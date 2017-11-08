ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.10.2017
|Голос
|Пятница
|21:34:43
|23:31:08
|7.3
|22.4
|2
|15.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:24:33
|20:59:56
|6.4
|17.0
|3
|14.10.2017
|Время первых
|Суббота
|21:32:18
|00:09:53
|6.1
|20.0
|4
|09.10.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:30:40
|5.7
|15.1
|5
|09.10.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:47:19
|20:59:54
|5.6
|15.8
|6
|09.10.2017
|Спящие
|Понедельник
|21:30:40
|23:34:41
|5.0
|14.5
|7
|15.10.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:58
|23:43:03
|4.4
|13.8
|8
|09.10.2017
|На самом деле
|Понедельник
|18:43:22
|19:47:19
|4.4
|14.6
|9
|15.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:32:58
|4.3
|11.4
|10
|15.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:26:11
|19:24:33
|4.0
|12.4
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.10.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:46
|5.3
|15.7
|2
|11.10.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:16
|21:00:49
|5.2
|14.7
|3
|11.10.2017
|60 минут
|Среда
|19:00:08
|19:59:08
|5.0
|17.4
|4
|15.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:27:00
|4.7
|12.4
|5
|15.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:27:00
|01:19:32
|4.5
|18.0
|6
|12.10.2017
|Наживка для ангела
|Четверг
|22:07:13
|23:18:57
|4.3
|13.4
|7
|15.10.2017
|XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Церемония открытия
|Воскресенье
|18:00:06
|19:58:53
|3.8
|11.0
|8
|15.10.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:45
|10:10:59
|3.5
|19.9
|9
|14.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|20:46:41
|3.5
|10.6
|10
|13.10.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:54
|23:18:27
|3.3
|9.9
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.10.2017
|Пес-2
|Среда
|21:35:55
|22:43:15
|5.8
|17.1
|2
|12.10.2017
|Невский
|Четверг
|20:41:32
|21:38:54
|4.6
|13.0
|3
|15.10.2017
|Новые русские сенсации. Ответ мужа Максаковой
|Воскресенье
|17:57:10
|18:59:51
|4.3
|12.9
|4
|15.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:15:27
|4.0
|11.0
|5
|15.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:19:40
|17:57:10
|3.9
|13.7
|6
|15.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:12:49
|23:00:54
|3.8
|10.2
|7
|12.10.2017
|Место встречи
|Четверг
|16:31:08
|17:00:54
|3.6
|20.0
|8
|12.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|16:00:21
|16:31:08
|3.6
|20.6
|9
|15.10.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:41
|15:59:56
|3.5
|13.4
|10
|14.10.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:05
|20:03:26
|3.5
|11.4
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|XXX - три икса: мировое господство
|Воскресенье
|21:00:07
|22:59:33
|3.6
|9.6
|2
|15.10.2017
|Монстр-траки
|Воскресенье
|19:00:25
|21:00:07
|2.5
|6.9
|3
|11.10.2017
|Молодежка-5
|Среда
|20:00:31
|21:00:37
|2.3
|6.9
|4
|12.10.2017
|Воронины
|Четверг
|19:29:49
|20:00:06
|2.3
|7.6
|5
|09.10.2017
|Мистер и миссис Смит
|Понедельник
|20:59:46
|23:21:26
|2.2
|6.0
|6
|15.10.2017
|Назад в будущее-3
|Воскресенье
|13:45:12
|16:00:01
|2.1
|8.3
|7
