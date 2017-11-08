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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.10.2017 Голос Пятница 21:34:43 23:31:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 22.4
2 15.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:24:33 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.0
3 14.10.2017 Время первых Суббота 21:32:18 00:09:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 20.0
4 09.10.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:30:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.1
5 09.10.2017 Пусть говорят Понедельник 19:47:19 20:59:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.8
6 09.10.2017 Спящие Понедельник 21:30:40 23:34:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.5
7 15.10.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:58 23:43:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.8
8 09.10.2017 На самом деле Понедельник 18:43:22 19:47:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.6
9 15.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:32:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 11.4
10 15.10.2017 Я могу Воскресенье 17:26:11 19:24:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.4

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.10.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:46 РОССИЯ1 5.3 15.7
2 11.10.2017 Местное время Среда 20:45:16 21:00:49 РОССИЯ1 5.2 14.7
3 11.10.2017 60 минут Среда 19:00:08 19:59:08 РОССИЯ1 5.0 17.4
4 15.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:27:00 РОССИЯ1 4.7 12.4
5 15.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:27:00 01:19:32 РОССИЯ1 4.5 18.0
6 12.10.2017 Наживка для ангела Четверг 22:07:13 23:18:57 РОССИЯ1 4.3 13.4
7 15.10.2017 XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Церемония открытия Воскресенье 18:00:06 19:58:53 РОССИЯ1 3.8 11.0
8 15.10.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:45 10:10:59 РОССИЯ1 3.5 19.9
9 14.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 20:46:41 РОССИЯ1 3.5 10.6
10 13.10.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:54 23:18:27 РОССИЯ1 3.3 9.9

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.10.2017 Пес-2 Среда 21:35:55 22:43:15 НТВ 5.8 17.1
2 12.10.2017 Невский Четверг 20:41:32 21:38:54 НТВ 4.6 13.0
3 15.10.2017 Новые русские сенсации. Ответ мужа Максаковой Воскресенье 17:57:10 18:59:51 НТВ 4.3 12.9
4 15.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:15:27 НТВ 4.0 11.0
5 15.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:19:40 17:57:10 НТВ 3.9 13.7
6 15.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:12:49 23:00:54 НТВ 3.8 10.2
7 12.10.2017 Место встречи Четверг 16:31:08 17:00:54 НТВ 3.6 20.0
8 12.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 16:00:21 16:31:08 НТВ 3.6 20.6
9 15.10.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:41 15:59:56 НТВ 3.5 13.4
10 14.10.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:03:26 НТВ 3.5 11.4

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 XXX - три икса: мировое господство Воскресенье 21:00:07 22:59:33 СТС 3.6 9.6
2 15.10.2017 Монстр-траки Воскресенье 19:00:25 21:00:07 СТС 2.5 6.9
3 11.10.2017 Молодежка-5 Среда 20:00:31 21:00:37 СТС 2.3 6.9
4 12.10.2017 Воронины Четверг 19:29:49 20:00:06 СТС 2.3 7.6
5 09.10.2017 Мистер и миссис Смит Понедельник 20:59:46 23:21:26 СТС 2.2 6.0
6 15.10.2017 Назад в будущее-3 Воскресенье 13:45:12 16:00:01 СТС 2.1 8.3
7 12.10.2017 Особо опасен Четверг 21:00:43 23:05:12 СТС 2.0 5.9
8 09.10.2017 Уральские пельмени Понедельник 23:21:26 23:30:31 СТС 2.0 6.9
9 15.10.2017 Назад в будущее-2 Воскресенье 11:37:54 13:45:12 СТС 1.8 7.7
10 11.10.2017 Солт Среда 21:00:37 22:56:42 СТС 1.8 5.2

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Постскриптум Суббота 21:00:10 22:17:41 3.5 10.5
2 15.10.2017 Я знаю твои секреты Воскресенье 20:23:39 21:19:08 2.9 7.5
3 14.10.2017 Где-то на краю света Суббота 18:18:47 19:09:06 2.3 8.2
4 14.10.2017 Право знать! Суббота 22:17:41 23:41:52 2.3 7.4
5 15.10.2017 Дикие деньги Воскресенье 15:57:40 16:50:35 1.8 6.5
6 15.10.2017 Чисто московские убийства Воскресенье 11:47:44 12:39:24 1.7 7.2
7 09.10.2017 Жизнь, по слухам, одна Понедельник 18:50:24 19:39:59 1.6 5.4
8 15.10.2017 Прощание Воскресенье 16:50:35 17:38:08 1.6 5.5
9 15.10.2017 Призрак уездного театра Воскресенье 21:19:08 22:15:41 1.5 4.0
10 09.10.2017 События. (22:00) Понедельник 22:00:06 22:33:43 1.5 4.1

