
|8
|20.12.2016
|Двое: я и моя тень
|Вторник
|21:02:34
|23:01:41
|2.3
|6.6
|9
|24.12.2016
|Хранители снов
|Суббота
|19:10:21
|21:00:32
|2.2
|6.0
|10
|25.12.2016
|Орудия смерти: Город костей
|Воскресенье
|20:57:15
|23:30:06
|2.0
|6.0
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|Две судьбы
|Среда
|20:00:17
|20:59:50
|1.3
|3.5
|2
|23.12.2016
|Понаехали тут
|Пятница
|19:00:51
|22:45:40
|1.2
|3.6
|3
|25.12.2016
|А снег кружит...
|Воскресенье
|19:01:51
|22:52:15
|1.1
|2.9
|4
|24.12.2016
|Бабушка на сносях
|Суббота
|19:01:51
|22:56:58
|1.0
|2.6
|5
|19.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Понедельник
|10:04:51
|11:04:47
|0.9
|6.2
|6
|19.12.2016
|Давай разведемся!
|Понедельник
|11:04:47
|12:04:13
|0.8
|5.6
|7
|20.12.2016
|Второе дыхание
|Вторник
|20:59:48
|22:01:06
|0.8
|2.1
|8
|23.12.2016
|Предлагаемые обстоятельства
|Пятница
|16:56:53
|17:59:21
|0.7
|3.1
|9
|25.12.2016
|Новогодний переполох
|Воскресенье
|10:01:28
|14:03:03
|0.6
|2.7
|10
|23.12.2016
|Заговор диетологов
|Пятница
|22:45:40
|23:53:44
|0.6
|2.2
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:25
|21:31:30
|6.8
|17.7
|2
|24.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:31:30
|23:37:21
|3.8
|10.9
|3
|25.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:30
|22:04:58
|3.5
|9.3
|4
|24.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|20:00:25
|3.4
|9.5
|5
|25.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:04:58
|23:05:01
|2.7
|8.4
|6
|20.12.2016
|Комеди Клаб
|Вторник
|20:58:24
|22:00:04
|2.6
|7.2
|7
|20.12.2016
|Пьяная фирма
|Вторник
|22:00:04
|23:00:17
|2.6
|8.0
|8
|25.12.2016
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Воскресенье
|19:59:52
|21:02:30
|2.6
|6.5
|9
|23.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:08
|21:00:31
|2.5
|7.3
|10
|19.12.2016
|Дом - 2. Свадьба на миллион
|Понедельник
|23:03:33
|00:03:23
|2.2
|9.1
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.12.2016
|Анна детективъ
|Вторник
|20:32:39
|21:30:56
|1.4
|3.6
|2
|21.12.2016
|Слепая
|Среда
|18:02:35
|18:33:22
|1.3
|5.0
|3
|20.12.2016
|Гадалка
|Вторник
|16:30:20
|16:59:12
|1.2
|6.0
|4
|23.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:58:55
|19:58:56
|1.2
|4.0
|5
|25.12.2016
|Невидимка
|Воскресенье
|19:00:21
|21:05:37
|1.1
|2.7
|6
|23.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:58:58
|18:58:55
|1.0
|3.6
|7
|23.12.2016
|Троя
|Пятница
|19:58:56
|23:11:19
|0.9
|2.6
|8
|25.12.2016
|Глубокое синее море
|Воскресенье
|21:05:37
|23:05:39
|0.9
|2.5
|9
|22.12.2016
|Чудотворец
|Четверг
|18:35:11
|19:35:22
|0.8
|2.8
|10
|24.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Суббота
|18:57:40
|20:57:40
|0.8
|2.3
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|18:00:25
|19:00:06
|2.2
|8.0
|2
|19.12.2016
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:05
|20:00:18
|2.2
|6.2
|3
|22.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Четверг
|19:00:06
|19:29:56
|2.1
|6.6
|4
|24.12.2016
|Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы"
|Суббота
|19:00:56
|20:58:30
|1.9
|5.3
|5
|24.12.2016
|"Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:58:30
|22:53:23
|1.9
|5.2
|6
|23.12.2016
|Гроб Господень - открытие главной тайны человечества
|Пятница
|18:00:26
|19:00:03
|1.9
|7.0
|7
|24.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:04
|17:02:43
|1.9
|7.0
|8
|25.12.2016
|Хозяйка тайги
|Воскресенье
|19:15:36
|19:27:24
|1.8
|4.9
|9
|24.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:04
