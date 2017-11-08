ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (09/10/2017 - 15/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.10.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:30:40
|5.7
|15.1
|2
|12.10.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:07
|20:44:46
|5.3
|15.7
|3
|11.10.2017
|Местное время
|Среда
|20:45:16
|21:00:49
|5.2
|14.7
|4
|12.10.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|16:00:21
|16:31:08
|3.6
|20.6
|5
|14.10.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|20:46:41
|3.5
|10.6
|6
|14.10.2017
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:07
|18:18:05
|3.3
|12.0
|7
|15.10.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:06
|11:21:21
|3.1
|14.3
|8
|09.10.2017
|Итоги дня
|Понедельник
|23:50:07
|00:21:02
|3.0
|14.2
|9
|14.10.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:07
|15:20:52
|2.8
|12.5
|10
|14.10.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:07
|12:20:20
|2.7
|13.7
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:27:00
|4.7
|12.4
|2
|15.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:32:58
|4.3
|11.4
|3
|15.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:15:27
|4.0
|11.0
|4
|14.10.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:10
|22:17:41
|3.5
|10.5
|5
|15.10.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:24:09
|1.6
|5.8
|6
|13.10.2017
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:30:07
|20:40:29
|1.4
|4.5
|7
|14.10.2017
|Известия. Главное
|Суббота
|00:00:08
|00:54:34
|1.4
|6.2
|8
|14.10.2017
|Задело!
|Суббота
|18:10:14
|18:21:02
|1.0
|3.6
|9
|15.10.2017
|Московская неделя
|Воскресенье
|14:30:06
|15:03:21
|1.0
|3.9
|10
|15.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|22:59:34
|01:19:42
|0.7
|3.2
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Время первых
|Суббота
|21:32:18
|00:09:53
|6.1
|20.0
|2
|15.10.2017
|XXX - три икса: мировое господство
|Воскресенье
|21:00:07
|22:59:33
|3.6
|9.6
|3
|15.10.2017
|Девушка с глазами цвета неба
|Воскресенье
|14:19:38
|18:00:06
|3.2
|11.9
|4
|14.10.2017
|Можно мне тебя обнять?
|Суббота
|20:46:41
|00:37:41
|3.1
|10.3
|5
|09.10.2017
|Жених
|Понедельник
|21:03:07
|23:00:07
|2.6
|7.0
|6
|15.10.2017
|Монстр-траки
|Воскресенье
|19:00:25
|21:00:07
|2.5
|6.9
|7
|09.10.2017
|Мистер и миссис Смит
|Понедельник
|20:59:46
|23:21:26
|2.2
|6.0
|8
|14.10.2017
|Любовь не по размеру
|Суббота
|00:09:53
|01:59:00
|2.1
|13.0
|9
|15.10.2017
|Назад в будущее-3
|Воскресенье
|13:45:12
|16:00:01
|2.1
|8.3
|10
|12.10.2017
|Особо опасен
|Четверг
|21:00:43
|23:05:12
|2.0
|5.9
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.10.2017
|Пес-2
|Среда
|21:35:55
|22:43:15
|5.8
|17.1
|2
|09.10.2017
|Спящие
|Понедельник
|21:30:40
|23:34:41
|5.0
|14.5
|3
|12.10.2017
|Невский
|Четверг
|20:41:32