|12.10.2017
|Особо опасен
|Четверг
|21:00:43
|23:05:12
|2.0
|5.9
|8
|09.10.2017
|Уральские пельмени
|Понедельник
|23:21:26
|23:30:31
|2.0
|6.9
|9
|15.10.2017
|Назад в будущее-2
|Воскресенье
|11:37:54
|13:45:12
|1.8
|7.7
|10
|11.10.2017
|Солт
|Среда
|21:00:37
|22:56:42
|1.8
|5.2
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:10
|22:17:41
|3.5
|10.5
|2
|15.10.2017
|Я знаю твои секреты
|Воскресенье
|20:23:39
|21:19:08
|2.9
|7.5
|3
|14.10.2017
|Где-то на краю света
|Суббота
|18:18:47
|19:09:06
|2.3
|8.2
|4
|14.10.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:17:41
|23:41:52
|2.3
|7.4
|5
|15.10.2017
|Дикие деньги
|Воскресенье
|15:57:40
|16:50:35
|1.8
|6.5
|6
|15.10.2017
|Чисто московские убийства
|Воскресенье
|11:47:44
|12:39:24
|1.7
|7.2
|7
|09.10.2017
|Жизнь, по слухам, одна
|Понедельник
|18:50:24
|19:39:59
|1.6
|5.4
|8
|15.10.2017
|Прощание
|Воскресенье
|16:50:35
|17:38:08
|1.6
|5.5
|9
|15.10.2017
|Призрак уездного театра
|Воскресенье
|21:19:08
|22:15:41
|1.5
|4.0
|10
|09.10.2017
|События. (22:00)
|Понедельник
|22:00:06
|22:33:43
|1.5
|4.1
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|21:39:53
|22:19:23
|1.1
|2.8
|2
|11.10.2017
|Абсолютный слух
|Среда
|21:39:53
|22:19:08
|1.0
|2.9
|3
|09.10.2017
|Острова
|Понедельник
|17:37:13
|18:29:02
|1.0
|4.0
|4
|09.10.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Понедельник
|20:57:35
|21:09:04
|1.0
|2.6
|5
|14.10.2017
|Дайте жалобную книгу
|Суббота
|19:32:46
|20:58:03
|1.0
|3.0
|6
|09.10.2017
|Правила жизни
|Понедельник
|21:11:34
|21:37:34
|1.0
|2.6
|7
|15.10.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:02:43
|10:28:08
|0.9
|4.8
|8
|15.10.2017
|Женщин обижать не рекомендуется
|Воскресенье
|18:02:34
|19:23:32
|0.9
|2.8
|9
|15.10.2017
|Туареги, воины в дюнах
|Воскресенье
|15:17:56
|16:08:52
|0.9
|3.4
|10
|09.10.2017
|Те, с которыми я...
|Понедельник
|23:10:54
|23:36:52
|0.9
|3.0
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:59:16
|19:00:05
|2.1
|7.8
|2
|12.10.2017
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:05
|19:59:44
|1.9
|6.3
|3
|15.10.2017
|Знахарь
|Воскресенье
|08:24:23
|16:53:08
|1.9
|8.5
|4
|12.10.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Четверг
|19:00:05
|19:30:00
|1.8
|6.6
|5
|10.10.2017
|Механик: Воскрешение
|Вторник
|19:59:03
|21:49:38
|1.7
|4.9
|6
|12.10.2017
|Шерлок Холмс
|Четверг
|19:59:44
|22:19:28
|1.6
|4.6
|7
|15.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:24:09
|1.6
|5.8
|8
|13.10.2017
|Морской бой: последний рубеж
|Пятница
|11:00:40
|12:00:09
|1.6
|9.8
|9
|14.10.2017
|Военная тайна
|Суббота
|12:26:34
|16:30:00
|1.6
|7.4
|10
|13.10.2017
|Новости. (12:30)
|Пятница
|12:30:06
|12:59:49
|1.5
|9.5
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:47
|21:30:17
|3.9
|11.8
|2
|09.10.2017
|Физрук
|Понедельник
|20:32:06
|21:03:07
|3.3
|8.9
|3
|14.10.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:17
|23:31:56
|3.1
|9.8
|4
|15.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:21
|23:03:49
|2.7
|7.4
|5
|09.10.2017
|Жених
|Понедельник
|21:03:07
|23:00:07
|2.6
|7.0
|6
|15.10.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:56
|22:01:21
|2.5
|6.5
|7
|12.10.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:10