|16:35:04
|1.8
|7.0
|10
|24.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:43
|19:00:56
|1.7
|5.4
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|PROновости
|Среда
|18:00:03
|18:13:22
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|2
|19.12.2016
|Муз-ТВ чарт
|Понедельник
|15:01:06
|16:00:54
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.5
|3
|25.12.2016
|Очень караочен
|Воскресенье
|15:40:39
|15:56:16
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|4
|25.12.2016
|Top 30. Крутяк недели
|Воскресенье
|16:00:13
|18:30:08
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|5
|24.12.2016
|Check in
|Суббота
|11:59:29
|12:36:57
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.0
|6
|25.12.2016
|Закажи звезду
|Воскресенье
|11:56:10
|12:02:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|7
|21.12.2016
|10 самых горячих клипов дня
|Среда
|17:08:43
|18:00:03
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.9
|8
|19.12.2016
|Слава. Откровенно
|Понедельник
|19:58:21
|21:19:05
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.5
|9
|21.12.2016
|ЯНАМУЗТВ
|Среда
|18:17:01
|18:59:22
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|10
|19.12.2016
|R'n'B чарт
|Понедельник
|18:59:30
|19:58:21
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Контрудар
|Суббота
|20:01:55
|21:40:19
|1.1
|2.9
|2
|24.12.2016
|Если враг не сдается...
|Суббота
|18:23:14
|20:00:55
|1.1
|3.3
|3
|25.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:05:58
|20:29:04
|1.1
|2.6
|4
|24.12.2016
|Отряд особого назначения
|Суббота
|21:40:19
|21:59:58
|1.0
|2.8
|5
|25.12.2016
|Охотники за караванами
|Воскресенье
|16:15:05
|16:33:12
|1.0
|3.4
|6
|20.12.2016
|Новости дня
|Вторник
|18:00:07
|18:26:58
|1.0
|3.6
|7
|20.12.2016
|Отряд Кочубея
|Вторник
|17:03:24
|17:59:47
|1.0
|4.1
|8
|21.12.2016
|Легенды госбезопасности
|Среда
|18:29:08
|19:19:41
|0.9
|3.0
|9
|24.12.2016
|Улика из прошлого
|Суббота
|11:49:08
|12:35:24
|0.9
|4.0
|10
|20.12.2016
|Теория заговора
|Вторник
|20:06:18
|20:30:31
|0.9
|2.4
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|След
|Четверг
|21:14:26
|22:00:08
|3.3
|9.4
|2
|21.12.2016
|Детективы
|Среда
|19:56:53
|20:23:53
|3.1
|8.7
|3
|19.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:08
|22:29:14
|2.7
|7.8
|4
|25.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|17:59:53
|20:15:14
|2.0
|5.3
|5
|24.12.2016
|Застава
|Суббота
|23:21:54
|00:15:37
|1.9
|7.2
|6
|24.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Суббота
|18:30:11
|19:00:30
|1.9
|5.8
|7
|19.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:16:37
|00:15:53
|1.5
|7.0
|8
|25.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|16:49:15
|17:59:53
|1.4
|4.3
|9
|20.12.2016
|Белые волки - 2
|Вторник
|17:35:56
|18:29:58
|1.3
|5.1
|10
|25.12.2016
|Волшебное кольцо
|Воскресенье
|09:41:11
|10:00:02
|1.2
|6.3
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Симпсоны
|Воскресенье
|21:55:55
|22:18:06
|0.3
|0.8
|2
|25.12.2016
|Гриффины
|Воскресенье
|22:22:41
|22:44:24
|0.3
|0.8
|3
|22.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Четверг
|11:00:11
|11:11:11
|0.2
|1.5
|4
|25.12.2016
|Американский папаша
|Воскресенье
|19:45:28
|20:05:39
|0.2
|0.5
|5
|25.12.2016
|Росомаха и люди-X
|Воскресенье
|10:51:39
|11:12:55
|0.2
|0.9
|6
|25.12.2016
|Время приключений
|Воскресенье
|01:04:18
|01:14:32
|0.2
|1.5
|7
|19.12.2016
|Футурама
|Понедельник
|16:09:06
|16:30:06
|0.2
