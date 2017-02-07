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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (19/12/2016 - 25/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 18:21:18 21:00:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.2
2 19.12.2016 Время Понедельник 21:00:13 21:34:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 18.7
3 20.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:02 20:58:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.7 18.4
4 23.12.2016 Голос Пятница 22:00:28 00:00:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 19.8
5 25.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 23:05:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.9
6 25.12.2016 Вечерние новости Воскресенье 18:00:13 18:21:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.5
7 19.12.2016 Выйти замуж за Пушкина Понедельник 21:34:48 23:33:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 17.1
8 24.12.2016 КВН - 2016. Высшая лига Суббота 21:21:59 23:42:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
9 23.12.2016 Поле чудес Пятница 19:54:11 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.6
10 23.12.2016 Человек и закон Пятница 18:52:20 19:53:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 15.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:15 22:54:09 РОССИЯ1 5.9 17.5
2 25.12.2016 Синяя птица Воскресенье 16:32:14 19:58:45 РОССИЯ1 5.9 16.6
3 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:28:28 РОССИЯ1 5.8 15.4
4 19.12.2016 Местное время Понедельник 20:47:20 20:59:12 РОССИЯ1 5.6 14.7
5 20.12.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:06 20:43:53 РОССИЯ1 5.2 14.1
6 20.12.2016 60 минут Вторник 18:49:10 19:58:55 РОССИЯ1 4.8 14.8
7 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:07 15:54:11 РОССИЯ1 4.8 23.9
8 20.12.2016 Вести. Специальный выпуск Вторник 22:55:07 23:06:21 РОССИЯ1 4.5 15.8
9 23.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:04:27 23:29:09 РОССИЯ1 4.4 13.5
10 24.12.2016 Холодное сердце Суббота 21:02:46 01:00:24 РОССИЯ1 4.1 13.2

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Вести. Срочно Воскресенье 10:00:02 10:10:39 РОССИЯ 24 1.1 5.6
2 25.12.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 09:46:09 09:57:46 РОССИЯ 24 1.1 5.8
3 25.12.2016 Вести сейчас Воскресенье 09:39:35 09:46:09 РОССИЯ 24 1.1 6.0
4 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:56 15:54:14 РОССИЯ 24 1.0 4.9
5 20.12.2016 Вести. Дежурная часть Вторник 17:30:17 17:56:25 РОССИЯ 24 0.8 3.4
6 24.12.2016 Вести. Мертвая вода Суббота 11:51:28 11:57:05 РОССИЯ 24 0.8 3.5
7 24.12.2016 Вести. Бесогон TV Суббота 19:14:14 19:53:05 РОССИЯ 24 0.7 2.1
8 20.12.2016 Вести. 50 оттенков белого Вторник 10:45:30 10:54:53 РОССИЯ 24 0.7 4.8
9 21.12.2016 Вести. Большой информационный вечер Среда 21:59:43 22:58:21 РОССИЯ 24 0.7 2.1
10 23.12.2016 Вести. Факты Пятница 17:48:44 17:58:34 РОССИЯ 24 0.7 2.6

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:01 22:11:06 2.2 5.7
2 24.12.2016 Колодец забытых желаний Суббота 20:03:23 20:59:41 2.1 5.4
3 25.12.2016 Чужие и близкие Воскресенье 19:59:14 20:57:21 1.7 4.2
4 24.12.2016 Право знать! Суббота 22:11:06 23:44:02 1.6 4.8
5 25.12.2016 Тот, кто рядом Воскресенье 21:55:13 22:54:09 1.5 4.5
6 22.12.2016 Петровка, 38 Четверг 21:44:46 21:59:49 1.3 3.8
7 24.12.2016 События Суббота 23:44:02 23:54:27 1.2 4.7
8 24.12.2016 Юрочка Суббота 16:19:34 17:18:59 1.2 4.5
9 24.12.2016 События. (14:30) Суббота 14:30:01 14:48:10 1.2 5.2
10 23.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:01 20:42:50 1.2 3.5