|23:00:58
|2.3
|6.9
|8
|15.10.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:33
|20:59:56
|2.2
|5.8
|9
|09.10.2017
|Улица
|Понедельник
|19:30:11
|20:01:36
|2.1
|6.5
|10
|14.10.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:31:56
|00:32:29
|2.1
|8.3
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:11:12
|18:43:26
|1.8
|6.6
|2
|11.10.2017
|Гадалка
|Среда
|16:37:02
|17:07:52
|1.4
|7.5
|3
|12.10.2017
|Менталист
|Четверг
|22:09:53
|23:00:10
|1.3
|3.9
|4
|13.10.2017
|300 спартанцев: Расцвет империи
|Пятница
|00:18:41
|02:14:26
|1.3
|9.5
|5
|09.10.2017
|Скорпион
|Понедельник
|20:29:15
|21:19:37
|1.1
|3.0
|6
|13.10.2017
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:56:35
|18:59:04
|1.1
|4.7
|7
|13.10.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:04
|20:01:45
|1.0
|3.7
|8
|15.10.2017
|Гримм
|Воскресенье
|13:59:23
|14:54:28
|1.0
|4.3
|9
|13.10.2017
|300 спартанцев
|Пятница
|22:04:42
|00:18:41
|1.0
|3.3
|10
|14.10.2017
|Легион
|Суббота
|20:38:19
|22:32:46
|0.9
|2.7
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.10.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Четверг
|09:32:29
|10:00:02
|0.2
|1.9
|2
|13.10.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Пятница
|08:30:34
|09:00:05
|0.2
|1.5
|3
|09.10.2017
|Новости EuroNews (13:30)
|Понедельник
|13:34:04
|14:00:01
|0.2
|1.3
|4
|15.10.2017
|Новости EuroNews (17:00)
|Воскресенье
|17:00:15
|17:31:38
|0.2
|0.6
|5
|15.10.2017
|Новости EuroNews (17:30)
|Воскресенье
|17:31:38
|18:00:10
|0.2
|0.5
|6
|15.10.2017
|Новости EuroNews (16:30)
|Воскресенье
|16:30:05
|17:00:15
|0.2
|0.5
|7
|14.10.2017
|Новости EuroNews (21:00)
|Суббота
|20:58:23
|21:29:23
|0.2
|0.5
|8
|11.10.2017
|Новости EuroNews (21:30)
|Среда
|21:30:43
|22:00:12
|0.1
|0.4
|9
|12.10.2017
|Новости EuroNews (12:00)
|Четверг
|12:00:06
|12:28:16
|0.1
|0.9
|10
|10.10.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Вторник
|07:59:50
|08:30:54
|0.1
|1.3
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|Балабол
|Воскресенье
|22:22:39
|23:25:15
|МИР
|0.8
|2.3
|2
|15.10.2017
|Подстава
|Воскресенье
|13:13:04
|14:16:57
|МИР
|0.5
|2.1
|3
|15.10.2017
|Вместе. Итоговая программа
|Воскресенье
|18:50:06
|19:52:10
|МИР
|0.5
|1.3
|4
|11.10.2017
|Новости
|Среда
|12:59:05
|13:14:21
|МИР
|0.4
|2.9
|5
|11.10.2017
|Любимые актеры
|Среда
|09:59:39
|11:01:10
|МИР
|0.4
|2.8
|6
|14.10.2017
|Не может быть!
|Суббота
|22:36:04
|00:26:36
|МИР
|0.3
|1.2
|7
|09.10.2017
|Одиноким предоставляется общежитие
|Понедельник
|19:09:27
|20:58:20
|МИР
|0.3
|1.0
|8
|14.10.2017
|Охотник за головами
|Суббота
|19:33:27
|20:36:08
|МИР
|0.3
|1.0
|9
|09.10.2017
|Возвращение Мухтара - 2
|Понедельник
|17:10:12
|18:03:49
|МИР
|0.3
|1.3
|10
|13.10.2017
|Кащей Бессмертный
|Пятница
|23:25:25
|00:30:51
|МИР
|0.3
|1.3
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.10.2017
|#самоеяркое
|Пятница
|08:00:05
|09:00:04
|360°
|0.4
|3.9
|2
|13.10.2017
|Большие новости
|Пятница
|05:00:00
|05:59:56
|360°
|0.4
|9.2
|3
|12.10.2017
|Все просто
|Четверг
|00:30:04
|01:50:01
|360°
|0.4
|3.1
|4
|13.10.2017
|Новости 360
|Пятница
|09:00:04
|09:20:10
|360°
|0.4
|3.2
|5
|13.10.2017
|Вкусно 360
|Пятница
|09:20:10
|10:11:36
|360°
|0.4
|2.8
|6
|09.10.2017
|Ой, ма-моч-ки!