|21:38:54
|4.6
|13.0
|4
|12.10.2017
|Наживка для ангела
|Четверг
|22:07:13
|23:18:57
|4.3
|13.4
|5
|09.10.2017
|След
|Понедельник
|20:21:45
|21:12:41
|3.7
|10.0
|6
|09.10.2017
|Физрук
|Понедельник
|20:32:06
|21:03:07
|3.3
|8.9
|7
|11.10.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Среда
|18:01:05
|18:58:53
|3.0
|13.3
|8
|13.10.2017
|Тайны следствия - 13
|Пятница
|14:53:35
|16:59:12
|3.0
|16.5
|9
|15.10.2017
|Я знаю твои секреты
|Воскресенье
|20:23:39
|21:19:08
|2.9
|7.5
|10
|14.10.2017
|Бабий бунт, или война в Новоселково
|Суббота
|15:20:52
|17:59:57
|2.8
|12.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.10.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:54
|23:18:27
|3.3
|9.9
|2
|14.10.2017
|"Измайловский парк". Юмористический концерт
|Суббота
|11:41:12
|13:10:17
|3.0
|15.2
|3
|15.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:21
|23:03:49
|2.7
|7.4
|4
|15.10.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:56
|22:01:21
|2.5
|6.5
|5
|12.10.2017
|Импровизация
|Четверг
|22:00:10
|23:00:58
|2.3
|6.9
|6
|13.10.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:33
|22:00:23
|2.1
|6.1
|7
|15.10.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:21:21
|13:59:56
|2.0
|8.6
|8
|09.10.2017
|Уральские пельмени
|Понедельник
|23:21:26
|23:30:31
|2.0
|6.9
|9
|12.10.2017
|Студия Союз
|Четверг
|21:00:50
|22:00:10
|1.9
|5.5
|10
|13.10.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:00:23
|23:03:38
|1.9
|5.6
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|День работника сельского хозяйства. Праздничный концерт
|Воскресенье
|15:25:56
|17:26:11
|2.1
|7.7
|2
|15.10.2017
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:02:43
|10:28:08
|0.9
|4.8
|3
|15.10.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|20:10:38
|21:02:48
|0.8
|2.0
|4
|14.10.2017
|Квартирник НТВ у Маргулиса
|Суббота
|23:48:09
|00:55:40
|0.7
|3.2
|5
|15.10.2017
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:04:08
|08:43:51
|0.7
|7.1
|6
|14.10.2017
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:35
|08:43:35
|0.5
|5.8
|7
|11.10.2017
|Фестиваль в Вербье 2015. Андраш Шифф исполняет Йозефа Гайдна
|Среда
|01:33:56
|02:24:29
|0.3
|3.8
|8
|14.10.2017
|ТНТ MUSIC
|Суббота
|07:58:29
|08:28:53
|0.3
|3.2
|9
|12.10.2017
|XX век. Знаки времени. "Утренняя почта". 1984
|Четверг
|00:38:19
|01:26:14
|0.2
|1.7
|10
|13.10.2017
|Григорий Соколов. Концерт в Берлинской филармонии
|Пятница
|15:11:01
|16:16:02
|0.2
|1.2
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.10.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:15
|12:02:07
|2.3
|10.3
|2
|13.10.2017
|О самом главном
|Пятница
|09:56:25
|10:59:40
|2.1
|14.1
|3
|11.10.2017
|Контрольная закупка
|Среда
|09:16:38
|09:51:10
|1.6
|12.3
|4
|15.10.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:39
|11:05:15
|1.5
|7.0
|5
|15.10.2017
|Двойные стандарты. Тут вам не там!