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:04 18:58:51 НТВ 4.2 15.0
2 24.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:04:57 НТВ 4.2 11.9
3 24.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:49 22:01:27 НТВ 3.9 10.0
4 25.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:11 20:07:08 НТВ 3.7 9.7
5 19.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 20:41:17 21:38:27 НТВ 3.6 9.7
6 24.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:21 18:59:52 НТВ 3.6 11.6
7 24.12.2016 Новые русские сенсации. Мы лучше всех! Суббота 20:04:57 21:01:49 НТВ 3.5 9.1
8 21.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:18 НТВ 3.4 10.5
9 25.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:15 19:00:11 НТВ 3.3 9.1
10 25.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 14:01:34 14:08:59 НТВ 3.2 12.2

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Про Федота-стрельца, удалого молодца Суббота 20:37:07 21:32:23 РОССИЯ К 1.4 3.6
2 25.12.2016 Приключения капитана Врунгеля Воскресенье 16:32:07 18:29:38 РОССИЯ К 0.8 2.4
3 23.12.2016 Синяя птица Пятница 19:46:35 21:45:26 РОССИЯ К 0.8 2.3
4 24.12.2016 Острова Суббота 21:32:48 22:11:30 РОССИЯ К 0.8 2.1
5 24.12.2016 Семь стариков и одна девушка Суббота 19:16:42 20:34:37 РОССИЯ К 0.7 2.0
6 24.12.2016 Генерал Кинжал. Звездные часы Константина Рокоссовского Суббота 17:32:17 18:16:19 РОССИЯ К 0.7 2.3
7 24.12.2016 Романтика романса Суббота 18:21:15 19:14:00 РОССИЯ К 0.7 2.1
8 25.12.2016 Танцы дикой природы. Танец любви Воскресенье 14:38:22 15:28:34 РОССИЯ К 0.7 2.5
9 25.12.2016 Трезини. Родом из Тичино Воскресенье 15:29:34 16:08:30 РОССИЯ К 0.6 2.0
10 25.12.2016 Библиотека приключений Воскресенье 16:16:45 16:32:07 РОССИЯ К 0.6 1.9

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Гаишники. Продолжение Четверг 21:07:13 22:02:33 МИР 0.5 1.5
2 20.12.2016 Гаишники Вторник 21:08:48 22:02:34 МИР 0.4 1.1
3 20.12.2016 Президент и его внучка Вторник 22:02:34 23:53:44 МИР 0.4 1.3
4 24.12.2016 Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен Суббота 14:35:05 15:58:31 МИР 0.3 1.4
5 21.12.2016 Мужчина в моей голове Среда 22:51:17 01:04:47 МИР 0.3 1.6
6 25.12.2016 Вместе Воскресенье 21:00:02 22:00:16 МИР 0.3 0.8
7 24.12.2016 Девять месяцев Суббота 19:00:16 19:56:02 МИР 0.3 0.8
8 25.12.2016 Водоворот чужих желаний Воскресенье 13:27:06 14:21:17 МИР 0.3 1.1
9 24.12.2016 Огонь, вода и... медные трубы Суббота 12:53:55 14:16:54 МИР 0.3 1.3
10 24.12.2016 Тариф "Новогодний" Суббота 23:37:12 01:05:19 МИР 0.3 1.3

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины Суббота 17:00:37 18:36:20 МАТЧ ТВ 0.6 2.1
2 23.12.2016 Футбол. Суперкубок Италии Пятница 20:30:30 22:20:12 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
3 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа Суббота 14:37:14 15:19:23 МАТЧ ТВ 0.6 2.4
4 25.12.2016 Онг Бак: Тайский воин Воскресенье 21:01:33 22:37:44 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
5 25.12.2016 Профессиональный бокс Воскресенье 16:46:25 17:41:30 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
6 24.12.2016 Не отступать и не сдаваться Суббота 19:06:33 21:04:05 МАТЧ ТВ 0.5 1.3
7 25.12.2016 #всенаматч Воскресенье 16:14:56 16:45:50 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
8 24.12.2016 #новости Суббота 14:26:33 14:37:14 МАТЧ ТВ 0.4 1.9
9 19.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Понедельник 22:53:23 23:52:04 МАТЧ ТВ 0.4 1.7
10 21.12.2016 Бой с тенью-2. Реванш Среда 18:24:52 21:00:05 МАТЧ ТВ 0.4 1.3

