100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.10.2017
|Голос
|Пятница
|21:34:43
|23:31:08
|7.3
|22.4
|2
|15.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:24:33
|20:59:56
|6.4
|17.0
|3
|14.10.2017
|Время первых
|Суббота
|21:32:18
|00:09:53
|6.1
|20.0
|4
|11.10.2017
|Пес-2
|Среда
|21:35:55
|22:43:15
|5.8
|17.1
|5
|09.10.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:30:40
|5.7
|15.1
|6
|09.10.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:47:19
|20:59:54
|5.6
|15.8
|7
|12.10.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:46
|5.3
|15.7
|8
|11.10.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:16
|21:00:49
|5.2
|14.7
|9
|09.10.2017
|Спящие
|Понедельник
|21:30:40
|23:34:41
|5.0
|14.5
|10
|11.10.2017
|60 минут
|Среда
|19:00:08
|19:59:08
|5.0
|17.4
|11
|15.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:27:00
|4.7
|12.4
|12
|12.10.2017
|Невский
|Четверг
|20:41:32
|21:38:54
|4.6
|13.0
|13
|15.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:27:00
|01:19:32
|4.5
|18.0
|14
|15.10.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:58
|23:43:03
|4.4
|13.8
|15
|09.10.2017
|На самом деле
|Понедельник
|18:43:22
|19:47:19
|4.4
|14.6
|16
|15.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:32:58
|4.3
|11.4
|17
|12.10.2017
|Наживка для ангела
|Четверг
|22:07:13
|23:18:57
|4.3
|13.4
|18
|15.10.2017
|Новые русские сенсации. Ответ мужа Максаковой
|Воскресенье
|17:57:10
|18:59:51
|4.3
|12.9
|19
|15.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:26:11
|19:24:33
|4.0
|12.4
|20
|15.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:15:27
|4.0
|11.0
|21
|15.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:19:40
|17:57:10
|3.9
|13.7
|22
|14.10.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:47
|21:30:17
|3.9
|11.8
|23
|14.10.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:50:41
|20:59:57
|3.9
|11.8
|24
|15.10.2017
|XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Церемония открытия
|Воскресенье
|18:00:06
|19:58:53
|3.8
|11.0
|25
|15.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:12:49
|23:00:54
|3.8
|10.2
|26
|09.10.2017
|След
|Понедельник
|20:21:45
|21:12:41
|3.7
|10.0
|27
|14.10.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:18:05
|19:50:41
|3.7
|12.5
|28
|13.10.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:53:27
|20:59:52
|3.6
|11.4
|29
|12.10.2017
|Место встречи
|Четверг
|16:31:08
|17:00:54
|3.6
|20.0
|30
|12.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|16:00:21
|16:31:08
|3.6
|20.6
|31
|15.10.2017
|XXX - три икса: мировое господство
|Воскресенье
|21:00:07
|22:59:33
|3.6
|9.6
|32
|13.10.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:43:44
|19:53:27
|3.6
|13.2
|33
|15.10.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:41
|15:59:56
|3.5
|13.4
|34
|15.10.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:45
|10:10:59
|3.5
|19.9
|35
|14.10.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:10
|22:17:41
|3.5
|10.5
|36
|14.10.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:05
|20:03:26
|3.5
|11.4
|37
|14.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|20:46:41
|3.5
|10.6
|38
|09.10.2017
|Физрук
|Понедельник
|20:32:06
|21:03:07
|3.3
|8.9
|39
|14.10.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:09
|18:58:45
|3.3
|12.6
|40
|13.10.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:54
|23:18:27
|3.3
|9.9
|41
|14.10.2017
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:07
|18:18:05
|3.3
|12.0
|42
|10.10.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Вторник
|17:54:13
|19:00:10
|3.3
|14.8
|43
|15.10.2017
|Девушка с глазами цвета неба
|Воскресенье
|14:19:38
|18:00:06
|3.2
|11.9
|44
|11.10.2017
|Время покажет
|Среда
|16:59:18
|18:00:12
|3.1
|16.8
|45
|15.10.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:21:21
|3.1
|14.3
|46
|14.10.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:17
|23:31:56
|3.1
|9.8
|47
|14.10.2017
|Можно мне тебя обнять?