|Понедельник
|13:56:25
|14:50:38
|360°
|0.2
|1.6
|7
|15.10.2017
|Дача 360
|Воскресенье
|13:20:10
|14:10:00
|360°
|0.2
|0.9
|8
|14.10.2017
|Будни
|Суббота
|08:00:05
|09:00:04
|360°
|0.2
|2.1
|9
|14.10.2017
|Танец горностая
|Суббота
|20:30:05
|21:20:37
|360°
|0.2
|0.7
|10
|09.10.2017
|Дети на льду. Звезды
|Понедельник
|16:20:10
|17:11:45
|360°
|0.2
|0.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|15:23:19
|17:00:48
|0.4
|1.3
|2
|10.10.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Вторник
|21:31:12
|23:03:42
|0.4
|1.1
|3
|09.10.2017
|Секрет Тропиканки
|Понедельник
|20:30:05
|21:32:11
|0.3
|0.8
|4
|13.10.2017
|В теме
|Пятница
|23:25:07
|23:52:40
|0.3
|1.0
|5
|14.10.2017
|Борщ-шоу
|Суббота
|08:00:36
|08:29:43
|0.2
|2.7
|6
|13.10.2017
|Беременный папа
|Пятница
|20:27:56
|21:45:13
|0.2
|0.7
|7
|14.10.2017
|Угадай мой возраст
|Суббота
|01:29:29
|02:24:48
|0.2
|2.2
|8
|14.10.2017
|Мыслить, как преступник
|Суббота
|03:44:22
|04:32:38
|0.2
|4.2
|9
|14.10.2017
|В теме. Лучшее
|Суббота
|02:24:48
|02:52:34
|0.2
|1.9
|10
|12.10.2017
|Свадьба вслепую
|Четверг
|13:57:52
|15:38:08
|0.1
|0.9
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.10.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|19:55:54
|20:55:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.9
|2
|13.10.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Пятница
|20:30:29
|21:29:29
|МАТЧ ТВ
|1.9
|5.8
|3
|09.10.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Понедельник
|22:39:45
|23:44:09
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.4
|4
|15.10.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|20:57:31
|21:36:21
|МАТЧ ТВ
|1.4
|3.5
|5
|10.10.2017
|#всенафутбол
|Вторник
|20:55:39
|21:35:22
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.6
|6
|15.10.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Воскресенье
|21:36:26
|22:39:39
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|7
|09.10.2017
|#всенаматч
|Понедельник
|23:44:29
|00:14:13
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.9
|8
|14.10.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|17:57:09
|18:55:36
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.0
|9
|13.10.2017
|Россия футбольная
|Пятница
|21:29:29
|21:34:29
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|10
|09.10.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Понедельник
|19:14:17
|21:48:40
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.10.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:34:31
|20:47:50
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|2
|12.10.2017
|Томас и его друзья
|Четверг
|20:17:51
|20:29:19
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|3
|11.10.2017
|Бобби и Билл
|Среда
|21:07:03
|21:19:23
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.3
|4
|14.10.2017
|Сказочный патруль
|Суббота
|18:41:59
|18:53:46
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.7
|5
|15.10.2017
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|09:37:05
|09:48:33
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|4.3
|6
|14.10.2017
|Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог
|Суббота
|18:57:58
|19:19:47
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.4
|7
|14.10.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|13:21:20
|13:43:36
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|3.6
|8
|15.10.2017
|Кротик и Панда
|Воскресенье
|17:30:51
|17:43:32
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.3
|9
|14.10.2017
|Щенячий патруль
|Суббота
|22:52:21
|23:15:32
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.1
|10
|15.10.2017
|Соник Бум
|Воскресенье
|12:57:41
|13:08:49
|КАРУСЕЛЬ
|0.7
|2.7
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|Цветы от Лизы
|Воскресенье
|14:00:27
|17:58:16
|1.3
|4.9
|2
|09.10.2017
|Женский доктор 2
|Понедельник
|19:01:47
|19:58:51
|1.2
|4.0
|3
|15.10.2017
|Дочки-матери
|Воскресенье
|10:08:30
|14:00:27
|1.2
|5.3
|4
|15.10.2017
|Солнечное затмение
|Воскресенье
|19:01:46
|22:50:37
|1.1
|2.9
|5
|15.10.2017
|6 кадров
|Воскресенье
|18:01:36
|18:58:30
|1.0
|3.1
|6
|14.10.2017
|Острова
|Суббота
|08:41:35
|10:37:23
|1.0
|6.7
|7
|14.10.2017
|Причал любви и надежды
|Суббота
|19:01:57
|22:58:41
|0.9
|2.9
|8
|10.10.2017
|Давай разведемся!