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 21:39:53 22:19:23 РОССИЯ К 1.1 2.8
2 11.10.2017 Абсолютный слух Среда 21:39:53 22:19:08 РОССИЯ К 1.0 2.9
3 09.10.2017 Острова Понедельник 17:37:13 18:29:02 РОССИЯ К 1.0 4.0
4 09.10.2017 Спокойной ночи, малыши! Понедельник 20:57:35 21:09:04 РОССИЯ К 1.0 2.6
5 14.10.2017 Дайте жалобную книгу Суббота 19:32:46 20:58:03 РОССИЯ К 1.0 3.0
6 09.10.2017 Правила жизни Понедельник 21:11:34 21:37:34 РОССИЯ К 1.0 2.6
7 15.10.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:02:43 10:28:08 РОССИЯ К 0.9 4.8
8 15.10.2017 Женщин обижать не рекомендуется Воскресенье 18:02:34 19:23:32 РОССИЯ К 0.9 2.8
9 15.10.2017 Туареги, воины в дюнах Воскресенье 15:17:56 16:08:52 РОССИЯ К 0.9 3.4
10 09.10.2017 Те, с которыми я... Понедельник 23:10:54 23:36:52 РОССИЯ К 0.9 3.0

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:59:16 19:00:05 2.1 7.8
2 12.10.2017 Новости. (19:30) Четверг 19:30:05 19:59:44 1.9 6.3
3 15.10.2017 Знахарь Воскресенье 08:24:23 16:53:08 1.9 8.5
4 12.10.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Четверг 19:00:05 19:30:00 1.8 6.6
5 10.10.2017 Механик: Воскрешение Вторник 19:59:03 21:49:38 1.7 4.9
6 12.10.2017 Шерлок Холмс Четверг 19:59:44 22:19:28 1.6 4.6
7 15.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:24:09 1.6 5.8
8 13.10.2017 Морской бой: последний рубеж Пятница 11:00:40 12:00:09 1.6 9.8
9 14.10.2017 Военная тайна Суббота 12:26:34 16:30:00 1.6 7.4
10 13.10.2017 Новости. (12:30) Пятница 12:30:06 12:59:49 1.5 9.5

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:47 21:30:17 ТНТ 3.9 11.8
2 09.10.2017 Физрук Понедельник 20:32:06 21:03:07 ТНТ 3.3 8.9
3 14.10.2017 Танцы Суббота 21:30:17 23:31:56 ТНТ 3.1 9.8
4 15.10.2017 Stand up Воскресенье 22:01:21 23:03:49 ТНТ 2.7 7.4
5 09.10.2017 Жених Понедельник 21:03:07 23:00:07 ТНТ 2.6 7.0
6 15.10.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:56 22:01:21 ТНТ 2.5 6.5
7 12.10.2017 Импровизация Четверг 22:00:10 23:00:58 ТНТ 2.3 6.9
8 15.10.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:33 20:59:56 ТНТ 2.2 5.8
9 09.10.2017 Улица Понедельник 19:30:11 20:01:36 ТНТ 2.1 6.5
10 14.10.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:31:56 00:32:29 ТНТ 2.1 8.3

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Слепая Понедельник 18:11:12 18:43:26 1.8 6.6
2 11.10.2017 Гадалка Среда 16:37:02 17:07:52 1.4 7.5
3 12.10.2017 Менталист Четверг 22:09:53 23:00:10 1.3 3.9
4 13.10.2017 300 спартанцев: Расцвет империи Пятница 00:18:41 02:14:26 1.3 9.5
5 09.10.2017 Скорпион Понедельник 20:29:15 21:19:37 1.1 3.0
6 13.10.2017 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:56:35 18:59:04 1.1 4.7
7 13.10.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:04 20:01:45 1.0 3.7
8 15.10.2017 Гримм Воскресенье 13:59:23 14:54:28 1.0 4.3
9 13.10.2017 300 спартанцев Пятница 22:04:42 00:18:41 1.0 3.3
10 14.10.2017 Легион Суббота 20:38:19 22:32:46 0.9 2.7

