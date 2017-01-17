ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:29
|20:59:04
|9.9
|24.7
|2
|28.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:57
|20:59:52
|7.4
|19.6
|3
|02.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:13
|23:50:49
|6.6
|21.3
|4
|04.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|22:40:44
|5.7
|15.7
|5
|29.11.2016
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:49:25
|5.6
|15.0
|6
|04.12.2016
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:40:44
|00:48:30
|5.2
|21.6
|7
|02.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:14
|20:59:06
|5.2
|15.0
|8
|02.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:40
|19:51:05
|4.9
|15.8
|9
|30.11.2016
|Давай поженимся!
|Среда
|18:47:45
|19:52:15
|4.5
|14.0
|10
|04.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:24:28
|19:30:22
|4.2
|12.1
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|София
|Понедельник
|21:59:04
|23:02:55
|8.1
|24.1
|2
|04.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:46:10
|19:58:43
|7.1
|19.2
|3
|04.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:18:10
|5.5
|14.3
|4
|29.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:26
|20:59:32
|5.5
|14.4
|5
|29.11.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:09
|19:58:52
|5.2
|16.2
|6
|29.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:26
|5.2
|13.8
|7
|04.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:02:14
|17:46:10
|5.0
|15.7
|8
|03.12.2016
|За лучшей жизнью
|Суббота
|21:03:50
|00:55:06
|4.6
|15.5
|9
|30.11.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:07
|18:47:43
|4.6
|16.8
|10
|02.12.2016
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:45
|23:40:59
|4.5
|13.8
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|Вести. Дежурная часть
|Вторник
|17:32:32
|17:58:22
|0.8
|3.1
|2
|03.12.2016
|Штурм Мосула
|Суббота
|19:20:33
|19:54:12
|0.8
|2.2
|3
|03.12.2016
|Вести. Горизонты атома
|Суббота
|18:11:50
|18:22:23
|0.7
|2.2
|4
|03.12.2016
|Вести сейчас
|Суббота
|09:00:20
|09:13:23
|0.7
|5.3
|5
|28.11.2016
|Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича
|Понедельник
|20:42:22
|21:28:38
|0.6
|1.6
|6
|03.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:17:32
|09:30:40
|0.6
|4.0
|7
|28.11.2016
|Вести. Факты
|Понедельник
|17:58:43
|18:57:10
|0.6
|2.0
|8
|03.12.2016
|Вести. Экономика. Агро-новости
|Суббота
|08:53:02
|08:58:05
|0.6
|4.8
|9
|04.12.2016
|Парламентский час
|Воскресенье
|13:06:02
|13:53:44
|0.6
|2.1
|10
|03.12.2016
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:28:06
|08:49:32
|0.5
|4.8
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:04
|22:10:40
|2.1
|5.9
|2
|03.12.2016
|Письма из прошлого
|Суббота
|20:03:16
|21:00:04
|1.7
|4.4
|3
|03.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:10:40
|23:40:38
|1.6
|5.1
|4
|04.12.2016
|Ковчег Марка
|Воскресенье
|21:51:43
|22:41:51
|1.5
|4.4
|5
|04.12.2016
|Нераскрытый талант
|Воскресенье
|19:58:24
|20:56:22
|1.5
|3.6
|6
|03.12.2016
|Хирургия. Территория любви
|Суббота
|16:20:43
|17:21:29
|1.4
|5.1
|7
|04.12.2016
|Одиночка
|Воскресенье
|15:03:08
|17:04:48
|1.3
|4.5
|8
|02.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:25
|20:42:23
|1.3
|3.9
|9
|02.12.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:42:23
|21:59:06
|1.2
|3.5
|10
|03.12.2016
|События
|Суббота
|23:40:38
|23:51:12
|1.2
|4.8
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:03:49
|4.6
|13.1
|2
|03.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:53
|21:59:54
|4.5
|12.2
|3
|03.12.2016
|Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание
|Суббота
|20:03:49
|21:01:53
|4.3
|11.4
|4
|28.11.2016
|Казаки
|Понедельник
|19:42:10
|23:29:53
|4.1
|11.7
|5
|04.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:00
|18:59:52
|4.0
|11.0
|6
|03.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:45
|18:58:50
|3.7
|11.6
|7
|04.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:13
|20:10:21
|3.5
|8.9
|8
|29.11.2016
|Говорим и показываем
|Вторник
|18:03:41
|18:58:50
|3.5
|12.3
|9
|04.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:40
|13:04:37
|3.3
|13.0
|10
|04.12.2016
|Раскаленный периметр
|Воскресенье
|16:22:10
|18:04:00
|3.3
|10.3
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Опасный возраст
|Суббота
|19:32:58
|20:58:17
|0.8
|2.2
|2
|04.12.2016
|Алые паруса
|Воскресенье
|16:08:02
|17:31:07
|0.8
|2.5
|3
|03.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:17
|22:35:04
|0.7
|2.0
|4
|02.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:45:19
|21:34:03
|0.7
|2.1
|5
|01.12.2016
|Маршал Жуков. Страницы биографии
|Четверг
|22:32:32
|23:27:39
|0.6
|2.0
|6
|03.12.2016
|Антология советской песни. Военные сороковые
|Суббота
|15:29:22
|16:16:48
|0.6
|2.2
|7
|04.12.2016
|Легенды кино
|Воскресенье
|12:05:06
|12:31:00
|0.5
|2.2
|8
|01.12.2016
|Запечатленное время
|Четверг
|21:13:37
|21:39:33
|0.5
|1.5
|9
|04.12.2016
|Дикие острова
|Воскресенье
|13:28:23
|14:20:22
|0.5
|2.0
|10
|04.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:54
|10:32:27
|0.5
|2.5
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Неотложка-2
|Суббота
|19:43:49
|20:34:54
|МИР
|0.4
|0.9
|2
|01.12.2016
|Станица
|Четверг
|21:05:36
|21:59:04
|МИР
|0.3
|0.7
|3
|28.11.2016
|Жажда мести
|Понедельник
|23:35:58
|02:13:14
|МИР
|0.3
|2.2
|4
|03.12.2016
|Реальная белка
|Суббота
|14:36:03
|15:58:40
|МИР
|0.3
|1.0
|5
|01.12.2016
|Калачи
|Четверг
|21:59:04
|23:30:16
|МИР
|0.3
|0.8
|6
|03.12.2016
|Новости
|Суббота
|15:59:01
|16:13:54
|МИР
|0.2
|0.9
|7
|28.11.2016
|Китайская бабушка
|Понедельник
|22:00:27
|23:35:58
|МИР
|0.2
|0.7
|8
|02.12.2016
|Шатун
|Пятница
|21:11:53
|22:07:12
|МИР
|0.2
|0.6
|9
|04.12.2016
|Адвокатессы
|Воскресенье
|05:14:51
|05:59:47
|МИР
|0.2
|4.9
|10
|28.11.2016
|Право на помилование
|Понедельник
|11:34:48
|12:29:41
|МИР
|0.2
|1.2
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|15:11:08
|15:59:34
|МАТЧ ТВ
|2.1
|7.7
|2
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|16:35:46
|18:14:40
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.6
|3
|03.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|21:14:20
|23:49:40
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.1
|4
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|13:34:45
|15:11:45
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.7
|5
|01.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Четверг
|19:57:35
|21:43:36
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.6
|6
|03.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Суббота
|18:53:19
|20:56:35
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.6
|7
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|13:05:55
|14:04:15
|МАТЧ ТВ
|1.3
|4.9
|8
|03.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Суббота
|16:06:04
|16:35:31
|МАТЧ ТВ
|1.1
|4.0
|9
|03.12.2016
|#новости
|Суббота
|18:14:40
|18:19:41
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.1
|10
|04.12.2016
|#всенаматч
|Воскресенье
|14:38:05
|15:11:08
|МАТЧ ТВ
|1.0
|3.8
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:01
|09:30:06
|0.3
|2.2
|2
|03.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:06
|09:59:56
|0.3
|1.8
|3
|30.11.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:29:53
|07:59:58
|0.2
|2.1
|4
|30.11.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Среда
|07:00:01
|07:29:53
|0.2
|1.9
|5
|01.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Четверг
|08:00:06
|08:29:57
|0.2
|1.6
|6
|03.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:10
|09:00:01
|0.2
|1.3
|7
|04.12.2016
|Новости EuroNews (05:30)
|Воскресенье
|05:30:01
|06:00:25
|0.1
|2.9
|8
|29.11.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Вторник
|06:30:05
|07:00:00
|0.1
|1.2
|9
|04.12.2016