|0.8
|8
|23.12.2016
|Школа 13: Игрооргии
|Пятница
|22:48:37
|23:02:04
|0.2
|0.5
|9
|19.12.2016
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:49:03
|23:00:03
|0.2
|0.5
|10
|25.12.2016
|WWE SMACKDOWN
|Воскресенье
|00:07:10
|00:53:15
|0.2
|0.9
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Рататуй
|Суббота
|19:29:12
|21:46:12
|1.2
|3.1
|2
|19.12.2016
|Красавица и чудовище
|Понедельник
|19:29:52
|21:11:18
|0.9
|2.6
|3
|25.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:29:32
|10:51:24
|0.9
|4.4
|4
|25.12.2016
|Герои в масках
|Воскресенье
|10:58:49
|11:21:53
|0.8
|3.5
|5
|25.12.2016
|Дорога на Эльдорадо
|Воскресенье
|19:30:21
|21:13:03
|0.8
|2.0
|6
|23.12.2016
|Гравити Фолз
|Пятница
|20:57:26
|21:20:29
|0.8
|2.3
|7
|24.12.2016
|Джинглики
|Суббота
|11:58:45
|12:09:47
|0.8
|3.6
|8
|23.12.2016
|Питер Пен в Нетландии
|Пятница
|19:30:33
|20:57:01
|0.8
|2.3
|9
|25.12.2016
|София Прекрасная
|Воскресенье
|09:32:08
|09:54:26
|0.8
|4.3
|10
|24.12.2016
|Солнечные зайчики
|Суббота
|12:10:41
|12:18:03
|0.8
|3.4
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|16:03:21
|18:52:51
|0.5
|1.5
|2
|21.12.2016
|Верните мне красоту
|Среда
|21:58:44
|22:59:57
|0.5
|1.4
|3
|24.12.2016
|Укрощение строптивого
|Суббота
|22:00:05
|00:05:09
|0.4
|1.1
|4
|23.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|23:20:40
|00:55:13
|0.3
|1.3
|5
|21.12.2016
|В теме
|Среда
|22:59:57
|23:29:29
|0.3
|1.1
|6
|24.12.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|14:06:16
|16:04:57
|0.3
|1.1
|7
|22.12.2016
|МастерШеф
|Четверг
|17:45:05
|19:18:12
|0.2
|0.8
|8
|22.12.2016
|Беременна в 16
|Четверг
|13:22:50
|14:19:08
|0.2
|1.4
|9
|22.12.2016
|Суперняня
|Четверг
|14:19:08
|15:59:02
|0.2
|1.2
|10
|19.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Понедельник
|23:35:40
|01:04:49
|0.2
|1.2
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|16:06:25
|16:12:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.4
|2
|25.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:22:10
|21:42:54
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.3
|3
|25.12.2016
|Шоу Тома и Джерри
|Воскресенье
|18:24:55
|18:47:04
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.2
|4
|24.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|15:43:23
|15:54:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.6
|5
|25.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|17:36:29
|17:59:28
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|6
|22.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:32:54
|20:46:16
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|7
|24.12.2016
|Даша и друзья
|Суббота
|17:14:03
|17:38:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.7
|8
|22.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|20:25:50
|20:31:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|9
|25.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|11:15:01
|11:22:00
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.3
|10
|24.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:16:39
|18:32:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.1
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Незабудки
|Пятница
|17:00:03
|17:53:48
|RU.TV
|0.1
|0.6
|2
|24.12.2016
|RU новости
|Суббота
|17:01:51
|17:16:36
|RU.TV
|0.1
|0.5
|3
|23.12.2016
|Караоке RU.TV
|Пятница
|22:00:03
|22:56:21
|RU.TV
|0.1
|0.4
|4
|23.12.2016
|Super 20
|Пятница
|18:00:08
|19:55:46
|RU.TV
|0.1
|0.4
|5
|24.12.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|12:03:04
|14:54:01
|RU.TV
|0.1
|0.4
|6
|23.12.2016
|Хит за хитом
|Пятница
|20:14:53
|21:56:21
|RU.TV
|0.1
|0.3
|7
|23.12.2016
|Стол заказов
|Пятница
|13:59:48
|16:55:55
|RU.TV
|0.1
|0.4
|8
|24.12.2016
|Север. Непридуманные истории
|Суббота
|15:00:08
|15:53:58
|RU.TV
|0.1
|0.3
|9
|22.12.2016
|Супермикс дня
|Четверг
|11:00:49
|11:55:43
|RU.TV
|0.1
|0.5
|10
|24.12.2016
|Энергетик
|Суббота
|23:03:43
|00:56:15
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|23:00:04
|00:06:10
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.1
|2
|21.12.2016
|На ножах
|Среда
|20:00:50
|21:00:33
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.9
|3
|19.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Понедельник
|18:59:04
|19:59:58
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|4
|25.12.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|22:00:12
|23:00:04
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|5
|22.12.2016
|Лузеры
|Четверг
|23:02:55
|00:59:29
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.4
|6
|25.12.2016
|Ревизорро
|Воскресенье
|20:58:01
|22:00:12
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.2
|7
|24.12.2016
|Духless
|Суббота
|15:04:31
|17:12:00
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
|8
|25.12.2016
|На ножах (повтор)
|Воскресенье
|12:01:50
|13:04:58
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.6
|9
|21.12.2016
|Магаззино
|Среда
|17:55:38
|18:56:52
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.3
|10
|21.12.2016
|Сверхъестественное
|Среда
|23:02:31
|23:56:30
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Среда
|20:15:05
|20:46:07
|СТС LOVE
|0.2
|0.7
|2
|25.12.2016
|Папины дочки
|Воскресенье
|20:31:38
|21:00:54
|СТС LOVE
|0.2
|0.5
|3
|22.12.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:16:11
|23:00:19
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|4
|24.12.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Суббота
|06:57:34
|07:10:33
|СТС LOVE
|0.1
|1.8
|5
|20.12.2016
|Смешарики
|Вторник
|07:23:10
|07:36:12
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|6
|19.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|23:00:24
|01:03:19
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|7
|20.12.2016
|Кремлевские курсанты
|Вторник
|14:25:56
|16:21:57
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|8
|21.12.2016
|Сердца за любовь
|Среда
|13:25:04
|14:24:35
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|9
|25.12.2016
|Модная полиция
|Воскресенье
|21:00:54
|21:31:08
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|10
|25.12.2016
|Супергерл
|Воскресенье
|22:53:42
|23:43:58
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|КВН на бис
|Среда
|19:30:06
|21:32:02
|ЧЕ
|0.6
|1.7
|2
|25.12.2016
|Батя
|Воскресенье
|19:08:05
|20:04:32
|ЧЕ
|0.6
|1.5
|3
|24.12.2016
|Последний легион
|Суббота
|17:46:47
|19:43:43
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|4
|25.12.2016
|Цель вижу
|Воскресенье
|22:00:04
|23:53:12
|ЧЕ
|0.4
|1.4
|5
|23.12.2016
|Реальный папа
|Пятница
|16:35:26
|18:30:06
|ЧЕ
|0.4
|1.7
|6
|23.12.2016
|Жанна Д'Арк
|Пятница
|19:30:05
|22:45:50
|ЧЕ
|0.4
|1.1
|7
|25.12.2016
|Угадай кино
|Воскресенье
|14:01:24
|14:30:07
|ЧЕ
|0.4
|1.4
|8
|25.12.2016
|Возвращение Домовенка
|Воскресенье
|08:56:54
|09:06:23
|ЧЕ
|0.4
|2.7
|9
|19.12.2016
|ДМБ
|Понедельник
|21:30:21
|22:56:48
|ЧЕ
|0.4
|1.0
|10
|25.12.2016
|Взять живым
|Воскресенье