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.10.2017 Новости EuroNews (09:30) Четверг 09:32:29 10:00:02 EURONEWS 0.2 1.9
2 13.10.2017 Новости EuroNews (08:30) Пятница 08:30:34 09:00:05 EURONEWS 0.2 1.5
3 09.10.2017 Новости EuroNews (13:30) Понедельник 13:34:04 14:00:01 EURONEWS 0.2 1.3
4 15.10.2017 Новости EuroNews (17:00) Воскресенье 17:00:15 17:31:38 EURONEWS 0.2 0.6
5 15.10.2017 Новости EuroNews (17:30) Воскресенье 17:31:38 18:00:10 EURONEWS 0.2 0.5
6 15.10.2017 Новости EuroNews (16:30) Воскресенье 16:30:05 17:00:15 EURONEWS 0.2 0.5
7 14.10.2017 Новости EuroNews (21:00) Суббота 20:58:23 21:29:23 EURONEWS 0.2 0.5
8 11.10.2017 Новости EuroNews (21:30) Среда 21:30:43 22:00:12 EURONEWS 0.1 0.4
9 12.10.2017 Новости EuroNews (12:00) Четверг 12:00:06 12:28:16 EURONEWS 0.1 0.9
10 10.10.2017 Новости EuroNews (08:00) Вторник 07:59:50 08:30:54 EURONEWS 0.1 1.3

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 Балабол Воскресенье 22:22:39 23:25:15 МИР 0.8 2.3
2 15.10.2017 Подстава Воскресенье 13:13:04 14:16:57 МИР 0.5 2.1
3 15.10.2017 Вместе. Итоговая программа Воскресенье 18:50:06 19:52:10 МИР 0.5 1.3
4 11.10.2017 Новости Среда 12:59:05 13:14:21 МИР 0.4 2.9
5 11.10.2017 Любимые актеры Среда 09:59:39 11:01:10 МИР 0.4 2.8
6 14.10.2017 Не может быть! Суббота 22:36:04 00:26:36 МИР 0.3 1.2
7 09.10.2017 Одиноким предоставляется общежитие Понедельник 19:09:27 20:58:20 МИР 0.3 1.0
8 14.10.2017 Охотник за головами Суббота 19:33:27 20:36:08 МИР 0.3 1.0
9 09.10.2017 Возвращение Мухтара - 2 Понедельник 17:10:12 18:03:49 МИР 0.3 1.3
10 13.10.2017 Кащей Бессмертный Пятница 23:25:25 00:30:51 МИР 0.3 1.3

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.10.2017 #самоеяркое Пятница 08:00:05 09:00:04 360° 0.4 3.9
2 13.10.2017 Большие новости Пятница 05:00:00 05:59:56 360° 0.4 9.2
3 12.10.2017 Все просто Четверг 00:30:04 01:50:01 360° 0.4 3.1
4 13.10.2017 Новости 360 Пятница 09:00:04 09:20:10 360° 0.4 3.2
5 13.10.2017 Вкусно 360 Пятница 09:20:10 10:11:36 360° 0.4 2.8
6 09.10.2017 Ой, ма-моч-ки! Понедельник 13:56:25 14:50:38 360° 0.2 1.6
7 15.10.2017 Дача 360 Воскресенье 13:20:10 14:10:00 360° 0.2 0.9
8 14.10.2017 Будни Суббота 08:00:05 09:00:04 360° 0.2 2.1
9 14.10.2017 Танец горностая Суббота 20:30:05 21:20:37 360° 0.2 0.7
10 09.10.2017 Дети на льду. Звезды Понедельник 16:20:10 17:11:45 360° 0.2 0.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 Папа попал Воскресенье 15:23:19 17:00:48 0.4 1.3
2 10.10.2017 Я стесняюсь своего тела Вторник 21:31:12 23:03:42 0.4 1.1
3 09.10.2017 Секрет Тропиканки Понедельник 20:30:05 21:32:11 0.3 0.8
4 13.10.2017 В теме Пятница 23:25:07 23:52:40 0.3 1.0
5 14.10.2017 Борщ-шоу Суббота 08:00:36 08:29:43 0.2 2.7
6 13.10.2017 Беременный папа Пятница 20:27:56 21:45:13 0.2 0.7
7 14.10.2017 Угадай мой возраст Суббота 01:29:29 02:24:48 0.2 2.2
8 14.10.2017 Мыслить, как преступник Суббота 03:44:22 04:32:38 0.2 4.2
9 14.10.2017 В теме. Лучшее Суббота 02:24:48 02:52:34 0.2 1.9
10 12.10.2017 Свадьба вслепую Четверг 13:57:52 15:38:08 0.1 0.9

