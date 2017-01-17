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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:29 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.9 24.7
2 28.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:57 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.6
3 02.12.2016 Голос Пятница 21:44:13 23:50:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 21.3
4 04.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:40:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.7
5 29.11.2016 Время Вторник 21:00:13 21:49:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.0
6 04.12.2016 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:40:44 00:48:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 21.6
7 02.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:14 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 15.0
8 02.12.2016 Человек и закон Пятница 18:47:40 19:51:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.8
9 30.11.2016 Давай поженимся! Среда 18:47:45 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.0
10 04.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:24:28 19:30:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.1

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 София Понедельник 21:59:04 23:02:55 РОССИЯ1 8.1 24.1
2 04.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:46:10 19:58:43 РОССИЯ1 7.1 19.2
3 04.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:18:10 РОССИЯ1 5.5 14.3
4 29.11.2016 Местное время Вторник 20:44:26 20:59:32 РОССИЯ1 5.5 14.4
5 29.11.2016 60 минут Вторник 18:49:09 19:58:52 РОССИЯ1 5.2 16.2
6 29.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:26 РОССИЯ1 5.2 13.8
7 04.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:02:14 17:46:10 РОССИЯ1 5.0 15.7
8 03.12.2016 За лучшей жизнью Суббота 21:03:50 00:55:06 РОССИЯ1 4.6 15.5
9 30.11.2016 Прямой эфир Среда 17:39:07 18:47:43 РОССИЯ1 4.6 16.8
10 02.12.2016 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:45 23:40:59 РОССИЯ1 4.5 13.8

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 Вести. Дежурная часть Вторник 17:32:32 17:58:22 РОССИЯ 24 0.8 3.1
2 03.12.2016 Штурм Мосула Суббота 19:20:33 19:54:12 РОССИЯ 24 0.8 2.2
3 03.12.2016 Вести. Горизонты атома Суббота 18:11:50 18:22:23 РОССИЯ 24 0.7 2.2
4 03.12.2016 Вести сейчас Суббота 09:00:20 09:13:23 РОССИЯ 24 0.7 5.3
5 28.11.2016 Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича Понедельник 20:42:22 21:28:38 РОССИЯ 24 0.6 1.6
6 03.12.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:17:32 09:30:40 РОССИЯ 24 0.6 4.0
7 28.11.2016 Вести. Факты Понедельник 17:58:43 18:57:10 РОССИЯ 24 0.6 2.0
8 03.12.2016 Вести. Экономика. Агро-новости Суббота 08:53:02 08:58:05 РОССИЯ 24 0.6 4.8
9 04.12.2016 Парламентский час Воскресенье 13:06:02 13:53:44 РОССИЯ 24 0.6 2.1
10 03.12.2016 Вести. Погода 24 Суббота 08:28:06 08:49:32 РОССИЯ 24 0.5 4.8

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:04 22:10:40 2.1 5.9
2 03.12.2016 Письма из прошлого Суббота 20:03:16 21:00:04 1.7 4.4
3 03.12.2016 Право знать! Суббота 22:10:40 23:40:38 1.6 5.1
4 04.12.2016 Ковчег Марка Воскресенье 21:51:43 22:41:51 1.5 4.4
5 04.12.2016 Нераскрытый талант Воскресенье 19:58:24 20:56:22 1.5 3.6
6 03.12.2016 Хирургия. Территория любви Суббота 16:20:43 17:21:29 1.4 5.1
7 04.12.2016 Одиночка Воскресенье 15:03:08 17:04:48 1.3 4.5
8 02.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:25 20:42:23 1.3 3.9
9 02.12.2016 Право голоса Пятница 20:42:23 21:59:06 1.2 3.5
10 03.12.2016 События Суббота 23:40:38 23:51:12 1.2 4.8

