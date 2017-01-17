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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (28/11/2016 - 04/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:29 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.9 24.7
2 28.11.2016 София Понедельник 21:59:04 23:02:55 РОССИЯ1 8.1 24.1
3 28.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:57 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 19.6
4 04.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:46:10 19:58:43 РОССИЯ1 7.1 19.2
5 02.12.2016 Голос Пятница 21:44:13 23:50:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 21.3
6 03.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:14 21:30:03 ТНТ 6.1 16.2
7 04.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:40:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.7
8 29.11.2016 Время Вторник 21:00:13 21:49:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.0
9 04.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:18:10 РОССИЯ1 5.5 14.3
10 29.11.2016 Местное время Вторник 20:44:26 20:59:32 РОССИЯ1 5.5 14.4
11 29.11.2016 60 минут Вторник 18:49:09 19:58:52 РОССИЯ1 5.2 16.2
12 04.12.2016 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:40:44 00:48:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 21.6
13 02.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:14 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 15.0
14 29.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:26 РОССИЯ1 5.2 13.8
15 04.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:02:14 17:46:10 РОССИЯ1 5.0 15.7
16 02.12.2016 Человек и закон Пятница 18:47:40 19:51:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.8
17 03.12.2016 За лучшей жизнью Суббота 21:03:50 00:55:06 РОССИЯ1 4.6 15.5
18 03.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:03:49 НТВ 4.6 13.1
19 30.11.2016 Прямой эфир Среда 17:39:07 18:47:43 РОССИЯ1 4.6 16.8
20 03.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:53 21:59:54 НТВ 4.5 12.2
21 02.12.2016 Аншлаг и Компания Пятница 20:59:45 23:40:59 РОССИЯ1 4.5 13.8
22 30.11.2016 Давай поженимся! Среда 18:47:45 19:52:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.0
23 03.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:50 РОССИЯ1 4.4 11.7
24 03.12.2016 Новые русские сенсации. Алексей Панин. Чистосердечное признание Суббота 20:03:49 21:01:53 НТВ 4.3 11.4
25 03.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:59:23 19:59:55 РОССИЯ1 4.3 12.7
26 04.12.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:24:28 19:30:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.1
27 28.11.2016 Казаки Понедельник 19:42:10 23:29:53 НТВ 4.1 11.7
28 04.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:00 18:59:52 НТВ 4.0 11.0
29 04.12.2016 Время дочерей Воскресенье 14:19:22 17:02:14 РОССИЯ1 4.0 14.2
30 03.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:13 18:20:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.3
31 04.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:22 РОССИЯ1 3.9 15.3
32 28.11.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:32:35 21:04:10 СТС 3.8 9.9
33 30.11.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:31 РОССИЯ1 3.8 16.8
34 03.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:45 18:58:50 НТВ 3.7 11.6
35 02.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:45 21:00:45 СТС 3.7 10.8
36 03.12.2016 Танцы Суббота 21:30:03 23:32:55 ТНТ 3.6 10.8
37 01.12.2016 Научи меня жить Четверг 22:01:19 00:03:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.4
38 04.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:25 13:59:01 РОССИЯ1 3.5 14.0
39 04.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:13 20:10:21 НТВ 3.5 8.9
40 30.11.2016 След Среда 21:13:18 22:00:10 3.5 9.5
41 29.11.2016 Говорим и показываем Вторник 18:03:41 18:58:50 НТВ 3.5 12.3
42 03.12.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:37:39 17:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 11.4
43 04.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:40 13:04:37 НТВ 3.3 13.0
44 04.12.2016 Сто к одному Воскресенье 09:30:56 10:18:27 РОССИЯ1 3.3 17.5
45 04.12.2016 Раскаленный периметр Воскресенье 16:22:10 18:04:00 НТВ 3.3 10.3
46 03.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:14 ТНТ 3.3 9.2
47 04.12.2016 Пока все дома Воскресенье 10:34:42 11:25:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 14.2
48 29.11.2016 Мужское/женское Вторник 16:03:21 17:01:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 16.1
49 28.11.2016 Жених Понедельник 21:02:19 23:00:09 ТНТ 3.2 9.0
50 02.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:51:01 00:39:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 16.2