|Вторник
|13:00:40
|14:00:12
|0.9
|6.5
|9
|14.10.2017
|Пенелопа
|Суббота
|10:37:28
|17:58:07
|0.8
|3.7
|10
|12.10.2017
|Условия контракта 2
|Четверг
|20:52:41
|21:54:47
|0.8
|2.2
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Загадки века
|Понедельник
|20:44:03
|21:34:13
|1.4
|3.8
|2
|15.10.2017
|Незримый бой
|Воскресенье
|20:16:38
|21:07:52
|1.2
|3.2
|3
|15.10.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:30:19
|20:16:38
|1.0
|2.8
|4
|12.10.2017
|Битва за небо
|Четверг
|18:42:54
|19:33:43
|1.0
|3.9
|5
|13.10.2017
|Новости дня
|Пятница
|13:00:07
|13:12:41
|1.0
|6.5
|6
|14.10.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:14
|18:21:02
|1.0
|3.6
|7
|09.10.2017
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:20:41
|20:44:03
|1.0
|2.8
|8
|12.10.2017
|Теория заговора
|Четверг
|20:20:37
|20:45:03
|1.0
|2.8
|9
|12.10.2017
|Код доступа
|Четверг
|20:45:03
|21:34:56
|0.9
|2.6
|10
|13.10.2017
|На войне как на войне
|Пятница
|23:42:22
|01:28:26
|0.8
|4.7
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|След
|Понедельник
|20:21:45
|21:12:41
|3.7
|10.0
|2
|09.10.2017
|Известия (22:00)
|Понедельник
|22:00:09
|22:30:33
|2.6
|6.9
|3
|15.10.2017
|Майор и магия
|Воскресенье
|23:15:32
|00:02:27
|2.2
|8.0
|4
|09.10.2017
|Известия. Итоговый выпуск
|Понедельник
|00:02:09
|00:32:58
|1.8
|9.8
|5
|09.10.2017
|Детективы
|Понедельник
|17:25:45
|18:05:36
|1.7
|7.1
|6
|14.10.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:08
|00:54:34
|1.4
|6.2
|7
|09.10.2017
|Карнавальная ночь
|Понедельник
|00:32:58
|02:02:17
|1.1
|10.6
|8
|09.10.2017
|Морской патруль
|Понедельник
|13:27:01
|16:44:40
|0.9
|5.6
|9
|10.10.2017
|Классик
|Вторник
|00:32:02
|02:34:00
|0.9
|7.7
|10
|14.10.2017
|Пес в сапогах
|Суббота
|08:40:13
|09:00:00
|0.9
|7.0
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Бессмертное кино
|Суббота
|01:33:50
|02:02:05
|0.4
|3.3
|2
|12.10.2017
|Симпсоны
|Четверг
|21:56:07
|22:18:57
|0.4
|1.1
|3
|14.10.2017
|Футурама
|Суббота
|20:59:35
|21:22:41
|0.3
|1.0
|4
|09.10.2017
|Американский папаша
|Понедельник
|21:29:56
|21:51:08
|0.3
|0.9
|5
|12.10.2017
|Южный парк
|Четверг
|00:35:17
|01:01:19
|0.3
|2.3
|6
|12.10.2017
|МульТВ
|Четверг
|23:18:03
|23:33:13
|0.3
|1.0
|7
|09.10.2017
|Бешеные кролики: вторжение
|Понедельник
|17:33:46
|17:41:15
|0.3
|1.2
|8
|11.10.2017
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:46:39
|23:11:29
|0.3
|0.8
|9
|15.10.2017
|Гриффины
|Воскресенье
|22:47:44
|23:11:33
|0.2
|0.7
|10
|12.10.2017
|Поллитровая мышь
|Четверг
|01:29:42
|01:41:01
|0.2
|2.3
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Тайны кино
|Понедельник
|14:33:37
|14:50:48
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|4.1
|2
|12.10.2017
|Мышеловка
|Четверг
|21:31:36
|23:06:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.6
|3
|10.10.2017
