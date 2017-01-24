100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:32:03
|20:59:04
|9.1
|22.6
|2
|07.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:52:58
|20:59:05
|6.9
|18.8
|3
|07.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Среда
|21:00:03
|22:53:56
|6.8
|20.0
|4
|10.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:06
|21:29:34
|6.6
|17.7
|5
|11.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:48:44
|19:58:48
|6.5
|17.2
|6
|09.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:21
|23:59:20
|5.8
|18.8
|7
|11.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:22
|22:02:02
|5.6
|14.5
|8
|07.12.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:46
|21:00:03
|5.5
|14.6
|9
|06.12.2016
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:39:34
|5.4
|14.8
|10
|09.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:15
|19:52:20
|5.3
|16.8
|11
|11.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:24:00
|5.2
|14.3
|12
|09.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|20:59:07
|5.1
|14.5
|13
|07.12.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:46
|5.1
|13.8
|14
|09.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:19
|22:27:26
|4.8
|13.5
|15
|11.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:35
|17:48:44
|4.7
|14.1
|16
|10.12.2016
|Коварные игры
|Суббота
|21:03:38
|01:00:06
|4.6
|15.6
|17
|05.12.2016
|Давай поженимся!
|Понедельник
|18:47:10
|19:51:54
|4.4
|14.0
|18
|07.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:02
|19:58:38
|4.4
|13.6
|19
|10.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:05:02
|4.4
|12.7
|20
|11.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:02:02
|00:04:28
|4.3
|15.1
|21
|10.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:38
|4.3
|11.7
|22
|10.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:34
|22:46:58
|4.3
|12.1
|23
|05.12.2016
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:13
|18:47:02
|4.2
|15.4
|24
|07.12.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:38
|18:58:58
|4.1
|14.7
|25
|10.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:34
|23:54:20
|4.0
|12.3
|26
|11.12.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:24:00
|23:40:13
|4.0
|13.8
|27
|05.12.2016
|Опекун
|Понедельник
|19:43:26
|23:29:43
|4.0
|11.8
|28
|10.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|18:01:52
|19:59:57
|4.0
|12.0
|29
|05.12.2016
|Обратная сторона Луны - 2
|Понедельник
|21:32:48
|23:28:56
|3.9
|12.6
|30
|11.12.2016
|Слишком красивая жена
|Воскресенье
|14:19:18
|16:58:35
|3.7
|13.6
|31
|10.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:15
|22:01:37
|3.7
|10.1
|32
|11.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:31:09
|19:31:54
|3.7
|10.5
|33
|11.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:18
|3.7
|13.6
|34
|06.12.2016
|Прямой эфир
|Вторник
|17:38:59
|18:47:45
|3.6
|13.7
|35
|10.12.2016
|Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию
|Суббота
|20:05:02
|21:02:15
|3.6
|9.8
|36
|10.12.2016
|Приговор идеальной пары
|Суббота
|14:19:37
|18:01:52
|3.6
|13.9
|37
|07.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:42:05
|3.6
|11.2
|38
|05.12.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:19:16
|3.5
|15.5
|39
|10.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:01:11
|18:58:52
|3.5
|11.6
|40
|11.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:42
|18:59:56
|3.4
|9.3
|41
|05.12.2016
|Мужское/женское
|Понедельник
|16:03:17
|17:01:05
|3.4
|16.5
|42
|05.12.2016
|Наедине со всеми
|Понедельник
|17:01:13
|17:58:43
|3.4
|14.4
|43
|09.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|20:56:30
|21:50:56
|3.4
|9.4
|44
|11.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:39
|13:59:02
|3.4
|13.5
|45
|06.12.2016
|След
|Вторник
|21:13:05
|22:00:02
|3.4
|9.4
|46
|10.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:06
|3.4
|9.7
|47
|10.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:13
|20:59:05
|3.2
|9.4
|48
|09.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:09
|21:00:12
|3.2
|9.3
|49
|11.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:46
|11:23:22
|3.2
|14.2
|50
|06.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:18
|01:35:36
|3.2
|18.0
|51
|11.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:56