51 28.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Понедельник 23:02:55 01:32:36 РОССИЯ1 3.1 18.9
52 30.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:56 НТВ 3.1 9.7
53 03.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:21:04 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 8.8
54 04.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:10 01:37:12 РОССИЯ1 3.1 14.2
55 30.11.2016 Тайны следствия - 14 Среда 14:55:56 16:59:41 РОССИЯ1 3.1 16.3
56 04.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:40 22:02:07 ТНТ 3.0 8.1
57 01.12.2016 Наедине со всеми Четверг 17:01:02 18:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.2
58 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Четверг 17:15:11 18:03:38 НТВ 3.0 12.7
59 04.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:10:21 21:06:09 НТВ 3.0 7.4
60 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:50 13:13:17 РОССИЯ1 3.0 17.9
61 29.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:24:25 3.0 8.7
62 28.11.2016 Детективы Понедельник 19:42:18 20:21:34 3.0 8.2
63 02.12.2016 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 19:30:43 19:59:21 НТВ 3.0 9.1
64 02.12.2016 Жди меня Пятница 17:00:01 17:58:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.3
65 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:52 13:13:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 17.6
66 03.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:54 13:58:16 РОССИЯ1 2.9 12.9
67 04.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:20:25 РОССИЯ1 2.9 12.3
68 04.12.2016 Фазенда Воскресенье 11:25:21 11:59:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.1
69 03.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:31:42 22:50:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 8.2
70 02.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 20:54:01 21:49:15 НТВ 2.9 8.1
71 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:04 22:00:22 ТНТ 2.8 8.0
72 04.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:11 16:20:03 НТВ 2.8 9.8
73 04.12.2016 Теория заговора Воскресенье 12:48:33 13:44:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 10.7
74 29.11.2016 Время покажет Вторник 15:16:22 16:03:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.2
75 30.11.2016 Воронины Среда 19:30:05 20:00:42 СТС 2.7 8.1
76 04.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:44 11:59:40 НТВ 2.7 11.3
77 02.12.2016 Эрагон Пятница 21:00:45 23:01:39 СТС 2.7 7.8
78 01.12.2016 Новости Четверг 13:13:17 13:30:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 15.6
79 04.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:04:37 14:08:57 НТВ 2.6 10.1
80 04.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 21:06:09 22:58:02 НТВ 2.6 7.4
81 28.11.2016 Кухня Понедельник 19:29:35 20:00:03 СТС 2.6 7.6
82 03.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:50:56 23:53:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 8.9
83 04.12.2016 Евгений Миронов. Жизнь в будущем времени Воскресенье 13:44:49 14:50:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.8
84 04.12.2016 Валерий и Константин Меладзе. Полста Воскресенье 14:51:02 16:24:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 9.2
85 03.12.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:00:31 13:06:24 НТВ 2.5 11.4
86 03.12.2016 Идеальный ремонт Суббота 12:21:38 13:18:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.2
87 04.12.2016 Stand up Воскресенье 22:02:07 23:02:14 ТНТ 2.5 7.6
88 04.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:38 10:33:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.6
89 03.12.2016 Человек-муравей Суббота 20:59:19 23:12:35 СТС 2.5 7.0
90 03.12.2016 Лучше всех! Рецепты воспитания Суббота 10:16:08 11:18:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 12.1
91 03.12.2016 Своя игра Суббота 15:04:59 15:59:58 НТВ 2.5 9.7
92 04.12.2016 Открытие Китая Воскресенье 12:16:40 12:48:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 9.6
93 29.11.2016 СашаТаня Вторник 20:30:58 21:01:09 ТНТ 2.4 6.4
94 28.11.2016 Вести. (07:00) Понедельник 07:00:43 07:07:37 РОССИЯ1 2.4 26.3
95 04.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:21:13 11:04:44 НТВ 2.4 10.9
96 03.12.2016 На 10 лет моложе Суббота 13:18:36 14:08:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 10.4
97 29.11.2016 Сваты-3 Вторник 11:54:22 13:59:38 РОССИЯ1 2.4 15.2
98 03.12.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:08 12:00:31 НТВ 2.4 11.4
99 30.11.2016 Новости. (12:00) Среда 12:00:13 12:14:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 16.3
100 04.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:12 12:15:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 9.7
TNS Россия
Advertology.Ru

18.01.2017

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