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:03:49 НТВ 4.6 13.1
2 03.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:53 21:59:54 НТВ 4.5 12.2
3 03.12.2016 Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание Суббота 20:03:49 21:01:53 НТВ 4.3 11.4
4 28.11.2016 Казаки Понедельник 19:42:10 23:29:53 НТВ 4.1 11.7
5 04.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:00 18:59:52 НТВ 4.0 11.0
6 03.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:45 18:58:50 НТВ 3.7 11.6
7 04.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:13 20:10:21 НТВ 3.5 8.9
8 29.11.2016 Говорим и показываем Вторник 18:03:41 18:58:50 НТВ 3.5 12.3
9 04.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:40 13:04:37 НТВ 3.3 13.0
10 04.12.2016 Раскаленный периметр Воскресенье 16:22:10 18:04:00 НТВ 3.3 10.3

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Опасный возраст Суббота 19:32:58 20:58:17 РОССИЯ К 0.8 2.2
2 04.12.2016 Алые паруса Воскресенье 16:08:02 17:31:07 РОССИЯ К 0.8 2.5
3 03.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:17 22:35:04 РОССИЯ К 0.7 2.0
4 02.12.2016 Синяя птица Пятница 19:45:19 21:34:03 РОССИЯ К 0.7 2.1
5 01.12.2016 Маршал Жуков. Страницы биографии Четверг 22:32:32 23:27:39 РОССИЯ К 0.6 2.0
6 03.12.2016 Антология советской песни. Военные сороковые Суббота 15:29:22 16:16:48 РОССИЯ К 0.6 2.2
7 04.12.2016 Легенды кино Воскресенье 12:05:06 12:31:00 РОССИЯ К 0.5 2.2
8 01.12.2016 Запечатленное время Четверг 21:13:37 21:39:33 РОССИЯ К 0.5 1.5
9 04.12.2016 Дикие острова Воскресенье 13:28:23 14:20:22 РОССИЯ К 0.5 2.0
10 04.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:54 10:32:27 РОССИЯ К 0.5 2.5

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Неотложка-2 Суббота 19:43:49 20:34:54 МИР 0.4 0.9
2 01.12.2016 Станица Четверг 21:05:36 21:59:04 МИР 0.3 0.7
3 28.11.2016 Жажда мести Понедельник 23:35:58 02:13:14 МИР 0.3 2.2
4 03.12.2016 Реальная белка Суббота 14:36:03 15:58:40 МИР 0.3 1.0
5 01.12.2016 Калачи Четверг 21:59:04 23:30:16 МИР 0.3 0.8
6 03.12.2016 Новости Суббота 15:59:01 16:13:54 МИР 0.2 0.9
7 28.11.2016 Китайская бабушка Понедельник 22:00:27 23:35:58 МИР 0.2 0.7
8 02.12.2016 Шатун Пятница 21:11:53 22:07:12 МИР 0.2 0.6
9 04.12.2016 Адвокатессы Воскресенье 05:14:51 05:59:47 МИР 0.2 4.9
10 28.11.2016 Право на помилование Понедельник 11:34:48 12:29:41 МИР 0.2 1.2

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 15:11:08 15:59:34 МАТЧ ТВ 2.1 7.7
2 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Суббота 16:35:46 18:14:40 МАТЧ ТВ 1.7 5.6
3 03.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 21:14:20 23:49:40 МАТЧ ТВ 1.4 4.1
4 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 13:34:45 15:11:45 МАТЧ ТВ 1.3 5.7
5 01.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Четверг 19:57:35 21:43:36 МАТЧ ТВ 1.3 3.6
6 03.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Суббота 18:53:19 20:56:35 МАТЧ ТВ 1.3 3.6
7 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 13:05:55 14:04:15 МАТЧ ТВ 1.3 4.9
8 03.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Суббота 16:06:04 16:35:31 МАТЧ ТВ 1.1 4.0
9 03.12.2016 #новости Суббота 18:14:40 18:19:41 МАТЧ ТВ 1.0 3.1
10 04.12.2016 #всенаматч Воскресенье 14:38:05 15:11:08 МАТЧ ТВ 1.0 3.8