|Новости EuroNews (05:00)
|Воскресенье
|05:00:25
|05:30:01
|0.1
|2.3
|10
|03.12.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Суббота
|02:30:10
|03:00:00
|0.1
|1.2
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:32:35
|21:04:10
|3.8
|9.9
|2
|02.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:45
|21:00:45
|3.7
|10.8
|3
|30.11.2016
|Воронины
|Среда
|19:30:05
|20:00:42
|2.7
|8.1
|4
|02.12.2016
|Эрагон
|Пятница
|21:00:45
|23:01:39
|2.7
|7.8
|5
|28.11.2016
|Кухня
|Понедельник
|19:29:35
|20:00:03
|2.6
|7.6
|6
|03.12.2016
|Человек-муравей
|Суббота
|20:59:19
|23:12:35
|2.5
|7.0
|7
|01.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Четверг
|20:00:45
|20:31:24
|2.3
|6.2
|8
|04.12.2016
|Одинокий Рейнджер
|Воскресенье
|21:00:05
|23:52:06
|2.3
|6.9
|9
|01.12.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:10
|19:29:44
|2.2
|7.2
|10
|04.12.2016
|Моя ужасная няня-2
|Воскресенье
|18:59:32
|21:00:05
|2.1
|5.3
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Великолепный век
|Воскресенье
|19:00:51
|23:03:03
|1.4
|3.6
|2
|02.12.2016
|Не отрекаются любя...
|Пятница
|19:00:51
|22:35:38
|1.0
|3.0
|3
|30.11.2016
|Дурная кровь
|Среда
|21:58:58
|23:00:05
|1.0
|3.0
|4
|01.12.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|11:00:40
|12:00:09
|0.9
|6.0
|5
|04.12.2016
|Линия Марты
|Воскресенье
|13:46:31
|17:59:21
|0.8
|2.9
|6
|03.12.2016
|Танцор диско
|Суббота
|08:20:39
|11:08:49
|0.8
|5.0
|7
|02.12.2016
|Виктория
|Пятница
|16:59:54
|17:59:21
|0.8
|3.4
|8
|02.12.2016
|Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что такое любовь
|Пятница
|22:35:43
|23:40:40
|0.7
|2.4
|9
|02.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Пятница
|09:00:25
|10:00:13
|0.7
|5.3
|10
|01.12.2016
|Одноклассницы
|Четверг
|20:58:40
|22:59:57
|0.7
|1.9
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:14
|21:30:03
|6.1
|16.2
|2
|03.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:30:03
|23:32:55
|3.6
|10.8
|3
|03.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:14
|3.3
|9.2
|4
|28.11.2016
|Жених
|Понедельник
|21:02:19
|23:00:09
|3.2
|9.0
|5
|04.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:40
|22:02:07
|3.0
|8.1
|6
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:04
|22:00:22
|2.8
|8.0
|7
|04.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:07
|23:02:14
|2.5
|7.6
|8
|29.11.2016
|СашаТаня
|Вторник
|20:30:58
|21:01:09
|2.4
|6.4
|9
|04.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:48
|21:00:40
|2.3
|5.6
|10
|02.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:22
|23:01:20
|2.2
|6.7
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|Слепая
|Среда
|17:31:03
|18:01:55
|1.4
|5.7
|2
|02.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:02:13
|20:03:26
|1.4
|4.5
|3
|29.11.2016
|Анна детективъ
|Вторник
|20:31:52
|21:31:47
|1.4
|3.6
|4
|30.11.2016
|Гадалка
|Среда
|16:58:05
|17:30:03
|1.3
|5.7
|5
|04.12.2016
|Хитмэн
|Воскресенье
|18:58:34
|20:43:11
|1.2
|3.0
|6
|04.12.2016
|Стелс
|Воскресенье
|20:43:11
|23:01:02
|1.0
|2.8
|7
|01.12.2016
|Куклы колдуна
|Четверг
|18:31:22
|19:30:53
|1.0
|3.3
|8
|02.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:59:45
|19:02:13
|1.0
|3.5
|9
|02.12.2016
|Специалист
|Пятница
|20:03:26
|22:14:14
|0.8
|2.4
|10
|04.12.2016
|Час пик-2
|Воскресенье
|15:34:40
|17:18:07
|0.8
|2.7
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:20
|17:02:51
|2.1
|7.7
|2
|01.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:59:22
|19:00:05
|2.1
|7.6
|3
|03.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:04
|16:35:20
|2.1
|7.8
|4
|03.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:51
|19:02:12
|1.9
|5.9
|5
|04.12.2016
|Глупота по-американски
|Воскресенье
|21:07:09
|22:59:59
|1.9
|5.3
|6
|30.11.2016
|Новости. (19:30)
|Среда
|19:30:04
|19:59:34
|1.7
|5.0
|7
|30.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Среда
|19:00:04
|19:29:57
|1.6
|5.0
|8
|01.12.2016
|Смотреть всем!