|Воскресенье
|14:06:48
|15:06:41
|1.4
|5.9
|6
|14.10.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:04
|18:59:29
|1.4
|5.3
|7
|09.10.2017
|Жить здорово
|Понедельник
|09:15:44
|10:21:53
|1.3
|11.3
|8
|14.10.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:35
|11:01:46
|1.2
|6.7
|9
|15.10.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|09:39:00
|09:59:06
|1.1
|6.1
|10
|09.10.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|21:39:53
|22:19:23
|1.1
|2.8
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.10.2017
|60 минут
|Среда
|19:00:08
|19:59:08
|5.0
|17.4
|2
|15.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:27:00
|01:19:32
|4.5
|18.0
|3
|15.10.2017
|Новые русские сенсации. Ответ мужа Максаковой
|Воскресенье
|17:57:10
|18:59:51
|4.3
|12.9
|4
|15.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:19:40
|17:57:10
|3.9
|13.7
|5
|12.10.2017
|Место встречи
|Четверг
|16:31:08
|17:00:54
|3.6
|20.0
|6
|13.10.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:43:44
|19:53:27
|3.6
|13.2
|7
|14.10.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:05
|20:03:26
|3.5
|11.4
|8
|11.10.2017
|Время покажет
|Среда
|16:59:18
|18:00:12
|3.1
|16.8
|9
|12.10.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:18:57
|02:10:55
|3.1
|19.0
|10
|14.10.2017
|Наш потреб надзор
|Суббота
|13:04:07
|14:09:26
|2.4
|11.8
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.10.2017
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|19:55:54
|20:55:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.9
|2
|13.10.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Пятница
|20:30:29
|21:29:29
|МАТЧ ТВ
|1.9
|5.8
|3
|09.10.2017
|Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир
|Понедельник
|22:39:45
|23:44:09
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.4
|4
|15.10.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|20:57:31
|21:36:21
|МАТЧ ТВ
|1.4
|3.5
|5
|10.10.2017
|#всенафутбол
|Вторник
|20:55:39
|21:35:22
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.6
|6
|15.10.2017
|Футбол. Чемпионат Италии
|Воскресенье
|21:36:26
|22:39:39
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|7
|09.10.2017
|#всенаматч
|Понедельник
|23:44:29
|00:14:13
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.9
|8
|14.10.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|17:57:09
|18:55:36
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.0
|9
|09.10.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2017-2018
|Понедельник
|19:14:17
|21:48:40
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|10
|12.10.2017
|Долгий путь к победе
|Четверг
|22:16:42
|22:48:11
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.1
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.10.2017
|Голос
|Пятница
|21:34:43
|23:31:08
|7.3
|22.4
|2
|15.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:24:33
|20:59:56
|6.4
|17.0
|3
|09.10.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:47:19
|20:59:54
|5.6
|15.8
|4
|15.10.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:32:58
|23:43:03
|4.4
|13.8
|5
|09.10.2017
|На самом деле
|Понедельник
|18:43:22
|19:47:19
|4.4
|14.6
|6
|15.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:26:11
|19:24:33
|4.0
|12.4
|7
|14.10.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:47
|21:30:17
|3.9
|11.8
|8
|14.10.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:50:41
|20:59:57
|3.9
|11.8
|9
|15.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:12:49
|23:00:54
|3.8
|10.2
|10
|14.10.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:18:05
|19:50:41
|3.7
|12.5
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.10.2017
|Эпик
|Суббота
|16:43:37
|18:38:23
|1.2
|4.6
|2
|11.10.2017
|Леди Баг и Супер-Кот
|Среда
|07:12:38
|07:33:49
|0.9
|10.2
|3
|10.10.2017
|Гравити Фолз
|Вторник
|21:12:53
|21:34:29
|0.9
|2.6
|4
|12.10.2017
|Томас и его друзья
|Четверг
|20:17:51
|20:29:19
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|5
|10.10.2017
|Ми-ми-мишки
|Вторник
|21:04:01
|21:37:06
|0.9
|2.6
|6
|10.10.2017
|Кошкин дом
|Вторник
|20:06:42
|20:37:48
|0.9
|2.7
|7
|09.10.2017
|Барбоскины
|Понедельник
|19:30:10
|20:00:48
|0.9
|2.8
|8
|10.10.2017
|Маша и медведь
|Вторник
|20:38:38
|21:01:27
|0.9
|2.6
|9
|14.10.2017
|Пес в сапогах
|Суббота
|08:40:13
|09:00:00
|0.9
|7.0
|10
|10.10.2017
|Лео и Тиг
|Вторник
|18:59:52
|19:24:27
|0.9
|3.2
Advertology.Ru
09.11.2017
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