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:01 09:30:06 EURONEWS 0.3 2.2
2 03.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:06 09:59:56 EURONEWS 0.3 1.8
3 30.11.2016 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:29:53 07:59:58 EURONEWS 0.2 2.1
4 30.11.2016 Новости EuroNews (07:00) Среда 07:00:01 07:29:53 EURONEWS 0.2 1.9
5 01.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Четверг 08:00:06 08:29:57 EURONEWS 0.2 1.6
6 03.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:10 09:00:01 EURONEWS 0.2 1.3
7 04.12.2016 Новости EuroNews (05:30) Воскресенье 05:30:01 06:00:25 EURONEWS 0.1 2.9
8 29.11.2016 Новости EuroNews (06:30) Вторник 06:30:05 07:00:00 EURONEWS 0.1 1.2
9 04.12.2016 Новости EuroNews (05:00) Воскресенье 05:00:25 05:30:01 EURONEWS 0.1 2.3
10 03.12.2016 Новости EuroNews (02:30) Суббота 02:30:10 03:00:00 EURONEWS 0.1 1.2

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:32:35 21:04:10 СТС 3.8 9.9
2 02.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:45 21:00:45 СТС 3.7 10.8
3 30.11.2016 Воронины Среда 19:30:05 20:00:42 СТС 2.7 8.1
4 02.12.2016 Эрагон Пятница 21:00:45 23:01:39 СТС 2.7 7.8
5 28.11.2016 Кухня Понедельник 19:29:35 20:00:03 СТС 2.6 7.6
6 03.12.2016 Человек-муравей Суббота 20:59:19 23:12:35 СТС 2.5 7.0
7 01.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Четверг 20:00:45 20:31:24 СТС 2.3 6.2
8 04.12.2016 Одинокий Рейнджер Воскресенье 21:00:05 23:52:06 СТС 2.3 6.9
9 01.12.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:10 19:29:44 СТС 2.2 7.2
10 04.12.2016 Моя ужасная няня-2 Воскресенье 18:59:32 21:00:05 СТС 2.1 5.3

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Великолепный век Воскресенье 19:00:51 23:03:03 1.4 3.6
2 02.12.2016 Не отрекаются любя... Пятница 19:00:51 22:35:38 1.0 3.0
3 30.11.2016 Дурная кровь Среда 21:58:58 23:00:05 1.0 3.0
4 01.12.2016 Давай разведемся! Четверг 11:00:40 12:00:09 0.9 6.0
5 04.12.2016 Линия Марты Воскресенье 13:46:31 17:59:21 0.8 2.9
6 03.12.2016 Танцор диско Суббота 08:20:39 11:08:49 0.8 5.0
7 02.12.2016 Виктория Пятница 16:59:54 17:59:21 0.8 3.4
8 02.12.2016 Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что такое любовь Пятница 22:35:43 23:40:40 0.7 2.4
9 02.12.2016 По делам несовершеннолетних Пятница 09:00:25 10:00:13 0.7 5.3
10 01.12.2016 Одноклассницы Четверг 20:58:40 22:59:57 0.7 1.9

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:14 21:30:03 ТНТ 6.1 16.2
2 03.12.2016 Танцы Суббота 21:30:03 23:32:55 ТНТ 3.6 10.8
3 03.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:14 ТНТ 3.3 9.2
4 28.11.2016 Жених Понедельник 21:02:19 23:00:09 ТНТ 3.2 9.0
5 04.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:40 22:02:07 ТНТ 3.0 8.1
6 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:04 22:00:22 ТНТ 2.8 8.0
7 04.12.2016 Stand up Воскресенье 22:02:07 23:02:14 ТНТ 2.5 7.6
8 29.11.2016 СашаТаня Вторник 20:30:58 21:01:09 ТНТ 2.4 6.4
9 04.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:59:48 21:00:40 ТНТ 2.3 5.6
10 02.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:22 23:01:20 ТНТ 2.2 6.7

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 Слепая Среда 17:31:03 18:01:55 1.4 5.7
2 02.12.2016 Человек-невидимка Пятница 19:02:13 20:03:26 1.4 4.5
3 29.11.2016 Анна детективъ Вторник 20:31:52 21:31:47 1.4 3.6
4 30.11.2016 Гадалка Среда 16:58:05 17:30:03 1.3 5.7
5 04.12.2016 Хитмэн Воскресенье 18:58:34 20:43:11 1.2 3.0
6 04.12.2016 Стелс Воскресенье 20:43:11 23:01:02 1.0 2.8
7 01.12.2016 Куклы колдуна Четверг 18:31:22 19:30:53 1.0 3.3
8 02.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:59:45 19:02:13 1.0 3.5
9 02.12.2016 Специалист Пятница 20:03:26 22:14:14 0.8 2.4
10 04.12.2016 Час пик-2 Воскресенье 15:34:40 17:18:07 0.8 2.7

