100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:29
|20:59:04
|9.9
|24.7
|2
|28.11.2016
|София
|Понедельник
|21:59:04
|23:02:55
|8.1
|24.1
|3
|28.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:57
|20:59:52
|7.4
|19.6
|4
|04.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:46:10
|19:58:43
|7.1
|19.2
|5
|02.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:13
|23:50:49
|6.6
|21.3
|6
|03.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:14
|21:30:03
|6.1
|16.2
|7
|04.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:12
|22:40:44
|5.7
|15.7
|8
|29.11.2016
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:49:25
|5.6
|15.0
|9
|04.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:10
|22:18:10
|5.5
|14.3
|10
|29.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:26
|20:59:32
|5.5
|14.4
|11
|29.11.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:09
|19:58:52
|5.2
|16.2
|12
|04.12.2016
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:40:44
|00:48:30
|5.2
|21.6
|13
|02.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:14
|20:59:06
|5.2
|15.0
|14
|29.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:26
|5.2
|13.8
|15
|04.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:02:14
|17:46:10
|5.0
|15.7
|16
|02.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:40
|19:51:05
|4.9
|15.8
|17
|03.12.2016
|За лучшей жизнью
|Суббота
|21:03:50
|00:55:06
|4.6
|15.5
|18
|03.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:03:49
|4.6
|13.1
|19
|30.11.2016
|Прямой эфир
|Среда
|17:39:07
|18:47:43
|4.6
|16.8
|20
|03.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:53
|21:59:54
|4.5
|12.2
|21
|02.12.2016
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|20:59:45
|23:40:59
|4.5
|13.8
|22
|30.11.2016
|Давай поженимся!
|Среда
|18:47:45
|19:52:15
|4.5
|14.0
|23
|03.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:50
|4.4
|11.7
|24
|03.12.2016
|Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание
|Суббота
|20:03:49
|21:01:53
|4.3
|11.4
|25
|03.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:59:23
|19:59:55
|4.3
|12.7
|26
|04.12.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:24:28
|19:30:22
|4.2
|12.1
|27
|28.11.2016
|Казаки
|Понедельник
|19:42:10
|23:29:53
|4.1
|11.7
|28
|04.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:00
|18:59:52
|4.0
|11.0
|29
|04.12.2016
|Время дочерей
|Воскресенье
|14:19:22
|17:02:14
|4.0
|14.2
|30
|03.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:13
|18:20:56
|3.9
|12.3
|31
|04.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:22
|3.9
|15.3
|32
|28.11.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:32:35
|21:04:10
|3.8
|9.9
|33
|30.11.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:31
|3.8
|16.8
|34
|03.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:45
|18:58:50
|3.7
|11.6
|35
|02.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:45
|21:00:45
|3.7
|10.8
|36
|03.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:30:03
|23:32:55
|3.6
|10.8
|37
|01.12.2016
|Научи меня жить
|Четверг
|22:01:19
|00:03:05
|3.6
|12.4
|38
|04.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:25
|13:59:01
|3.5
|14.0
|39
|04.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:13
|20:10:21
|3.5
|8.9
|40
|30.11.2016
|След
|Среда
|21:13:18
|22:00:10
|3.5
|9.5
|41
|29.11.2016
|Говорим и показываем
|Вторник
|18:03:41
|18:58:50
|3.5
|12.3
|42
|03.12.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:37:39
|17:59:20
|3.4
|11.4
|43
|04.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:40
|13:04:37
|3.3
|13.0
|44
|04.12.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:56
|10:18:27
|3.3
|17.5
|45
|04.12.2016
|Раскаленный периметр
|Воскресенье
|16:22:10
|18:04:00
|3.3
|10.3
|46
|03.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:14
|3.3
|9.2
|47
|04.12.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:34:42
|11:25:14
|3.2
|14.2
|48
|29.11.2016
|Мужское/женское
|Вторник
|16:03:21
|17:01:58
|3.2
|16.1
|49
|28.11.2016
|Жених
|Понедельник
|21:02:19
|23:00:09
|3.2
|9.0
|50
|02.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:51:01
|00:39:04
|3.2
|16.2
|51
|28.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Понедельник
