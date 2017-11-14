ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (25/09/2017 - 01/10/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:35
|21:00:04
|6.5
|18.6
|2
|29.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:35:21
|23:32:59
|6.3
|22.2
|3
|01.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:44:52
|19:58:43
|5.2
|16.7
|4
|28.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:45:06
|21:00:03
|5.1
|15.2
|5
|30.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:49
|21:29:56
|4.5
|14.5
|6
|29.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:39
|21:00:07
|4.5
|14.5
|7
|01.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:30:17
|19:25:35
|4.1
|13.5
|8
|28.09.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:40:23
|19:45:06
|3.9
|13.8
|9
|01.10.2017
|КВН - 2017. Встреча выпускников
|Воскресенье
|22:30:16
|00:48:59
|3.8
|19.3
|10
|29.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:13
|00:01:58
|3.8
|13.5
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.10.2017
|Кот в сапогах
|Воскресенье
|10:30:05
|12:09:34
|1.4
|7.1
|2
|30.09.2017
|Иван Царевич и серый волк
|Суббота
|08:18:15
|09:55:34
|1.1
|8.1
|3
|01.10.2017
|Спирит: душа прерий
|Воскресенье
|09:00:03
|10:30:05
|1.1
|6.4
|4
|01.10.2017
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|18:44:37
|18:59:58
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.4
|5
|28.09.2017
|Добрые чудеса в стране Лалалупсия
|Четверг
|20:11:35
|20:33:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|6
|29.09.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Пятница
|20:57:33
|21:19:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|7
|25.09.2017
|Бобби и Билл
|Понедельник
|20:43:08
|20:55:22
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|8
|30.09.2017
|Три кота
|Суббота
|11:18:59
|11:29:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|5.4
|9
|27.09.2017
|Йоко
|Среда
|19:32:52
|19:45:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.2
|10
|29.09.2017
|Сказочный патруль
|Пятница
|19:27:23
|19:38:54
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.2
Advertology.Ru
15.11.2017
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