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:29:49 07:59:59 EURONEWS 0.2 2.8
2 24.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:06 09:59:54 EURONEWS 0.2 1.4
3 25.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Воскресенье 08:29:53 09:00:19 EURONEWS 0.2 1.7
4 24.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:07 09:30:06 EURONEWS 0.2 1.4
5 24.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:01 07:29:49 EURONEWS 0.2 2.5
6 22.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Четверг 08:00:01 08:30:02 EURONEWS 0.2 1.7
7 25.12.2016 Новости EuroNews (05:00) Воскресенье 05:00:37 05:30:07 EURONEWS 0.2 3.7
8 24.12.2016 Новости EuroNews (05:30) Суббота 05:30:00 05:59:48 EURONEWS 0.1 2.7
9 24.12.2016 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:30:00 07:00:01 EURONEWS 0.1 2.0
10 23.12.2016 Новости EuroNews (04:30) Пятница 04:30:04 05:00:00 EURONEWS 0.1 2.0

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Хоббит: битва пяти воинств Суббота 21:00:32 23:43:09 СТС 3.5 9.8
2 23.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:48 21:00:18 СТС 2.9 9.0
3 19.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:25 21:01:45 СТС 2.8 7.5
4 23.12.2016 Джон Картер Пятница 21:00:18 23:35:07 СТС 2.5 7.6
5 19.12.2016 Воронины Понедельник 19:29:15 20:00:31 СТС 2.4 6.9
6 19.12.2016 Поездка в Америку Понедельник 21:01:45 23:16:28 СТС 2.4 7.1
7 20.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Вторник 20:00:51 20:30:57 СТС 2.3 6.2
8 20.12.2016 Двое: я и моя тень Вторник 21:02:34 23:01:41 СТС 2.3 6.6
9 24.12.2016 Хранители снов Суббота 19:10:21 21:00:32 СТС 2.2 6.0
10 25.12.2016 Орудия смерти: Город костей Воскресенье 20:57:15 23:30:06 СТС 2.0 6.0

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 Две судьбы Среда 20:00:17 20:59:50 1.3 3.5
2 23.12.2016 Понаехали тут Пятница 19:00:51 22:45:40 1.2 3.6
3 25.12.2016 А снег кружит... Воскресенье 19:01:51 22:52:15 1.1 2.9
4 24.12.2016 Бабушка на сносях Суббота 19:01:51 22:56:58 1.0 2.6
5 19.12.2016 По делам несовершеннолетних Понедельник 10:04:51 11:04:47 0.9 6.2
6 19.12.2016 Давай разведемся! Понедельник 11:04:47 12:04:13 0.8 5.6
7 20.12.2016 Второе дыхание Вторник 20:59:48 22:01:06 0.8 2.1
8 23.12.2016 Предлагаемые обстоятельства Пятница 16:56:53 17:59:21 0.7 3.1
9 25.12.2016 Новогодний переполох Воскресенье 10:01:28 14:03:03 0.6 2.7
10 23.12.2016 Заговор диетологов Пятница 22:45:40 23:53:44 0.6 2.2

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:25 21:31:30 ТНТ 6.8 17.7
2 24.12.2016 Танцы Суббота 21:31:30 23:37:21 ТНТ 3.8 10.9
3 25.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:30 22:04:58 ТНТ 3.5 9.3
4 24.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 20:00:25 ТНТ 3.4 9.5
5 25.12.2016 Stand up Воскресенье 22:04:58 23:05:01 ТНТ 2.7 8.4
6 20.12.2016 Комеди Клаб Вторник 20:58:24 22:00:04 ТНТ 2.6 7.2
7 20.12.2016 Пьяная фирма Вторник 22:00:04 23:00:17 ТНТ 2.6 8.0
8 25.12.2016 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Воскресенье 19:59:52 21:02:30 ТНТ 2.6 6.5
9 23.12.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:08 21:00:31 ТНТ 2.5 7.3
10 19.12.2016 Дом - 2. Свадьба на миллион Понедельник 23:03:33 00:03:23 ТНТ 2.2 9.1

