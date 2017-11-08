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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.10.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:30:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.1
2 12.10.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:07 20:44:46 РОССИЯ1 5.3 15.7
3 11.10.2017 Местное время Среда 20:45:16 21:00:49 РОССИЯ1 5.2 14.7
4 12.10.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 16:00:21 16:31:08 НТВ 3.6 20.6
5 14.10.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 20:46:41 РОССИЯ1 3.5 10.6
6 14.10.2017 Вечерние новости Суббота 18:00:07 18:18:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 12.0
7 15.10.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:21:21 РОССИЯ1 3.1 14.3
8 09.10.2017 Итоги дня Понедельник 23:50:07 00:21:02 НТВ 3.0 14.2
9 14.10.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:07 15:20:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.5
10 14.10.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:07 12:20:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 13.7

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:27:00 РОССИЯ1 4.7 12.4
2 15.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:32:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 11.4
3 15.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:15:27 НТВ 4.0 11.0
4 14.10.2017 Постскриптум Суббота 21:00:10 22:17:41 3.5 10.5
5 15.10.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:24:09 1.6 5.8
6 13.10.2017 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:30:07 20:40:29 1.4 4.5
7 14.10.2017 Известия. Главное Суббота 00:00:08 00:54:34 1.4 6.2
8 14.10.2017 Задело! Суббота 18:10:14 18:21:02 1.0 3.6
9 15.10.2017 Московская неделя Воскресенье 14:30:06 15:03:21 1.0 3.9
10 15.10.2017 Вести недели Воскресенье 22:59:34 01:19:42 РОССИЯ 24 0.7 3.2

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Время первых Суббота 21:32:18 00:09:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 20.0
2 15.10.2017 XXX - три икса: мировое господство Воскресенье 21:00:07 22:59:33 СТС 3.6 9.6
3 15.10.2017 Девушка с глазами цвета неба Воскресенье 14:19:38 18:00:06 РОССИЯ1 3.2 11.9
4 14.10.2017 Можно мне тебя обнять? Суббота 20:46:41 00:37:41 РОССИЯ1 3.1 10.3
5 09.10.2017 Жених Понедельник 21:03:07 23:00:07 ТНТ 2.6 7.0
6 15.10.2017 Монстр-траки Воскресенье 19:00:25 21:00:07 СТС 2.5 6.9
7 09.10.2017 Мистер и миссис Смит Понедельник 20:59:46 23:21:26 СТС 2.2 6.0
8 14.10.2017 Любовь не по размеру Суббота 00:09:53 01:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 13.0
9 15.10.2017 Назад в будущее-3 Воскресенье 13:45:12 16:00:01 СТС 2.1 8.3
10 12.10.2017 Особо опасен Четверг 21:00:43 23:05:12 СТС 2.0 5.9

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.10.2017 Пес-2 Среда 21:35:55 22:43:15 НТВ 5.8 17.1
2 09.10.2017 Спящие Понедельник 21:30:40 23:34:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.5
3 12.10.2017 Невский Четверг 20:41:32 21:38:54 НТВ 4.6 13.0
4 12.10.2017 Наживка для ангела Четверг 22:07:13 23:18:57 РОССИЯ1 4.3 13.4
5 09.10.2017 След Понедельник 20:21:45 21:12:41 3.7 10.0
6 09.10.2017 Физрук Понедельник 20:32:06 21:03:07 ТНТ 3.3 8.9
7 11.10.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Среда 18:01:05 18:58:53 НТВ 3.0 13.3
8 13.10.2017 Тайны следствия - 13 Пятница 14:53:35 16:59:12 РОССИЯ1 3.0 16.5
9 15.10.2017 Я знаю твои секреты Воскресенье 20:23:39 21:19:08 2.9 7.5
10 14.10.2017 Бабий бунт, или война в Новоселково Суббота 15:20:52 17:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.10.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:54 23:18:27 РОССИЯ1 3.3 9.9
2 14.10.2017 "Измайловский парк". Юмористический концерт Суббота 11:41:12 13:10:17 РОССИЯ1 3.0 15.2
3 15.10.2017 Stand up Воскресенье 22:01:21 23:03:49 ТНТ 2.7 7.4
4 15.10.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:56 22:01:21 ТНТ 2.5 6.5
5 12.10.2017 Импровизация Четверг 22:00:10 23:00:58 ТНТ 2.3 6.9
6 13.10.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:33 22:00:23 ТНТ 2.1 6.1
7 15.10.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:21:21 13:59:56 РОССИЯ1 2.0 8.6
8 09.10.2017 Уральские пельмени Понедельник 23:21:26 23:30:31 СТС 2.0 6.9
9 12.10.2017 Студия Союз Четверг 21:00:50 22:00:10 ТНТ 1.9 5.5
10 13.10.2017 Открытый микрофон Пятница 22:00:23 23:03:38 ТНТ 1.9 5.6

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 День работника сельского хозяйства. Праздничный концерт Воскресенье 15:25:56 17:26:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 7.7
2 15.10.2017 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:02:43 10:28:08 РОССИЯ К 0.9 4.8
3 15.10.2017 Романтика романса Воскресенье 20:10:38 21:02:48 РОССИЯ К 0.8 2.0
4 14.10.2017 Квартирник НТВ у Маргулиса Суббота 23:48:09 00:55:40 НТВ 0.7 3.2
5 15.10.2017 Утренняя почта Воскресенье 08:04:08 08:43:51 РОССИЯ1 0.7 7.1
6 14.10.2017 Играй, гармонь! Суббота 07:59:35 08:43:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.5 5.8
7 11.10.2017 Фестиваль в Вербье 2015. Андраш Шифф исполняет Йозефа Гайдна Среда 01:33:56 02:24:29 РОССИЯ К 0.3 3.8
8 14.10.2017 ТНТ MUSIC Суббота 07:58:29 08:28:53 ТНТ 0.3 3.2
9 12.10.2017 XX век. Знаки времени. "Утренняя почта". 1984 Четверг 00:38:19 01:26:14 РОССИЯ К 0.2 1.7
10 13.10.2017 Григорий Соколов. Концерт в Берлинской филармонии Пятница 15:11:01 16:16:02 РОССИЯ К 0.2 1.2