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.10.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 19:55:54 20:55:39 МАТЧ ТВ 2.3 6.9
2 13.10.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Пятница 20:30:29 21:29:29 МАТЧ ТВ 1.9 5.8
3 09.10.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Понедельник 22:39:45 23:44:09 МАТЧ ТВ 1.4 4.4
4 15.10.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 20:57:31 21:36:21 МАТЧ ТВ 1.4 3.5
5 10.10.2017 #всенафутбол Вторник 20:55:39 21:35:22 МАТЧ ТВ 1.3 3.6
6 15.10.2017 Футбол. Чемпионат Италии Воскресенье 21:36:26 22:39:39 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
7 09.10.2017 #всенаматч Понедельник 23:44:29 00:14:13 МАТЧ ТВ 0.9 3.9
8 14.10.2017 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 17:57:09 18:55:36 МАТЧ ТВ 0.9 3.0
9 13.10.2017 Россия футбольная Пятница 21:29:29 21:34:29 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
10 09.10.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Понедельник 19:14:17 21:48:40 МАТЧ ТВ 0.8 2.4

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.10.2017 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:34:31 20:47:50 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
2 12.10.2017 Томас и его друзья Четверг 20:17:51 20:29:19 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
3 11.10.2017 Бобби и Билл Среда 21:07:03 21:19:23 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.3
4 14.10.2017 Сказочный патруль Суббота 18:41:59 18:53:46 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.7
5 15.10.2017 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 09:37:05 09:48:33 КАРУСЕЛЬ 0.7 4.3
6 14.10.2017 Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог Суббота 18:57:58 19:19:47 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.4
7 14.10.2017 Маша и медведь Суббота 13:21:20 13:43:36 КАРУСЕЛЬ 0.7 3.6
8 15.10.2017 Кротик и Панда Воскресенье 17:30:51 17:43:32 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.3
9 14.10.2017 Щенячий патруль Суббота 22:52:21 23:15:32 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.1
10 15.10.2017 Соник Бум Воскресенье 12:57:41 13:08:49 КАРУСЕЛЬ 0.7 2.7

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 Цветы от Лизы Воскресенье 14:00:27 17:58:16 1.3 4.9
2 09.10.2017 Женский доктор 2 Понедельник 19:01:47 19:58:51 1.2 4.0
3 15.10.2017 Дочки-матери Воскресенье 10:08:30 14:00:27 1.2 5.3
4 15.10.2017 Солнечное затмение Воскресенье 19:01:46 22:50:37 1.1 2.9
5 15.10.2017 6 кадров Воскресенье 18:01:36 18:58:30 1.0 3.1
6 14.10.2017 Острова Суббота 08:41:35 10:37:23 1.0 6.7
7 14.10.2017 Причал любви и надежды Суббота 19:01:57 22:58:41 0.9 2.9
8 10.10.2017 Давай разведемся! Вторник 13:00:40 14:00:12 0.9 6.5
9 14.10.2017 Пенелопа Суббота 10:37:28 17:58:07 0.8 3.7
10 12.10.2017 Условия контракта 2 Четверг 20:52:41 21:54:47 0.8 2.2

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Загадки века Понедельник 20:44:03 21:34:13 1.4 3.8
2 15.10.2017 Незримый бой Воскресенье 20:16:38 21:07:52 1.2 3.2
3 15.10.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:30:19 20:16:38 1.0 2.8
4 12.10.2017 Битва за небо Четверг 18:42:54 19:33:43 1.0 3.9
5 13.10.2017 Новости дня Пятница 13:00:07 13:12:41 1.0 6.5
6 14.10.2017 Задело! Суббота 18:10:14 18:21:02 1.0 3.6
7 09.10.2017 Специальный репортаж Понедельник 20:20:41 20:44:03 1.0 2.8
8 12.10.2017 Теория заговора Четверг 20:20:37 20:45:03 1.0 2.8
9 12.10.2017 Код доступа Четверг 20:45:03 21:34:56 0.9 2.6
10 13.10.2017 На войне как на войне Пятница 23:42:22 01:28:26 0.8 4.7