|09:06:28
|13:30:05
|ЧЕ
|0.3
|1.6
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Комеди Клаб
|Четверг
|23:01:16
|23:56:56
|ТНТ 4
|0.4
|1.7
|2
|21.12.2016
|Comedy Woman
|Среда
|17:56:09
|18:30:06
|ТНТ 4
|0.3
|1.3
|3
|24.12.2016
|Счастливы вместе
|Суббота
|13:31:02
|13:59:57
|ТНТ 4
|0.3
|1.4
|4
|19.12.2016
|Наша Russia
|Понедельник
|21:30:17
|21:59:51
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|5
|25.12.2016
|Универ
|Воскресенье
|13:30:02
|13:59:56
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|6
|21.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Среда
|10:50:15
|10:59:47
|ТНТ 4
|0.2
|1.3
|7
|23.12.2016
|Комеди Клаб. С Новым Годом!
|Пятница
|23:01:04
|23:58:13
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|8
|23.12.2016
|Последний бойскаут
|Пятница
|19:00:58
|21:00:21
|ТНТ 4
|0.2
|0.6
|9
|22.12.2016
|ЧОП
|Четверг
|13:01:02
|13:30:56
|ТНТ 4
|0.2
|1.0
|10
|25.12.2016
|Необъяснимо, но факт
|Воскресенье
|23:56:14
|00:40:33
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.12.2016
|Как это работает
|Вторник
|19:30:30
|19:57:05
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|0.8
|2
|21.12.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:21
|20:59:01
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|25.12.2016
|Охотники за реликвиями
|Воскресенье
|18:30:51
|18:56:03
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|22.12.2016
|Охотники за складами
|Четверг
|21:30:33
|21:58:35
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|22.12.2016
|Битвы за контейнеры
|Четверг
|21:00:42
|21:25:57
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|6
|23.12.2016
|Из чего это сделано ?
|Пятница
|19:13:28
|19:26:47
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|7
|22.12.2016
|Золотая лихорадка
|Четверг
|22:00:35
|22:59:25
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|8
|20.12.2016
|Самогонщики
|Вторник
|23:00:46
|23:58:50
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|9
|21.12.2016
|Кладоискатели Америки
|Среда
|18:00:34
|18:25:29
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|10
|19.12.2016
|Игра на жизнь
|Понедельник
|18:00:23
|18:57:04
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Воскресенье
|19:01:33
|20:48:21
|ДОМ КИНО
|1.1
|2.7
|2
|25.12.2016
|Карнавальная ночь
|Воскресенье
|20:48:21
|22:16:40
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.4
|3
|23.12.2016
|Спортлото-82
|Пятница
|20:33:45
|22:19:59
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.3
|4
|23.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Пятница
|19:00:05
|20:33:45
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.4
|5
|21.12.2016
|Морозко
|Среда
|20:42:27
|22:21:18
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.1
|6
|25.12.2016
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Воскресенье
|11:12:28
|12:28:26
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.9
|7
|21.12.2016
|Королева бензоколонки
|Среда
|22:21:18
|23:51:41
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.3
|8
|21.12.2016
|Тайны следствия - 9
|Среда
|18:06:55
|19:00:13
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.3
|9
|21.12.2016
|Зигзаг удачи
|Среда
|19:00:13
|20:42:27
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|10
|25.12.2016
|За двумя зайцами
|Воскресенье
|22:16:40
|00:17:26
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.1
Advertology.Ru
08.02.2017
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