|20:06:21
|3.1
|8.1
|52
|10.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:47:05
|23:53:31
|3.1
|10.6
|53
|11.12.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:29:53
|10:18:46
|3.1
|16.6
|54
|07.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Среда
|17:15:31
|18:03:38
|3.1
|13.0
|55
|09.12.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:02:14
|17:59:35
|3.1
|13.1
|56
|11.12.2016
|Головоломка
|Воскресенье
|19:10:53
|20:59:25
|3.1
|7.7
|57
|09.12.2016
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|19:31:36
|20:01:27
|3.1
|9.2
|58
|11.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:34
|13:02:57
|3.0
|12.1
|59
|11.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:02
|11:58:34
|3.0
|12.6
|60
|05.12.2016
|Детективы
|Понедельник
|19:41:37
|20:21:16
|3.0
|8.5
|61
|09.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:50
|22:00:13
|3.0
|8.2
|62
|08.12.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:52:26
|00:53:26
|3.0
|14.8
|63
|09.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Пятница
|15:56:23
|16:59:43
|3.0
|14.3
|64
|05.12.2016
|Тайны следствия - 14
|Понедельник
|14:56:47
|16:59:10
|2.9
|15.5
|65
|10.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:43:30
|17:58:40
|2.9
|10.0
|66
|11.12.2016
|Джокер. Операция "Капкан"
|Воскресенье
|19:19:47
|22:59:59
|2.9
|7.7
|67
|10.12.2016
|Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде
|Суббота
|11:39:50
|13:58:23
|2.8
|12.7
|68
|11.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:57:38
|22:01:05
|2.7
|7.4
|69
|11.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:10
|11:04:02
|2.7
|12.5
|70
|05.12.2016
|Время покажет
|Понедельник
|15:18:08
|16:03:17
|2.7
|15.2
|71
|11.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:39
|2.7
|11.5
|72
|05.12.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:30:20
|21:01:34
|2.7
|7.2
|73
|10.12.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:02:03
|13:07:05
|2.7
|12.0
|74
|05.12.2016
|Призрачный патруль
|Понедельник
|21:02:36
|22:59:18
|2.6
|7.7
|75
|10.12.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:04:12
|12:02:03
|2.6
|12.7
|76
|07.12.2016
|Воронины
|Среда
|19:29:39
|20:00:26
|2.6
|7.6
|77
|09.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:59:28
|00:51:33
|2.6
|14.6
|78
|10.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:11
|16:20:52
|2.6
|10.3
|79
|11.12.2016
|Джокер. Возмездие
|Воскресенье
|17:37:40
|19:19:47
|2.6
|7.1
|80
|05.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:10
|22:26:12
|2.6
|7.7
|81
|11.12.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:30
|11:59:06
|2.6
|10.7
|82
|11.12.2016
|Мужские каникулы
|Воскресенье
|17:12:10
|18:02:42
|2.5
|7.5
|83
|10.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:05:13
|16:00:02
|2.5
|10.5
|84
|11.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:47:22
|13:44:19
|2.5
|9.6
|85
|11.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:49
|10:32:32
|2.4
|11.5
|86
|11.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:39:23
|2.4
|6.5
|87
|11.12.2016
|Крепкий орешек-4
|Воскресенье
|16:30:42
|18:59:05
|2.4
|7.0
|88
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|13:05:38
|14:51:33
|МАТЧ ТВ
|2.4
|9.0
|89
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:20:53
|18:00:24
|МАТЧ ТВ
|2.4
|7.4
|90
|11.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:57:37
|20:57:38
|2.4
|5.9
|91
|09.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:13
|22:59:43
|2.4
|7.2
|92
|11.12.2016
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Воскресенье
|20:59:25
|23:49:48
|2.4
|7.3
|93
|10.12.2016
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:01:37
|22:56:20
|2.4
|6.9
|94
|05.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:30:12
|00:00:50
|2.3
|11.6
|95
|06.12.2016
|Команда А
|Вторник
|21:01:39
|23:24:36
|2.3
|7.1
|96
|06.12.2016
|СашаТаня
|Вторник
|20:30:40
|21:01:39
|2.3
|6.2
|97
|09.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:09
|20:59:50
|2.3
|6.5
|98
|08.12.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:10
|19:29:39
|2.3
|7.5
|99
|11.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:02:57
|14:07:43
|2.3
|8.8
|100
|11.12.2016
|Болезни высших достижений
|Воскресенье
|13:44:27
|14:46:18
|2.3
|8.6
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25.01.2017
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