Измерения

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.10.2017 Голос Пятница 21:34:43 23:31:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 22.4
2 15.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:24:33 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.0
3 14.10.2017 Время первых Суббота 21:32:18 00:09:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 20.0
4 11.10.2017 Пес-2 Среда 21:35:55 22:43:15 НТВ 5.8 17.1
5 09.10.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:30:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.1
6 09.10.2017 Пусть говорят Понедельник 19:47:19 20:59:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.8
7 12.10.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:46 РОССИЯ1 5.3 15.7
8 11.10.2017 Местное время Среда 20:45:16 21:00:49 РОССИЯ1 5.2 14.7
9 09.10.2017 Спящие Понедельник 21:30:40 23:34:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.5
10 11.10.2017 60 минут Среда 19:00:08 19:59:08 РОССИЯ1 5.0 17.4
11 15.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:27:00 РОССИЯ1 4.7 12.4
12 12.10.2017 Невский Четверг 20:41:32 21:38:54 НТВ 4.6 13.0
13 15.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:27:00 01:19:32 РОССИЯ1 4.5 18.0
14 15.10.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:58 23:43:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.8
15 09.10.2017 На самом деле Понедельник 18:43:22 19:47:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.6
16 15.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:32:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 11.4
17 12.10.2017 Наживка для ангела Четверг 22:07:13 23:18:57 РОССИЯ1 4.3 13.4
18 15.10.2017 Новые русские сенсации. Ответ мужа Максаковой Воскресенье 17:57:10 18:59:51 НТВ 4.3 12.9
19 15.10.2017 Я могу Воскресенье 17:26:11 19:24:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.4
20 15.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:15:27 НТВ 4.0 11.0
21 15.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:19:40 17:57:10 НТВ 3.9 13.7
22 14.10.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:47 21:30:17 ТНТ 3.9 11.8
23 14.10.2017 Сегодня вечером Суббота 19:50:41 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.8
24 15.10.2017 XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Церемония открытия Воскресенье 18:00:06 19:58:53 РОССИЯ1 3.8 11.0
25 15.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:12:49 23:00:54 НТВ 3.8 10.2
26 09.10.2017 След Понедельник 20:21:45 21:12:41 3.7 10.0
27 14.10.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:18:05 19:50:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 12.5
28 13.10.2017 Поле чудес Пятница 19:53:27 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 11.4
29 12.10.2017 Место встречи Четверг 16:31:08 17:00:54 НТВ 3.6 20.0
30 12.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 16:00:21 16:31:08 НТВ 3.6 20.6
31 15.10.2017 XXX - три икса: мировое господство Воскресенье 21:00:07 22:59:33 СТС 3.6 9.6
32 13.10.2017 Человек и закон Пятница 18:43:44 19:53:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 13.2
33 15.10.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:41 15:59:56 НТВ 3.5 13.4
34 15.10.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:45 10:10:59 РОССИЯ1 3.5 19.9
35 14.10.2017 Постскриптум Суббота 21:00:10 22:17:41 3.5 10.5
36 14.10.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:03:26 НТВ 3.5 11.4
37 14.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 20:46:41 РОССИЯ1 3.5 10.6
38 09.10.2017 Физрук Понедельник 20:32:06 21:03:07 ТНТ 3.3 8.9
39 14.10.2017 Секрет на миллион Суббота 17:00:09 18:58:45 НТВ 3.3 12.6
40 13.10.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:54 23:18:27 РОССИЯ1 3.3 9.9
41 14.10.2017 Вечерние новости Суббота 18:00:07 18:18:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 12.0
42 10.10.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Вторник 17:54:13 19:00:10 РОССИЯ1 3.3 14.8
43 15.10.2017 Девушка с глазами цвета неба Воскресенье 14:19:38 18:00:06 РОССИЯ1 3.2 11.9
44 11.10.2017 Время покажет Среда 16:59:18 18:00:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 16.8
45 15.10.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:21:21 РОССИЯ1 3.1 14.3
46 14.10.2017 Танцы Суббота 21:30:17 23:31:56 ТНТ 3.1 9.8
47 14.10.2017 Можно мне тебя обнять? Суббота 20:46:41 00:37:41 РОССИЯ1 3.1 10.3
48 12.10.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 23:18:57 02:10:55 РОССИЯ1 3.1 19.0
49 11.10.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Среда 18:01:05 18:58:53 НТВ 3.0 13.3
50 14.10.2017 "Измайловский парк". Юмористический концерт Суббота 11:41:12 13:10:17 РОССИЯ1 3.0 15.2