|Четверг
|21:40:53
|22:59:56
|1.5
|4.6
|9
|04.12.2016
|"Задорнов детям" концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|19:16:04
|21:07:09
|1.5
|3.7
|10
|02.12.2016
|Тайны Чапман
|Пятница
|16:59:13
|17:59:26
|1.4
|6.0
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|"18 нам уже" концерт группы Руки Вверх
|Вторник
|18:58:49
|21:11:41
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.7
|2
|03.12.2016
|Ждите ответа
|Суббота
|12:15:40
|13:14:33
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|3
|03.12.2016
|PROновости
|Суббота
|09:15:37
|09:32:37
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.7
|4
|03.12.2016
|Золотая лихорадка
|Суббота
|09:36:30
|10:29:03
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
|5
|03.12.2016
|10 самых
|Суббота
|10:29:03
|11:00:03
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|6
|03.12.2016
|PROобзор
|Суббота
|13:14:33
|13:41:10
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.0
|7
|03.12.2016
|Очень караочен
|Суббота
|11:59:41
|12:15:40
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.0
|8
|28.11.2016
|Золото
|Понедельник
|18:16:14
|18:58:31
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|9
|03.12.2016
|Top 30. Русский крутяк недели
|Суббота
|14:25:45
|17:00:02
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|10
|29.11.2016
|10 самых горячих клипов дня
|Вторник
|12:08:05
|12:59:44
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.3
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:35:51
|1.1
|3.0
|2
|04.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:47:16
|13:59:56
|1.0
|3.9
|3
|29.11.2016
|Псевдоним "Албанец" - 2
|Вторник
|17:03:09
|17:59:55
|1.0
|4.3
|4
|28.11.2016
|Автомобили в погонах
|Понедельник
|18:29:54
|19:20:27
|1.0
|3.3
|5
|04.12.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:08:24
|21:59:39
|1.0
|2.6
|6
|04.12.2016
|Специальный репортаж
|Воскресенье
|14:35:31
|14:59:37
|1.0
|3.7
|7
|04.12.2016
|Военная приемка
|Воскресенье
|09:57:24
|10:46:58
|0.9
|4.5
|8
|04.12.2016
|Новости дня
|Воскресенье
|13:00:07
|13:12:26
|0.9
|3.6
|9
|04.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:17:49
|21:08:24
|0.9
|2.3
|10
|03.12.2016
|Огарева, 6
|Суббота
|20:08:59
|21:59:43
|0.9
|2.4
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|След
|Среда
|21:13:18
|22:00:10
|3.5
|9.5
|2
|29.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:24:25
|3.0
|8.7
|3
|28.11.2016
|Детективы
|Понедельник
|19:42:18
|20:21:34
|3.0
|8.2
|4
|04.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:41:20
|2.3
|6.2
|5
|03.12.2016
|Жажда
|Суббота
|19:01:56
|22:33:15
|2.0
|5.6
|6
|04.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|17:00:10
|17:59:26
|1.7
|5.4
|7
|03.12.2016
|Паршивые овцы
|Суббота
|22:33:15
|23:36:15
|1.7
|5.6
|8
|28.11.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:11
|19:02:37
|1.7
|5.8
|9
|04.12.2016
|Не может быть!