|Загадка Эндхауза
|Вторник
|21:42:08
|23:26:08
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|4
|15.10.2017
|Раскрывая тайны звезд
|Воскресенье
|12:10:08
|12:59:31
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.9
|5
|11.10.2017
|S.O.S. над Тайгой
|Среда
|21:50:59
|22:58:37
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|6
|15.10.2017
|Даша Васильева. Любительница частного сыска
|Воскресенье
|01:42:32
|02:30:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|4.9
|7
|14.10.2017
|Колье Шарлотты
|Суббота
|21:10:18
|00:49:12
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.4
|8
|14.10.2017
|Человек в проходном дворе
|Суббота
|16:30:42
|21:10:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|9
|12.10.2017
|Каменный цветок
|Четверг
|10:48:52
|12:17:29
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|2.5
|10
|12.10.2017
|Раскрывая тайны дня
|Четверг
|23:06:18
|00:01:44
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.2
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|11:16:10
|11:56:37
|0.9
|3.9
|2
|13.10.2017
|Вести сейчас
|Пятница
|22:00:18
|22:11:08
|0.8
|2.2
|3
|11.10.2017
|Вести. Прощай, химоружие!
|Среда
|22:49:44
|22:59:39
|0.8
|2.5
|4
|15.10.2017
|Расследование Эдуарда Петрова
|Воскресенье
|22:07:13
|22:56:40
|0.7
|2.1
|5
|15.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|22:59:34
|01:19:42
|0.7
|3.2
|6
|11.10.2017
|Вести.net
|Среда
|23:51:01
|23:56:28
|0.6
|2.5
|7
|10.10.2017
|Вести. Звонок
|Вторник
|22:50:12
|22:59:30
|0.6
|2.0
|8
|15.10.2017
|Салют-7. История одного подвига
|Воскресенье
|18:09:17
|18:56:57
|0.6
|1.7
|9
|15.10.2017
|Парламентский час
|Воскресенье
|13:10:12
|13:58:17
|0.6
|2.3
|10
|11.10.2017
|Вести. Погода 24
|Среда
|22:21:40
|22:27:09
|0.6
|1.7
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.10.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Среда
|07:12:38
|07:33:49
|0.9
|10.2
|2
|10.10.2017
|Гравити Фолз
|Вторник
|21:12:53
|21:34:29
|0.9
|2.6
|3
|12.10.2017
|101 далматинец
|Четверг
|19:29:32
|21:09:17
|0.8
|2.5
|4
|14.10.2017
|Рапунцель: новая история
|Суббота
|19:10:25
|19:32:02
|0.8
|2.7
|5
|12.10.2017
|Закон Мерфи
|Четверг
|19:07:53
|19:29:00
|0.8
|3.0
|6
|15.10.2017
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:32:13
|10:53:48
|0.8
|3.7
|7
|14.10.2017
|Микки и веселые гонки
|Суббота
|10:56:46
|11:18:20
|0.8
|4.1
|8
|14.10.2017
|Вольт
|Суббота
|19:32:25
|21:33:22
|0.7
|2.2
|9
|15.10.2017
|Дружные мопсы
|Воскресенье
|11:58:44
|12:21:44
|0.7
|3.0
|10
|11.10.2017
|Рапунцель. Короткие истории
|Среда
|20:54:52
|21:04:49
|0.6
|1.7
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Понедельник
|23:33:48
|23:54:02
|0.7
|2.8
|2
|11.10.2017
|Московский патруль
|Среда
|10:15:21
|10:26:01
|0.6
|4.3
|3
|11.10.2017
|Мегаполис
|Среда
|09:00:10
|09:42:12
|0.5
|3.9
|4
|11.10.2017