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.12.2016 Анна детективъ Вторник 20:32:39 21:30:56 1.4 3.6
2 21.12.2016 Слепая Среда 18:02:35 18:33:22 1.3 5.0
3 20.12.2016 Гадалка Вторник 16:30:20 16:59:12 1.2 6.0
4 23.12.2016 Человек-невидимка Пятница 18:58:55 19:58:56 1.2 4.0
5 25.12.2016 Невидимка Воскресенье 19:00:21 21:05:37 1.1 2.7
6 23.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:58:58 18:58:55 1.0 3.6
7 23.12.2016 Троя Пятница 19:58:56 23:11:19 0.9 2.6
8 25.12.2016 Глубокое синее море Воскресенье 21:05:37 23:05:39 0.9 2.5
9 22.12.2016 Чудотворец Четверг 18:35:11 19:35:22 0.8 2.8
10 24.12.2016 Взрыв из прошлого Суббота 18:57:40 20:57:40 0.8 2.3

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 18:00:25 19:00:06 2.2 8.0
2 19.12.2016 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:05 20:00:18 2.2 6.2
3 22.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Четверг 19:00:06 19:29:56 2.1 6.6
4 24.12.2016 Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы" Суббота 19:00:56 20:58:30 1.9 5.3
5 24.12.2016 "Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:58:30 22:53:23 1.9 5.2
6 23.12.2016 Гроб Господень - открытие главной тайны человечества Пятница 18:00:26 19:00:03 1.9 7.0
7 24.12.2016 Военная тайна Суббота 16:35:04 17:02:43 1.9 7.0
8 25.12.2016 Хозяйка тайги Воскресенье 19:15:36 19:27:24 1.8 4.9
9 24.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:04 16:35:04 1.8 7.0
10 24.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:43 19:00:56 1.7 5.4

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 PROновости Среда 18:00:03 18:13:22 МУЗ ТВ 0.3 1.0
2 19.12.2016 Муз-ТВ чарт Понедельник 15:01:06 16:00:54 МУЗ ТВ 0.3 1.5
3 25.12.2016 Очень караочен Воскресенье 15:40:39 15:56:16 МУЗ ТВ 0.2 0.8
4 25.12.2016 Top 30. Крутяк недели Воскресенье 16:00:13 18:30:08 МУЗ ТВ 0.2 0.7
5 24.12.2016 Check in Суббота 11:59:29 12:36:57 МУЗ ТВ 0.2 1.0
6 25.12.2016 Закажи звезду Воскресенье 11:56:10 12:02:18 МУЗ ТВ 0.2 0.9
7 21.12.2016 10 самых горячих клипов дня Среда 17:08:43 18:00:03 МУЗ ТВ 0.2 0.9
8 19.12.2016 Слава. Откровенно Понедельник 19:58:21 21:19:05 МУЗ ТВ 0.2 0.5
9 21.12.2016 ЯНАМУЗТВ Среда 18:17:01 18:59:22 МУЗ ТВ 0.2 0.7
10 19.12.2016 R'n'B чарт Понедельник 18:59:30 19:58:21 МУЗ ТВ 0.2 0.6

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Контрудар Суббота 20:01:55 21:40:19 1.1 2.9
2 24.12.2016 Если враг не сдается... Суббота 18:23:14 20:00:55 1.1 3.3
3 25.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:05:58 20:29:04 1.1 2.6
4 24.12.2016 Отряд особого назначения Суббота 21:40:19 21:59:58 1.0 2.8
5 25.12.2016 Охотники за караванами Воскресенье 16:15:05 16:33:12 1.0 3.4
6 20.12.2016 Новости дня Вторник 18:00:07 18:26:58 1.0 3.6
7 20.12.2016 Отряд Кочубея Вторник 17:03:24 17:59:47 1.0 4.1
8 21.12.2016 Легенды госбезопасности Среда 18:29:08 19:19:41 0.9 3.0
9 24.12.2016 Улика из прошлого Суббота 11:49:08 12:35:24 0.9 4.0
10 20.12.2016 Теория заговора Вторник 20:06:18 20:30:31 0.9 2.4