|23:02:55
|01:32:36
|3.1
|18.9
|52
|30.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:56
|3.1
|9.7
|53
|03.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:21:04
|20:59:06
|3.1
|8.8
|54
|04.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:10
|01:37:12
|3.1
|14.2
|55
|30.11.2016
|Тайны следствия - 14
|Среда
|14:55:56
|16:59:41
|3.1
|16.3
|56
|04.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:40
|22:02:07
|3.0
|8.1
|57
|01.12.2016
|Наедине со всеми
|Четверг
|17:01:02
|18:00:03
|3.0
|13.2
|58
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Четверг
|17:15:11
|18:03:38
|3.0
|12.7
|59
|04.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:10:21
|21:06:09
|3.0
|7.4
|60
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:50
|13:13:17
|3.0
|17.9
|61
|29.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:24:25
|3.0
|8.7
|62
|28.11.2016
|Детективы
|Понедельник
|19:42:18
|20:21:34
|3.0
|8.2
|63
|02.12.2016
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|19:30:43
|19:59:21
|3.0
|9.1
|64
|02.12.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:00:01
|17:58:50
|3.0
|12.3
|65
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:52
|13:13:17
|2.9
|17.6
|66
|03.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:54
|13:58:16
|2.9
|12.9
|67
|04.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:20:25
|2.9
|12.3
|68
|04.12.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:25:21
|11:59:18
|2.9
|12.1
|69
|03.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:31:42
|22:50:49
|2.9
|8.2
|70
|02.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|20:54:01
|21:49:15
|2.9
|8.1
|71
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:04
|22:00:22
|2.8
|8.0
|72
|04.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:11
|16:20:03
|2.8
|9.8
|73
|04.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:48:33
|13:44:38
|2.8
|10.7
|74
|29.11.2016
|Время покажет
|Вторник
|15:16:22
|16:03:21
|2.7
|15.2
|75
|30.11.2016
|Воронины
|Среда
|19:30:05
|20:00:42
|2.7
|8.1
|76
|04.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:44
|11:59:40
|2.7
|11.3
|77
|02.12.2016
|Эрагон
|Пятница
|21:00:45
|23:01:39
|2.7
|7.8
|78
|01.12.2016
|Новости
|Четверг
|13:13:17
|13:30:15
|2.7
|15.6
|79
|04.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:04:37
|14:08:57
|2.6
|10.1
|80
|04.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|21:06:09
|22:58:02
|2.6
|7.4
|81
|28.11.2016
|Кухня
|Понедельник
|19:29:35
|20:00:03
|2.6
|7.6
|82
|03.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:50:56
|23:53:57
|2.6
|8.9
|83
|04.12.2016
|Евгений Миронов. Жизнь в будущем времени
|Воскресенье
|13:44:49
|14:50:50
|2.5
|9.8
|84
|04.12.2016
|Валерий и Константин Меладзе. Полста
|Воскресенье
|14:51:02
|16:24:21
|2.5
|9.2
|85
|03.12.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:31
|13:06:24
|2.5
|11.4
|86
|03.12.2016
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:21:38
|13:18:28
|2.5
|11.2
|87
|04.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:07
|23:02:14
|2.5
|7.6
|88
|04.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:38
|10:33:31
|2.5
|11.6
|89
|03.12.2016
|Человек-муравей
|Суббота
|20:59:19
|23:12:35
|2.5
|7.0
|90
|03.12.2016
|Лучше всех! Рецепты воспитания
|Суббота
|10:16:08
|11:18:30
|2.5
|12.1
|91
|03.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:59
|15:59:58
|2.5
|9.7
|92
|04.12.2016
|Открытие Китая
|Воскресенье
|12:16:40
|12:48:28
|2.4
|9.6
|93
|29.11.2016
|СашаТаня
|Вторник
|20:30:58
|21:01:09
|2.4
|6.4
|94
|28.11.2016
|Вести. (07:00)
|Понедельник
|07:00:43
|07:07:37
|2.4
|26.3
|95
|04.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:13
|11:04:44
|2.4
|10.9
|96
|03.12.2016
|На 10 лет моложе
|Суббота
|13:18:36
|14:08:38
|2.4
|10.4
|97
|29.11.2016
|Сваты-3
|Вторник
|11:54:22
|13:59:38
|2.4
|15.2
|98
|03.12.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:08
|12:00:31
|2.4
|11.4
|99
|30.11.2016
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:13
|12:14:28
|2.4
|16.3
|100
|04.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:12
|12:15:33
|2.4
|9.7
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18.01.2017
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