|Сеть
|Среда
|08:45:30
|08:55:40
|0.5
|4.3
|5
|09.10.2017
|Спорная территория
|Понедельник
|22:43:46
|22:54:00
|0.5
|1.4
|6
|15.10.2017
|Безопасность
|Воскресенье
|10:33:26
|10:53:31
|0.4
|1.7
|7
|10.10.2017
|Москва сегодня
|Вторник
|20:13:08
|20:23:27
|0.3
|1.0
|8
|14.10.2017
|Без купюр
|Суббота
|08:32:45
|08:53:16
|0.3
|2.6
|9
|14.10.2017
|Простые решения
|Суббота
|09:16:00
|09:26:09
|0.3
|2.0
|10
|11.10.2017
|Жизнь в большом городе
|Среда
|16:33:14
|16:53:54
|0.3
|1.5
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.10.2017
|Бегущий в лабиринте: испытание огнем
|Пятница
|19:11:16
|21:50:17
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.4
|2
|13.10.2017
|Миссия "Серенити"
|Пятница
|21:50:17
|00:07:22
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.3
|3
|13.10.2017
|Бегущий в лабиринте
|Пятница
|17:01:31
|19:11:16
|ПЯТНИЦА
|0.7
|3.1
|4
|15.10.2017
|Ревизорро
|Воскресенье
|21:01:27
|22:01:40
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.6
|5
|11.10.2017
|Адская кухня
|Среда
|19:01:02
|20:59:46
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.0
|6
|10.10.2017
|Орел & решка. Перезагрузка (повтор)
|Вторник
|20:05:15
|21:05:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|14.10.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Суббота
|10:44:50
|11:53:16
|ПЯТНИЦА
|0.6
|3.3
|8
|09.10.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2
|Понедельник
|19:00:47
|20:02:07
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.0
|9
|09.10.2017
|Орел & решка. Рай и ад 2 (повтор)
|Понедельник
|20:02:07
|20:59:49
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.6
|10
|10.10.2017
|Орел & решка. Перезагрузка
|Вторник
|22:02:38
|23:01:18
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.7
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.10.2017
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:02:31
|20:32:35
|СТС LOVE
|0.7
|2.0
|2
|12.10.2017
|Не родись красивой
|Четверг
|21:04:30
|22:46:30
|СТС LOVE
|0.5
|1.5
|3
|13.10.2017
|Папины дочки
|Пятница
|18:47:43
|19:13:31
|СТС LOVE
|0.4
|1.6
|4
|10.10.2017
|Фиксики
|Вторник
|07:41:49
|07:53:53
|СТС LOVE
|0.3
|2.3
|5
|11.10.2017
|Смешарики
|Среда
|06:39:36
|06:52:35
|СТС LOVE
|0.2
|2.9
|6
|09.10.2017
|Боб и Бобек
|Понедельник
|08:25:03
|08:32:47
|СТС LOVE
|0.2
|1.9
|7
|10.10.2017
|Кремлевские курсанты
|Вторник
|02:16:13
|04:14:31
|СТС LOVE
|0.2
|3.5
|8
|12.10.2017
|Нэшвилл
|Четверг
|22:46:30
|23:35:03
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|9
|14.10.2017
|Ранетки
|Суббота
|01:01:30
|02:56:57
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|10
|12.10.2017
|Накрась невесту
|Четверг
|12:29:37
|12:57:36
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Люди в черном-3
|Суббота
|21:02:51
|23:00:20
|ЧЕ
|1.0
|3.1
|2
|14.10.2017
|Люди в черном-2
|Суббота