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 След Четверг 21:14:26 22:00:08 3.3 9.4
2 21.12.2016 Детективы Среда 19:56:53 20:23:53 3.1 8.7
3 19.12.2016 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:08 22:29:14 2.7 7.8
4 25.12.2016 Главное Воскресенье 17:59:53 20:15:14 2.0 5.3
5 24.12.2016 Застава Суббота 23:21:54 00:15:37 1.9 7.2
6 24.12.2016 Сейчас (18.30) Суббота 18:30:11 19:00:30 1.9 5.8
7 19.12.2016 Момент истины Понедельник 23:16:37 00:15:53 1.5 7.0
8 25.12.2016 Место происшествия. О главном Воскресенье 16:49:15 17:59:53 1.4 4.3
9 20.12.2016 Белые волки - 2 Вторник 17:35:56 18:29:58 1.3 5.1
10 25.12.2016 Волшебное кольцо Воскресенье 09:41:11 10:00:02 1.2 6.3

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Симпсоны Воскресенье 21:55:55 22:18:06 2X2 0.3 0.8
2 25.12.2016 Гриффины Воскресенье 22:22:41 22:44:24 2X2 0.3 0.8
3 22.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Четверг 11:00:11 11:11:11 2X2 0.2 1.5
4 25.12.2016 Американский папаша Воскресенье 19:45:28 20:05:39 2X2 0.2 0.5
5 25.12.2016 Росомаха и люди-X Воскресенье 10:51:39 11:12:55 2X2 0.2 0.9
6 25.12.2016 Время приключений Воскресенье 01:04:18 01:14:32 2X2 0.2 1.5
7 19.12.2016 Футурама Понедельник 16:09:06 16:30:06 2X2 0.2 0.8
8 23.12.2016 Школа 13: Игрооргии Пятница 22:48:37 23:02:04 2X2 0.2 0.5
9 19.12.2016 Подозрительная Сова Понедельник 22:49:03 23:00:03 2X2 0.2 0.5
10 25.12.2016 WWE SMACKDOWN Воскресенье 00:07:10 00:53:15 2X2 0.2 0.9

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Рататуй Суббота 19:29:12 21:46:12 1.2 3.1
2 19.12.2016 Красавица и чудовище Понедельник 19:29:52 21:11:18 0.9 2.6
3 25.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:29:32 10:51:24 0.9 4.4
4 25.12.2016 Герои в масках Воскресенье 10:58:49 11:21:53 0.8 3.5
5 25.12.2016 Дорога на Эльдорадо Воскресенье 19:30:21 21:13:03 0.8 2.0
6 23.12.2016 Гравити Фолз Пятница 20:57:26 21:20:29 0.8 2.3
7 24.12.2016 Джинглики Суббота 11:58:45 12:09:47 0.8 3.6
8 23.12.2016 Питер Пен в Нетландии Пятница 19:30:33 20:57:01 0.8 2.3
9 25.12.2016 София Прекрасная Воскресенье 09:32:08 09:54:26 0.8 4.3
10 24.12.2016 Солнечные зайчики Суббота 12:10:41 12:18:03 0.8 3.4

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Папа попал Воскресенье 16:03:21 18:52:51 0.5 1.5
2 21.12.2016 Верните мне красоту Среда 21:58:44 22:59:57 0.5 1.4
3 24.12.2016 Укрощение строптивого Суббота 22:00:05 00:05:09 0.4 1.1
4 23.12.2016 Я стесняюсь своего тела Пятница 23:20:40 00:55:13 0.3 1.3
5 21.12.2016 В теме Среда 22:59:57 23:29:29 0.3 1.1
6 24.12.2016 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 14:06:16 16:04:57 0.3 1.1
7 22.12.2016 МастерШеф Четверг 17:45:05 19:18:12 0.2 0.8
8 22.12.2016 Беременна в 16 Четверг 13:22:50 14:19:08 0.2 1.4
9 22.12.2016 Суперняня Четверг 14:19:08 15:59:02 0.2 1.2
10 19.12.2016 Спасите моего ребенка Понедельник 23:35:40 01:04:49 0.2 1.2

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 16:06:25 16:12:42 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.4
2 25.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:22:10 21:42:54 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.3
3 25.12.2016 Шоу Тома и Джерри Воскресенье 18:24:55 18:47:04 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.2
4 24.12.2016 Барбоскины Суббота 15:43:23 15:54:42 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.6
5 25.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 17:36:29 17:59:28 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
6 22.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:32:54 20:46:16 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
7 24.12.2016 Даша и друзья Суббота 17:14:03 17:38:37 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.7
8 22.12.2016 Ми-ми-мишки Четверг 20:25:50 20:31:50 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
9 25.12.2016 Фиксики Воскресенье 11:15:01 11:22:00 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.3
10 24.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:16:39 18:32:23 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.1