|Суббота
|20:46:41
|00:37:41
|3.1
|10.3
|48
|12.10.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:18:57
|02:10:55
|3.1
|19.0
|49
|11.10.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Среда
|18:01:05
|18:58:53
|3.0
|13.3
|50
|14.10.2017
|"Измайловский парк". Юмористический концерт
|Суббота
|11:41:12
|13:10:17
|3.0
|15.2
|51
|09.10.2017
|Итоги дня
|Понедельник
|23:50:07
|00:21:02
|3.0
|14.2
|52
|13.10.2017
|Тайны следствия - 13
|Пятница
|14:53:35
|16:59:12
|3.0
|16.5
|53
|15.10.2017
|Я знаю твои секреты
|Воскресенье
|20:23:39
|21:19:08
|2.9
|7.5
|54
|15.10.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:02:07
|13:08:15
|2.9
|12.3
|55
|15.10.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:15:27
|21:12:49
|2.9
|7.4
|56
|15.10.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:10:59
|10:59:54
|2.8
|13.8
|57
|14.10.2017
|Бабий бунт, или война в Новоселково
|Суббота
|15:20:52
|17:59:57
|2.8
|12.1
|58
|13.10.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:31:08
|00:28:51
|2.8
|12.5
|59
|14.10.2017
|Пятеро на одного
|Суббота
|10:09:34
|10:59:48
|2.8
|15.8
|60
|14.10.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:07
|15:20:52
|2.8
|12.5
|61
|14.10.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:20:20
|2.7
|13.7
|62
|15.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:21
|23:03:49
|2.7
|7.4
|63
|13.10.2017
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:06
|12:15:32
|2.6
|16.1
|64
|09.10.2017
|Известия (22:00)
|Понедельник
|22:00:09
|22:30:33
|2.6
|6.9
|65
|09.10.2017
|Жених
|Понедельник
|21:03:07
|23:00:07
|2.6
|7.0
|66
|15.10.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:56
|22:01:21
|2.5
|6.5
|67
|15.10.2017
|Монстр-траки
|Воскресенье
|19:00:25
|21:00:07
|2.5
|6.9
|68
|13.10.2017
|Вести. (14:00)
|Пятница
|14:00:08
|14:38:17
|2.5
|16.0
|69
|12.10.2017
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:08
|17:38:34
|2.5
|13.5
|70
|14.10.2017
|Между любовью и ненавистью
|Суббота
|13:10:17
|19:59:58
|2.4
|10.0
|71
|13.10.2017
|Мужское/женское
|Пятница
|16:06:20
|16:58:49
|2.4
|12.8
|72
|14.10.2017
|Наш потреб надзор
|Суббота
|13:04:07
|14:09:26
|2.4
|11.8
|73
|13.10.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Пятница
|19:00:07
|19:41:13
|2.4
|8.6
|74
|10.10.2017
|Утро России
|Вторник
|07:41:08
|08:00:06
|2.3
|21.6
|75
|14.10.2017
|Где-то на краю света
|Суббота
|18:18:47
|19:09:06
|2.3
|8.2
|76
|14.10.2017
|Вера Васильева. Секрет ее молодости
|Суббота
|10:14:25
|11:19:26
|2.3
|12.9
|77
|11.10.2017
|Молодежка-5
|Среда
|20:00:31
|21:00:37
|2.3
|6.9
|78
|13.10.2017
|Судьба человека с Борисом Корчевниковым
|Пятница
|11:54:16
|13:00:03
|2.3
|14.6
|79
|15.10.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:15
|12:02:07
|2.3
|10.3
|80
|10.10.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|19:55:54
|20:55:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.9
|81
|12.10.2017
|Воронины
|Четверг
|19:29:49
|20:00:06
|2.3
|7.6
|82
|14.10.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:58:37
|13:04:07
|2.3
|11.5
|83
|12.10.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:10
|23:00:58
|2.3
|6.9
|84
|14.10.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:17:41
|23:41:52
|2.3
|7.4
|85
|14.10.2017
|Поедем, поедим!
|Суббота
|14:09:26
|15:05:14
|2.3
|11.0
|86
|09.10.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск
|Понедельник
|23:19:41
|23:39:46
|2.2
|7.9
|87
|14.10.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:03:26
|22:56:49
|2.2
|6.9
|88
|15.10.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:33
|20:59:56
|2.2
|5.8
|89
|14.10.2017
|Смак
|Суббота
|11:19:26
|12:00:00
|2.2
|11.7
|90
|13.10.2017
|Новости. (07:30)
|Пятница
|07:30:05
|07:36:08
|2.2
|20.8
|91
|11.10.2017
|Новости. (15:00)
|Среда
|15:00:22
|15:14:36
|2.2
|15.8
|92
|15.10.2017
|Майор и магия
|Воскресенье
|23:15:32
|00:02:27
|2.2
|8.0
|93
|09.10.2017
|Мистер и миссис Смит
|Понедельник
|20:59:46
|23:21:26
|2.2
|6.0
|94
|15.10.2017
|День работника сельского хозяйства. Праздничный концерт
|Воскресенье
|15:25:56
|17:26:11
|2.1
|7.7
|95
|13.10.2017
|Чрезвычайное происшествие. Расследование
|Пятница
|16:30:21
|17:02:51
|2.1
|11.4
|96
|09.10.2017
|Улица
|Понедельник
|19:30:11
|20:01:36
|2.1
|6.5
|97
|14.10.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:31:56
|00:32:29
|2.1
|8.3
|98
|14.10.2017
|Любовь не по размеру
|Суббота
|00:09:53
|01:59:00
|2.1
|13.0
|99
|15.10.2017
|Ким Филби. Тайная война
|Воскресенье
|13:10:54
|15:25:56
|2.1
|8.7
|100
|13.10.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:33
|22:00:23
|2.1
|6.1
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09.11.2017
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