|19:25:48
|21:02:51
|ЧЕ
|0.9
|2.9
|3
|14.10.2017
|Люди в черном
|Суббота
|17:34:11
|19:25:48
|ЧЕ
|0.8
|2.8
|4
|14.10.2017
|Пила
|Суббота
|23:00:20
|00:59:53
|ЧЕ
|0.5
|2.1
|5
|15.10.2017
|Конвой pq-17
|Воскресенье
|16:58:04
|17:57:56
|ЧЕ
|0.5
|1.7
|6
|11.10.2017
|Чужой район
|Среда
|12:46:41
|13:41:56
|ЧЕ
|0.5
|3.5
|7
|09.10.2017
|Кикбоксер
|Понедельник
|21:40:32
|23:33:20
|ЧЕ
|0.5
|1.3
|8
|14.10.2017
|Доктор Хаус
|Суббота
|16:43:04
|17:32:11
|ЧЕ
|0.4
|1.8
|9
|15.10.2017
|Путь Баженова: напролом
|Воскресенье
|11:30:03
|12:30:19
|ЧЕ
|0.4
|1.8
|10
|10.10.2017
|Жизнь и приключения Мишки Япончика
|Вторник
|20:32:24
|21:38:49
|ЧЕ
|0.4
|1.1
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Watts zap
|Суббота
|19:28:48
|19:59:17
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|2
|10.10.2017
|Бильярд. Снукер. Европейский тур
|Вторник
|09:32:26
|11:28:51
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.1
|3
|15.10.2017
|Теннис. Турнир WTA
|Воскресенье
|21:03:23
|22:38:42
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|4
|09.10.2017
|Велоспорт. Тур Ломбардии
|Понедельник
|03:58:57
|04:57:05
|EUROSPORT 1
|0.1
|2.3
|5
|10.10.2017
|Велоспорт. Тур Париж
|Вторник
|08:41:46
|09:28:35
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|6
|15.10.2017
|FIFA Football
|Воскресенье
|02:24:32
|02:30:26
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.5
|7
|10.10.2017
|Футбол. Чемпионат мира среди юношей до 17 лет
|Вторник
|19:33:21
|20:29:28
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.1
|8
|13.10.2017
|Велоспорт. Тур Турции
|Пятница
|14:59:54
|16:58:12
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.2
|9
|11.10.2017
|Автоспорт. Ралли. Обзор
|Среда
|09:35:29
|10:00:30
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.3
|10
|15.10.2017
|Футбол. Высшая лига
|Воскресенье
|00:04:47
|02:20:24
|EUROSPORT 1
|0.0
|0.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Суббота
|00:54:13
|00:59:57
|ТНТ 4
|0.7
|4.2
|2
|14.10.2017
|Комеди Клаб
|Суббота
|23:58:01
|00:54:13
|ТНТ 4
|0.6
|2.7
|3
|14.10.2017
|Убойной ночи
|Суббота
|03:01:09
|03:30:37
|ТНТ 4
|0.4
|7.0
|4
|14.10.2017
|Убойная лига
|Суббота
|01:31:29
|02:33:03
|ТНТ 4
|0.4
|4.0
|5
|15.10.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|22:00:30
|22:30:24
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|6
|14.10.2017
|Такое кино
|Суббота
|01:00:07
|01:31:19
|ТНТ 4
|0.4
|2.6
|7
|15.10.2017
|Comedy Woman
|Воскресенье
|05:02:15
|06:00:08
|ТНТ 4
|0.4
|10.2
|8
|10.10.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Вторник
|05:53:25
|06:00:07
|ТНТ 4
|0.4
|8.2
|9
|10.10.2017
|Не спать
|Вторник
|00:59:39
|02:00:08
|ТНТ 4
|0.3
|2.6
|10
|15.10.2017
|Школа ремонта
|Воскресенье
|09:32:05
|10:28:19
|ТНТ 4
|0.2
|1.1
Advertology.Ru
09.11.2017
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