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Военная тайна Суббота 16:35:20 17:02:51 2.1 7.7
2 01.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:59:22 19:00:05 2.1 7.6
3 03.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:04 16:35:20 2.1 7.8
4 03.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:51 19:02:12 1.9 5.9
5 04.12.2016 Глупота по-американски Воскресенье 21:07:09 22:59:59 1.9 5.3
6 30.11.2016 Новости. (19:30) Среда 19:30:04 19:59:34 1.7 5.0
7 30.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Среда 19:00:04 19:29:57 1.6 5.0
8 01.12.2016 Смотреть всем! Четверг 21:40:53 22:59:56 1.5 4.6
9 04.12.2016 "Задорнов детям" концерт Михаила Задорнова Воскресенье 19:16:04 21:07:09 1.5 3.7
10 02.12.2016 Тайны Чапман Пятница 16:59:13 17:59:26 1.4 6.0

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 "18 нам уже" концерт группы Руки Вверх Вторник 18:58:49 21:11:41 МУЗ ТВ 0.3 0.7
2 03.12.2016 Ждите ответа Суббота 12:15:40 13:14:33 МУЗ ТВ 0.3 1.1
3 03.12.2016 PROновости Суббота 09:15:37 09:32:37 МУЗ ТВ 0.2 1.7
4 03.12.2016 Золотая лихорадка Суббота 09:36:30 10:29:03 МУЗ ТВ 0.2 1.3
5 03.12.2016 10 самых Суббота 10:29:03 11:00:03 МУЗ ТВ 0.2 1.2
6 03.12.2016 PROобзор Суббота 13:14:33 13:41:10 МУЗ ТВ 0.2 1.0
7 03.12.2016 Очень караочен Суббота 11:59:41 12:15:40 МУЗ ТВ 0.2 1.0
8 28.11.2016 Золото Понедельник 18:16:14 18:58:31 МУЗ ТВ 0.2 0.7
9 03.12.2016 Top 30. Русский крутяк недели Суббота 14:25:45 17:00:02 МУЗ ТВ 0.2 0.8
10 29.11.2016 10 самых горячих клипов дня Вторник 12:08:05 12:59:44 МУЗ ТВ 0.2 1.3

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:35:51 1.1 3.0
2 04.12.2016 Теория заговора Воскресенье 13:47:16 13:59:56 1.0 3.9
3 29.11.2016 Псевдоним "Албанец" - 2 Вторник 17:03:09 17:59:55 1.0 4.3
4 28.11.2016 Автомобили в погонах Понедельник 18:29:54 19:20:27 1.0 3.3
5 04.12.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:08:24 21:59:39 1.0 2.6
6 04.12.2016 Специальный репортаж Воскресенье 14:35:31 14:59:37 1.0 3.7
7 04.12.2016 Военная приемка Воскресенье 09:57:24 10:46:58 0.9 4.5
8 04.12.2016 Новости дня Воскресенье 13:00:07 13:12:26 0.9 3.6
9 04.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:17:49 21:08:24 0.9 2.3
10 03.12.2016 Огарева, 6 Суббота 20:08:59 21:59:43 0.9 2.4

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 След Среда 21:13:18 22:00:10 3.5 9.5
2 29.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:24:25 3.0 8.7
3 28.11.2016 Детективы Понедельник 19:42:18 20:21:34 3.0 8.2
4 04.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:41:20 2.3 6.2
5 03.12.2016 Жажда Суббота 19:01:56 22:33:15 2.0 5.6
6 04.12.2016 Место происшествия. О главном Воскресенье 17:00:10 17:59:26 1.7 5.4
7 03.12.2016 Паршивые овцы Суббота 22:33:15 23:36:15 1.7 5.6
8 28.11.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:11 19:02:37 1.7 5.8
9 04.12.2016 Не может быть! Воскресенье 15:02:14 17:00:10 1.6 5.6
10 04.12.2016 Военная разведка. Западный фронт Воскресенье 20:37:47 21:36:19 1.5 3.9

