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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:32:03 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.1 22.6
2 07.12.2016 Пусть говорят Среда 19:52:58 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 18.8
3 07.12.2016 Тайны следствия - 16 Среда 21:00:03 22:53:56 РОССИЯ1 6.8 20.0
4 10.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:06 21:29:34 ТНТ 6.6 17.7
5 11.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:48:44 19:58:48 РОССИЯ1 6.5 17.2
6 09.12.2016 Голос Пятница 21:30:21 23:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 18.8
7 11.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:22 22:02:02 РОССИЯ1 5.6 14.5
8 07.12.2016 Местное время Среда 20:44:46 21:00:03 РОССИЯ1 5.5 14.6
9 06.12.2016 Время Вторник 21:00:13 21:39:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 14.8
10 09.12.2016 Человек и закон Пятница 18:48:15 19:52:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 16.8
11 11.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:24:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.3
12 09.12.2016 Поле чудес Пятница 19:52:27 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.5
13 07.12.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:46 РОССИЯ1 5.1 13.8
14 09.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:19 22:27:26 РОССИЯ1 4.8 13.5
15 11.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:35 17:48:44 РОССИЯ1 4.7 14.1
16 10.12.2016 Коварные игры Суббота 21:03:38 01:00:06 РОССИЯ1 4.6 15.6
17 05.12.2016 Давай поженимся! Понедельник 18:47:10 19:51:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.0
18 07.12.2016 60 минут Среда 18:49:02 19:58:38 РОССИЯ1 4.4 13.6
19 10.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:05:02 НТВ 4.4 12.7
20 11.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:02:02 00:04:28 РОССИЯ1 4.3 15.1
21 10.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:38 РОССИЯ1 4.3 11.7
22 10.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:23:34 22:46:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.1
23 05.12.2016 Вечерние новости Понедельник 18:00:13 18:47:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 15.4
24 07.12.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:38 18:58:58 НТВ 4.1 14.7
25 10.12.2016 Танцы Суббота 21:29:34 23:54:20 ТНТ 4.0 12.3
26 11.12.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:24:00 23:40:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.8
27 05.12.2016 Опекун Понедельник 19:43:26 23:29:43 НТВ 4.0 11.8
28 10.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 18:01:52 19:59:57 РОССИЯ1 4.0 12.0
29 05.12.2016 Обратная сторона Луны - 2 Понедельник 21:32:48 23:28:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.6
30 11.12.2016 Слишком красивая жена Воскресенье 14:19:18 16:58:35 РОССИЯ1 3.7 13.6
31 10.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:15 22:01:37 НТВ 3.7 10.1
32 11.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:31:09 19:31:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 10.5
33 11.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:18 РОССИЯ1 3.7 13.6
34 06.12.2016 Прямой эфир Вторник 17:38:59 18:47:45 РОССИЯ1 3.6 13.7
35 10.12.2016 Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию Суббота 20:05:02 21:02:15 НТВ 3.6 9.8
36 10.12.2016 Приговор идеальной пары Суббота 14:19:37 18:01:52 РОССИЯ1 3.6 13.9
37 07.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:42:05 НТВ 3.6 11.2
38 05.12.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:19:16 РОССИЯ1 3.5 15.5
39 10.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:01:11 18:58:52 НТВ 3.5 11.6
40 11.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:42 18:59:56 НТВ 3.4 9.3
41 05.12.2016 Мужское/женское Понедельник 16:03:17 17:01:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 16.5
42 05.12.2016 Наедине со всеми Понедельник 17:01:13 17:58:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 14.4
43 09.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 20:56:30 21:50:56 НТВ 3.4 9.4
44 11.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:39 13:59:02 РОССИЯ1 3.4 13.5
45 06.12.2016 След Вторник 21:13:05 22:00:02 3.4 9.4
46 10.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:06 ТНТ 3.4 9.7
47 10.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:13 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 9.4
48 09.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:09 21:00:12 СТС 3.2 9.3
49 11.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:33:46 11:23:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 14.2
50 06.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:18 01:35:36 РОССИЯ1 3.2 18.0
51 11.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:56 20:06:21 НТВ 3.1 8.1
52 10.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:47:05 23:53:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.6
53 11.12.2016 Сто к одному Воскресенье 09:29:53 10:18:46 РОССИЯ1 3.1 16.6
54 07.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Среда 17:15:31 18:03:38 НТВ 3.1 13.0
55 09.12.2016 Жди меня Пятница 17:02:14 17:59:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 13.1
56 11.12.2016 Головоломка Воскресенье 19:10:53 20:59:25 СТС 3.1 7.7
57 09.12.2016 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 19:31:36 20:01:27 НТВ 3.1 9.2
58 11.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:34 13:02:57 НТВ 3.0 12.1
59 11.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:02 11:58:34 НТВ 3.0 12.6
60 05.12.2016 Детективы Понедельник 19:41:37 20:21:16 3.0 8.5
61 09.12.2016 Комеди Клаб Пятница 20:59:50 22:00:13 ТНТ 3.0 8.2
62 08.12.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:52:26 00:53:26 РОССИЯ1 3.0 14.8
63 09.12.2016 Тайны следствия - 5 Пятница 15:56:23 16:59:43 РОССИЯ1 3.0 14.3
64 05.12.2016 Тайны следствия - 14 Понедельник 14:56:47 16:59:10 РОССИЯ1 2.9 15.5
65 10.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:43:30 17:58:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 10.0
66 11.12.2016 Джокер. Операция "Капкан" Воскресенье 19:19:47 22:59:59 2.9 7.7
67 10.12.2016 Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде Суббота 11:39:50 13:58:23 РОССИЯ1 2.8 12.7
68 11.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:57:38 22:01:05 ТНТ 2.7 7.4
69 11.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:21:10 11:04:02 НТВ 2.7 12.5
70 05.12.2016 Время покажет Понедельник 15:18:08 16:03:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.2
71 11.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:39 РОССИЯ1 2.7 11.5
72 05.12.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:30:20 21:01:34 СТС 2.7 7.2
73 10.12.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:02:03 13:07:05 НТВ 2.7 12.0
74 05.12.2016 Призрачный патруль Понедельник 21:02:36 22:59:18 ТНТ 2.6 7.7
75 10.12.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:04:12 12:02:03 НТВ 2.6 12.7
76 07.12.2016 Воронины Среда 19:29:39 20:00:26 СТС 2.6 7.6
77 09.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:59:28 00:51:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.6
78 10.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:11 16:20:52 НТВ 2.6 10.3
79 11.12.2016 Джокер. Возмездие Воскресенье 17:37:40 19:19:47 2.6 7.1
80 05.12.2016 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:26:12 2.6 7.7
81 11.12.2016 Фазенда Воскресенье 11:23:30 11:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.7
82 11.12.2016 Мужские каникулы Воскресенье 17:12:10 18:02:42 НТВ 2.5 7.5
83 10.12.2016 Своя игра Суббота 15:05:13 16:00:02 НТВ 2.5 10.5
84 11.12.2016 Теория заговора Воскресенье 12:47:22 13:44:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.6
85 11.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:49 10:32:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.5
86 11.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:39:23 2.4 6.5
87 11.12.2016 Крепкий орешек-4 Воскресенье 16:30:42 18:59:05 ТНТ 2.4 7.0
88 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 13:05:38 14:51:33 МАТЧ ТВ 2.4 9.0
89 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:20:53 18:00:24 МАТЧ ТВ 2.4 7.4
90 11.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:57:37 20:57:38 ТНТ 2.4 5.9
91 09.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:13 22:59:43 ТНТ 2.4 7.2
92 11.12.2016 Хроники Нарнии: принц Каспиан Воскресенье 20:59:25 23:49:48 СТС 2.4 7.3
93 10.12.2016 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:01:37 22:56:20 НТВ 2.4 6.9
94 05.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:30:12 00:00:50 НТВ 2.3 11.6
95 06.12.2016 Команда А Вторник 21:01:39 23:24:36 ТНТ 2.3 7.1
96 06.12.2016 СашаТаня Вторник 20:30:40 21:01:39 ТНТ 2.3 6.2
97 09.12.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:09 20:59:50 ТНТ 2.3 6.5
98 08.12.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:10 19:29:39 СТС 2.3 7.5
99 11.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:02:57 14:07:43 НТВ 2.3 8.8
100 11.12.2016 Болезни высших достижений Воскресенье 13:44:27 14:46:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 8.6
TNS Россия
Advertology.Ru

25.01.2017

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