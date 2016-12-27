Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (07/11/2016 - 13/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
|№
|Канал
|Доля, %
|1
|РОССИЯ 1
|14.4
|2
|ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|12.3
|3
|НТВ
|9.2
|4
|ТНТ
|6.0
|5
|ПЯТЫЙ КАНАЛ
|5.8
|6
|РЕН ТВ
|5.0
|7
|СТС
|4.9
|8
|ТВ ЦЕНТР
|3.2
|9
|ТВ-3
|3.2
|10
|ДОМАШНИЙ
|2.9
|11
|РОССИЯ 24
|2.3
|12
|ЗВЕЗДА
|2.3
|13
|КАРУСЕЛЬ
|КАРУСЕЛЬ
|2.1
|14
|ДОМ КИНО
|ДОМ КИНО
|1.8
|15
|КАНАЛ DISNEY
|1.7
|16
|ПЯТНИЦА
|ПЯТНИЦА
|1.4
|17
|РОССИЯ К
|1.1
|18
|ЧЕ
|ЧЕ
|1.1
|19
|МАТЧ ТВ
|МАТЧ ТВ
|1.0
|20
|ТНТ 4
|ТНТ 4
|0.9
|21
|МИР
|МИР
|0.9
|22
|Ю
|0.8
|23
|МУЗ ТВ
|МУЗ ТВ
|0.5
|24
|СТС LOVE
|СТС LOVE
|0.5
|25
|2X2
|0.4
|26
|DISCOVERY CHANNEL
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|27
|EURONEWS
|0.3
|28
|RU.TV
|RU.TV
|0.3
Advertology.Ru
28.12.2016
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