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Незабудки Пятница 17:00:03 17:53:48 RU.TV 0.1 0.6
2 24.12.2016 RU новости Суббота 17:01:51 17:16:36 RU.TV 0.1 0.5
3 23.12.2016 Караоке RU.TV Пятница 22:00:03 22:56:21 RU.TV 0.1 0.4
4 23.12.2016 Super 20 Пятница 18:00:08 19:55:46 RU.TV 0.1 0.4
5 24.12.2016 Супермикс недели Суббота 12:03:04 14:54:01 RU.TV 0.1 0.4
6 23.12.2016 Хит за хитом Пятница 20:14:53 21:56:21 RU.TV 0.1 0.3
7 23.12.2016 Стол заказов Пятница 13:59:48 16:55:55 RU.TV 0.1 0.4
8 24.12.2016 Север. Непридуманные истории Суббота 15:00:08 15:53:58 RU.TV 0.1 0.3
9 22.12.2016 Супермикс дня Четверг 11:00:49 11:55:43 RU.TV 0.1 0.5
10 24.12.2016 Энергетик Суббота 23:03:43 00:56:15 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Аферисты в сетях Воскресенье 23:00:04 00:06:10 ПЯТНИЦА 0.8 3.1
2 21.12.2016 На ножах Среда 20:00:50 21:00:33 ПЯТНИЦА 0.7 1.9
3 19.12.2016 Орел & решка. Кругосветка Понедельник 18:59:04 19:59:58 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
4 25.12.2016 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 22:00:12 23:00:04 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
5 22.12.2016 Лузеры Четверг 23:02:55 00:59:29 ПЯТНИЦА 0.5 2.4
6 25.12.2016 Ревизорро Воскресенье 20:58:01 22:00:12 ПЯТНИЦА 0.5 1.2
7 24.12.2016 Духless Суббота 15:04:31 17:12:00 ПЯТНИЦА 0.4 1.5
8 25.12.2016 На ножах (повтор) Воскресенье 12:01:50 13:04:58 ПЯТНИЦА 0.4 1.6
9 21.12.2016 Магаззино Среда 17:55:38 18:56:52 ПЯТНИЦА 0.4 1.3
10 21.12.2016 Сверхъестественное Среда 23:02:31 23:56:30 ПЯТНИЦА 0.4 1.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 Моя прекрасная няня Среда 20:15:05 20:46:07 СТС LOVE 0.2 0.7
2 25.12.2016 Папины дочки Воскресенье 20:31:38 21:00:54 СТС LOVE 0.2 0.5
3 22.12.2016 Не родись красивой Четверг 21:16:11 23:00:19 СТС LOVE 0.2 0.6
4 24.12.2016 Смешарики. Азбука здоровья Суббота 06:57:34 07:10:33 СТС LOVE 0.1 1.8
5 20.12.2016 Смешарики Вторник 07:23:10 07:36:12 СТС LOVE 0.1 1.2
6 19.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 23:00:24 01:03:19 СТС LOVE 0.1 0.6
7 20.12.2016 Кремлевские курсанты Вторник 14:25:56 16:21:57 СТС LOVE 0.1 0.6
8 21.12.2016 Сердца за любовь Среда 13:25:04 14:24:35 СТС LOVE 0.1 0.6
9 25.12.2016 Модная полиция Воскресенье 21:00:54 21:31:08 СТС LOVE 0.1 0.2
10 25.12.2016 Супергерл Воскресенье 22:53:42 23:43:58 СТС LOVE 0.1 0.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 КВН на бис Среда 19:30:06 21:32:02 ЧЕ 0.6 1.7
2 25.12.2016 Батя Воскресенье 19:08:05 20:04:32 ЧЕ 0.6 1.5
3 24.12.2016 Последний легион Суббота 17:46:47 19:43:43 ЧЕ 0.5 1.5
4 25.12.2016 Цель вижу Воскресенье 22:00:04 23:53:12 ЧЕ 0.4 1.4
5 23.12.2016 Реальный папа Пятница 16:35:26 18:30:06 ЧЕ 0.4 1.7
6 23.12.2016 Жанна Д'Арк Пятница 19:30:05 22:45:50 ЧЕ 0.4 1.1
7 25.12.2016 Угадай кино Воскресенье 14:01:24 14:30:07 ЧЕ 0.4 1.4
8 25.12.2016 Возвращение Домовенка Воскресенье 08:56:54 09:06:23 ЧЕ 0.4 2.7
9 19.12.2016 ДМБ Понедельник 21:30:21 22:56:48 ЧЕ 0.4 1.0
10 25.12.2016 Взять живым Воскресенье 09:06:28 13:30:05 ЧЕ 0.3 1.6