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.12.2016 Футурама Четверг 17:11:19 17:31:34 2X2 0.3 1.4
2 30.11.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:25:50 16:36:05 2X2 0.3 1.4
3 02.12.2016 Симпсоны Пятница 20:34:03 20:55:59 2X2 0.3 0.8
4 02.12.2016 Гриффины Пятница 16:11:35 16:31:33 2X2 0.2 1.1
5 28.11.2016 Пингвины из Мадагаскара Понедельник 11:55:36 12:06:37 2X2 0.2 1.3
6 29.11.2016 Время приключений Вторник 14:35:57 14:46:19 2X2 0.2 0.9
7 03.12.2016 Американский папаша Суббота 21:26:32 21:47:59 2X2 0.1 0.4
8 02.12.2016 Барашек Шон Пятница 15:11:16 15:18:16 2X2 0.1 0.8
9 03.12.2016 Черепашки ниндзя Суббота 13:08:40 13:30:25 2X2 0.1 0.6
10 04.12.2016 МульТВ Воскресенье 23:27:47 23:39:02 2X2 0.1 0.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Тачки 2 Воскресенье 19:30:28 21:37:37 1.0 2.4
2 03.12.2016 Мулан-2 Суббота 18:02:23 19:30:48 0.9 2.6
3 03.12.2016 Тачки Суббота 19:31:21 21:47:25 0.8 2.2
4 03.12.2016 Мулан Суббота 16:23:17 18:02:23 0.8 2.7
5 29.11.2016 Покахонтас Вторник 19:30:52 21:06:39 0.7 1.9
6 03.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 11:01:17 11:22:51 0.7 3.2
7 04.12.2016 Герои в масках Воскресенье 11:29:35 11:52:27 0.7 2.7
8 03.12.2016 Солнечные зайчики Суббота 12:11:54 12:22:44 0.6 2.8
9 29.11.2016 Гравити Фолз Вторник 17:43:31 18:04:09 0.6 2.4
10 30.11.2016 Леди Баг и Супер-Кот Среда 15:20:03 15:41:43 0.6 3.4

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 Я стесняюсь своего тела Среда 21:27:32 23:15:48 0.6 1.9
2 04.12.2016 Папа попал Воскресенье 17:34:37 19:59:09 0.5 1.4
3 04.12.2016 Научи жену рулить Воскресенье 20:58:48 21:59:45 0.4 1.0
4 30.11.2016 В теме Среда 23:15:48 23:45:34 0.3 1.4
5 28.11.2016 Дорогая, мы убиваем детей Понедельник 19:26:59 21:25:02 0.3 0.8
6 02.12.2016 Спасите моего ребенка Пятница 19:28:12 20:58:13 0.3 0.8
7 04.12.2016 Три метра над уровнем неба Воскресенье 21:59:45 00:24:13 0.2 0.9
8 01.12.2016 МастерШеф Четверг 16:01:09 18:25:43 0.2 1.0
9 03.12.2016 Три метра над уровнем неба: я тебя хочу Суббота 13:55:12 16:17:26 0.2 0.9
10 03.12.2016 Starbook. Звезды после родов по версии журнала "Мама, это Я" Суббота 10:29:42 11:28:21 0.2 0.9

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 22:05:17 22:26:31 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.6
2 01.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:29:31 20:48:13 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
3 04.12.2016 Барбоскины Воскресенье 19:53:58 20:31:56 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
4 28.11.2016 Смешарики. Новые приключения Понедельник 18:50:44 19:12:48 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
5 04.12.2016 Фиксики Воскресенье 11:13:14 11:20:09 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.2
6 01.12.2016 Маленький зоомагазин Четверг 20:04:41 20:27:07 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
7 01.12.2016 Щенячий патруль Четверг 20:50:17 21:13:12 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5
8 03.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:24:17 18:34:55 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.9
9 03.12.2016 Непоседа Зу Суббота 17:35:18 17:47:04 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.0
10 28.11.2016 Малыши-прыгуши Понедельник 19:14:36 19:27:48 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.8