|Воскресенье
|15:02:14
|17:00:10
|1.6
|5.6
|10
|04.12.2016
|Военная разведка. Западный фронт
|Воскресенье
|20:37:47
|21:36:19
|1.5
|3.9
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.12.2016
|Футурама
|Четверг
|17:11:19
|17:31:34
|0.3
|1.4
|2
|30.11.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:25:50
|16:36:05
|0.3
|1.4
|3
|02.12.2016
|Симпсоны
|Пятница
|20:34:03
|20:55:59
|0.3
|0.8
|4
|02.12.2016
|Гриффины
|Пятница
|16:11:35
|16:31:33
|0.2
|1.1
|5
|28.11.2016
|Пингвины из Мадагаскара
|Понедельник
|11:55:36
|12:06:37
|0.2
|1.3
|6
|29.11.2016
|Время приключений
|Вторник
|14:35:57
|14:46:19
|0.2
|0.9
|7
|03.12.2016
|Американский папаша
|Суббота
|21:26:32
|21:47:59
|0.1
|0.4
|8
|02.12.2016
|Барашек Шон
|Пятница
|15:11:16
|15:18:16
|0.1
|0.8
|9
|03.12.2016
|Черепашки ниндзя
|Суббота
|13:08:40
|13:30:25
|0.1
|0.6
|10
|04.12.2016
|МульТВ
|Воскресенье
|23:27:47
|23:39:02
|0.1
|0.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Тачки 2
|Воскресенье
|19:30:28
|21:37:37
|1.0
|2.4
|2
|03.12.2016
|Мулан-2
|Суббота
|18:02:23
|19:30:48
|0.9
|2.6
|3
|03.12.2016
|Тачки
|Суббота
|19:31:21
|21:47:25
|0.8
|2.2
|4
|03.12.2016
|Мулан
|Суббота
|16:23:17
|18:02:23
|0.8
|2.7
|5
|29.11.2016
|Покахонтас
|Вторник
|19:30:52
|21:06:39
|0.7
|1.9
|6
|03.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|11:01:17
|11:22:51
|0.7
|3.2
|7
|04.12.2016
|Герои в масках
|Воскресенье
|11:29:35
|11:52:27
|0.7
|2.7
|8
|03.12.2016
|Солнечные зайчики
|Суббота
|12:11:54
|12:22:44
|0.6
|2.8
|9
|29.11.2016
|Гравити Фолз
|Вторник
|17:43:31
|18:04:09
|0.6
|2.4
|10
|30.11.2016
|Леди Баг и Супер-Кот
|Среда
|15:20:03
|15:41:43
|0.6
|3.4
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|21:27:32
|23:15:48
|0.6
|1.9
|2
|04.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|17:34:37
|19:59:09
|0.5
|1.4
|3
|04.12.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|20:58:48
|21:59:45
|0.4
|1.0
|4
|30.11.2016
|В теме
|Среда
|23:15:48
|23:45:34
|0.3
|1.4
|5
|28.11.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Понедельник
|19:26:59
|21:25:02
|0.3
|0.8
|6
|02.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|19:28:12
|20:58:13
|0.3
|0.8
|7
|04.12.2016
|Три метра над уровнем неба
|Воскресенье
|21:59:45
|00:24:13
|0.2
|0.9
|8
|01.12.2016
|МастерШеф
|Четверг
|16:01:09
|18:25:43
|0.2
|1.0
|9
|03.12.2016
|Три метра над уровнем неба: я тебя хочу
|Суббота
|13:55:12
|16:17:26
|0.2
|0.9
|10
|03.12.2016
|Starbook. Звезды после родов по версии журнала "Мама, это Я"
|Суббота
|10:29:42
|11:28:21
|0.2
|0.9
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|22:05:17
|22:26:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.6
|2
|01.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:29:31
|20:48:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|3
|04.12.2016
|Барбоскины
|Воскресенье
|19:53:58
|20:31:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|4
|28.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Понедельник
|18:50:44
|19:12:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|5
|04.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|11:13:14
|11:20:09
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.2
|6
|01.12.2016
|Маленький зоомагазин
|Четверг
|20:04:41
|20:27:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|7
|01.12.2016
|Щенячий патруль
|Четверг
|20:50:17
|21:13:12
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
|8
|03.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:24:17
|18:34:55
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.9
|9
|03.12.2016
|Непоседа Зу
|Суббота
|17:35:18
|17:47:04
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.0
|10
|28.11.2016
|Малыши-прыгуши
|Понедельник
|19:14:36
|19:27:48
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.8
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Караоке RU.TV