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Комеди Клаб Четверг 23:01:16 23:56:56 ТНТ 4 0.4 1.7
2 21.12.2016 Comedy Woman Среда 17:56:09 18:30:06 ТНТ 4 0.3 1.3
3 24.12.2016 Счастливы вместе Суббота 13:31:02 13:59:57 ТНТ 4 0.3 1.4
4 19.12.2016 Наша Russia Понедельник 21:30:17 21:59:51 ТНТ 4 0.3 0.8
5 25.12.2016 Универ Воскресенье 13:30:02 13:59:56 ТНТ 4 0.2 0.8
6 21.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Среда 10:50:15 10:59:47 ТНТ 4 0.2 1.3
7 23.12.2016 Комеди Клаб. С Новым Годом! Пятница 23:01:04 23:58:13 ТНТ 4 0.2 0.7
8 23.12.2016 Последний бойскаут Пятница 19:00:58 21:00:21 ТНТ 4 0.2 0.6
9 22.12.2016 ЧОП Четверг 13:01:02 13:30:56 ТНТ 4 0.2 1.0
10 25.12.2016 Необъяснимо, но факт Воскресенье 23:56:14 00:40:33 ТНТ 4 0.2 0.8

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.12.2016 Как это работает Вторник 19:30:30 19:57:05 DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.8
2 21.12.2016 Махинаторы Среда 20:00:21 20:59:01 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 25.12.2016 Охотники за реликвиями Воскресенье 18:30:51 18:56:03 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 22.12.2016 Охотники за складами Четверг 21:30:33 21:58:35 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 22.12.2016 Битвы за контейнеры Четверг 21:00:42 21:25:57 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
6 23.12.2016 Из чего это сделано ? Пятница 19:13:28 19:26:47 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
7 22.12.2016 Золотая лихорадка Четверг 22:00:35 22:59:25 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
8 20.12.2016 Самогонщики Вторник 23:00:46 23:58:50 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
9 21.12.2016 Кладоискатели Америки Среда 18:00:34 18:25:29 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
10 19.12.2016 Игра на жизнь Понедельник 18:00:23 18:57:04 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Воскресенье 19:01:33 20:48:21 ДОМ КИНО 1.1 2.7
2 25.12.2016 Карнавальная ночь Воскресенье 20:48:21 22:16:40 ДОМ КИНО 0.9 2.4
3 23.12.2016 Спортлото-82 Пятница 20:33:45 22:19:59 ДОМ КИНО 0.8 2.3
4 23.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Пятница 19:00:05 20:33:45 ДОМ КИНО 0.7 2.4
5 21.12.2016 Морозко Среда 20:42:27 22:21:18 ДОМ КИНО 0.7 2.1
6 25.12.2016 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Воскресенье 11:12:28 12:28:26 ДОМ КИНО 0.7 2.9
7 21.12.2016 Королева бензоколонки Среда 22:21:18 23:51:41 ДОМ КИНО 0.6 2.3
8 21.12.2016 Тайны следствия - 9 Среда 18:06:55 19:00:13 ДОМ КИНО 0.6 2.3
9 21.12.2016 Зигзаг удачи Среда 19:00:13 20:42:27 ДОМ КИНО 0.6 1.8
10 25.12.2016 За двумя зайцами Воскресенье 22:16:40 00:17:26 ДОМ КИНО 0.6 2.1
TNS Россия
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08.02.2017

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Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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08.02.2017 - 10:05
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