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Караоке RU.TV Суббота 22:01:14 22:55:57 RU.TV 0.2 0.5
2 04.12.2016 Хит за хитом Воскресенье 11:02:30 11:53:11 RU.TV 0.1 0.6
3 04.12.2016 RU новости Воскресенье 15:08:34 15:19:04 RU.TV 0.1 0.5
4 04.12.2016 Лаборатория стиля Воскресенье 15:01:26 15:08:34 RU.TV 0.1 0.5
5 03.12.2016 Супермикс недели Суббота 12:04:59 14:55:19 RU.TV 0.1 0.5
6 04.12.2016 Незабудки Воскресенье 09:20:07 10:57:30 RU.TV 0.1 0.5
7 30.11.2016 100пудовый хит Среда 20:05:45 20:54:17 RU.TV 0.1 0.2
8 04.12.2016 Север. Непридуманные истории Воскресенье 19:00:08 19:55:54 RU.TV 0.1 0.2
9 01.12.2016 Звезды русского радио Четверг 18:59:08 19:08:56 RU.TV 0.1 0.2
10 03.12.2016 Энергетик Суббота 23:03:25 00:57:11 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.12.2016 Ревизорро Четверг 21:01:06 22:03:32 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
2 28.11.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:54:35 20:01:08 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
3 30.11.2016 На ножах Среда 18:57:58 20:01:19 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
4 04.12.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 16:42:08 17:49:32 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
5 04.12.2016 Аферисты в сетях Воскресенье 22:00:33 23:00:16 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
6 30.11.2016 Орел & решка. Кругосветка Среда 16:55:23 17:57:39 ПЯТНИЦА 0.6 2.5
7 03.12.2016 На ножах (повтор) Суббота 17:57:53 19:01:04 ПЯТНИЦА 0.5 1.7
8 03.12.2016 Области тьмы Суббота 14:56:58 16:56:56 ПЯТНИЦА 0.5 2.0
9 02.12.2016 Орел & решка. На краю света Пятница 17:58:40 18:58:48 ПЯТНИЦА 0.5 1.8
10 30.11.2016 Магаззино Среда 17:57:39 18:57:58 ПЯТНИЦА 0.5 1.7

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.12.2016 Моя прекрасная няня Четверг 20:17:21 20:48:12 СТС LOVE 0.3 0.8
2 01.12.2016 Не родись красивой Четверг 21:20:17 23:02:04 СТС LOVE 0.3 0.8
3 02.12.2016 Папины дочки Пятница 18:57:45 19:26:45 СТС LOVE 0.2 0.8
4 01.12.2016 Смешарики Четверг 08:10:29 08:23:30 СТС LOVE 0.2 1.7
5 29.11.2016 Сердца за любовь Вторник 13:37:33 14:38:12 СТС LOVE 0.2 1.0
6 29.11.2016 Каникулы в Мексике - 2 Вторник 23:01:21 01:04:47 СТС LOVE 0.1 0.7
7 01.12.2016 Смешарики. Азбука здоровья Четверг 08:33:08 08:39:38 СТС LOVE 0.1 1.2
8 03.12.2016 Супергерл Суббота 23:00:13 23:55:11 СТС LOVE 0.1 0.4
9 28.11.2016 Кадетство Понедельник 14:34:15 16:21:13 СТС LOVE 0.1 0.6
10 02.12.2016 Кремлевские курсанты Пятница 03:03:03 05:00:00 СТС LOVE 0.1 2.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Солдаты - 2 Воскресенье 21:30:48 22:31:31 ЧЕ 0.5 1.4
2 02.12.2016 Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза Пятница 19:30:05 22:13:58 ЧЕ 0.5 1.4
3 01.12.2016 КВН на бис Четверг 19:30:06 21:29:41 ЧЕ 0.4 1.2
4 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Четверг 13:29:07 14:33:06 ЧЕ 0.4 2.6
5 03.12.2016 Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов Суббота 17:14:09 20:01:55 ЧЕ 0.4 1.2
6 04.12.2016 Приключения Электроника Воскресенье 09:23:08 13:30:06 ЧЕ 0.3 1.5
7 03.12.2016 100500 Суббота 22:27:39 22:57:00 ЧЕ 0.3 1.0
8 03.12.2016 Деньги. Sex. Радикулит Суббота 20:59:27 21:58:09 ЧЕ 0.3 0.8
9 03.12.2016 Клад Суббота 09:47:30 09:56:46 ЧЕ 0.3 1.6
10 01.12.2016 Птичка на проводе Четверг 16:11:13 18:30:06 ЧЕ 0.3 1.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 Комеди Клаб Вторник 23:00:58 23:57:35 ТНТ 4 0.4 1.6
2 03.12.2016 Comedy Woman Суббота 18:30:06 19:00:10 ТНТ 4 0.3 0.8
3 03.12.2016 Счастливы вместе Суббота 14:28:20 14:59:55 ТНТ 4 0.3 1.1
4 02.12.2016 Наша Russia Пятница 22:30:10 22:59:40 ТНТ 4 0.3 0.8
5 01.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Четверг 10:54:50 11:00:00 ТНТ 4 0.2 1.6
6 28.11.2016 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 17:53:58 17:59:51 ТНТ 4 0.2 0.8
7 01.12.2016 Шурочка Четверг 15:29:29 15:59:49 ТНТ 4 0.2 1.1
8 29.11.2016 Убойная лига Вторник 00:59:56 02:00:11 ТНТ 4 0.2 2.4
9 28.11.2016 Убойная лига. Лучшее Понедельник 18:00:01 18:30:05 ТНТ 4 0.2 0.6
10 03.12.2016 Практическая магия Суббота 15:00:10 16:59:58 ТНТ 4 0.2 0.7