|Суббота
|22:01:14
|22:55:57
|RU.TV
|0.2
|0.5
|2
|04.12.2016
|Хит за хитом
|Воскресенье
|11:02:30
|11:53:11
|RU.TV
|0.1
|0.6
|3
|04.12.2016
|RU новости
|Воскресенье
|15:08:34
|15:19:04
|RU.TV
|0.1
|0.5
|4
|04.12.2016
|Лаборатория стиля
|Воскресенье
|15:01:26
|15:08:34
|RU.TV
|0.1
|0.5
|5
|03.12.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|12:04:59
|14:55:19
|RU.TV
|0.1
|0.5
|6
|04.12.2016
|Незабудки
|Воскресенье
|09:20:07
|10:57:30
|RU.TV
|0.1
|0.5
|7
|30.11.2016
|100пудовый хит
|Среда
|20:05:45
|20:54:17
|RU.TV
|0.1
|0.2
|8
|04.12.2016
|Север. Непридуманные истории
|Воскресенье
|19:00:08
|19:55:54
|RU.TV
|0.1
|0.2
|9
|01.12.2016
|Звезды русского радио
|Четверг
|18:59:08
|19:08:56
|RU.TV
|0.1
|0.2
|10
|03.12.2016
|Энергетик
|Суббота
|23:03:25
|00:57:11
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.12.2016
|Ревизорро
|Четверг
|21:01:06
|22:03:32
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|2
|28.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:54:35
|20:01:08
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|3
|30.11.2016
|На ножах
|Среда
|18:57:58
|20:01:19
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|4
|04.12.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|16:42:08
|17:49:32
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|5
|04.12.2016
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|22:00:33
|23:00:16
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|6
|30.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Среда
|16:55:23
|17:57:39
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.5
|7
|03.12.2016
|На ножах (повтор)
|Суббота
|17:57:53
|19:01:04
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
|8
|03.12.2016
|Области тьмы
|Суббота
|14:56:58
|16:56:56
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.0
|9
|02.12.2016
|Орел & решка. На краю света
|Пятница
|17:58:40
|18:58:48
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.8
|10
|30.11.2016
|Магаззино
|Среда
|17:57:39
|18:57:58
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.7
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|20:17:21
|20:48:12
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|2
|01.12.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:20:17
|23:02:04
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|3
|02.12.2016
|Папины дочки
|Пятница
|18:57:45
|19:26:45
|СТС LOVE
|0.2
|0.8
|4
|01.12.2016
|Смешарики
|Четверг
|08:10:29
|08:23:30
|СТС LOVE
|0.2
|1.7
|5
|29.11.2016
|Сердца за любовь
|Вторник
|13:37:33
|14:38:12
|СТС LOVE
|0.2
|1.0
|6
|29.11.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Вторник
|23:01:21
|01:04:47
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|7
|01.12.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Четверг
|08:33:08
|08:39:38
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|8
|03.12.2016
|Супергерл
|Суббота
|23:00:13
|23:55:11
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|9
|28.11.2016
|Кадетство
|Понедельник
|14:34:15
|16:21:13
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|10
|02.12.2016
|Кремлевские курсанты
|Пятница
|03:03:03
|05:00:00
|СТС LOVE
|0.1
|2.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Солдаты - 2
|Воскресенье
|21:30:48
|22:31:31
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|2
|02.12.2016
|Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза
|Пятница
|19:30:05
|22:13:58
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|3
|01.12.2016
|КВН на бис
|Четверг
|19:30:06
|21:29:41
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|4
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Четверг
|13:29:07
|14:33:06
|ЧЕ
|0.4
|2.6
|5
|03.12.2016
|Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов
|Суббота
|17:14:09
|20:01:55
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|6
|04.12.2016
|Приключения Электроника
|Воскресенье
|09:23:08
|13:30:06
|ЧЕ
|0.3
|1.5
|7
|03.12.2016
|100500
|Суббота
|22:27:39
|22:57:00
|ЧЕ
|0.3
|1.0
|8
|03.12.2016
|Деньги. Sex. Радикулит
|Суббота
|20:59:27
|21:58:09
|ЧЕ
|0.3
|0.8
|9
|03.12.2016
|Клад
|Суббота
|09:47:30
|09:56:46
|ЧЕ
|0.3
|1.6
|10
|01.12.2016
|Птичка на проводе
|Четверг
|16:11:13
|18:30:06
|ЧЕ
|0.3
|1.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|Комеди Клаб
|Вторник
|23:00:58
|23:57:35
|ТНТ 4
|0.4
|1.6
|2
|03.12.2016
|Comedy Woman
|Суббота
|18:30:06
|19:00:10
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|3
|03.12.2016
|Счастливы вместе
|Суббота
|14:28:20
|14:59:55
|ТНТ 4
|0.3
|1.1
|4
|02.12.2016
|Наша Russia
|Пятница
|22:30:10
|22:59:40
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|5
|01.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Четверг
|10:54:50
|11:00:00
|ТНТ 4
|0.2
|1.6
|6
|28.11.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|17:53:58
|17:59:51
|ТНТ 4
|0.2
|0.8
|7
|01.12.2016
|Шурочка
|Четверг
|15:29:29
|15:59:49
|ТНТ 4
|0.2
|1.1
|8
|29.11.2016
|Убойная лига
|Вторник
|00:59:56
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.2
|2.4
|9
|28.11.2016
|Убойная лига. Лучшее
|Понедельник
|18:00:01
|18:30:05
|ТНТ 4
|0.2
|0.6
|10
|03.12.2016
|Практическая магия
|Суббота
|15:00:10
|16:59:58
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:38
|20:59:01
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|04.12.2016
|Охотники за складами
|Воскресенье
|16:33:10
|16:59:31
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|01.12.2016
|Битвы за контейнеры
|Четверг
|21:00:59
|21:26:29
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|28.11.2016
|Как это работает
|Понедельник
|19:32:54
|19:58:41
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|30.11.2016
|Самогонщики
|Среда
|23:00:32
|23:55:24
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|6
|30.11.2016
|Золотая лихорадка
|Среда
|22:00:53
|22:59:03
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|7
|03.12.2016
|Выживание без купюр
|Суббота
|11:00:24
|11:57:17
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|8
|30.11.2016
|Из чего это сделано ?
|Среда
|19:02:13
|19:27:50
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|9
|03.12.2016
|Выжить любой ценой
|Суббота
|00:56:01
|01:45:07
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|1.0
|10
|03.12.2016
|Аляска. Последний рубеж
|Суббота
|12:00:07
|12:56:34
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Джентльмены удачи
|Воскресенье
|19:00:51
|20:42:49
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.3
|2
|04.12.2016
|Самая обаятельная и привлекательная
|Воскресенье
|20:42:49
|22:19:38
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.3
|3
|01.12.2016
|Девчата
|Четверг
|22:39:54
|00:27:31
|ДОМ КИНО
|0.8
|3.6
|4
|03.12.2016
|Любовь и голуби
|Суббота
|19:00:10
|21:00:10
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.3
|5
|01.12.2016
|Ирония судьбы, или с легким паром
|Четверг
|19:00:26
|22:39:54
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.3
|6
|01.12.2016
|Тайны следствия - 13
|Четверг
|18:07:21
|19:00:26
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.2
|7
|03.12.2016
|Одиноким предоставляется общежитие
|Суббота
|21:00:10
|22:39:35
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.7
|8
|02.12.2016
|Тайны следствия - 2
|Пятница
|18:09:17
|19:00:21
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.9
|9
|04.12.2016
|Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|Воскресенье
|10:41:58
|11:57:52
|ДОМ КИНО
|0.5
|2.2
|10
|29.11.2016
|Покровские ворота
|Вторник
|18:59:37
|21:33:26
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.3
Advertology.Ru
18.01.2017
Комментарии
Написать комментарий