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 След Понедельник 20:21:45 21:12:41 3.7 10.0
2 09.10.2017 Известия (22:00) Понедельник 22:00:09 22:30:33 2.6 6.9
3 15.10.2017 Майор и магия Воскресенье 23:15:32 00:02:27 2.2 8.0
4 09.10.2017 Известия. Итоговый выпуск Понедельник 00:02:09 00:32:58 1.8 9.8
5 09.10.2017 Детективы Понедельник 17:25:45 18:05:36 1.7 7.1
6 14.10.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:08 00:54:34 1.4 6.2
7 09.10.2017 Карнавальная ночь Понедельник 00:32:58 02:02:17 1.1 10.6
8 09.10.2017 Морской патруль Понедельник 13:27:01 16:44:40 0.9 5.6
9 10.10.2017 Классик Вторник 00:32:02 02:34:00 0.9 7.7
10 14.10.2017 Пес в сапогах Суббота 08:40:13 09:00:00 0.9 7.0

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Бессмертное кино Суббота 01:33:50 02:02:05 2X2 0.4 3.3
2 12.10.2017 Симпсоны Четверг 21:56:07 22:18:57 2X2 0.4 1.1
3 14.10.2017 Футурама Суббота 20:59:35 21:22:41 2X2 0.3 1.0
4 09.10.2017 Американский папаша Понедельник 21:29:56 21:51:08 2X2 0.3 0.9
5 12.10.2017 Южный парк Четверг 00:35:17 01:01:19 2X2 0.3 2.3
6 12.10.2017 МульТВ Четверг 23:18:03 23:33:13 2X2 0.3 1.0
7 09.10.2017 Бешеные кролики: вторжение Понедельник 17:33:46 17:41:15 2X2 0.3 1.2
8 11.10.2017 Кит ступид шоу Среда 22:46:39 23:11:29 2X2 0.3 0.8
9 15.10.2017 Гриффины Воскресенье 22:47:44 23:11:33 2X2 0.2 0.7
10 12.10.2017 Поллитровая мышь Четверг 01:29:42 01:41:01 2X2 0.2 2.3

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Тайны кино Понедельник 14:33:37 14:50:48 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 4.1
2 12.10.2017 Мышеловка Четверг 21:31:36 23:06:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.6
3 10.10.2017 Загадка Эндхауза Вторник 21:42:08 23:26:08 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
4 15.10.2017 Раскрывая тайны звезд Воскресенье 12:10:08 12:59:31 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.9
5 11.10.2017 S.O.S. над Тайгой Среда 21:50:59 22:58:37 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
6 15.10.2017 Даша Васильева. Любительница частного сыска Воскресенье 01:42:32 02:30:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 4.9
7 14.10.2017 Колье Шарлотты Суббота 21:10:18 00:49:12 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.4
8 14.10.2017 Человек в проходном дворе Суббота 16:30:42 21:10:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
9 12.10.2017 Каменный цветок Четверг 10:48:52 12:17:29 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 2.5
10 12.10.2017 Раскрывая тайны дня Четверг 23:06:18 00:01:44 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.2

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 Вести. Дежурная часть Воскресенье 11:16:10 11:56:37 РОССИЯ 24 0.9 3.9
2 13.10.2017 Вести сейчас Пятница 22:00:18 22:11:08 РОССИЯ 24 0.8 2.2
3 11.10.2017 Вести. Прощай, химоружие! Среда 22:49:44 22:59:39 РОССИЯ 24 0.8 2.5
4 15.10.2017 Расследование Эдуарда Петрова Воскресенье 22:07:13 22:56:40 РОССИЯ 24 0.7 2.1
5 15.10.2017 Вести недели Воскресенье 22:59:34 01:19:42 РОССИЯ 24 0.7 3.2
6 11.10.2017 Вести.net Среда 23:51:01 23:56:28 РОССИЯ 24 0.6 2.5
7 10.10.2017 Вести. Звонок Вторник 22:50:12 22:59:30 РОССИЯ 24 0.6 2.0
8 15.10.2017 Салют-7. История одного подвига Воскресенье 18:09:17 18:56:57 РОССИЯ 24 0.6 1.7
9 15.10.2017 Парламентский час Воскресенье 13:10:12 13:58:17 РОССИЯ 24 0.6 2.3
10 11.10.2017 Вести. Погода 24 Среда 22:21:40 22:27:09 РОССИЯ 24 0.6 1.7

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.10.2017 Леди Баг и Супер-Кот Среда 07:12:38 07:33:49 0.9 10.2
2 10.10.2017 Гравити Фолз Вторник 21:12:53 21:34:29 0.9 2.6
3 12.10.2017 101 далматинец Четверг 19:29:32 21:09:17 0.8 2.5
4 14.10.2017 Рапунцель: новая история Суббота 19:10:25 19:32:02 0.8 2.7
5 12.10.2017 Закон Мерфи Четверг 19:07:53 19:29:00 0.8 3.0
6 15.10.2017 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:32:13 10:53:48 0.8 3.7
7 14.10.2017 Микки и веселые гонки Суббота 10:56:46 11:18:20 0.8 4.1
8 14.10.2017 Вольт Суббота 19:32:25 21:33:22 0.7 2.2
9 15.10.2017 Дружные мопсы Воскресенье 11:58:44 12:21:44 0.7 3.0
10 11.10.2017 Рапунцель. Короткие истории Среда 20:54:52 21:04:49 0.6 1.7

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Понедельник 23:33:48 23:54:02 МОСКВА-24 0.7 2.8
2 11.10.2017 Московский патруль Среда 10:15:21 10:26:01 МОСКВА-24 0.6 4.3
3 11.10.2017 Мегаполис Среда 09:00:10 09:42:12 МОСКВА-24 0.5 3.9
4 11.10.2017 Сеть Среда 08:45:30 08:55:40 МОСКВА-24 0.5 4.3
5 09.10.2017 Спорная территория Понедельник 22:43:46 22:54:00 МОСКВА-24 0.5 1.4
6 15.10.2017 Безопасность Воскресенье 10:33:26 10:53:31 МОСКВА-24 0.4 1.7
7 10.10.2017 Москва сегодня Вторник 20:13:08 20:23:27 МОСКВА-24 0.3 1.0
8 14.10.2017 Без купюр Суббота 08:32:45 08:53:16 МОСКВА-24 0.3 2.6
9 14.10.2017 Простые решения Суббота 09:16:00 09:26:09 МОСКВА-24 0.3 2.0
10 11.10.2017 Жизнь в большом городе Среда 16:33:14 16:53:54 МОСКВА-24 0.3 1.5

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.10.2017 Бегущий в лабиринте: испытание огнем Пятница 19:11:16 21:50:17 ПЯТНИЦА 0.8 2.4
2 13.10.2017 Миссия "Серенити" Пятница 21:50:17 00:07:22 ПЯТНИЦА 0.7 2.3
3 13.10.2017 Бегущий в лабиринте Пятница 17:01:31 19:11:16 ПЯТНИЦА 0.7 3.1
4 15.10.2017 Ревизорро Воскресенье 21:01:27 22:01:40 ПЯТНИЦА 0.6 1.6
5 11.10.2017 Адская кухня Среда 19:01:02 20:59:46 ПЯТНИЦА 0.6 2.0
6 10.10.2017 Орел & решка. Перезагрузка (повтор) Вторник 20:05:15 21:05:37 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 14.10.2017 Орел & решка. Рай и ад Суббота 10:44:50 11:53:16 ПЯТНИЦА 0.6 3.3
8 09.10.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 Понедельник 19:00:47 20:02:07 ПЯТНИЦА 0.6 2.0
9 09.10.2017 Орел & решка. Рай и ад 2 (повтор) Понедельник 20:02:07 20:59:49 ПЯТНИЦА 0.6 1.6
10 10.10.2017 Орел & решка. Перезагрузка Вторник 22:02:38 23:01:18 ПЯТНИЦА 0.6 1.7

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.10.2017 Моя прекрасная няня Вторник 20:02:31 20:32:35 СТС LOVE 0.7 2.0
2 12.10.2017 Не родись красивой Четверг 21:04:30 22:46:30 СТС LOVE 0.5 1.5
3 13.10.2017 Папины дочки Пятница 18:47:43 19:13:31 СТС LOVE 0.4 1.6
4 10.10.2017 Фиксики Вторник 07:41:49 07:53:53 СТС LOVE 0.3 2.3
5 11.10.2017 Смешарики Среда 06:39:36 06:52:35 СТС LOVE 0.2 2.9
6 09.10.2017 Боб и Бобек Понедельник 08:25:03 08:32:47 СТС LOVE 0.2 1.9
7 10.10.2017 Кремлевские курсанты Вторник 02:16:13 04:14:31 СТС LOVE 0.2 3.5
8 12.10.2017 Нэшвилл Четверг 22:46:30 23:35:03 СТС LOVE 0.1 0.5
9 14.10.2017 Ранетки Суббота 01:01:30 02:56:57 СТС LOVE 0.1 1.3
10 12.10.2017 Накрась невесту Четверг 12:29:37 12:57:36 СТС LOVE 0.1 0.8

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Люди в черном-3 Суббота 21:02:51 23:00:20 ЧЕ 1.0 3.1
2 14.10.2017 Люди в черном-2 Суббота 19:25:48 21:02:51 ЧЕ 0.9 2.9
3 14.10.2017 Люди в черном Суббота 17:34:11 19:25:48 ЧЕ 0.8 2.8
4 14.10.2017 Пила Суббота 23:00:20 00:59:53 ЧЕ 0.5 2.1
5 15.10.2017 Конвой pq-17 Воскресенье 16:58:04 17:57:56 ЧЕ 0.5 1.7
6 11.10.2017 Чужой район Среда 12:46:41 13:41:56 ЧЕ 0.5 3.5
7 09.10.2017 Кикбоксер Понедельник 21:40:32 23:33:20 ЧЕ 0.5 1.3
8 14.10.2017 Доктор Хаус Суббота 16:43:04 17:32:11 ЧЕ 0.4 1.8
9 15.10.2017 Путь Баженова: напролом Воскресенье 11:30:03 12:30:19 ЧЕ 0.4 1.8
10 10.10.2017 Жизнь и приключения Мишки Япончика Вторник 20:32:24 21:38:49 ЧЕ 0.4 1.1

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Watts zap Суббота 19:28:48 19:59:17 EUROSPORT 1 0.1 0.4
2 10.10.2017 Бильярд. Снукер. Европейский тур Вторник 09:32:26 11:28:51 EUROSPORT 1 0.1 1.1
3 15.10.2017 Теннис. Турнир WTA Воскресенье 21:03:23 22:38:42 EUROSPORT 1 0.1 0.2
4 09.10.2017 Велоспорт. Тур Ломбардии Понедельник 03:58:57 04:57:05 EUROSPORT 1 0.1 2.3
5 10.10.2017 Велоспорт. Тур Париж Вторник 08:41:46 09:28:35 EUROSPORT 1 0.1 0.5
6 15.10.2017 FIFA Football Воскресенье 02:24:32 02:30:26 EUROSPORT 1 0.0 0.5
7 10.10.2017 Футбол. Чемпионат мира среди юношей до 17 лет Вторник 19:33:21 20:29:28 EUROSPORT 1 0.0 0.1
8 13.10.2017 Велоспорт. Тур Турции Пятница 14:59:54 16:58:12 EUROSPORT 1 0.0 0.2
9 11.10.2017 Автоспорт. Ралли. Обзор Среда 09:35:29 10:00:30 EUROSPORT 1 0.0 0.3
10 15.10.2017 Футбол. Высшая лига Воскресенье 00:04:47 02:20:24 EUROSPORT 1 0.0 0.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Комеди Клаб. Лучшее Суббота 00:54:13 00:59:57 ТНТ 4 0.7 4.2
2 14.10.2017 Комеди Клаб Суббота 23:58:01 00:54:13 ТНТ 4 0.6 2.7
3 14.10.2017 Убойной ночи Суббота 03:01:09 03:30:37 ТНТ 4 0.4 7.0
4 14.10.2017 Убойная лига Суббота 01:31:29 02:33:03 ТНТ 4 0.4 4.0
5 15.10.2017 Наша Russia Воскресенье 22:00:30 22:30:24 ТНТ 4 0.4 1.1
6 14.10.2017 Такое кино Суббота 01:00:07 01:31:19 ТНТ 4 0.4 2.6
7 15.10.2017 Comedy Woman Воскресенье 05:02:15 06:00:08 ТНТ 4 0.4 10.2
8 10.10.2017 Comedy Woman. Лучшее Вторник 05:53:25 06:00:07 ТНТ 4 0.4 8.2
9 10.10.2017 Не спать Вторник 00:59:39 02:00:08 ТНТ 4 0.3 2.6
10 15.10.2017 Школа ремонта Воскресенье 09:32:05 10:28:19 ТНТ 4 0.2 1.1
TNS Россия
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09.11.2017

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Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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09.11.2017 - 10:56
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