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 Махинаторы Среда 20:00:38 20:59:01 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 04.12.2016 Охотники за складами Воскресенье 16:33:10 16:59:31 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 01.12.2016 Битвы за контейнеры Четверг 21:00:59 21:26:29 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 28.11.2016 Как это работает Понедельник 19:32:54 19:58:41 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 30.11.2016 Самогонщики Среда 23:00:32 23:55:24 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
6 30.11.2016 Золотая лихорадка Среда 22:00:53 22:59:03 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
7 03.12.2016 Выживание без купюр Суббота 11:00:24 11:57:17 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
8 30.11.2016 Из чего это сделано ? Среда 19:02:13 19:27:50 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
9 03.12.2016 Выжить любой ценой Суббота 00:56:01 01:45:07 DISCOVERY CHANNEL 0.1 1.0
10 03.12.2016 Аляска. Последний рубеж Суббота 12:00:07 12:56:34 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Джентльмены удачи Воскресенье 19:00:51 20:42:49 ДОМ КИНО 0.9 2.3
2 04.12.2016 Самая обаятельная и привлекательная Воскресенье 20:42:49 22:19:38 ДОМ КИНО 0.9 2.3
3 01.12.2016 Девчата Четверг 22:39:54 00:27:31 ДОМ КИНО 0.8 3.6
4 03.12.2016 Любовь и голуби Суббота 19:00:10 21:00:10 ДОМ КИНО 0.8 2.3
5 01.12.2016 Ирония судьбы, или с легким паром Четверг 19:00:26 22:39:54 ДОМ КИНО 0.8 2.3
6 01.12.2016 Тайны следствия - 13 Четверг 18:07:21 19:00:26 ДОМ КИНО 0.6 2.2
7 03.12.2016 Одиноким предоставляется общежитие Суббота 21:00:10 22:39:35 ДОМ КИНО 0.6 1.7
8 02.12.2016 Тайны следствия - 2 Пятница 18:09:17 19:00:21 ДОМ КИНО 0.5 1.9
9 04.12.2016 Добрыня Никитич и Змей Горыныч Воскресенье 10:41:58 11:57:52 ДОМ КИНО 0.5 2.2
10 29.11.2016 Покровские ворота Вторник 18:59:37 21:33:26 ДОМ КИНО 0.5 1.3
TNS Россия
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Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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18.01.2017 - 09:51
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