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.10.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:15 12:02:07 НТВ 2.3 10.3
2 13.10.2017 О самом главном Пятница 09:56:25 10:59:40 РОССИЯ1 2.1 14.1
3 11.10.2017 Контрольная закупка Среда 09:16:38 09:51:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 12.3
4 15.10.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:39 11:05:15 НТВ 1.5 7.0
5 15.10.2017 Двойные стандарты. Тут вам не там! Воскресенье 14:06:48 15:06:41 НТВ 1.4 5.9
6 14.10.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:04 18:59:29 1.4 5.3
7 09.10.2017 Жить здорово Понедельник 09:15:44 10:21:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 11.3
8 14.10.2017 Главная дорога Суббота 10:20:35 11:01:46 НТВ 1.2 6.7
9 15.10.2017 Непутевые заметки Воскресенье 09:39:00 09:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.1 6.1
10 09.10.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 21:39:53 22:19:23 РОССИЯ К 1.1 2.8

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.10.2017 60 минут Среда 19:00:08 19:59:08 РОССИЯ1 5.0 17.4
2 15.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:27:00 01:19:32 РОССИЯ1 4.5 18.0
3 15.10.2017 Новые русские сенсации. Ответ мужа Максаковой Воскресенье 17:57:10 18:59:51 НТВ 4.3 12.9
4 15.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:19:40 17:57:10 НТВ 3.9 13.7
5 12.10.2017 Место встречи Четверг 16:31:08 17:00:54 НТВ 3.6 20.0
6 13.10.2017 Человек и закон Пятница 18:43:44 19:53:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 13.2
7 14.10.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:03:26 НТВ 3.5 11.4
8 11.10.2017 Время покажет Среда 16:59:18 18:00:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 16.8
9 12.10.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 23:18:57 02:10:55 РОССИЯ1 3.1 19.0
10 14.10.2017 Наш потреб надзор Суббота 13:04:07 14:09:26 НТВ 2.4 11.8

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.10.2017 Футбол. Товарищеский матч Вторник 19:55:54 20:55:39 МАТЧ ТВ 2.3 6.9
2 13.10.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Пятница 20:30:29 21:29:29 МАТЧ ТВ 1.9 5.8
3 09.10.2017 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир Понедельник 22:39:45 23:44:09 МАТЧ ТВ 1.4 4.4
4 15.10.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 20:57:31 21:36:21 МАТЧ ТВ 1.4 3.5
5 10.10.2017 #всенафутбол Вторник 20:55:39 21:35:22 МАТЧ ТВ 1.3 3.6
6 15.10.2017 Футбол. Чемпионат Италии Воскресенье 21:36:26 22:39:39 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
7 09.10.2017 #всенаматч Понедельник 23:44:29 00:14:13 МАТЧ ТВ 0.9 3.9
8 14.10.2017 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 17:57:09 18:55:36 МАТЧ ТВ 0.9 3.0
9 09.10.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018 Понедельник 19:14:17 21:48:40 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
10 12.10.2017 Долгий путь к победе Четверг 22:16:42 22:48:11 МАТЧ ТВ 0.7 2.1

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.10.2017 Голос Пятница 21:34:43 23:31:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 22.4
2 15.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:24:33 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.0
3 09.10.2017 Пусть говорят Понедельник 19:47:19 20:59:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.8
4 15.10.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:32:58 23:43:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 13.8
5 09.10.2017 На самом деле Понедельник 18:43:22 19:47:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.6
6 15.10.2017 Я могу Воскресенье 17:26:11 19:24:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.4
7 14.10.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:47 21:30:17 ТНТ 3.9 11.8
8 14.10.2017 Сегодня вечером Суббота 19:50:41 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 11.8
9 15.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:12:49 23:00:54 НТВ 3.8 10.2
10 14.10.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:18:05 19:50:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 12.5

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.10.2017 Эпик Суббота 16:43:37 18:38:23 СТС 1.2 4.6
2 11.10.2017 Леди Баг и Супер-Кот Среда 07:12:38 07:33:49 0.9 10.2
3 10.10.2017 Гравити Фолз Вторник 21:12:53 21:34:29 0.9 2.6
4 12.10.2017 Томас и его друзья Четверг 20:17:51 20:29:19 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
5 10.10.2017 Ми-ми-мишки Вторник 21:04:01 21:37:06 0.9 2.6
6 10.10.2017 Кошкин дом Вторник 20:06:42 20:37:48 0.9 2.7
7 09.10.2017 Барбоскины Понедельник 19:30:10 20:00:48 0.9 2.8
8 10.10.2017 Маша и медведь Вторник 20:38:38 21:01:27 0.9 2.6
9 14.10.2017 Пес в сапогах Суббота 08:40:13 09:00:00 0.9 7.0
10 10.10.2017 Лео и Тиг Вторник 18:59:52 19:24:27 0.9 3.2
TNS Россия
Advertology.Ru

09.11.2017

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09.11.2017 - 10:56
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