51 09.10.2017 Итоги дня Понедельник 23:50:07 00:21:02 НТВ 3.0 14.2
52 13.10.2017 Тайны следствия - 13 Пятница 14:53:35 16:59:12 РОССИЯ1 3.0 16.5
53 15.10.2017 Я знаю твои секреты Воскресенье 20:23:39 21:19:08 2.9 7.5
54 15.10.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:02:07 13:08:15 НТВ 2.9 12.3
55 15.10.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:15:27 21:12:49 НТВ 2.9 7.4
56 15.10.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:10:59 10:59:54 РОССИЯ1 2.8 13.8
57 14.10.2017 Бабий бунт, или война в Новоселково Суббота 15:20:52 17:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.1
58 13.10.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:31:08 00:28:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.5
59 14.10.2017 Пятеро на одного Суббота 10:09:34 10:59:48 РОССИЯ1 2.8 15.8
60 14.10.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:07 15:20:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.5
61 14.10.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:20:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 13.7
62 15.10.2017 Stand up Воскресенье 22:01:21 23:03:49 ТНТ 2.7 7.4
63 13.10.2017 Новости. (12:00) Пятница 12:00:06 12:15:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 16.1
64 09.10.2017 Известия (22:00) Понедельник 22:00:09 22:30:33 2.6 6.9
65 09.10.2017 Жених Понедельник 21:03:07 23:00:07 ТНТ 2.6 7.0
66 15.10.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:56 22:01:21 ТНТ 2.5 6.5
67 15.10.2017 Монстр-траки Воскресенье 19:00:25 21:00:07 СТС 2.5 6.9
68 13.10.2017 Вести. (14:00) Пятница 14:00:08 14:38:17 РОССИЯ1 2.5 16.0
69 12.10.2017 Вести. (17:00) Четверг 17:00:08 17:38:34 РОССИЯ1 2.5 13.5
70 14.10.2017 Между любовью и ненавистью Суббота 13:10:17 19:59:58 РОССИЯ1 2.4 10.0
71 13.10.2017 Мужское/женское Пятница 16:06:20 16:58:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 12.8
72 14.10.2017 Наш потреб надзор Суббота 13:04:07 14:09:26 НТВ 2.4 11.8
73 13.10.2017 Сегодня вечером. (19:00) Пятница 19:00:07 19:41:13 НТВ 2.4 8.6
74 10.10.2017 Утро России Вторник 07:41:08 08:00:06 РОССИЯ1 2.3 21.6
75 14.10.2017 Где-то на краю света Суббота 18:18:47 19:09:06 2.3 8.2
76 14.10.2017 Вера Васильева. Секрет ее молодости Суббота 10:14:25 11:19:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 12.9
77 11.10.2017 Молодежка-5 Среда 20:00:31 21:00:37 СТС 2.3 6.9
78 13.10.2017 Судьба человека с Борисом Корчевниковым Пятница 11:54:16 13:00:03 РОССИЯ1 2.3 14.6
79 15.10.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:15 12:02:07 НТВ 2.3 10.3
80 10.10.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 19:55:54 20:55:39 МАТЧ ТВ 2.3 6.9
81 12.10.2017 Воронины Четверг 19:29:49 20:00:06 СТС 2.3 7.6
82 14.10.2017 Квартирный вопрос Суббота 11:58:37 13:04:07 НТВ 2.3 11.5
83 12.10.2017 Импровизация Четверг 22:00:10 23:00:58 ТНТ 2.3 6.9
84 14.10.2017 Право знать! Суббота 22:17:41 23:41:52 2.3 7.4
85 14.10.2017 Поедем, поедим! Суббота 14:09:26 15:05:14 НТВ 2.3 11.0
86 09.10.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир. Специальный выпуск Понедельник 23:19:41 23:39:46 РОССИЯ1 2.2 7.9
87 14.10.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:03:26 22:56:49 НТВ 2.2 6.9
88 15.10.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:33 20:59:56 ТНТ 2.2 5.8
89 14.10.2017 Смак Суббота 11:19:26 12:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 11.7
90 13.10.2017 Новости. (07:30) Пятница 07:30:05 07:36:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 20.8
91 11.10.2017 Новости. (15:00) Среда 15:00:22 15:14:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 15.8
92 15.10.2017 Майор и магия Воскресенье 23:15:32 00:02:27 2.2 8.0
93 09.10.2017 Мистер и миссис Смит Понедельник 20:59:46 23:21:26 СТС 2.2 6.0
94 15.10.2017 День работника сельского хозяйства. Праздничный концерт Воскресенье 15:25:56 17:26:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 7.7
95 13.10.2017 Чрезвычайное происшествие. Расследование Пятница 16:30:21 17:02:51 НТВ 2.1 11.4
96 09.10.2017 Улица Понедельник 19:30:11 20:01:36 ТНТ 2.1 6.5
97 14.10.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:31:56 00:32:29 ТНТ 2.1 8.3
98 14.10.2017 Любовь не по размеру Суббота 00:09:53 01:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 13.0
99 15.10.2017 Ким Филби. Тайная война Воскресенье 13:10:54 15:25:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 8.7
100 13.10.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:33 22:00:23 ТНТ 2.1 6.1
TNS Россия
Advertology.Ru

09.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

09.11.2017 - 12:28
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация